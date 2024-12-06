10 bezplatných šablon produktového backlogu v Excelu a ClickUp

Nejmoudřejší agilní hráči často vedou jednoduchým prohlášením: „Věř mi, je to v backlogu.“ Ale je to opravdu tak?
Můžete vytvořit ty nejambicióznější plány vývoje produktů s high-endovými tématy a koncepty, ale bez backlogů jsou nepoužitelné.
Backlogy jsou dokumenty, které mají velký význam pro týmy plánující svůj další vývojový cyklus. Jedná se o důležité zprávy s informacemi o opravách chyb, změnách funkcí a designu, požadavcích zákazníků a uživatelských příbězích.
Pomohou vašemu týmu stanovit priority úkolů pro budoucí sprinty a najít způsoby, jak splnit požadavky zainteresovaných stran. Bez řešení backlogů je váš projekt prakticky odsouzen k neúspěchu. ?
Aby bylo grooming backlogu produktivní, musí být vaše dokumentace na vysoké úrovni – a právě zde přicházejí na řadu šablony produktového backlogu. Tento článek vám přináší 10 nejlepších šablon pro vytváření hodnotově orientovaných produktových backlogů a zlepšení rychlosti týmu! ?
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je 10 bezplatných šablon produktového backlogu, které pomohou vašemu týmu zůstat organizovaný, soustředěný a připravený na další sprint:
- Šablona produktového backlogu ClickUp
- Šablona produktového backlogu a sprintů ClickUp
- Šablona produktového sprintového backlogu ClickUp
- Šablona projektového backlogu ClickUp
- Šablona pro plánování agilních sprintů ClickUp
- Šablona požadavků na produkt ClickUp
- Kontrolní seznam pro uvedení produktu na trh ClickUp
- Šablona ClickUp Sprint Retrospective
- Šablona pro retrospektivu projektu ClickUp
- Šablona backlogu s funkcemi Excelu od Spreadsheet.com
Co je šablona produktového backlogu?
Šablona produktového backlogu je společný dokument pro zakotvení backlog grooming session. Pomáhá produktovému vlastníkovi a/nebo manažerovi shrnout minulé vývojové cykly v agilním rámci a definovat cíle, které musí být splněny v příštím sprintu. ?
Hlavním účelem těchto šablon pro řízení projektů je redukovat nestrukturované, neustále se vyvíjející položky backlogu na zvládnutelné seznamy úkolů a proveditelné úkoly. Místo toho, aby vaši kolegové ztráceli čas přemýšlením, na čem budou pracovat v nadcházejícím sprintu, dostanou přesný soubor pravidel, rolí a odpovědností, aby mohli vyvíjet produkt podle prioritních potřeb.
Šablony produktového backlogu mají mnoho podob a forem, v závislosti na typu backlogu, se kterým pracujete. Ve většině případů dokument řeší jednu nebo více z následujících složek backlogu:
- Epické příběhy, funkce a uživatelské příběhy
- Žádosti o změnu
- Vady a chyby
- Technický dluh (náklady na implementaci průměrného kódu v krátkodobém horizontu)
- Technické špičky nebo položky výzkumu
- Obchodní požadavky
Co dělá šablonu produktového backlogu pro sprint dobrým?
Účinná šablona produktového backlogu by měla:
- Buďte přizpůsobiví: Šablona by se měla přizpůsobovat různým produktům, vývojovým niche a odvětvím. V ideálním případě by dobrá šablona sprint backlogu měla být „živým dokumentem“, který poskytuje prostor pro náhlé a neočekávané změny v průběhu vývoje produktu ♻️.
- Mějte přehlednou strukturu: Šablona by měla obsahovat jasné sekce a nadpisy, aby bylo možné konkrétní položky backlogu doručit určenému týmu bez zbytečného nepořádku.
- Nabídněte funkce pro spolupráci: Nejlepší šablony backlogu pomáhají definovat očekávání každého člena týmu a podporují spolupráci při dosahování společných cílů.
- Umožněte stanovení priorit: Měla by vám umožnit zdůraznit důležitost backlogů na základě složitosti, velikosti nebo požadovaného úsilí.
- Zahrňte vizuální prvky: Měla by podporovat přidávání tabulek, grafů, diagramů, bodů příběhu a dalších vizuálních prvků, které přidávají kontext a podporují úkoly ?
10 bezplatných šablon produktového backlogu k použití
Na internetu existují tisíce šablon produktového backlogu, ale najít tu, která odpovídá vašim potřebám, je složité. Abychom vám ušetřili čas, vybrali jsme 10 působivých možností z ClickUp a Excel, které se hodí pro různé backlogové úkoly! ❤️?
1. Šablona produktového backlogu ClickUp
Hledáte univerzální dokument, který vám pomůže zefektivnit sprinty, stanovit priority produktových požadavků a podpořit spolupráci v týmu? Využijte šablonu backlogu ClickUp! ?
Tato šablona vhodná pro začátečníky je nezbytností pro týmy zabývající se vývojem softwaru na dálku nebo v distribuovaném prostředí. Kdokoli, kdo k ní má přístup, může zadávat požadavky na změny, hlášení chyb, návrhy na výzkum, uživatelské příběhy, funkce a mnoho dalšího!
Šablona obsahuje formulář pro podání žádosti, který musíte sdílet s účastníky interního týmu nebo zainteresovanými stranami. Jakmile vyplní formulář s prioritními položkami backlogu, začne kouzlo působit. ?
Položky se automaticky zobrazí v zobrazení šablony, což vám umožní zahájit plánování sprintu a nastavit proveditelné úkoly. K dispozici máte šest typů zobrazení, které odrážejí různé perspektivy, včetně:
- Zobrazení produktového backlogu: pro zobrazení termínů, priorit, přidělených osob a epických kategorií
- Zobrazení plánu ( Ganttův diagram ): pro zaměření na naplánované termíny, produktové roadmapy a trvání
- Zobrazení sprintu (seznam): pro zobrazení položek podle sprintu, ke kterému patří
- Zobrazení stavu backlogu: pro přeměnu odeslaných položek na karty Kanbanové tabule
Pomocí vlastních polí šablony můžete backlog roztřídit do sprintů nebo epik a rozdělit je na menší úkoly. Změňte stav úkolů na Hotovo, Zrušeno, Probíhá nebo Pozastaveno, aby byl váš tým vždy v obraze. ➿
2. Šablona produktového backlogu a sprintů ClickUp
Agilní vývoj projektů je neuvěřitelně rychlý, což může způsobit, že se Scrum masteri cítí jako po nárazu pokaždé, když se setkají s backlogem. ?
Šablona ClickUp Backlog & Sprints je určena pro agilní manažery a scrum mastery, kteří se snaží dosáhnout co nejlepších výsledků v náročných termínech. Její tříúrovňový formát vám umožňuje stanovit jasné a konzistentní priority, vytvořit soudržné backlogy a sdílet aktualizace s kolegy a vývojáři v jediném dokumentu.
S touto šablonou agilního produktového backlogu můžete:
- Získejte přístup k předem připraveným seznamům pro sprinty, sledování chyb a backlogy.
- Upřednostněte položky backlogu
- Přiřazujte úkoly více členům týmu
- Zveřejňujte denní stand-upy
- Sledujte průběh přidělených úkolů pomocí produktového plánu.
- Identifikujte problémy v reálném čase
- Využijte další předem připravené šablony pro správu projektů v ClickUp.
Nenechte se odradit rozsáhlým pokrytím šablony – správa obsahu backlogu je díky několika typům zobrazení a více než 20 možnostem stavu velmi snadná.
Šablona obsahuje čtyři zobrazení projektu – Seznam, Formulář, Tabule a Chat – s předem připravenými vlastními poli pro sledování postupu úkolů. Můžete přidat podrobnosti, jako jsou body příběhu nebo informace o funkcích, které pomohou vývojářům.
Dále přizpůsobte svůj backlog přidáním varování o závislosti úkolů, odhadů času, limitů rozpracovaných úkolů a milníků. Tato šablona slouží zároveň jako dokument pro správu produktů, který zachycuje všechny aspekty od vývoje až po uvedení na trh! ?
3. Šablona produktového sprintového backlogu ClickUp
Měli jste denní schůzku Scrum a zjistili jste, že některé úkoly backlogu vyžadují rozsáhlé aktualizace? Pokud nevíte, jak postupovat, může to být děsivá situace, ve které nevíte, kam se podít. ?
Ale žádný stres! Se šablonou ClickUp Sprint Backlog máte absolutní kontrolu nad svým backlogem, bez ohledu na jeho zvraty a obraty! ?
Tato šablona je navržena tak, aby vám pomohla soustředit se na celkový obraz i při měnících se cílech. Sprint backlogy jsou obvykle podrobné a vázané na konkrétní časový plán – i ty nejmenší úpravy mohou způsobit chaos ve vašem harmonogramu. Ale s touto šablonou agilního produktového backlogu můžete denně sledovat stav vývoje položek. ?
Máte obavy z přidělování zaměstnanců a zdrojů, když se objeví nové informace? Nemusíte se ničeho obávat – šablona Custom Field for Effort vám pomůže řídit tým s dostatečnou flexibilitou, aby se přizpůsobil novým úkolům.
Ovládání šablony je poměrně snadné, a to i pro začínající vedoucí. Po otevření se standardně zobrazí Backlog (List) View (Zobrazení seznamu úkolů), které je ideální pro vytváření úkolů a podúkolů, nastavování termínů, kontrolu pokroku a sledování času. Seznamy úkolů se obecně dělí do čtyř kategorií:
- Uživatelský příběh
- Úkol
- Chyba
- Zlepšení
Můžete přidat další kategorie nebo přepnout na jiné typy zobrazení, jak se vám zlíbí!
4. Šablona projektového backlogu ClickUp
Pokud vaše backlogové cvičení obsahuje pokročilé dlouhodobé cíle, jako je výzkum potenciálu svátečních prodejů a vytváření databází, přidejte do své sady nástrojů šablonu ClickUp Project Backlog! ?
Tato šablona vám pomůže zpracovat backlogy z pohledu investice času a nákladů. Lze ji přizpůsobit jakékoli rozsáhlé strategické činnosti v průběhu celého životního cyklu projektu. Ať už provádíte revizi prodejních trendů nebo vylepšujete platební brány, použijte šablonu k rozdělení rozsáhlých cílů na menší, lépe zvládnutelné úkoly.
Tato šablona se v zásadě zabývá odhadem trvání, stanovením priorit úkolů a upřesněním položek zahrnutých v backlogu. Získáte šest typů zobrazení, které vám umožní detailně spravovat termíny dokončení a sledovat jednotlivé dny v backlogu, využitý rozpočet a termíny splnění jednotlivých úkolů. ⏳
Šablona vám umožňuje roztřídit backlogy do pěti skupin:
- Backlog (pro obecné backlogy)
- Schválení
- Návrh
- Výzkum
- Provedení
Díky kategorizaci mohou mezifunkční týmy snadno najít položky, které se jich bezprostředně týkají. Můžete také přidat stručné souhrny backlogu, abyste poskytli bohatý kontext kolegům, kteří se daným úkolem zabývají.
5. Šablona pro agilní plánování sprintů ClickUp
Promyšlené plánování zvyšuje úspěšnost agilních sprintů a přidává hodnotu každému dosud provedenému úkolu. Pokud tak neučiníte, necháte loď plout bez kurzu – celý váš tým nebude vědět, čemu dát přednost, a jeho efektivita prudce poklesne. ↘️
Důvěřujte šabloně ClickUp Agile Sprint Planning Template, která udrží loď na hladině a námořníky v synchronizaci. ⚓
Šablona vám pomůže stanovit realistická očekávání na základě aktuálních kapacit. Tímto způsobem můžete stanovit odpovědnost vždy, když dojde k rozdílu mezi skutečnými a odhadovanými hodinami.
Abyste měli přehled o úkolech, máte k dispozici tři zobrazení – položky sprintového backlogu, stav vývoje a zdroje.
Zobrazení položek sprintového backlogu poskytuje přehled úkolů rozdělených podle typů, jako jsou uživatelské příběhy, chyby a funkce. Přidávejte nebo odstraňujte přiřazené osoby, nastavujte termíny a poskytujte odhady času.
Zobrazení stavu vývoje zobrazuje vaše úkoly podle jejich stavu vývoje a priority v nastavení ve stylu Kanban. Šablona umožňuje přetahování, takže přesouvání karet úkolů je velmi snadné.
Zobrazení zdrojů funguje jako kalendář, ve kterém můžete plánovat a kontrolovat pracovní vytížení svého týmu. Okamžitě sledujte rozdíly mezi odhadovanou a skutečnou dobou trvání úkolů a sdílejte data se svými zaměstnanci během retrospektivních schůzek. To vašemu týmu pomůže společně pracovat na plánech ke zvýšení efektivity.
6. Šablona požadavků na produkt ClickUp
Pokud se vaše příští schůzka věnovaná úpravám backlogu bude zabývat především přizpůsobením produktu potřebám stakeholderů, je nejlepší použít šablonu požadavků na produkt od ClickUp. ?
Místo propracovaného dokumentu s obecnými sekcemi získáte šablonu vhodnou pro začátečníky, která shrnuje vše o produktu, včetně vlastností, funkcí a hodnot. Šetří to spoustu času, protože v jediném okně zobrazuje historii předchozích úprav a požadovaných změn. ⏲️
Zabýváte se uvedením více produktů na trh? Vytvořte složky pro každý produkt a využijte dostatek prostoru k diskusi o aktuálních a plánovaných funkcích, jejich hodnotách a předpokladech trhu. Můžete také přidat úkoly pro každou funkci/uživatelskou story, nastavit termíny a sledovat vývoj v jednotlivých fázích.
V závislosti na typu produktu, na kterém pracujete, získáte 17 různých aktualizací stavu úkolů. Kromě přehledného zobrazení obsahuje šablona také sledování času, které urychluje požadavky na změny před datem vydání.
Šablona vytváří prostředí pro spolupráci tím, že umožňuje interním i externím zúčastněným stranám zaznamenávat své příspěvky. Pokud jde o osoby pověřené úkoly, můžete přidat podrobnosti a pokyny, které jim pomohou a minimalizují riziko nedorozumění nebo nesprávné komunikace. ?
7. Kontrolní seznam pro uvedení produktu na trh ClickUp
Tři, dva, jedna, start! Uvedení produktu (nebo jeho opětovné uvedení) na trh je pravděpodobně nejvíce vzrušující částí produktového managementu, pokud je provedeno správně. Úspěšné uvedení na trh rozšíří vaši zákaznickou základnu a zvýší vaše příjmy, ale neúspěšné uvedení může znamenat konec vašeho produktu. ⚰️
Kontrolní seznam ClickUp pro uvedení produktu na trh zabraňuje nejhorším scénářům a pomáhá vám dosáhnout epického úspěchu. Obsahuje řadu praktických funkcí, které vám pomohou vyřešit nevyřízené backlogy a potenciální rizikové faktory v dostatečném předstihu před datem uvedení na trh.
V části Zobrazení aktivit šablony můžete vytvořit přehled všech aktivit souvisejících se spuštěním. Úkoly můžete přizpůsobit pomocí přiřazených osob, komentářů, dat zahájení a splnění a stavů priority. ⛳
Další zobrazení zahrnují Milníky, Podle kategorie a Časová osa, které jsou ideální pro třídění backlogů podle fáze vývoje nebo pro získání vizuálnějšího odhadu probíhajících úkolů.
Tato šablona pro pokročilé je navržena tak, aby umožňovala detailní správu všeho před uvedením produktu na trh, od posloupnosti úkolů až po závislosti. Doporučujeme ji vždy, když máte hodně práce a potřebujete centralizovanou šablonu, která nasměruje uvedení produktu na trh správným směrem. ☸️
8. Šablona ClickUp Sprint Retrospective
Každá retrospektiva sprintu končí aktualizovaným seznamem backlogů. Jejich včasné řešení je nejlepším způsobem, jak zvýšit hodnotu každého setkání a zvýšit produktivitu týmu. ?️
Pokud se váš tým potýká s problémem udržet krok s produktovými backlogy z častých retrospektivních sezení, šablona ClickUp Sprint Retrospective Template vám může pomoci. Šablona vám pomůže proměnit volné výsledky sprintů v seznamy úkolů, ale s přidanou výhodou podpory brainstormingu díky ClickUp Whiteboards.
S touto šablonou založenou na tabuli máte k dispozici přizpůsobitelné prostředí, ve kterém můžete svůj tým zapojit do spolupráce v reálném čase. Diskutujte o tom, jak spravovat nejnovější backlogy, a přehodnoťte svůj postoj k nevyřízeným položkám ze starších retrospektiv.
Účastníci mohou přidat své názory do čtyř sekcí:
- Co se povedlo
- Co by mohlo být lepší?
- Akční položky
- Cíle retrospektivy
Prioritní úkoly backlogu lze zařadit do sekce Akční položky, zatímco nepřednostní činnosti lze zařadit do sekce Co by se dalo vylepšit.
9. Šablona pro retrospektivu projektu ClickUp
Každý dokončený projekt, ať už úspěšný nebo neúspěšný, je cennou lekcí – a zlatým dolem pro vyhledávání důležitých backlogů. ?
Mějte po ruce šablonu ClickUp Project Retrospective Template, když se vracíte k dokončeným projektům a přemýšlíte o tom, co se povedlo a co ne. ?
Nejlepší způsob, jak extrahovat backlogy pomocí této šablony, je přístup k formuláři agendy. Přepošlete jej členům svého projektového týmu a podívejte se, jaké položky se objeví. Informace lze zobrazit v pěti různých zobrazeních – použijte zobrazení Retrospect Board, abyste získali přehled o hlavních oblastech backlogu, jako jsou:
- Co se povedlo?
- Co se pokazilo?
- Získané zkušenosti
- Alternativní řešení
- Vysvětlení
Šablona vám umožňuje vytvářet úkoly, přidávat podpůrné dokumenty a pověřovat členy aktivitami, které mohou vést k lepšímu provedení budoucích projektů.
10. Šablona backlogu s funkcemi Excelu od Spreadsheet.com
Práce na novém produktu vám může způsobit bezesné noci, pokud máte mentální bloky ohledně požadavků na funkce a očekávané pracovní zátěže. Posilte své produktové strategie pomocí šablony seznamu funkcí Excel od Spreadsheet.com.
Výjimečnou vlastností této šablony produktového backlogu je, že je založena na Excelu, což ji činí ideální pro ty, kteří preferují tabulky a tabulky.
Nástroj produktového backlogu obsahuje přednastavené řádky pro sledování vývoje nových funkcí. Přidejte řádky a definujte kategorie produktů a uživatelů, priority, kritéria pro úspěšné aktualizace a kapacity týmu.
Šablona je snadno použitelná – pomáhá vám sledovat přidávání nových funkcí a určovat, jak ovlivňují vývojový proces. Vytvářejte úkoly, stanovujte priority a termíny a zanechávejte poznámky , abyste mohli pečlivě řešit backlogy.
Pokud chcete backlogy řešit hromadně, můžete je také seskupit podle funkcí. Kromě tabulek s daty tato šablona využívá sloupce, grafy a diagramy, aby byly informace srozumitelnější pro vizuální typy učících se.
Ovládněte svůj backlog – nebo se nechte ovládat jím?
Týmy používající agilní metodiku se často ocitají v začarovaném kruhu, kdy jsou tlačeny backlogy a ztrácejí čas, a to do té míry, že to narušuje duševní pohodu všech. Jediným způsobem, jak tomu zabránit, je udržovat backlog lehký a dobře spravovaný. ?️
Šablony, které jsme vám poskytli, vám pomohou vytvořit silnou kulturu backlogu, která v konečném důsledku podpoří uvedení na trh vyvážených, otestovaných produktů, které splňují požadavky zainteresovaných stran! ✌️