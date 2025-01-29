10 nejlepších softwarů pro hodnocení výkonu zaměstnanců v roce 2025

Hodnocení výkonu zaměstnanců je důležité jak pro společnosti, tak pro zaměstnance. Poskytuje manažerům příležitost poskytnout zaměstnancům konstruktivní zpětnou vazbu. Tato zpětná vazba ukazuje zaměstnancům, jak jejich práce přispívá k cílům společnosti, a pomáhá jim růst a profesně se rozvíjet.
Hodnocení výkonu také umožňuje společnostem stanovit jasná očekávání ohledně výkonu a uznat úspěchy zaměstnanců, čímž posiluje kulturu ocenění.
Chcete zlepšit procesy hodnocení výkonu ve vaší společnosti? Zvažte vyzkoušení softwaru pro hodnocení výkonu. Podívejte se na tento seznam nejlepších softwarových řešení pro hodnocení výkonu zaměstnanců, která budou k dispozici týmům v roce 2024.
Co byste měli hledat v softwaru pro hodnocení výkonu?
Při hledání vhodného softwaru pro hodnocení výkonu byste měli zvážit následující faktory:
- Uživatelská přívětivost: Potřebujete platformu, ve které se snadno orientují jak manažeři, tak zaměstnanci.
- Možnosti přizpůsobení: Hledejte software pro hodnocení výkonu, který můžete přizpůsobit jedinečným metrikám a cílům vaší organizace.
- Integrační možnosti: Najděte software, který se hladce integruje s dalšími nástroji, které vaše organizace používá, jako jsou systémy pro řízení projektů nebo systémy pro správu lidských zdrojů, aby nebylo nutné ručně přenášet data.
- Robustní funkce pro reporting a analytiku: Získejte data, která odhalí trendy, silné stránky a oblasti pro zlepšení ve vašem pracovním kolektivu.
10 nejlepších softwarů pro hodnocení výkonu
1. ClickUp
ClickUp je jedinečné řešení, protože je neuvěřitelně univerzální. Nejedná se konkrétně o software pro hodnocení výkonu zaměstnanců, ale je dostatečně výkonný a univerzální, aby jej mohli jako software pro hodnocení výkonu používat odborníci v oblasti lidských zdrojů (HR) ve společnostech jakékoli velikosti a typu.
ClickUp lze použít jako výkonný HR software, který vám pomůže provádět, analyzovat a implementovat lepší hodnocení výkonu zaměstnanců. Mnoho společností používá ClickUp jako software pro řízení výkonu. Tato šablona pro hodnocení výkonu je dokonce jednou z nejstahovanějších šablon v rámci platformy.
ClickUp nabízí mnoho bezplatných šablon pro hodnocení výkonu, díky kterým je snadné začít s nastavením procesů hodnocení výkonu a přizpůsobit je potřebám vašeho týmu.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Goals umožňuje zaměstnancům propojit se svou prací a zaměstnavatelům sledovat jejich pokrok. Můžete nastavit časové osy a cíle a automatizovat sledování pokroku. Vytvořte složky, abyste mohli sledovat cíle svého týmu i jednotlivců na jednom místě. ClickUp se také dobře integruje s celou řadou softwaru pro stanovování cílů.
- Šablony organizačních schémat vám pomohou vizualizovat celou strukturu vašeho týmu. Vždy budete vědět, kdo jsou vedoucí vašeho týmu a kteří členové týmu jsou zodpovědní za jaké úkoly a projekty. Když jsou v řízení týmu jasně stanoveny odpovědnosti a hierarchie, je snazší navrhnout relevantní a smysluplná hodnocení výkonu.
- Nástroje pro monitorování zaměstnanců vám poskytují nejen sledování času, ale také podrobné zprávy o produktivitě. Manažeři dostávají údaje o výkonu v reálném čase a praktické informace (podívejte se na našeho průvodce nejlepšími nástroji pro monitorování zaměstnanců pro uživatele Mac!).
- Nástroje a šablony pro zapojení zaměstnanců podporují odpovědnost a uznávají a odměňují úspěchy zaměstnanců. ClickUp nabízí desítky šablon pro individuální schůzky, šablony související s lidskými zdroji, průzkumy zapojení, akční plány a další, aby vaši zaměstnanci byli informováni a zapojeni.
Omezení ClickUp
- Mnoho funkcí a velká univerzálnost této platformy mohou vyžadovat trochu času na osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
2. PerformYard
PerformYard je oblíbený nástroj pro hodnocení výkonu zaměstnanců, který firmám umožňuje vytvářet a spravovat hodnocení výkonu. Nabízí také správu cílů, pravidelnou zpětnou vazbu a provádění průzkumů zapojení zaměstnanců.
Tento software se zaměřuje na hodnocení výkonu, ale nabízí také další funkce zaměřené na zlepšení zapojení zaměstnanců. Jedná se o flexibilní a snadno použitelnou platformu pro personalisty.
Nejlepší funkce PerformYard
- Snadné vytvoření hierarchie a přiřazení hodnotitelů
- Výkonný a univerzální modul pro stanovení cílů
- Moderní uživatelské rozhraní
- Snadno přizpůsobitelný
Omezení PerformYard
- Mohl by nabídnout lepší integraci s populárnějšími nástroji pro řízení týmů a HR.
Ceny PerformYard
- Kontaktujte nás pro cenovou nabídku
Hodnocení a recenze PerformYard
- G2: 4,7/5 (více než 660 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (90 recenzí)
3. Connecteam
Connecteam je ideální pro menší týmy a týmy pracující na dálku. Zabývá se sice řízením výkonu, ale jeho hlavním zaměřením je zapojení zaměstnanců.
Jedná se o aplikaci určenou především pro mobilní zařízení, která pomáhá týmům zlepšit komunikaci, zefektivnit procesy a ušetřit čas.
Nejlepší funkce Connecteam
- Efektivní a cenově dostupný software pro hodnocení výkonu
- Komunikační a školicí materiály pro týmy jsou dostupné v hojném množství a snadno se hledají.
- Zákaznický servis je velmi vstřícný.
Omezení Connecteam
- Modul pro plánování v této aplikaci je ve srovnání s jinými softwary pro hodnocení výkonu poněkud obtížný na používání a integraci s jinými populárními kalendářovými aplikacemi.
Ceny Connecteam
- Zdarma
- Základní verze: 29 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 49 $/měsíc na uživatele
- Expert: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,3/5 (39 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (290 recenzí)
4. BambooHR
BambooHR je jeden z nejznámějších a nejrozsáhlejších systémů pro řízení lidských zdrojů, který malé a střední podniky využívají pro nábor zaměstnanců, hodnocení výkonu a mnoho dalšího. Disponuje funkcemi pro řízení výkonu, ale zahrnuje také důležité funkce pro řízení lidských zdrojů, jako je integrovaná mzdová agenda, sledování uchazečů, nástroje pro zapracování nových zaměstnanců, sledování dovolených a další.
Jedná se o jeden z nejpopulárnějších nástrojů pro společnosti, které chtějí vybavit své HR týmy komplexním HR řešením.
Nejlepší funkce BambooHR
- Skvělé funkce pro sledování času a dovolené
- Výkonné a přizpůsobitelné moduly pro zaškolování zaměstnanců
- Snadno vytvářitelné organizační schémata
- Funkce pro hodnocení výkonu zaměstnanců včetně procesu hodnocení výkonu
Omezení BambooHR
- Jelikož se jedná o komplexní HR řešení, není zde kladen velký důraz na funkce hodnocení výkonu, i když jsou k dispozici.
Ceny BambooHR
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,5/5 (více než 1 440 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
5. Eloomi
Eloomi je platforma pro správu vzdělávání a vzdělávací zkušenosti, která slouží také jako systém řízení výkonu. Ačkoli je primárně určena pro školení zaměstnanců a rozvoj jejich dovedností, může sloužit také jako software pro hodnocení výkonu.
Pomáhá manažerům vytvářet automatizované rozvojové plány a optimalizuje individuální pohovory tím, že navrhuje témata k diskusi a akční body. Díky tomu je skvělým řešením pro proces hodnocení výkonu zaměstnanců.
Nejlepší funkce Eloomi
- Robustní a velmi intuitivní
- 360° zpětná vazba
- Analýza nedostatků v dovednostech a doporučené kurzy
- Pokročilá analýza lidí a dat
Omezení Eloomi
- Poměrně omezené možnosti integrace ve srovnání s jiným softwarem pro řízení výkonu zaměstnanců.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s přizpůsobenými pracovními postupy.
Ceny Eloomi
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Eloomi
- G2: 4,7/5 (31 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90 recenzí)
6. Culture Amp
Culture Amp je nová, robustní platforma pro zaměstnance s přístupem zaměřeným na kulturu. Díky funkcím, jako je předpověď fluktuace, hotové průzkumy, zapojení zaměstnanců a výkonné analytické nástroje, umožňuje zaměstnavatelům získat hluboké a podstatné znalosti o svých zaměstnancích.
K dispozici jsou také lepší funkce 1-1, sledování cílů a zpětná vazba z více zdrojů. Díky vynikajícím funkcím sledování cílů je řízení výkonu jednoduché, snadné a plynulé ve všech týmech.
Nejlepší funkce Culture Amp
- Sebereflexe a zpětná vazba od kolegů pro lepší hodnocení výkonu
- Automatická synchronizace s HR softwarem a systémy záznamů (BambooHR, Workday, Personio, Namely atd.)
- Bohatá knihovna šablon průzkumů pro zapojení zaměstnanců nebo sledování jejich výkonu
Omezení Culture Amp
- Oproti jiným softwarům pro řízení výkonu v tomto seznamu je poněkud náročnější naučit se jej používat.
- Nedostatečná kompatibilita a možnosti přizpůsobení
- Žádná bezplatná zkušební verze
Ceny Culture Amp
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Culture Amp
- G2: 4,6/5 (576 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (74 recenzí)
7. Workhuman
Workhuman je společnost zabývající se řízením lidského kapitálu s více než 20 lety zkušeností v oboru. Jejich řešení jsou založena na sociálních uznáních, která umožňují zaměstnancům vzájemně se hodnotit a odměňovat, což pomáhá vytvářet silnější kulturu a zlepšovat retenci.
Funkce pro hodnocení výkonu jsou mezikulturní, a proto škálovatelné, s možností výběru z více než 30 různých jazyků.
Nejlepší funkce Workhuman
- Řešení sociální analýzy založené na umělé inteligenci v systému řízení výkonu
- Integrace s oblíbenými obchodními nástroji, jako jsou Microsoft Teams, Slack, Yammer
- Otevřené API umožňuje hladkou integraci s více systémy.
Omezení Workhuman
- Žádná integrace softwaru pro řízení lidských zdrojů nebo mzdového účetnictví
- Drahé pro malé společnosti
Ceny Workhuman
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Workhuman
- G2: 4,3/5 (68 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (4 recenze)
8. Cornerstone
Cornerstone je platforma zaměřená na dovednosti, která podporuje nové způsoby práce. Tento nástroj pro řízení výkonu zahrnuje řízení výkonu, řízení vzdělávání, nábor, zapracování, rozvoj zaměstnanců a další.
Jako software pro hodnocení výkonu zaměstnanců nabízí Cornerstone vysoce konfigurovatelné funkce a je skvělým řešením pro časté rozhovory, průzkumy a hodnocení. Proces hodnocení lze automatizovat a integrovat s cíli a hodnocením kompetencí.
Zaměstnavatelé mohou snadno identifikovat mezery v dovednostech pomocí 180° a 360° zpětné vazby a sebehodnocení. K dispozici jsou také nástroje pro řízení nástupnictví.
Nejlepší funkce Cornerstone
- Intuitivní administrační rozhraní
- Praktické kontrolní seznamy
- Průzkumy zapojení zaměstnanců
Omezení Cornerstone
- Zaškolování nových zaměstnanců je složitý proces
- Někteří recenzenti si stěžují na zákaznickou podporu.
Ceny Cornerstone
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Cornerstone
- G2: 3,9/5 (115 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (35 recenzí)
9. ClearCompany
ClearCompany je komplexní řešení pro oblast lidských zdrojů s robustními nástroji pro hodnocení výkonu. Je navrženo tak, aby automatizovalo, zlepšovalo a zefektivňovalo proces hodnocení prostřednictvím provádění lepších hodnocení, zjednodušení cyklu hodnocení, zlepšení rozvoje zaměstnanců a získávání lepší zpětné vazby.
ClearCompany obsahuje šablony hodnocení, které přesouvají důraz z žebříčků a konzervativního hodnocení na růst a potenciál zaměstnanců. Pracovní postupy, formáty a stupnice hodnotícího cyklu lze snadno přizpůsobit a předem připravené šablony zrychlují a zefektivňují celý proces.
Nejlepší funkce ClearCompany
- Šablony pro všechny standardní formáty hodnocení
- Software pro hodnocení výkonu přizpůsobený pro mobilní zařízení a vícejazyčný
- Vynikající nástroje pro plánování cílů
- Předem připravené zprávy
Omezení ClearCompany
- Reporting je omezený a vyžaduje určité úpravy.
- Pomalá zákaznická podpora
- Poněkud pomalá integrace a zapracování
Ceny ClearCompany
Kontaktujte ClearCompany a vyžádejte si cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze ClearCompany
- G2: 4,6/5 (286 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (311 recenzí)
10. Lattice
Lattice je robustní platforma pro úspěch zaměstnanců, která pomáhá zaměstnavatelům provádět hodnocení výkonu, stanovovat cíle a provádět průzkumy. Její funkce umožňují všem zúčastněným stranám vytvářet a účastnit se všech standardních formátů hodnocení, s rychlými a plynulými cykly od hodnocení založených na projektech až po 360stupňová hodnocení.
Tento software pro hodnocení výkonu pomáhá urychlit proces tím, že zdůrazňuje kontext z aktualizací a zpětné vazby od kolegů, a také umožňuje úpravy v polovině cyklu.
Nejlepší funkce Lattice
- Automatická pravidla, vložené poznámky a štítky a hotové šablony
- Hladká integrace s více než 20 nástroji pro řízení lidských zdrojů a produktivity
- Transparentní ceny
- Jeden z nejlepších softwarů pro řízení výkonu pro rostoucí podniky a týmy HR
Omezení Lattice
- Složitá navigace a uživatelské rozhraní, které by mohlo být vylepšeno
Ceny Lattice
- Řízení výkonu + OKR a cíle: 11 $/měsíc na uživatele
- Zapojení: +4 $/měsíc na uživatele
- Grow: +4 $/měsíc na uživatele
- Odměna: +6 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5 (3 701+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (108 recenzí)
Najděte nejlepší platformu pro řízení výkonu pro svůj tým
Každá společnost má svůj vlastní proces hodnocení výkonu. Proto je tak důležité najít software, který nejlépe vyhovuje potřebám vašeho týmu. Nejlepší software pro řízení výkonu automatizuje vaše nejdůležitější úkoly, čímž šetří čas a úsilí jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům.
ClickUp je jedním z nejvíce doporučovaných řešení pro řízení výkonu na trhu. Umožňuje automatizovat procesy rozvoje zaměstnanců, hodnocení jejich výkonu a zajistit, aby proces hodnocení zaměstnanců probíhal vždy hladce.
Pokud stále hledáte ten správný nástroj pro řízení výkonu a řešení pro správu talentů pro vaši firmu, vyzkoušejte ClickUp. Je zcela zdarma, snadno se automatizuje a obsahuje desítky hotových šablon pro vylepšení vašeho procesu řízení výkonu.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp, pokud chcete hodnotit výkonnost zaměstnanců snadno a zcela transparentně.