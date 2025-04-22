10 bezplatných šablon storyboardů ve formátech Word, PDF a ClickUp

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona storyboardu?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Šablona storyboardu je grafický organizér, který vám pomůže vizualizovat celkový obraz v menších detailech, scéna po scéně. " } } ] }
I když můžete improvizovat a doufat v nejlepší, nejúspěšnější videa a kreativní projekty jsou často výsledkem pečlivého plánování. Za každou filmovou scénou nebo populárním TikTokem stojí kreativní tým, který pečlivě naplánoval akci, dialogy a vizuální efekty – obvykle s pomocí šablon storyboardů.
V tomto průvodci se podělíme o to, co dělá šablonu storyboardu skvělou a na co se zaměřit při zvažování možností. Poté vám poskytneme seznam našich oblíbených bezplatných šablon storyboardů, které můžete vyzkoušet. 📽️
Co je šablona storyboardu?
Šablona storyboardu je grafický organizér, který vám pomůže vizualizovat celkový obraz v menších detailech, scéna po scéně. Pro jakýkoli proces tvorby storyboardu – ať už se jedná o propracování složitých nápadů nebo vytvoření video storyboardu – je to nezbytná pomůcka, pokud chcete zmapovat svůj film nebo projekt.
Vytváření panelů storyboardu není složité, ale někdy chcete proces zkrátit a přejít rovnou k detailům. Prázdná šablona storyboardu se postará o strukturu, takže se můžete soustředit na příběh. 📚
10 bezplatných profesionálně navržených šablon storyboardů
Správná šablona storyboardu vám usnadní vizualizaci vašich plánů a dosažení vašich cílů – ať už se jedná o požadovaný záběr nebo scénu, vylepšení produktu nebo kampaně, nebo jednoduše rozčlenění vašeho designového procesu. Objevte některé z našich oblíbených bezplatných šablon storyboardů a najděte ideální plátno pro svůj další projekt.
1. Šablona storyboardu ClickUp
Začněme moderním pojetím tradiční šablony filmového storyboardu. Tato šablona storyboardu od ClickUp vám pomůže naplánovat váš krátký film nebo filmové video záběr po záběru, abyste mohli sledovat, jak se akce vyvíjí od jednoho momentu k druhému.
Nejsou k tomu potřeba žádné znalosti programu Adobe Photoshop – stačí sdílet nákres nebo maketu scény a poté vyplnit podrobnosti níže, abyste svému týmu přesně sdělili, co je třeba udělat. Je zde prostor pro přidání akcí, dialogů, interaktivních médií a zvukových/efektových podnětů a šablonu můžete dokonce přizpůsobit tak, aby bylo možné přidat další pole, pokud je to potřeba. 🔊
Tuto šablonu videostoryboardu použijte k vizuálnímu plánování firemních videí, osobních projektů, videokampaní na sociálních médiích a dalších projektů.
2. Šablona ClickUp Story Outline
Ne každý storyboard musí být vizuální. Pokud máte rádi organizaci a zobrazení ve stylu složek, je tato šablona osnovy příběhu od ClickUp skvělou volbou. Je navržena s ohledem na spisovatele a autory a má strukturu, která vám pomůže vytvořit poutavý příběh. Tuto perfektní šablonu storyboardu však lze použít i k vytvoření video storyboardu!
Využijte vlastní stavy a pole k přizpůsobení produktivity a organizačních funkcí ClickUp vašim potřebám při psaní románu. Rychle zjistíte, kde se kapitola odehrává, které postavy se v ní vyskytují a na kterou část děje se vztahuje.
Sledujte, jak postupujete v psaní, pomocí barevně označených fází produkce, a na základě toho se rozhodněte, na čem budete dále pracovat.
Psaní románu vyžaduje obrovskou investici času a energie. Použití ClickUp jako online nástroje pro tvorbu storyboardů je skvělý způsob, jak tento proces urychlit, takže můžete věnovat více energie vymýšlení úžasného příběhu.
3. Šablona pro mapování uživatelských příběhů ClickUp
Pro většinu společností je uživatelská zkušenost jednou z nejdůležitějších oblastí, které je třeba zlepšit. K tomu je nejprve nutné zmapovat cestu uživatele a identifikovat všechny kontaktní body, které se vyskytují. Bez šablony scénáře v písemné nebo video formě může být mapování procesů velmi chaotické.
S touto šablonou pro mapování uživatelských příběhů od ClickUp je vizualizace cesty uživatele snazší než kdy dříve. 🛣️
Pomocí projektového managementu na bílé tabuli rozdělte celou cestu zákazníka na menší části a pomocí barevně odlišených sekcí zjistěte, které kroky se odehrávají v které fázi. Pro každý kontaktní bod použijte digitální poznámkový lístek (nebo kartu) a přesouvejte je tak, abyste pochopili cestu uživatele.
Tyto karty můžete dokonce převést přímo na úkoly, což vám usnadní přiřazování změn a vylepšení členům týmu. Pokud vaše práce zahrnuje vylepšování uživatelské zkušenosti, koncepční mapa vám pomůže nejen vidět aktuální cestu uživatele, ale také rychle navrhnout úkoly a akce, které ji ještě vylepší.
4. Šablona moodboardu ClickUp
Než začnete plánovat úžasné kampaniové video nebo marketingový projekt, musíte přijít s nápady. Šablona Mood Board od ClickUp vám nabízí jasný a svěží způsob, jak tyto myšlenky proměnit ve vizuální stylový průvodce.
Tato šablona storyboardu je ideální mít po ruce, až budete příště chtít spustit propagační kampaň nebo zadat výrobu videa. Funguje také jako šablona moodboardu, protože je navržena tak, aby vás podnítila k přemýšlení o vaší vizuální identitě z různých úhlů pohledu.
Jako šablona pro brainstorming nabízí prostor pro UI/UX, ikony, ilustrace, příklady webových stránek, typografii a paletu barev. Tyto motivy můžete snadno vyměnit za jiné pouhými několika kliknutími. Vložte své obrázky, ikony a barvy a vytvořte vizuální reprezentaci svých nápadů a inspirace.
Tuto šablonu moodboardu použijte, pokud plánujete projekt nebo kampaň, která vyžaduje kreativitu, nebo když sdílíte inspiraci či návrh s kolegou nebo designérem.
5. Šablona videostoryboardu ClickUp
Plánování natáčení, střihu a produkce videa může být velmi náročné. S šablonou plánu projektu videoprodukce od ClickUp můžete vše zorganizovat a mít přehled o tom, co se děje, aniž byste se museli ptát, zda je úkol včas, zpožděn nebo zcela chybí.
Vytvořte plán projektu s různými sekcemi pro každou část procesu výroby videa. Vytvořte pod ním úkoly, přiřaďte je, přidejte termín splnění a vyhodnoťte úroveň dopadu a náročnosti. Přidejte značku stavu, která odráží, v jaké fázi se úkol nachází, a získejte přesný přehled o procesu výroby videa. ✨
Pro marketéry a tvůrce, kteří plánují video projekt, je tato šablona nepostradatelná. Umožňuje vám vidět vše na první pohled a poté kliknout na podrobnější informace, když je potřebujete.
6. Šablona pro produkci videa ClickUp YouTube
Plánování, tvorba, úprava a publikování úžasného videa na YouTube zahrnuje mnoho kroků. Zjednodušte si tento proces a ujistěte se, že na nic nezapomenete, s pomocí šablony pro produkci videí na YouTube od ClickUp.
Naše speciální šablona úkolů vám pomůže pokrýt všechny základní body, takže budete mít všechny podrobnosti připravené, až nastane čas publikovat. Přidejte navrhované datum vydání videa, název, klíčová slova, tagy, miniaturu, banner pro sociální média a popisek.
K naplánování textu a dokonce i úhlů kamery, které chcete použít, potřebujete také dobře napsaný scénář. Přiřaďte scénáristu a editora k úkolu, aby bylo jasné, kdo na čem pracuje.
Díky ukazateli průběhu výroby získáte vizuální přehled o tom, kde se právě nacházíte.
Pomocí této šablony produkčních úkolů můžete vytvářet a publikovat optimalizovanější videa na YouTube. Díky softwaru ClickUp pro kreativní řízení projektů se už nikdy nebudete muset obávat, že použijete nesprávný náhled nebo zapomenete na tagy videa.
7. Šablona animovaného storyboardu pro Microsoft PowerPoint od Power Production
Často vám i ta nejjednodušší šablona pomůže dosáhnout velkých věcí. Tato šablona animovaného storyboardu může vypadat stroze, ale obsahuje vše, co potřebujete k úspěšnému naplánování svého dalšího animačního projektu. 🚶
Nechte se inspirovat a vyplňte prázdné místo na tomto prázdném storyboardu svou kreativitou. Do horního pole přidejte ručně nakreslenou skicu scény a do políček níže zapište poznámky k akci, dialogům a pohybu kamery. Nakonec je zde prostor pro přidání pořadového čísla níže.
Tato šablona storyboardu pro tisk je ideální, pokud pracujete na vlastním storyboardu pro osobní projekt, svou společnost nebo klienta. Pomůže vám vizualizovat scény a sdílet je se svými spolupracovníky a zainteresovanými stranami.
8. Šablona komerčního storyboardu pro Microsoft Word od Template. Net
Pokud jste zvyklí pracovat v Microsoft Word nebo Apple Pages, je tato komerční šablona storyboardu skvělou volbou. Umožní vám využít přístup storyboardingu, jen bez některých doplňkových funkcí, které byste získali při použití profesionálního nástroje pro storyboardy.
Je zde prostor pro poznámky k názvu a tématu příběhu a k tomu, na kterou část příběhu se odkazujete. Naplánujte si scény s prostorem pro náčrt nebo maketu. Vedle toho sdílejte popis scény a případné poznámky pro produkční tým.
Vyzkoušejte tuto šablonu, pokud hledáte prázdné plátno, které můžete použít v aplikaci Microsoft Word nebo Apple Pages.
9. Šablona jednoduchého scénáře pro Microsoft Word od SampleTemplates
Ne každý pracuje nejlépe vizuálně a někdy může tradičnější formát pomoci zapojit zainteresované strany. Vyzkoušejte textovější přístup ke storyboardingu s jednoduchou šablonou storyboardu.
Tato šablona Microsoft Word vám poskytuje prostor pro popis každé scény, včetně účastníků, dialogů a klíčových bodů. Jedná se o jednoduchý a nenáročný způsob, jak popsat sled událostí, a užitečnou možnost, pokud jste při své práci vázáni na používání softwarových produktů Microsoft. 💻
Pokud nejste vizuální plánovač, tento přístup ke storyboardu vám přijde vhod. Můžete si zapsat podobné detaily, ale nemusíte k nim přidávat žádné obrázky.
10. Šablona storyboardu pro Microsoft Word od GetForms
Někdy je nejlepší zachovat věci jednoduché a přehledné. Naplánujte si svůj další filmový storyboard nebo kreativní projekt s pomocí této šablony storyboardu pro Microsoft Word. I když používáte jednoduché figurky, s takovými šablonami pro návrh a textový storyboard se dostanete daleko.
Na každé stránce je prostor pro šest scén, s velkým rámečkem pro náčrt navrhovaného momentu a dalším pro popis příběhu. V této šabloně chybí některé technické pokyny pro zvuk, efekty a akci, ale je to dobrý výchozí bod.
Pro videoprojekty nebo kreativní psaní, které kladou důraz na vyprávění a vizuální storytelling, může být tento přístup ke storyboardu tím pravým řešením. Díky velkému prostoru pro vyprávění máte možnost se ponořit do větších detailů.
Co dělá šablonu storyboardu dobrou?
Profesionálně navržené šablony storyboardů nemusí být složité. Ve skutečnosti je lepší, když jsou jednoduché. Přehledný design nebo video storyboard vám poskytne více prostoru pro kreativitu a soustředění se na detaily.
Šablona storyboardu je plátno, na kterém můžete pracovat, takže ty nejlepší jsou minimalistické, přehledné a navržené s konkrétním účelem. Při výběru šablony storyboardu zvažte následující:
- Software pro tvorbu storyboardů: Můžete šablonu storyboardu použít s nástrojem, který již používáte, například ClickUp?
- Snadné použití: Je šablona storyboardu snadno použitelná? Lze v ní snadno provádět změny?
- Váš zamýšlený účel: Odpovídá šablona storyboardu tomu, k čemu ji chcete použít?
- Spolupráce: Je pro ostatní snadné spolupracovat s vámi na textovém nebo video storyboardu?
- Sdílení: Můžete svou šablonu storyboardu snadno sdílet se zainteresovanými stranami?
Vaše potřeby ohledně šablony storyboardu budou pravděpodobně jedinečné, takže neexistuje žádná šablona, která by byla ideální pro všechny tvůrce nebo spolupracovníky. Pomocí těchto otázek najdete šablonu storyboardu, která nejlépe vyhovuje vašim cílům.
Vizualizujte svou práci pomocí šablony storyboardu
Pokud pracujete na kreativním videu nebo marketingovém projektu, šablony storyboardů jsou nezbytností. Bez nich je téměř nemožné naplánovat úspěšnou kreativní kampaň, zejména pokud řídíte celý proces od začátku do konce.
Využijte naše rady a tyto šablony storyboardů, které vám pomohou najít nejlepší způsob, jak vaše kreativní projekty ještě více zdokonalit. Zjistěte, jaký typ bezplatné šablony potřebujete a jak vám nejlépe vyhovuje.
Ať už jste vizuální tvůrce nebo dáváte přednost přístupu založenému na úkolech a složkách, ClickUp má vše, co potřebujete k úspěšnému plánování svých projektů. Od map uživatelských příběhů po plány projektů výroby videí – v ClickUp najdete šablony, které potřebujete.
Pokud jste připraveni posunout svou produkci na vyšší úroveň, zaregistrujte se ještě dnes zdarma a využijte naše šablony storyboardů k nastartování svého tvůrčího procesu. ✨