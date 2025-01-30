14 nejlepších softwarů pro správu agentur v roce 2025

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je software pro správu agentury?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Software pro správu agentury, neboli systém pro správu agentury, je komplexní řešení pro správu procesů a zefektivnění pracovních postupů. Jinými slovy, jedná se o nástroj, který zefektivňuje provoz a zlepšuje procesy, aby vám pomohl rozšířit vaše podnikání. " } } ] }
Mnohé agentury neustále čelí četným výzvám v oblasti správy agentury. Od správy více projektů, klientů a časových harmonogramů po vytváření kvalitní práce a sledování pokroku při současném hledání nových obchodních příležitostí – agentury mají plné ruce práce.
Poskytněte svým kreativním týmům podporu, kterou potřebují k úspěchu, a předejděte jejich vyhoření pomocí správného softwaru pro správu agentury, který pomáhá s plánováním zdrojů, řízením projektů, spoluprací týmů, správou klientů a dalšími úkoly.
Sestavili jsme seznam 14 nejlepších softwarů pro správu agentur, které jsou dnes k dispozici, spolu s jejich nejlepšími funkcemi, omezeními, cenami a hodnoceními zákazníků, abychom vám pomohli vybrat ty správné pro vaše potřeby!
Co je software pro správu agentury?
Software pro správu agentury, neboli systém pro správu agentury, je komplexní řešení pro správu procesů a zefektivnění pracovních postupů. Jinými slovy, jedná se o nástroj, který zefektivňuje provoz a zlepšuje procesy, aby vám pomohl rozšířit vaše podnikání.
Najít ten správný software pro vaši agenturu však vyžaduje výzkum a pečlivé zvážení, protože ne všechny nástroje pro správu agentur jsou stejné! Některé jsou nejlepší pro správu projektů, jiné pro plánování schůzek, shromažďování zpětné vazby od klientů, správu pipeline atd.
Bez ohledu na to, v jakém odvětví působíte, software pro správu agentur vám může pomoci získat potřebnou podporu a posílit všechny oblasti vašeho podnikání.
14 nejlepších softwarů pro správu agentur
A teď jsme tady. Sestavili jsme seznam 14 nejlepších softwarů pro digitální marketingové agentury, reklamní agentury, značky, PR, webdesign a další. Podívejte se na každý z nich, abyste pochopili, k čemu je můžete použít, jaký nástroj můžete přidat do své technologické výbavy nebo který nástroj pokrývá vše, co váš tým potřebuje.
1. ClickUp
Nejlepší pro řízení projektů a spolupráci týmů
Začněme s ClickUp.
ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů a zvýšení produktivity, který je určen pro všechny týmy v různých odvětvích, včetně marketingových agentur, v rané i zralé fázi jejich vývoje.
Tento software s bohatou nabídkou funkcí nabízí stovky pokročilých funkcí, které marketingovým agenturám poskytují nástroje potřebné ke správě více projektů, klientů a termínů, zlepšení spolupráce týmu, sledování cílů a měření pokroku – to vše na jednom místě.
ClickUp nabízí plně přizpůsobitelnou platformu, která poskytuje všem týmům flexibilitu potřebnou k nastavení ClickUp tak, aby vyhovoval jejich jedinečným pracovním postupům a požadavkům na projekty. Pokud jde o prohlížení vaší práce, získejte více než 15 vlastních zobrazení ClickUp, která vám pomohou vizualizovat vaši práci, což je velmi užitečné při správě různých projektů. Pomocí zobrazení tabule snadno uvidíte, v jaké fázi se každý projekt nachází, pomocí zobrazení kalendáře můžete sledovat termíny, pomocí zobrazení pracovní zátěže můžete spravovat pracovní kapacitu svého týmu a pomocí dalších zobrazení můžete usnadnit správu projektů. Navíc zobrazení Dashboard s reportováním v reálném čase vám umožňuje vytvořit si přehled o své práci na vysoké úrovni pro lepší správu zdrojů a udržet všechny v obraze, informované a na správné cestě k dosažení cílů vaší agentury.
Pro spolupráci v týmu mohou digitální agentury také využít funkce pro spolupráci, jako jsou ClickUp Whiteboards , kde mohou týmy brainstormovat a vytvářet vizuální plány, a ClickUp Docs pro vytváření strategií, dokumentování SOP a další. K dispozici je také integrovaná funkce chatu, kde si týmy a klienti mohou vyměňovat zprávy v reálném čase, a funkce správy e-mailů ClickUp , která vám umožňuje odesílat a přijímat e-maily, aniž byste museli opustit ClickUp.
Díky nastavení sdílení a oprávnění mohou digitální agentury snadno sdílet dokumenty a úkoly se svými klienty nebo je pozvat do svého pracovního prostoru, aby zefektivnily komunikaci mezi týmy a klienty. Chcete-li urychlit proces zpětné vazby a kontroly, stačí použít funkci Kontrola a anotace, která týmům a klientům umožňuje vkládat komentáře do přílohy.
To je jen několik klíčových funkcí, které stojí za zmínku. Podívejte se na několik dalších funkcí, které by mohly pomoci provozu vaší agentury.
Nejlepší funkce
- Vlastní zobrazení: Vyberte si z více než 15 zobrazení pro správu různých úkolů a projektů.
- Předem připravená a přizpůsobená automatizace: Vytvářejte efektivní a konzistentní procesy a automatizujte manuální práci pomocí automatizace v ClickUp.
- Spolupracující tabule: Umožňují týmům spolupracovat na projektech v reálném čase a odlišují ClickUp od jiných nástrojů pro správu agentur.
- Integrační možnosti: Propojte ClickUp s více než 1 000 pracovními nástroji, včetně několika aplikací zmíněných v tomto přehledu ( Calendly, Make ).
- Přizpůsobitelné šablony: Získejte přístup k knihovně šablon pro jakékoli použití, včetně šablony pro marketingovou agenturu od ClickUp.
Omezení
- Ačkoli ClickUp nabízí velké množství funkcí a je vysoce přizpůsobitelný, může být trochu náročné naučit se je efektivně používat ke zvýšení produktivity.
Ceny
- Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí
- Neomezený: 5 $ za měsíc/uživatel
- Podnikání: 12 $ za měsíc/uživatel
- Business Plus: 19 $ za měsíc/uživatel
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 4 780 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 3 070 recenzí)
Zjistěte, jak jiné digitální agentury, například Zenpilot, používají ClickUp k optimalizaci svých pracovních postupů
2. Calendly
Nejlepší pro plánování a rezervace
Calendly je nástroj pro správu agentury, který pomáhá s udržením klientů, náborem nových zaměstnanců a vším mezi tím tím, že nabízí nesčetné množství způsobů, jak automatizovat úkoly a ušetřit čas.
Nabízí automatizované kvalifikování a plánování přímo na vašem webu, což výrazně usnadňuje rezervaci hovorů s potenciálními klienty, ať už prostřednictvím Zoom, Google Meet nebo firemního telefonního systému. Zaměstnancům také uvolňuje prostor, aby se mohli věnovat úkolům s vysokou prioritou.
Calendly také zasílá automatické dotazníky a následné e-maily před a po hovoru, což agenturám pomáhá působit ještě profesionálněji a budovat silnější vztahy se zákazníky.
Nejlepší funkce
- Pomáhá týmům plánovat schůzky snadným a efektivním způsobem.
- Velmi jednoduché použití s přehledným a intuitivním rozhraním a snadným nastavením.
- Množství integrací a možnost synchronizace s různými kalendářovými aplikacemi
- Vhodné pro týmy a startupy, které jej mohou zabudovat do svých webových stránek a dokonce jej použít k účtování konzultačních služeb.
Omezení
- Výkon Calendly je optimalizován při integraci s Google Kalendářem. Byly zaznamenány nesrovnalosti při integraci s Outlookem.
- Neobsahuje školicí příručku ani stránku věnovanou podpoře.
Ceny
- Základní: Zdarma
- Essentials: 8 $ za licenci/měsíc
- Profesionální: 12 $ za licenci/měsíc
- Teams: 16 $ za licenci/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 1 470 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 2 590 recenzí)
3. Walling
Nejlepší pro vizualizaci, organizaci a sdílení nápadů
Walling je nástroj pro správu práce, který organizuje nápady, úkoly a projekty vizuálním a především kreativním způsobem.
Poskytuje kompletní přehled o všem, co se právě děje, a nabízí několik možností vizualizace – moodboardy, Kanban tabule, kalendáře atd.
Walling je nabitý funkcemi pro spolupráci týmu v reálném čase, které výrazně usnadňují postup při plnění interních i klientských úkolů a jejich včasné dodání.
Nejlepší funkce
- Jedná se o aplikaci pro pořizování poznámek se zvláštním důrazem na vizuální stránku (stěny, cihly).
- Široká škála platforem pro zahájení práce týmů
- Vhodné pro kreativní týmy působící v oboru designu/marketingu nebo v příslušných odděleních.
Omezení
- Metoda strukturování dat společnosti Walling má určitou náročnost a vyžaduje porozumění, aby bylo možné efektivně využít její flexibilitu.
Ceny
- Bezplatný tarif
- Premium: 5 $ za člena/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
- Product Hunt: 5 z 5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8 z 5 (více než 25 recenzí)
4. TeamGantt
Nejlepší pro správu úkolů
TeamGantt je snadno použitelný nástroj pro správu projektů, který obsahuje Ganttův diagram, který agenturám pomáhá spravovat projekty v časovém harmonogramu.
Přizpůsobí se potřebám různých typů agentur i zaměstnanců (protože každý člen týmu může snadno přizpůsobit svůj pracovní postup, aniž by zasahoval do práce ostatních členů).
S TeamGantt je vše na dosah jednoho kliknutí. Tento nástroj usnadňuje plánování projektů, organizaci úkolů, dokumentů a chatů, zjednodušuje sledování času, zefektivňuje komunikaci a poskytuje přesný přehled o pokroku. To vše eliminuje starosti spojené s informováním klientů a zajišťuje spokojenost jak klientů, tak týmů.
Nejlepší funkce
- Vybaveno funkcemi sdílení souborů, sledování času a komunikace na úrovni úkolů.
- Vizuálně sledujte průběh úkolů přidělených jednotlivým členům týmu.
- Jednoduché a přizpůsobitelné rozvržení
- Vhodné pro týmy nebo freelancery, kteří preferují sledování postupu svých projektů pomocí Ganttových diagramů.
Omezení
- TeamGantt postrádá funkce pro sledování rozpočtu a financí, což týmům ztěžuje přesné sledování nákladů na projekty.
- Pro některé uživatele může být ovládání uživatelského rozhraní poněkud náročné, což ztěžuje rychlé vyhledání potřebných dat.
Ceny
Recenze zákazníků
- G2: 4,8 z 5 (více než 840 recenzí)
- Capterra: 3,6 z 5 (více než 90 recenzí)
5. Vytvořte
Nejlepší pro automatizaci pracovních postupů
Make je software pro automatizaci pracovních postupů bez nutnosti programování, který zobrazuje vše, co vytváříte a budujete, vizuálně atraktivním způsobem. Tento nástroj je ideální pro agentury, které chtějí zlepšit správu pracovních postupů a zvýšit produktivitu všech týmů.
Make vám pomůže se vším, s čím se agentury potýkají, jako je efektivní generování potenciálních zákazníků, směrování potenciálních zákazníků, správa smluv a vše ostatní, co je potřeba k rychlejšímu uzavření více obchodů. Propojuje se s tisíci aplikacemi, včetně ClickUp, a usnadňuje přenesení všeho důležitého na jednu platformu.
Nejlepší funkce
- Nekonečné množství scénářů integrace aplikací a spousta sdílených šablon připravených k použití.
- Uživatelské rozhraní i uživatelský zážitek jsou dobře propracované a nabízejí vynikající historii vyhledávacích možností.
- Vysoce efektivní automatizace řízení týmů, možnost nastavit samostatnou automatizaci pro každý tým/oddělení.
- Díky API je Make vhodný pro agentury poskytující automatizační služby.
Omezení
- Navrženo pro systémy založené na Unixu, což omezuje podporu platforem.
- Složitá syntaxe pro definování automatizačních úkolů, která ztěžuje používání pro začátečníky.
Ceny
- Zdarma
- Core: 10,59 $ za měsíc
- Pro: 18,82 $ za měsíc
- Teams: 34,12 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,8 z 5 (více než 290 recenzí)
6. Sendinblue
Nejlepší pro e-mailový marketing, digitální marketingové kampaně a automatizaci marketingu
Sendinblue je nástroj s mnoha funkcemi, který byl vytvořen pro potřeby agentur, které chtějí posílit své podnikání pomocí správných prodejních a marketingových nástrojů.
Tento software umožňuje agenturám zasílat přesvědčivé e-maily, SMS nebo zprávy WhatsApp s časově omezenými nabídkami a segmentovat zprávy podle různých cílových skupin a různých typů klientů , aby se zvýšila míra retence a vybudovaly silnější vztahy s klienty.
Umožňuje také ukládat všechny kontaktní informace o klientech na jednom místě, sledovat každou fázi procesu a monitorovat data a výkonnost, aby bylo možné identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
Nejlepší funkce
- All-in-one marketingová platforma, která umožňuje uživatelům spouštět e-mailové a SMS marketingové kampaně, nastavovat automatizaci a spravovat kontakty prostřednictvím vestavěného CRM systému.
- Automatizace jsou k dispozici ve všech tarifech.
- Možnosti chatu, které lze vložit na webové stránky
- Automatizované kampaně a funkce marketingové segmentace
Omezení
- Několik uživatelů nahlásilo omezení automatizačních funkcí.
- Možnosti e-mailových šablon Sendinblue jsou omezené a nelze je příliš přizpůsobit.
Ceny
- Zdarma
- Starter: Od 25 $ měsíčně
- Podnikání: Od 65 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (více než 1530 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (více než 1540 recenzí)
7. Trafft
Nejlepší pro rezervace a plánování schůzek
Udržet agenturu v pořádku nikdy nebylo snazší. Díky Trafft můžete nyní spravovat svou agenturu a rozvíjet svou značku. Tento software udržuje všechny vaše schůzky v pořádku, vaše klienty organizované a vaše podnikání v rozkvětu.
Trafft je řešením pro agentury, které potřebují zefektivnit proces rezervací jak pro členy svého týmu, tak pro své klienty.
Tento rezervační software zvládá vše v rezervačním procesu, dokonce i zasílání automatických e-mailů nebo SMS připomínek vašim klientům.
Nejlepší funkce
- Obchodní dashboard pro sledování všech vašich schůzek nebo událostí
- Panel pro správu zákazníků s podrobnými informacemi o vašich zákaznících
- Chytrý kalendář a plánování
- Můžete vytvořit rezervační stránku bez znalosti programování.
- Umí zpracovávat online platby, fakturaci a správu daní přímo z aplikace.
Omezení
- Trafft nenabízí možnost plánovat události, které se konají v průběhu více dní.
- Trafft není optimalizován pro použití na mobilních zařízeních.
Ceny
- Individuální Základní: 12 $ měsíčně Pro: 39 $ měsíčně Expert: 59 $ měsíčně
- Základní: 12 $ za měsíc
- Pro: 39 $ měsíčně
- Expert: 59 $ měsíčně
- Základní: 12 $ měsíčně
- Pro: 39 $ měsíčně
- Expert: 59 $ měsíčně
- Společnost Starter: 69 $ měsíčně Scaling: 150 $ měsíčně Enterprise: Ceny na vyžádání
- Starter: 69 $ měsíčně
- Škálování: 150 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- Starter: 69 $ měsíčně
- Škálování: 150 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (16+ recenzí)
- Capterra: 5 z 5 (34+ recenzí)
8. Sprout Social
Nejlepší pro marketing na sociálních médiích
Sprout Social je komplexní nástroj, který používá mnoho týmů zabývajících se sociálními médii a marketingem. Díky Sprout Social mohou agentury lépe porozumět svým klientům a jejich publiku a tyto údaje využít k přizpůsobení svých obchodních a marketingových strategií.
Kromě toho pomáhá se vším, co souvisí s obsahem, plánováním, publikováním, zvyšováním zapojení a zlepšováním reakceschopnosti. V neposlední řadě mohou agentury používající Sprout Social získat přístup k datově bohatým dashboardům a činit strategičtější rozhodnutí pro růst svého podnikání i podnikání svých klientů.
Nejlepší funkce
- Pomáhá se správou aktivit na sociálních médiích a komunikací napříč několika platformami.
- Důkladná analytika umožňuje uživatelům provádět kontroly konkurence a hladce exportovat data, což zajišťuje budoucí efektivní kampaně na sociálních médiích.
- Cenově výhodné pro středně velké podniky a týmy, které chtějí maximalizovat svou digitální přítomnost prostřednictvím datově orientovaného přístupu.
Omezení
- Platforma má určitou náročnost na osvojení a může být pro uživatele, kteří nejsou zvyklí na nástroje pro správu sociálních médií, příliš složitá.
- Cena je relativně vysoká, což může start-upům ztížit nákup a zvýšit náklady, pokud k němu potřebuje přístup více členů týmu.
Ceny
- Standard: 249 $ měsíčně (každý další uživatel +199 $ měsíčně)
- Professional: 399 $ měsíčně (každý další uživatel +299 $ měsíčně)
- Pokročilá: 499 $ měsíčně (každý další uživatel +349 $ měsíčně)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
- G2: 4,3 z 5 (více než 2 050 recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (více než 520 recenzí)
9. Circle
Nejlepší pro komplexní komunitní platformu pro tvůrce a značky
Circle je nástroj, který agentury potřebují pro komunitní a teambuildingové aktivity. Tento interaktivní software poskytuje plynulý zážitek ze skupinových chatů, živých přenosů a událostí, abychom jmenovali alespoň některé.
Jeho robustní funkce pro zapojení zaměstnanců skutečně umožňují vytvořit v agentuře živou atmosféru a umožňují členům různých týmů spolupracovat na jediné, jednotné vizi. Na druhou stranu, s Circle mohou agentury pomáhat svým klientům s povědomím o značce a spojovat se s dalšími tvůrci a vývojáři v tomto oboru.
Nejlepší funkce
- Umožňuje vytvářet komunitní fóra, témata a vlákna, aby se publikum zapojilo do otevřených diskusí.
- Umožňuje podnikům obecně udržet vysokou míru retence zákazníků zjednodušením komunikace a vzájemné výměny informací mezi členy komunity.
- Uživatelé mohou hostovat a organizovat události přímo v rámci platformy, kde mohou členové publikovat příspěvky a komunikovat. Je také možné vytvářet živé přenosy a přizpůsobovat nastavení sdílení.
Omezení
- Není vhodný pro tvůrce kurzů, protože postrádá specializovanou stránku pro platby a má neohrabanou funkci paywall, která ovlivňuje konverze.
- Možnost vytvořit kurz je k dispozici pouze v tarifech Professional a Enterprise.
Ceny
- Základní: 49 $ měsíčně
- Profesionální: 99 $ měsíčně
- Enterprise: 399 $ měsíčně
Recenze zákazníků
- App Store: 4,8 z 5 (více než 2 200 recenzí)
- ProductHunt: 3,6 z 5 (více než 40 recenzí)
10. Canny
Nejlepší nástroj pro správu klientů a zpětnou vazbu od zákazníků
Agentury potřebují zpětnou vazbu od klientů, aby mohly zlepšovat své služby a samozřejmě maximalizovat svůj výdělečný potenciál. Canny je jeden z nejlepších softwarů pro správu vztahů s klienty, který usnadňuje sběr, organizaci a analýzu zpětné vazby.
Umožňuje nejen shromažďovat zpětnou vazbu od klientů, ale také od kolegů z týmu. Tímto způsobem mohou agentury zajistit, že jim neuniknou ty nejlepší nápady, a využít svůj čas co nejefektivněji – k vytvoření nejžádanějších funkcí, diverzifikaci svých služeb nebo soustředění svých sil pouze na určitý typ služeb.
Nejlepší funkce
- Snadno sbírejte a analyzujte zpětnou vazbu od klientů.
- Snadná integrace s různými externími platformami
- Umožňuje nastavit systém zpětné vazby buď jeho zabudováním do webové stránky, nebo použitím jako subdomény.
Omezení
- Hlasovací tabule Canny jeice velmi užitečná, ale pokud není správně nakonfigurována, může nechtěně zkreslit zpětnou vazbu, což může omezit účinnost shromážděné zpětné vazby.
Ceny
- Zdarma
- Růst: 400 $ měsíčně
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
- ProductHunt: 4,3 z 5 (45+ recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 35 recenzí)
11. Reference
Nejlepší pro shromažďování referencí od zákazníků
Testimonial , jak název napovídá, je software pro sběr referencí od klientů. Agentury mohou snadno vložit video a textové reference na své webové stránky a dokonce vytvořit speciální vstupní stránky za asi 2 minuty, aniž by musely najímat vývojáře.
Reference, pokud jsou efektivně využity, mohou výrazně posílit podnikání jakékoli agentury. Agentury mohou nejen nahrávat reference a sociální důkazy bez nutnosti programování, ale také mohou sledovat a monitorovat výkonnost každého z nich, zobrazovat je na dashboardu a dokonce propagovat ty nejúspěšnější, aby přilákaly více klientů, což je významný zdroj příjmů.
Nejlepší funkce
- Shromažďujte a zobrazujte pochvaly, ať už v textovém formátu nebo ve formě videa, a předveďte je potenciálním zákazníkům.
- Videa s referencemi lze sdílet na sociálních médiích a vkládat na webové stránky, ale lze je také použít v marketingových kampaních.
- Nastavení automatizace s referencemi je možné pomocí aplikací třetích stran, jako je Make.
Omezení
- Nenabízí vestavěné nástroje pro úpravy a úpravy videí přijatých od klientů.
- Zákazníci dostávají omezené pokyny k tomu, jak vytvářet vysoce kvalitní videa.
Ceny
- Starter: zdarma
- Premium: 50 $ měsíčně
- Ultimate: 150 $ měsíčně
- Agentura: Od 300 $ měsíčně
Recenze zákazníků
- ProductHunt: 4,2 z 5 (více než 15 recenzí)
12. Coda
Nejlepší pro správu dokumentů a souborů
Coda je komplexní řešení pro správu dokumentů, úkolů, seznamů úkolů a dat snadným, ale interaktivním a poutavým způsobem. Agentury jej používají k urychlení rozhodovacích procesů a efektivnější spolupráci s interními zaměstnanci.
Je plně přizpůsobitelný různým potřebám agentur a snadno se vyvíjí s růstem agentur. Coda zobrazuje data způsobem, který je snadno srozumitelný, zatímco dashboardy usnadňují sledování pokroku a aktualizací práce pro klienty.
Nejlepší funkce
- Komplexní dokument, který spojuje dokumenty a tabulky, aby bylo řízení úkolů a interaktivní spolupráce a koordinace co nejhladší.
- Funkce „Balíčky“ je přizpůsobena pro integraci s jinými aplikacemi.
- Vhodné pro týmy vývojářů aplikací (mimo jiné), které chtějí vytvořit jednoduchý rámec pro organizaci podnikání, který usnadňuje přístup k dokumentům a datům.
Omezení
- Rozhraní programu Coda je považováno za zastaralé a vizuálně méně atraktivní.
- Čas od času se struktura dokumentů v Coda stává neuspořádanou.
Ceny
- Zdarma
- Pro: 10 $ za měsíc/Doc Maker
- Tým: 30 $ měsíčně/Doc Maker
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 380 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (více než 80 recenzí)
Bonus: Coda vs. Airtable
13. Tally
Nejlepší pro vytváření formulářů
Tally je další skvělý software pro správu agentur, který nevyžaduje žádné programování. Tento nástroj pro tvorbu formulářů jde nad rámec pouhého vytváření formulářů a podporuje logiku formulářů, kalkulačky, vlastní uzavřené zprávy, nahrávání souborů a přijímání plateb, abychom jmenovali jen některé z jeho vynikajících funkcí.
S Tally mohou agentury shromažďovat velké množství dat, analyzovat je nebo exportovat a organizovat je podle projektů nebo členů týmu (kteří mohou dále spolupracovat na formulářích a sdílet výsledky formulářů ve sdílených pracovních prostorech).
Nejlepší funkce
- Nástroj pro tvorbu formulářů s jedinečným uživatelským rozhraním a uživatelským zážitkem, který umožňuje vytvořit neomezený počet formulářů a ankety během několika minut.
- Nekonečné možnosti přizpůsobení
- Mezi nejvýraznější funkce tohoto softwaru patří výběr plateb, výpočty, logika formulářů a piping odpovědí.
- Lze integrovat s téměř jakýmkoli produktem dostupným na trhu.
Omezení
- Tally postrádá funkce jako podmíněná logika a integrace dat, což ho činí méně vhodným pro pokročilejší typy formulářů a může snížit jeho celkovou funkčnost.
Ceny
- Bezplatný tarif
- Tally Pro: 29 $ měsíčně
Recenze zákazníků
- ProductHunt: 4,9 z 5 (více než 70 recenzí)
14. Pitch
Nejlepší pro software pro společné prezentace
Pitch je prezentační software, který obsahuje tisíce přizpůsobitelných, profesionálně navržených šablon, které agentury mohou použít k prezentaci svých služeb a projektových plánů klientům.
Tento nástroj usnadňuje přípravu konferenčních projevů a prezentací pro týmové schůzky a umožňuje sdílet práci a aktualizace krásným a kreativním způsobem. Pitch se navíc pyšní funkcemi pro týmovou spolupráci a zjednodušuje prezentaci nápadů, sdílení zpětné vazby a rozhodování.
Nejlepší funkce
- Platforma pro prezentaci zaměřená na spolupráci v týmu s velmi přehledným uživatelským rozhraním
- Výkonná funkce živého chatu pomáhá členům týmu spolupracovat na prezentacích v reálném čase s možností zobrazení řečníka.
- Spousta skvělých šablon pro začátek
- Členové týmu mohou sledovat stav své práce i data prostřednictvím integrace Google Analytics.
Omezení
- Omezená dostupnost hotových šablon, které lze snadno přizpůsobit konkrétním potřebám uživatele.
Ceny
- Starter: zdarma
- Pro: 8 $ za člena/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Recenze zákazníků
- ProductHunt: 4,9 z 5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,8 z 5 (více než 25 recenzí)
Výběr správného softwaru pro správu vaší agentury
Na trhu existuje spousta systémů pro správu agentur, což je pro vás skvělé. Nyní je klíčové najít nástroje, které nabízejí flexibilitu pro podporu vaší agentury při jejím rozšiřování, pomáhají vám s plánováním zdrojů a hladce spolupracují s dalšími pracovními nástroji, aby váš pracovní postup zůstal pod kontrolou.
Jak již bylo zmíněno, ClickUp je komplexní nástroj pro správu projektů a produktivitu, který nabízí plně přizpůsobitelnou platformu, díky níž může vaše agentura nakonfigurovat ClickUp tak, aby vyhovoval vašemu pracovnímu postupu a složitým projektům, a podporoval váš tým při rozšiřování vašeho podnikání. Jen tento důvod z něj činí jeden z nejlepších softwarů pro správu agentur, které jsou dnes k dispozici.
A protože agentury mohou potřebovat více aplikací pro každodenní provoz, můžete ClickUp snadno synchronizovat a propojit s dalšími pracovními nástroji, abyste měli veškerou svou práci na jednom místě.
Začít s ClickUp je snadné a zdarma. Je čas pracovat chytřeji s tím správným softwarem pro správu agentury ve vašem arzenálu. 👌
Hostující autor:
Alladdine Djaidani je internetový marketér a zakladatel společnosti Hustler Ethos . Rád pomáhá firmám zlepšovat jejich pozici ve vyhledávači Google a podporuje jejich růst, aniž by je to stálo jmění.