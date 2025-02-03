10 nejlepších nástrojů a aplikací pro řízení výkonu v roce 2025

Dnešní zaměstnanci hledají kariéru s potenciálem růstu. Zároveň management potřebuje zaměstnance, kteří budou dělat maximum, aby udrželi náskok před konkurencí. Pravidelné hodnocení výkonu slouží oběma těmto cílům.
Software pro řízení výkonu umožňuje manažerům hodnotit výkonnost svých zaměstnanců a vypracovávat plány zlepšení, které urychlí jejich kariérní růst. Na trhu existuje několik možností a mnoho z nich vypadá velmi podobně. Jak se ale liší?
Co byste měli hledat v nástroji pro řízení výkonu?
Kariéra vašich zaměstnanců a zdraví vaší firmy závisí na přesném a spolehlivém softwaru pro řízení výkonu. Při výběru produktu pro vaši společnost je třeba zohlednit mnoho faktorů.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Systém by měl být snadno použitelný jak pro manažery, tak pro zaměstnance.
- Přizpůsobitelnost: V podnikání existuje mnoho různých rolí. Software, který si vyberete, by měl být dostatečně flexibilní, aby vyhovoval všem funkcím relevantním pro vaši společnost.
- Pravidelná zpětná vazba: Zaměstnanci potřebují pravidelnou zpětnou vazbu, aby se mohli stát nejlepší verzí sebe sama. Software by měl podporovat tyto komunikační kanály.
- Plány rozvoje zaměstnanců: Personalizovaný plán rozvoje může mít velký vliv na kariérní dráhu zaměstnance. Nástroje, které používáte, by vám měly umožnit jeho vytvoření a správu.
- 360stupňové pohledy: Kolegové, podřízení i nadřízení mají přehled o tom, jak si zaměstnanec vede. Vybraný software by měl umožňovat všem poskytovat zpětnou vazbu.
- Metriky výkonu a klíčové ukazatele výkonu: Měření metrik je nejpřesnějším způsobem, jak posoudit výkon. Vyberte program, který obsahuje nástroje pro měření těch nejdůležitějších.
- Integrace s jinými systémy: Schopnost integrace s jinými relevantními oblastmi vaší technologické infrastruktury zlepší pracovní postupy.
10 nejlepších softwarů pro řízení výkonu, které lze použít v roce 2024
Abychom vám pomohli najít nejlepší systém řízení výkonu pro vaši firmu, sestavili jsme seznam některých z nejlepších možností na trhu.
1. ClickUp – Nejlepší pro sledování výkonnostních cílů
ClickUp je komplexní řešení pro řízení projektů s funkcemi pro řízení výkonu. ClickUp umožňuje týmům stanovovat cíle, sledovat pokrok, spravovat úkoly a spolupracovat.
Chcete-li zaměstnance provést jeho plánem růstu, můžete nastavit individuální cíle a sledovat jejich pokrok pomocí přizpůsobitelných stavů. Poté tyto cíle seřaďte podle priority, aby zaměstnanci věděli, podle čeho jsou hodnoceni.
Díky zobrazení časové osy a dashboardům umožňuje ClickUp v reálném čase sledovat pokrok v plnění cílů a úkolů. Manažeři i zaměstnanci tak získají komplexní přehled o zlepšení výkonu.
Funkce softwaru pro řízení lidských zdrojů pokrývají všechny aspekty řízení zaměstnanců, včetně náboru a kariérního růstu. Šablonu ClickUp Performance Report Template můžete použít k prezentaci celkového pokroku zaměstnanců a projektů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Robustní nástroje pro správu úkolů a spolupráci
- ClickUp Goals pro sledování cílů v oblasti uznání zaměstnanců
- Přizpůsobitelné pracovní postupy a stavy úkolů pro měsíční, čtvrtletní a roční proces hodnocení výkonu
- Integrace s různými aplikacemi třetích stran, včetně dalších nástrojů pro řízení výkonu zaměstnanců
- Funkce sledování času a reportování na podporu pokroku zaměstnanců
- Formuláře ClickUp pro vytváření a zasílání průzkumů zapojení zaměstnanců
Omezení ClickUp
- Náročná počáteční fáze učení
- Složité funkce mohou být pro jednoduché projekty příliš náročné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. PerformYard – Nejlepší pro sledování metrik zaměstnanců
PerformYard je software pro řízení výkonu, který zefektivňuje a vylepšuje proces hodnocení výkonu zaměstnanců, jejich cíle a rozvoj. Systém umožňuje manažerům nastavovat a sledovat cíle, klíčové výsledky (OKR) a další důležité metriky zaměstnanců. Můžete sledovat cíle a pokrok na individuální i organizační úrovni.
PerformYard poskytuje intuitivní rozhraní pro vedoucí pracovníky, kteří mohou spravovat své zaměstnance. Můžete poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu prostřednictvím poznámek a provádět strukturované kontroly a hodnocení výkonu.
Cílem tohoto softwaru je umožnit vedoucím pracovníkům vést kvalitní individuální rozhovory se svými zaměstnanci. Podporuje pravidelné kontroly po celý rok namísto izolovaných výročních hodnocení.
Nejlepší funkce PerformYard
Omezení PerformYard
- Omezené integrace
- Možnosti přizpůsobení mohou být pro malé týmy příliš náročné.
Ceny PerformYard
- Zapojení zaměstnanců: 1–3 $/měsíc na osobu
- Řízení výkonu: 5–10 USD/měsíc na osobu
Hodnocení a recenze PerformYard
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (88 recenzí)
3. Engagedly – Nejlepší pro řízení talentů
Engagedly je komplexní platforma pro řízení talentů, která posiluje organizace tím, že podporuje zapojení zaměstnanců, jejich pokrok a spolupráci. Cílem tohoto softwaru je pomoci zaměstnavatelům vytvořit kulturu zaměřenou na růst a pokrok na pracovišti. Podporuje pravidelné diskuse mezi manažery a zaměstnanci.
Platforma obsahuje nástroje, které dokážou synchronizovat individuální cíle s obchodními cíli. Budete tak moci vybudovat motivovanější a efektivnější pracovní sílu. K dispozici jsou nástroje, které pomáhají s efektivním řízením týmu, a jednotliví zaměstnanci mohou sledovat svůj pokrok.
Nejlepší funkce Engagedly
- Stanovení a sladění cílů zaměstnanců
- Zpětná vazba a uznání v reálném čase
- Nástroje pro vzdělávání a rozvoj
- Hodnocení kompetencí a sledování dovedností
Omezení Engagedly
- Rozhraní by mohlo být vylepšeno.
- Omezené možnosti integrace
Ceny Engagedly
- Cena od 5 000 USD/ročně
Hodnocení a recenze Engagedly
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (76 recenzí)
4. Workhuman Conversations – Nejlepší pro řízení provozu
Workhuman Conversations je součástí softwarové sady Workhuman pro řízení provozu. Zaměřuje se na poskytování průběžné zpětné vazby a uznání zaměstnancům a umožňuje upřímné diskuse mezi zaměstnanci, díky nimž mohou vyjádřit své uznání a poskytnout zpětnou vazbu.
Tento software povzbuzuje zaměstnance, aby si navzájem chválili svou práci, a umožňuje manažerům ocenit ty, kteří překračují své cíle.
Cílem je zvýšit morálku a zapojení zaměstnanců prostřednictvím časté pochvaly a pozitivní kultury. Software je integrován s dalšími aplikacemi, takže můžete komunikovat s ostatními zaměstnanci, aniž byste museli opustit svou primární pracovní aplikaci.
Nejlepší funkce Workhuman Conversations
- Průběžné rozhovory o výkonu
- Sociální uznání a odměny
- Přehled o výkonu týmu a jednotlivých zaměstnanců
- Integrace s jinými komunikačními platformami
Omezení Workhuman Conversations
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Ceny mohou být pro malé podniky příliš vysoké.
Ceny Workhuman Conversations
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Workhuman Conversations
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (4 recenze)
5. Bamboo HR – Nejlepší pro řízení lidských zdrojů
Bamboo HR je komplexní platforma pro řízení lidských zdrojů. Zjednodušuje správu údajů o zaměstnancích, dokumentaci a hodnocení výkonu. Tento software nabízí nástroje pro běžné úkoly v oblasti lidských zdrojů, jako je zaškolování nových zaměstnanců, správa benefitů a mzdy.
Základní platforma obsahuje funkce pro sledování uchazečů a stanovení cílů zaměstnanců. Díky přizpůsobeným formulářům a intuitivnímu rozhraní je snadné začít s používáním základního softwaru.
Pro řízení výkonu umožňuje Bamboo HR provádět průzkumy zpětné vazby, hodnocení dovedností a průběžné koučování. Každá z těchto funkcí je přímo propojena s profilem zaměstnance v rámci širší platformy. To usnadňuje sledování pokroku v rámci plánu zlepšování výkonu.
Nejlepší funkce Bamboo HR
- Centralizovaná databáze zaměstnanců
- Funkce samoobsluhy zaměstnanců
- Přizpůsobitelné reporty a analytika
- Pracovní postupy při nástupu a odchodu zaměstnanců
Omezení Bamboo HR
- Příležitostné problémy s výkonem
- Pokročilé funkce vyžadují dodatečné nastavení.
Ceny Bamboo HR
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Bamboo HR
- G2: 4,4/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
6. Lattice – Nejlepší pro hodnocení výkonu
Lattice je software pro hodnocení výkonu, který podporuje rozvoj týmu. Obsahuje funkce, které usnadňují stanovování cílů, poskytování zpětné vazby a hodnocení jak pro manažery, tak pro zaměstnance.
Pracovní postupy jsou přizpůsobitelné, což usnadňuje konfiguraci cyklů hodnocení a otázek pro zpětnou vazbu. Manažeři mohou snadno vytvářet OKR pro zaměstnance a poskytovat zpětnou vazbu. Funkce pro pravidelné hodnocení výkonu podporuje růst zaměstnanců.
Průběžný rozvoj je pro postup zaměstnanců zásadní. Lattice umožňuje manažerům poskytovat nepřetržité koučování a zaměstnanci mohou kdykoli požádat o zpětnou vazbu nebo ji poskytnout.
Funkce, jako je anonymní chvála a sledování v reálném čase, podporují zapojení zainteresovaných stran a zpětnou vazbu.
Nejlepší funkce Lattice
- Kontinuální řízení výkonu
- 360stupňová zpětná vazba a hodnocení
- Sledování a sladění cílů
- Plány rozvoje dovedností a růstu
Omezení Lattice
- Uživatelské rozhraní může být neintuitivní
- Omezená integrace nástrojů
Ceny Lattice
- Zapojení: 4 $/měsíc na osobu
- Grow: 4 $/měsíc na osobu
- Řízení výkonu: 8 $/měsíc na osobu
- OKR a cíle: 8 $/měsíc na osobu
- Řízení výkonu a OKR a cíle: 11 $/měsíc na osobu
- Podnik: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
7. Leapsome – Nejlepší pro podporu zaměstnanců
Manažeři často bojují s roztříštěnými systémy a manuálními procesy, které brání řízení výkonu. Když k tomu dojde, dochází k demotivaci zaměstnanců, vysoké fluktuaci personálu a nevyužitému potenciálu.
Leapsome je platforma pro podporu zaměstnanců, která se zaměřuje na řešení tohoto problému. Poskytuje komplexní řešení, které zlepšuje pracovní kulturu ve vaší organizaci tím, že poskytuje informace o zaměstnancích a zvyšuje jejich zapojení.
Klíčové funkce Leapsome umožňují smysluplnou zpětnou vazbu zaměřenou na růst zaměstnanců. Jeho procesy jsou škálovatelné, takže je lze použít v podnicích jakékoli velikosti a zároveň poskytují konzistentní zkušenosti zaměstnancům.
Flexibilní modulární systémy vám umožňují sestavit pracovní postup, který dělá přesně to, co potřebujete, a nic jiného. Ať už si vyberete jakékoli komponenty, všechny budou propojeny s vynikajícím analytickým řešením.
Nejlepší funkce Leapsome
- Hodnocení výkonu a zpětná vazba
- Průzkumy mezi zaměstnanci a nástroje pro zvyšování angažovanosti
- Funkce pro vzdělávání a rozvoj
- Přizpůsobitelné cykly hodnocení a šablony
Omezení Leapsome
- Na platformě se občas vyskytují technické potíže.
- Omezené možnosti integrace
Ceny Leapsome
- Cena od 8 $/měsíc na osobu
Hodnocení a recenze Leapsome
- G2: 4,8/5 (více než 1 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (58 recenzí)
8. Grove HR – Nejlepší pro automatizaci úkolů v oblasti lidských zdrojů
Grove HR je komplexní softwarové řešení pro řízení lidských zdrojů, které dokáže automatizovat manuální úkoly pro celou vaši společnost. Centralizuje klíčové funkce HR, jako je například zapracování nových zaměstnanců, a hladce spravuje údaje o zaměstnancích. Zaměstnanci mohou snadno žádat o volno nebo přistupovat k hodnocení.
Manažeři mají přístup k komplexní sadě nástrojů pro řízení výkonu. Mohou nastavovat a sledovat cíle zaměstnanců na základě automatizovaných hodnocení výkonu. Platforma usnadňuje plánování těchto hodnocení a sledování výsledků.
Díky 360stupňové zpětné vazbě získáte smysluplné informace o výkonu zaměstnanců. Kolegové, podřízení i nadřízení mohou poskytnout důvěrné hodnocení výkonu zaměstnance, abyste si mohli vytvořit ucelený obraz.
Nejlepší funkce Grove HR
- Stanovení cílů a sledování výkonu
- Funkce zpětné vazby a uznání
- Plánování rozvoje zaměstnanců
- Přizpůsobitelné ukazatele výkonu
Omezení Grove HR
- Omezené funkce pro vytváření reportů
- Obtížná navigace kvůli komplikovanému rozhraní
Ceny Grove HR
- Základní funkce: Od 3 $/měsíc na osobu
- Perform: Od 4 $/měsíc na osobu
- Engage: Od 6 $/měsíc na osobu
Hodnocení a recenze Grove HR
G2: 4,5/5 (69 recenzí)
Capterra: 4,4/5 (67 recenzí)
9. PeopleGoal – Nejlepší pro rozvoj zaměstnanců
PeopleGoal je systém řízení výkonu, který propojuje procesy lidských zdrojů v jednom jednoduchém řešení. Vaše firma může automatizovat pracovní postupy a podporovat růst zaměstnanců za dostupnou cenu.
Vzhledem k tomu, že firemní kultura se liší od podniku k podniku, aplikace, které tvoří platformu, lze přizpůsobit vašim konkrétním potřebám. Tyto aplikace zahrnují sledování cílů, hodnocení výkonu, OKR, 360° zpětnou vazbu a další.
V oblasti výkonu PeopleGoal slaďuje individuální, týmové a firemní cíle. Poskytuje nestrannou 360° zpětnou vazbu pro sebeuvědomění. Po hodnocení výkonu můžete vytvořit osobní rozvojové plány, které zohledňují cíle zaměstnanců i společnosti.
Pro zvýšení angažovanosti můžete vytvořit průzkumy, abyste získali zpětnou vazbu od zaměstnanců. Vlastní otázky vám umožní shromáždit informace specifické pro vaše odvětví nebo podnikání. Podporujte dlouhodobou angažovanost zaměstnanců pomocí nástrojů, které jim pomohou plánovat jejich kariérní dráhu.
Nejlepší funkce PeopleGoal
- Přizpůsobitelné pracovní postupy pro řízení výkonu
- Sledování a sladění cílů zaměstnanců
- Zpětná vazba a uznání v reálném čase
- Plány rozvoje zaměstnanců a vzdělávací cesty
Omezení PeopleGoal
- Omezené možnosti šablon ve srovnání s jinými nástroji pro řízení výkonu
- Počáteční nastavení vyžaduje určitou pomoc.
Ceny PeopleGoal
- Cena od 4 $/měsíc na osobu
Hodnocení a recenze PeopleGoal
- G2: 4,7/5 (14 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (20 recenzí)
10. Actus – Nejlepší pro zapojení zaměstnanců
Actus je další softwarové řešení pro řízení lidských zdrojů, jehož jádrem je řízení výkonu a zapojení zaměstnanců. Jeho hlavní funkcí je schopnost usnadnit stanovení a sladění cílů. Funguje to na individuální, týmové i organizační úrovni a pomáhá sladit cíle všech.
Tento software klade důraz na význam tradičních výročních hodnocení i častějších kontrol. Obsahuje nástroje, které usnadňují obojí a podporují smysluplné rozhovory mezi manažery a zaměstnanci o jejich silných a slabých stránkách.
Díky komplexnímu přístupu tohoto softwaru je snadné shromažďovat zpětnou vazbu od kolegů, podřízených nebo manažerů zaměstnanců.
Tento software se integruje s dalšími produkty v oblasti lidských zdrojů a poskytuje tak komplexnější řešení.
Nejlepší funkce Actus
- Nástroje pro řízení a hodnocení výkonu
- Hodnocení kompetencí a plánování rozvoje
- Integrace s HR systémy
- Přizpůsobitelné reporty a analytika
Omezení Actus
- Primitivní rozhraní, které vyžaduje modernizaci
- Ceny mohou být pro menší organizace příliš vysoké.
Ceny Actus
- Ceny vám sdělí obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Actus
- G2: 4,6/5 (13 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (58 recenzí)
Upřednostněte zapojení zaměstnanců pomocí systému řízení výkonu
Podniky prosperují, když jejich zaměstnanci chápou své povinnosti, dostávají objektivní zpětnou vazbu a vidí před sebou možnosti své kariérní dráhy. Správný software pro řízení výkonu a organizační nástroje pomáhají manažerům hodnotit výkon v průběhu celého roku, aby týmy mohly těžit z těchto údajů.
Všestranné šablony, softwarové nástroje a tabulky ClickUp mohou být základem pro vaše nové plány řízení výkonu do konce roku 2024 i dále. Zaregistrujte se ještě dnes a získejte přístup k prostředkům ClickUp pro řízení zaměstnanců!