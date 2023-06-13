11 účinných technik a metod pro tvorbu nápadů pro váš tým (včetně šablon!)

Vzpomínáte si na epizodu SpongeBoba, ve které musí napsat 500 slov o tom, co nedělat na semaforu, a nakonec stráví hodiny tím, že dělá cokoli jiného, protože ho nenapadá, co napsat?
Upřímně řečeno, techniky generování nápadů a celý proces mohou někdy působit právě tak, zejména když je tlak na neustálé vytváření nových nápadů tak reálný. Aby si společnosti udržely náskok před konkurencí a zůstaly na špici trendů v oboru, snaží se udržovat neustálý přísun nových, inovativních nápadů. Ale není to tak snadné, jak se zdá...😅
Vymyslet další velkou věc je těžká práce a k jejímu uskutečnění nestačí jen vyhradit si v kalendáři tři hodiny a otevřít konferenční místnost. Za každým úspěšným brainstormingem stojí strategie a pečlivé plánování .
Proč?
Protože vývoj jedinečných a prodejných nápadů vyžaduje dobře zorganizovaný přístup, správně navržené cvičení a vhodné zdroje.
K vašemu překvapení (a potěšení) nemusíte být kreativní člověk, abyste mohli přicházet s kreativními nápady. Vývoj nápadů je mnohem složitější, než se na první pohled zdá. Jen velmi malá část závisí na osobním instinktu nebo intuici.
Úspěšné brainstormingové sezení jsou efektivní a zábavné a každé z nich má určité společné rysy. Pojďte se s námi podívat na vše, co potřebujete vědět, abyste mohli uspořádat vlastní brainstormingové sezení – osobně nebo z domova –, včetně toho, co je to brainstorming, 11 nejlepších technik a našich oblíbených užitečných šablon. 🤓
Co jsou techniky generování nápadů?
Ideace je proces vytváření nápadů nebo konceptů – je zdrojem nových myšlenek. Má spoustu výhod, od rychlejšího a flexibilnějšího řešení problémů až po posílení soudržnosti týmu. Navíc vám pomáhá vyhnout se stagnaci.
Pokud si z tvorby nápadů uděláte svou misi, zvýšíte produktivitu, stimulujete a motivujete tým a lépe pochopíte, kam by se vaše společnost měla ubírat se svými SMART cíli. 💜
Generování nápadů je klíčem k úspěchu společnosti a vyšší celková míra generování nápadů souvisí se zvýšenými příjmy! Záleží na pracovní kultuře: vytvořte kulturu neustálého zlepšování, abyste nakonec přišli s lepšími řešeními, a dejte jejich správě nejvyšší prioritu.
Jednou z největších překážek při vymýšlení nových nápadů je prostě vytvoření bezpečného prostoru pro jejich sdílení. Strach z negativní zpětné vazby a nerovné hierarchie vedení mimo jiné vedou členy k tomu, že se v těchto sezeních cítí nepohodlně nebo váhají. A tlak na tým ze strany nadřízených, aby vyřešil výzvy, nezpůsobí, že se správné nápady zázračně objeví.
Jako vedoucí navíc chcete zajistit, aby se tým cítil dostatečně pohodlně a mohl sdílet nápady kdykoli, nejen když to vyžaduje kalendář. Řešením je udržovat pozitivní profesionální prostředí, které podporuje sdílení nových nápadů, povzbuzuje zpětnou vazbu, naslouchání a podporu.
V dosažení tohoto cíle nejste sami. Proto máme 10 osvědčených technik pro tvorbu nápadů, které podpoří vaši kreativitu na cestě k úspěchu!
11 technik a strategií pro tvorbu nápadů pro váš tým
Představte si následující scénář: sedíte v trochu chladné zasedací místnosti, děláte si poznámky, díváte se na tabuli a posloucháte nápady svých kolegů. Čas ubíhá, několik nápadů je vybráno k dalšímu zpracování v příštím týdnu a schůzka je ukončena. Ale co kdyby existoval praktičtější přístup k vytváření nových, realizovatelných nápadů?
Když byl v roce 1953 poprvé představen přístup brainstormingu, byl založen na čtyřech základních principech:
- Vytvořte značné množství nápadů
- Vyhněte se kritice
- Podporujte odvážné nápady
- Rozvíjejte navzájem své koncepty
V posledních desetiletích však technologický pokrok vedl odborníky na inovace a kreativitu k prosazování systematičtějšího přístupu k generování, zdokonalování a realizaci nápadů, přičemž byly zachovány tyto základní principy.
Výsledkem je, že nyní máme organizované brainstormingy, neboli specializované aktivity, metody a modely pro rozvoj nápadů a urychlení růstu společnosti. A stávají se stále populárnějšími.
Od vytváření marketingového přístupu po vylepšování produktu – tento systematický přístup k tvorbě nápadů pomáhá týmům napříč odvětvími řešit téměř jakýkoli problém. Zde je několik technik týmového brainstormingu, díky nimž budou vaše brainstormingové sezení inkluzivnější, poutavější a efektivnější:
1. Umělá inteligence pro tvorbu nápadů
Umělá inteligence může být použita jako technika generování nápadů tím, že vytváří nové nápady na základě velkého množství dat a identifikuje vzorce a souvislosti, které lidé nemusí rozpoznat.
ClickUp AI vám může pomoci s procesem tvorby nápadů tím, že využívá algoritmy strojového učení k analýze vašich dat a poskytuje informace, které mohou ovlivnit vaše rozhodování. Zde je několik konkrétních způsobů, jak vám ClickUp AI může pomoci s tvorbou nápadů:
- Generování nápadů: ClickUp AI dokáže analyzovat vaše data a generovat nové nápady a koncepty na základě vzorců a asociací, které lidé nemusí rozpoznat. Na základě analýzy dat z projektů, úkolů a aktivit vašeho týmu může ClickUp AI navrhnout nové přístupy nebo řešení, která mohla být přehlédnuta.
- Analýza trendů: ClickUp AI dokáže analyzovat vaše data a identifikovat nové trendy a příležitosti pro inovace. To může vašemu týmu pomoci udržet si náskok a vyvíjet nové produkty a služby, které odpovídají měnícím se potřebám zákazníků.
- Personalizace: ClickUp AI dokáže personalizovat produkty a služby na základě individuálních preferencí a chování. Na základě analýzy dat o preferencích zákazníků může ClickUp AI navrhovat produkty a služby šité na míru, které splňují konkrétní potřeby a preference.
- Optimalizace: ClickUp AI dokáže analyzovat vaše procesy a systémy, identifikovat oblasti, které je možné vylepšit, a navrhnout nové přístupy. To může vašemu týmu pomoci zefektivnit provoz, snížit plýtvání a zvýšit efektivitu.
- Pomoc při brainstormingu: ClickUp AI může pomoci při brainstormingu tím, že poskytuje automatické návrhy na základě podnětů od vašeho týmu. To může pomoci stimulovat nové nápady a podpořit kreativní myšlení.
2. Mind mapping
Myšlenková mapa je diagramový nástroj, který vám pomůže zaznamenávat a propojovat nápady, abyste si je mohli rychleji vybavit a vytvářet nové koncepty. Představte si ji jako síť, která vám pomůže sledovat tok myšlenek a zapamatovat si, jak se jeden nápad vyvinul nebo propojil s jiným.
Mindmapu můžete nakreslit ručně na tabuli nebo použít šablonu, která vám proces trochu usnadní. Navíc existuje spousta nástrojů, které vám pomohou vytěžit z mindmapy maximum tím, že ji propojíte s vaším pracovním postupem v bezplatném softwaru pro správu projektů, jako je ClickUp!
ClickUp Mind Maps jsou vysoce vizuální nástroje pro vytváření logických cest mezi úkoly, které lze uspořádat, upravovat a mazat několika kliknutími. Můžete si je vytvořit od nuly v režimu Blank Mode nebo využít šablonu Simple Mind Map Template od ClickUp jako zdroj, který vám ušetří čas při vytváření diagramu, a poté proměnit uzly v úkoly, abyste mohli okamžitě začít realizovat své nápady.
To je pravděpodobně největší výhoda vytváření myšlenkových map v určeném softwaru pro řízení projektů – eliminace šedé zóny mezi skvělým nápadem a jeho přeměnou v realizovatelný plán.
Navíc jsou velmi univerzální. Případy použití myšlenkových map sahají od řízení vzdělávání po testování SEO – dokonce i lidské zdroje a plánování renovace domu. Myšlenkové mapy vám dávají svobodu přizpůsobit si, jak vaše plány přecházejí z jedné fáze do druhé, a jsou snadno přizpůsobitelné, takže nemusíte mít obavy, že by něco bylo pevně dané.
3. Metoda 6-3-5
Nejprve je třeba zmínit, že pro tuto metodu potřebujete tým šesti lidí.
Jedná se o plně kolaborativní přístup a pokud hledáte nový pohled na problém nebo seznam možných řešení, můžete touto metodou získat značné množství nápadů. Zde je jejich rozpis:
👉 Každý účastník navrhne tři doporučení, která sdělí skupině.
👉 Tým pracuje na rozšiřování každého doporučení v průběhu pěti iterací.
Takže je to šest lidí, každý s třemi nápady, pět iterací: 6-3-5.
Cílem je vygenerovat co nejvíce konceptů pro jeden problém – nemusí být nutně každý nápad extrémně detailní nebo dobře promyšlený. Tato metoda se zaměřuje spíše na kvantitu než na kvalitu, ale myšlenka je taková, že budete mít tolik nápadů, že určitě najdete alespoň jeden dobrý.
Bonus: Software pro mapování konceptů
4. Round Robin
Tento přístup může znít jako něco, co jste již dříve zkoušeli, ale s malou změnou. Tato metoda začíná navržením problému ve formě otázky začínající slovy „jak bychom mohli ____ ?“. Tato metoda je také známá jako HMW dotaz.
Každý člen týmu nakreslí (nebo napíše) řešení dotazu HMW a poté předá svůj nápad osobě vlevo od sebe. Osoba vlevo od něj v podstatě zopakuje tento nový nápad a představí jeho problémy a řešení do budoucna.
Jakmile je každý dotaz HMW předán osobě vlevo, ta si zapíše jeden nebo více důvodů, proč by dané řešení mohlo selhat. Poté představí koncept a jeho výzvy a jako skupina vymyslí způsoby, jak zabránit selhání řešení.
Cílem je zlepšit synergii týmu tím, že se v dynamickém prostředí vzájemně využívají nápady ostatních. Je to také skvělá metoda, jak získat zpětnou vazbu k něčemu, na čem již pracujete, a nový pohled v případě, že existují nějaké mezery v logice nebo zdrojích.
Jednou z možných překážek je však to, že round-robin se lépe provádí osobně. Řešením tohoto problému je však výkonný nástroj pro spolupráci nebo digitální tabule.
Místo předávání papíru mezi členy skupiny sdílejte nápady na nekonečném plátně s živými kurzory a editací v reálném čase, abyste mohli spolupracovat, aniž byste se překrývali. Virtuální tabule navíc nabízejí spoustu funkcí pro nahrávání médií, formátování, kreslení od ruky a tvary, které vašim nápadům dodají jasnost a kontext.
A zmínili jsme už, že tabule ClickUp Whiteboards se přímo propojují s vaším pracovním postupem a umožňují vám proměnit jakýkoli tvar na tabuli v úkol? Jen něco k zamyšlení. 🧠
Bonus: Šablony týmových chart!
5. Vytváření storyboardů
Storyboarding je proces brainstormingu, jehož cílem je vytvořit vizuální příběh kolem určitého problému. Jak byste vyprávěli příběh o problému, se kterým se potýkáte?
Oživení příběhu umožňuje účastníkům hlouběji se ponořit do problému a přijít s proveditelnými řešeními. Nemluvě o tom, že každý z nás zpracovává informace jinak.
Naše mozky jsou schopny vnímat více obrazů najednou, a když se podělíte o příběh svého projektu, tým může lépe porozumět a uspořádat sled událostí. To samo o sobě pomáhá odhalit kořen problému a možná řešení.
6. Negativní brainstorming
Tato metoda, známá také jako reverzní brainstorming, je kombinací brainstormingu a negativního přístupu. Cílem negativního brainstormingu je objevit způsoby, jak problém zhoršit, aby bylo možné přijít s novými způsoby jeho řešení.
Myšlenka spočívá v tom, že když přesunete svou pozornost na opačnou stranu spektra, můžete být kreativnější při hledání řešení. Možná to zní trochu matoucí, ale také docela zajímavě! 😎
Když je těžké najít přímé odpovědi na daný problém, měli byste se obrátit na negativní brainstorming. Obvykle se jedná o zábavný postup, který může odhalit nedostatky v metodě nebo produktu. Pokud váš tým narazil na proslulou zeď, změňte svůj úhel pohledu. Co by tento problém ještě zhoršilo?
To vás donutí dát mozku pauzu a možná budete překvapeni, jak daleko vás toto krátké osvěžení dostane! Je to téměř jako odpovědět na tu starou otázku: co byste dělali, kdyby peníze nebyly problém?
Stále si nejste jisti, jak to vypadá? Žádný problém, ClickUp Whiteboards obsahuje šablonu pro reverzní brainstorming !
7. Crazy 8’s
Jednou z technik generování nápadů, kterou máme rádi, je Crazy 8. Nejprve rozdělte prázdný list papíru na osm částí. Nastavte stopky na 8 minut.
Cílem této aktivity je, aby každý účastník nakreslil jeden koncept do každého čtverce – nebo jeden nápad za minutu – až do vyplnění celého plátna. Po uplynutí každé minuty musíte přejít k dalšímu zadání, bez ohledu na to, jak daleko jste v daném čtverci pokročili. Na každý čtverec máte pouze jednu minutu, takže pokud včas nepřejdete k dalšímu, ztratíte tok nápadů a zůstanete pozadu.
Tato strategie funguje nejlépe ve fázi tvorby nápadů, kdy již máte několik základních nápadů, které můžete rozvinout, aby se rychleji objevily nové, silnější nápady. Cílem je přijít s řadou nových nápadů v krátkém čase, takže pokud se chcete k některému z nich vrátit po uplynutí osmi minut, stále budete mít šanci!
8. Prototypování
Prototypování je ve skutečnosti přístup k tvorbě nápadů! Než přejdete k další fázi svého projektového procesu, prototypy vám pomohou dopracovat všechny finální detaily, problémy a koncepty.
Prototypy zajišťují viditelnost, což je fantastická výhoda jejich použití v procesu brainstormingu. Když váš tým vidí váš koncept, je mnohem snazší jej podpořit a poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu.
Váš prototyp může být tak jednoduchý nebo podrobný, jak chcete. Nicméně, mít alespoň hrubou představu o tom, s čím budete pracovat, může sloužit jako odrazový můstek a nakonec vám pomůže upřesnit specifikace, design a funkčnost.
Pokud teprve začínáte, můžete vytvořit rychlý prototyp s nízkou věrností pomocí inkoustu a papíru, nebo použít digitální tabuli k nakreslení, uspořádání a sdílení prototypu s týmem.
9. Brainstorming
Tento termín používáme často, ale co vlastně znamená?
Brainstorming je jednou z technik generování nápadů, která kombinuje neformální řešení problémů s laterálním myšlením. Cílem je v zásadě poskytnout členům týmu bezpečný prostor bez pravidel, kde mohou přicházet s bláznivými nápady. Některé z těchto nápadů se promění v jedinečná a inovativní řešení, zatímco jiné podnítí vznik nových nápadů.
Chcete-li použít techniku brainstormingu, začněte tím, že nastíníte problém, který se snažíte řešit, a stanovíte cíle potenciálního řešení. Poté, než svoláte tým, vymyslete řešení sami.
Účastníci by neměli být za své příspěvky nuceni, káraní ani odměňováni. Tím se zachová podpůrná atmosféra brainstormingu a podpoří se tok všech nápadů (bez potlačování ostatních).
Vyzkoušejte šablonu ClickUp pro brainstorming při svém příštím brainstormingu!
10. Skicování
Vizuální prvky podněcují více nápadů a nabízejí širší perspektivu. Cílem je vytvořit poutavé kresby, ke kterým se můžete vracet a rozvíjet je, a to tak, že je vyvěsíte ve své zasedací místnosti nebo uložíte na společnou digitální tabuli.
Náčrtky by měly být jednoduché, obsahovat pouze informace nezbytné k sdělení vaší zprávy a musí být přístupné ostatním členům týmu, aby k nim mohli přispět, pokud si to přejí! To je ta část týkající se spolupráce. Pomáhá to také lidem vyhnout se emocionálnímu připoutání k jejich malým uměleckým dílům.
Připomíná všem, že vymýšlení nových nápadů je skutečně skupinová práce. A když své koncepty načrtnete, můžete o nich přemýšlet svobodněji a kreativněji. Pak se můžete soustředit na to, abyste dostali myšlenku ze své hlavy, místo abyste se starali o kvalitu kresby.
Může se jednat o jednoduché kresby nebo několik označených tvarů, ale náčrtky vám nakonec umožní zachytit nápady a sdílet je s ostatními rychleji.
11. Brainwriting
Brainwriting je mírně odlišný přístup k brainstormingu. Místo toho, aby členové týmu nahlas vyslovovali své nápady, zapisují je. Nápady každého člena jsou poté předány další osobě, která si je přečte a přidá své vlastní myšlenky nebo nápady (pokud nějaké má).
Tato technika má za cíl zmírnit stres a úzkost spojené se sdílením nápadů ve skupině. Upřímně řečeno, ne každý se cítí dostatečně pohodlně, aby hned sdělil nové nápady, jiní zase mají potíže s veřejným vystupováním.
Mnozí také přicházejí na své nejlepší nápady, když jsou vystaveni menšímu stresu. Další velká výhoda brainwritingu? Lze jej provádět asynchronně! To, můj příteli, je skutečně budoucnost práce.
Začněte používat techniky tvorby nápadů v ClickUp!
Stručně řečeno: abyste měli úspěšnou brainstormingovou schůzku, soustřeďte se na svůj cíl, vyhněte se soudům a stanovte základní pravidla pro jakoukoli strategii, kterou si vyberete. I když máte k dispozici nekonečné množství technik pro brainstorming, bez systému, který by je sledoval, riskujete, že o ně přijdete.
A nemusíte se omezovat jen na jednu – vyzkoušejte je všechny! Každý tým je jiný, možná bude třeba několik pokusů, než najdete tu správnou kombinaci, ale věřte procesu a nápady přijdou. Navíc s softwarem pro správu nápadů, jako je ClickUp , který obsahuje šablony, funkce a automatizace vytvořené právě pro tyto techniky, neztratíte čas jejich aplikací na vaši příští brainstormingovou schůzku.
Techniky zaměřené na tvorbu nápadů vám pomohou zvýšit efektivitu tvůrčího procesu a ušetřit vašemu týmu čas i peníze.
Software pro mapování myšlenek ClickUp transformuje vaše nápady do přehledného a přizpůsobitelného vizuálního přehledu, zatímco jeho digitální tabule pro spolupráci vám dávají kreativní sílu vytvořit prakticky cokoli – a okamžitě to realizovat.
ClickUp je vaše komplexní řešení pro správu práce v oblasti tvorby nápadů a brainstormingu. Získejte neomezený přístup k úkolům, myšlenkovým mapám ClickUp, tabulkám, 100 MB úložného prostoru a mnohem více, a to zdarma a navždy. Poté ještě více zefektivněte procesy svého týmu na dálku i osobně díky více než 1 000 integracím dostupným v rámci všech plánů. Na co tedy ještě čekáte?