10 nejlepších softwarů pro řízení lidských zdrojů v roce 2025

Hledáte způsob, jak dosáhnout úspěchu v oblasti řízení talentů? Jste připraveni posunout řízení výkonu svých zaměstnanců na vyšší úroveň?
Jste na správném místě! Sestavili jsme recenze deseti nejlepších softwarů pro řízení talentů, abyste mohli najít ten, který je pro váš tým nejvhodnější.
Software pro řízení talentů vám může pomoci rozvíjet vaše zaměstnance díky zefektivněnému zaškolování a školení, sledování a hodnocení výkonu, automatizovaným pracovním postupům a identifikaci zaměstnanců s vysokým potenciálem.
A jak brzy zjistíte, ještě mnohem více!
Co byste měli hledat v řešeních pro řízení talentů?
Při hledání nejlepšího softwaru pro řízení talentů byste měli hledat několik klíčových věcí.
- Správná sada funkcí: Například software pro sledování uchazečů, zaškolování zaměstnanců, řízení výkonu, školení a rozvoj a plánování nástupnictví jsou často funkcemi s nejvyšší prioritou. Někdy jsou součástí tohoto seznamu také nástroje pro nábor a výběr zaměstnanců.
- Snadné použití: Pokud jste malá firma, nechcete trávit hodiny nebo dny tím, že se budete snažit přijít na to, jak software používat. Na druhou stranu, pokud jste velká společnost, potřebujete složitější software a pravděpodobně byste měli počítat s určitou dobou na zaučení.
- Hluboká integrace: Pokud již pracujete s jiným softwarem pro řízení lidských zdrojů a mzdovými systémy, bude integrace prioritou.
- Cenová dostupnost: Budete chtít najít software, který je pro vaši firmu cenově dostupný. Do našich recenzí níže jsme zahrnuli ceny, abyste mohli snadno porovnat náklady.
- Na míru šité řešení: Pokud máte malou firmu, možná nebudete potřebovat všechny funkce systému pro správu talentů určeného pro velké podniky.
Zohlednění těchto klíčových bodů vám pomůže najít nejlepší software pro správu talentů, který dobře funguje (a vyvolává úsměv na tváři). ?
10 nejlepších softwarů pro řízení lidských zdrojů, které můžete použít
Dobrý software pro řízení talentů označuje systémy, které vám pomohou rozvíjet, zapojovat a podporovat vaše zaměstnance. V ideálním případě pomáhá s věcmi, jako jsou hodnocení výkonu, řízení výkonu, strategie řízení talentů, zapojení zaměstnanců a široká škála souvisejících úkolů v oblasti řízení talentů.
Některé softwarové systémy pro řízení lidských zdrojů zahrnují také náborový software, který pomáhá s procesem přijímání zaměstnanců, a systémy pro správu mezd.
1. ClickUp – vhodný pro řízení lidských zdrojů
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která pomáhá týmům všech velikostí a odvětví dosahovat lepších výsledků. Díky více než 1 000 integracím a stovkám přizpůsobení ClickUp usnadňuje sledování pokroku, spolupráci s členy týmu a dosahování cílů.
Funkce ClickUp HR poskytují nástroje pro správu talentů, které lze použít ke správě údajů o zaměstnancích, času a cílech. Vytvářejte vlastní pracovní postupy pro zaškolování nových zaměstnanců, sledujte výkonnost a přizpůsobujte procesy hodnocení výkonnosti tak, aby vyhovovaly potřebám vašeho týmu.
Šablona pro hodnocení výkonu ClickUp vám umožňuje vytvořit vlastní proces hodnocení výkonu, který vyhovuje potřebám vašeho týmu. Šablona obsahuje vlastní stavy, vlastní pole a vlastní zobrazení, které vám pomohou sledovat a hodnotit výkon.
K nastavení cílů a jasné cesty k úspěchu můžete využít šablonu pro hodnocení výkonu a šablony tréninkových plánů. Můžete také využít řadu dalších nástrojů pro řízení lidských zdrojů, jako jsou šablony pro pohovory, funkce pro spolupráci a další.
Pokud hledáte dobrý software pro řízení talentů s integrovaným softwarem pro řízení zapojení zaměstnanců a monitorování zaměstnanců, podívejte se na ClickUp!
Je flexibilní, podporuje spolupráci a je skvělý pro řízení talentů!
Nejlepší funkce ClickUp
- Umožňuje mimořádnou míru přizpůsobení, aby splňoval jedinečné obchodní požadavky.
- Hladce sjednocuje různé funkce, aby zajistil plynulé přechody mezi pracovními postupy.
- Poskytuje týmům vysoce efektivní nástroje pro spolupráci
- Nabízí robustní AI pro rychlejší tvorbu obsahu a lepší komunikaci.
- Díky své univerzálnosti se hodí pro celou řadu odvětví a týmů různé velikosti.
Omezení ClickUp
- Ačkoli je rozhraní ClickUp bohaté na funkce, může být pro začínající uživatele příliš složité, což může vést k náročnému procesu učení.
- Množství možností přizpůsobení může nechtěně vést k nadměrné složitosti.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: dalších 5 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (8 314+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 761+ recenzí)
2. IBM Talent Management – vhodný pro cloudové HR
IBM Talent Management je sada cloudových systémů pro řízení lidských zdrojů a talentů, které pomáhají organizacím přilákat, rozvíjet a udržet špičkové talenty.
Software pro řízení talentů nabízí komplexní sadu nástrojů a služeb, které mohou pomoci firmám všech velikostí zlepšit jejich procesy řízení talentů.
Nejlepší funkce IBM Talent Management
- Využívá umělou inteligenci k generování podrobných analýz, které mohou sloužit jako vodítko při strategickém rozhodování.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní usnadňuje rychlé osvojení nástroje.
- Jeho rozsáhlá sada nástrojů řeší řadu aspektů řízení lidských zdrojů a talentů.
- Nabízí komplexní řešení, díky čemuž je vhodný pro firmy různých velikostí.
- Upřednostňuje rozvoj a zapojení zaměstnanců
Omezení IBM Talent Management
- Díky vysoké úrovni funkčnosti může být rozhraní nepřehledné, což má vliv na uživatelský komfort.
- Integrace s softwarem jiných výrobců než IBM nemusí být vždy bezproblémová nebo intuitivní pro vaši strategii řízení talentů.
Ceny IBM Talent Management
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze IBM Talent Management
- G2: 3,5/5 (84+ recenzí)
- Capterra: N/A
3. Trakstar Perform – vhodný pro řízení náboru zaměstnanců
Trakstar je komplexní systém pro řízení talentů, který nabízí čtyři různé softwarové možnosti: Trakstar Perform, Trakstar Hire, Trakstar Learn a Reviewsnap.
Trakstar Perform je software pro správu talentů, který může pomoci také při náborovém procesu. Pomáhá organizacím sladit individuální cíle s cíli společnosti, motivovat a udržet nejlepší zaměstnance a poskytuje data pro identifikaci silných stránek a oblastí, které je třeba rozvíjet.
Jedná se o přizpůsobitelný cloudový software, který se integruje s dalšími systémy pro řízení lidských zdrojů a talentů, například pro sledování uchazečů.
Nejlepší funkce Trakstar Perform
- Nabízí vynikající zákaznickou podporu pro rychlé řešení problémů.
- Vysoká přizpůsobitelnost platformy zvyšuje její vhodnost pro konkrétní obchodní potřeby (např. zapojení zaměstnanců, správa odměn, sledování uchazečů).
- Integrace s jinými systémy HR funguje hladce a zajišťuje soudržný provoz.
- Poskytuje rovnováhu mezi strukturou a flexibilitou
- Zaměřuje se na sladění individuálních a firemních cílů
Omezení Trakstar Perform
- Někteří uživatelé mohou považovat navigaci za poněkud náročnou, zejména při práci s velkým množstvím dat.
- Přizpůsobení reportů nemusí být tak jednoduché, jak by si uživatelé přáli.
Ceny Trakstar Perform
- Kontaktujte nás pro individuální cenovou nabídku
Hodnocení a recenze Trakstar Perform
- G2: 4,2/5 (416+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (285+ recenzí)
4. Insperity PerformSmart – vhodný pro řízení odpovědnosti
Insperity PerformSmart, vytvořený pro majitele firem, vedoucí pracovníky a odborníky v oblasti lidských zdrojů, poskytuje funkce pro nábor, odměňování, školení v oblasti řízení odpovědnosti, školení a rozvoj a rozvoj firemní kultury.
Funkce PerformSmart zahrnují správu hodnocení výkonu, stanovení/sledování cílů, sledování cyklu hodnocení, samoobslužné portály a další.
Recenzenti oceňují, jak snadno se platforma používá ze strany zaměstnanců. Pokud však hledáte něco přizpůsobitelného, co nabízí mnoho možností, tento software pro vás nemusí být tím pravým.
Nejlepší funkce Insperity
- Platforma je uživatelsky přívětivá, takže ji snadno zvládnou používat i uživatelé, kteří nejsou technicky zdatní.
- Nabízí rozsáhlé možnosti pokrývající celou řadu funkcí v oblasti lidských zdrojů, jako je sledování uchazečů, zapojení zaměstnanců a další nástroje pro správu talentů.
- Poskytuje komplexní funkce pro školení a rozvoj
- Zahrnuje nástroje pro zlepšení rozvoje firemní kultury.
- Zaměřuje se na řízení výkonu a stanovování cílů.
Omezení Insperity PerformSmart
- Ačkoli je určen pro společnosti všech velikostí, malé podniky nemusí plně využívat jeho rozsáhlé funkce.
- Integrace s jinými systémy pro řízení lidských zdrojů a talentů by mohla být vylepšena.
Ceny Insperity PerformSmart
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Insperity PerformSmart
- G2: N/A
- Capterra: 3,3/5 (7+ recenzí)
5. ClearCompany – vhodný pro analýzu zaměstnanců
Platforma pro správu talentů ClearCompany je platforma poskytující komplexní služby v oblasti lidských zdrojů. Pokud hledáte řešení pro správu benefitů, mezd, dodržování předpisů a řízení na jednom místě, možná byste měli zvážit ClearCompany.
Zákazníci nejvíce chválí systém sledování uchazečů a recenzenti oceňují ochotnou podporu a uživatelsky přívětivé rozhraní. Ačkoli si cení jeho vysoce výkonných funkcí, mnozí zmiňují počáteční obtížnost ovládání, která se však časem zlepšuje.
Nejlepší funkce ClearCompany
- Poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní, které zlepšuje uživatelský komfort.
- Přizpůsobitelné tak, aby vyhovovaly jedinečným potřebám společnosti
- Vysoce responsivní zástupci podpory nabízejí cennou pomoc
- Integruje benefity, šablony mezd, správu odměn, dodržování předpisů a správu talentů do jedné platformy.
- Oceněny za své vysoce výkonné funkce, které poskytují efektivní řešení
Omezení ClearCompany
- Pro některé může být proces nastavení a správy pracovních postupů časově náročný.
- UX a design systému pro správu talentů mohou působit zastarale ve srovnání s modernějšími rozhraními.
Ceny ClearCompany
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClearCompany
- G2: 4,6/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (312+ recenzí)
6. Cegid TalentSoft – vhodný pro společný nábor zaměstnanců
Cegid TalentSoft, dříve TalentSoft, je evropský cloudový software pro řízení talentů.
Od změny majitele odrážejí hodnocení Cegid Talentsoft dramatickou změnu v oblasti spokojenosti zákazníků. Dvě recenze zveřejněné od té doby na G2 ukazují extrémně nespokojené zákazníky. Nedávné recenze na Capterra jsou jen o něco povzbudivější, s celkovým průměrem 3,6 hvězdiček.
Nejlepší funkce Cegid TalentSoft
- Nabízí funkce vhodné pro řízení rozmanité pracovní síly.
- Komplexní cloudová řešení přizpůsobená evropským trhům
- Umožňuje strategické řízení a plánování talentů.
- Podporuje neustálé vzdělávání a rozvoj
Omezení Cegid TalentSoft
- Hodnocení uživatelů se od akvizice společností Cegid oproti jiným systémům pro správu talentů mírně snížilo.
- Někteří uživatelé mohou mít potíže s navigací kvůli rozsáhlým funkcím platformy.
Ceny Cegid TalentSoft
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Cegid TalentSoft
- G2: 4,3/5 (26+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (67+ recenzí)
7. Remofirst – vhodný pro řízení zaměstnanců na dálku
Remofirst je globální zaměstnavatel (EOR), který pomáhá firmám najímat a spravovat zaměstnance na dálku z celého světa. Může vám pomoci s náborovým procesem a správou mezd a nabízí několik funkcí pro zapojení zaměstnanců.
Společnost je známá svými globálními funkcemi pro zpracování mezd a dodržování předpisů, ale nabízí také řadu funkcí pro podporu lidských zdrojů, včetně řízení talentů, onboardingu a offboardingu.
Nejlepší funkce Remofirst
- Známý pro svůj vysoce ceněný zákaznický servis, který poskytuje včasná řešení.
- Poskytuje uživatelsky přívětivý web, který zlepšuje celkovou uživatelskou zkušenost.
- Je vhodný pro globální pracovníky, což z něj činí ideální řešení pro firmy s mezinárodními týmy.
- Specializuje se na globální mzdy, dodržování předpisů a funkce řízení odměňování.
- Poskytuje komplexní funkce podpory v oblasti lidských zdrojů.
Omezení Remofirst
- Využívá více platforem a přihlášení
- Omezené možnosti přizpůsobení představují výzvu
- Důraz je kladen na mzdy a dodržování předpisů spíše než na systémy pro správu talentů.
- Jelikož se jedná o relativně novou platformu, mohou jí chybět některé funkce, které jsou k dispozici u zavedenějších řešení.
Ceny Remofirst
- Zaměstnavatel podle záznamů: 199 $/měsíc+
- Dodavatelé: 19 $/měsíc na osobu
Hodnocení a recenze Remofirst
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 5/5 (2+ recenze)
8. ADP Workforce Now – vhodný pro odměňování zaměstnanců s vysokou výkonností
ADP Workforce Now je komplexní softwarová sada pro správu lidského kapitálu (HCM) založená na cloudu. Její široká škála funkcí a nástrojů pomáhá firmám spravovat zaměstnance „od náboru až po odchod do důchodu“.
Tato platforma nabízí širokou škálu funkcí, včetně řízení talentů. Pokud hledáte komplexní platformu, která zahrnuje řízení talentů, mzdy, administrativu a nábor, můžete zvážit ADP Workforce.
Nejlepší funkce ADP Workforce
- Snadno spravuje velké objemy dat, ideální pro větší společnosti
- Podporuje branding společnosti v rámci platformy pro soudržný uživatelský zážitek.
- Neustále aktualizováno za účelem vylepšení a přidávání nových funkcí
- Poskytuje komplexní platformu, která zahrnuje řízení talentů, sledování uchazečů, mzdy, správu odměn, administrativu a nábor zaměstnanců.
- Nabízí hlubokou integraci s jinými systémy pro řízení lidských zdrojů.
Omezení pracovní síly ADP
- Vyžaduje formální školení, které nemusí být nejvhodnější pro zapojení zaměstnanců.
- Četné aktualizace softwaru mohou vést k častým zpožděním systému.
- Uživatelé mohou považovat systém za poněkud náročný na ovládání, zejména při vyhledávání konkrétních funkcí.
- Aktualizace softwaru mohou občas narušit zavedené pracovní postupy a procesy.
Ceny ADP Workforce
- Vyberte: Kontaktujte nás ohledně cen
- Plus: Kontaktujte nás ohledně cen
- Premium: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ADP Workforce Now
- G2: 4,1/5 (3 311+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (6 305+ recenzí)
9. Deel – vhodný pro správu dodržování předpisů
Globální platforma pro výplatu mezd Deel poskytuje systém pro řízení lidských zdrojů a talentů s funkcemi pro správu, které vám pomohou spravovat výplaty mezd, dodržování předpisů a smlouvy ve více než 150 zemích.
Hledáte bezplatný software pro řízení talentů? Deel nabízí bezplatnou verzi svého programu, která by mohla stát za vyzkoušení.
Deel však nevěnuje velkou pozornost funkcím pro správu talentů, jako je řízení nebo sledování výkonu zaměstnanců. Z tohoto důvodu nemusí být dobrou volbou pro firmy a personální ředitele, kteří chtějí spravovat, rozvíjet a zapojovat špičkové talenty.
Nejlepší funkce Deel
- Poskytuje automatizované pracovní postupy pro zefektivnění procesů v oblasti lidských zdrojů.
- Silný systém pro správu mezd a dodržování předpisů pro řízení globálních týmů
- Pokrývá potřeby v oblasti lidských zdrojů ve více než 150 zemích, což jej činí ideálním pro mezinárodní podniky.
- Nabízí bezplatnou verzi svého programu
- Pomáhá se správou smluv pro mezinárodní dodavatele
Omezení Deel
- Omezené nástroje pro rozvoj kariéry a zapojení zaměstnanců
- Častá nespokojenost zaměstnanců s platebním systémem
- Zákaznický servis a školení mohou vyžadovat zlepšení.
- Ačkoli tento software zjednodušuje mezinárodní nábor zaměstnanců, uživatelé mohou narazit na potíže při řešení požadavků některých konkrétních zemí.
Ceny Deel
- Deel HR: Zdarma
- EOR: 599 $+/měsíc
- Dodavatelé: 49 $+/měsíc
Hodnocení a recenze Deel
- G2: 4,6/5 (708+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (79+ recenzí)
10. Cornerstone OnDemand – vhodný pro rozvoj zaměstnanců
Platforma Cornerstone OnDemand HR pomáhá řídit rozvoj a zapojení zaměstnanců. A mnohem více. Je také schopná integrace s jinými programy, aby vám pomohla vybudovat systém řízení lidských zdrojů, který je pro vaši společnost nejvhodnější.
Cornerstone OnDemand spolupracuje s malými a středními podniky, středními a velkými společnostmi. Zákazníci oceňují jeho interaktivní školení a fóra, ale software vyžaduje určité zaškolení, protože není tak uživatelsky přívětivý jako některé jiné.
Nejlepší funkce Cornerstone OnDemand
- Nabízí vysoce interaktivní školení, které zajišťuje efektivní využití platformy.
- Poskytuje nepřetržitou zákaznickou podporu pro rychlé řešení problémů.
- Umožňuje přizpůsobení šablon tak, aby vyhovovaly jedinečným potřebám společnosti.
- Pomáhá řídit rozvoj a zapojení zaměstnanců
- Poskytuje hluboké integrační možnosti s jinými systémy pro řízení lidských zdrojů.
Omezení Cornerstone OnDemand
- Díky široké škále funkcí může uživatelské rozhraní působit nepřehledně, což může zpomalit dokončování úkolů.
- Někteří uživatelé mohou považovat proces přizpůsobení za poněkud složitý a časově náročný.
Ceny Cornerstone OnDemand
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Cornerstone OnDemand
- G2: 4,3/5 (8+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (22+ recenzí)
Jak vybrat nejlepší software pro řízení talentů zaměstnanců
V tomto článku jsme zhodnotili 10 nejlepších softwarů pro řízení talentů na trhu. Tyto softwarové řešení nabízejí řadu funkcí a výhod, včetně:
- Zefektivnění zapracování nových zaměstnanců: Zefektivněte proces zapracování nových zaměstnanců, aby měli k dispozici všechny informace, které potřebují k rychlému a efektivnímu nástupu do práce.
- Sledování výkonu: Sledujte výkon zaměstnanců mnoha způsoby, včetně sledování cílů, záměrů a klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Tyto informace lze použít k identifikaci oblastí, ve kterých zaměstnanci potřebují další školení nebo rozvoj, a lze je také použít k poskytování zpětné vazby zaměstnancům.
- Zpětná vazba: Poskytujte zaměstnancům včasnou a konstruktivní zpětnou vazbu, abyste jim pomohli zlepšit jejich výkon. A udržujte motivaci a zapojení zaměstnanců.
- Identifikace zaměstnanců s vysokým potenciálem: Identifikujte zaměstnance s vysokým potenciálem, kteří jsou připraveni na povýšení nebo jiné příležitosti. Tyto údaje můžete využít k vypracování plánu nástupnictví pro vaši organizaci a k poskytování cíleného školení a rozvoje zaměstnancům s vysokým potenciálem.
Nejlepší softwarové systémy pro řízení talentů pro vaši organizaci závisí na jedinečných potřebách vaší společnosti a odvětví. Ale výše uvedené recenze softwaru vám výběr výrazně usnadní!
Optimalizujte svůj systém rozvoje a řízení talentů
Po zhodnocení 10 nejlepších softwarů pro správu talentů na trhu jsme dospěli k závěru, že ClickUp je nejlepší volbou pro firmy všech velikostí. Pomůže vám dosáhnout vašich cílů v oblasti lidských zdrojů a zlepšit efektivitu procesů způsobem, který je přizpůsoben vašim konkrétním potřebám.
Díky svým výkonným funkcím, flexibilním možnostem přizpůsobení a dostupným cenám vám ClickUp pomůže zefektivnit proces zapracování nových zaměstnanců, sledovat jejich výkonnost, poskytovat zpětnou vazbu a identifikovat zaměstnance s vysokým potenciálem.
ClickUp navíc obsahuje výkonný software pro řízení podniku, který vám pomůže spravovat všechny pohyblivé části vašeho podnikání.
Připojte se k ClickUp a začněte rozvíjet svůj tým ještě dnes!