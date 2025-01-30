11 nejlepších nástrojů a softwaru pro reporting v roce 2025

Jako manažer je vaším úkolem nejen udržet tým v práci, ale také se chlubit jeho úspěchy. Bez ohledu na to, zda jste manažer nebo vedoucí týmu, potřebujete spolehlivý nástroj pro reporting, který vám černé na bílém ukáže, jak efektivní váš tým skutečně je.
Jste ale zaneprázdněni a jsme si jisti, že nemáte hodiny volného času na vytváření reportů s interaktivními dashboardy z více zdrojů dat. Nevymýšlejte kolo znovu: stačí použít těchto 11 samoobslužných nástrojů a softwaru pro reporting, které za vás udělají těžkou práci.
V tomto průvodci vám poskytneme jednoduchý kontrolní seznam toho, co hledat v nástroji pro reporting, a navíc našich 11 nejoblíbenějších nástrojů pro reporting roku 2024.
Co byste měli hledat v nástrojích pro reporting?
Najít ten správný nástroj pro reporting není žádná procházka růžovým sadem. S stovkami dostupných softwarů pro business intelligence musíte najít nástroje pro reporting, které kombinují projektové řízení s interaktivními reporty a jednoduchou vizualizací dat pro vaše projekty – a to není snadný úkol.
Věnujte pozornost těmto klíčovým funkcím:
- Software pro vizualizaci dat: Excelové tabulky s nezpracovanými daty jsou nudné. Vyberte si software pro podnikové reportování, který nabízí vizualizaci dat pro vaše nejdůležitější KPI. Bonusové body získáte, pokud generuje nádherné grafy a interaktivní dashboardy.
- Analytické nástroje: Správné šablony reportů načtou data v reálném čase, takže budete mít k dispozici ty nejaktuálnější informace. To usnadňuje prognózy a přijímání obchodních rozhodnutí na základě dat, i když máte více zdrojů dat.
- Spolupráce: Měli byste mít možnost sdílet své reporty s více zainteresovanými stranami pouhými několika kliknutími. Software musí být také natolik intuitivní a uživatelsky přívětivý, aby reportům rozuměl každý.
- Všestrannost: Neomezujte se. Vyberte si reportingový software, který vám pomůže se vším, od finančního reportingu po SEO marketingové reporty a dokonce i software pro řízení projektů.
11 nejlepších nástrojů pro reporting
1. ClickUp
Nejlepší pro agilní reporting projektového řízení
Nechceme se chlubit, ale ClickUp nabízí nejrobustnější nástroje pro reporting pro manažery a jejich týmy. Náš software pro reporting umožňuje manažerům vytvářet all-in-one ClickUp Dashboards jako jejich řídící centrum.
Je to stejně snadné jako přidání widgetů, vložení dat a přizpůsobení vizuálních prvků. Můžete vidět veškerou práci na vysoké úrovni a spravovat lidi, úkoly, čas, dokumenty, vložená data a sprinty na jednom místě.
ClickUp je perfektní nástroj pro reporting v oblasti řízení podniku. Nastavte si čtvrtletní cíle a sledujte čas každého zaměstnance na jediném dashboardu. Správa zdrojů vám pomůže vizualizovat, jak dobře využíváte svůj tým, a analýza pracovní zátěže vám ukáže, jak produktivní je váš tým, a to díky sledování dokončených úkolů.
Konečný cíl? Identifikovat, co děláte dobře, a odstranit překážky ve vašich procesech. Vizualizací každého kroku vašeho pracovního postupu budete řídit efektivnější týmy a dosáhnete lepších výsledků.
Nejlepší funkce pro vytváření reportů v ClickUp
- Pracovní vytížení a zobrazení Box : Přemýšlejte o správě zdrojů nově díky jedinečnému zobrazení týmu v ClickUp. Zkontrolujte pracovní vytížení svého týmu a zjistěte, kdo je ohrožen vyhořením a kdo má volné kapacity pro další úkoly.
- Milníky : Převádějte úkoly na milníky a vizualizujte tak, jak daleko jste se dostali, v elegantním grafu ve stylu Ganttova diagramu.
- Integrace: Potřebujete načítat reporty z jiných platforem? ClickUp se snadno integruje s řešeními jako Tableau.
- ClickUp Goals : Nastavte si cíle v ClickUp a vytvořte časové osy, cíle a sledování pokroku pro každý cíl, abyste nikdy neztratili ze zřetele cílovou čáru.
- Pulse : Potřebujete rychlý přehled o tom, kdo je online a co právě dělá? Reporty Pulse ukazují, kdo je online v danou hodinu a na jakých úkolech pracuje.
Omezení ClickUp
- ClickUp vyžaduje pro nové uživatele počáteční fázi učení.
- Některé funkce jsou dostupné pouze pro platící předplatitele.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. MeisterTask
Nejlepší pro reporting v oblasti správy úkolů
MeisterTask je primárně platforma pro správu úkolů a spolupráci, ale vytváří také robustní reporty, které pomáhají manažerům lépe vést týmy. MeisterTask automaticky shromažďuje data o všech projektech a členech týmu. Stačí navštívit kartu Reporty na vašem dashboardu a zobrazí se vám:
- Otevřené úkoly
- Nedávno vytvořené úkoly
- Dokončené úkoly
Můžete také nastavit vlastní reporty, které budou čerpat data o týmech, jednotlivých přispěvatelích nebo dokončení úkolů podle časového rámce (např. Q4). MeisterTask generuje barevné sloupcové grafy v horní části každého reportu, ale můžete se také podívat na jednotlivé datové body v dolní polovině reportu – i když je to hodně informací, které je třeba ručně prohledat.
Nejlepší funkce pro vytváření reportů v MeisterTask
- Rychlé přizpůsobené reporty s předem připravenými filtry
- Vlastní reporty můžete uložit a v budoucnu znovu použít.
- Reporty lze exportovat do souborů Excel (XLS) nebo CSV pro externí sdílení.
Omezení MeisterTask
- Funkce nástroje pro vytváření reportů zobrazují ohromné množství dat, takže je obtížné rychle vyvodit závěry pro zainteresované strany.
- Vlastní filtry jsou užitečné, ale nenabízejí mnoho možností přizpůsobení pro podnikové nástroje pro reporting.
Ceny MeisterTask
- Základní: Zdarma
- Výhoda: 11,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 23,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze MeisterTask
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
3. Datapine
Nejlepší pro reporting v oblasti business intelligence
Datapine sídlí v Německu, ale jeho robustní software pro business intelligence (BI) je k dispozici komukoli. Na rozdíl od MeisterTask, Datapine nesleduje úkoly za vás. Místo toho jeho nástroje pro reporting agregují marketingová data z vašich databází, souborů, sociálních médií, CRM/ERP a helpdesku pro robustní BI reporting.
Tento nástroj pro marketingovou analýzu se však specializuje na vizualizaci dat, takže pokud se chcete do svých dat opravdu ponořit, je to skvělá volba. Pokud potřebujete pečlivě sledovat výkonnost svého týmu, datová oznámení Datapine vám proaktivně signalizují případné problémy.
Nejlepší funkce pro reporting v Datapine
- Na výběr máte z 80 profesionálních šablon pro reporting dat.
- Integrovaná analytika
- Mobilní zařízení
- Možnosti řízení výkonnosti podniku
Omezení Datapine
- Datapine se prezentuje jako nástroj vhodný pro začátečníky, ale jeho pokročilé nástroje pro vytváření reportů jsou stále ohromující.
- Je dražší než jiné možnosti nástrojů pro reporting.
- Někteří uživatelé hlásí dlouhé výpovědní lhůty.
Ceny Datapine
- Základní: 249 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 449 $/měsíc pro dva uživatele
- Premium: 799 $/měsíc pro tři uživatele
- Branding & Embedded: 1 099 $/měsíc pro tři uživatele
Hodnocení a recenze Datapine
- G2: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9 (více než 20 recenzí)
4. Whatagraph
Nejlepší pro vizuální marketingovou analytiku
Marketéři žijí a dýchají daty, a proto se manažeři digitálního marketingu hrnou do Whatagraph. Tento nástroj pro marketingové reportování zahrnuje vizualizaci dat a vlastní branding. Pokud máte zaměstnance, který se účastní programu zlepšování výkonnosti, tento nástroj pro reportování zahrnuje také sledování výkonnosti zaměstnanců.
Whatagraph se integruje s několika marketingovými platformami, jako jsou Google Ads, Twitter, Mailchimp, Shopify, Google My Business a dokonce i Snapchat. Pokud potřebujete konektor, který Whatagraph nemá, pomůže vám připojit se k jakémukoli zdroji dat.
Nejlepší funkce pro vytváření reportů v Whatagraph
- Šablony reportů specifické pro marketing
- Díky možnosti přizpůsobení značky je tento software skvělou volbou pro marketingové nebo reklamní agentury.
- Hotové integrace API urychlují obvykle zdlouhavý proces reportování pro firemní uživatele.
Omezení Whatagraph
- Někteří uživatelé uvádějí, že dochází k nesouladu datových připojení s reportovacím softwarem.
- Zákaznická podpora není vždy pohotová
Ceny Whatagraph
- Profesionální: 223 $/měsíc, fakturováno ročně pro 5 uživatelů
- Premium: 335 $/měsíc, fakturováno ročně pro 10 uživatelů
- Ceny na míru: Pro neomezený počet uživatelů
Hodnocení a recenze Whatagraph
- G2: 4,5/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
5. Tableau
Nejlepší pro vizualizaci dat ve velkém měřítku
Tableau je řešení pro vizuální analytické reportování od společnosti Salesforce. Pokud již používáte Salesforce pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), Tableau automaticky načte data ze Salesforce, aby ještě více zefektivnilo vaše analytické procesy a umožnilo lepší reportování CRM.
Reportovací software Tableau zahrnuje integraci s Google Sheets, Excel, Salesforce (samozřejmě) a Google, aby vaše data byla na jednom místě. Tento reportovací nástroj je vhodnější pro business intelligence, která analyzuje podnik jako celek, místo aby se zabývala úkoly nebo výkonem jednotlivých členů týmu.
Líbí se nám však jejich nová funkce Tableau GPT. Využívá generativní AI k rychlé analýze více zdrojů dat, rozpoznání vzorců a navržení dalších kroků.
Nejlepší funkce pro vytváření reportů v Tableau
- Prediktivní funkce AI urychluje analýzu
- Integruje se s datovými zdroji z většiny hlavních databází a analytických platforem.
- Tableau má dostatečný výkon na zpracování složitých vizualizací dat.
Omezení Tableau
- Jeho interaktivní panely mají tolik funkcí, že jsou pro začátečníky nepřehledné.
- Pokud nepoužíváte Salesforce, budete možná potřebovat více alternativních řešení.
- Složitost Tableau ztěžuje přizpůsobení formátování jeho reportovacího softwaru.
Ceny Tableau
- Tableau Viewer: 15 USD/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Tableau Explorer: 42 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Tableau Creator: 70 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Tableau
- G2: 4,3/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
6. ProWorkflow
Nejlepší pro reporting pracovních postupů a sledování času
ProWorkflow se specializuje na vzdálenou spolupráci, díky čemuž je oblíbený u manažerů ve vzdálených a hybridních podnicích. Tento nástroj pro reporting můžete použít k zobrazení všech projektů, úkolů, časových záznamů, kontaktů, pracovních postupů a zdrojů na jednom místě. Má dokonce funkce pro fakturaci, zasílání zpráv, sdílení souborů a časové osy, takže je to solidní volba, pokud potřebujete nástroj pro správu pracovních postupů typu „vše v jednom“.
Pokud jste organizace používající produkty Microsoft, ProWorkflow se integruje s Microsoft Teams a Outlookem – nemá však tolik integrací jako jiné nástroje pro reporting, takže možná budete muset některé údaje zadat znovu.
Nejlepší funkce pro reporting v ProWorkflow
- Za 20 dolarů pro neomezený počet uživatelů je ProWorkflow ve srovnání s ostatními nástroji pro reporting dat v tomto seznamu velmi cenově dostupný.
- ProWorkflow obsahuje řadu funkcí nad rámec reportů, takže je užitečný pro manažery, kteří potřebují mnoho nástrojů v jednom dashboardu.
- Skvělé pro zpracování a třídění obchodních dat
Omezení ProWorkflow
- Protože se nejedná o čistě reportingový nástroj, ProWorkflow postrádá výkonnost jiných reportingových softwarů.
- Dodavatelé nemají tak velký přístup k nástrojům ProWorkflow, což může zkreslit vaše obchodní údaje.
- Přizpůsobení je obtížné nastavit, zejména z více zdrojů dat.
Ceny ProWorkflow
- Profesionální: 20 $/měsíc na uživatele, bez omezení počtu uživatelů
- Pokročilá verze: 30 $/měsíc na uživatele, minimálně pro 5 uživatelů
Hodnocení a recenze ProWorkflow
- G2: 4,1/5 (35+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 240 recenzí)
7. Thoughtspot
Nejlepší pro analytiku založenou na vyhledávání
Thoughtspot se prezentuje jako výkonná platforma pro reporting založená na umělé inteligenci. Tuto platformu můžete využít k vyhledávání odpovědí týkajících se vašeho podnikání, vizualizaci dat a sledování výkonu.
Thoughtspot není určen pro začátečníky, takže k používání této platformy budete potřebovat pokročilé znalosti v oblasti dat. Pokud jste profesionál v oblasti dat, použijte tuto platformu k propojení cloudových datových sad, modelování dat a nastavení automatizace dat pomocí umělé inteligence.
Nejlepší funkce pro reporting od Thoughtspot
- Thoughtspot AI dokáže detekovat anomálie a upozornit vás na problémy co nejdříve.
- Liveboards nabízí interaktivní reporty pro rychlý přehled
- Díky mobilní aplikaci můžete kontrolovat analýzu dat kdykoli a kdekoli.
Omezení Thoughtspot
- Díky mnoha složitým funkcím je nejvhodnější pouze pro profesionály v oblasti dat.
- Postrádá flexibilitu a možnosti přizpůsobení vizuální stránky.
Ceny Thoughtspot
- Tým: 95 $/měsíc pro 5 uživatelů
- Pro: 2 500 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů, fakturováno ročně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Thoughtspot
- G2: 4,4/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4/5 (2 recenze)
8. Looker Studio
Nejlepší pro vlastní modelování dat
Organizace Google, radujte se: Looker Studio je software pro reporting vyvinutý společností Google pro podniky Google. Looker Studio vytváří datové modely v reálném čase, což znamená, že můžete sledovat svá data z různých oblastí podnikání na jediném interaktivním dashboardu. Tento software pro business intelligence také nabízí proaktivní upozornění, která urychlují rozhodování.
Ačkoli je Looker Studio produktem společnosti Google (stejně jako Google Analytics ), rozhodně není určen pro začátečníky. Abyste tuto platformu mohli plně využít, budete potřebovat znalosti SQL a základů programování.
Nejlepší funkce pro vytváření reportů v Looker Studio
- Looker Studio je integrováno s daty Google, takže je ideální, pokud vaše firma pracuje v Google Cloud.
- Looker Studio obsahuje předem připravené datové šablony.
- Tento nástroj pro vytváření reportů se integruje s Looker Actions a automatizuje pracovní postupy.
Omezení Looker Studio
- Looker Studio je komplexní, takže je nejvhodnější pro programátory nebo datové vědce.
- Integrace dat třetích stran je trochu problematická.
- Někteří firemní uživatelé hlásí zpoždění a problémy s výkonem.
- Chybí možnost přizpůsobení
Ceny Looker Studio
- Ceny na míru: Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Looker Studio
- G2: 4,4/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 190 recenzí)
9. GoodData
Nejlepší pro reporting na podnikové úrovni
GoodData je cloudová platforma pro BI a analytiku, kterou vývojáři používají k přidávání datových dashboardů do aplikací. Ale i manažeři se obracejí na GoodData, aby vytvořili skutečně přizpůsobitelné dashboardy v reálném čase.
K vytvoření nástroje pro reporting budete potřebovat silný datový tým, ale jakmile bude nástroj spuštěn, budete mít k dispozici 100% přizpůsobený dashboard pro reporting, který bude přesně odpovídat potřebám vašeho týmu. Dobrou zprávou je, že GoodData má nastavení low-code/no-code, takže můžete nastavit vizualizace dat pomocí jednoduchého rozhraní drag-and-drop.
Nejlepší funkce pro reporting od GoodData
- GoodData zjednodušuje integrovanou analytiku
- Zprávy si můžete zcela přizpůsobit podle svých potřeb.
- K dispozici je software s bílou značkou.
Omezení GoodData
- Drahé nástroje pro vytváření reportů
- Někteří uživatelé tvrdí, že je příliš složitý.
- Chybí školení a zdroje
Ceny GoodData
- Profesionální: 1 000 $/měsíc pro neomezený počet uživatelů
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze GoodData
- G2: 4,1/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (20 recenzí)
10. Datadog
Nejlepší pro reporting v oblasti IT a DevOps
Datadog je komplexní platforma pro správu dat a nástroj pro reporting, který zvládá vše od DevOps přes bezpečnostní analýzy až po monitorování IoT. Jeho funkčnost je rozhodně pokročilejší, ale to může být výhodou, pokud řídíte podnikový tým nebo IT oddělení.
Pokud jde o funkce pro vytváření reportů, Datadog nabízí každému uživateli ve vaší organizaci business intelligence v reálném čase. Můžete sledovat doslova vše: kliknutí na tlačítka, akce v systémech třetích stran a dokonce i změny ve skladových zásobách.
Nejlepší funkce pro reporting od Datadog
- Můžete spojit data o výkonu IT a podnikání do jednoho dashboardu.
- Vytvářejte vlastní upozornění i postupy pro každé upozornění.
- Vylepšete své metriky pomocí behaviorální analýzy
Omezení Datadog
- Datadog postrádá užitečnou dokumentaci k projektům a školení.
- Platforma postrádá intuitivní uživatelské rozhraní.
Ceny Datadog
- Zdarma
- Výhoda: 15 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 23 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Datadog
- G2: 4,3/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 215 recenzí)
11. Zoho Analytics
Nejlepší pro integrované reportování obchodních dat
Zoho Analytics je samoobslužná platforma pro business intelligence a analytiku, která uživatelům umožňuje analyzovat jejich obchodní data a vytvářet přehledné reporty a dashboardy. Dokáže zpracovat velké množství dat a vytvářet působivé vizualizace, které zjednodušují interpretaci dat.
Nejlepší funkce pro reporting v Zoho Analytics
- Snadné rozhraní typu drag-and-drop pro snadné vytváření reportů a dashboardů
- Asistentka Zia s umělou inteligencí, která dokáže odpovědět na vaše otázky ve formě reportů.
- Schopnost kombinovat data z různých zdrojů a vytvářet tak mezifunkční reporty
- Vylepšené funkce pro spolupráci, které umožňují sdílet a spolupracovat na reportážích a dashboardech.
- Robustní bezpečnostní opatření včetně řízení přístupu na základě rolí
Omezení Zoho Analytics
- Někteří uživatelé uvádějí, že pro začátečníky je naučit se s ním pracovat náročné.
- Omezené možnosti přizpůsobení v bezplatné verzi
Ceny Zoho Analytics
Zoho Analytics nabízí čtyři cenové plány. Placená verze začíná na 24 $ měsíčně.
Hodnocení uživatelů Zoho Analytics
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
Získejte nejvýkonnější software pro reporting pro vaši rostoucí firmu
Ať už chcete nástroj pro vytváření reportů typu plug-and-play nebo chcete reporty zcela přizpůsobit, našich 11 nejlepších tipů na software pro vytváření reportů posune váš tým na vyšší úroveň.
Problémem je, že většina těchto nástrojů není levná a jejich používání je složité. Podle našeho skromného názoru je ClickUp nejrobustnější volbou za dané peníze. Ušetřete čas, snižte námahu a zlepšete své podnikání díky integrovaným nástrojům a šablonám pro reporting v ClickUp.
Nejste si jisti, zda je ClickUp pro vás to pravé? Vyzkoušejte si ho. Zaregistrujte se na ClickUp a začněte vytvářet svou první zprávu – zdarma!