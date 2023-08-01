ClickUp blog

10 nejlepších CRM softwarů pro stavebnictví v roce 2025 (recenze a ceny)

1. srpna 2023

Stavební projekty se liší svým rozsahem, což vyžaduje pečlivé řízení, aby byly splněny standardy kvality a termíny v rámci rozpočtu.

Existuje velké množství zainteresovaných stran, od klientů a vývojářů po projektové manažery a inženýry, což může ztěžovat koordinaci a komunikaci.

Bez efektivního softwaru CRM pro stavebnictví pro správu zainteresovaných stran hrozí projektům zpoždění, překročení nákladů a problémy s kvalitou.

Preferujeme lepší výsledky pro všechny stavební společnosti, proto jsme vybrali nejlepší CRM software a nástroje pro řízení projektů, které pomáhají organizovat každodenní úkoly!

Co byste měli hledat v softwaru CRM pro stavebnictví?

Profesionálové ve stavebnictví by měli hledat software, který jim pomůže spravovat jejich prodejní pipeline, obchodní procesy, údaje o zákaznících a aktivity, aby mohli budovat silné vztahy se svými zákazníky.

Ne všechny CRM softwary jsou navrženy pro správu stavebních projektů s vzájemně závislými úkoly. V závislosti na vašich stávajících nástrojích a všech vašich stavebních procesech je důležité zaměřit se na zavedení a používání softwaru.

Zobrazení ClickUp Gantt s úkoly a závislostmi
Získejte jasný přehled o svých úkolech a závislostech v zobrazení ClickUp Gantt.

Týmy se budou přesouvat z kanceláře na staveniště, takže bezpapírové mobilní aplikace pro aktualizaci úkolů a komunikaci na cestách zlepší celkovou produktivitu.

Zde jsou klíčové funkce, které je třeba zvážit při výběru platformy pro správu vztahů se zákazníky:

  • Integrace třetích stran přináší data a informace z jiných aplikací do jedné platformy.
  • Nástroje pro odhady a rozpočtování pro kontrolu nákladů na materiál, práci a dalších výdajů souvisejících s projektem
  • Nástroje pro spolupráci v reálném čase pro spolupráci se specializovanými dodavateli a dalšími subjekty za účelem brainstormingu řešení a rychlejšího přijímání opatření.
  • Nástroje pro plánování stavebních prací pro vytváření podrobných časových harmonogramů, stanovení milníků a přidělování zdrojů
  • Přizpůsobení pro vytváření vlastních polí a pracovních postupů na základě obchodních potřeb a preferencí
  • Správa kontaktů pro ukládání a segmentaci kontaktů na základě různých kritérií.
  • Marketingové nástroje CRM pro zlepšení procesu získávání kvalitních potenciálních zákazníků
  • Funkce sledování času pro zaznamenávání odpracovaných hodin kdykoli a kdekoli

10 nejlepších CRM systémů pro stavebnictví

1. ClickUp

Zobrazení ClickUp
Prohlédněte si více než 15 zobrazení v ClickUp a přizpůsobte si pracovní postupy podle svých potřeb.

ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity s více než 15 zobrazeními, včetně seznamů, kalendářů a Ganttových diagramů, která pokryje všechny vaše potřeby v oblasti řízení stavebních projektů! Komunikujte se svým týmem plynule a v reálném čase, ať jste kdekoli. Přidávejte komentáře, označujte členy svého týmu a chatujte s nimi na svém počítači, mobilu nebo v prohlížeči.

Potřebujete zkontrolovat podklady, žádosti o informace nebo výkresy? Žádný problém! ClickUp nabízí výkonné nástroje, které umožňují snadno kontrolovat a opatřovat poznámkami jakýkoli dokument nebo návrh na jednom sdíleném místě. Týmy navíc mohou v reálném čase připravovat smlouvy a další dokumentaci, přidávat formátování a zanechávat komentáře, takže všichni mají v každé fázi projektu stejné informace.

Nejlepší funkce ClickUp

Omezení ClickUp

  • Mnoho výkonných nástrojů pro spolupráci může pro některé uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
  • V mobilní aplikaci nejsou zatím k dispozici všechny zobrazení.

Ceny ClickUp

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 6 500 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)

2. Leap

prostřednictvím Leap
prostřednictvím Leap

Leap, dříve Job Progress, je nástroj pro dodavatele s plně přizpůsobitelným nástrojem pro pracovní postupy, který vyhovuje specifickým potřebám a preferencím vašeho týmu. Nástroj pro správu vztahů se zákazníky vám pomáhá sledovat všechny interakce se zákazníky, zatímco online funkce pro prodej a marketing vám pomáhají propagovat vaše podnikání a přilákat nové zákazníky.

Tento nástroj nabízí bezpečný přístup k cloudu a úložišti , což umožňuje zefektivnit správu dokumentů na jednom místě. A díky správci zaměstnanců a subdodavatelů můžete sledovat pokrok a produktivitu svého týmu!

Nejlepší funkce Leap

  • Nástroje pro odhady, nabídky a plánování
  • Přizpůsobitelný správce pracovních postupů
  • Okamžité nabídky a smlouvy
  • Automatizované e-maily a prodej
  • Pracovní centrum na ovládacím panelu

Překonejte omezení

  • Chybí škálovatelná hierarchie pro stavební firmy pro správu složitých projektů.
  • Není k dispozici žádný bezplatný tarif.

Ceny Leap Progress

  • 79 $ za uživatele a měsíc s jednorázovým poplatkem za nastavení ve výši 500 $.

Hodnocení a recenze Leap Progress

  • G2: 3,8/5 (5+ recenzí)
  • Capterra: N/A

3. JobNimbus

prostřednictvím JobNimbus

JobNimbus je cloudový CRM a projektový software navržený tak, aby pomáhal týmům ve stavebnictví zefektivnit jejich provoz. S JobNimbus mohou uživatelé spravovat kontakty, vytvářet úkoly, sledovat pokrok v reálném čase, přijímat oznámení, spolupracovat s členy týmu a klienty, generovat faktury a zprávy a mnoho dalšího.

Tento software také umožňuje uživatelům snadno přizpůsobit svůj pracovní tok pomocí funkce drag-and-drop, takže mohou upravit pořadí, v jakém jsou úkoly dokončovány. JobNimbus nabízí integraci s dalšími populárními obchodními aplikacemi, aby uživatelé mohli snadno propojit své zdroje dat a maximalizovat efektivitu.

Nejlepší funkce JobNimbus

  • Rychlé a chytré odhady pomocí nástrojů EagleView nebo HOVER
  • Ceny v reálném čase od Beacon Pro+
  • Komunikační nástroje pro sledování prodeje
  • Vyplňte šablony odhadů
  • Tabule pracovních postupů

Omezení JobNimbus

  • Integrace jsou k dispozici v dražších tarifech.
  • Omezené možnosti přizpůsobení tabule

Ceny JobNimbus

  • Podrobnosti získáte u společnosti JobNimbus.

Hodnocení a recenze JobNimbus

  • G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 450 recenzí)

4. FCS

prostřednictvím FCS

FCS je platforma, která pomáhá komerčním střešním dodavatelům navazovat produktivní a dlouhodobé vztahy se svými zákazníky tím, že poskytuje standardizovaný obchodní model.

Poskytuje intuitivní, přizpůsobitelné řešení, které pohodlně zaznamenává data v reálném čase z jakéhokoli zařízení, což technikům umožňuje rychle a efektivně vykonávat svou práci a zároveň zvyšovat úroveň spokojenosti zákazníků!

Nejlepší funkce FCS

  • Domovská stránka poskytuje přehled klíčových metrik na vysoké úrovni.
  • Šablony doporučení pro inspekci
  • Nástroje pro prodej, služby a výrobu
  • Účet na portálu podpory FCS
  • Integrace Followup CRM

Omezení FCS

  • Vyžaduje další integrace, aby bylo možné plně využít potenciál platformy.
  • Aktivity lze přidat pouze k vybrané nemovitosti.

Ceny FCS

  • Kontaktujte FCS pro informace o cenách

Hodnocení a recenze FCS

  • G2: 4/5 (1 recenze)
  • Capterra: N/A

5. Acculynx

prostřednictvím Acculynx

Acculynx je nástroj s funkcemi CRM a prodeje v oblasti střešních krytin, který umožňuje efektivní správu údajů souvisejících s prací. Díky možnosti vytvářet přesné odhady nákladů na střešní krytiny na základě informací již uložených v Acculynx mohou dodavatelé tyto odhady několika kliknutími snadno převést na smlouvy.

Platforma také poskytuje centralizované místo pro uspořádání všech pracovních kontaktů s potřebnými informacemi, včetně historie interakcí s každým kontaktem v pracovním souboru. Acculynx umožňuje snadnou správu pracovních fotografií a dokumentů, ke kterým mají členové týmu přístup a které mohou upravovat i na cestách.

Nejlepší funkce Acculynx

  • Odhady, smlouvy, elektronické podpisy jako pomoc při prodejním procesu
  • Správa potenciálních zákazníků pro stanovení priorit následných kroků
  • Mobilní aplikace pro iOS a Android
  • Textové zprávy a e-maily
  • Letecké měření

Omezení Acculynx

  • Funkce jsou speciálně navrženy pro dodavatele střešních krytin.
  • Chybí funkce pro správu úkolů

Ceny Acculynx

  • Pro více informací kontaktujte Acculynx.

Hodnocení a recenze Acculynx

  • G2: 4,2/5 (10+ recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 640 recenzí)

6. Unanet CRM

prostřednictvím Unanet CRM

Unanet CRM je podnikové softwarové řešení, které pomáhá organizacím zlepšit procesy řízení vztahů se zákazníky. Umožňuje uživatelům zefektivnit sledování zákazníků a komunikaci s nimi a automatizovat prodejní a marketingové aktivity.

Platforma také nabízí funkce jako hodnocení potenciálních zákazníků, segmentace kontaktů, automatizace pracovních postupů, analýza dat, reporting a další. S Unanet CRM mohou organizace spravovat vztahy se zákazníky a zároveň zlepšovat jejich celkovou zákaznickou zkušenost.

Nejlepší funkce Unanet CRM

Omezení CRM Unanet

  • Nejedná se o jednoduché CRM řešení pro malé a střední podniky.
  • Asistenční a online podpora jsou placené funkce.

Ceny Unanet CRM

  • Pro více informací kontaktujte Unanet CRM.

Hodnocení a recenze Unanet CRM

  • G2: 4,2/5 (více než 40 recenzí)
  • Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)

7. Pipedrive

Příklad Pipedrive
prostřednictvím Pipedrive

Platforma Pipedrive poskytuje stavebním firmám výkonný soubor nástrojů, které jim pomáhají udržovat pořádek a spravovat více projektů. S Pipedrive mohou týmy snadno sledovat obchody, získávat aktualizace o milnících projektu a dostávat upozornění, když se blíží termín splnění úkolů.

Platforma také umožňuje týmům spolupracovat v reálném čase a bezpečně sdílet důležité dokumenty a soubory. Pipedrive také poskytuje komplexní CRM pro prodej s výkonnými analytickými nástroji, které pomáhají stavebním firmám uzavírat více obchodů!

Nejlepší funkce Pipedrive

  • Segmentujte potenciální zákazníky a vytvářejte personalizovanou, cílenou komunikaci.
  • Historie kontaktů, včetně hovorů, e-mailů, schůzek a poznámek
  • Rozhraní typu drag-and-drop pro rychlou aktualizaci stavu obchodů
  • Prognóza tržeb na základě prodejního kanálu
  • Připomenutí aktivit a spolupráce týmů

Omezení Pipedrive

  • Omezené možnosti přizpůsobení nastavení uživatelských oprávnění pro komerční stavební společnosti
  • Nástroje pro správu projektů a dokumentů jsou placené doplňky.

Ceny Pipedrive

  • Essential: 14,90 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
  • Pokročilá: 24,90 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
  • Professional: 49,90 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
  • Enterprise: 99 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně

Hodnocení a recenze Pipedrive

  • G2: 4,2/5 (více než 1 600 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 2 800 recenzí)

8. Jobber

prostřednictvím Jobber

Jobber je komplexní platforma pro správu stavebních služeb v terénu , která pomáhá malým podnikům zefektivnit jejich provoz. Nabízí řadu služeb, jako je plánování zakázek, fakturace, správa vztahů se zákazníky, sledování času a mnoho dalšího!

S Jobberem mohou firmy snadno sledovat všechny aspekty svého podnikání a činit informovanější rozhodnutí. Platforma také poskytuje nástroje pro techniky v terénu, jako jsou automatizované opakující se úkoly a formuláře, informace o zakázkách v reálném čase, sledování GPS a protokoly aktivit zákazníků.

Nejlepší funkce Jobberu

  • Mobilní aplikace pro Android a Mac pro stavební průmysl pro řízení každodenních operací
  • Plánování kalendáře pro zefektivnění požadavků klientů
  • Automatizace pro sledování nezaplacených faktur
  • Bezplatné individuální školení k produktu
  • Šablony odhadů

Omezení Jobberu

  • Nástroje pro řízení projektů jsou k dispozici v dražších tarifech.
  • Omezené funkce CRM pro potřeby stavebního podnikání

Ceny Jobber

  • Lite: 9 $ měsíčně pro jednoho uživatele
  • Core: 40 $ měsíčně pro jednoho uživatele
  • Connect: Cena začíná na 104 USD za měsíc pro až pět uživatelů.
  • Grow: Cena začíná na 200 USD měsíčně pro až 15 uživatelů.

Hodnocení a recenze Jobber

  • G2: 4,2/5 (více než 130 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 680 recenzí)

9. Followup CRM

prostřednictvím Followup CRM

Followup CRM je systém pro správu vztahů se zákazníky, který pomáhá firmám sledovat zákazníky, prodejní příležitosti a další data. Poskytuje funkce, jako je sledování kontaktů, automatické e-mailové připomenutí, sledování komunikace, automatizace úkolů a další.

Díky přizpůsobitelnému ovládacímu panelu mohou týmy vidět všechny relevantní informace na jednom místě. S Followup CRM mohou stavební profesionálové porozumět chování a preferencím zákazníků, což jim poskytuje lepší přehled pro nastavení cílených marketingových kampaní nebo poskytování personalizovanějších zákaznických služeb.

Nejlepší funkce Followup CRM

  • Správa kalendáře pro řízení pracovního vytížení a synchronizaci týmů
  • Automatizace pro sledování potenciálních zákazníků a nabídek
  • Dashboardy prodeje a odhadů
  • Oznámení a připomenutí
  • Nabídky na míru

Omezení systému Followup CRM

  • Označení osoby v komentáři vyžaduje oproti jiným CRM softwarům pro stavebnictví několik dalších kroků.
  • Náročné osvojování funkcí a jejich aplikace v každodenních pracovních postupech

Ceny Followup CRM

  • Pro více informací kontaktujte Followup CRM.

Hodnocení a recenze Followup CRM

  • G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 220 recenzí)

10. Dataforma

prostřednictvím Dataforma

Dataforma je software pro správu terénních služeb, který poskytuje výkonné a snadno použitelné nástroje pro správu projektů pro stavební firmy všech velikostí. Týmy mohou spravovat projekty od začátku do konce a mají k dispozici komplexní sadu funkcí, jako je sledování projektů, správa úkolů, přidělování zdrojů, reportování v reálném čase a nástroje pro spolupráci.

Dataforma umožňuje společnostem efektivně plánovat, realizovat a vyhodnocovat projekty s jistotou. Nabízí také širokou škálu automatizačních funkcí, které pomáhají snížit manuální úsilí a zvýšit efektivitu!

Nejlepší funkce Dataforma

  • Nástroje pro plánování všech úkolů, projektů a událostí
  • Zákaznický portál pro poskytování personalizovaných služeb
  • Správa záruk
  • Ukládání dokumentů
  • Sledování potenciálních zákazníků

Omezení Dataforma

  • Ceny licencí a služeb mohou být ve srovnání s jinými CRM systémy drahé.
  • Náročné osvojování a přizpůsobování se rozhraní platformy

Ceny Dataforma

  • Pro více informací kontaktujte společnost Dataforma.

Hodnocení a recenze Dataforma

  • G2: 3,4/5 (5+ recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)

Spojte všechny stavební systémy do ClickUp

ClickUp pomáhá stavebním firmám zefektivnit jejich práci pomocí výkonných a přizpůsobitelných CRM nástrojů. Od správy harmonogramů po sledování konverzací s klienty a všeho mezi tím – ClickUp umožňuje všem soustředit se více na svou práci a méně na časově náročnou administrativu.

Navíc uživatelsky přívětivé rozhraní a mobilní aplikace ClickUp usnadňují přístup k práci kdykoli a odkudkoli. Vyzkoušejte ClickUp zdarma a vytvořte centralizovanou databázi pro všechny vaše systémy!

