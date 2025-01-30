Chytřejší HR řešení: 10 nejlepších alternativ Deel pro rok 2025

Globální nábor talentů je pro firmy jako procházení složitým bludištěm. Musíte se vypořádat s různými pracovními zákony v jednotlivých zemích, zajistit dodržování daňových předpisů pro různé úrovně příjmů a zajistit, aby zaměstnanci dostávali výplatu v místní měně. Je to vír pohyblivých částí, které vyžadují pozornost. 🌪️
Právě zde vstupuje na scénu Deel jako globální zaměstnavatel (EOR), který pomáhá společnostem zjednodušit sestavení jejich mezinárodních týmů. Deel má však i své nevýhody, jako jsou zpoždění výplat a systémové chyby, které uživatele vedou k hledání alternativ.
V tomto článku se podíváme na 10 nejlepších alternativ k Deel a představíme jejich nejlepší funkce, omezení a náklady, abychom vám pomohli najít ideální náhradu. Pojďme na to! 🔨
Co je Deel?
Deel nabízí nástroje pro firmy, které umožňují najímat a vyplácet zaměstnance z celého světa. Pomáhá firmám spravovat vzdálené pracovníky, dodavatele a freelancery, zejména při najímání zaměstnanců ze zemí, kde nemají právní zastoupení. 👩⚖️
Jako zaměstnavatel zapsaný v rejstříku (EOR) zajišťuje Deel hladký nástup nových zaměstnanců a pomáhá udržovat dobré vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Můžete snadno najímat zaměstnance ve více než 150 zemích.
Deel se stará o globální dodržování předpisů, mzdy a úkoly v oblasti lidských zdrojů, takže se můžete soustředit na rozšiřování svého podnikání. Navíc je vše přístupné prostřednictvím uživatelsky přívětivého ovládacího panelu.
Pro firmy, nezávislé dodavatele nebo zaměstnance pomáhá Deel s:
- Dodržujte mezinárodní zákony týkající se najímání zaměstnanců, včetně daňových formulářů a lokalizovaných smluv.
- Správa platebních kalendářů a výkazů pracovní doby
- Zpracování různých platebních metod ve více než 100 měnách
- Zajištění dodávek vybavení zaměstnancům v souladu s předpisy
- Automatické vytváření faktur
- Rozdělování finančních prostředků pomocí místních bankovních převodů, PayPal, Payoneer, SWIFT, Wise atd.
Co byste měli hledat v alternativách k Deel?
Pokud hledáte na trhu platformu podobnou Deel nebo uvažujete o přechodu z vašeho současného HR softwaru, mějte na paměti tyto klíčové faktory:
- Uživatelské rozhraní: Vyberte si platformu s jednoduchým a uživatelsky přívětivým designem. Měla by umožňovat vašim zaměstnancům efektivní používání a zvyšovat jejich produktivitu.
- Vlastnosti a funkce: Najděte alternativu, která odpovídá potřebám vaší organizace, jako je zpracování mezd, správa dodavatelů, administrativní úkoly a imigrační služby.
- Zákaznická podpora: Reaktivní zákaznická podpora je zásadní, zejména pro platformu EOR nebo platformu pro správu dodavatelů. Tým podpory by měl být proaktivní a rychle řešit problémy v rámci všech personálních funkcí.
- Náklady a ceny: Ujistěte se, že náklady odpovídají vašemu rozpočtu. Vyplatí se porozumět struktuře plateb – většina platforem funguje na základě předplatného, jehož ceny se pohybují od 29 do více než 500 dolarů.
- Škálovatelnost a globální dosah: Zvažte, zda škálovatelnost platformy odpovídá vašim plánům růstu. Pokud se zaměřujete na globální expanzi, ujistěte se, že alternativa umožňuje provoz v několika zemích a podporuje různé měny a jazyky.
10 nejlepších alternativ k Deel pro zefektivnění globálních personálních operací
Považujete rozhraní Deel za komplikované nebo jeho ceny neodpovídají vašemu rozpočtu? Shromáždili jsme nejlepší alternativy Deel, které nejenže nabízejí podobné funkce, ale přinášejí i jedinečné výhody.
Jste připraveni je prozkoumat? Podívejme se na jejich silné a slabé stránky a podrobnosti o cenách! 🧐
1. Vzdálený
Remote je náborová platforma, která zefektivňuje mezinárodní nábor, správu dodavatelů a výplatu mezd. Je ideální pro střední a velké podniky, které zaměstnávají zaměstnance na dálku po celém světě. 🌎
Čím se Remote odlišuje? Jeho mezinárodní mzdový systém konkuruje schopnostem Deelu, ale má širší dosah a pokrývá přibližně 180 zemí!
Platforma vyniká ještě více tím, že nabízí konzultace s interními odborníky na lidské zdroje a právní záležitosti – což je zásadní změna pro společnosti, které potřebují poradenství při orientaci ve složitosti práce na dálku v různých zemích.
Dalším zajímavým prvkem je plán pro dodavatele Remote, který je k dispozici ve více než 150 zemích. Zjednodušuje přijímání nových zaměstnanců, schvalování plateb a zpracování opakujících se faktur, čímž výrazně snižuje počet opakujících se úkolů. Systém navíc generuje lokalizované smlouvy, které jsou právně prověřeny, aby byla zajištěna shoda s místními daňovými a pracovněprávními předpisy, což podnikům usnadňuje dodržování předpisů.
Nejlepší funkce pro práci na dálku
- Správa mezd
- Výhody specifické pro jednotlivé země
- Globální soulad s předpisy
- Vlastní zprávy o zaměstnancích
- Vzdálená ochrana IP adresy
Omezení vzdáleného přístupu
- Vyplňování výkazů práce by mohlo být uživatelsky přívětivější.
- Pevný termín pro platbu faktur může být pro některé uživatele příliš krátký.
Ceny za vzdálený přístup
- HRIS: Zdarma
- Správa dodavatelů: 29 $/měsíc za dodavatele
- Zaměstnavatel podle záznamů: od 599 $/měsíc
- Globální mzdy: 50 $/měsíc na zaměstnance
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Vzdálená hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
2. Blue Marble Payroll
Blue Marble Payroll je globální řešení pro výplatu mezd , které funguje ve více než 145 zemích a nabízí řadu služeb, včetně účetnictví, HR, daní a financí. 💰
WebGlobe, cloudová platforma, poskytuje firmám kontrolu nad jejich mezinárodními mzdami. Nabízí přístup v reálném čase k mzdovým údajům po celém světě, přizpůsobené měsíční zprávy a nástroje pro zajištění souladu s místními daňovými a pracovněprávními předpisy. Tento software minimalizuje riziko pokut nebo sankcí tím, že zajišťuje soulad mzdových výkazů pomocí specializovaných zdrojů a nejmodernějších technologií.
Blue Marble poskytuje konsolidované reporty mzdových nákladů v mnoha zemích. Získejte přístup k síti důvěryhodných globálních konzultantů, kteří vám pomohou s úkoly, jako je registrace společnosti, nábor talentů, hodnocení výkonu zaměstnanců a procesy globálního informačního systému lidských zdrojů (HRIS).
Nejlepší funkce Blue Marble Payroll
- Zaručená globální shoda s předpisy v oblasti mezd
- Služby pro správu pokladny a převod měn
- Globální agregace výkazů o mzdách
- Kalendář pro mezinárodní mzdy
- Cloudová platforma
Omezení Blue Marble Payroll
- Navigace mezi zahraničními mzdovými účty není zcela efektivní.
- V některých zemích může nastavení trvat déle.
Ceny Blue Marble Payroll
- K dispozici po kontaktování
Hodnocení a recenze Blue Marble Payroll
- G2: 4,3/5 (více než 15 recenzí)
3. Rippling
Rippling je komplexní platforma pokrývající oblasti lidských zdrojů, IT a financí, s globálními službami v oblasti mzdového účetnictví a najímání zaměstnanců ve více zemích. Vyniká v oblasti compliance, daní a smluv pro své klienty. 📝
Rippling spravuje mzdy v něco přes 50 zemích (oproti více než 100 zemím u Deel), ale jeho výhodou je správa benefitů. Vyniká centralizací všech benefitů – zdravotního pojištění, plánů 401(k) a dalších – v rámci jednotného systému.
Uživatelé získají přístup k více než 4 000 plánům od předních poskytovatelů, což usnadňuje porovnání, získání nabídek a registraci. Pro další pomoc mohou uživatelé integrovat svého preferovaného makléře.
Nejlepší funkce Rippling
- Automatizovaná flexibilní oprávnění založená na rolích
- Vyvážené služby EOR
- Sledování doporučení
- Výdaje zaměstnanců
- Řízení zásob
Omezení Rippling
- Vyhledávací funkce softwaru není tak pokročilá.
- Zákaznický servis by mohl být lepší ve srovnání s ostatními alternativami Deel v tomto seznamu.
Ceny Rippling
- K dispozici po kontaktování.
Hodnocení a recenze Rippling
- G2: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 2 000 recenzí)
4. BambooHR
BambooHR zjednodušuje všechny vaše personální úkoly na jedné uživatelsky přívětivé platformě. Zahrnuje mzdy, správu času, benefity, náborové procesy, zapracování nových zaměstnanců, hodnocení výkonu a reporting.
Potřebujete najít, najmout a hladce zapracovat špičkové talenty? BambooHR vám pomůže s robustním systémem sledování uchazečů a proaktivními nástroji pro zapracování. To zajistí vynikající zkušenost uchazečů a lepší start pro nové zaměstnance.
Jako komplexní nástroj pro správu dat nabízí okamžité zprávy, automatizované pracovní postupy a podrobné analýzy. Je to váš nepostradatelný zdroj pro efektivní správu informací a udržení plynulého chodu.
BambooHR vám také poskytuje nástroje pro shromažďování zpětné vazby, zvyšování spokojenosti zaměstnanců a podporu profesního růstu ve vašem týmu. 🌱
Nejlepší funkce BambooHR
- Vykazování údajů v průběhu celého životního cyklu zaměstnance
- Snadné zapracování pro správu zaměstnanců
- Více než 125 integrací, jako jsou Slack a Checkr
- Sledování uchazečů pro snazší správu personálních potřeb
- Mobilní aplikace
Omezení BambooHR
- Oznámení by mohla mít více možností přizpůsobení.
- Někteří uživatelé považují mobilní aplikaci za obtížně ovladatelnou.
Ceny BambooHR
- K dispozici na vyžádání
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2500 recenzí)
5. Gusto
Ačkoli Gusto nefunguje jako EOR jako Deel, vyniká jako vysoce ceněný a uživatelsky přívětivý HR software. Použijte jej k řešení všech aspektů vašeho týmu – náboru, plateb a řízení – na jednotné platformě. Disponuje několika automatizovanými nástroji, které zefektivňují výplatu mezd, což organizacím v konečném důsledku šetří čas, úsilí a potenciální rizika. ⚠️
Gusto hladce synchronizuje a vypočítává pracovní dobu, dovolenou a svátky vašeho týmu přímo do vaší mzdové agendy. Navíc pomáhá udržovat soulad s předpisy tím, že poskytuje upozornění a integruje různá softwarová řešení.
Kromě mzdového účetnictví nabízí tento software funkce v oblasti lidských zdrojů vhodné pro společnosti všech velikostí. Patří mezi ně nativní sledování času, správa benefitů a řízení talentů a výkonu. Nabízí také další výhody, jako je identifikace skrytých daňových úlev, které podnikům poskytují finanční výhodu.
Nejlepší funkce Gusto
- Možnosti samoobsluhy pro zaměstnance
- Výstražný systém pro dodržování předpisů
- Správa zdravotního pojištění
- Sledování času pro interní nebo vzdálené týmy
- Generování procesů výplaty mezd, zpráv o volnu a řízení dodržování předpisů pro zaměstnance na částečný nebo plný úvazek.
- Software pro výpočet daní ze mzdy a účetnictví pro potřeby finančního řízení
Omezení Gusto
- Někteří uživatelé mají potíže s přihlášením do aplikace.
- Zadávání historických mzdových procesů a informací může být složité.
Ceny Gusto
- Jednoduché: 40 $/měsíc plus 6 $/měsíc za každého uživatele
- Plus: 80 $/měsíc plus 12 $/měsíc za každého uživatele
- Premium: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Gusto
- G2: 4,5/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
6. Workday Human Capital Management
Workday Human Capital Management (HCM) automatizuje odměňování, mzdy, plánování, sledování času a benefity a shromažďuje inteligentní data o dovednostech. Tento software integruje Workday Skills Cloud a využívá strojové učení k přizpůsobení talentů vhodným příležitostem. To umožňuje organizacím podporovat agilitu svých zaměstnanců v širším měřítku. 🏇
Tento software neslouží pouze ke správě dat, ale také k vytváření spokojeného pracovního kolektivu. Usnadňuje naslouchání zpětné vazbě zaměstnanců a vytváření zkušeností, které s nimi rezonují. Rozšířená analytika v rámci platformy zdůrazňuje poznatky z rozsáhlých datových sad a prezentuje trendy a síly, které za nimi stojí.
Nástroje pro odměňování a benefity jsou flexibilní a umožňují vám vytvářet plány přizpůsobené různým typům pracovníků.
Nejlepší funkce Workday HCM
- Zefektivněná automatizace
- Strategické plánování pracovní síly pro interní a vzdálené týmy
- Zpracování mezd
- Analýza trendů
Omezení Workday HCM
- Zprávy by mohly těžit z možností přizpůsobení funkcí pro správu lidských zdrojů.
- Načítání velkých datových sad může trvat déle než u jiných alternativ Deel.
Ceny Workday HCM
- K dispozici po kontaktování
Hodnocení a recenze Workday HCM
- G2: 4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
7. Wise
Wise, dříve známý jako TransferWise, je online platforma určená pro správu peněz přes hranice. Funguje jako účet, na který můžete posílat peníze do zahraničí a přijímat platby v různých měnách. 💲
Při převodu peněz do zahraničí zahájíte transakci vložením místní měny na místní účet Wise. Poté odpovídající účet Wise v zemi příjemce odešle peníze v místní měně.
Platforma nabízí různé možnosti obchodních účtů pro živnostníky, malé a střední podniky i velké společnosti. Obchodní účty Wise se navíc hladce integrují s online účetním softwarem Xero pro ty, kteří chtějí zefektivnit administrativní úkoly.
Nejlepší funkce Wise
- Řešení zaměřené na mzdy
- Podporuje řadu měn
- Jednoduché mezinárodní převody
- Žádné skryté poplatky
- Rychlý převod peněz
Moudrá omezení
- Rozhraní může být obtížné ovládat.
- Převod finančních prostředků není vždy včasný.
Rozumné ceny
- Zdarma
Moudrá hodnocení a recenze
- G2: 4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
8. Omnipresent
Digitální platforma Omnipresent zefektivňuje dodržování předpisů, výplatu mezd a povinné benefity pro vzdálené týmy ve více než 160 zemích! 🌐
Platforma zjednodušuje najímání zaměstnanců na dálku po celém světě a nabízí jim přístup k místním benefitům, jako je zdravotní péče a sociální příspěvky, při práci v globálním týmu. Její služby zahrnují zaškolování nových zaměstnanců, odchod zaměstnanců, podporu v oblasti lidských zdrojů a správu mezd pro globální týmy.
Jádrem jejich nabídky je OmniPlatform, HR řešení určené pro přijímání a správu mezinárodních talentů. Jedná se o globální software pro správu zaměstnanců, který shromažďuje potřebné informace, ukládá důležité dokumenty, schvaluje výdaje a spravuje volno.
Všudypřítomné nejlepší funkce
- Podpora HR
- Dodržování předpisů
- Správa mezd
- Snadné přijímání a propouštění zaměstnanců
- Navigátor globálního najímání
Všudypřítomná omezení
- Není možné zobrazit naplánované platby (např. bonusy) mimo standardní plat.
- V některých zemích může být komunikace pomalejší.
Všudypřítomné ceny
- Premium: Od 499 $/měsíc na zaměstnance
- Rozsah: Od 399 USD/měsíc na zaměstnance
- Řešení na míru: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Všudypřítomná hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí)
- Trustpilot: 4,7/5 (10+ recenzí)
9. Justworks
Justworks snižuje pracovní zátěž manažerů a personálního týmu. Platforma nabízí služby v oblasti mzdového účetnictví a automatizační funkce, které pokrývají zaměstnanecké benefity, mzdy, dovolené a související aspekty. Justworks zajišťuje rychlé a přesné platby pro všechny typy zaměstnanců, včetně zaměstnanců na plný úvazek, zaměstnanců na částečný úvazek, klientů, prodejců a dodavatelů. 🚚
Můžete zavést zásady pro zaměstnance v souladu s předpisy a standardy vaší společnosti týkajícími se dovolených, volno, prázdnin a svátků. Vaši zaměstnanci navíc získají personalizované panely, kde mohou přistupovat ke svému profilu a ukazatelům výkonu, prohlížet si podrobnosti o výplatách, žádat o volno a přihlašovat se do firemních programů.
Nejlepší funkce Justworks
- Rychlé zapracování
- Automatizace
- Dashboardy pro každého zaměstnance
- Hladké reportování
- Podpora HR
Omezení Justworks
- Funkce specializovaného reportingu pro mzdy by mohla být vylepšena.
- Přidání dalších integrací a partnerů by bylo prospěšné.
Ceny Justworks
- Základní: 59 $/měsíc na zaměstnance
- Plus: 99 $/měsíc za zaměstnance
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Justworks
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
10. Papaya Global
Papaya Global nabízí komplexní analytické nástroje, které firmám poskytují datově podložené informace pro informované rozhodování v oblasti mzdového účetnictví a personálních operací.
Platforma integruje automatizační nástroje založené na umělé inteligenci, které zajišťují přesnost a snižují rizika v oblasti mzdového účetnictví a dodržování předpisů. V rámci jediného uživatelsky přívětivého řešení mohou organizace hladce provádět mzdové úkoly, zpracovávat platby, generovat zprávy a dohlížet na postupy přijímání a najímání zaměstnanců. 💼
Papaya Global klade důraz na služby v oblasti dodržování předpisů přizpůsobené zemi každého zaměstnance. Její globálně rozmístěný tým odborníků nabízí poradenství a právní pomoc v reálném čase.
Nejlepší funkce Papaya Global
- Upozornění na dodržování předpisů
- Přizpůsobitelná uživatelská oprávnění, pracovní postupy a schvalovací řetězce
- Automatické platby v místní měně
- Usnadňuje platby daní třetím stranám
- Podpora mzdového účetnictví ve více než 160 zemích
Omezení Papaya Global
- Navigace a optimalizace webových stránek by mohly být vylepšeny.
- Fakturační dokumentace by mohla být podrobnější.
Ceny Papaya Global
- Kompletní mzdové služby: Od 12 $/měsíc na zaměstnance
- Licence platformy pro výplatu mezd: Od 3 $/měsíc na zaměstnance
- Licence platformy pro data a analýzy: Od 150 USD/měsíc za lokalitu
- Platby jako služba: Od 3 $ měsíčně za zaměstnance
- Zaměstnavatel podle zákona: Od 650 USD/měsíc na zaměstnance
- Správa dodavatelů: Od 2 $/měsíc na zaměstnance
- Globální odborné služby: Od 190 USD/měsíc na zaměstnance
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Papaya Global
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
Další nástroje pro řízení lidských zdrojů
Deel a jeho alternativy sice obvykle pomáhají s výplatami a dodržováním předpisů ve více zemích, ale nemusí podporovat všechny funkce HR.
Potřebujete platformy pro správu projektů, jako je ClickUp, které poskytují komplexní podporu v oblastech, jako je plánování lidských zdrojů, správa dokumentů, zapracování zaměstnanců a sledování výkonu. Pojďme se podívat, jak tato platforma zefektivňuje vaše personální operace a usnadňuje pracovní život! ✌
ClickUp
Snadno zefektivněte své KPI a operace v oblasti lidských zdrojů pomocí ClickUp HR Teams, které revolučním způsobem změní způsob, jakým řešíte nábor, zapracování a podporu růstu zaměstnanců. Ponořte se do plynulého zážitku při sledování a zlepšování výkonu a angažovanosti zaměstnanců prostřednictvím personalizovaných a přizpůsobivých zobrazení. 📖
Přizpůsobte si zobrazení pomocí vlastních polí, která vám umožní sledovat podrobnosti a dokumenty zaměstnanců. Vytvářejte pracovní postupy s vlastními stavy, abyste získali jasný přehled o každé fázi – náboru, zapracování a rozvoji. Zajistěte strukturovaný sled všech fází nastavením závislostí úkolů.
Využijte automatizaci úkolů k omezení manuální práce a úspoře času pomocí předem navržených šablon, které zefektivní personální procesy, jako je zapracování nových zaměstnanců a rozvoj talentů.
Zvyšte přesnost a zefektivněte své platební procesy pomocí šablony ClickUp Payroll Report Template. Tento nástroj zjednodušuje shromažďování a ukládání důležitých údajů o zaměstnancích, jako jsou jejich jméno, identifikační číslo, role, kontaktní informace, kredity PTO a srážky daní. ✅
Přizpůsobte si tuto bezplatnou šablonu pro personální oddělení tak, aby odpovídala vašemu preferovanému výplatnímu období – týdennímu, čtrnáctidennímu, měsíčnímu nebo ročnímu. Pomocí integrované funkce sledování času zaznamenávejte délku úkolů během pracovní doby. Tyto údaje se hladce integrují do vaší mzdové zprávy, což urychluje proces výplaty.
Pro centralizované úložiště mzdových údajů využijte šablonu souhrnné mzdové zprávy ClickUp. Tato šablona dokumentu vám umožní snadno sledovat platby od začátku roku, monitorovat dostupné kredity PTO a přidávat poznámky k konkrétním situacím nebo předchozím problémům s platbami. 💸
ClickUp vám také umožňuje plánovat pohovory, schůzky a individuální rozhovory prostřednictvím flexibilního kalendáře synchronizovaného s Google, Outlookem a Zoomem. Navíc můžete zlepšit komunikaci mezi vedením, managementem a týmy pomocí komentářů k úkolům, zmínek a zobrazení chatu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Více než 1 000 předem připravených šablon
- Automatizace opakujících se úkolů
- Profesionální stanovení cílů s ClickUp Goals
- Asistent s podporou umělé inteligence pro zefektivnění procesů v oblasti lidských zdrojů
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp, jako je seznam, Kanban tabule, Ganttův diagram atd.
- Integrace s více než 1 000 nástroji
- ClickUp Dashboards pro sledování výkonu zaměstnanců
- Snadné sledování úkolů
- Podrobné informace o týmu a zprávy
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace nemá všechny funkce dostupné v desktopové verzi.
- Rozsáhlá škála funkcí může být zpočátku trochu matoucí.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
