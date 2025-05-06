Jaké jsou nejlepší alternativy a konkurenti Dubsado v roce 2025?

Dubsado, které začalo jako nástroj pro majitele malých podniků k hladkému řízení jejich činností, se rozrostlo v oblíbenou platformu pro podnikatele a podniky poskytující služby.
Software pro správu podnikání pro služby udržuje vaše úkoly, projekty a tým v synchronizaci. S Dubsado nejen spravujete projekty, ale také budujete efektivní pracovní postupy, pečujete o vztahy s klienty a automatizujete administrativní úkoly.
Ačkoli je Dubsado výkonným nástrojem, nemusí být vždy ideální pro každý tým nebo podnik, jak poznamenal tento uživatel Redditu:
Ačkoli má Dubsado své přednosti, narazil jsem na řadu omezení funkcí, která jsou pro potřeby mého kreativního podnikání zásadní.
Různé pracovní postupy mají jedinečné požadavky a to, co funguje bezchybně pro jednu organizaci, může být pro jinou nepraktické nebo nedostatečné. Abychom vám pomohli najít nástroj, který vám bude sedět jako ulitý, sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ Dubsado, které stojí za zvážení.
Co byste měli hledat v alternativách Dubsado?
Při hledání alternativ k Dubsado je třeba se ujistit, že nová platforma poskytuje podobné funkce a nabízí další výhody, které vyhovují vašim jedinečným obchodním potřebám. Zde jsou všechny funkce a klíčové vlastnosti, které byste měli hledat:
- Robustní řízení projektů: Nástroj by měl nabízet komplexní funkce pro řízení projektů, které vám umožní vytvářet úkoly, stanovovat termíny, sledovat pokrok a prioritizovat činnosti, aby bylo zajištěno včasné dokončení projektu.
- Funkce správy klientů: Alternativa k Dubsado by měla vynikat v udržování kontaktních údajů klientů a historie konverzací, aby bylo možné sledovat úkoly a projekty specifické pro daného klienta.
- Automatizace pracovních postupů: Hledejte platformu pro správu vztahů se zákazníky ( CRM ), která vám umožní automatizovat opakující se úkoly v rámci pracovních postupů CRM. Může se jednat například o automatické přidělování úkolů, odpovědi na e-maily nebo následné kroky, díky čemuž budete mít více času na důležitější úkoly.
- Přizpůsobení: Dobrý nástroj pro řízení podniku by měl být dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil pracovním postupům vašeho týmu.
- Cenová dostupnost: To neznamená, že musíte vždy volit nejlevnější variantu, ale zvažte poměr mezi cenou a funkcemi, které nabízí.
- Snadné použití: Bez ohledu na to, jak bohatý na funkce je nástroj pro zvýšení produktivity, pokud je obtížné jej používat, může produktivitu spíše brzdit než zvyšovat.
- Integrační možnosti: Schopnost integrace s dalšími nástroji, které již používáte v rámci své struktury řízení projektů (například e-mailové klienty, kalendářové aplikace nebo řešení pro ukládání souborů), může výrazně zlepšit produktivitu vašeho týmu.
- Kvalita zákaznické podpory: Rychlá a efektivní zákaznická podpora může mít významný vliv, zejména během počátečního přechodného období nebo když narazíte na problémy.
Nezapomeňte, že každý tým je jiný, takže to, co funguje nejlépe pro jeden, nemusí fungovat dobře pro druhý. Jde o to najít správnou rovnováhu, která vyhovuje potřebám a stylu práce vašeho týmu.
10 nejlepších alternativ Dubsado
Zde je náš výběr nejlepších alternativ Dubsado pro vaši příští platformu pro správu podniku nebo CRM.
1. ClickUp
ClickUp je univerzální platforma pro správu projektů, úkolů a CRM určená pro týmy všech velikostí. Jako výkonná alternativa k Dubsado je známá svou bohatou a vysoce přizpůsobitelnou sadou funkcí. ClickUp jde nad rámec jednoduché správy projektů, sledování úkolů a týmové spolupráce. Nabízí jedinečné funkce určené ke zvýšení produktivity a zefektivnění pracovních postupů při zachování uživatelsky přívětivého rozhraní.
Díky integraci s nástroji jako Calendly, HubSpot, Figma, Calendly, Zendesk a dalšími můžete navíc spravovat veškerou práci pro klienty na jedné platformě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Dokumentace: Vytvářejte, aktualizujte a sdílejte veškerou dokumentaci o klientech z jednoho sdíleného místa, ke kterému má přístup celý váš tým. Propojte smlouvy, faktury a další dokumenty v kolaborativním ClickUp Docs přímo s pracovními postupy pro plynulejší provoz.
- Šablony: Už nikdy nebudete zírat na prázdnou stránku díky rozsáhlé knihovně šablon ClickUp, které vám pomohou sledovat cestu zákazníka, vytvářet smlouvy, obchodní dohody a faktury, sledovat provize, shromažďovat zpětnou vazbu nebo uvádět ceny produktů. Začněte s CRM šablonou ClickUp
- Automatizace: Aktualizujte stav úkolů a smluv a zasílejte automatické e-mailové upomínky na obnovení smluv a faktury. Přizpůsobitelné automatizace ClickUp lze použít pro správu úkolů, opakující se úkoly, aktualizace stavu a oznámení.
- Asistence AI: Vytvářejte dokumenty a šablony od nuly, shrňujte diskuse a analyzujte data klientů pro získání poznatků pomocí ClickUp Brain.
- Přizpůsobitelné formuláře: Používejte nativní formuláře v ClickUp s podmíněnou logikou ke shromažďování příchozích požadavků, zpětné vazby od klientů a dalších informací.
- Závislosti úkolů: Vytvářejte logické sekvence úkolů a ukažte, které úkoly musí být dokončeny, než mohou být zahájeny další. To je nezbytné pro řízení složitých projektů s více kroky, přísnými omezeními zdrojů a mnoha zúčastněnými stranami.
- Sledování času: ClickUp obsahuje integrovanou funkci sledování času, která vám umožňuje zaznamenávat čas strávený na úkolech, takže můžete opustit provizorní řešení, jako je výpočet času v Excelu. To je nejen prospěšné pro analýzu produktivity, ale také neocenitelné pro týmy, které svým klientům účtují hodinovou sazbu.
Omezení ClickUp
- Navzdory své flexibilitě může být rozhraní ClickUp pro nové uživatele kvůli množství funkcí a možností přizpůsobení příliš složité.
- Někteří uživatelé hlásili občasné pomalé načítání, zejména při práci s rozsáhlými projekty nebo datovými sadami.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: Tato úroveň nabízí omezené funkce, ale je dobrým výchozím bodem pro malé týmy nebo jednotlivce.
- Neomezený: Cena 7 $/měsíc na uživatele, tato úroveň odstraňuje omezení plánu Free Forever a přidává pokročilé funkce, jako je neomezené úložiště a integrace.
- Business: Za 12 USD/měsíc na uživatele nabízí tato úroveň ještě pokročilejší funkce, včetně 2FA a Google SSO, díky čemuž je vhodná pro větší společnosti s komplexnějšími potřebami.
- Enterprise: Tato úroveň nabízí přizpůsobená řešení šitá na míru potřebám velkých podniků nebo organizací. Ohledně cen kontaktujte ClickUp.
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za příplatek 7 USD/měsíc za uživatele a pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Číst více: Porovnání ClickUp a Dubsado!
2. Salesmate
Salesmate je komplexní platforma pro správu vztahů se zákazníky (CRM) a silná alternativa k Dubsado. Je navržena tak, aby zjednodušila prodejní proces a zlepšila vztahy se zákazníky.
Zaměřuje se na prodejní pipeline, správu potenciálních zákazníků a praktické komunikační nástroje a je určen pro firmy, které se snaží zlepšit své prodejní výsledky a zapojení zákazníků. Díky inteligentním e-mailům a automatizaci snižuje provozní neefektivitu.
Struktura platformy je navržena kolem pipeline, obchodů, kontaktů a aktivit, což podporuje organizované prodejní procesy.
Nejlepší funkce Salesmate
- Správa prodejního procesu: Umožňuje vizualizovat jednotlivé fáze prodejního procesu a obchody v každé fázi, což pomáhá identifikovat úzká místa a zefektivnit prodejní aktivity.
- Správa kontaktů: Zajišťuje, že všechny údaje o zákaznících a historie komunikace jsou dobře organizované a snadno přístupné.
- Inteligentní fronty: Usnadňují stanovení priorit telefonických úkolů, zvyšují produktivitu prodejních agentů a zkracují dobu odezvy.
- Marketingová automatizace: Automatizuje aktualizace a e-maily klientům pomocí více než 60 spouštěčů, podmínek a akcí pro vše od zasílání smluv a faktur až po sdílení měsíčních aktualizací.
- Vlastní formuláře: Shromažďujte nové potenciální zákazníky z vašeho webu pomocí přizpůsobitelných formulářů.
Omezení Salesmate
- Ačkoli nabízí několik integrací, může pokrývat pouze některé nástroje, které podniky používají.
- Mobilní aplikace je sice funkční, ale postrádá některé funkce dostupné v desktopové verzi.
Ceny Salesmate
- Základní: 29 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 79 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Salesmate
- G2: 4,6/5 (90+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (90+ recenzí)
3. Odoo
Odoo je komplexní sada obchodních aplikací, včetně CRM, e-commerce, fakturace, účetnictví, výroby, skladu, správy zdrojů a softwaru pro řízení projektů. Jako alternativa k Dubsado poskytuje širokou škálu funkcí pro správu různých aspektů podnikání.
Struktura Odoo je modulární, což znamená, že podniky mohou začít s několika aplikacemi a postupně přidávat další, jak rostou.
Nejlepší funkce Odoo
- Modularita: Široká škála modulů umožňuje firmám přizpůsobit systém svým potřebám.
- Obchodní aplikace: Poskytuje aplikace pro většinu obchodních potřeb, od marketingové platformy CRM po e-commerce a účetnictví. Například aplikace Appointments umožňuje plánovat schůzky a aplikace Marketing Automation pomáhá automatizovat e-mailové sekvence.
- Nástroj pro tvorbu webových formulářů: Vytvářejte podrobné kontaktní formuláře, abyste mohli filtrovat příchozí požadavky klientů a automatizovat kroky při jejich přijímání.
- Integrace: Různé obchodní aplikace se navzájem hladce integrují.
Omezení Odoo
- Přizpůsobení Odoo může být složité a může vyžadovat technické znalosti.
- Někteří uživatelé potřebují objasnit cenový model, protože každá aplikace a každý další uživatel zvyšují náklady.
Ceny Odoo
- Zdarma: Pouze pro jednu aplikaci
- Standard: 38,90 $/měsíc na uživatele
- Vlastní: 58,40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Odoo
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1200 recenzí)
Číst dále: Nejlepší alternativy a konkurenti Odoo
4. Creatio
Jako jednotná platforma pro týmy prodeje, marketingu a služeb nabízí Creatio komplexní funkce CRM a nástroje pro správu procesů. Jeho charakteristickou vlastností je schopnost automatizovat a zefektivnit celé obchodní procesy, což z něj činí cennou alternativu k Dubsado.
Creatio je strukturováno kolem potenciálních zákazníků, příležitostí, objednávek a faktur a představuje kompletní řešení pro prodejní cyklus a řízení projektů.
Nejlepší funkce Creatio
- Řízení podnikových procesů: Usnadňuje navrhování, provádění a optimalizaci podnikových procesů.
- Produktivita prodeje: Pracovní postupy pro zpracování nabídek, smluv a objednávek s inteligentními oznámeními a upozorněními pro zvýšení efektivity prodeje.
- Efektivita služeb: směrování a správa požadavků na služby pomocí umělé inteligence a inteligentní správa rozvrhů agentů
- Funkce s nízkými nároky na programování: Umožňují snadné přizpůsobení platformy konkrétním obchodním potřebám.
- Sjednocená databáze: Zajišťuje plynulý přístup k údajům o zákaznících napříč odděleními.
Omezení Creatio
- Pro uživatele bez technických znalostí může být nutné dlouhé zaučení.
- Přizpůsobení reportů může být pro některé uživatele výzvou.
Ceny Creatio
Ceny na míru
Hodnocení a recenze Creatio
- G2: 4,7/5 (více než 270 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
5. ManyRequests
ManyRequests nabízí jednoduchý, ale efektivní způsob správy požadavků a vyniká jako životaschopná alternativa k Dubsado. Tato platforma klientského portálu je určena pro firmy, které zpracovávají velký objem servisních požadavků nebo pracovních zakázek.
Jádrem ManyRequests je systém správy požadavků, který zjednodušuje a zefektivňuje organizaci a sledování servisních požadavků.
Nejlepší funkce ManyRequests
- Správa požadavků: Usnadňuje správu a sledování všech požadavků na služby.
- Funkce white label: Umožňuje firmám přizpůsobit rozhraní podle své značky.
- Klientský portál: Poskytuje klientům vyhrazený prostor pro zadávání a sledování požadavků.
- Automatizovaná fakturace a správa faktur: Generuje a sleduje zprávy o fakturovatelných hodinách, platbách a fakturách a odesílá automatické upomínky. Integruje se se Stripe.
- Zjednodušené přijímání klientů: přizpůsobitelné formuláře pro přijímání a odhlášení klientů pro zvýšení efektivity
Omezení ManyRequests
- Výhodnější by byly rozsáhlejší možnosti integrace třetích stran.
- Mobilní verze nemusí být tak robustní jako verze pro stolní počítače.
Ceny ManyRequests
- Základní: 99 $/měsíc na uživatele
- Základní verze: 149 $/měsíc na uživatele
- Pro: 249 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ManyRequests
Žádné recenze nejsou k dispozici.
6. Freshbooks
Freshbooks je cloudové účetní řešení, které si vydobylo své místo jako alternativa k Dubsado. Je určeno především pro malé podniky a freelancery, kteří potřebují jednoduchý a intuitivní způsob správy faktur a výdajů.
Jedním z charakteristických prvků Freshbooks je jeho struktura finančního řízení, která zahrnuje fakturaci, sledování výdajů, online platby a sledování času.
Nejlepší funkce Freshbooks
- Fakturace: Zjednodušuje vytváření profesionálně vypadajících faktur a automatizuje úkoly, jako jsou opakované faktury a upomínky plateb.
- Sledování výdajů: Pomáhá sledovat obchodní výdaje.
- Dokumentace: Sledujte všechny nabídky, odhady a zpětnou vazbu od klientů na jednom místě.
- Sledování času: Usnadňuje zaznamenávání fakturovatelných hodin a jejich přímé zahrnutí do faktur.
Omezení Freshbooks
- Pokročilé účetní funkce mohou být na rozdíl od některých jiných alternativ Dubsado omezené.
- Nedostatek funkcí pro správu zásob může být problémem pro podniky zabývající se prodejem produktů.
Ceny Freshbooks
- Lite: 7,60 $/měsíc na uživatele
- Plus: 13,20 $/měsíc na uživatele
- Premium: 24 $/měsíc na uživatele
- Vyberte: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Freshbooks
- G2: 4,5/5 (více než 880 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 400 recenzí)
7. Honeybook
Honeybook je platforma pro správu klientů určená pro freelancery a malé podniky, která poskytuje nástroje pro fakturaci, smlouvy a plánování. Patří mezi výkonné alternativy Dubsado, zejména pro společnosti orientované na služby, které chtějí zefektivnit své klientské procesy a ušetřit čas.
Hlavní funkcí Honeybooku je struktura řízení projektů, která integruje prvky financí, automatizace marketingu a komunikace, aby pomohla firmám efektivně zvládat úkoly spojené se správou klientů.
Nejlepší funkce Honeybook
- Správa klientů: Centralizuje veškerou komunikaci s klienty a dokumenty, což usnadňuje udržování pořádku.
- Automatizace: Umožňuje automatizaci administrativních úkolů, jako je odesílání faktur nebo plánování e-mailů.
- Online smlouvy a fakturace: Zjednodušuje zasílání smluv a faktur klientům.
- Snadné plánování: Stránky s vaší značkou pro plánování schůzek s přizpůsobenými zprávami a připomenutími
Omezení Honeybook
- Pro uživatele, kteří potřebují pokročilejší nástroje pro správu projektů, může být omezená.
- Možnosti přizpůsobení nejsou tak komplexní, jak by si někteří uživatelé přáli.
Ceny Honeybook
- Starter: 19 $/měsíc na uživatele
- Essentials: 39 $/měsíc na uživatele
- Premium: 79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Honeybook
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 630 recenzí)
Číst dále: Nejlepší alternativy a konkurenti Honeybook
8. Plutio
Plutio je platforma pro správu podniku, která nabízí sadu nástrojů, včetně správy projektů, sledování času a fakturace. Jako alternativa k Dubsado je hlavní předností Plutio jeho univerzálnost, díky níž je vhodný pro freelancery a majitele malých podniků.
Jednou z jedinečných funkcí Plutio je přizpůsobitelný pracovní prostor, který firmám umožňuje přizpůsobit platformu svým potřebám.
Nejlepší funkce Plutio
- Přizpůsobení pracovního prostoru: Umožňuje firmám přizpůsobit platformu tak, aby vyhovovala jejich provozu.
- Řízení projektů: Nabízí komplexní sadu nástrojů pro řízení projektů, úkolů a termínů.
- Klientský portál: Poskytuje klientům vyhrazený prostor, kde mohou sledovat průběh projektu, prohlížet a platit faktury a mnoho dalšího.
- Správa schůzek: Přizpůsobitelné plánování s automatizací, které nabízí nejlepší termíny schůzek a odesílá potvrzení nebo připomenutí.
- Dokumentace: Umožňuje vytvářet, podepisovat, ukládat a sdílet smlouvy s oznámeními v reálném čase.
- Uživatelsky přívětivé formuláře: Formuláře s funkcí drag-and-drop pro shromažďování informací o zákaznících, podpisů a zpětné vazby.
Omezení Plutio
- Výhodou by byly rozsáhlejší možnosti integrace s nástroji třetích stran.
- Zkušenosti s mobilní aplikací by mohly být lepší.
Ceny Plutio
- Solo: 19 $/měsíc na uživatele
- Studio: 39 $/měsíc na uživatele
- Agentura: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Plutio
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 160 recenzí)
9. Studio Ninja
Studio Ninja je software pro správu klientů speciálně navržený pro fotografy. Platforma zpracovává rezervace, smlouvy, plánování a platby. Jako specializovaná alternativa k Dubsado vyniká pro fotografy, kteří hledají nástroj přizpůsobený jejich potřebám.
Jádrem Studio Ninja je struktura postavená na potřebách fotografů se zaměřením na správu rezervací.
Nejlepší funkce Studio Ninja
- Správa fotografického podnikání: Nástroje přizpůsobené pro správu všech aspektů fotografického podnikání
- Automatizované pracovní postupy: Umožňují fotografům automatizovat e-maily, připomenutí, fakturaci a další činnosti, čímž šetří čas a zabraňují opomenutí úkolů.
- Online rezervace, fakturace a platby: Usnadňuje plánování focení a přijímání plateb online.
Omezení Studio Ninja
- Jelikož se jedná o specializovaný nástroj, nemusí být vhodný pro podniky mimo oblast fotografie.
- Někteří uživatelé mohou považovat tuto platformu za méně komplexní než obecnější platformy pro správu podniků.
Ceny Studio Ninja
- Starter: 16 $/měsíc na uživatele
- Pro: 27 $/měsíc na uživatele
- Master: 40 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Studio Ninja
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
10. Bloom
Bloom je CRM platforma pro kreativní profesionály, která se zaměřuje na správu rezervací, podepisování smluv a platby faktur. Díky svému specializovanému zaměření a sadě funkcí je jednou z nejzajímavějších alternativ Dubsado pro kreativní profese.
Platforma je vytvořena s ohledem na pracovní postupy kreativních projektů a zaměřuje se na úkoly správy klientů, s nimiž se kreativci často setkávají.
Nejlepší funkce Bloom
- CRM zaměřené na kreativitu: Nabízí přizpůsobené nástroje pro kreativce k správě jejich klientů a rezervací.
- Online rezervace: Umožňuje klientům rezervovat si schůzky přímo online.
- Fakturace a podepisování smluv: Zefektivňuje finanční a smluvní aspekty rezervací.
Omezení Bloom
- Jako specializovaný nástroj mohou jeho funkce vyhovovat pouze podnikům v kreativním průmyslu.
- Pokročilé funkce pro správu projektů nejsou součástí jeho základní nabídky.
Ceny Bloom
- Starter: 9 $/měsíc na uživatele (minimální závazek na 3 měsíce)
- Standard: 22 $/měsíc na uživatele (minimální závazek na 3 měsíce)
- Standard: 39 $/měsíc na uživatele (minimální závazek na 3 měsíce)
Hodnocení a recenze Bloom
- G2: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
Další krok: Zefektivnění procesů řízení podniku pomocí ClickUp
Hledání nového řešení nebo platformy pro správu podniku pro vaši agenturu nebo firmu může být náročné, ale berte to jako příležitost. Je to šance vylepšit vaše pracovní postupy, zlepšit vztahy s klienty a posílit váš tým nástrojem, který skutečně vyhovuje vašim potřebám.
Ačkoli vám může vyhovovat kterákoli z těchto alternativ Dubsado, doporučujeme vám prozkoumat možnosti platformy ClickUp pro spolupráci a CRM. ClickUp nabízí jedinečnou kombinaci funkcí pro správu projektů a klientů, které lze přizpůsobit tak, aby dokonale odpovídaly vašemu pracovnímu postupu. Je navržen tak, aby poskytoval plynulý zážitek pro týmy všech velikostí a pomáhal vám sledovat úkoly, spravovat klienty a automatizovat procesy.
Ať už jste administrativní pracovník, který hledá efektivnější správu klientů, nebo projektový manažer, který chce lepší přehled o projektech, vyzkoušejte ClickUp zdarma a zjistěte, zda je to ten správný nástroj, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů.