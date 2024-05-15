11 šablon a technik pro brainstorming

Brainstorming zní jako něco snadného, že? Stačí jen nadhodit pár nápadů a uvidíte, co se uchytí. Někdy však může trochu struktury vaší brainstormingové sezení pomoci s plánováním projektu a týmovou spoluprací.
Šablona pro brainstorming vám a členům vašeho týmu pomůže udržet se na správné cestě a zaznamenat všechny skvělé nápady, které vymyslíte. ?
Odložte tedy lepící papírky a podívejte se na naši sbírku 11 bezplatných šablon pro brainstorming v programech Word, Google Docs a ClickUp.
Co je to šablona pro brainstorming?
Šablona pro brainstorming je dokument, který vám pomůže generovat nápady, dělat si poznámky a podporovat týmovou práci během brainstormingové sezení. Může také pomoci s prioritizací nápadů, abyste se mohli nejprve soustředit na ty nejdůležitější věci.
Šablona pro brainstorming může mít podobu vývojového diagramu, myšlenkové mapy, digitální tabule nebo řady dalších formátů v závislosti na konkrétním použití. Jakmile najdete techniku brainstormingu, která vám vyhovuje, můžete ji přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašemu pracovnímu postupu.
Šablona pro brainstorming by měla obsahovat dostatek volného místa pro zapisování poznámek, ale neměla by být úplně prázdná. Barvy, tvary a symboly vám pomohou udržet vaše nápady přehledné a uvidíte, jak do sebe zapadají. ?️
Co dělá šablonu pro brainstorming dobrou?
Dobrá šablona pro brainstorming se zaměřuje na konkrétní techniku brainstormingu. Koneckonců, vymýšlení nápadů pro nový produkt vyžaduje jinou sadu technik kreativního myšlení než řešení technických problémů nebo provádění designového sprintu.
Mezi běžné techniky brainstormingu a tvorby nápadů patří:
- Brainwriting: Místo toho, aby účastníci nahlas přednášeli své nápady a moderátor je zapisoval, tato technika kreativního myšlení spočívá v tom, že se mezi účastníky koluje papír nebo digitální dokument a každý člen týmu si do něj zapíše své vlastní nápady – včetně těch, které by se možná styděl sdílet nahlas před celým týmem.
- Round robin: Kreativní technika round robin je podobná brainwritingu, s tím rozdílem, že pokaždé, když se dokument předává dál, přidá další člen týmu svou zpětnou vazbu, což vede k celé řadě různých pohledů. ?
- Crazy eights: Šablona Crazy eights využívá brainstormingovou techniku s osmi čtverci, které členové týmu vyplňují jeden po druhém. Na každý čtverec máte pouze jednu minutu, což podporuje rychlé myšlení a vytváření konceptů v rámci osmi míst pro nápady.
- Reverzní brainstorming: Reverzní brainstorming obrací scénář. Místo toho, abyste se snažili vymyslet skvělé nápady, zvažte věci, které by situaci zhoršily. To může pomoci identifikovat příčinu obtížného problému.
Brainstormingové sezení jsou především o vizuální spolupráci, proto používejte šablony, které se snadno přizpůsobují a které lze integrovat s jinými nástroji pro správu projektů a softwarem pro brainstorming. Pro vzdálený tým můžete použít šablonu virtuální tabule nebo koncepční mapu, kterou mohou členové týmu upravovat v reálném čase.
Když použijete techniku brainstormingu, která odpovídá vašim cílům, můžete očekávat produktivnější a úspěšnější brainstormingovou seanci.
11 šablon pro brainstorming, které můžete použít
Ať už se potřebujete soustředit na řešení problémů, generování nápadů nebo komplexní uvažování, těchto 11 šablon pro rok 2024 vám pomůže nastartovat myšlení vašeho týmu, abyste zůstali na správné cestě.
1. Šablona pro brainstorming ClickUp
Tato šablona pro brainstorming od ClickUp je zaměřena na strukturu a organizaci. Obsahuje šest vlastních polí, včetně „Popis problému“, „Zdroje“ a „Vítězné řešení“, takže můžete sledovat, která hlavní myšlenka spadá do které kategorie.
Můžete si také vybrat ze šesti různých typů zobrazení, včetně časové osy, oddělení a priorit, což je vhodné pro širokou škálu projektů, aby bylo možné zpracovat co nejvíce nápadů.
Jedná se o šablonu vhodnou pro začátečníky, která podporuje automatizaci při vytváření nových úkolů, přidávání komentářů nebo nastavování vlastních polí, takže všichni mají přehled o celkové situaci.
2. Šablona pro brainstorming nápadů ClickUp
Šablona ClickUp Brainstorm Ideas Template je jednoduchá a přehledná šablona pro sběr nových nápadů od členů týmu a dalších zainteresovaných stran. Můžete ji použít pro marketing, provoz, řízení projektů a další účely, abyste rychle generovali nápady.
Šablonu jednoduše sdílejte se svým týmem a podívejte se, jaké kreativní nápady vymyslí. Tato šablona povzbudí členy týmu, aby definovali své nejlepší nápady pomocí kritérií SMART, a nabízí prostor pro podrobnější popis velkých nápadů.
3. Šablona pro brainstorming ClickUp Sprint Retrospective
Šablona ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm je šablona pro brainstorming pro pokročilé, která je kompatibilní s funkcí virtuální tabule ClickUp. Je určena k použití po designovém sprintu, abyste mohli identifikovat, co se povedlo a co ne.
Tato šablona obsahuje barevně odlišené sloupce pro oddělení akčních položek, retrospektivních cílů a dalších kategorií a obsahuje jasné pokyny k jejímu použití.
Je ideální pro startupy, agilní týmy a další organizace, které chtějí zlepšit svůj přístup k řízení projektů a dokumentaci projektů.
4. Šablona bílé tabule ClickUp 5 Whys
Šablona ClickUp 5 Whys Whiteboard Template je šablona pro brainstorming pro začátečníky zaměřená na řešení problémů. Opakovaným odpovídáním na otázku „Proč?“ u každého problému se budete moci posunout v tabulce, až se dostanete k jeho základní příčině.
Tato šablona 5 Whys zahrnuje funkci Whiteboard od ClickUp, takže je ideální pro vzdálené týmy, webináře a virtuální brainstormingové sezení, kde lze generovat ty nejlepší nápady.
Pomocí šablon, jako je tato, se dostanete k jádru problémů, které nelze vyřešit jinými běžnými technikami brainstormingu.
5. Šablona pro brainstorming ClickUp Squad
Šablona ClickUp Squad Brainstorm vám pomůže sledovat nápady jednotlivých členů týmu, což je skvělé, pokud řídíte tým na dálku. Obsahuje kategorie jako Team Health (zdraví týmu), Team Rhythm (rytmus týmu) a Team Consensus (konsensus týmu), takže můžete vidět, jak tyto nápady zapadají do celkových cílů týmu.
Šablony jako tato můžete použít pro týmové schůzky týkající se prodeje, kreativních a designových projektů, realizace projektů a dalších témat.
6. Šablona pro brainstorming v ClickUp Business
Šablona ClickUp Business Brainstorming Template je zábavná a atraktivní šablona pro vizuální spolupráci, která se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti:
- Co se vám líbí
- Co víte
- Co svět potřebuje
- Za co jsou lidé ochotni zaplatit
Každý člen vašeho týmu může zapsat své nápady do jednotlivých kategorií, což vám pomůže identifikovat silné stránky týmu, oblasti zájmu a nové obchodní nápady prostřednictvím této kreativní brainstormingové aktivity.
7. Šablona pro správu inovativních nápadů ClickUp
Pomocí šablony ClickUp Innovation Idea Management Template můžete sledovat nápady na projekty v různých fázích vývoje tím, že je roztřídíte do šesti hlavních sloupců:
- Schváleno
- Hodnocení
- Nový nápad
- Pozastaveno
- Odmítnuto
- Výzkum
Každý nápad má osm vlastních polí, do kterých můžete zadat podrobnosti, jako je typ nápadu, náklady, snadnost implementace a dopad. Lze je použít pro aktivity v oblasti designového myšlení nebo k vytvoření procesu, který pomůže uvést koncepty do praxe.
Seřaďte své projektové nápady podle stavu, data spuštění a dalších typů zobrazení, abyste mohli sledovat jejich pokrok a růst. ?
8. Šablona pro mapování projektů ClickUp
Šablona ClickUp Project Mapping Template je druh myšlenkové mapy, která je užitečná v raných fázích projektu, kdy potřebujete vidět, jak celý proces do sebe zapadá.
Prvky projektu můžete rozdělit do kategorií, jako jsou Výstupy, Metriky a Operace, a pomocí stavů, jako jsou Zrušeno, Dokončeno nebo Probíhá, určit, které úkoly v procesu mají prioritu a které již byly splněny.
Nápady jsou propojeny barevnými čarami, takže můžete přirozeným způsobem ukázat, jak spolu souvisejí. Použijte tuto šablonu pro brainstorming společně s plánem projektu, abyste mohli zahájit nový projekt a sjednotit se s ostatními zúčastněnými stranami a účastníky.
Bonus: Šablony bublinových map pro vizualizaci a brainstorming
Šablona Affinity Diagram od ClickUp nabízí strukturovaný přístup k organizaci nápadů a postřehů, což usnadňuje hloubkové diskuse a brainstormingové sezení.
Díky funkci Whiteboard od ClickUp mohou týmy vizualizovat souvislosti, kategorizovat myšlenky a efektivně stanovovat priority akcí, a to vše v reálném čase. Tato robustní kombinace je obzvláště účinná pro vzdálené týmy, které se chtějí zapojit do společného řešení problémů a generování nápadů, přičemž zajišťuje, že jsou vyslyšeny všechny hlasy a nápady jsou důkladně prozkoumány.
10. Šablona pro brainstorming Google Docs Mind Map od GDOC
Šablona Google Docs Mind Map Brainstorm Template od GDOC má „minimalistické“ rozvržení, které můžete použít jako vodítko pro brainstorming. Tento formát pomáhá všem zapojit své myšlení a vytvořit koncepty z brainstormingu.
Zahrnuje kroky jako „Najít nápad“ a „Spravovat témata“ – možná však budete potřebovat další prostor, abyste mohli své nápady popsat podrobněji a vyřešit hlubší koncepty.
Jelikož jsou vytvořeny v rámci Google Docs, můžete vy nebo kterýkoli účastník přizpůsobit velikost, tvar, písmo a další vlastnosti a exportovat je pro použití v PowerPointu a Keynote. Jedná se o skvělé řešení pro týmy pracující v G Suite, které chtějí generovat nápady.
11. Šablona jednoduché obchodní myšlenkové mapy pro Microsoft Word od Template.net
Tato jednoduchá šablona myšlenkové mapy pro Microsoft Word od Template.net je určena pro firmy a obsahuje podněty jako finance, produkty a prodej a marketing.
Každá široká kategorie obsahuje podtémata, která můžete použít k brainstormingu nápadů na financování, obchodních plánů, digitálního marketingu a dalších.
Tato šablona není určena pouze pro Microsoft Word. Můžete si ji také stáhnout pro PowerPoint, Google Docs, Apple Pages nebo jako PDF a použít ji pro svou příští brainstormingovou seanci a podnítit kreativitu.
Techniky a příklady pro brainstormingové sezení
Techniky brainstormingu jsou skvělým způsobem, jak z vašeho týmu dostat ty nejlepší nápady a pomoci mu myslet mimo zaběhnuté koleje. Díky výkonným funkcím ClickUp můžete tyto šablony dobře využít při svém příštím brainstormingu!
Generujte nápady pomocí AI
Umělá inteligence revolučním způsobem mění způsob, jakým týmy provádějí brainstorming, a nabízí jedinečné výhody, jako je okamžitá analýza dat, rozpoznávání vzorů a generování inovativních nápadů na základě rozsáhlých informačních úložišť.
Díky využití umělé inteligence mohou týmy překonat běžné překážky brainstormingu, jako jsou tvůrčí bloky a skupinové myšlení, a umožnit tak rozmanitější a komplexnější zkoumání nápadů. Nástroje umělé inteligence mohou navrhnout nové perspektivy a řešení, které by lidští účastníci možná nezvážili, a vytvořit tak kreativnější a produktivnější brainstormingovou sezení.
ClickUp Brain, AI asistent ClickUp, pomáhá týmům generovat nápady, poskytuje podnětné návrhy na základě projektových dat a pomáhá stanovovat priority úkolů, což z něj činí neocenitelný nástroj pro jakoukoli brainstormingovou seanci.
Organizujte nápady pomocí myšlenkových map
Myšlenkové mapy jsou vynikajícím způsobem, jak vizuálně organizovat a propojovat nápady. Použijte ClickUp Mind Maps k vytvoření vizuální reprezentace vaší brainstormingové sezení. Můžete přetahovat uzly, přidávat popisy a dokonce generovat nové úkoly přímo z mapy.
Používejte bílé tabule pro brainwriting
Funkce Whiteboard od ClickUp umožňuje týmům provádět brainstorming virtuálně, stejně jako by to dělaly v tradiční zasedací místnosti. Tento vizuální nástroj pro spolupráci podporuje volný tok nápadů a nabízí rychlejší způsob vizualizace souvislostí mezi koncepty.
Objevujte nové nápady s těmito bezplatnými šablonami pro brainstorming
Kreativní vymýšlení nových nápadů je jen částí procesu. Nejlepší šablony pro brainstorming jsou organizační nástroje, které vám nebo vašim spolupracovníkům pomáhají vymýšlet nové nápady a zaznamenávat je. Tak se k nim můžete později vrátit a sledovat svůj pokrok.
Tyto šablony můžete použít k řešení problémů, podpoře spolupráce nebo jednoduše k zaznamenávání všech vašich nápadů týkajících se konkrétního projektu.
Vyzkoušejte jednu z výše uvedených 11 bezplatných šablon nebo navštivte Centrum šablon ClickUp, kde najdete ještě více řešení.