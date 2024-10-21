10 nejlepších softwarů pro sledování uchazečů (ATS) v roce 2025

Získání těch nejlepších talentů je klíčové pro úspěch vaší firmy, ale jejich vyhledávání a nábor je neuvěřitelně časově náročné. Pro zefektivnění náborového procesu se mnoho personálních oddělení, náborářů a manažerů spoléhá na software pro sledování uchazečů (ATS).
HR software vám může pomoci s formátováním popisu pracovní pozice, vyhledáváním potenciálních kandidátů z širšího talentového fondu a správou žádostí o zaměstnání. Nejlepší systémy ATS také využívají umělou inteligenci a algoritmy k automatizaci analýzy životopisů, což vám pomůže vybrat kandidáty a vytvořit užší výběr těch, jejichž dovednosti a pracovní zkušenosti vynikají nad ostatními.
Některé systémy pro sledování uchazečů dokonce pomáhají s plánováním pohovorů, vytvářením hodnocení, zasíláním nabídek e-mailem a zaškolováním nových zaměstnanců.
Podívejme se, jak nástroje pro nábor zaměstnanců, jako je software ATS, automatizují proces přijímání nových zaměstnanců, optimalizují váš pracovní postup a usnadňují rozhodování o přijetí. Zaměříme se také na funkce a vlastnosti, které byste měli zvážit, a podíváme se na některé z nejlepších systémů ATS, abyste mohli najít ten pravý pro vás. ✨
Co byste měli hledat v systémech pro sledování uchazečů?
Dobrý náborový software vám pomůže spravovat proces podávání žádostí o zaměstnání od začátku až do konce vašeho plánu náboru.
Zde je několik klíčových funkcí a vlastností ATS, které byste měli zvážit při hledání vhodného systému pro získávání talentů pro vaši společnost:
- Zjednodušené vyhledávání uchazečů díky automatickému zveřejňování pracovních nabídek na více kariérních webech a online pracovních portálech.
- Cloudový, optimalizovaný systém, ke kterému máte přístup odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.
- Prohledávatelná databáze, ve které snadno najdete kandidáta, kterého hledáte.
- Přizpůsobitelné možnosti, abyste mohli data zobrazit podle svých preferencí.
- Dashboard, který vám pomůže sledovat, jak si vedete v porovnání s vašimi náborovými cíli.
10 nejlepších softwarů pro sledování uchazečů
Naštěstí existuje spousta špičkových systémů pro sledování uchazečů pro různé případy použití. Poskytovatele jsme rozdělili do různých kategorií podle toho, jaké funkce pro správu talentů – nebo kombinaci úkolů – potřebujete.
Některé nástroje pro nábor zaměstnanců jsou zdarma a pokud jste malá firma, mohou být přesně tím, co potřebujete. Jiné softwary pro sledování uchazečů jsou placené, takže se musíte rozhodnout, zda se vám to vyplatí. ?
Pojďme si je podrobněji představit.
1. ClickUp
Nejlepší pro sledování uchazečů s řízením projektů
Komplexní platforma pro správu lidských zdrojů ClickUp vám poskytuje vše, co potřebujete k sestavení svého vysněného týmu, rozvoji jeho talentů a řízení jeho výkonu.
Pomocí tohoto bezplatného softwaru pro sledování uchazečů získáte přehled o volných pozicích, které potřebujete obsadit ve svém organizačním schématu. Poté naplánujte náborový proces pomocí nástroje pro mapování procesů. Můžete vytvořit úkoly pro vše od zveřejňování pracovních nabídek online a plánování videohovorů v reálném čase až po zasílání nabídek a zapracování nových zaměstnanců.
Systém vám pomůže spravovat profily uchazečů a jejich kontaktní údaje. Navíc vestavěná automatizace přesouvá všechny uchazeče vaším procesem, abyste mohli identifikovat nejlepšího kandidáta pro danou pozici.
Díky řadě bezplatných šablon pro oblast lidských zdrojů, které vám pomohou – od plánu personálního obsazení, šablony plánu náboru ClickUp, dokumentů o firemních procesech a zásadách v oblasti lidských zdrojů až po průzkumy zapojení zaměstnanců a šablony nápravných opatření – jsou pokryty všechny aspekty procesu náboru a řízení. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Vlastní šablony vám pomohou projít všemi fázemi náborového cyklu.
- Vlastní stavy vám na první pohled ukážou, v jaké fázi se každá úloha nachází.
- ClickUp CRM pro sledování uchazečů a organizaci jejich kontaktních údajů
- Díky přizpůsobitelným zobrazením můžete snadno sledovat svůj pokrok a metriky v detailu nebo v přehledu.
- Spolupráce je jednoduchá, takže celý náborový tým může spolupracovat na hledání vhodného kandidáta.
- Díky cloudovému systému máte přístup ke svému systému pro sledování uchazečů odkudkoli.
Omezení ClickUp
- Nabízejí tak širokou škálu funkcí a možností přizpůsobení, že se s nimi může být trochu obtížné seznámit.
- Mobilní aplikace zatím nemá všechny funkce desktopové verze.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Breezy HR
Nejlepší bezplatný systém pro sledování uchazečů
Tento systém pro sledování uchazečů o zaměstnání je vhodný pro malé a střední podniky, které přijímají nové zaměstnance po celý rok, jako jsou personální agentury, kamenné obchody a franšízy.
Breezy vám pomůže vytvořit kariérní stránku a zveřejní vaše volná pracovní místa na více než 50 předních pracovních portálech po celém světě.
Každá cenová úroveň tohoto softwaru ATS nabízí více funkcí. Například, zatímco všechny nabízejí automatické zveřejňování na pracovních portálech a analýzu životopisů, placené plány také pomáhají automatizovat předběžný výběr uchazečů, spravovat plánování pohovorů prostřednictvím videokonferencí a řešit další opakující se úkoly.
Business plán nabízí ještě pokročilejší funkce, jako je porovnání uchazečů, schvalování pracovních míst a správa nabídek. ?️
Nejlepší funkce Breezy HR
- Systém je jednoduchý, snadno použitelný a přizpůsobitelný.
- Dashboard a analytické nástroje vám společně poskytnou spoustu informací.
- Systém umožňuje společné najímání, takže se mohou zapojit všichni členové náborového týmu.
Omezení Breezy HR
- V bezplatné verzi Bootstrap můžete vidět pouze uchazeče, kteří se přihlásili v posledních 30 dnech.
- Není integrován s LinkedIn Recruiter, takže profily je třeba přidávat ručně.
Ceny Breezy HR
- Bootstrap: zdarma
- Startup: Od 157 $/měsíc
- Růst: Od 273 $/měsíc
- Podnikání: Od 439 $/měsíc
Hodnocení a recenze Breezy HR
- G2: 4,4/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 390 recenzí)
3. MightyRecruiter
Nejlepší bezplatný systém pro sledování uchazečů
MightyRecruiter je jeden z bezplatných systémů pro sledování uchazečů, který pomáhá personalistům najít jak aktivní uchazeče o zaměstnání, tak i pasivnější kandidáty.
MightRecruiter zveřejňuje volná pracovní místa na více než 29 pracovních portálech, včetně LinkedIn, Glassdoor a CareerBuilder. Prohledává také vaše sociální sítě, aby identifikoval potenciální kandidáty, a pomáhá vám tak využít vaši síť kontaktů.
Jakmile začnou přicházet žádosti o zaměstnání, software pomocí umělé inteligence identifikuje nejvhodnější uchazeče a provede je až do fáze přijetí.
Nejlepší funkce MightyRecruiter
- Vyhledávejte aktivní i pasivní uchazeče z mnoha různých platforem.
- Získejte informace o uchazečích přímo z jejich profilů na sociálních sítích.
- Integrujte MightyRecruiter do svého stávajícího ATS
- Zasílejte uchazečům přizpůsobené automatické zprávy přímo ze systému a mějte vše pohromadě na jednom místě.
Omezení MightyRecruiter
- Někteří uživatelé by uvítali podrobnější reporty.
- E-maily uchazečům nelze příliš přizpůsobovat.
Ceny MightyRecruiter
- Zdarma
Hodnocení a recenze MightyRecruiter
- G2: 4,1/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 60 recenzí)
4. Greenhouse
Nejlepší systém pro sledování uchazečů pro střední a velké společnosti
Greenhouse poskytuje strukturovaný proces náboru, který zvyšuje efektivitu a účinnost, takže najmete ty správné lidi, kteří vám pomohou budovat vaše podnikání. Snížení předsudků a podpora inkluze zajišťují větší diverzitu – a také větší kreativitu a dopad na podnikání.
Tento systém pro sledování uchazečů klade velký důraz na spravedlnost a spolupráci v procesu přijímání nových zaměstnanců. Zohledňuje také zkušenosti uchazečů, a to od pohovoru až po zapracování, a pomáhá jim rychle se integrovat do nového týmu.
Nejlepší funkce Greenhouse
- Software je velmi snadno použitelný, i když nejste zkušený náborář.
- Systém vám pomůže nastavit úkoly pro každý krok procesu a na konci změřit váš úspěch.
- Můžete vytvářet hodnotící tabulky na základě zkušeností uchazečů i dalších faktorů, jako jsou měkké dovednosti, takže snadno identifikujete nejlepší kandidáty pro různé pracovní pozice.
- Díky reportům a analytickým údajům jsou všichni během náborového procesu informováni o aktuálním stavu.
Omezení Greenhouse
- Funkce reportování by mohla být vylepšena a možná budete muset použít integraci třetí strany, abyste získali požadovaná data v požadované podobě.
- Uživatelské rozhraní, zejména ovládací panel, není tak intuitivní, jak by mohlo být.
Ceny Greenhouse
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Greenhouse
- G2: 4,4/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 650 recenzí)
5. BambooHR
Nejlepší systém pro sledování uchazečů pro střední a velké společnosti
BambooHR je komplexní systém pro řízení lidských zdrojů, který zahrnuje software pro sledování uchazečů. Pracuje s jediným bezpečným zdrojem dat v rámci systému a podporuje nábor a zapracování nových zaměstnanců, stejně jako hodnocení výkonu zaměstnanců, mzdy a benefity.
Během náborového procesu tento systém pro sledování uchazečů spravuje všechny údaje o kandidátech, včetně jejich kontaktních informací. Sleduje také podrobnosti o dané pozici, jako je název pozice a popis práce.
Aktualizace stavu vám přesně sdělí, v jaké fázi procesu se uchazeč nachází a jaké je jeho aktuální hodnocení pro danou pozici. Jako dodatečnou připomínku postupu jeho žádosti můžete snadno nahlédnout do poslední komunikace s daným uchazečem. ?
Nejlepší funkce BambooHR
- Automatizuje sledování a správu informací o uchazečích, čímž vám šetří čas.
- Pomáhá vám komunikovat s uchazeči v každé fázi procesu a vytváří pro ně skvělý zážitek.
- Umožňuje spolupráci se zainteresovanými stranami díky přizpůsobitelným oprávněním.
- Integruje se s dalšími aplikacemi Bamboo i s externími aplikacemi kompatibilními s ATS, jako jsou Indeed, Greenhouse a Breezy.
Omezení BambooHR
- Někteří uživatelé uvádějí, že poskytovaná podpora je pomalá a ne vždy příliš užitečná.
- BambooHR není integrován s QuickBooks Online, takže pokud používáte tento účetní systém, budete muset zadávat data ručně nebo použít zprostředkovatele k přenosu informací o zaměstnancích do QuickBooks.
Ceny BambooHR
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,5/5 (více než 1 450 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
6. Rippling
Nejlepší systém pro sledování uchazečů pro start-upy
Rippling vám pomůže najít talenty z různých platforem a poté nastavit náborové procesy a pracovní postupy, abyste mohli celý proces hladce řídit od začátku do konce.
Tento software pro sledování uchazečů usnadňuje každý krok, od přizpůsobení fází pohovorů podle seniority až po plánování těchto pohovorů v kalendářích, jako jsou Outlook, Google a iCal.
Jakmile budete připraveni přijmout nového zaměstnance, pomůže vám tento software odeslat nabídkové dopisy a všechny relevantní dokumenty, jako jsou pracovní pozice a popisy práce, vašemu novému zaměstnanci. Nového zaměstnance také zaregistruje ve všech nezbytných systémech, jako jsou mzdy a zdravotní pojištění. ?
Nejlepší funkce Rippling
- Automaticky přidává pracovní nabídky na platformy jako LinkedIn a Indeed.
- Můžete si přizpůsobit přehledy tak, aby vám poskytovaly požadované údaje, například čas potřebný k obsazení pozice nebo zpětnou vazbu od uchazečů.
- Systémy pro sledování uchazečů integrují správu vzdělávání, takže můžete nové zaměstnance rychle zapracovat.
Omezení Rippling
- Někteří zákazníci si stěžovali, že podpora během implementace by mohla být lepší.
- K řízení výkonu budete muset použít aplikaci třetí strany.
Ceny Rippling
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Rippling
- G2: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 2 700 recenzí)
7. JazzHR
Nejlepší systém pro sledování uchazečů pro střední podniky
JazzHR je určen pro střední a velké podniky a pomáhá vám s jedním kliknutím vyhledávat uchazeče na několika pracovních portálech. Poté pomocí hodnocení a pohovorů pomáhá seřadit uchazeče podle vašich vlastních kritérií.
Platformu můžete také využít k získání názorů na kandidáty od všech členů náborového týmu, čímž zajistíte skutečně kolaborativní proces.
Funkce digitálního řízení nabídek automatizuje a zrychluje zapracování nových zaměstnanců, zatímco jasná image zaměstnavatele pomáhá zajistit, že zkušenosti uchazečů jsou konzistentní a pozitivní v každém bodě kontaktu. ?
Nejlepší funkce JazzHR
Omezení JazzHR
- Není integrován se stránkami nabízejícími služby na dálku, jako jsou Fiverr nebo Upwork, takže nebudete snadno hledat dodavatele pracující na dálku.
- Podpora ne vždy reaguje rychle, když nahlásíte technické problémy.
Ceny JazzHR
- Bezplatná zkušební verze
- Hero: 49 $/měsíc
- Plus: 239 $/měsíc
- Pro: 359 $/měsíc
Hodnocení a recenze JazzHR
- G2: 4,4/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 450 recenzí)
8. Recruitee
Nejlepší pro nábor uchazečů
Recruitee vám nejprve pomůže vytvořit kariérní stránky s vaší značkou zaměstnavatele pomocí snadno použitelného editoru. Poté využívá několik nástrojů pro vyhledávání kandidátů, včetně pracovních portálů, sdílených odkazů na sociálních médiích a doporučení zaměstnanců, aby našel kvalifikované kandidáty.
Plánovač usnadňuje plánování pohovorů a šablony pohovorů a poznámky v systému zajišťují konzistentnost a transparentnost. Díky tomu je vše na jednom místě, snadno přístupné a podporuje spolupráci v rámci náborového týmu. ?
Nejlepší funkce Recruitee
- Automatizace a šablony vám usnadní pracovní postupy a ušetří čas.
- Můžete si přizpůsobit své zprávy a přehledy, abyste mohli sledovat proces a snadno zjistit, kde je třeba provést optimalizaci.
- Tento software pro sledování uchazečů je integrován s mnoha dalšími platformami, včetně Google, Teams, Indeed a Zapier.
Omezení Recruitee
- Mobilní aplikace není tak propracovaná jako ta pro stolní počítače.
- Funkce tohoto softwaru jsou přizpůsobeny potřebám amerického trhu a nelze je snadno přizpůsobit odlišným potřebám náborových procesů v jiných zemích.
Ceny Recruitee
- Bezplatná zkušební verze
- Spuštění: 224 $/měsíc
- Cena: 399 $/měsíc
- Lead: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Recruitee
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 180 recenzí)
9. Bullhorn
Nejlepší pro nábor uchazečů
Bullhorn se zaměřuje na zkušenosti uchazečů a vytváření úzkých vztahů. To je doplněno o high-tech automatizovaná řešení, která pomáhají najít ty správné uchazeče na správná místa.
Tento software pro sledování uchazečů, určený pro personální agentury, podporuje náboráře během celého náborového procesu, od vyhledávání kandidátů až po fakturaci klientům. Jeho cílem je zefektivnit vaše operace a pomoci vám umístit více kandidátů, a tím zvýšit tržby. ?
Díky centralizovanému systému, který spravuje pracovní místa, uchazeče a úkoly, vždy přesně víte, v jaké fázi procesu se právě nacházíte. Můžete si také nastavit připomenutí pro dokončení úkolů v určitých časech, abyste vždy postupovali podle svých náborových cílů.
Nejlepší funkce Bullhorn
- Tento cloudový systém je bezpečný a přístupný odkudkoli.
- Integrovaný nástroj CRM vám pomůže udržet si přehled o měnících se potřebách vašich klientů.
- Důraz je kladen na zákaznickou podporu a pomoc klientům, aby mohli systém využívat na maximum.
Omezení Bullhornu
- Rozhraní není ve srovnání s ostatními systémy pro sledování uchazečů v tomto seznamu příliš uživatelsky přívětivé.
- Nabízí tolik funkcí, že to může být až ohromující, zejména pro nové uživatele ATS.
Ceny Bullhorn
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Bullhorn
- G2: 4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 000 recenzí)
10. Recruit CRM
Nejlepší pro nábor uchazečů
Recruit CRM, který je určen také pro personální agentury a náborové agentury, automatizuje váš náborový pracovní postup, díky čemuž budete mnohem efektivnější.
Tento software pro sledování uchazečů vyhledává potenciální kandidáty přímo z platforem jako Outlook, Gmail a LinkedIn. Jakmile jsou noví kandidáti v systému, mohou jedním kliknutím aktualizovat své profilové informace. Recruit CRM pak pomocí umělé inteligence prohledává jejich životopisy a vybírá ty nejlepší kandidáty. ?
Každý následující cenový plán vám umožňuje sledovat více uchazečů. Plán Business nabízí přístup k API a zprávu Executive Search Report. Plán Enterprise umožňuje vlastní branding a SLA, neomezené živé školení a vyhrazeného account manažera.
Nejlepší funkce Recruit CRM
- Systém pro sledování uchazečů je intuitivní a snadno použitelný.
- Kanbanové tabule s funkcí drag-and-drop usnadňují vizualizaci vaší kandidátské pipeline.
- Software je 100% přizpůsobitelný a nabízí více než 5 000 integrací.
- Týmy podpory a vývoje jsou velmi ochotné a vstřícné.
Omezení CRM pro nábor zaměstnanců
- Někteří uživatelé by uvítali více možností automatizace a integrace.
- Funkce reportování by mohla být obohacena o několik dalších funkcí.
Ceny CRM pro nábor zaměstnanců
- Bezplatná zkušební verze
- Pro: 85 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 125 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze CRM pro nábor zaměstnanců
- G2: 4,7/5 (45+ recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 330 recenzí)
Usnadněte si nábor pomocí softwaru pro sledování uchazečů
Pokud pravidelně přijímáte nové zaměstnance, je rozumné najít nejúčinnější a nejefektivnější způsob. Systém pro sledování uchazečů vám pomůže řídit proces přijímání zaměstnanců od začátku do konce.
Uchovává všechny informace o uchazečích na jednom místě, pomáhá vám třídit jejich profily a usnadňuje spolupráci s dalšími zúčastněnými stranami. ATS také automatizuje úkoly, usnadňuje váš pracovní postup a pomáhá vám činit výjimečná rozhodnutí o přijímání zaměstnanců pro vaši společnost. ✨
Pokud hledáte ATS, který splní všechny vaše náborové potřeby, není lepší volba než ClickUp. Díky široké škále šablon a informací, které máte na dosah ruky, vám pomůže se všemi aspekty vašeho podnikání, od náboru až po zaškolení. ?