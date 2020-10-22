Kompletní průvodce projektovým řízením Scrum (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Co je projektové řízení metodou Scrum?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Scrum je moderní metodika řízení projektů, která rozděluje váš projekt do různých vývojových cyklů, tzv. sprintů, které obvykle trvají 2–4 týdny, aby vám pomohly rychle dosáhnout vašich cílů. "}},{"@type":"Question","name":"Jak se scrum liší od tradičního řízení projektů?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"V tradičním projektovém řízení pracujete na projektu jako na celku. Ve Scrumu vyvíjíte každou funkci samostatně a jakmile je každá funkce hotová, představíte ji svým zákazníkům. "}},{"@type":"Question","name":"Jaké jsou prvky Scrumu?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Projektové řízení Scrum se dělí na tři prvky: artefakty, role a události. "}},{"@type":"Question","name":"Jaké jsou výhody scrumu?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Scrum poskytuje lepší spokojenost zákazníků, větší přizpůsobivost a lepší týmovou práci. "}}]}
Jste připraveni se dozvědět více o projektovém řízení Scrum?
Scrum může znít jako složitá vědecká metodika, k jejímuž pochopení jsou potřeba tři tituly z Harvardu, ale není tomu tak! Ve skutečnosti se jedná o jednu z nejúčinnějších a nejjednodušších metod řízení projektů, které se dnes používají.
Projektové řízení metodou Scrum spočívá v rozdělení komplexního projektu na malé, zvládnutelné části zvané sprinty. Na konci každého sprintu představíte svůj projekt zákazníkům a zapracujete jejich zpětnou vazbu, než přejdete k dalšímu cyklu.
Zvýší vaši produktivitu a promění váš tým vývojářů softwaru v špičkový tým!
V tomto článku si projdeme vše, co potřebujete vědět o projektovém řízení Scrum, abyste pochopili, jak z něj vytěžit maximum.
Pojďme na to.
Co je projektové řízení Scrum?
Scrum je moderní metodika řízení projektů, která rozděluje váš projekt do různých vývojových cyklů, tzv. sprintů, které obvykle trvají 2–4 týdny a pomáhají vám rychle dosáhnout vašich cílů.
Po dokončení každého sprintu jej představíte zainteresované straně (obvykle klientovi), která vám poskytne zpětnou vazbu ohledně toho, co se jí líbí a nelíbí. Poté můžete jejich zpětnou vazbu zapracovat, než přejdete k dalšímu sprintu.
Co znamená Scrum?
Ačkoli se Scrum může jevit jako zkratka pro něco složitého, není tomu tak.
Scrum je termín převzatý ze sportu ragby. V ragby se hráči shlukují do těsné formace zvané scrum. Protože projektové řízení Scrum vyžaduje, aby členové týmu byli tak těsně semknutí, byl k jeho popisu použit tento ragbyový termín.
A protože tyto týmy musí být tak úzce propojené, je Scrum ideálním způsobem, jak překonat většinu výzev spojených s řízením projektů na dálku.
Jak se scrum liší od tradičního projektového řízení?
V tradičním projektovém řízení pracujete na projektu jako na celku. Ve Scrumu vyvíjíte každou funkci samostatně a jakmile je každá funkce hotová, představíte ji svým zákazníkům.
Pokud byste například vyvíjeli zařízení pro své zákazníky, strávili byste rok vývojem, který by mohl zahrnovat koncepci, kódování a testování stroje.
Prezentovali byste jej svým zákazníkům až po jeho dokončení.
I když vám to umožňuje pracovat bez přerušení, má to jeden zásadní problém:
Jelikož jste nástroj vytvořili bez jakéhokoli skutečného vstupu od zákazníků, který by vedl vývoj, neexistuje žádná záruka, že se jim bude líbit.
Zamyslete se nad tím: Jak často se zákazníkům líbí každá jediná funkce, kterou uvedete na trh?
Většinou budou mít pár stížností, že?
Projektové řízení Scrum to může vyřešit.
Podívejte se na naše srovnání metod Waterfall a Scrum, kde se dozvíte více.
Co je to proces Scrum?
S metodou Scrum budete vyvíjet každou funkci samostatně a jakmile bude každá funkce hotová, představíte ji svým zákazníkům. Ti vám poskytnou zpětnou vazbu, kterou můžete zapracovat, než přejdete k dalším funkcím produktu.
Tímto způsobem se váš zákazník aktivně podílí na vývojovém procesu a finální softwarový produkt je kvalitnější, protože je pečlivě vyvíjen s ohledem na jeho potřeby.
Výsledek?
Zákazník jako tento:
Na čem je Scrum založen?
Scrum je metodika projektového řízení založená na Agile, kterou na počátku 90. let vyvinuli Ken Schwaber a Jeff Sutherland. Ti také sepsali Scrum Guide, který vysvětluje, jak funguje metoda Scrum, známá také jako metoda vodopádu.
Počkejte...
Co je to agilní projektové řízení ?
Jedná se o rámec řízení založený na sprintovém přístupu.
A abyste lépe porozuměli agilnímu vývoji, musíte si prostudovat Agilní manifest.
Co je to Agilní manifest ?
Je to stručné shrnutí toho, co znamená Agile a jaké jsou jeho základní principy.
Cítíte se trochu ztraceni? Klikněte sem a podívejte se blíže na agilní vývojové postupy .
Každá agilní metodika se řídí Agilním manifestem a rozděluje rozsáhlé podnikové projekty na menší sprinty, aby bylo možné zapracovat zpětnou vazbu uživatelů na všech úrovních.
Počkejte, co myslíte tím agilní metodikou?
Existuje více než jedna metodika agilního projektového řízení?
Ano!
Scrum je jen další agilní metodou.
Existuje spousta dalších agilních metodik, jako například Kanban, Lean, Extreme Programming (XP) a další!
Nejlepší na každé metodice je to, že je můžete kombinovat, aby byly efektivnější. Můžete například kombinovat Scrum a Kanban a vytvořit tak efektivnější agilní pracovní postup vývoje softwaru.
Jaký je rozdíl mezi metodikou Scrum a Agile?
Scrumové týmy jsou obecně menší a zkušenější než agilní týmy. Navíc bývají více soběstačné, přičemž Scrum Master plní spíše roli kouče než autoritativního projektového manažera.
Podrobnější informace o rozdílech mezi metodami Scrum a Agile najdete zde.
Jaké jsou prvky Scrumu?
Projektové řízení Scrum se dělí na tři prvky: artefakty, role a události. Navíc nejsou tak matoucí jako prvky periodické tabulky!
Jsou to jen základní součásti metody Scrum:
A. Co jsou artefakty Scrumu?
Artefakt Scrum je základní nástroj, který vašemu projektu Scrum poskytuje zaměření potřebné k udržení správného směru. Skládá se z produktového backlogu, sprintového backlogu a produktového přírůstku.
Zde jsou hlavní artefakty používané ve Scrumu:
- Produktový backlog: Produktový backlog je kompletní seznam pracovních úkolů, které musíte v rámci projektu splnit. Jedná se v podstatě o kontrolní seznam toho, co musí celý váš virtuální tým udělat. Jelikož musíte pravidelně zapracovávat zpětnou vazbu od zákazníků, je nutné každý produktový backlog neustále aktualizovat a upravovat.
Poznámka: Položky produktového backlogu se obvykle zobrazují jako uživatelské příběhy. Uživatelské příběhy jsou popisy funkcí produktu z pohledu zákazníka. Uživatelský příběh zajišťuje, že vývojáři vyvíjejí položky backlogu s ohledem na pohled uživatele.
- Sprint backlog: Sprint backlog je seznam všech položek produktového backlogu, které bude celý váš tým řešit v konkrétním sprintu.
- Inkrement: Inkrement je použitelný konečný produkt, který je vydán po každém sprintu. V podstatě se jedná o výstup vašeho sprintu v rámci metodiky Scrum.
B. Jaké jsou role Scrumu?
V každém týmu Scrumu se vyskytují tři jednotlivé role:
- Vlastník produktu
- Scrum Master
- Vývojový tým
Zde je podrobnější pohled na každou roli Scrumu a technické dovednosti, které s sebou přináší:
1. Kdo je vlastník produktu v metodice Scrum?
Produktový vlastník je hlavní rozhodovací autoritou v týmu Scrum. Má na starosti vývoj vize produktu (jak bude software vypadat v budoucnosti) a správu produktového backlogu.
Vlastníci produktu také dostávají zpětnou vazbu od zainteresovaných stran a předávají ji celému vašemu týmu.
2. Co je to Scrum Master?
Scrum Master plní v týmech Scrum roli projektového manažera. Nejedná se však o autoritativní postavu typu „šéfa“, ale spíše o vedoucího typu „služebník“. Zajišťuje, aby všichni účastníci projektu rozuměli procesu Scrum a měli stejné informace o agilním rámci.
Poznámka: Vzhledem k tomu, že role Scrum master se může lišit od tradiční role projektového manažera , doporučuje se, aby všichni manažeři absolvovali školení Scrum a stali se certifikovanými Scrum master od organizací jako PMI, Scrum. org nebo Scrum Alliance.
3. Kdo je vývojový tým?
Členové týmu pro vývoj softwaru aktivně pracují na projektu Scrum. Jsou to oni, kdo jsou zodpovědní za dodání funkčního softwaru na konci aktuálního sprintu. Průměrná velikost vývojového týmu se pohybuje od 3 do 7 členů.
Poznámka: Scrum tým je multifunkční tým, což znamená, že zahrnuje členy týmu se specializovanými dovednostmi, jako je programování, design, copywriting, kontrola kvality atd.
Scrum sice promění váš vývojový tým v A-Team, ale bohužel v něm není místo pro B. A. Baracuse!
C. Jakých je 5 událostí Scrumu?
Scrum má sadu opakujících se událostí nebo scrumových ceremonií, které podporují agilní rámec a metodiku. Jsou to:
Zde je jejich stručný přehled a informace o tom, co se děje na jednotlivých schůzkách:
1. Sprint
Sprinty jsou krátká časová období, během nichž probíhá veškerá práce v rámci metody Scrum. Tato časová období obvykle trvají přibližně 2–4 týdny. Během této doby se celý váš tým věnuje sprint backlogu, aby dokončil inkrement.
2. Schůzka k plánování sprintu
Na schůzce věnované plánování sprintu váš projektový tým projde seznam produktových požadavků a rozhodne, které položky budou v rámci sprintu Scrumu realizovány. Tyto naplánované pracovní položky se označují jako cíl sprintu nebo cíl iterace.
3. Denní schůzka Scrum
Daily Scrum je krátká denní schůzka, na které se všichni informují o postupu sprintu. Jedná se obecně o krátké scrumové ceremonie. Doporučená délka každého Daily Scrumu by měla být maximálně 15 minut.
Poznámka: Denní scrum se také nazývá denní standup.
4. Sprint Review Meeting
Sprint review je schůzka Scrumu, která se koná na konci sprintu. Účelem této schůzky Scrumu je představit konečný sprint increment vašim stakeholderům. Během sprint review představíte stakeholderům funkční produkt.
5. Retrospektivní schůzka sprintu
Retrospektiva sprintu se provádí na konci každého sprintu. Na této schůzce Scrumu projdete problémy, se kterými jste se setkali v předchozích sprintech, a diskutujete o možných vylepšeních pro další sprint.
Poznámka: Váš podřízený tým může pořádat další 2 schůzky Scrum:
- Upřesnění backlogu: slouží k rozhodnutí o každé položce backlogu nebo uživatelské story pro nadcházející sprint.
- Schůzka k plánování vydání: plánování vydání umožňuje týmům zjistit, na jakých funkčních požadavcích by měly pracovat během několika nadcházejících sprintů
Bonus: Šablony storyboardů!
Proč používat Scrum?
Přemýšleli jste někdy, proč je Scrum tak populární agilní framework?
Pomůže vám totiž vaše projekty dotáhnout do zdárného konce!
Jaké jsou výhody metody Scrum?
Scrum poskytuje:
- Vyšší spokojenost zákazníků
- Větší přizpůsobivost
- Lepší týmová práce
- Zvýšená motivace
Pojďme se na to podívat.
1. Vyšší spokojenost zákazníků
Na rozdíl od jiných metodik projektového řízení zapojuje rámec Scrum aktivně zákazníka do procesu vývoje produktu. Tímto způsobem nemusíte hádat, co zákazník chce – skutečně s ním spolupracujete.
Jaké jsou výhody?
Konečný funkční produkt, který byl vytvořen vašimi zákazníky pro vaše zákazníky, v každém kroku. Bude důkladně řešit všechny jejich potřeby a oni budou skákat radostí!
2. Větší přizpůsobivost
Díky možnosti zapracovat zpětnou vazbu na konci každého cyklu je práce se Scrumem velmi přizpůsobivá změnám.
Díky němu bude váš projektový tým schopen zvládnout náhlé požadavky zákazníků, změny ve struktuře týmu a rozšíření rozsahu projektu, aniž by se nervově zhroutil!
3. Lepší týmová práce
Vzhledem k tomu, že tým Scrum je tak malý a samoorganizující se, musí členové týmu aktivně spolupracovat, aby podpořili proces dodávky softwaru. Tím je zajištěno, že se všichni musí navzájem zapojit a efektivně spolupracovat po celou dobu životního cyklu projektu.
4. Vyšší motivace
Vzhledem k tomu, že váš projektový tým pracuje na malých, krátkodobých cílech pomocí sprintů, je pro něj snazší pocítit pocit úspěchu a dosažení cíle.
Zamyslete se nad tím.
Nestojí před dlouhým seznamem úkolů, které je třeba vyřešit najednou. Místo toho zkoušejí iterativní přístup, při kterém řeší jednotlivé části práce Scrumu postupně, díky čemuž se celý projekt jeví jako proveditelnější!
Jak řídit proces Scrum?
Jak zajistit, aby váš projekt Scrum proběhl stejně hladce jako první třída Emirates?
Péče o artefakty, události a role Scrumu je sice důležitá, ale nestačí.
Jistě, můžete absolvovat rozsáhlé školení Scrum, abyste se stali certifikovaným Scrum masterem, ale ani to nestačí!
Pokud chcete skutečně těžit z této metodiky agilního řízení projektů, potřebujete správný software Agile Scrum.
Proč?
Agilní software poskytne vašemu vývojovému týmu konsolidovaný prostor pro správu všech aktivit Scrumu. Tímto způsobem nebudou muset ztrácet čas přecházením mezi několika aplikacemi, aby získali celkový přehled o tom, co se děje!
Agilní software vám pomůže:
- Spravujte své nadcházející sprinty
- Analyzujte výkonnost týmu v předchozích obdobích
- Zvládněte své backlogy, uživatelské příběhy a body příběhů
- Zlepšete spolupráci s členy svého agilního týmu a zainteresovanými stranami.
- Dohodněte se na prioritách se svým agilním týmem
- Dosahujte vysoké kvality výsledků v každém sprintu
Který agilní nástroj vám usnadní správu Scrumu tak, že to bude hračka?
Nejlepší nástroj pro agilní a Scrum management pro rok 2021: ClickUp
ClickUp je nejlépe hodnocený nástroj pro agilní řízení projektů na světě. Používá ho více než 200 000 týmů, od startupů po velké společnosti po celém světě, a pomůže vám rychle se přizpůsobit přístupu Scrum:
ClickUp nabízí spoustu funkcí, které vám pomohou s projekty Scrum a Agile, například:
- Jak zvládnout Kanban, Scrum a preference seznamů pomocí více zobrazení
- Sledování obsahu sprintů pomocí seznamů sprintů
- Sledování postupu úkolů pomocí agilních dashboardů
- Sledování fází úkolů pomocí vlastních stavů
- Usnadnění okamžité komunikace pomocí přiřazených komentářů
Zde je stručný přehled toho, jak tyto funkce pomáhají softwarovému vývoji Scrum a Agile:
1. Více pohledů pro správu různých požadavků projektu
Většina nástrojů pro řízení projektů je jako Soup Nazi ze seriálu Seinfeld.
Nutí vás přizpůsobit se jakémukoli rozhraní, které používají. Tímto způsobem se váš proces Scrum a tým musí přizpůsobit tomuto nástroji – ne naopak.
A pokud ne?
Ale počkejte chvíli!
Vzhledem k tomu, že Scrum je založen na neustálém zlepšování a přizpůsobování se změnám v projektu, neměl by se i váš scrumový nástroj umět těmto změnám přizpůsobit?
Naštěstí vám ClickUp nabízí více zobrazení, která se přizpůsobí workflow Scrum vašeho týmu.
Zde je podrobný přehled těchto názorů:
A. Požadované zobrazení úkolů
ClickUp má dva povinné pohledy na úkoly, které umožňují pracovat se dvěma nejběžnějšími styly řízení projektů:
Pokud vaše týmy Scrumu preferují seznamy úkolů ve stylu GTD, pak je tento pohled pro ně ideální. Zde jsou složité úkoly uvedeny v kontrolním seznamu, který lze postupně odškrtávat.
Je to ideální způsob, jak sledovat seznamy sprintů pro více úkolů během plánování sprintu nebo plánování vydání. Jelikož jsou všechny úkoly uvedeny jeden za druhým, můžete je rychle řešit postupně.
Tyto seznamy jsou opravdu záchranou, zejména v kritických situacích!
Pokud chcete kombinovat Scrum a Kanban, pak je tento pohled pro vás ideální. Tato úkolová tabule je však skvělá i v případě, že chcete ve své Scrum tabuli pouze některé funkce Kanbanu.
Zde jsou vaše úkoly rozloženy na tabuli Kanban, kde je můžete přetahovat a rychle upravovat.
Díky této tabuli úkolů zlepšíte přehlednost projektu, protože členové vašeho týmu budou mít neustále přehled o tom, kdo je zodpovědný za konkrétní úkoly.
B. Box View
Nesnášíte, když vás někdo otravuje s otázkami, na čem právě pracujete?
Zobrazení Box je skvělé pro přehledné zobrazení úkolů vašeho týmu, protože jsou seřazeny podle přidělených osob.
Produktový vlastník a projektový manažer mohou tento pohled použít k snadnému sledování toho, kdo na čem pracuje, stejně jako na tabuli úkolů.
C. Zobrazení kalendáře
Opravdu chcete snášet nepříjemnosti spojené s přepisováním všech složitých úkolů do fyzického kalendáře?
Kalendářový náhled ClickUp je skvělý pro společné rozhodování. Může pomoci vlastníkovi produktu a projektovému manažerovi naplánovat jejich sprintové úkoly. Je to také praktický způsob, jak se rozhodnout, kdy budete moci přidat položky backlogu do svého sprintu Scrum.
Pro větší flexibilitu může agilní projektový manažer zobrazit svůj kalendář jako:
- Dny: zobrazit všechny úkoly naplánované na daný den
- 4 dny: podívejte se na svůj plán úkolů za poslední čtyři dny
- Týden: zobrazte si svůj týdenní plán sprintů
- Měsíčně: zobrazuje plán projektu na měsíční bázi
Režim D. Me
Nakonec si prohlédněte veškerou práci, která je určena právě vám!
Režim Me Mode v ClickUp je ideální způsob, jak sledovat pouze úkoly, komentáře a seznamy, které vám byly přiděleny. Tímto způsobem vás nebudou rozptylovat úkoly ostatních členů týmu a budete se moci lépe soustředit.
2. Seznamy sprintů pro snadné sledování vašich sprintů
Vzhledem k tomu, že vývoj softwaru pomocí metodik Scrum a Agile se točí kolem sprintů, váš bezplatný software pro řízení projektů je musí efektivně koordinovat.
ClickUp může vytvářet seznamy sprintů, které rozdělují výstupy pro každý sprint Scrum. Jelikož se v podstatě jedná o kontrolní seznamy, můžete je rychle odškrtávat podle toho, jak postupujete.
Váš produktový vlastník může dokonce přidat body Scrum story k každému seznamu, aby lépe určil, jak dlouho bude trvat vyřešení všech položek produktového backlogu.
Díky tomu, že jsou tak snadno čitelné a použitelné, může je agilní kouč snadno využít k proškolení více týmů, aby se naučily pracovat s projektovým řízením Scrum.
3. Agilní dashboardy pro vizuální přehled o vašich softwarových projektech
Scrumové týmy jsou jako šampioni Formule 1!
Neměli by tedy mít stejně cool palubní desky jako vozy F1?
ClickUp vám nabízí super cool dashboardy pro podrobný přehled o postupu vašeho projektu.
Proč potřebujete vizuální přehledy?
Co byste preferovali:
Procházíte rozsáhlé sloupce dat v tabulce nebo podrobné grafy, které přesně zaznamenávají váš pokrok v čase?
Takto pomáhají dashboardy ClickUp při projektovém řízení Scrum:
A. Grafy rychlosti
Graf rychlosti ClickUp vám pomůže sledovat míru dokončení vašich úkolů.
Všechny vaše úkoly jsou rozděleny do dvoutýdenních nebo týdenních intervalů a zde se zobrazuje jejich průměrná rychlost. ClickUp může také automaticky seskupovat data ze seznamu Sprint, aby se snáze přidávala.
Hodí se během schůzky k plánování sprintu, protože v podstatě předpovídají množství práce, které váš tým zvládne v příštím sprintu.
B. Burndownův graf
Týmy používají burndown chart pro sledování toho, jak si jejich agilní tým vede v porovnání s cílovou linií. Burndown chart od ClickUp také zdůrazňuje množství práce, která je ještě nevyřízená.
Graf burndownu vydání zdůrazňuje různé metriky, jako například:
- Cílový pokrok: ideální tempo dokončování úkolů pro dosažení vašeho přírůstku
- Předpokládaný pokrok: aktuální tempo pokroku vašeho týmu na základě dokončených úkolů
- Aktivní: aktuální počet dokončených úkolů
C. Burnup grafy
Burnup grafy zdůrazňují množství práce, které váš tým vývojářů softwaru již dokončil.
Projektoví manažeři tak mohou během denního Scrumu odkazovat na tento graf, aby motivovali svůj tým k rychlému dokončení, zejména v kritických momentech.
D. Kumulativní diagramy toku
Kumulativní diagramy toku ClickUp zdůrazňují postup úkolů v několika časových rámcích.
Vaše úkoly jsou rozděleny do různých barev podle jejich aktuálního stavu. To vám pomůže rychle identifikovat překážky a zasáhnout, abyste je vyřešili.
4. Vlastní stavy pro správu různých fází úkolů
Pamatujte, že metodika Scrum není vhodná pouze pro vývoj produktů.
Používá ho také spousta dalších týmů!
Ačkoli metodika Scrum zůstává v zásadě stejná, každý tým a projekt má své specifické potřeby a fáze projektu.
Například fáze projektu pro proces vývoje softwaru a marketingový projekt se velmi liší, nemyslíte? Softwarové projekty mají fázi „kontroly kvality“, která je ve většině marketingových oddělení neznámá.
Proto by váš software pro řízení projektů měl být schopen vytvářet přizpůsobené stavy pro každý projekt.
A přesně to ClickUp dělá...
Jak jsme již řekli, nejsme žádní „polévkoví nacisté“!
Podívejte se na tento pohled na tabuli pro marketingový projekt.
5. Přiřazené komentáře pro usnadnění rychlé komunikace
Jak často se vám stává, že vám některé úkoly uniknou?
Zejména když zanecháte komentář ve svém projektovém nástroji, ale všichni na něj zapomenou – až do okamžiku, kdy nastane čas.
Tento problém dnes končí!
Jelikož metoda Scrum je založena na rychlých dodacích lhůtách, musí být i vaše komunikace bleskurychlá.
Nemůžete si dovolit čekat hodiny, než váš tým zareaguje na vaši zpětnou vazbu, že?
S ClickUpem to nebude žádný problém!
Funkce Přiřazené komentáře v ClickUp vám umožňuje převést komentáře na úkoly a přiřadit je členovi týmu. ClickUp je pak o těchto komentářích informuje a dokonce je zobrazí v jejich oznámeních a na domovské stránce. Jakmile úkol dokončí, mohou komentář označit jako vyřešený, aby se vyhnuli zbytečným následným dotazům!
Docela fajn, že?
To však nejsou všechny funkce ClickUp.
Získáte spoustu dalších funkcí pro úspěšné řízení projektů:
- Cíle: vytvořte týmové cíle a rozdělte je na dílčí cíle pro každý agilní projekt.
- Priority : pomáhá vám při stanovování priorit urgentních úkolů a vytváření seznamu položek podle priority
- Ganttovy diagramy : pro rychlé znázornění postupu projektu
- Závislosti : vždy řešte své úkoly ve správném pořadí podle plánu projektu
- Podrobné reporty : předveďte výkonnost svého týmu na retrospektivních schůzkách sprintu.
- Vlastní přístupová práva : zapojte klienty a zainteresované strany do svého projektového prostoru
- Výkonné mobilní aplikace pro iOS a Android : spravujte svou práci, i když jste na cestách
Závěr
Projektové řízení metodou Scrum se může zdát náročné, ale s vhodným softwarem to tak být nemusí!
Pomůže vám okamžitě zvýšit produktivitu a snadno vytvářet komplexní produkty. A protože chcete řídit softwarové projekty pomocí nejúčinnějšího dostupného nástroje, je na čase se zaregistrovat do ClickUp.
Najdete v něm vše, co potřebujete k řízení cílů agilního týmu, scrumových ceremonií, scrumových tabulek a položek produktového backlogu!