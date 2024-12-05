Představujeme ClickUp Whiteboards 3.0: kde se kreativita setkává s realizací

Brainstorming je místem, kde začíná inovace, ale příliš často je kreativní práce roztříštěna do nesčetných aplikací a záložek. Nápady ztrácejí na síle, spolupráce se zpomaluje a realizace zaostává. Je čas tento cyklus prolomit.
Seznamte se s Whiteboards 3.0, přepracovaným nástrojem, který spojuje vaše nápady, projekty a tým do jednoho krásně sjednoceného zážitku.
Proč jsme vytvořili Whiteboards 3.0
Naším posláním vždy bylo zjednodušit způsob práce týmů. Ale přiznejme si to – nástroje pro práci s tabulemi, dokonce i ty naše, zaostávaly. Byly neohrabané, nesouvislé a omezené.
Vždy však používáme naše vlastní produkty, takže když jsme nebyli spokojeni s tím, kde jsme byli, provedli jsme několik velkých změn. Whiteboards 3.0 je kompletně přepracovaná verze, která kombinuje elegantní design, vyšší rychlost a výkonné funkce, díky nimž se dostanete od brainstormingu k akci v rekordním čase. Chtěli jsme ji zefektivnit, abychom ji i my mohli používat častěji a efektivněji.
Co je nového v Whiteboards 3.0?
Přepracováno pro vyšší výkon
Vylepšili jsme Whiteboards tak, aby byly 10krát rychlejší a měly bezkonkurenční spolehlivost. Ať už spolupracujete v reálném čase nebo plánujete složité pracovní postupy v rámci projektového řízení, Whiteboards 3.0 zajistí, že vaše nápady budou proudit stejně rychle jako vaše představivost.
Přepracováno pro větší krásu
Práce by měla být stejně vizuálně inspirativní jako vaše nápady. Proto jsme vytvořili úžasné nové rozhraní s elegantním tmavým režimem pro noční kreativitu. Každý detail byl doladěn tak, aby vám pomohl soustředit se a zůstat inspirovaní.
Generování obrázků pomocí umělé inteligence
Oživte své koncepty, aniž byste opustili svou tabuli. Pomocí vestavěné umělé inteligence přeměňte text na úžasné vizuální prvky během několika sekund. Žádné přepínání mezi aplikacemi. Žádná ztráta času.
Dotykové rozhraní
Nakreslete, malujte a vytvořte svou vizi pouhým přejetím prstem. Intuitivní dotykové rozhraní na mobilních zařízeních a tabletech zajišťuje, že každé gesto je přirozené, takže vaše nápady mohou plynule přecházet z vaší mysli na obrazovku.
Výkonné nové šablony
Vyberte si ze stovek nových, profesionálně navržených šablon pro brainstorming, plánování projektů a vše mezi tím. Ať už je výzva jakákoli, máme pro vás řešení.
Snadnější a flexibilnější možnosti sdílení
Spolupráce by neměla být komplikovaná. Okamžitě sdílejte své tabule, vkládejte je do úkolů ClickUp nebo je exportujte jako soubory PDF, aby všichni byli v obraze.
Od brainstormingu k průlomu
Nesourodé nástroje zpomalují práci týmů. ClickUp Whiteboards jsou navrženy tak, aby překlenuly propast mezi kreativitou a realizací a plynule propojily vaše nápady s úkoly, dokumenty a chatem – vše na jednom místě.
Takto to Whiteboards 3.0 umožňuje:
- Propojení s úkoly: Propojte nápady z tabule přímo s úkoly, které lze realizovat.
- Spolupracujte v reálném čase: Brainstormujte, chatujte a společně vylepšujte nápady, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
- Proměňte nápady v projekty: Brzy k dispozici – proměňte své tabule jedním kliknutím v plnohodnotné projekty pomocí ClickUp AI.
Budoucnost práce začíná zde
Ať už brainstormujete svůj další velký nápad, řídíte projekt nebo koordinujete svůj tým, ClickUp Whiteboards 3.0 změní váš způsob práce.
Přestaňte se spokojovat s nesourodými aplikacemi a zastaralými pracovními postupy. Vyzkoušejte jednotnou platformu, která umožňuje dynamickým týmům tvořit, spolupracovat a realizovat – vše na jednom místě.
Jste připraveni revolučně změnit svůj pracovní postup? Zaregistrujte se a začněte.