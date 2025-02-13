10 nejlepších bezplatných nástrojů a softwarů pro tvorbu koncepčních map v roce 2025

Týmy často čelí výzvám, které brání jejich kreativitě. Výzvy, jako je nedostatek inspirace, přetížení informacemi a omezené perspektivy, ztěžují realizaci inovativních nápadů.
Díky softwaru pro tvorbu koncepčních map mohou týmy překonat tvůrčí bloky a najít inspiraci vizuálním znázorněním nápadů a propojením složitých konceptů. 🌐
Tvůrce koncepčních map vám pomůže orientovat se v nepřehledných informacích a snadno najít důležité poznatky. Když mají lidé společný prostor pro sdílení nápadů, celý tým využívá sílu kolektivního myšlení a posouvá tvorbu nápadů na novou úroveň.
Pokud jste připraveni zahájit tvůrčí proces, vyzkoušejte šablonu ClickUp Concept Map Template a odhalte novou úroveň organizace a spolupráce. Nastíňte rozsah projektu, označte členy týmu a zanechte zpětnou vazbu v reálném čase! 🎨
Co je to nástroj pro tvorbu koncepčních map?
Software pro tvorbu koncepčních map je nástroj, který umožňuje jednotlivcům nebo týmům vizuálně mapovat nápady a souvislosti mezi složitými pojmy. Pomáhá uživatelům organizovat informace, vymýšlet nové nápady a spolupracovat s ostatními v reálném čase.
Co byste měli hledat v softwaru pro tvorbu koncepčních map?
Při výběru nástroje pro tvorbu koncepčních map by vedoucí týmů měli zohlednit několik klíčových faktorů. Správná volba může mít velký vliv na efektivitu spolupráce, vizualizaci nápadů a celkový úspěch projektu! 🏆
Zde jsou některé z nejdůležitějších funkcí, na které byste se měli zaměřit:
- Možnosti přizpůsobení pro personalizaci vzhledu konceptuální mapy, přidání vizuálních podnětů a vytvoření šablon konceptuálních map pro budoucí použití.
- Aplikace pro stolní počítače a mobilní zařízení pro připojení z řady zařízení a platforem, včetně prohlížečů, aplikací pro stolní počítače a mobilních zařízení.
- Funkce pro spolupráci umožňují sdílet a upravovat konceptové mapy v reálném čase, přidávat komentáře a přidělovat úkoly členům týmu.
- Zabezpečení platformy pro ochranu citlivých dat, včetně šifrování dat, řízení přístupu a pravidelných zálohování
- Integrace pro propojení s dalšími pracovními aplikacemi, včetně softwaru pro správu projektů, komunikačních nástrojů nebo platforem pro sdílení souborů, za účelem zefektivnění pracovních postupů a zvýšení produktivity.
- Moderní rozhraní pro přístup a úpravy koncepčních map bez náročného učení
S ohledem na tyto funkce se pojďme podívat na nejlepší software pro tvorbu koncepčních map, který podpoří kreativní a vývojový proces vašeho týmu!
10 nejlepších programů pro tvorbu koncepčních map
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity se stovkami plně přizpůsobitelných funkcí, které týmům umožňují pracovat tak, jak chtějí. Bez ohledu na to, jaký styl projektů členové vašeho týmu používají, k dispozici je více než 15 zobrazení pro vizualizaci nápadů a úkolů, včetně ClickUp Whiteboards a Mind Maps.
Tyto výkonné nástroje pro vizuální spolupráci v rámci platformy jsou navrženy tak, aby mezifunkční týmy byly neustále informovány, ať už pracujete v reálném čase nebo asynchronně. Posuňte plánování projektů na vyšší úroveň propojením více objektů pomocí jednoduchých akcí drag-and-drop.
Přidejte ještě více kontextu ke své ústřední myšlence nebo klíčovým konceptům nahráním obrázků, přidáním webových odkazů a vytvořením sledovatelných úkolů ClickUp. Nejlepší ze všeho je, že integrační schopnosti ClickUp se propojují s více než 1 000 dalšími aplikacemi, takže týmy mají přístup ke své práci z jednoho místa!
Nejlepší funkce ClickUp
- Více než 1 000 integrací s dalšími pracovními nástroji, včetně Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office a dalších.
- Podrobné online centrum nápovědy, webináře a podpora, které vám pomohou plně využít možnosti platformy.
- Rozsáhlá knihovna šablon urychluje proces tvorby pouhými několika kliknutími.
- Reporting a dashboardy pro okamžitý přehled o vaší práci na vysoké úrovni
- Bohatý plán Free Forever a dostupné možnosti u všech cenových plánů
- Více zobrazení pro přizpůsobení metodám Agile, Scrum, Kanban nebo jakémukoli stylu projektu
- Více příjemců úkolů pro úplnou transparentnost veškerého pokroku
- Vlastní stavy úkolů pro okamžité aktualizace pokroku na první pohled
- Více než 50 automatizovaných úkolů pro zefektivnění pracovního postupu jakéhokoli projektu
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu pomocí Docs.
- Přizpůsobené stavy úkolů podle potřeb vašeho projektu
Podívejte se na další šablony koncepčních map !
Omezení ClickUp
- Mnoho výkonných nástrojů pro spolupráci může pro některé uživatele představovat určitou překážku.
- V mobilní aplikaci nejsou zatím k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
- Plán zdarma navždy
- Neomezený tarif: 7 $ za uživatele a měsíc
- Obchodní plán: 12 $ za uživatele za měsíc
- Plán pro podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. Xmind
XMind je software pro tvorbu koncepčních map, který uživatelům umožňuje vytvářet vizuální diagramy jejich myšlenek, nápadů a projektů. Nabízí různé typy map, jako jsou myšlenkové mapy, rybí kosti a organizační schémata, a poskytuje tak flexibilitu pro různé případy použití.
Díky kompatibilitě s Windows i Mac OS je XMind vhodný jak pro firemní, tak pro osobní použití. Jeho intuitivní design usnadňuje začátek práce a vytváření vizuálních prvků. Možnosti přizpůsobení, hypertextové odkazy a režim prezentace nabízejí další flexibilitu pro propojování frází a sdílení informací!
Nejlepší funkce Xmind
- Podporované formáty zahrnují PNG, PDF, SVG, Markdown, Word, Excel, PowerPoint (pro režim Pitch) a další.
- Map Shot pro úpravu formátu pro účely zobrazení a prohlížení
- Stromová tabulka pro prezentaci témat pomocí vnořených obdélníků
- Chytré barevné motivy pro jednotný vzhled a dojem
- Přílohy zvukových poznámek na koncepční mapě
Omezení programu Xmind
- Minimální počet článků v centru podpory, které pomáhají řešit problémy
- Postrádá funkce pro správu projektů nebo úkolů.
Ceny Xmind
- Kontaktujte společnost Xmind pro podrobnosti o cenách.
Hodnocení a recenze Xmind
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Seznamte se s rozdíly mezi myšlenkovou mapou a koncepční mapou !
3. GitMind
GitMind je snadno použitelný software pro tvorbu koncepčních map, který pomáhá vytvářet informativní koncepční mapy. Díky rozhraní typu drag-and-drop můžete do svých diagramů rychle přidávat rámečky, šipky, obrázky a text. Software nabízí pokročilé funkce, jako je vytváření osnov, přizpůsobení tvarů, sdílená editace, komentáře a export.
Spolupracujte s více uživateli v reálném čase a integrujte aplikace jako Slack a Google Drive pro plynulou komunikaci. GitMind poskytuje šablony pro různé typy konceptových map, což usnadňuje začátek práce. Nabízí také možnosti přizpůsobení pomocí motivů, ikon a obrázků, které vašim mapám dodají přehlednost!
Nejlepší funkce GitMind
- Formátování kopírováním všech formátů prvního uzlu do druhého uzlu
- Globální vyhledávání konceptových map nebo myšlenkových map podle klíčových slov
- Vztahy pro propojení dvou uzlů na koncepční mapě
- Generátor koncepčních map s režimem osnovy
- Galerie šablon pro rychlý start nových nápadů
Omezení GitMind
- Není vybaven nástroji pro správu projektů
- Škálovatelnost je u větších týmů omezená.
Ceny GitMind
- Kontaktujte GitMind pro podrobnosti o cenách.
Hodnocení a recenze GitMind
- G2: 4,8/5 (3 recenze)
- Capterra: 4,7/5 (5+ recenzí)
4. Canva
Canva je bezplatný online grafický software pro tvorbu úchvatných vizuálů a návrhů, včetně koncepčních map. Díky snadno použitelnému rozhraní typu drag-and-drop a výkonným nástrojům pro návrh může kdokoli vytvářet diagramy připravené k prezentaci. Přechodem na placené tarify získáte přístup k plně vybavené knihovně obrázků, ilustrací a fontů, které můžete použít k přizpůsobení návrhů.
Díky široké škále šablon a možností sdílení můžete snadno sdílet svou práci s ostatními. Vytvořte jedinečnou URL adresu, kterou můžete sdílet s konkrétními osobami, nebo svou práci přímo zveřejněte na sociálních sítích!
Nejlepší funkce Canva
- Nástroj pro vylepšení obrazu, který opravuje tmavé, rozmazané a přesycené fotografie
- Online videorekordér, který pomáhá vysvětlovat složité pojmy
- Mřížkové návrhy pro fotografie a další designové prvky
- Dynamické zasílání zpráv prostřednictvím textových animací
- Převodník PDF do PPT
Omezení Canva
- Více souborů ke stažení je automaticky komprimováno do souboru zip.
- Nevhodné pro jednotlivce nebo malé a střední podniky (podívejte se na tyto alternativy Canva ).
Ceny Canva
- Canva zdarma
- Canva Pro: 119,99 $/rok pro jednu osobu
- Canva for Teams: 149,90 $/rok celkem pro prvních pět osob
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 11 170 recenzí)
5. Freeplane
Freeplane je bezplatná platforma s otevřeným zdrojovým kódem pro tvorbu koncepčních map. S Freeplane mohou uživatelé vizuálně propojovat pojmy pomocí více čar a ilustrovat vztahy i hierarchie mezi nimi.
Ať už jej používáte pro osobní projekty, vzdělávací účely nebo profesionální spolupráci, Freeplane poskytuje prostor pro efektivní tvorbu koncepčních map a vizuální organizaci informací.
Nejlepší funkce Freeplane
- Doplňky pro rozšíření a přizpůsobení softwaru
- Podmíněné stylování pro identifikaci klíčových pojmů
- Témata světlého a tmavého režimu
- Malá knihovna šablon
- Kontrola pravopisu
Omezení programu Freeplane
- Chybí funkce pro spolupráci týmů při zkoumání různých příkladů koncepčních map.
- V porovnání s jinými softwarovými nástroji pro tvorbu koncepčních map zastaralé rozhraní
Ceny Freeplane
- Freeplane je zdarma k použití.
Hodnocení a recenze Freeplane
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. TheBrain
TheBrain je software pro tvorbu koncepčních map, který uživatelům pomáhá organizovat jejich myšlenky a nápady. Díky interaktivnímu formátu myšlenkových map může kdokoli vizuálně strukturovat informace pro učení, strategické plánování a řešení problémů.
Uživatelé mohou své mapy vylepšit přidáním obrázků, videí, dokumentů a odkazů ke každému uzlu. A díky pohodlné synchronizaci máte přístup ke svým brainstormingovým sezením a úkolům z počítače, webového prohlížeče nebo mobilního zařízení!
Nejlepší funkce programu TheBrain
- Podpora pro stolní počítače, mobilní zařízení a prohlížeče
- Propojená témata pro vyhledávání souvisejících informací
- Označujte dokumenty indikátory priority
- Přílohy událostí a připomenutí
- Náhledy osnovy a myšlenkové mapy
Omezení programu TheBrain
- Nelze škálovat pro vytváření výkonných šablon koncepčních map
- Chybí nástroje pro spolupráci týmů
Ceny TheBrain
- Bezplatná verze
- Pouze licence: jednorázový poplatek 219 USD
- Licence a služby: 299 $ za první rok, prodloužení za 159 $ ročně
- Pouze služba: 16 $ měsíčně
Hodnocení a recenze TheBrain
- G2: 4,6/5 (4 recenze)
- Capterra: 4/5 (3 recenze)
7. Mind42
Mind42 je bezplatný nástroj pro tvorbu koncepčních map, který umožňuje vytvářet jakékoli typy vizuálních diagramů. Jeho rozhraní s funkcí drag-and-drop vám umožňuje propojovat nápady a vizuálně je organizovat. Díky přizpůsobitelným šablonám a ikonám můžete vytvářet profesionálně vypadající koncepční mapy.
Chcete-li spolupracovat na svých nových nápadech, máte možnost pozvat další osoby, aby si mapu prohlédly nebo upravily. To umožňuje plynulou výměnu myšlenek a podnětů od členů týmu nebo spolupracovníků!
Nejlepší funkce Mind42
- Rozbalovací editor pro rozvedení klíčové otázky nebo ústředního tématu
- Statistiky publikovaných myšlenkových map
- Spolupráce v reálném čase
- Klávesové zkratky
- Automatické ukládání
Omezení Mind42
- Podporováno reklamami
- Uzly jsou rozloženy automaticky.
Ceny Mind42
- Mind42 je zdarma k použití.
Hodnocení a recenze Mind42
- G2: 3,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: N/A
8. MindGenius
MindGenius je software pro tvorbu koncepčních map s nástroji pro spolupráci, funkcemi pro správu úkolů a možnostmi vytváření časových os. Umožňuje vám rozložit složité informace, organizovat nápady, sdílet koncepty s týmy a plánovat své úkoly.
Díky intuitivnímu rozhraní mohou uživatelé snadno vytvářet konceptuální mapy plné textu, obrázků a přizpůsobitelných vlastností. Stanovením jasného rámce priorit mohou týmy pracovat efektivněji a rychleji dosahovat svých cílů.
Nejlepší funkce MindGenius
- @Chat pro komunikaci s členy týmu uvnitř konceptuální mapy
- Vlastní pozadí pro jakékoli konkrétní téma
- Integrace MS Teams pro organizaci konceptů
- Nástroje pro správu úkolů ke sledování pracovního vytížení
- Zobrazení myšlenkových map a časových os
Omezení programu MindGenius
- Drahé tarify ve srovnání s jinými softwarovými nástroji pro tvorbu koncepčních map
- Nevhodné pro mezifunkční úkoly nebo projekty
Ceny MindGenius
- Předplatné: 13,33 $ za jedno místo za měsíc
- Podniky: Podrobnosti získáte u společnosti MindGenius.
Hodnocení a recenze MindGenius
- G2: 4,7/5 (více než 15 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 15 recenzí)
9. Creately
Creately je intuitivní software pro tvorbu koncepčních map, který usnadňuje vizualizaci složitých myšlenek a konceptů. S Creately mohou uživatelé vytvářet profesionálně vypadající myšlenkové mapy, UML diagramy, organizační schémata, vývojové diagramy a síťové diagramy, aniž by potřebovali jakékoli technické znalosti.
Tento nástroj má snadno použitelné rozhraní a knihovnu profesionálně navržených prvků pro tvorbu koncepčních map, které vám pomohou začít. Obsahuje také výkonné nástroje pro spolupráci, takže uživatelé mohou sdílet své diagramy s ostatními v reálném čase za účelem získání zpětné vazby, úprav a dalších činností.
Nejlepší funkce Creately
- Textové kurzory a ukazatele myši v reálném čase
- Úkoly a funkce komentářů
- Podpora ručního kreslení a značkování
- Více než 8 000 profesionálních šablon
- Historie změn jednotlivých položek
Omezení Creately
- Omezená kapacita úložiště v základních tarifech
- Vlastní šablony jsou placenou funkcí.
Ceny Creately
- Bezplatná verze
- Starter: 8 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 149 $ měsíčně
- Podniky: Podrobnosti získáte u společnosti Creately.
Hodnocení a recenze Creately
- G2: 4,3/5 (více než 520 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
10. InVision
InVision je software pro tvorbu koncepčních map, který uživatelům umožňuje vytvářet vizuální reprezentace nápadů a konceptů. Díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop umožňuje uživatelům vytvářet vizuálně přitažlivé a informativní mapy, které jsou esteticky příjemné a snadno interpretovatelné.
Nabízí také řadu funkcí, které usnadňují sdílení map, spolupráci na projektech a jejich publikování online. InVision dokonce poskytuje bezplatné šablony pro začátek, které uživatelům umožňují učit se vlastním tempem. Díky svým výkonným funkcím je InVision skvělým nástrojem pro všechny, kteří chtějí rychle vytvářet konceptové mapy.
Nejlepší funkce InVision
- Historie verzí pro prohlížení a návrat k automaticky uloženým verzím
- Integrace s Adobe XD, Zoom, Figma a dalšími aplikacemi
- Vlastní šablony pro vytváření koncepčních map
- Specializované role správců
- Oprávnění hostů
Omezení InVision
- Neumožňuje vytvářet vývojové diagramy ani mapy stránek pro prototypy.
- Chybí funkce pro správu týmu a pracovní zátěže.
Ceny InVision
- Bezplatná verze
- Pro: 4 $/měsíc za aktivního uživatele
- Podnik: Podrobnosti získáte u společnosti InVision.
Hodnocení a recenze InVision
- G2: 4,4/5 (více než 670 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (720+ recenzí)
Začněte plánovat projekty pomocí nástroje pro tvorbu koncepčních map
Díky stovkám přizpůsobitelných funkcí ClickUp můžete platformu přizpůsobit tak, aby rostla spolu s vaším týmem. Od prázdného plátna po dynamickou koncepční mapu, ClickUp Whiteboards vylepšuje pracovní postupy a vizuální organizaci, díky čemuž je práce pro týmy snazší a zábavnější! 🤩
Objevte, jak ClickUp může změnit váš přístup k tvorbě koncepčních map a řízení projektů. Začněte ještě dnes s bezplatným pracovním prostorem ClickUp!