10 bezplatných šablon databází v programech Word, ClickUp a Access

Ať už pracujete v oddělení lidských zdrojů a máte na starosti sledování poznámek z jednání ve vaší společnosti, nebo provozujete osobní blog, kde pravidelně publikujete seznamy a recenze, víte, jak často musíte vytvářet podobný obsah ve stejné struktuře.
Každý týden se ocitáte v situaci, kdy znovu a znovu vytváříte stejnou dokumentaci – ať už se jedná o materiály pro nové zaměstnance nebo standardní operační postupy pro běžné úkoly. Není to těžké, ale sestavení každého z nich zabere čas, který byste mohli věnovat jiným úkolům, které vyžadují vaši pozornost.
Místo toho, abyste trávili čas psaním stejných informací, použijte šablonu databáze k automatizaci procesu. Vyberte si šablonu a přizpůsobte ji své databázi, ať už vytváříte nový záznam o zaměstnancích pro nově přijaté zaměstnance nebo sestavujete novou znalostní databázi pro projekt.
Zde vysvětlíme, co je to šablona databáze a jak ji můžete využít pro své obchodní nebo osobní potřeby. Probereme, na co se zaměřit při výběru šablony databáze, a představíme 10 našich oblíbených příkladů, které můžete vyzkoušet ještě dnes. ✨
⏰ 60sekundové shrnutí
Ušetřete čas při úkolech, jako jsou poznámky z jednání a záznamy o zaměstnancích, díky šablonám databází – abyste se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější.
- Šablona databáze ClickUp: Univerzální šablona pro efektivní organizaci a správu různých typů dat.
- Šablona databáze blogu ClickUp: Sledujte blogové příspěvky, koncepty a harmonogramy publikování na jednom místě.
- Šablona databáze ClickUp Landing Page: Spravujte designy, obsah a metriky výkonu landing page bez problémů.
- Šablona ClickUp Book of Record Business: Udržujte komplexní záznamy o obchodních transakcích a rozhodnutích.
- Šablona záznamů o zaměstnancích ClickUp: Ukládejte a spravujte informace o zaměstnancích, od kontaktních údajů po pracovní pozice.
- Šablona adresáře zaměstnanců ClickUp: Vytvořte přístupný adresář všech zaměstnanců pro snadnou komunikaci.
- Šablona fotoadresáře ClickUp: Vizualizujte svůj tým pomocí fotografií spolu s důležitými údaji o zaměstnancích.
- Šablona adresáře členů ClickUp s fotografiemi: Spravujte údaje o členech s doprovodnými fotografiemi pro organizace nebo kluby.
- Šablona znalostní báze ClickUp HR: Centralizujte politiky, postupy a zdroje v oblasti lidských zdrojů pro snadný přístup.
- Šablona databáze pro plánování kalendáře v aplikaci Microsoft Access: Plánujte a sledujte schůzky a události pomocí aplikace Microsoft Access.
Co je to šablona databáze?
V databázích najdete obsah, který je vytvářen a opakovaně duplikován. Mezi příklady patří poznámky ze schůzek, postupy projektů, záznamy o zaměstnancích a návrhy designu. Šablona databáze je nástroj, který replikuje běžné stránky a struktury v pracovním prostoru.
Tyto šablony jsou klíčovým prvkem automatizace. Místo toho, abyste trávili nespočet hodin přepisováním stejné struktury a replikováním stejného obsahu, použijte šablonu, která tuto práci udělá za vás.
Databázové šablony mají stovky různých použití. V projektovém řízení můžete během několika sekund replikovat firemní postupy a projektové pokyny. Malým firmám, které potřebují pomoc v oblasti lidských zdrojů, může databázová šablona ušetřit čas a peníze tím, že vytvoří záznamy o zaměstnancích, materiály pro zaškolení nových zaměstnanců a firemní politiky, které lze sdílet s novými zaměstnanci.
Marketéři mohou šablony databází využít k řízení úkolů, zefektivnění pracovních postupů při tvorbě blogů nebo ke zlepšení spolupráce mezi týmy zabývajícími se psaním a editací. ✍️
S databázovou šablonou stačí jen několik kliknutí k vytvoření základní struktury nebo formátu pro pravidelně používaný obsah. Jakmile máte novou strukturu a rozvržení, můžete se pustit do vyplňování relevantních údajů podle potřeby. Poté nový dokument nebo tabulku sdílejte s ostatními členy týmu.
Co dělá šablonu databáze dobrou?
Jste připraveni začít šetřit čas a energii při replikaci důležitých informací? Prvním krokem je výběr šablony databáze. Ale nechcete jen tak nějakou starou šablonu, chcete takovou, která bude vyhovovat vašemu podnikání nebo splní vaše konkrétní osobní potřeby. 🛠️
Zde je několik tipů, jak vybrat dobrou šablonu databáze:
- Organizační struktura: Šablona databáze by měla nabízet nástroje pro vymezení a organizaci obsahu nebo znalostních položek. Prvky jako nadpisy, rozbalovací nabídky a sekce usnadňují replikaci informací z databáze a zajišťují jejich snadnou čitelnost.
- Řízení oprávnění: Pravděpodobně nechcete sdílet svou databázi s každým. K tomu slouží oprávnění šablony databáze Access. Hledejte nástroj, který nabízí sdílení souborů a oprávnění k prohlížení. Tímto způsobem můžete sdílet šablony databáze s konkrétním oddělením nebo pouze s několika jednotlivci.
- Integrace pracovního prostoru: Některé bezplatné šablony lze použít pouze v jednom pracovním prostoru, zatímco jiné lze integrovat do různých oblastí a aplikací. Pokud potřebujete šablonu, kterou mohou používat různá oddělení, vyberte si takovou, která nabízí integraci do více pracovních prostorů.
10 bezplatných šablon databází
Vytvářejte a reprodukujte svůj nejcennější obsah v databázích během několika minut pomocí šablon. Automatizací procesu můžete soustředit svou energii na jiné činnosti a být tak efektivnější a výkonnější.
Ať už hledáte způsob, jak zefektivnit svůj osobní život, nebo nástroje, které zvýší efektivitu vašeho podnikání, máme pro vás vhodnou databázovou šablonu. Zde je 10 nejlepších databázových šablon, které můžete vyzkoušet ještě dnes. 👀
1. Šablona databáze ClickUp
Šablona databáze ClickUp je univerzální nástroj určený k organizaci a správě dat. Ať už potřebujete zefektivnit tvorbu obsahu, sledovat ukazatele výkonnosti nebo spravovat přidělování zdrojů, tuto obecnou šablonu databáze lze přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašim obchodním potřebám.
Všechny funkce jsou snadno dostupné v tabulkovém zobrazení ClickUp, které nabízí jednoduché a uživatelsky přívětivé rozhraní. Zbavte se starostí se správou databází díky tomuto přizpůsobivému řešení, které nabízí plynulé přizpůsobení, snadné třídění úkolů a automatické aktualizace. Použijte šablonu databáze ClickUp pro zvýšení produktivity a zlepšení organizace.
2. Šablona databáze blogu ClickUp
Vytvořte databázi obsahu a sledujte vše, co jste publikovali, a co se chystá, pomocí šablony databáze blogu ClickUp. Tato šablona uchovává veškerý váš obsah na jednom místě. Použijte ji jako šablonu pro sledování metrik a zjistěte, v jaké fázi publikačního procesu se nacházíte.
Šablonu si přizpůsobte přidáním kategorií pro různé typy obsahu a zahrňte značky priority pro položky, které vyžadují okamžitou pozornost. Přejděte do zobrazení Databázového centra, kde získáte podrobný přehled veškerého obsahu blogu, nebo se ponořte hlouběji pomocí zobrazení Databázového seznamu a Tabule, kde získáte více informací o každém probíhajícím úkolu. 📚
3. Šablona databáze ClickUp Landing Page
Hledáte způsob, jak zefektivnit a sledovat tvorbu vstupních stránek? Využijte šablonu databáze vstupních stránek ClickUp, která vám pomůže tuto práci zvládnout. Díky této šabloně uvidíte, které vstupní stránky jsou ve vývoji, které je třeba vylepšit a které ještě musíte vytvořit. Díky tomu je stanovení priorit vaší práce snazší než kdy dříve.
V rámci každého úkolu můžete vytvářet popisy a přidávat vlastní pole, aby byl úkol pro člena týmu snazší. Vložte návody pro běžné postupy, které chcete použít při vytváření nebo aktualizaci vstupních stránek. Odkazujte na znalostní báze, abyste uvedli základní informace a osvědčené postupy pro konfiguraci nových vstupních stránek. Přidejte sledování chyb nebo sledování aktiv, abyste mohli označit problémy, jakmile se objeví, nebo identifikovat všechny důležité položky, které by měly být zahrnuty.
4. Šablona ClickUp Book of Record Business
Kniha záznamů je důležitý soubor dokumentů, které musí podniky sledovat. S pomocí šablony ClickUp Book of Record Business Template můžete všechny potřebné dokumenty uložit na snadno přístupném místě.
Tato šablona obsahuje prodejní knihy, pokladní knihy, nákupní knihy, pokladní knihy nákupů a výdajů a souhrny pokladních knih. Každá stránka obsahuje tabulku, do které můžete rychle zadat všechny relevantní informace, abyste se mohli vrátit k práci na naléhavějších věcech. 👩💻
5. Šablona záznamu zaměstnance ClickUp
Databázové šablony jsou vynikajícím způsobem, jak zvládat správu zdrojů, včetně pomoci při najímání a školení nových zaměstnanců, kontrole postupů výplaty mezd a sledování pokroku zaměstnanců.
Vytvořte novou databázi informací o zaměstnancích pomocí šablony záznamů o zaměstnancích od ClickUp. Šablona obsahuje sedm stránek, na kterých můžete rychle vyplnit osobní údaje a přidat nové zaměstnance. Použijte stránky se smlouvou zaměstnance a popisem pracovní pozice, abyste ušetřili čas při přípravě dokumentace k přijetí do zaměstnání.
Pomocí šablony můžete sledovat úspěchy zaměstnanců na stránkách pro sledování pokroku za 30, 60 a 90 dní. Hlavní stránka záznamu o zaměstnanci nabízí přehled o celkové práci zaměstnance ve společnosti a je vhodným místem pro uvedení základních kontaktních informací, pracovní pozice a data nástupu.
6. Šablona adresáře zaměstnanců ClickUp
Pokud provozujete větší organizaci nebo podnik, je užitečné mít databázi kontaktů svých zaměstnanců. Takto budou lidé z různých týmů a oddělení znát různé role a vědět, kdo je za kterou z nich zodpovědný. Vytvořte databázi zaměstnanců pomocí šablony adresáře zaměstnanců ClickUp.
Díky sedmi typům zobrazení v této šabloně pro správu kontaktů je snadné filtrovat a sledovat, co se v daném okamžiku ve společnosti děje. Pomocí zobrazení Pracovní stav a Aktuálně pracující můžete zjistit, kteří zaměstnanci jsou aktivní a zapojeni do různých projektů. Přepněte do zobrazení Oddělení, abyste se zaměřili na konkrétní tým, nebo si prohlédněte Kalendář dovolených, abyste věděli, kdy mají lidé dovolenou nebo volno.
Díky 21 vlastním polím můžete tento seznam zaměstnanců snadno přizpůsobit tak, aby byl skutečně jedinečný. Přidejte pole pro časové pásmo, pracovní karty, umístění a dovednosti, nebo si pohrajte s poli pro narozeniny, pracovní výročí a bonusy, díky kterým můžete snadno oslavit důležité milníky. 🥳
7. Šablona adresáře fotografií ClickUp
Máte rádi vizuální prvky? Šablona fotoadresáře ClickUp posouvá klasickou databázi zaměstnanců na novou úroveň. Obsahuje fotokarty každého zaměstnance a základní informace, včetně kontaktních údajů a pracovních pozic. Přidejte úkol do svého procesu zapracování nových zaměstnanců a vytvořte pomocí tohoto praktického nástroje novou šablonu pro každého zaměstnance při jeho přijetí.
8. Šablona adresáře členů ClickUp s fotografiemi
Software pro zákaznické databáze na míru může být drahý, ale díky bezplatnému databázovému softwaru, jako je šablona ClickUp Membership Directory with Photos, můžete získat některé ze stejných výhod bez vysoké cenovky. Tento adresář vám umožňuje snadno sledovat členské programy, zobrazit vztahy se zákazníky a monitorovat registrace.
Pomocí pěti různých typů zobrazení můžete filtrovat databázi Access podle typu členství nebo získat přehled o všech členech. Díky zobrazení formuláře členství můžete snadno provádět změny, které přilákají nové uživatele a zajistí vám nové registrace bez zbytečné námahy. 💪
9. Šablona znalostní báze ClickUp HR
Znalostní báze zaměstnanců je jedním z nejlepších nástrojů, které mohou lidské zdroje využít. Tyto databáze obsahují všechny důležité informace o společnosti, postupy a zásady. To znamená, že noví i stávající zaměstnanci vědí, kde najít základní informace o společnosti, což šetří čas při odpovídání na běžné otázky.
Vytvořte užitečnou firemní databázi pomocí šablony HR Knowledge Base Template od ClickUp. Databáze Access obsahuje sekce věnované politikám dovolených, benefitům v oblasti wellness a zdraví a dalším postupům, jako je oslavování milníků a jedinečných nabídek v oblasti lidských zdrojů.
K dispozici je také sekce pro personální tým, kde můžete uvést fotografie, kontaktní informace a pracovní pozice pro případ, že by zaměstnanci potřebovali kontaktovat.
Nejlepší na tom je, že šablona obsahuje sekci FAQ, kde můžete odpovídat na často kladené otázky. Tuto sekci využijte pro dotazy typu „co dělat, když vyčerpáte placenou nemocenskou dovolenou“, „jak podat stížnost“ a další.
10. Šablona databáze pro plánování kalendáře Microsoft Access od Access Templates
Tato šablona databáze Microsoft Access je navržena tak, aby zjednodušila plánování a správu kalendáře. Tento systém správy je desktopová databáze. Přepněte do různých zobrazení v šabloně MS Access a zobrazte plány na základě denních, týdenních, čtrnáctidenních nebo měsíčních parametrů.
Filtrujte podle členů týmu, abyste viděli rozvrh konkrétního zaměstnance, nebo zvolte širší pohled na společnost, abyste viděli různé pracovní zatížení různých oddělení. Použijte kód VBA nebo makra, jako jsou funkce serveru Access SQL, včetně tabulek a formulářů, k vytváření schůzek v kalendáři a prohlížení sestav.
Pomocí funkce vyhledávání přizpůsobte zobrazení v šabloně databáze MS Access. Přidejte až sedm osob, abyste získali přehled o konkrétním dni. Každé osobě přiřaďte barvu, abyste mohli vizuálně vidět, kdo je zaneprázdněn a kdy.
Buďte efektivnější díky šablonám databází
Databázové šablony vám mohou usnadnit život, ať už pracujete v oblasti lidských zdrojů nebo marketingu, nebo sami provozujete podnik. S těmito šablonami můžete vytvořit vše od firemních adresářů a znalostních bází až po databáze blogů a obchodní záznamy.
Pouhými několika kliknutími můžete replikovat obsah, který často používáte, a tak se můžete soustředit na důležitější úkoly. Šablony databází nejsou určeny pouze pro firmy.
Existuje spousta způsobů, jak můžete šablony databází využít ve svém osobním životě. Použijte šablonu k vytvoření domácího inventáře pro účely pojištění nebo pokud pronajímáte svůj dům jako rekreační ubytování.
Nebo použijte jednu z nich ke sledování výdajových zpráv za projekty renovace domu nebo pro pravidelné sledování údržby vozidla. Šablony databází kalendáře jsou skvělým způsobem, jak mít přehled o programu vaší rodiny – od fotbalových zápasů a zkoušek kapely až po dostupnost vašeho partnera nebo chůvy. 🏡
Existuje databázová šablona pro téměř každý případ použití. Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes a zjistěte, jak tyto šablony mohou zefektivnit produktivitu a zpříjemnit váš pracovní život. Projděte si naši galerii šablon a najděte další databázové šablony a dokumentaci pracovního prostoru pro všechny vaše obchodní potřeby.