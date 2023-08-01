10 nejlepších CRM softwarů pro stavebnictví v roce 2025 (recenze a ceny)

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co byste měli hledat v softwaru CRM pro stavebnictví?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Profesionálové ve stavebnictví by měli hledat software, který jim pomůže spravovat jejich prodejní pipeline, obchodní procesy, zákaznická data a aktivity, aby mohli budovat silné vztahy se svými zákazníky. " } } ] }
Stavební projekty se liší svým rozsahem, což vyžaduje pečlivé řízení, aby byly splněny standardy kvality a termíny v rámci rozpočtu.
Existuje velké množství zainteresovaných stran, od klientů a vývojářů po projektové manažery a inženýry, což může ztěžovat koordinaci a komunikaci.
Bez efektivního softwaru CRM pro stavebnictví pro správu zainteresovaných stran hrozí projektům zpoždění, překročení nákladů a problémy s kvalitou.
Preferujeme lepší výsledky pro všechny stavební společnosti, proto jsme vybrali nejlepší CRM software a nástroje pro řízení projektů, které pomáhají organizovat každodenní úkoly!
Co byste měli hledat v softwaru CRM pro stavebnictví?
Profesionálové ve stavebnictví by měli hledat software, který jim pomůže spravovat jejich prodejní pipeline, obchodní procesy, údaje o zákaznících a aktivity, aby mohli budovat silné vztahy se svými zákazníky.
Ne všechny CRM softwary jsou navrženy pro správu stavebních projektů s vzájemně závislými úkoly. V závislosti na vašich stávajících nástrojích a všech vašich stavebních procesech je důležité zaměřit se na zavedení a používání softwaru.
Týmy se budou přesouvat z kanceláře na staveniště, takže bezpapírové mobilní aplikace pro aktualizaci úkolů a komunikaci na cestách zlepší celkovou produktivitu.
Zde jsou klíčové funkce, které je třeba zvážit při výběru platformy pro správu vztahů se zákazníky:
- Integrace třetích stran přináší data a informace z jiných aplikací do jedné platformy.
- Nástroje pro odhady a rozpočtování pro kontrolu nákladů na materiál, práci a dalších výdajů souvisejících s projektem
- Nástroje pro spolupráci v reálném čase pro spolupráci se specializovanými dodavateli a dalšími subjekty za účelem brainstormingu řešení a rychlejšího přijímání opatření.
- Nástroje pro plánování stavebních prací pro vytváření podrobných časových harmonogramů, stanovení milníků a přidělování zdrojů
- Přizpůsobení pro vytváření vlastních polí a pracovních postupů na základě obchodních potřeb a preferencí
- Správa kontaktů pro ukládání a segmentaci kontaktů na základě různých kritérií.
- Marketingové nástroje CRM pro zlepšení procesu získávání kvalitních potenciálních zákazníků
- Funkce sledování času pro zaznamenávání odpracovaných hodin kdykoli a kdekoli
10 nejlepších CRM systémů pro stavebnictví
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity s více než 15 zobrazeními, včetně seznamů, kalendářů a Ganttových diagramů, která pokryje všechny vaše potřeby v oblasti řízení stavebních projektů! Komunikujte se svým týmem plynule a v reálném čase, ať jste kdekoli. Přidávejte komentáře, označujte členy svého týmu a chatujte s nimi na svém počítači, mobilu nebo v prohlížeči.
Potřebujete zkontrolovat podklady, žádosti o informace nebo výkresy? Žádný problém! ClickUp nabízí výkonné nástroje, které umožňují snadno kontrolovat a opatřovat poznámkami jakýkoli dokument nebo návrh na jednom sdíleném místě. Týmy navíc mohou v reálném čase připravovat smlouvy a další dokumentaci, přidávat formátování a zanechávat komentáře, takže všichni mají v každé fázi projektu stejné informace.
Nejlepší funkce ClickUp
- Podrobné datum zahájení, termíny a přesné časy pro přesnost při plánování termínů a milníků.
- Přiřazené a propojené komentáře v jakémkoli dokumentu, úkolu nebo tabuli ClickUp pro sladění marketingových plánů.
- Podrobné online centrum nápovědy, webináře a podpora, které vám pomohou plně využít možnosti platformy.
- Poznámky, štítky a značky pro pokročilé třídění a filtrování a více kontextu v každém záznamu času
- Reporting a přizpůsobitelné dashboardy pro okamžitý přehled o vaší práci na vysoké úrovni.
- Více než 1 000 integrací, které shromažďují všechna relevantní data a informace na jedné platformě.
- Vzorce pro přesný výpočet fakturovatelného času ve všech fakturách
- ClickUp AI využívá umělou inteligenci ke správě stavebních úkolů.
- Vlastní stavy úkolů pro okamžité aktualizace pokroku na první pohled
- Pokročilé odhady času pro předpověď vašeho pracovního týdne
- Vytvářejte a sledujte své projektové cíle v ClickUp
Omezení ClickUp
- Mnoho výkonných nástrojů pro spolupráci může pro některé uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
- V mobilní aplikaci nejsou zatím k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 12 USD za uživatele za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. Leap
Leap, dříve Job Progress, je nástroj pro dodavatele s plně přizpůsobitelným nástrojem pro pracovní postupy, který vyhovuje specifickým potřebám a preferencím vašeho týmu. Nástroj pro správu vztahů se zákazníky vám pomáhá sledovat všechny interakce se zákazníky, zatímco online funkce pro prodej a marketing vám pomáhají propagovat vaše podnikání a přilákat nové zákazníky.
Tento nástroj nabízí bezpečný přístup k cloudu a úložišti , což umožňuje zefektivnit správu dokumentů na jednom místě. A díky správci zaměstnanců a subdodavatelů můžete sledovat pokrok a produktivitu svého týmu!
Nejlepší funkce Leap
- Nástroje pro odhady, nabídky a plánování
- Přizpůsobitelný správce pracovních postupů
- Okamžité nabídky a smlouvy
- Automatizované e-maily a prodej
- Pracovní centrum na ovládacím panelu
Překonejte omezení
- Chybí škálovatelná hierarchie pro stavební firmy pro správu složitých projektů.
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif.
Ceny Leap Progress
- 79 $ za uživatele a měsíc s jednorázovým poplatkem za nastavení ve výši 500 $.
Hodnocení a recenze Leap Progress
- G2: 3,8/5 (5+ recenzí)
- Capterra: N/A
3. JobNimbus
JobNimbus je cloudový CRM a projektový software navržený tak, aby pomáhal týmům ve stavebnictví zefektivnit jejich provoz. S JobNimbus mohou uživatelé spravovat kontakty, vytvářet úkoly, sledovat pokrok v reálném čase, přijímat oznámení, spolupracovat s členy týmu a klienty, generovat faktury a zprávy a mnoho dalšího.
Tento software také umožňuje uživatelům snadno přizpůsobit svůj pracovní tok pomocí funkce drag-and-drop, takže mohou upravit pořadí, v jakém jsou úkoly dokončovány. JobNimbus nabízí integraci s dalšími populárními obchodními aplikacemi, aby uživatelé mohli snadno propojit své zdroje dat a maximalizovat efektivitu.
Nejlepší funkce JobNimbus
- Rychlé a chytré odhady pomocí nástrojů EagleView nebo HOVER
- Ceny v reálném čase od Beacon Pro+
- Komunikační nástroje pro sledování prodeje
- Vyplňte šablony odhadů
- Tabule pracovních postupů
Omezení JobNimbus
- Integrace jsou k dispozici v dražších tarifech.
- Omezené možnosti přizpůsobení tabule
Ceny JobNimbus
- Podrobnosti získáte u společnosti JobNimbus.
Hodnocení a recenze JobNimbus
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 450 recenzí)
4. FCS
FCS je platforma, která pomáhá komerčním střešním dodavatelům navazovat produktivní a dlouhodobé vztahy se svými zákazníky tím, že poskytuje standardizovaný obchodní model.
Poskytuje intuitivní, přizpůsobitelné řešení, které pohodlně zaznamenává data v reálném čase z jakéhokoli zařízení, což technikům umožňuje rychle a efektivně vykonávat svou práci a zároveň zvyšovat úroveň spokojenosti zákazníků!
Nejlepší funkce FCS
- Domovská stránka poskytuje přehled klíčových metrik na vysoké úrovni.
- Šablony doporučení pro inspekci
- Nástroje pro prodej, služby a výrobu
- Účet na portálu podpory FCS
- Integrace Followup CRM
Omezení FCS
- Vyžaduje další integrace, aby bylo možné plně využít potenciál platformy.
- Aktivity lze přidat pouze k vybrané nemovitosti.
Ceny FCS
- Kontaktujte FCS pro informace o cenách
Hodnocení a recenze FCS
- G2: 4/5 (1 recenze)
- Capterra: N/A
5. Acculynx
Acculynx je nástroj s funkcemi CRM a prodeje v oblasti střešních krytin, který umožňuje efektivní správu údajů souvisejících s prací. Díky možnosti vytvářet přesné odhady nákladů na střešní krytiny na základě informací již uložených v Acculynx mohou dodavatelé tyto odhady několika kliknutími snadno převést na smlouvy.
Platforma také poskytuje centralizované místo pro uspořádání všech pracovních kontaktů s potřebnými informacemi, včetně historie interakcí s každým kontaktem v pracovním souboru. Acculynx umožňuje snadnou správu pracovních fotografií a dokumentů, ke kterým mají členové týmu přístup a které mohou upravovat i na cestách.
Nejlepší funkce Acculynx
- Odhady, smlouvy, elektronické podpisy jako pomoc při prodejním procesu
- Správa potenciálních zákazníků pro stanovení priorit následných kroků
- Mobilní aplikace pro iOS a Android
- Textové zprávy a e-maily
- Letecké měření
Omezení Acculynx
- Funkce jsou speciálně navrženy pro dodavatele střešních krytin.
- Chybí funkce pro správu úkolů
Ceny Acculynx
- Pro více informací kontaktujte Acculynx.
Hodnocení a recenze Acculynx
- G2: 4,2/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 640 recenzí)
6. Unanet CRM
Unanet CRM je podnikové softwarové řešení, které pomáhá organizacím zlepšit procesy řízení vztahů se zákazníky. Umožňuje uživatelům zefektivnit sledování zákazníků a komunikaci s nimi a automatizovat prodejní a marketingové aktivity.
Platforma také nabízí funkce jako hodnocení potenciálních zákazníků, segmentace kontaktů, automatizace pracovních postupů, analýza dat, reporting a další. S Unanet CRM mohou organizace spravovat vztahy se zákazníky a zároveň zlepšovat jejich celkovou zákaznickou zkušenost.
Nejlepší funkce Unanet CRM
- Zobrazení režimu příjmů pro správu prodejního procesu
- Účetní osnova a účetní funkce
- Šablony pro výkaz práce a výkaz výdajů
- Nástroje pro správu dokumentů
- Správa zdrojů
Omezení CRM Unanet
- Nejedná se o jednoduché CRM řešení pro malé a střední podniky.
- Asistenční a online podpora jsou placené funkce.
Ceny Unanet CRM
- Pro více informací kontaktujte Unanet CRM.
Hodnocení a recenze Unanet CRM
- G2: 4,2/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
7. Pipedrive
Platforma Pipedrive poskytuje stavebním firmám výkonný soubor nástrojů, které jim pomáhají udržovat pořádek a spravovat více projektů. S Pipedrive mohou týmy snadno sledovat obchody, získávat aktualizace o milnících projektu a dostávat upozornění, když se blíží termín splnění úkolů.
Platforma také umožňuje týmům spolupracovat v reálném čase a bezpečně sdílet důležité dokumenty a soubory. Pipedrive také poskytuje komplexní CRM pro prodej s výkonnými analytickými nástroji, které pomáhají stavebním firmám uzavírat více obchodů!
Nejlepší funkce Pipedrive
- Segmentujte potenciální zákazníky a vytvářejte personalizovanou, cílenou komunikaci.
- Historie kontaktů, včetně hovorů, e-mailů, schůzek a poznámek
- Rozhraní typu drag-and-drop pro rychlou aktualizaci stavu obchodů
- Prognóza tržeb na základě prodejního kanálu
- Připomenutí aktivit a spolupráce týmů
Omezení Pipedrive
- Omezené možnosti přizpůsobení nastavení uživatelských oprávnění pro komerční stavební společnosti
- Nástroje pro správu projektů a dokumentů jsou placené doplňky.
Ceny Pipedrive
- Essential: 14,90 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
- Pokročilá: 24,90 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
- Professional: 49,90 $ za uživatele a měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise: 99 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 800 recenzí)
8. Jobber
Jobber je komplexní platforma pro správu stavebních služeb v terénu , která pomáhá malým podnikům zefektivnit jejich provoz. Nabízí řadu služeb, jako je plánování zakázek, fakturace, správa vztahů se zákazníky, sledování času a mnoho dalšího!
S Jobberem mohou firmy snadno sledovat všechny aspekty svého podnikání a činit informovanější rozhodnutí. Platforma také poskytuje nástroje pro techniky v terénu, jako jsou automatizované opakující se úkoly a formuláře, informace o zakázkách v reálném čase, sledování GPS a protokoly aktivit zákazníků.
Nejlepší funkce Jobberu
- Mobilní aplikace pro Android a Mac pro stavební průmysl pro řízení každodenních operací
- Plánování kalendáře pro zefektivnění požadavků klientů
- Automatizace pro sledování nezaplacených faktur
- Bezplatné individuální školení k produktu
- Šablony odhadů
Omezení Jobberu
- Nástroje pro řízení projektů jsou k dispozici v dražších tarifech.
- Omezené funkce CRM pro potřeby stavebního podnikání
Ceny Jobber
- Lite: 9 $ měsíčně pro jednoho uživatele
- Core: 40 $ měsíčně pro jednoho uživatele
- Connect: Cena začíná na 104 USD za měsíc pro až pět uživatelů.
- Grow: Cena začíná na 200 USD měsíčně pro až 15 uživatelů.
Hodnocení a recenze Jobber
- G2: 4,2/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 680 recenzí)
9. Followup CRM
Followup CRM je systém pro správu vztahů se zákazníky, který pomáhá firmám sledovat zákazníky, prodejní příležitosti a další data. Poskytuje funkce, jako je sledování kontaktů, automatické e-mailové připomenutí, sledování komunikace, automatizace úkolů a další.
Díky přizpůsobitelnému ovládacímu panelu mohou týmy vidět všechny relevantní informace na jednom místě. S Followup CRM mohou stavební profesionálové porozumět chování a preferencím zákazníků, což jim poskytuje lepší přehled pro nastavení cílených marketingových kampaní nebo poskytování personalizovanějších zákaznických služeb.
Nejlepší funkce Followup CRM
- Správa kalendáře pro řízení pracovního vytížení a synchronizaci týmů
- Automatizace pro sledování potenciálních zákazníků a nabídek
- Dashboardy prodeje a odhadů
- Oznámení a připomenutí
- Nabídky na míru
Omezení systému Followup CRM
- Označení osoby v komentáři vyžaduje oproti jiným CRM softwarům pro stavebnictví několik dalších kroků.
- Náročné osvojování funkcí a jejich aplikace v každodenních pracovních postupech
Ceny Followup CRM
- Pro více informací kontaktujte Followup CRM.
Hodnocení a recenze Followup CRM
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 220 recenzí)
10. Dataforma
Dataforma je software pro správu terénních služeb, který poskytuje výkonné a snadno použitelné nástroje pro správu projektů pro stavební firmy všech velikostí. Týmy mohou spravovat projekty od začátku do konce a mají k dispozici komplexní sadu funkcí, jako je sledování projektů, správa úkolů, přidělování zdrojů, reportování v reálném čase a nástroje pro spolupráci.
Dataforma umožňuje společnostem efektivně plánovat, realizovat a vyhodnocovat projekty s jistotou. Nabízí také širokou škálu automatizačních funkcí, které pomáhají snížit manuální úsilí a zvýšit efektivitu!
Nejlepší funkce Dataforma
- Nástroje pro plánování všech úkolů, projektů a událostí
- Zákaznický portál pro poskytování personalizovaných služeb
- Správa záruk
- Ukládání dokumentů
- Sledování potenciálních zákazníků
Omezení Dataforma
- Ceny licencí a služeb mohou být ve srovnání s jinými CRM systémy drahé.
- Náročné osvojování a přizpůsobování se rozhraní platformy
Ceny Dataforma
- Pro více informací kontaktujte společnost Dataforma.
Hodnocení a recenze Dataforma
- G2: 3,4/5 (5+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
Spojte všechny stavební systémy do ClickUp
ClickUp pomáhá stavebním firmám zefektivnit jejich práci pomocí výkonných a přizpůsobitelných CRM nástrojů. Od správy harmonogramů po sledování konverzací s klienty a všeho mezi tím – ClickUp umožňuje všem soustředit se více na svou práci a méně na časově náročnou administrativu.
Navíc uživatelsky přívětivé rozhraní a mobilní aplikace ClickUp usnadňují přístup k práci kdykoli a odkudkoli. Vyzkoušejte ClickUp zdarma a vytvořte centralizovanou databázi pro všechny vaše systémy!