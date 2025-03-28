10 bezplatných šablon čtvrtletní obchodní revize (QBR) pro rok 2025

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona QBR?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Šablona čtvrtletní obchodní revize je strukturovaný dokument, dashboard nebo prezentace, která je formátována tak, aby společnosti mohly snadno zkontrolovat obchodní výkonnost za uplynulé čtvrtletí a naplánovat následující čtvrtletí. Typická šablona QBR obsahuje minimálně přehled klíčových metrik, pokrok směrem k cílům, aktualizace hlavních iniciativ a veškeré problémy nebo výzvy, které je třeba řešit. " } } ] }
Organizace se pohybují rychleji než kdykoli předtím, s větším počtem lidí, oddělení a technologií, které se spojují, aby dosáhly velkých, ambiciózních cílů. QBR poskytují strukturované fórum, kde se týmy mohou sjednotit na cílech, nést odpovědnost, spolupracovat a usilovat o neustálé zlepšování.
Pravidelným prováděním QBR mohou organizace zlepšit svůj výkon, soustředit se na své cíle a zajistit, že přinášejí hodnotu svým zákazníkům a zainteresovaným stranám.
Tento typ šablony je v zásadě navržen tak, aby čtvrtletní schůzky k hodnocení podnikání byly co nejproduktivnější. Dokument by měl usnadnit diskusi mezi klíčovými zainteresovanými stranami, jako jsou vedoucí pracovníci, vedoucí oddělení a vedoucí týmů.
Na konci každého čtvrtletního setkání by všichni měli být na stejné vlně a mít jasnou představu o tom, jak si firma vede a co je třeba zlepšit v příštím čtvrtletí.
Co dělá šablonu čtvrtletní obchodní revize dobrou?
Dobrá šablona QBR je jako vysvědčení pro společnost, které nabízí jasné hodnocení výkonnosti společnosti. Na rozdíl od vysvědčení je však šablona QBR navržena tak, aby shrnula výkonnost za poslední tři měsíce do akčního plánu, který stanoví, co je třeba udělat pro zlepšení výkonnosti v následujících třech měsících.
Kromě sledování výkonu a plánování zlepšení přispívají nejlepší šablony QBR k sjednocení firmy a motivují vedoucí pracovníky, vedoucí oddělení a vedoucí týmů k dosažení společných cílů.
Ať už pořádáte svou první prezentaci QBR nebo již stou, kvalitní šablona zajistí, že vaše diskuse, plánování a realizace QBR budou pro vaši společnost pravidelným přínosem. Zvažte následující body, které jsou základními součástmi každé dobré šablony QBR.
- Relevantní metriky: Šablona by měla obsahovat relevantní metriky, které pomáhají sledovat výkonnost společnosti. Je důležité vybrat metriky, které jsou v souladu s cíli a záměry společnosti. Pokud například spravujete QBR prodeje, šablona by měla obsahovat metriky týkající se tržeb, generovaných potenciálních zákazníků a konverzních poměrů.
- Přehlednost: QBR obsahují velké množství dat a informací, takže vaše šablona musí být přehledná a srozumitelná. Možnost vložit tabulky a grafy vám výrazně usnadní práci, pokud se snažíte informace vizuálně zatraktivnit a zpřehlednit.
- Praktické poznatky: Šablona QBR by měla poskytovat nejen přehled o výkonnosti společnosti, ale také zdůrazňovat klíčové poznatky a praktická doporučení pro zlepšení.
- Flexibilita: Priority a strategie se mění každé čtvrtletí, často i častěji. Vaše šablona by měla být dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobila pravidelným změnám, aniž byste museli zcela přepracovávat způsob, jakým je čtvrtletní zpráva sestavována.
- Přizpůsobení konkrétnímu publiku: Šablona QBR by měla být přizpůsobena konkrétnímu publiku, které ji bude hodnotit. To také přispívá k flexibilitě. V ideálním případě byste neměli vytvářet odlišné zprávy QBR pro každou zainteresovanou stranu, ale spíše filtrovat a rámovat stejné informace různými způsoby pro každého, kdo je hodnotí.
Bonus: šablony pro 30, 60 a 90 dní!
Proč jsou QBR důležité pro vaše podnikání
Čtvrtletní obchodní přehledy jsou jako každoroční preventivní prohlídka u lékaře. Podobně jako lékař provádí standardní testy, aby zkontroloval váš celkový zdravotní stav nebo včas odhalil potenciální problémy, QBR hodnotí základní provozní a výkonnostní ukazatele, aby získal pravidelný přehled o stavu podniku.
Dobrý proces QBR pomáhá podniku dosáhnout pěti věcí:
- Hodnocení výkonu : Poskytuje týmům pravidelnou příležitost zhodnotit svůj výkon ve vztahu k obchodním cílům, záměrům a metrikám.
- Sladění cílů: Pomáhá zajistit, aby všechny týmy a oddělení byly v souladu se strategickými cíli a prioritami společnosti.
- Týmová spolupráce : Vytváří příležitost pro týmy spolupracovat, sdílet osvědčené postupy a identifikovat příležitosti ke zlepšení.
- Zaměření na zákazníka: Zkoumá zpětnou vazbu od zákazníků a hodnotí jejich cíle a spokojenost.
- Neustálé zlepšování: Podporuje neustálé zlepšování pravidelným hodnocením výkonnosti, identifikací oblastí pro růst a rozvoj a vytvářením akčních plánů pro zlepšení výkonnosti.
10 šablon čtvrtletních obchodních přehledů (s příklady)
Existuje mnoho různých typů prezentací QBR a šablon QBR. V závislosti na vašich konkrétních potřebách a cílech se některé šablony zaměřují na finanční výkonnost, zatímco jiné mohou být založeny na kvalitativnějších měřítkách, tj. spokojenosti zákazníků nebo angažovanosti zaměstnanců.
Šablona QBR by měla být přizpůsobena vašim potřebám a cílům a měla by být pravidelně revidována a aktualizována, aby zůstala efektivní. Zde je náš seznam 10 šablon QBR, které musíte vyzkoušet:
1. Vzorová šablona prezentace QBR od ClickUp
Aby byla zajištěna přehlednost a koordinované jednání napříč mnoha proměnlivými prvky, šablona ClickUp QBR shromažďuje všechny důležité ukazatele obchodní výkonnosti, stavy úkolů a procesy do jednoho centra. Protože je šablona vytvořena v ClickUp, nabízí různé pohledy, filtry a vizualizace, takže informace QBR lze přizpůsobit potřebám každého zainteresovaného a týmu.
Šablona je navržena tak, aby byla flexibilní a konzistentní, a organizuje činnosti QBR do pěti základních přizpůsobitelných polí: Stav, Oddělení, Typ, Kategorie a Míra dokončení.
U stavu jsou aktivity označeny jako „K provedení“, „Probíhá“ nebo „Dokončeno“, takže každý, kdo si prohlíží prezentaci QBR, má na první pohled přehled o tom, v jaké fázi se každá aktivita nachází. Pole „Oddělení“ jasně ukazuje, které oddělení, jako je prodejní tým, oddělení zákaznické podpory, marketing atd., je za danou aktivitu odpovědné a má na starosti její provedení a vykazování.
V sekci Kategorie jsou všechny činnosti QBR rozděleny do skupin „Lidé“, „Procesy“ a „Technologie“, aby organizace mohly snadno identifikovat hlavní skupiny, které každá činnost a oddělení sledují. V rámci každé kategorie jsou úkoly označeny „typem QBR“, který jasně udává, zda úkol vyžaduje revizi, způsobuje problém, představuje nové cíle nebo se musí stát akčním bodem pro příští čtvrtletí.
Každý úkol má navíc přiřazenou míru dokončení, takže přispěvatelé i diváci mají přehled o tom, kolik práce je ještě třeba udělat, aby byla daná činnost dokončena.
2. Šablona ClickUp QBR Lane Board (zobrazení tabule)
Obchodní priority se pravidelně mění, proto je důležité, aby týmy věděly, které požadavky jsou stále aktuální, které se změnily a které byly zcela zastaveny. Bez jasného sladění současných a budoucích cílů mohou týmy snadno trávit čas nesprávnou prací.
Každý program čtvrtletní obchodní revize by měl zahrnovat dostatek času na přezkoumání klíčových ukazatelů výkonnosti z předchozích čtvrtletí a toho, jak tyto KPI mohou ovlivnit změny cílů a priorit pro nadcházející čtvrtletí.
Chcete-li začlenit rozhovory o změnách do schůzek QBR, šablona QBR Lane Board od ClickUp organizuje úkoly do čtyř popisných kategorií: „Start“, „Stop“, „Pokračovat“ a „Změnit“. Šablona používá Kanban Board k vytvoření jasného vertikálního přehledu každé kategorie, takže během prezentace QBR nemusí rozhodující osoby nic odhadovat.
Položky v Kanban Board lze snadno přetahovat do různých sloupců podle změn obchodních priorit, což týmům usnadňuje sledování dalších kroků.
3. ClickUp QBR podle kategorie Šablona (zobrazení seznamu)
Dobrá čtvrtletní obchodní revize musí prezentovat důležité informace tak, aby je rozhodující osoby mohly rychle zhodnotit a reagovat. Vedoucí pracovníci potřebují vědět, zda určitá činnost může ovlivnit prodejní výkonnost, produktivitu zaměstnanců nebo dokonce podnikání důležitého zákazníka.
Pokud prezentace QBR obsahuje pouze spoustu dat, úkolů a informací, je těžké odhalit celkový obraz. Šablona ClickUp QBR podle kategorií zařazuje každou činnost do širšího kontextu obchodních priorit tím, že úkoly organizuje podle „lidí“, „procesů“ nebo „technologií“.
Když uvidíte, jak každá činnost ovlivňuje jednu ze tří základních složek podnikání, můžete lépe odpovědět na klíčové otázky, jako například: Musíme se více soustředit na zaměstnance a firemní kulturu? Existují rizika v našem organizačním fungování? Existují mezery v našich technologiích nebo infrastruktuře?
4. Šablona čtvrtletní obchodní revize ClickUp s akčními položkami (zobrazení seznamu)
Účinná schůzka QBR by měla nejen poskytnout přehled klíčových ukazatelů výkonnosti společnosti, ale také odhalit klíčové poznatky a opatření, které je třeba řešit před další schůzkou QBR.
Šablona čtvrtletní obchodní revize s akčními položkami od ClickUp přesně toto splňuje. Na základě vlastního pole „OKR Type“ šablona zvýrazňuje pouze položky ze schůzky QBR, které jsou označeny jako „akční položky“. Tyto akční položky jsou poté uspořádány v seznamu podle jejich stavu: „K provedení“, „Probíhá“ nebo „Dokončeno“.
V přehledném zobrazení seznamu akčních položek mohou rozhodující osoby vidět hnací sílu aktivity, tým odpovědný za danou aktivitu a míru dokončení každé aktivity. Tento přehled akčních položek usnadňuje vedoucím pracovníkům posoudit, které aktivity vyžadují pozornost a s kým je třeba spolupracovat, aby byla zajištěna realizace opatření.
💡Tip pro profesionály: Vytvořte si vlastní dashboard pro čtvrtletní obchodní přehledy. Zjistěte, jak na to! 👇🏼
5. Šablona čtvrtletní zprávy ClickUp
Klíčovou součástí schůzek QBR je hodnocení finančních výsledků společnosti, včetně výdajů, příjmů a cash flow. To je obzvláště důležité pro QBR v oblasti prodeje, QBR v oblasti úspěchu zákazníků a QBR v oblasti marketingu a lidských zdrojů. Na základě sestavení a přezkoumání finančních informací mohou vedoucí pracovníci posoudit finanční zdraví společnosti na základě klíčových finančních ukazatelů.
Šablona čtvrtletní zprávy ClickUp vytváří čtvrtletní přehled finančních výsledků společnosti a rozděluje zisky a ztráty (P&L) do čtyř kategorií: nepřímé náklady, výnosy, fakturace a cash flow.
Při práci s finančními údaji budete muset provádět mnoho výpočtů. Šablona obsahuje pokyny pro klíčové vzorce, takže můžete snadno automatizovat důležité výpočty, jako jsou roční průměry, tempo a to, zda je P&L na dobré cestě nebo ne.
Vytvoření finanční transparentnosti napříč všemi obchodními funkcemi je klíčem k budování silných vztahů mezi vedoucími oddělení a finančním týmem. Přezkoumání čtvrtletních financí pomáhá funkčním vedoucím lépe předvídat výdaje jejich týmů a usnadňuje jim získání schválení nových investic a rozpočtů.
6. Šablona čtvrtletního hodnocení výkonu ClickUp
Čtvrtletní hodnocení nabízejí příležitost budovat vztahy v rámci celé organizace i jednotlivých týmů. Toho je dosaženo prostřednictvím podrobného hodnocení výkonnosti zaměstnanců. Propojením výkonnosti zaměstnanců s obchodními cíli se zajistí, že všichni budou pracovat na dosažení stejných cílů.
Například organizace se neúnavně snaží vytvářet hodnotu pro zákazníky, takže je logické, že výkonnost manažerů pro úspěch zákazníků a manažerů prodeje je s tímto cílem spojena. Tyto cíle mohou být různé, od upřednostňování nejvýznamnějších obchodů s novými zákazníky, přes vývoj školicího programu pro budování silnějších vztahů se zákazníky, až po jednoduché zlepšení prodejních argumentů.
Ať už je zaměstnanec hodnocen na základě čehokoli, propojení s celkovými cíli společnosti usnadňuje poskytování konkrétní zpětné vazby a vytváří u zaměstnanců pocit sounáležitosti, protože vidí, jak jejich práce podporuje podnikání.
Šablona čtvrtletního hodnocení výkonu ClickUp usnadňuje propojení výkonu zaměstnanců s výkonem firmy. Šablona se zaměřuje na čtyři kategorie hodnocení: přehled výkonu, dosažení cílů, zlepšení procesů a pracovní morálka. Každá sekce obsahuje předformátované komponenty pro hodnocení výsledků od „vynikající“ po „špatný“, stejně jako sekci pro manažery, kde mohou uvést podrobnou zpětnou vazbu s odůvodněním hodnocení.
Ve spodní části šablony hodnocení výkonu je část pro potvrzení, kde zaměstnanec i manažer uvedou své celkové komentáře a také svůj podpis potvrzující, že si hodnocení přečetli a zavázali se k jeho dodržování.
7. Šablona čtvrtletního plánu ClickUp
Účinné schůzky QBR se promění v robustní akční plány pro nadcházející čtvrtletí. Aby bylo zajištěno, že tyto akce budou splněny do příštího QBR, potřebují týmy jasný plán.
Šablona čtvrtletního plánu ClickUp používá časovou osu, která seskupuje nezbytné budoucí akce do standardních kategorií iniciativ a měsíců, ve kterých mají být dokončeny. Pokud například musí být nové funkce vydány v určitém čase pro příští QBR zaměřené na úspěch zákazníků, lze je zahrnout do šablony pod položkami „Výzkum“ a „Software“ a nastavit jejich nasazení na měsíc před příštím zasedáním QBR.
Díky uspořádání čtvrtletních cílů do plánu mohou organizace nadále budovat silné vztahy napříč funkcemi tím, že vyvinou společný jazyk a časový harmonogram týkající se toho, kdy a co musí splnit.
8. Šablona čtvrtletní finanční zprávy ClickUp
Finančnímu výkaznictví jsme se již věnovali v šabloně č. 5 výše, ale čtvrtletní finanční zpráva ClickUp se velmi podrobně zabývá finančními výsledky společnosti.
Toto je vážná záležitost. Čtvrtletní finanční zpráva (QFR) je souhrn neauditovaných finančních údajů, jako jsou rozvahy a výkazy zisků a ztrát, které podniky zveřejňují každé tři měsíce. Tyto zprávy mohou také obsahovat výsledky za daný rok a srovnávací výsledky, jako je srovnání stejného čtvrtletí předchozího roku s aktuálním čtvrtletím.
Šablona čtvrtletní finanční zprávy ClickUp poskytuje přehledný pohled na čtvrtletní příjmy a výdaje. Příjmy jsou například rozděleny do kategorií jako „Poplatky za služby“, „Prodej produktů“, „Úrokové výnosy“ atd. a obsahují sekce s celkovými částkami za daný rok a ukazateli nárůstu a poklesu.
Při práci s finančními údaji je vždy důležitý kontext. Šablona obsahuje také část věnovanou pozitivním a negativním aspektům z hlediska prodeje, produktivity a rozpočtu. Díky tomu bude vaše prezentace QBR obsahovat dostatek kontextu, aby rozhodující osoby mohly data správně interpretovat.
9. Šablona QBR pro PowerPoint od SlideTeam
Pokud je PowerPoint stále vaší preferovanou metodou pro správu čtvrtletních obchodních přehledů, tato šablona prezentace od Slide Team je pro vás ideální. Tato šablona obsahuje 80 hotových PPT snímků, které vám umožní snadno vložit a upravit vaše čtvrtletní hlavní body, klíčové události, finanční shrnutí, výkazy peněžních toků a mnoho dalšího.
Šablona prezentace obsahuje také vzorové snímky, které vám pomohou začlenit do vaší schůzky QBR související témata, jako je produktová roadmapa, SWOT analýza, organizační schémata a další témata, která do vašich schůzek přinášejí relevantní, ale neopakující se informace.
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování akčních položek, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, tento proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
10. Template. net Šablona QBR pro Microsoft Word
Pokud jste věrným uživatelem Microsoft Office, můžete začít s touto šablonou. Šablona QBR pro Microsoft Word. Poskytuje komplexní pohled na QBR se zaměřením na hodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti, jako jsou realizace zisků, strategické sladění, vývoj a správa zdrojů.
Šablona také obsahuje sekci pro komentáře, kde mohou recenzenti na základě výše uvedeného hodnocení KPI předložit doporučení ohledně toho, co je třeba udělat.
Začněte s tou správnou šablonou a odstartujte svou příští čtvrtletní obchodní revizi.
Schůzky QBR se konají v mnoha různých formách a rozměrech. Cíl však bude vždy stejný – identifikovat problémy a poučení z výsledků předchozího čtvrtletí a vypracovat informovaný akční plán pro následující čtvrtletí.
Nalezení správné šablony pro vaši příští prezentaci QBR může mít zásadní vliv na sjednocení vašeho týmu a dosažení vašich cílů.