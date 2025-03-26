21 nejlepších softwarů pro řízení podniku v roce 2025

Určitě jste zažili dny, kdy jste běhali sem a tam, odškrtávali úkoly, odpovídali na e-maily a dohlíželi na svůj tým – a to vše najednou. A než jste se nadáli, den byl u konce.
Je snadné se ztratit v detailech, že?
Software pro řízení podniku vám umožní převzít kontrolu. Tyto nástroje vám pomohou organizovat úkoly, sledovat pokrok a zlepšit spolupráci v týmu.
Pokud hledáte způsoby, jak zefektivnit své obchodní operace, zde je 21 nejlepších softwarů pro podnikání, které vám pomohou pracovat chytřeji a udržet si přehled o svých cílech. 🎯
⏰ 60sekundové shrnutí
Toto je náš výběr nejlepšího softwaru pro řízení podniku:
- ClickUp (nejlepší komplexní software pro řízení projektů)
- Odoo (nejlepší open-source sada pro řízení podniku)
- Monday. com (nejlepší software pro vizuální automatizaci pracovních postupů)
- Trello (nejlepší software pro správu úkolů založený na metodě Kanban)
- NetSuite (nejlepší cloudové řešení pro plánování podnikových zdrojů)
- QuickBooks (nejlepší účetní software pro malé podniky)
- Scoro (nejlepší komplexní řešení pro správu práce a obchodní analytiku)
- Asana (nejlepší software pro týmovou spolupráci a sledování práce)
- Jira (nejlepší systém pro agilní vývoj a sledování problémů)
- Wrike (nejlepší škálovatelný software pro správu projektového portfolia)
- ProofHub (nejlepší software pro kontrolu a schvalování kreativních projektů)
- Pipedrive (nejlepší software pro správu prodejního procesu)
- FreshBooks (nejlepší software pro sledování faktur a výdajů)
- Bitrix24 (nejlepší platforma pro sociální spolupráci v podniku)
- HoneyBook (nejlepší software pro správu klientů pro kreativní profesionály)
- Zoho One (nejlepší integrovaná sada aplikací SaaS)
- Xero (nejlepší software pro podvojné účetnictví)
- Microsoft Dynamics 365 (nejlepší platforma pro řízení vztahů s podniky)
- Salesforce (nejlepší ekosystém pro správu vztahů se zákazníky)
- HubSpot (nejlepší platforma pro automatizaci inbound marketingu)
- Connecteam (nejlepší software pro správu zaměstnanců zaměřený na mobilní zařízení)
Co byste měli hledat v softwaru pro řízení podniku?
Výběr správného softwaru pro řízení podniku má vliv na realizaci projektů, produktivitu týmu a konečný výsledek . Než investujete do řešení, zvažte tyto základní funkce:
- Uživatelská zkušenost: Najděte software, který nabízí intuitivní navigaci, přehledná menu a jednoduché pracovní postupy, které posílí zaměstnance napříč odděleními.
- Integrační schopnosti: Hledejte předem připravené konektory a otevřené API, které umožňují plynulý tok dat mezi vaším CRM, účetnictvím a dalšími aplikacemi důležitými pro podnikání.
- Potenciál automatizace: Hledejte nástroj, který zefektivní opakující se úkoly prostřednictvím inteligentní automatizace pracovních postupů ( ) s přizpůsobitelnými pravidly automatizace a spouštěcími oznámeními.
- Analýza dat: Ujistěte se, že software poskytuje dynamické přehledy, analýzu trendů a možnost generovat podrobné zprávy, které odpovídají vašim obchodním cílům.
- Bezpečnostní standardy: Upřednostňujte řešení, která nabízejí řízení přístupu na základě rolí, šifrování, pravidelné zálohování a certifikáty shody pro vaše odvětví.
- Možnosti vzdáleného přístupu: Vyberte software, který nabízí plně funkční mobilní aplikace nebo responzivní webová rozhraní pro členy týmu, kteří pracují na dálku nebo často cestují.
💡Tip pro profesionály: Efektivní řízení projektů je klíčovým aspektem řízení podniku. Zjistěte, jak vám v tomto ohledu může pomoci umělá inteligence. 👇🏼
21 nejlepších softwarů pro řízení podniku
Hledání správného softwaru pro řízení podniku může být náročné. Abychom vám pomohli se rozhodnout, shromáždili jsme 21 nejlepších nástrojů. Každý z nich nabízí jedinečné funkce, které podporují provozní plánování, zvyšují produktivitu a udržují váš tým na správné cestě.
Podívejme se na tyto možnosti blíže. 📈
1. ClickUp (nejlepší komplexní software pro řízení projektů)
Na prvním místě našeho seznamu je ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací. 🤩 Poskytuje nástroje pro správu podnikových operací od začátku do konce. Kombinací softwaru ClickUp Project Management Software a ClickUp Operations Solution zefektivňuje různé aspekty podnikání, od mapování procesů po provoz a spolupráci týmů.
Každé skvělé obchodní rozhodnutí začíná nápadem. ClickUp Whiteboards poskytuje interaktivní prostor pro týmy, kde mohou společně brainstormovat, plánovat a mapovat pracovní postupy a vizualizovat pracovní postupy a procesy. Například tým produktových designérů může pomocí Whiteboardu načrtnout uživatelský zážitek (UX) nového produktu, zmapovat funkce a definovat plán vývoje. Díky vizuálním prvkům, jako jsou lepící poznámky, vývojové diagramy a spojovací prvky, mohou týmy strukturovat své myšlenky a okamžitě je proměnit v úkoly!
Jakmile jsou nápady strukturovány, je třeba je zdokumentovat. ClickUp Docs umožňuje týmům vytvářet, sdílet a spolupracovat na dokumentech přímo v rámci platformy. Pokud například spouštíte marketingovou kampaň, můžete vypracovat dokument, ve kterém nastíníte cíle, strategie a termíny. Členové týmu mohou přidávat komentáře, označovat spolupracovníky a aktualizovat dokument v reálném čase.
Tyto funkce ještě více rozšiřují funkčnost ClickUp v kombinaci s řešením ClickUp CRM, které slouží jako centralizované úložiště všech informací souvisejících s vašimi klienty. Díky integraci s funkcemi, jako je ClickUp Email Project Management, umožňuje vašim týmům okamžitě zachytit zpětnou vazbu a požadavky zákazníků a přeměnit je na sledovatelné úkoly.
Úkoly v ClickUp umožňují vašemu týmu rozdělit projekty na proveditelné kroky, přiřadit úkoly členům týmu, stanovit termíny a sledovat pokrok – to vše z jednotného rozhraní. Předpokládejme, že plánujete uvedení produktu na trh. Můžete vytvořit úkoly pro návrh marketingových materiálů, vytvoření produktových stránek a přípravu e-mailových kampaní.
Pomocí ClickUp Dependencies můžete zajistit plynulý pracovní tok propojením souvisejících úkolů. To může zahrnovat cokoli, například zajištění toho, aby vývojový tým začal s kódováním až poté, co designérský tým dokončí wireframy.
ClickUp Brain, integrovaný asistent s umělou inteligencí, vám pomůže dále optimalizovat vaše pracovní postupy. Učí se z vašich vzorců řízení úkolů, aby mohl poskytovat chytré návrhy pro efektivní stanovení priorit úkolů, vyhledává informace a poznatky z jakéhokoli místa v pracovním prostoru a pomáhá automatizovat úkoly. Pokud například spravujete více úkolů s kolidujícími termíny, ClickUp Brain vám může na základě naléhavosti a důležitosti navrhnout, které úkoly řešit jako první. Neustále se přizpůsobuje měnícím se prioritám a zajišťuje, že se váš tým soustředí na práci s vysokým dopadem a zároveň zůstává na správné cestě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pracujte a chatujte v jednom pracovním prostoru díky integrované funkci ClickUp Chat.
- Automatizujte opakující se úkoly a spouštěče, abyste ušetřili čas na důležitější práci s ClickUp Automations.
- Stanovte a sledujte obchodní cíle pomocí ClickUp Goals a rozdělte je na měřitelné úkoly.
- Integrujte ClickUp s nástroji jako Google Drive a Salesforce, abyste centralizovali svou práci a zlepšili spolupráci v rámci podniku pomocí integrací ClickUp.
- Využijte jeho rozsáhlou nabídku více než 1 000 šablon ClickUp k standardizaci pracovních postupů, zkrácení doby nastavení a zajištění konzistence procesů vašeho týmu.
Omezení ClickUp
- Při nastavování složitých automatizačních pravidel mohou uživatelé čelit určitým obtížím.
- Některé integrace třetích stran mohou mít omezenou funkčnost nebo občasné zpoždění synchronizace.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
🔍 Věděli jste? Očekává se, že globální trh s podnikovým softwarem poroste v letech 2023 až 2030 průměrným ročním tempem (CAGR) 11,3 %, a to díky rostoucímu objemu dat a potřebám automatizace.
2. Odoo (nejlepší open-source sada pro řízení podniku)
Odoo využívá modulární přístup k řízení podniku, který týmům umožňuje integrovat různé funkce do jedné platformy. Jeho open-source rámec umožňuje přizpůsobení, zatímco jeho škálovatelnost ho činí přizpůsobivým pro podniky různých velikostí s možností správy více společností, více skladů a dokonce i více jazyků.
Potřebujete přizpůsobení? Backend Odoo slouží jako vývojová platforma pro řešení na míru. Díky integrovaným kontrolám přístupu, nasazení v cloudu i na místě a integraci třetích stran zajišťuje bezpečnost, škálovatelnost a efektivitu.
Nejlepší funkce Odoo
- Přizpůsobte si pracovní postupy aktivací nebo deaktivací více než 2 500 podnikových modulů podle provozních potřeb.
- Sledujte zásoby v reálném čase a optimalizujte pracovní postupy dodavatelského řetězce pro efektivní správu zdrojů.
- Získejte podrobné informace o podnikání díky analýzám v reálném čase a sledování výkonu.
- Využijte mobilní rozhraní Odoo ke správě prodejních aktivit na cestách.
Omezení Odoo
- Vyžaduje technické znalosti pro přizpůsobení a má určitou náročnost pro uživatele bez technických znalostí.
- Složitý proces implementace pro větší organizace
Ceny Odoo
- Zdarma
- Standard: 31,10 $ měsíčně za uživatele
- Vlastní: 46,80 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Odoo
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 1 210 recenzí)
Co říkají o Odoo skuteční uživatelé?
[…] První věc, která mě zaujala, byla skvělá volba a design uživatelského rozhraní. Přístup k záznamům z více míst, flexibilita, svižný výkon. Vše v pořádku. Ale co backend, import záznamů, přizpůsobení? Plné nekonzistentního chování, chyb a prostě špatných rozhodnutí při návrhu systému. Podle mého názoru bylo potřeba více času, než bylo rozumné, jen aby se systém správně naplnil, a to ještě předtím, než jste se dostali k jakémukoli skutečnému přizpůsobení a přizpůsobení s vývojářem. Bylo to jako fantastický nápad programu zabalený do špatně zdokumentovaného, matoucího provedení. […]
💡 Tip pro profesionály: Každé čtvrtletí provádějte audit využití softwaru, abyste identifikovali nevyužité funkce a odstranili nástroje, které nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu. Mnoho firem platí za zbytečné doplňky, které nemají žádný vliv na produktivitu.
3. Monday. com (nejlepší platforma pro vizuální automatizaci pracovních postupů)
Máte někdy pocit, že řízení projektů je spíše chaos než jasnost? Monday.com pomáhá týmům zefektivnit pracovní postupy pomocí vizuálních tabulek, automatizace a snadného sledování úkolů.
Díky rozhraní typu drag-and-drop je nastavení pracovních postupů jednoduché, zatímco více zobrazení projektů zajišťuje, že všichni mají stejné informace. Navíc můžete přímo komunikovat s členy svého týmu v rámci úkolů prostřednictvím komentářů, @zmínek a příloh souborů.
Nejlepší funkce Monday.com
- Spouštějte akce v různých fázích projektu pomocí automatizačních funkcí.
- Propojte se s hlavními obchodními nástroji, abyste zefektivnili komunikaci a sdílení dat a spravovali týmy na různých platformách.
- Sledujte průběh projektů a výkonnost týmů pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu vytvářením a úpravami dokumentů současně.
Omezení Monday.com
- Počáteční nastavení může být u některých specifických obchodních procesů složité.
- Funkce mobilní aplikace jsou ve srovnání s desktopovou verzí omezené.
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,6/5 (910+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 380 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com?
Uživatelské rozhraní a vizuální stránka fungování jsou skvělé... Některé funkce, které by měly být v CRM nastaveny jako výchozí, je nutné přizpůsobit na míru, nebo některé z nich nelze vůbec provést. Nejhorším příkladem je kalendář událostí. Měl bych mít možnost, aby monday.com viděl, že mám v kalendáři událost s „Johnem Smithem“, přiřadil ji na základě e-mailu, protože je na pozvánce, a poté ji přidal jako aktivitu na jeho kontaktní kartu atd. Ale to nefunguje.
🧠 Zajímavost: Projektové řízení má za sebou pouze několik desítek let existence! Začalo se prosazovat na počátku 60. let 20. století, kdy si podniky uvědomily výhody organizace práce kolem projektů.
4. Trello (nejlepší software pro správu úkolů založený na metodě Kanban)
Trello udržuje přehlednost díky tabulkám, seznamům a kartám ve stylu Kanban, díky nimž je snadné sledovat pokrok na první pohled. Tabulky můžete přizpůsobit pomocí pozadí, štítků a vlastních polí nebo přepínat mezi zobrazeními, jako je kalendář a časová osa, aby odpovídaly vašemu pracovnímu postupu.
Potřebujete provést rychlé aktualizace? Díky úpravám v reálném čase může váš tým hladce spolupracovat – přidávat komentáře, sdílet soubory a označovat kolegy pro okamžitou spolupráci, a to vše na jednom místě.
Nejlepší funkce Trello
- Využijte Butler, AI asistenta Trello, k nastavení automatizací a příkazů pro opakující se úkoly.
- Integrujte jej s nezbytnými obchodními nástroji, jako jsou Slack, Jira, Salesforce a další, pomocí Power-Ups, abyste vylepšili jeho funkčnost.
- Vizualizujte časové osy projektů, termíny a pracovní zátěž pomocí několika zobrazení pracovních postupů.
- Přizpůsobte si tabule tak, aby fungovaly jako CRM, redakční kalendáře nebo systémy pro správu ticketů.
Omezení Trella
- Omezené vestavěné funkce pro vytváření reportů, sledování času a analytické funkce
- Složité projekty mohou vyžadovat více tabulek, což je při delším trvání nepohodlné.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně pro 50 uživatelů)
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 660 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 390 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Pro mě, jako vizuálního myslitele, je tento software téměř dokonalý. Jediný problém mám s tím, jak zachází s termíny a připomínkami. Připadá mi trochu neintuitivní, že výchozí čas splatnosti položky je přesně ten čas, kdy kartu vytváříte. Často zapomenu nastavit čas a všechny tyto úkoly mi pak splatné v náhodných časech. Není to také příliš užitečné pro opakující se úkoly. […]
💡 Tip pro profesionály: Sledujte vzorce používání softwaru, abyste odhalili neefektivní postupy. Pokud některé funkce zůstávají nevyužité, přehodnoťte jejich nezbytnost nebo poskytněte dodatečné školení, aby je týmy mohly co nejlépe využít.
📮ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků využívá pro komunikaci v týmu především e-mail a chat. Téměř 60 % jejich pracovního dne však ztrácejí přepínáním mezi těmito nástroji a hledáním informací.
S aplikací pro práci, jako je ClickUp, se vaše projektové řízení, zasílání zpráv, e-maily a chaty spojí na jednom místě! Je čas na centralizaci a zvýšení energie!
5. NetSuite (nejlepší cloudové řešení pro plánování podnikových zdrojů)
NetSuite spojuje ERP, CRM a e-commerce a poskytuje firmám vše, co potřebují k řízení financí, zásob a vztahů se zákazníky. Díky výkonné automatizaci a přehledům v reálném čase pomáhá podnikům zefektivnit složité pracovní postupy a udržet si náskok před konkurencí.
Pokud provozujete více subjektů nebo globální operace, NetSuite nabízí flexibilitu a komplexnost, které vám umožní vše kontrolovat, aniž byste museli pracovat s více systémy.
Nejlepší funkce NetSuite
- Zjednodušte účetnictví, uznávání výnosů a finanční plánování díky podpoře více měn a operací více dceřiných společností.
- Získejte v reálném čase přehled o všech aspektech svého podnikání díky integrovaným analytickým nástrojům, dashboardům a nástrojům pro vytváření reportů.
- Zvládněte mezinárodní operace hladce díky podpoře více jazyků, více daňových systémů a dodržování předpisů pro globální podniky.
- Využijte pokročilé nástroje pro ukládání, vychystávání a cyklické inventury, které vedou ke snížení chybovosti a zvýšení produktivity.
Omezení NetSuite
- Nastavení a přizpůsobení vyžadují technické znalosti a funkce jako Smart Counting jsou drahé.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro správu zásob
Ceny NetSuite
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze NetSuite
- G2: 4/5 (více než 3 660 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1 680 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o NetSuite?
Skvělá věc na Netsuite je, že pokud jste alespoň trochu technicky zdatní, můžete si správu IT zajistit sami. Téměř veškerý software třetích stran, který si zakoupíte, se připojí přímo k Netsuite a můžete si jej spravovat sami. Je to ideální pro SaaS. Reportování z Netsuite je ale špatné. Musíte začít s jedním z jejich standardních reportů (IS, BS atd.) a upravit jej podle svých potřeb.
6. QuickBooks (nejlepší účetní software pro malé podniky)
Správa firemních financí nemusí být nutně bolestivá.
QuickBooks má vše pod kontrolou – sleduje příjmy a kategorizuje výdaje, aniž byste se ztratili v tabulkách. Jeho inteligentní kategorizace transakcí, fakturační nástroje a funkce pro správu daní zjednodušují složité finanční procesy, což z něj činí preferované řešení.
Potřebujete se připravit na daňové období? Udržujte své záznamy v pořádku, zaznamenávejte účtenky na cestách a synchronizujte je se svou bankou, abyste se vyhnuli překvapením na poslední chvíli.
Nejlepší funkce QuickBooks
- Vytvářejte a přizpůsobujte faktury a automatizujte upomínky plateb pro rychlejší inkaso.
- Efektivně vypočítávejte a spravujte daně pomocí integrovaných nástrojů pro dodržování předpisů a funkcí pro vytváření reportů.
- Vytvářejte finanční zprávy, analýzy cash flow a přehledy výkonnosti pro lepší rozhodování.
- Bezpečně spolupracujte s účetními a členy týmu pomocí oprávnění založených na rolích.
Omezení QuickBooks
- Pomalejší výkon během špičky daňové sezóny při zpracování velkého objemu transakcí
- Omezené funkce správy zásob v základních plánech, které vyžadují další software pro pokročilé sledování
Ceny QuickBooks
- Jednoduchý start: 19 $/měsíc
- Essentials: 28 $/měsíc (pro tři uživatele)
- Plus: 40 $/měsíc (pro pět uživatelů)
- Pokročilá verze: 76 $/měsíc (až 25 uživatelů)
Hodnocení a recenze QuickBooks
- G2: 4/5 (více než 3 390 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 690 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o QuickBooks?
Pro nové uživatele, zejména ty, kteří nejsou obeznámeni s účetním softwarem, může být naučení se ovládání programu náročné. Někteří uživatelé mohou považovat možnosti přizpůsobení za omezené, což může být nevýhodou pro firmy se specifickými potřebami. Občasné systémové poruchy narušují pracovní postupy. Navzdory těmto nevýhodám zůstává Quickbooks Online robustním a spolehlivým nástrojem pro efektivní správu účetních úkolů.
🧠 Zajímavost: Slovo „podnikatel“ pochází z francouzského slovesa entreprendre, což znamená „podniknout“. Původně se vztahovalo na lidi, kteří organizovali a provozovali podniky a často podstupovali finanční rizika.
7. Scoro (nejlepší komplexní řešení pro správu práce a business intelligence)
Scoro zajišťuje hladký chod všeho, takže nemusíte hledat aktualizace projektů ani honit faktury. Plánujte úkoly, přidělujte zdroje a sledujte pokrok, přičemž mějte přehled o rozpočtech.
Fakturace a sledování výdajů se postarají o výpočty a podrobné zprávy vám jasně ukážou, co funguje a co ne.
Nejlepší funkce Scoro
- Vytvářejte přizpůsobitelné faktury z nabídek nebo pracovních zpráv a převádějte je do personalizovaných souborů PDF pomocí modulu pro správu financí.
- Plánujte a realizujte projekty pomocí šablon, sledování milníků a nástrojů pro alokaci zdrojů.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti pomocí přizpůsobitelných dashboardů v reálném čase a Ganttových diagramů.
- Získejte 360stupňový přehled o každém zákazníkovi, včetně kontaktních údajů, historie komunikace, projektů, souborů, nabídek a faktur.
Omezení Scoro
- Nastavení vyžaduje čas a strategické plánování, aby bylo možné všechny moduly efektivně nakonfigurovat.
- Uživatelé hlásí problémy s integrací e-mailů a pomalým výkonem při zpracování složitých zpráv nebo při současném zpracování více uživatelů.
Ceny Scoro
- Essential: 28 $/měsíc na uživatele
- Standard: 42 $/měsíc na uživatele
- Pro: 71 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 235 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Scoro?
Scoro mi neustále pomáhalo a zlepšovalo produktivitu týmu. Na druhou stranu některé funkce chyběly a občasné potíže s vyhledáváním bránily tomu, aby byl dokonalý. Má však velký potenciál a obrovské možnosti a já se těším, jak se bude dále vyvíjet.
💡 Tip pro profesionály: Pravidelně čistěte a archivujte stará data, aby byl systém přehledný. Odstraňujte zastaralé úkoly, neaktivní uživatele a nadbytečné soubory, abyste zachovali efektivitu softwaru a zabránili nepořádku.
8. Asana (nejlepší software pro týmovou spolupráci a sledování práce)
Zajímá vás, kdo na čem a kdy pracuje? Asana poskytuje přehledný náhled na úkoly a termíny vašeho týmu. Svou práci můžete organizovat podle libosti – pomocí tradičních seznamů, časových os nebo tabulek – a snadno mezi nimi přepínat podle toho, co vám nejlépe vyhovuje.
Navíc je kompatibilní s nástroji, které pravděpodobně již používáte, jako je Google Workspace nebo Slack. Je ideální pro kreativní týmy, které musí efektivně koordinovat a přidělovat zdroje, aby vyvážily pracovní zátěž mezi více projekty a týmy.
Nejlepší funkce Asany
- Začleňte videozprávy přímo do svých úkolů a projektů pro efektivní a jasnou komunikaci.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí komentářů k úkolům, sdílení souborů a @zmínek pro kontextové diskuse.
- Přizpůsobte si pracovní postupy pomocí inteligentních polí Asana pro sledování údajů týkajících se konkrétních projektů a filtrování relevantních informací.
- Vytvářejte a integrujte agenty využívající umělou inteligenci pomocí nástroje AI Studio od Asany, kteří zvládnou opakující se úkoly bez ručního zásahu.
Omezení Asany
- Každý úkol může mít pouze jednoho vlastníka, což omezuje týmy, které potřebují více osob odpovědných za stejnou položku.
- Export dat je omezen na formáty CSV a JSON, což nemusí být ideální pro týmy, které potřebují větší flexibilitu.
- Ačkoli Asana AI Studio umožňuje automatizaci, jeho nástroj pro tvorbu bez kódu nemusí nabízet hluboké přizpůsobení pro složité pracovní postupy.
Ceny Asany
- Zdarma
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 870 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 300 recenzí)
Co říkají o Asaně skuteční uživatelé?
Když jsme byli malá firma – 3 lidé – byl to pro nás zachránce. Nyní je nás šest a očekáváme, že to bude náš kompletní stav zaměstnanců alespoň na pár let. Asana nám neumožňuje zakoupit šest licencí – museli jsme koupit 10. Snažili jsme se vystačit s jedním prodejcem jako „hostem“ – ale to nefungovalo. Zaplatili jsme tedy za 10 licencí v pokročilé úrovni, abychom získali funkce Portfolio a Pravidla, na kterých jsme závislí – ale aktivně hledám alternativy, na které bychom mohli přejít, pokud Asana tuto politiku nezmění.
9. Jira (nejlepší řešení pro agilní vývoj a sledování problémů)
Jira je nástroj pro řízení projektů vyvinutý společností Atlassian, který pomáhá týmům plánovat, sledovat a řídit jejich práci. Původně byl navržen pro vývoj softwaru, ale postupem času se vyvinul tak, že nyní podporuje různé typy projektů, včetně řízení podniků a služeb.
Vytvářejte projekty, přidělujte úkoly, stanovujte priority a sledujte pokrok pomocí přizpůsobitelných pracovních postupů. S Jira můžete spravovat projekty pomocí tabulek Scrum a Kanban, plánovat sprinty a zpracovávat nevyřízené úkoly.
Nejlepší funkce Jira
- Sledujte problémy efektivně pomocí pokročilé kategorizace, aktualizací v reálném čase a automatických oznámení.
- Hladká integrace s vývojovými nástroji, systémy pro správu verzí a platformami CI/CD pro propojený pracovní postup.
- Pomocí jazyka Jira Query Language (JQL) můžete rychle filtrovat a vyhledávat problémy, najít relevantní úkoly a sledovat konkrétní kritéria.
- Využijte jeho funkce pro sledování času s barevným označením a další funkce, jako je automatické fakturace a zpracování plateb, pro efektivní alokaci zdrojů.
Omezení Jira
- Vyžaduje technické znalosti pro počáteční nastavení, což ho činí méně přístupným pro uživatele bez technických znalostí.
- K odemčení pokročilých funkcí jsou nutné další pluginy nebo rozšíření, které zvyšují celkové náklady, a některé vysoce hodnotné funkce, jako je pokročilá automatizace a analytika, jsou k dispozici pouze v dražších cenových úrovních.
Ceny Jira
- Zdarma
- Standard: 8,60 $/měsíc na uživatele
- Premium: 17 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jira?
Jeho konfigurace podle potřeb není snadná ani levná. Vyžaduje také lidi, kteří vědí, jak jej používat, a nesnaží se do něj jen ad hoc vtěsnat svůj stávající pracovní postup. Myslím, že tento nástroj může být slušný, ale většina nasazení, která jsem viděl, jsou v podstatě zkomolené a nedotažené pokusy.
🔍 Věděli jste? Očekává se, že odvětví softwaru pro řízení projektů dosáhne do roku 2030 předpokládaných tržeb ve výši 20 469,8 milionů dolarů. Celosvětové odvětví softwaru pro řízení projektů očekává od roku 2024 do roku 2030 průměrný roční růst ve výši 15,7 %.
10. Wrike (nejlepší škálovatelný software pro správu projektového portfolia)
Wrike pomáhá týmům řídit projekty, aniž by se musely zabývat složitým softwarem. Vše je uspořádáno do složek, časových os a přehledů, takže sledování úkolů, termínů a závislostí je snadné.
Můžete přizpůsobit pracovní postupy tak, aby odpovídaly skutečnému způsobu práce vašeho týmu, a nástroje pro vytváření reportů vám pomohou sledovat čas, rozpočty a zdroje. Automatizovaná schvalování a reporty v reálném čase zajišťují plynulý průběh práce bez nekonečného přetahování.
Nejlepší funkce Wrike
- Spolupracujte v reálném čase prostřednictvím sdílených dashboardů, živé úpravy dokumentů, integrovaných diskusí o projektech a zpětné vazby v různých formátech souborů.
- Využijte jeho funkce křížového značení k kategorizaci pracovní zátěže vašeho týmu napříč několika platformami.
- Optimalizujte pracovní zátěž týmu pomocí pokročilých nástrojů pro správu zdrojů, abyste předešli vzniku úzkých míst.
- Sledujte výkonnost projektů napříč několika týmy pomocí podrobných analýz, přizpůsobených reportů a nástrojů pro sledování pokroku.
Omezení Wrike
- Prémiové funkce, jako jsou pokročilé analytické nástroje a automatizace, jsou k dispozici pouze v rámci vyšších tarifů.
- Ovládací panel nabízí omezené možnosti filtrování, což uživatelům brání v přizpůsobení zobrazení tak, aby zobrazovalo konkrétní informace.
- Mobilní aplikace nabízí méně funkcí než desktopová verze, což má vliv na její použitelnost na cestách.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Pinnacle: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 730 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 750 recenzí)
Co říkají o Wrike skuteční uživatelé?
Vyzkoušel jsem spoustu systémů pro řízení projektů a Wrike se mi opravdu líbí... Je to ale z pohledu backendu opravdu komplexní systém; nastavování vlastních polí, vlastních typů položek, vytváření formulářů pro odesílání atd. Z pohledu řízení projektů vyžaduje trochu času na osvojení, ale umí toho opravdu hodně... Reportování ve Wrike je lepší než v jakémkoli jiném systému, který jsem použil, a to díky všem funkcím pro přidávání značek/vlastních polí...
11. ProofHub (nejlepší nástroj pro plánování projektů a spolupráci týmů)
ProofHub udržuje týmy a projekty organizované bez obvyklého chaosu. Delegujte pracovní úkoly, sledujte pokrok a uchovávejte zpětnou vazbu na jednom místě – už žádné nekonečné řetězce e-mailů nebo ztracené soubory.
Spolupráce je integrována přímo do systému. Můžete vkládat zpětnou vazbu přímo do souborů, označovat návrhy a získávat schválení, aniž byste museli čekat několik dní na odpověď. Vlastní pracovní postupy vám umožňují spravovat věci podle svých představ a integrované schvalování zabraňuje zpoždění rozhodnutí.
Nejlepší funkce ProofHub
- Efektivně plánujte a sledujte projekty pomocí Ganttových diagramů, Kanban tabulek a sdílených kalendářů pro lepší organizaci.
- Kontrolujte a schvalujte dokumenty pomocí pokročilých nástrojů pro korektury, které členům týmu umožňují vkládat komentáře a poznámky.
- Usnadněte týmům a klientům zadávání požadavků na práci, dotazů na podporu nebo dokonce ticketů pomocí přizpůsobitelných formulářů.
- Vytvářejte témata k diskusi, abyste mohli sdílet nápady, dávat návrhy a posílat soubory a dokumenty svému týmu.
Omezení ProofHub
- Omezené úložiště souborů a uživatelé hlásí, že funkce společné úpravy a sdílení jsou pomalé a postrádají základní funkce.
- Omezené možnosti přizpůsobení pracovních postupů a integrací ve srovnání s flexibilnějšími nástroji pro řízení podnikových projektů.
Ceny ProofHub
- Essential: 50 $/měsíc
- Ultimate Control: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ProofHub?
Uživatelské rozhraní je velmi přehledné a atraktivní... Vytváření závislostí sice vyžadovalo o něco více navigace než jiné akce, ale byl to velmi jednoduchý proces... Bylo by hezké mít více možností pro výchozí konfigurace úkolů, stejně jako více než jednu vrstvu podúkolů v rámci seznamu úkolů...
🧠 Zajímavost: Ganttovy diagramy jsou pojmenovány po Henrym Ganttovi, americkém inženýrovi a sociálním vědci, který tyto diagramy navrhl v letech 1910 až 1915. Jeho práce měla za cíl zlepšit řízení projektů prostřednictvím vizuálního znázornění harmonogramů projektů.
12. Pipedrive (nejlepší software pro správu prodejního procesu)
Pipedrive je jednoduchý nástroj CRM určený pro prodejní týmy, které chtějí zefektivnit správu svých prodejních příležitostí. Pomáhá vám sledovat obchody, prioritizovat potenciální zákazníky a automatizovat procesy, a to vše při zachování přehlednosti a vizuální organizace.
Obchodní zástupci mohou spravovat celý proces prodeje od začátku do konce a soustředit se na uzavření obchodu, místo aby sledovali detaily. Navíc se snadno integruje s jinými nástroji, takže jej lze snadno přidat do jakéhokoli stávajícího pracovního postupu.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Přizpůsobte si přehledy a zprávy tak, aby se zaměřovaly na klíčové prodejní ukazatele, a pomozte týmům činit rozhodnutí na základě dat pomocí nástrojů pro reporting a prognózy tržeb.
- Spravujte své prodejní aktivity pomocí intuitivního vizuálního rozvržení, které usnadňuje sledování obchodů a pokroku.
- Organizujte všechny prodejní interakce, včetně e-mailů, hovorů a schůzek, pomocí funkcí pro správu kontaktů.
- Získejte nové potenciální zákazníky, sledujte historii komunikace s potenciálními zákazníky a vytvářejte integrované formuláře pro webové stránky s funkcemi generování a segmentace potenciálních zákazníků.
Omezení Pipedrive
- Funkce automatizace e-mailů vyžadují další integrace pro pokročilejší nebo složitější sekvence.
- Zaměřuje se především na prodej, postrádá širší funkce pro správu podniku.
Ceny Pipedrive
- Essential: 19 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý: 34 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 64 $/měsíc na uživatele
- Výkon: 74 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 280 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 030 recenzí)
Co říkají o Pipedrive skuteční uživatelé?
Jedna věc, kterou bych si u Pipedrive přál, je možnost uspořádat ikony vlevo na různých stránkách. Rád bych si často používané funkce uspořádal nahoře. Například bych preferoval, aby nahoře byly ikony Obchody, Kontakty, Aktivita a Statistiky. Všechny ostatní mohou být pod nimi. Kromě toho je ale vše v pořádku!
💡 Tip pro profesionály: Porozumějte svým specifickým výzvám, abyste mohli vybrat software, který efektivně řeší vaše problémy. Například malý maloobchodní podnik, který se potýká s řízením zásob na více místech, musí vybrat nástroj s robustním sledováním zásob a podporou více míst.
13. FreshBooks (nejlepší software pro sledování faktur a výdajů)
FreshBooks usnadňuje správu financí malým firmám a živnostníkům. Od fakturace a sledování času až po správu projektů – vše je jednoduché a přehledné. Potřebujete přijímat online platby? FreshBooks vám to umožní.
Odesílejte faktury během chvilky, nastavte automatické upomínky plateb a přestaňte honit klienty. Sledování výdajů vám pomůže během daňového období, zatímco integrované přehledy vám poskytnou jasný přehled o tom, kam vaše peníze směřují.
Nejlepší funkce FreshBooks
- Vytvářejte a odesílejte profesionální faktury na základě sledovaných fakturovatelných hodin v reálném čase s automatickými upomínkami za opožděné platby.
- Automaticky importujte a kategorizujte obchodní výdaje a minimalizujte tak manuální účetní práce.
- Umožněte klientům prohlížet a platit faktury prostřednictvím jejich vlastního zabezpečeného portálu a zajistěte jim tak pohodlné a profesionální platební prostředí.
- Získejte přístup k podrobným finančním zprávám o cash flow, ziskových maržích a výdajích, které vám pomohou při rozhodování.
Omezení FreshBooks
- Postrádá pokročilé funkce pro správu zásob, což může být nevýhodou pro firmy prodávající fyzické produkty.
- Omezené možnosti přizpůsobení faktur a odhadů tak, aby odpovídaly vaší značce
Ceny FreshBooks
- Lite: 7,60 $/měsíc
- Plus: 13,20 $/měsíc
- Premium: 24 $/měsíc
- Vyberte: Individuální ceny
Hodnocení a recenze FreshBooks
- G2: 4,5/5 (885+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 480 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o FreshBooks?
Zadávání výdajů je snadné, ale nelze je přiřadit k platbám... Mám pocit, že Freshbooks by mohl být vhodný pro lidi, kteří mají velmi jednoduché účetnictví, ale pro kohokoli jiného než pro lidi, kteří platí kreditní kartou nebo z běžného účtu, se zdá být nevhodný. Zdá se, že stále pracují na zavedení systému dvojitého účetnictví.
🔍 Věděli jste? V žebříčku CNBC z roku 2024 nejlepších amerických států pro podnikání si Severní Karolína zajistila první místo a vynikla v kategoriích jako ekonomika, pracovní síla a technologie.
14. Bitrix24 (nejlepší platforma pro sociální spolupráci v podniku)
Bitrix24 je komplexní nástroj, který kombinuje CRM, řízení projektů, komunikaci a spolupráci. Sociální feed udržuje aktualizace viditelné, zatímco řízení úkolů pomáhá týmům zůstat na správné cestě. Prodejní týmy jej také používají k organizaci potenciálních zákazníků a interakcí se zákazníky.
Bitrix24 můžete použít ke sledování úkolů, správě vztahů se zákazníky a dokonce i k pořádání videokonferencí. Bitrix24 navíc nabízí cloudové i lokální možnosti, takže si můžete vybrat nasazení, které nejlépe vyhovuje bezpečnostním požadavkům vaší společnosti. Je to spolehlivá volba pro firmy, které potřebují strukturu, aniž by obětovaly flexibilitu.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Využijte pomoc založenou na umělé inteligenci pro každodenní provoz, včetně analýzy telefonních záznamů a strukturování úkolů.
- Vyzkoušejte nástroj pro tvorbu webových stránek a vytvořte si internetový obchod s integrovanými možnostmi online plateb a analýzou chování zákazníků.
- Sledujte výkonnost zaměstnanců pomocí sledování času, monitorování dokončení úkolů a přehledů o produktivitě.
- Spravujte své podnikání na cestách díky přístupu k CRM, Messengeru, úkolům, kalendáři a dalším funkcím prostřednictvím mobilní aplikace Bitrix24.
Omezení Bitrix24
- Úkoly se neukládají automaticky, což může vést ke ztrátě pokroku.
- Poštovní klient je nedostatečně vyvinutý a postrádá základní funkce; uživatelé si také stěžují, že superadministrátor může měnit nastavení, což je nepohodlné.
Ceny Bitrix24
- Zdarma
- Základní: 61 $/měsíc (5 uživatelů)
- Standard: 124 $/měsíc (50 uživatelů)
- Profesionální: 249 $/měsíc (100 uživatelů)
- Enterprise: 499 $/měsíc (250 uživatelů)
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,1/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (930+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bitrix24?
Bitrix24 je dobrým řešením pro malé týmy. Ale nepovažoval bych ho za CRM. Jeho funkčnost je mnohem širší (ukládání a úpravy dokumentů, firemní messenger atd.) a pro nás to byla nejhorší část Bitrix24. Tuto extra funkčnost nelze deaktivovat. […]
🧠 Zajímavost: Slavný symbol „projektového trojúhelníku“, model, který ukazuje, jak vyvážit rozsah, čas a rozpočet, popularizoval Harold Kerzner ve své knize Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (Projektové řízení: Systémový přístup k plánování, rozvrhování a kontrole).
15. HoneyBook (nejlepší software pro správu klientů pro kreativní profesionály)
Přáli jste si někdy, aby správa klientů nebyla tak chaotická? HoneyBook je určen pro kreativní profesionály a podniky poskytující služby a zaměřuje se na zefektivnění interakcí s klienty, řízení podnikových projektů a finanční operace.
Pomáhá zefektivnit komunikaci s klienty díky šablonám smluv, faktur a nabídek, takže nemusíte pokaždé začínat od nuly. Ačkoli vypadá elegantně a profesionálně, někteří uživatelé ho považují za vhodnější pro samostatné podnikatele než pro větší týmy.
Nejlepší funkce HoneyBook
- Hladce zpracovávejte platby, zasílejte automatické upomínky a sledujte finanční transakce, abyste měli přehled o cash flow.
- Vytvářejte a odesílejte dokumenty s firemním logem, jako jsou smlouvy a faktury, a zajistěte tak konzistentní a profesionální zákaznickou zkušenost.
- Poskytněte klientům specializovaný portál, kde mohou snadno prohlížet projektové dokumenty, podepisovat smlouvy a provádět platby.
- Sdílejte odkazy na schůzky s klienty a umožněte jim rezervovat si termíny podle vaší dostupnosti.
Omezení HoneyBook
- Nastavení může být pro některé uživatele náročné.
- Uživatelé uvádějí, že finanční zprávy nejsou vždy přesné.
Ceny HoneyBook
- Starter: 36 $/měsíc
- Essentials: 59 $/měsíc
- Premium: 129 $/měsíc
Hodnocení a recenze HoneyBook
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 640 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HoneyBooku?
Používám ho a i když je to robustní systém s některými z nejlepších funkcí, opravdu omezuje schopnost uživatele určovat průběh operací. Například když pošlete smlouvu, umožní klientovi provést platbu ještě předtím, než jsou na smlouvě všechny podpisy, takže pokud máte příliš horlivého klienta a ten zaplatí (což je skvělé), ale vy byste chtěli zabránit tomu, aby se to stalo příliš rychle, nemůžete...
16. Zoho One (nejlepší integrovaná sada aplikací SaaS)
Zoho One sdružuje celou řadu podnikových aplikací do jednoho balíčku – od CRM a e-mailu po účetnictví a sledování projektů.
Získáte nástroje pro správu vztahů se zákazníky, vytváření dokumentů, řízení projektů, sledování času, zpracování mezd a provádění marketingových kampaní. Vše spolu komunikuje, takže data proudí mezi aplikacemi bez kopírování a vkládání.
Ačkoli není tak pokročilý jako samostatný software, pokrývá mnoho každodenních potřeb podnikání.
Nejlepší funkce Zoho One
- Integrujte více než 40 obchodních aplikací, včetně CRM, financí, marketingu a HR, a zajistěte tak plně propojený pracovní postup.
- Využijte jeho funkce pro provozní cíle a spravujte objednávky a zásoby napříč kanály, offline i online.
- Vytvářejte a odesílejte odhady plateb a faktury a vybírejte platby od zákazníků na platformě.
Omezení Zoho One
- Přepínání mezi různými integrovanými aplikacemi Zoho je zdlouhavé a časově náročné.
- Vyžaduje „příjmení“ pro všechny potenciální zákazníky, což vyžaduje řešení při získávání údajů o společnosti.
Ceny Zoho One
- Všichni zaměstnanci: 45 $/měsíc na zaměstnance
- Flexibilní uživatel: 105 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho One
- G2: 4,4/5 (23 310+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho One?
Ocenili bychom, kdyby existovala možnost přidávat k e-mailům přílohy s větší velikostí, protože současný limit nám nestačí. Proto musíme nejprve použít cloudové služby k nahrání souboru a poté k e-mailu připojit odkaz. Je to trochu příliš složité.
🔍 Věděli jste, že... Nejdéle fungující společností na světě je japonská stavební firma Kongō Gumi, založená v roce 578 n. l. Fungovala více než 1400 let, než se v roce 2006 sloučila s jinou společností.
17. Xero (nejlepší software pro podvojné účetnictví)
Xero je cloudová účetní platforma určená pro malé podniky. Propojuje se s vašimi bankovními účty, sleduje příchozí a odchozí platby a pomáhá vám sledovat faktury a účty.
Můžete fotit účtenky pomocí telefonu, zpracovávat mzdy a sledovat, jak si vaše firma vede, pomocí jednoduchých přehledů. Synchronizuje se s dalšími obchodními nástroji, takže váš účetní může v případě potřeby nahlédnout do údajů. Tento nástroj poskytuje finanční přehledy v reálném čase, bankovní rekonsiliaci a přesné řízení nákladů na projekty.
Nejlepší funkce Xero
- Automaticky slaďte bankovní transakce, abyste omezili ruční zadávání dat a zvýšili přesnost.
- Sledujte zásoby a výdaje na projekty v reálném čase, abyste měli přehled o nákladech a rozpočtu, a automatizujte fakturaci a platby, abyste zlepšili cash flow.
- Spravujte mezinárodní transakce pomocí automatizovaných převodů měn a aktuálních směnných kurzů.
- Ovládejte přístup k finančním údajům přidělením bezpečných oprávnění založených na rolích členům týmu.
Omezení Xero
- Pokročilé reportování vyžaduje aplikace třetích stran a nabízí omezené možnosti přizpůsobení.
- Integrace mzdového účetnictví v USA vyžaduje dodatečné předplatné.
Ceny Xero
- Včasná registrace: 20 $/měsíc
- Růst: 47 $/měsíc
- Založeno: 80 $/měsíc
Hodnocení a recenze Xero
- G2: 4,3/5 (715+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (3 110+ recenzí)
Co říkají o Xero skuteční uživatelé?
Xero je spolehlivé účetní řešení, které nám umožňuje spravovat všechny naše finanční potřeby na jednom místě. Pomáhá nám při správě výdajů a sledování peněžních toků do a z podniku. Poskytuje nejlepší zákaznický servis. Finanční zprávy poskytují cenné informace o finančním zdraví a výkonnosti podniků.
18. Microsoft Dynamics 365 (nejlepší platforma pro řízení vztahů s podniky)
Microsoft Dynamics 365 poskytuje komplexní sadu podnikových aplikací, která kombinuje funkce ERP a CRM s integrovanými nástroji umělé inteligence a business intelligence. Díky hluboké integraci s ekosystémem Microsoftu je ideální pro řízení složitých podnikových operací.
Začněte s prodejem a zákaznickým servisem a podle potřeby přidejte finance nebo skladové zásoby. Jedná se o vylepšení základního softwaru, ale není tak složitý jako podnikové systémy – i když jeho nastavení může vyžadovat určité úpravy.
Nejlepší funkce Microsoft Dynamics 365
- Využijte jeho správu terénních služeb k řízení finančních operací, dodavatelských řetězců, expedice a výroby za účelem optimalizace zdrojů.
- Získejte 360stupňový přehled o chování zákazníků, abyste mohli personalizovat interakci a zvýšit prodej pomocí nástrojů pro správu zákaznických dat.
- Automatizujte prodejní procesy, jako je správa potenciálních zákazníků, sledování příležitostí a generování nabídek, abyste mohli efektivně stanovovat priority potenciálních zákazníků, pečovat o potenciální zákazníky a uzavírat obchody.
- Zaznamenávejte a sledujte dotazy zákazníků, spravujte případy, poskytujte včasnou podporu a přistupujte k historii interakcí s klienty, abyste mohli poskytovat efektivní podporu pomocí nástrojů pro správu zákaznických služeb.
Omezení Microsoft Dynamics 365
- Implementace vyžaduje značné zdroje a komplexní přizpůsobení vyžaduje specializované odborné znalosti.
- Platforma zahrnuje výchozí limit pro ukládání dat, který může být nedostatečný pro organizace zpracovávající velké objemy dat.
Ceny Microsoft Dynamics 365
Dynamics 365 Business Central
- Bezplatná zkušební verze
- Essentials: 70 $/měsíc na uživatele
- Premium: 100 $/měsíc na uživatele
- Členové týmu: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics 365
- G2: 4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 180 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Dynamics 365?
Je velmi důležité být transparentní ohledně počáteční fáze učení a potenciálních nákladů spojených s implementací a přizpůsobením. Tyto aspekty mohou být náročné při komunikaci hodnoty produktu potenciálním zákazníkům, zejména malým podnikům s omezeným rozpočtem.
🤝 Přátelské připomenutí: Zacházejte se svým softwarem jako s členem týmu. Nejen ho nainstalujte, ale také přizpůsobte. Nastavte oprávnění, automatizujte pracovní postupy a integrujte ho s dalšími nástroji, aby ve vaší firmě fungoval bezproblémově.
19. Salesforce (nejlepší ekosystém pro řízení vztahů se zákazníky)
Salesforce je cloudový CRM software typu „ “, který integruje různé obchodní funkce, jako jsou prodej, služby a marketing. Jeho výjimečnou vlastností je výkonná analytika založená na umělé inteligenci Einstein AI, která poskytuje informace pro zlepšení vztahů se zákazníky a podporu růstu prodeje.
Díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení se Salesforce přizpůsobí různým obchodním potřebám a zároveň nabízí škálovatelné řešení pro větší podniky.
Nejlepší funkce Salesforce
- Automatizujte hodnocení potenciálních zákazníků a správu prodejního procesu pomocí rozhraní typu drag-and-drop, které zjednodušuje prodejní proces.
- Propojte prodej, marketing a zákaznický servis na jedné platformě a zajistěte si jednotný zážitek.
- Vytvářejte vlastní aplikace pomocí nástrojů s nízkými a profesionálními požadavky na kódování, které vyhovují potřebám vašeho podnikání.
- Získejte přístup k trhu předem připravených řešení prostřednictvím AppExchange a rozšířte tak funkčnost.
Omezení Salesforce
- Prémiové funkce a další úložný prostor mohou výrazně zvýšit náklady a složité přizpůsobení vyžaduje specializované znalosti.
- Je primárně určen pro prodejní týmy, což snižuje jeho účinnost pro celkové řízení podniku.
Ceny Salesforce
- Starter Suite: 25 $/měsíc na uživatele
- Pro Suite: 100 $/měsíc na uživatele
- Ceny na míru podle vámi vybraného řešení Salesforce
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,3/5 (445+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce?
…I když poskytují velmi kvalitní služby, jejich cena je extrémně vysoká. Někdy může také docházet k problémům s většími datovými soubory, když provádíme naplánované úlohy, což může způsobit zdánlivě náhodné selhání…. Spuštění stejného kódu dvakrát za sebou někdy vede k selhání u větších datových souborů, ale ne vždy.
🔍 Věděli jste, že... Téměř polovina podniků upřednostňuje zlepšování procesů s cílem dosáhnout vyšší efektivity a růstu. Společnosti, které využívají umělou inteligenci, mají zřejmě výhodu – 84 % rychle rostoucích podniků uvádí pozitivní dopad umělé inteligence na své tržby, zatímco u podniků, které se potýkají s problémy, je to pouze 65 %.
20. HubSpot (nejlepší platforma pro automatizaci inbound marketingu)
HubSpot vám pomůže přilákat zákazníky a budovat s nimi vztahy. Jeho nástroje pokrývají marketing, prodej a zákaznický servis – od první návštěvy vašeho webu až po další kroky zákazníka.
CRM sleduje interakce a pomáhá vašemu týmu porozumět potřebám zákazníků. Můžete nastavit e-mailové kampaně, spravovat obsah svých webových stránek a zpracovávat žádosti o podporu, a to vše na jednom místě. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a pokročilým automatizačním funkcím je ideální pro firmy, které chtějí efektivně škálovat své operace.
Nejlepší funkce HubSpot
- Automatizujte marketingové kampaně prostřednictvím e-mailů, sociálních médií a blogů, abyste získali nové zákazníky a zvýšili jejich zájem.
- Sledujte prodejní kanály pomocí podrobných reportů a poznatků založených na umělé inteligenci, abyste zlepšili konverzi obchodů.
- Spravujte zákaznickou podporu pomocí nástrojů pro vytváření ticketů, živého chatu a znalostní báze, abyste mohli problémy řešit rychleji.
- Přizpůsobte si webové stránky pomocí dynamického obsahu a automatizace založené na chování uživatelů, abyste zvýšili konverze.
Omezení HubSpot
- Je obtížné provádět hromadné akce a slučovat duplikáty.
- Škálování může být u velkých databází kontaktů složité.
Ceny HubSpot
Operations Hub
- Profesionální: 720 $/měsíc (další licence od 45 $/měsíc)
- Enterprise: 2 000 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,5/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 260 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot?
Přehled o kvalitě dat je dobrý, ale je obtížné provádět hromadné akce a slučovat duplicity. Pokud by se hromadné slučování dalo usnadnit pomocí kvality dat, odpadla by potřeba dalších aplikací pro deduplikaci. Je to skvělé pouze pro získání odhadu problému s kvalitou dat v daném okamžiku, nikoli pro přijetí opatření.
💡 Tip pro profesionály: Nakonfigurujte inteligentní oznámení, která podněcují k akci, místo aby zaplavovala schránky. Nastavte upozornění na úkoly po termínu, žádosti o schválení nebo problémy zákazníků, aby týmy mohly okamžitě reagovat.
21. Connecteam (nejlepší software pro správu zaměstnanců zaměřený na mobilní zařízení)
Máte tým, který je neustále v pohybu? Connecteam je určen pro pracovníky v první linii, terénní týmy a zaměstnance na dálku, kteří nesedí celý den u stolu. Pomocí mobilní aplikace můžete spravovat plánování, sledovat čas a polohu pomocí GPS geolokace, sdílet aktualizace a dokonce spravovat školení – bez obvyklého přenášení informací tam a zpět.
Působí spíše jako sociální síť než pracovní software, takže zaměstnanci mohou snadno zaznamenávat docházku, hlásit problémy, vyplňovat formuláře nebo kontrolovat seznamy úkolů přímo ze svých telefonů. Manažeři mohou zasílat rychlé aktualizace nebo nouzová upozornění, zatímco zaměstnanci mají přístup k rozvrhům nebo mohou odesílat dokumenty, aniž by museli chodit do kanceláře.
Nejlepší funkce Connecteam
- Přiřazujte a sledujte úkoly v reálném čase, aby týmy pracovaly koordinovaně a produktivně; plánujte směny a spravujte dostupnost zaměstnanců pomocí funkce breadcrumbs, která zaznamenává údaje o aktuální poloze zaměstnance, když se přihlásí do práce.
- Zlepšete interní komunikaci díky komunikačnímu centru, které zahrnuje týmové chaty, oznámení a průzkumy pro okamžitou zpětnou vazbu.
- Zjednodušte zaškolování a školení pomocí digitálních kurzů, kvízů a kontrolních seznamů pro dodržování předpisů.
Omezení Connecteam
- Omezená integrace s externími systémy ve srovnání s jinými podnikovými řešeními
- Přístup „mobile-first“ nemusí vyhovovat všem typům podniků a ačkoli uživatelé mohou kdykoli označit nedostupnost, správcovské ovládací prvky pro tuto funkci jsou stále ve vývoji.
Ceny Connecteam
- Zdarma
- Základní: 35 $/měsíc
- Pokročilý: 59 $/měsíc
- Expert: 119 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,6/5 (více než 2 140 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 560 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Connecteam?
Díky používání Connect Teamu mohu uchovávat všechny naše informace na jednom místě a vybírat, kdo má přístup k jednotlivým funkcím. Vše je propojené a organizované... Nebyl jsem velkým fanouškem plánovacího aspektu systému, protože pro mou práci potřebujeme něco, co je vizuálně lépe organizované. Musíme přidělovat techniky a vozidla a já jsem nemohl vidět, kdo co má, aniž bych klikal na každou událost.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony SOP a jak napsat vlastní SOP
Rozjeďte své podnikání s ClickUp
Najít ten správný software pro správu podniku znamená najít ten, který nejlépe vyhovuje vašemu týmu.
Některé nástroje jsou skvělé pro plánování projektů, jiné vynikají ve finančním řízení, ale jen málo z nich se snaží zvládnout vše. Cíl je jednoduchý – zefektivnit provoz, udržet projekty v chodu a usnadnit spolupráci.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, zvládne vše, co vaše firma potřebuje, a ještě mnohem víc. Kombinuje projektové řízení, spolupráci na dokumentech, brainstorming a automatizaci v jedné platformě.
Ukládejte důležité dokumenty do ClickUp Docs, zaznamenávejte nápady na Whiteboards a nechte ClickUp Brain postarat se o inteligentní stanovení priorit. Automatizace a integrace také přispívají k plynulejšímu průběhu pracovních postupů.
Méně stresu, více pokroku. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes! ✅