15 nejlepších kreativních softwarů pro řízení projektů pro rok 2025

Kreativní projekty jsou náročné a někdy se mohou zdát nemožné zvládnout. Proto se tolik týmů spoléhá na nejlepší software pro správu kreativních projektů, aby projekty dotáhly od nápadu až po dokončení.
Ačkoli každý kreativní projekt zahrnuje mnoho kroků, správný software vám pomůže mít vše pod kontrolou, abyste dodrželi termíny, vyhnuli se překážkám a umožnili týmům zůstat kreativní bez zbytečných komplikací v pracovním postupu.
Naštěstí existuje spousta možností a my se zde podíváme na 15 nejlepších softwarů pro řízení projektů pro rok 2023. Zaměříme se na klíčové funkce, výhody, nevýhody a to, jak vybrat ten nejlepší software pro vaše potřeby.
Čtěte dál a objevte seznam výkonných nástrojů, které můžete přidat (nebo nahradit) do své současné technologické výbavy. ⚡️
Jak různé odvětví využívají software pro kreativní projektové řízení
Buďme realističtí – existuje spousta různých agentur, firem a organizací, které se spoléhají na kreativní práci. A s touto prací přichází i potřeba řídit tyto projekty. Ať už se jedná o kreativní reklamy, texty, návrhy, audio nebo vizuály, designérské týmy potřebují kreativní software pro řízení projektů, aby dosáhly cíle.
Zde je několik příkladů, jak tento software využívá průmysl k lepší týmové spolupráci:
Sledování času a výdajů
Vedoucí týmů musí sledovat čas strávený na kreativním projektu. To pomáhá vytvořit záznam o penězích vynaložených na věci, jako jsou materiály a práce.
Přiřazování úkolů
Přiřazování úkolů nebo podúkolů ostatním členům týmu usnadňuje spolupráci se všemi ostatními na projektu. Umožňuje vám sledovat pokrok každého jednotlivce nebo týmu, což vede k hladkému průběhu a úspěšnému dokončení projektu.
Komplexní správa
Software pro správu projektů vám nabízí možnost vytvořit knihovnu dokumentů pro všechny soubory související s vaším projektem, které budou uloženy na jednom místě. To vám a členům vašeho týmu usnadní přístup ke všem dokumentům týkajícím se projektu bez jakýchkoli potíží.
Efektivní aktualizace stavu
Kreativní týmy často potřebují poskytovat pravidelné aktualizace, zejména když o to požádají vaši klienti. Tyto aktualizace můžete zasílat e-mailem nebo textovými zprávami a zajistit tak, aby všichni byli informováni o postupu svých úkolů a celkovém postupu projektu.
Vstupy z více zdrojů
Je také důležité importovat informace z více zdrojů a využít je k lepšímu rozhodování. To znamená, že můžete kombinovat všechny relevantní informace z e-mailů, tabulek, softwarových protokolů, dokumentů a dalších zdrojů, abyste mohli určit postup, který je pro váš projekt nejvhodnější.
Nejlepší 15 kreativních softwarů pro řízení projektů
1. ClickUp
ClickUp nabízí jedinečný uživatelský zážitek, díky kterému je velmi pohodlný pro použití v jakémkoli projektu, včetně marketingových projektů. Tato platforma nabízí stovky přizpůsobitelných funkcí a více než 15 způsobů zobrazení vaší práce – tyto funkce jsou pro rostoucí firmy zásadní, protože vašemu týmu poskytují flexibilitu, kterou potřebuje při rozšiřování.
Kromě přizpůsobitelných funkcí vám ClickUp také umožňuje vytvářet a ukládat vlastní šablony, abyste ušetřili čas a zachovali konzistentnost procesu. Pokud potřebujete pomoc se začátkem, podívejte se do centra šablon, kde najdete řadu šablon připravených k okamžitému použití .
Klíčové funkce
- ClickUp Notepad: Jedná se o exkluzivní funkci softwaru, pomocí které můžete vytvořit textový projekt. Může být využívána společnostmi, které mají online přítomnost a potřebují komunikovat se svou zákaznickou základnou.
- ClickUp Mind Maps: Mind mapping vyžaduje určité dovednosti a členové vašeho týmu z této funkce budou mít velký užitek. Umožňuje uživatelům budovat online přítomnost zveřejňováním nápadů, myšlenek nebo procesů namísto pouhého používání slov.
- ClickUp Docs: Tato funkce vám umožňuje vytvořit projekt a přiřadit jej jinému členovi týmu. Software vám pomůže uspořádat dokumenty tak, aby je uživatelé mohli snadno najít.
- ClickUp Forms: Formuláře ClickUp vám pomohou vytvořit online formuláře pro vaši společnost. Online formuláře mají různá pole, do kterých mohou uživatelé zadávat požadované informace. Tato pole se poté stanou součástí databáze a jsou přístupná členům vašeho týmu.
- ClickUp Whiteboards : Tato funkce je podobná Mind Maps, ale nejlépe se hodí pro práci v týmu. Jedná se o nástroj pro spolupráci při řízení projektů, kde můžete přidávat poznámky a sdílet své nápady s ostatními členy týmu.
Výhody
- Plně přizpůsobitelná platforma
- Vlastní stavy a vlastní pole
- Šablony připravené k použití a možnost uložit si vlastní šablony (podívejte se na tyto kreativní šablony briefů!)
- Více než 1 000 integrací
- Mobilní aplikace
Nevýhody
- Omezené zobrazení ClickUp v mobilní aplikaci
- Náročnost na osvojení vzhledem k počtu dostupných funkcí
Ceny
- Plán Free Forever: Nejvhodnější pro osobní použití
- Neomezený tarif: Nejvhodnější pro malé týmy. Budete muset platit měsíční poplatek za předplatné ve výši 7 USD za každého člena.
- Obchodní plán: Nejvhodnější pro středně velké společnosti. Pro zahájení používání je vyžadován měsíční poplatek za předplatné ve výši 12 USD za člena.
Hodnocení
- Hodnocení G2 : 4,7 z 5 hvězdiček
- Hodnocení Capterra : 4,7 z 5 hvězdiček
2. Paymo
Paymo je cloudová aplikace pro spolupráci na bílé tabuli. Je ideální, pokud hledáte aplikaci s neomezeným úložištěm, vysoce kvalitními prezentacemi a zvýšenou produktivitou, protože podporuje cloudové úložiště.
Klíčové funkce
- Sledování času: Pomocí nástroje pro sledování času Paymo můžete sledovat čas strávený konkrétními úkoly.
- Plánování a rozvrhování: Existují různé metody plánování schůzek, událostí a dalších úkolů.
- Spolupráce v týmu: Můžete sdílet tabuli pomocí Dropbox, Box.com, Google Drive nebo OneDrive.
- Přizpůsobení: Poskytuje vícejazyčné rozhraní a globální podporu.
Výhody
- Spolupráce v reálném čase
- Výkonný nástroj pro sledování času
- Cloudový
Nevýhody
- Jeho uživatelské rozhraní není tak intuitivní jako u některých jiných programů v tomto seznamu.
- Vyšší náročnost na osvojení
Ceny
- Zdarma:
- Starter: 4,95 $ měsíčně
- Malá kancelář: 9,95 $ měsíčně
- Podnikání: 20,79 $ měsíčně
Hodnocení
- Hodnocení G2: 4,6 z 5 hvězdiček
- Hodnocení Capterra: 4,7 z 5 hvězdiček
3. Flow
Flow je webový komunikační nástroj, který podporuje poznámkové lístky a podobné typy značek, které usnadňují rychlé vizuální řízení jakéhokoli projektu.
Klíčové funkce
- Tagování: K vašim nápadům můžete přidávat různé tagy a sdílet je s členy svého týmu.
- Plánování a rozvrhování: Můžete nastavit opakující se události v kalendáři, včetně kontrolních seznamů, pro všechny vaše týmy.
- Škálování: Flow předpokládá, že škálování bude velmi užitečné pro velké týmy, které mají více projektů, a disponuje funkcí vlastního hostingu. To vám umožňuje vytvářet nové instance aplikace pro každý projekt, který máte nebo potřebujete spravovat.
Výhody
- Skvělé pro efektivní organizaci týmu
- Více než 300 konektorů pro hladkou integraci s produkty Microsoft
- Flexibilita online nebo hybridní aplikace, která vyhovuje vašim funkčním potřebám.
Nevýhody
- Chybí centralizovaný koordinátor, který by pomáhal s centralizovaným nasazením a monitorováním.
Ceny
- Flow Basic: Měsíční poplatek za předplatné 6 $ na uživatele
- Flow Plus: Měsíční poplatek za předplatné 8 USD na uživatele
- Flow Pro: Měsíční poplatek za předplatné 10 USD na uživatele
Hodnocení
- Hodnocení G2: 4,3 z 5 hvězdiček
- Hodnocení Capterra: 4,6 z 5 hvězdiček
4. Asana
Asana je vynikající aplikace pro správu projektů s přehledným a jednoduchým rozhraním, která vám umožňuje vytvářet úkoly, seznamy úkolů a projekty, přiřazovat je komukoli a sledovat jejich průběh.
Klíčové funkce
- Přizpůsobitelné řídicí panely: Výkonné řídicí panely pro sledování vašeho pokroku, díky nimž snadno uvidíte oblasti, na které se zaměřit a které zlepšit.
- Režim soustředění a individuální seznamy úkolů: Přiřazujte úkoly a sledujte jejich průběh na jednom místě. Snadno filtrujte seznam úkolů podle aktuálnosti nebo důležitosti, rychle přidávejte a přecházejte mezi funkcemi a přiřazovateli.
- Prioritizace: Upřednostňujte úkoly pomocí funkce drag and drop nebo použijte štítky k zefektivnění vašeho postupu.
Výhody
- Snadné použití
- Integrace s Google Kalendářem a Gmailem
- Přizpůsobitelný, s snadno vyhledávatelným rozhraním
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
Nevýhody
- Omezeno na úkoly, povinnosti a projekty
- Chybí centralizovaný systém sledování
Ceny
- Základní: Je zdarma a vhodný pro začátečníky.
- Premium: Účtuje měsíční poplatek za předplatné ve výši 10 USD za uživatele nebo 13,49 USD při ročním vyúčtování.
- Podnikání: Vhodné pro týmy a společnosti, které potřebují řídit práci napříč různými iniciativami. Účtuje měsíční předplatné ve výši 24,99 $ za uživatele nebo 30,49 $ při ročním vyúčtování.
Hodnocení
- Hodnocení G2: 4,3 z 5 hvězdiček
- Hodnocení Capterra: 4,4 z 5 hvězdiček
Bonus: Podívejte se, jak si Asana vede v porovnání s Monday.com!
5. Smartsheet
Smartsheet je nástroj pro správu úkolů, který vám umožňuje organizovat a spolupracovat na velkých projektech a úkolech. Můžete vytvářet úkoly, pracovní postupy, poznámky a řídicí panely a snadno vyvinout sdílený kalendář, aby vše bylo synchronizováno.
Klíčové funkce
- Správa zdrojů projektu: Navrhujte týmy, přidávejte, spravujte a sledujte členy týmu.
- Integrovaná spolupráce: Zlepšuje spolupráci mezi týmy tím, že jim umožňuje sdílet listy, tabulky, dokumenty a další soubory v reálném čase.
- Optimalizované centrum řešení: Centrum řešení vám umožňuje identifikovat vaše obchodní a pracovní potřeby, abyste mohli efektivně využívat správnou pomoc a zdroje. Můžete také vytvořit svůj pracovní prostor a nastavit přizpůsobené šablony, které budou vyhovovat vašemu kreativnímu pracovnímu postupu.
Výhody
- Dostupnost řídicího panelu
- Podporuje úkoly, seznamy úkolů a poznámky
- Integrované funkce pro spolupráci
- Podporuje funkce kalendáře a správy času
- Snadné sdílení souborů s kolegy
Nevýhody
- Vizuální komponenty by mohly být více přizpůsobitelné.
- Někteří považují uživatelské rozhraní za složité.
Ceny
- Základní: Zdarma
- Výhoda: Poplatek 14 USD měsíčně za individuální použití
- Podnikání: Poplatek 25 USD za měsíc na uživatele
Hodnocení
- Hodnocení G2: 4,4 z 5 hvězdiček
- Hodnocení Capterra: 4,5 z 5 hvězdiček
6. Monday. com
Monday.com je ideální aplikace pro projekty, které je třeba dodávat včas a s minimálním úsilím. Hlavním účelem aplikace je nabídnout plynulý a přímý způsob spolupráce projektů, týmů a organizací.
Klíčové funkce
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Aplikace je navržena tak, aby byla snadno použitelná, takže ať už používáte stolní počítač nebo mobilní zařízení, budete moci synchronizovat své plány s kalendáři.
- Prioritizace řízení lidí: Můžete určit VIP statusy a další specifické skupiny lidí. Můžete nastavit, aby tyto skupiny sdílely pouze vaše kalendáře, což respektuje soukromí ostatních.
- Reporting a analytika: Můžete si zobrazit počet přijatých a nepřijatých schůzek. Můžete si také zobrazit podrobnou analytiku o tom, kdo přijal pozici, na jaký čas byla naplánována a kdo zrušil svůj termín.
Výhody
- Integrovaná mobilní aplikace pro snadné plánování
- Podporuje sociální kalendáře
- Sjednocené plánování
- Podporuje časové a textové poznámky
Nevýhody
- Panely řídicího panelu vyžadují úpravy
- Rozhraní potřebné pro zveřejňování příspěvků na sociálních médiích
Ceny
- Plán pro podniky: Zdarma
- Základní: Účtuje měsíční poplatek za předplatné ve výši 8 USD za uživatele.
- Standard: Účtuje měsíční poplatek za předplatné ve výši 10 USD na uživatele.
Hodnocení
- Hodnocení G2: 4,7 z 5 hvězdiček
- Hodnocení Capterra: 4,6 z 5 hvězdiček
Podívejte se, jak si Monday vede v porovnání s Asanou!
7. Notion
Notion je skvělá open-source aplikace pro produktivní práci na projektech, která uživatelům umožňuje spolupracovat na projektech a úkolech a zároveň nabízí snadno použitelné rozhraní.
Klíčové funkce
- Poznámky založené na řetězcích: Uspořádejte si poznámky podle řetězců a snadno je prohledávejte v celé aplikaci.
- Plynulý kanbanový náhled: Tato funkce přehledně zobrazuje vaše úkoly, projekty a položky v plynulém, snadno navigovatelném rozložení karet.
- Podpora Markdown: Podpora Markdown vám umožňuje formátovat poznámky pomocí zvýraznění syntaxe a formátovacích vzorů.
Výhody
- Funguje na různých zařízeních
- Je vybaven přehledným rozhraním s integrovanými možnostmi přizpůsobení.
- Snadné použití
Nevýhody
- Formátování textu je náročné pomocí kopírování/vkládání.
- Nastavení zabere čas, zejména spolupráce v týmu.
Ceny
- Osobní: Zdarma
- Osobní pro: Poplatek 4 $ za měsíc na uživatele nebo 5 $ při roční fakturaci
- Tým: Poplatek 8 USD za uživatele a měsíc nebo 10 USD při roční fakturaci
- Enterprise: Poplatek za předplatné je 15 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení
- Hodnocení G2: 4,6 z 5 hvězdiček
- Hodnocení Capterra: 4,8 z 5 hvězdiček
8. nTask
nTask je nástroj pro správu úkolů, jehož cílem je poskytovat týmovou spolupráci a správu úkolů v jedné aplikaci. Obsahuje několik funkcí, mimo jiné seznamy úkolů, předem připravené šablony tabulek a sledování času.
Klíčové funkce
- Kanban Board: Vizuální způsob sledování úkolů pomocí karet a jejich přesouvání mezi různými sloupci.
- Správa úkolů : Umožňuje více uživatelům spolupracovat na dokončení úkolu.
- Sledování času: Umožňuje vám sledovat, kolik času strávíte každým úkolem.
- Sledování problémů/chyb: Umožňuje vytvářet, spravovat a sledovat problémy související s vaším projektem.
Výhody
- Vynikající zákaznická podpora a systém zpětné vazby
- Snadno použitelné rozhraní, které vám umožní mít vždy vše pod kontrolou.
- Skvělé mobilní aplikace pro přístup k úkolům na cestách
- Zařízení pro videokonference
Nevýhody
- Vyžaduje více možností přizpůsobení a formátování
- Žádný plugin pro Outlook
Ceny
- Premium: Ideální pro jednotlivce, kteří s projektovým řízením teprve začínají. Cena je 3 $ za uživatele a měsíc s 14denní prémiovou zkušební verzí.
- Business: Poplatek 8 $ za uživatele a měsíc s 14denní prémiovou zkušební verzí
- Enterprise: Obsahuje všechny funkce business plánu a stojí 15 $ za uživatele a měsíc.
Hodnocení
- Hodnocení G2: 4,4 z 5 hvězdiček
- Hodnocení Capterra: 3,9 z 5 hvězdiček
9. ProProfs Projects
ProProfs Projects je vynikající nástroj pro správu projektů, který má dostatek funkcí, aby vyhověl i těm nejnáročnějším požadavkům. Je také vhodný pro vzdálené pracovníky.
Klíčové funkce
- Seznamy úkolů: Vizuální způsob sledování úkolů s barevným kódováním představujícím jejich stav.
- Správa úkolů: Zahrnuje robustní projektový kalendář s termíny splnění úkolů, jako jsou výzkumné projekty, zprávy a hodnocení.
- Nástroje pro spolupráci: Umožňují sdílet podnikové zdroje mezi více týmy, aby bylo možné hladce dokončit různé projekty.
- Sledování milníků: Sleduje různé fáze plánování a časové rámce pro každý milník.
Výhody
- Snadné použití díky jednoduchému rozhraní
- Skvělé funkce pro vytváření reportů
- Skvělé pro vzdálené pracovníky
Nevýhody
- Chybí funkce přizpůsobení
- Žádné šablony nejsou k dispozici
Ceny
- Essentials: 2 $ za uživatele za měsíc nebo 480 $ za rok
- Premium: 4 $ za uživatele za měsíc nebo 960 $ za rok
Hodnocení
- Hodnocení G2: 4,4 z 5 hvězdiček
- Hodnocení Capterra: 4,7 z 5 hvězdiček
10. FunctionFox
FunctionFox je robustní nástroj pro správu projektů, který funguje v různých webových prohlížečích a mobilních zařízeních. Byl vytvořen tak, aby vyhovoval potřebám svých uživatelů tím, že poskytuje jednoduché, intuitivní a cenově dostupné nástroje, které pomáhají zefektivnit jejich každodenní pracovní cykly.
Klíčové funkce
- Zprávy: Obsahují řadu informací, které poskytují podrobný přehled o úkolech, rozpočtech a dalších oblastech vašeho podnikání.
- Nástroje pro sledování projektů: Pomáhají vám sledovat úkoly a recenze.
- Synchronizace: Umožňuje synchronizovat projekty, úkoly a soubory na všech zařízeních.
- Správa úkolů: Seznam úkolů, který sleduje každou činnost v projektu a nabízí mnohem více než jen správu úkolů, jako jsou termíny, přílohy, komentáře a poznámky.
- Nástroje pro spolupráci: Umožňují vám organizovat všechny členy týmu pro různé projekty pomocí funkce drag-and-drop.
Výhody
- Spolehlivá komunikace
- Snadné použití a integrace s jinými systémy
Nevýhody
- Navigace pro uživatele může být matoucí.
Ceny
- Základní: Bezplatný a umožňuje až 10 uživatelů
- Standard: 7,50 $ za uživatele za měsíc
- Premium: 14,50 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: V průměru 20 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení
- Hodnocení G2: 4,4 z 5 hvězdiček
- Hodnocení Capterra: 4,5 z 5 hvězdiček
11. Hive
Hive je webový software pro správu projektů. Je navržen tak, aby pomáhal lidem spravovat projekty a úkoly prostřednictvím sledování času, práce, zdrojů a termínů.
Klíčové funkce
- Akční karty: Pomáhají vám specifikovat akce, které je třeba provést.
- Flexibilní zobrazení projektů: Umožňuje organizovat projekty podle typu práce, která je s nimi spojena.
- Řízení projektů: Umožňuje přiřazovat úkoly členům týmu, sledovat každý z nich
- Sledování času: Sleduje čas strávený na každém úkolu.
- Sledování zdrojů: Komplexní nástroj pro správu zdrojů
- Správce příloh: Organizujte a spravujte různé typy příloh, které můžete použít ve svém projektu.
Výhody
- Více než 50 nativních integrací
- Dvoufaktorová autentizace
- Neomezený počet úkolů
Nevýhody
- Omezená mobilní funkčnost
- Nemožnost vytvářet závislé úkoly
Ceny
- Hive Solo: Bezplatný a umožňuje až 2 uživatele
- Hive Teams: 16 USD za uživatele a měsíc nebo 12 USD při roční fakturaci pro neomezený počet uživatelů
- Hive enterprise: 25 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení
- Hodnocení G2: 4,6 z 5 hvězdiček
- Hodnocení Capterra: 4,5 z 5 hvězdiček
12. Planview Clarizen
Planview Clarizen je software pro správu projektů, který dokáže spravovat projekty, úkoly a čas třemi způsoby: podle projektu, týmu a času.
Klíčové funkce
- Integrace Salesforce: Integruje se se Salesforce, takže můžete software používat ke správě svého týmu Salesforce.
- Plánování: Vytvoří plán pro váš projekt, úkol nebo čas.
- Správa úkolů: Vytvářejte úkoly a přiřazujte je členům týmu.
- Sledování času: Sledujte čas strávený každým úkolem.
Výhody
- Jednoduchý design a snadno použitelné rozhraní
- Flexibilní funkce sledování času
- Možnost dvoufaktorového ověřování
- Vysoce konfigurovatelný administrační panel
Nevýhody
- Omezená mobilní funkčnost
- Může být pomalejší při spuštění
Ceny
- Plán pro podniky: 45 $ za uživatele za měsíc
- Neomezený tarif: 60 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení
- Hodnocení G2: 4,2 z 5 hvězdiček
- Hodnocení Capterra: 4,2 z 5 hvězdiček
13. Ziflow
Ziflow je online nástroj, který správcům umožňuje spravovat uživatele, e-maily a úkoly třemi způsoby: podle uživatele, projektu a úkolu. Správce může vytvářet vlastní pole pro shromažďování podrobností potřebných k úspěšné správě uživatelských účtů, e-mailů a úkolů. Správní tým může také zobrazit podrobné informace o projektu svého účtu Ziflow prostřednictvím přístupu k řídicímu panelu; řídicí panel pomáhá v několika zobrazeních, jako je časová osa událostí.
Klíčové funkce
- Centralizovaná správa aktiv: Zahrnuje CRM pro aktiva, přílohy, soubory a kontakty.
- Automatizace pracovních postupů: Automatizujte souhlas s e-maily, online přihlášení, podpisy a schvalování podpisů.
- Přihlašovací formuláře: Zaznamenejte a uložte údaje o návštěvnících; zaznamenejte požadavky, nápady a zpětnou vazbu.
- Centralizovaná spolupráce a kontrola: Úkoly související s fakturací a kontrolou jsou automaticky vytvářeny, podepisovány a ukládány.
Výhody
- Flexibilní správa uživatelů
- Široká škála tvarů anotací, kontrola videa
- Pohodlné rozhraní
Nevýhody
- Někteří uživatelé hlásí problémy se zobrazováním poznámek a stahováním souborů PDF.
- Delší doba načítání
Ceny
- Osobní: Zdarma
- Starter: 18 $ za uživatele za měsíc
- Podnikání: 45 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 60 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení
- Hodnocení G2: 4,5 z 5 hvězdiček
- Hodnocení Capterra: 4,7 z 5 hvězdiček
14. Avaza
Avaza je nástroj pro účetnictví a řízení projektů, který spojuje tyto dvě oblasti, aby vám pomohl dokončit úkoly rychleji.
Klíčové funkce
- Dashboardy pro sledování postupu projektu: Vizualizují umístění projektu, stav úkolů a grafy nákladů.
- Rozpočtování projektů: Organizujte a sledujte rozpočet podle projektu, zákazníka, místa a jednotlivce.
- Zadávání časových rozpisů a fakturace: Zaznamenává čas strávený na projektech s fakturací a vystavováním faktur.
Výhody
- Automatizujte procesy
- Generuje faktury na základě odhadů a sleduje výdaje projektu.
- Integrované nástroje pro řízení projektů a spolupráci
Nevýhody
- Podúkolům chybí termíny splnění
Ceny
- Bezplatný tarif: 0 $
- Startupový plán: 9 $ za uživatele za měsíc
- Základní tarif: 19 $ za uživatele a měsíc
- Obchodní plán: 39 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení
- Hodnocení G2: 4,5 z 5 hvězdiček
- Hodnocení Capterra: 4,6 z 5 hvězdiček
15. RedBooth
RedBooth je software pro správu projektů, který vám umožňuje vytvářet a spravovat vaše projekty z jakéhokoli zařízení. Je vysoce škálovatelný a snadno použitelný. Umožňuje také přidávat hlasové příkazy pro kontextovou nápovědu.
Klíčové funkce
- API: Integruje se s dalšími službami, jako jsou Dropbox a Google Docs.
- Společná editace: Sdílejte soubory a tabulky s ostatními členy
- Agilní metodiky: Bohatě přizpůsobitelné a integrované s agilními metodikami softwaru.
- Chat/zasílání zpráv: Odesílejte a přijímejte soubory, e-maily a videozprávy.
Výhody
- Poskytování virtuálních pracovních prostorů
- Pokročilé nástroje pro vytváření reportů
- Poskytování soukromého cloudu
Nevýhody
- Hlášení problémů může být obtížné sledovat pracovní kapacitu jednotlivých zaměstnanců.
- Někteří uživatelé považují ovládací panel za matoucí.
Ceny
- Základní tarif: 13 $ za uživatele a měsíc
- Obchodní plán: 30 $ za uživatele za měsíc
- Plán pro podniky: 60 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení
- Hodnocení G2: 4,4 z 5 hvězdiček
- Hodnocení Capterra: 4,4 z 5 hvězdiček
Navrhněte si svůj pracovní život s ClickUp
Software pro řízení projektů je nezbytným nástrojem pro každou firmu, protože většina projektů má dlouhý harmonogram a je třeba je řídit efektivně a automaticky.
Ideální software pro řízení projektů musí mít všechny moderní a nezbytné funkce, které vám umožní bezchybně řídit váš projekt, aniž byste museli vynakládat příliš mnoho zbytečného úsilí.
A pokud spolupracujete a řídíte kreativní tým designérů, copywriterů atd., budete potřebovat výkonný a flexibilní nástroj pro správu projektů, který se dokáže přizpůsobit jejich preferencím v oblasti pracovních postupů a poskytnout jim přizpůsobitelné funkce, které budou potřebovat, aby mohli dát volný průchod své kreativitě!
V takovém případě je ClickUp tou nejlepší volbou – užijte si elegantní uživatelské rozhraní, získejte přístup ke stovkám špičkových funkcí, šablonám a mnohem více! 🎨👩🎨