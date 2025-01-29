Nejlepší software pro správu účetních projektů 2025

Účetnictví je dost složité, tak proč se nespoléhat na nástroje, které vám usnadní práci?
Software pro správu účetních projektů je nezbytným nástrojem pro front-office a back-office postupy, zejména pro nezávislé účetní, provozní manažery a konzultanty.
Tyto nástroje pomáhají účetním vypočítávat a sdílet přesné faktury, sledovat fakturovatelný čas, zefektivnit osobní pracovní postupy a komunikovat s klienty. Úspěch vašeho softwaru pro správu účetních projektů má přímý vliv na vaše finanční výsledky, proto je důležité, aby byl vámi vybraný nástroj flexibilní, snadno použitelný a přístupný pro interní i externí zainteresované strany.
Vzhledem k tomu, že výběr toho správného softwaru je velmi důležitý, je důležité si před investicí do dalšího nástroje pro správu účetních projektů, který se objeví ve výsledcích vyhledávání, provést důkladný průzkum. Naštěstí jste ale na správném místě!
Provedli jsme výzkum a otestovali nejlepší nástroje pro správu účetních projektů, abychom mohli sestavit tento seznam našich 10 oblíbených. Najdete zde přehled klíčových funkcí, nevýhod, cenových informací, hodnocení a mnoho dalšího!
Co je software pro správu účetních projektů?
Software pro správu účetních projektů pomáhá účetním dohlížet na jejich pracovní postupy, spravovat vztahy s klienty, sledovat fakturovatelný čas, vystavovat faktury a mít přehled o klíčových úkolech – to není žádná maličkost!
Tento nástroj si můžete představit jako kombinaci nástrojů pro správu účetních projektů a CRM. V účetnictví je zásadní, aby váš software pro správu účetních projektů podporoval více zobrazení pro vytváření tabulek, grafů a databází pro správu rozpočtu, klientů a úkolů. Nejlepší nástroje jsou také snadno přístupné pro zainteresované strany a zákazníky, kteří mohou schvalovat nebo prohlížet připravované faktury.
Funkce zvyšující produktivitu, jako je sledování času, více přidělených osob, přidělené komentáře a automatizace pracovních postupů, jsou hlavními přednostmi softwaru pro správu účetních projektů, protože tyto funkce pomáhají účetním zefektivnit procesy, zlepšit spolupráci a v konečném důsledku zvýšit ziskovost.
Nejlepší software pro správu účetních projektů se také integruje s mnoha dalšími pracovními nástroji, aby do vaší platformy přinesl více informací a byl neustále aktualizován.
10 softwarů pro správu účetních projektů
I s těmito znalostmi může být těžké vybrat nejlepší software pro správu účetních projektů, a to už jen kvůli množství nástrojů, které jsou na trhu k dispozici!
Rozpočet, velikost týmu, odvětví a styl práce hrají významnou roli při výběru softwaru, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Problémem je, že osobní proces pokusů a omylů může být časově náročný a nakonec neproduktivní, pokud nemáte konstruktivní výchozí bod.
A proto jste tu my!
Tento podrobný seznam vám pomůže zahájit hledání vhodného softwaru. Sestavili jsme seznam 10 nejlepších nástrojů pro správu účetních projektů pro jakýkoli tým, včetně podrobných srovnání, nevýhod, cen, recenzí a dalších informací.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity se stovkami vizualizačních nástrojů, které automatizují rutinní úkoly a centralizují komunikaci z jediného pracovního prostoru. Ať už řídíte velkou firmu nebo malý tým, ClickUp vám usnadní procesy řízení projektů. Díky funkcím, jako je automatizace a sledování času stráveného na projektech, můžete sledovat úkoly v průběhu celého pracovního postupu. 🧑💻
Pro větší firmy mohou efektivní a účinné nástroje pro správu pracovních postupů ClickUp usnadnit udržování všech zaměstnanců na stejné vlně, pokud jde o měsíční cíle a finanční KPI. Vytvářejte bleskově rychlé tabulky v tabulkovém zobrazení, vytvářejte přehledné dashboardy klientů a projektů a získejte časově úsporné přehledy o tom, kam směřuje čas všech zaměstnanců. Nechte ClickUp udělat těžkou práci, abyste se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější: růst vašeho podnikání a lepší služby vašim klientům!
Nejlepší funkce ClickUp
- Více než 1 000 integrací s dalšími pracovními nástroji, včetně Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office a dalších.
- Přidejte odhady času, které můžete rozdělit mezi členy týmu, abyste mohli předpovědět pracovní zátěž.
- Vlastní stavy a milníky projektu pro rychlý přehled o postupu prací
- Zaznamenávejte čas z libovolného okna prohlížeče pomocí rozšíření ClickUp pro Chrome.
- Vytvářejte vlastní časové rozvrhy, zprávy a přehledy pomocí widgetů pro sledování času.
- Formuláře pro okamžité vytváření akčních úkolů na základě nahlášených chyb
- Automaticky vypočítá fakturovatelný čas pro přesnost všech faktur.
- Automatizované vzorce pro přesný výpočet fakturovatelného času
- Více než 50 automatizovaných úkolů pro zefektivnění jakéhokoli pracovního postupu
Omezení ClickUp
- V mobilní aplikaci nejsou zatím k dispozici všechny zobrazení.
- Jeho bohatá sada funkcí může pro některé uživatele představovat určitou překážku při osvojování si programu.
Ceny ClickUp
- Plán zdarma navždy
- Neomezený tarif: 5 $/měsíc na člena
- Obchodní plán: 12 $/měsíc na člena
- Plán Business Plus: 19 $/měsíc na člena
- Plán Enterprise: Ceny získáte u obchodního zástupce.
Hodnocení a recenze ClickUp
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 500 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 5 400 recenzí)
2. Jetpack Workflow
Účetní manažeři vědí, že pro úspěšné podnikání je zásadní udržovat pořádek a mít přehled o každodenních úkolech. Správa financí klientů však může být často náročná a zdlouhavá. Jetpack Workflow zjednodušuje účetní proces od začátku do konce.
Díky snadno použitelnému grafickému rozhraní, přehledu úkolů v reálném čase, přiřazování termínů, automatizaci schvalování a odesílání faktur je vše snadné. Navíc se integruje s vaším stávajícím účetním softwarem, jako je QuickBooks a Xero, takže se nemusíte učit používat nový systém. A protože Jetpack Workflow vám pomáhá rychleji zvládat úkoly, můžete snížit zpoždění a chyby při fakturaci.
Nejlepší funkce Jetpack Workflow
- Funkce přizpůsobeného plánování pro automatizaci termínů
- Zobrazení projektů klientů s filtrem, tříděním a vyhledáváním
- Stránka Moje práce pro zobrazení kapacit pracovního zatížení
- Více než 2 000 aplikací využívajících integraci Zapier
- Synchronizace fakturace s QuickbooksOnline
- Neomezený počet klientů a dokumentů
- 70 šablon pracovních postupů
Omezení Jetpack Workflow
Ve vyhledávací funkci můžete omylem zadat informace o nesprávném klientovi. Vyhledávací pole (dokud na něj nekliknete) zobrazí jméno jednoho klienta a spodní část obrazovky pro zadávání dat zůstane na předchozí stránce. — Recenze Capterra
Bylo by dobré, kdyby bylo možné označit klienta štítkem v jeho souboru, podobně jako u šablon. Také bych uvítal oblast chráněnou heslem, kde by byly uloženy citlivé údaje klientů, jako jsou uživatelská jména a hesla k jejich účtům, ke kterým by z bezpečnostních důvodů neměli přístup ani zaměstnanci JetPacku. — Recenze Capterra
Ceny Jetpack Workflow
- Organize: 36 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Cena: 39 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Jetpack Workflow
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
- G2: 4,1/5 (10+ recenzí)
3. QuickBooks
QuickBooks je účetní software pro daňové odborníky, který zefektivňuje procesy vedení účetnictví a mzdové agendy. Pomáhá zjednodušit způsob, jakým podniky spravují své finance a přijímají informovaná rozhodnutí. S QuickBooks jsou všechna vaše finanční data uložena na jednom místě, což usnadňuje rychlý přístup k informacím a jejich analýzu.
Můžete jej dokonce použít ke sledování denních tržeb, generování faktur a správě pohledávek. QuickBooks navíc nabízí užitečné funkce, jako je sledování splatných plateb, nastavení platebních plánů a vytváření přesných finančních zpráv.
Nejlepší funkce QuickBooks
- Sledování příjmů a automatické třídění výdajů
- Automatické sledování služebních kilometrů
- Správa 1099 dodavatelů
- Profesionální generátor faktur
- Analýza nákladů na zakázky
- Mobilní aplikace
- Hlavní účetní knihy
- Snímání účtenek
Omezení QuickBooks
Při provádění některých činností často dochází k mnoha chybám a potížím. Kontaktovat podporu je složité. Cena předplatného je vysoká a není flexibilní (například pokud se zaregistrujete do vyššího tarifu a aktivujete některé funkce, již nemůžete svůj tarif downgradovat). — Recenze G2
Mám pocit, že funkce pro vytváření reportů by mohly být robustnější. Navíc si myslím, že z pohledu podnikatele některé funkce pro účetní chybí. Navíc se jedná o nejdražší variantu na trhu. — Recenze Capterra
Ceny QuickBooks
- Jednoduchý Start: 30 $/měsíc
- Essentials: 55 $/měsíc
- Plus: 85 $/měsíc
- Pokročilý: 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze QuickBooks
- Capterra: 4,3/5 (více než 5 000 recenzí)
- G2: 4/5 (více než 2 000 recenzí)
4. OfficeTools
OfficeTools je software pro správu praxe určený pro malé a střední účetní týmy. Pomáhá týmům organizovat klienty a jejich účetní informace. S OfficeTools můžete snadno vytvářet faktury, sledovat čas a průběh projektu a zajistit přesné finanční výkaznictví – to vše při automatizaci většiny vašich každodenních úkolů v oblasti řízení projektů.
Tento účetní nástroj také usnadňuje spolupráci s členy vašeho týmu díky ukládání finančních dokumentů na jednom bezpečném místě. Takto můžete rychle prohlížet klíčové dokumenty, aniž byste museli prohledávat více složek. Navíc eliminuje ruční zadávání dat, takže můžete věnovat více času hodnotnějším činnostem, jako je poradenství nebo poskytování strategických rad.
Nejlepší funkce OfficeTools
- Zpracování plateb kreditními kartami a transakce ACH prostřednictvím OfficeTools Cloud
- Integrované strojové učení pro automatické označování a kategorizaci dokumentů
- Funkce sledování projektů
- Integrace s Microsoft Exchange
- Stav fakturace klientů a sazby
- Zobrazení kalendáře podle dne, týdne a měsíce
- Neomezený počet kontaktů
Omezení OfficeTools
Největší výzvou pro naši organizaci je, že některé funkce zabudované do kancelářských nástrojů nejsou kompatibilní s hlavními dodavateli, což vyžaduje, aby se naši zaměstnanci naučili nové zkratky. — Recenze G2
Tento software neustále zamrzá a zobrazuje chybové hlášky. — Recenze Capterra
Ceny OfficeTools
- Cena začíná na 49 USD/uživatel za měsíc.
Hodnocení a recenze OfficeTools
- Capterra: 4,1/5 (více než 100 recenzí)
- G2: 3,7/5 (více než 80 recenzí)
5. Microsoft To Do
Microsoft To Do je nástroj pro správu úkolů, který byl navržen tak, aby rostoucím účetním firmám usnadnil organizaci a přehled o práci. Díky jeho efektivním funkcím a intuitivnímu designu mohou uživatelé přidávat úkoly, nastavovat termíny, připojovat soubory a přistupovat ke svým informacím odkudkoli.
Aplikace poskytuje výkonné vyhledávací funkce pro rychlé vyhledání důležitých dat, což umožňuje účetním soustředit se na to, co je důležité, a být produktivnější. Navíc se snadno synchronizuje s dalšími aplikacemi Microsoft, jako jsou Outlook a Office 365, a vytváří tak jednotné pracovní prostředí, které efektivně zefektivňuje každodenní pracovní postupy účetních.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft To Do
- Připomenutí a termíny v denních kontrolních seznamech
- Aplikace pro iPhone, Android, Windows a webové aplikace
- Chytrý denní plánovač
- Integrace úkolů aplikace Outlook
- Rychlý přístupový panel
- Vlastní pozadí
- Sdílení seznamu úkolů
Omezení aplikace Microsoft To Do
Nemožnost přesouvat položky z jednoho seznamu do druhého je pro mě opravdu nepochopitelná. Také by měla existovat možnost nastavení, kterou by bylo možné zaškrtnout a automaticky přesouvat nedokončené úkoly do následujících dnů. — Recenze Capterra
Některé verze umožňují vytváření kategorií, ale ne všechny, což bych preferoval. I když to pro mě rozhodně není důvod k zamítnutí, přál bych si, abych se mohl spolehnout na nastavení kategorií pro lepší organizaci a prohlížení svých úkolů na různých zařízeních. — Recenze Capterra
Ceny Microsoft To Do
- Microsoft To Do je zdarma s účtem Microsoft.
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft To Do
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
6. Microsoft Excel
Microsoft Excel je nástroj pro správu projektů založený na tabulkách, který pomáhá účetním vytvářet a prezentovat finanční zprávy. Umožňuje uživatelům vytvářet tabulky obsahující data, vzorce, vizualizace, makra, analytické nástroje a další.
S pomocí aplikace Excel mohou účetní rychle a přesně vytvářet komplexní zprávy, které jsou srozumitelné a esteticky příjemné. Excel poskytuje účetním efektivní a nákladově efektivní způsob, jak porozumět finančním zprávám a zefektivnit jejich pracovní postupy.
Nejlepší funkce programu Microsoft Excel
- Tabulky pro připojení k datům z Power BI (Business Intelligence)
- Formátování, sparklines a tabulky pro vytváření vizuálního obsahu
- Integrace s dalšími produkty Microsoft 365
- Spolupráce v reálném čase v rámci tabulek
- Vzorce pro provádění výpočtů
- Mobilní, desktopové a online aplikace
- Knihovna šablon
Omezení programu Microsoft Excel
Přechod mezi Excelem a jeho verzemi je často nekompatibilní. — Recenze Capterra
Microsoft Excel může být někdy obtížné používat kvůli nedostatku podrobných pokynů a návodů k některým jeho funkcím. Transparentnější vysvětlení by mi pomohlo lépe porozumět všem možnostem tohoto programu. — Recenze G2
Ceny Microsoft Excel
- Microsoft Excel je k dispozici jako samostatná verze za 159,99 $ nebo s předplatným Microsoft 365.
Hodnocení a recenze Microsoft Excel
- Capterra: 4,8/5 (více než 18 000 recenzí)
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
7. Xero Practice Manager
Xero Practice Manager je software pro správu účetních postupů, který pomáhá daňovým a účetním firmám lépe spravovat vztahy s klienty a finance. Zjednodušuje procesy, jako je vedení účetnictví, fakturace a finanční výkaznictví, a umožňuje účetním poskytovat svým klientům lepší služby a zároveň zvyšovat produktivitu jejich firmy.
Díky svému uživatelsky přívětivému designu usnadňuje Xero Practice Manager týmu zvýšení efektivity a ziskovosti. Eliminací zdlouhavého ručního zadávání dat se mohou soustředit na poskytování těch nejlepších rad a doporučení svým klientům, což vede k posílení vzájemné interakce.
Nejlepší funkce Xero Practice Manager
- Navrhované shody pro kategorizaci a odsouhlasení transakcí na bankovním účtu
- Nástroje pro správu výdajů k podání nebo proplacení výdajových nároků
- Integrace se softwarem pro správu praxe Xero
- Přizpůsobitelné šablony a vzorové zprávy
- Nástroje pro správu zásob k vyplňování faktur a objednávek
- Správa úkolů a souborů
- Sledování času
Omezení Xero Practice Manager
Nevýhodou programu Xero je, že pro malé podniky může být poněkud drahý. Chybí mu také některé pokročilejší funkce, které nabízejí dražší účetní programy. — Recenze Capterra
Na Xero Practice Manager se mi nelíbí, že rozhraní vypadá trochu zastarale. Je sice snadné na používání, ale doufám, že se jeho design v blízké budoucnosti zlepší. Také bych uvítal možnost filtrování při vyhledávání entit s určitými charakteristikami. — Recenze na G2
Ceny softwaru Xero Practice Manager
- Early: 13 $/měsíc
- Růst: 37 $/měsíc
- Založeno: 70 $/měsíc
Hodnocení a recenze Xero Practice Manager
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- G2: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
8. TaxWorkFlow
TaxWorkFlow je systém pro správu účetních procesů, který pomáhá účetním rychle a snadno připravovat daňová přiznání. Tato platforma usnadňuje organizaci dokumentů a zaznamenávání informací. TaxWorkFlow eliminuje časově náročné úkoly, jako je ruční zadávání dat, a umožňuje účetním dodávat přesná daňová přiznání rychleji než kdykoli předtím.
Pomocí TaxWorkFlow mohou účetní rychle vytvářet přesné daňové výpočty, vyhotovovat přesné formuláře a generovat zprávy za zlomek času, který by tomu tradičně věnovali, což jim umožňuje snadněji obsluhovat své klienty a optimalizovat své zisky.
Nejlepší funkce TaxWorkFlow
- Cloudové nebo interní úložiště dat pro správu dokumentů
- E-mailové pozvánky pro nové zaměstnance s pokyny
- Nativní nebo vlastní filtry pro okamžitý přístup k klíčovým informacím
- Kalendářový náhled pro plánování schůzek s klienty
- Systémy pro správu dokumentů a klientů
- Přehled času a fakturace
- Nativní aplikace pro Windows
Omezení TaxWorkFlow
- Rozhraní je ve srovnání s jinými softwarovými produkty pro správu účetních projektů zastaralé.
- Žádné měsíční cenové plány
Ceny TaxWorkFlow
- Podrobnosti o cenových plánech získáte u společnosti TaxWorkFlow.
Hodnocení a recenze TaxWorkFlow
- Capterra: N/A
- G2: N/A
9. Karbon
Karbon je software pro správu účetních projektů, který byl navržen tak, aby pomáhal rostoucím firmám a účetním společnostem lépe spolupracovat, propojovat klienty a systémy a koordinovat jejich data na jednom místě. Zefektivňuje komunikaci, zjednodušuje správu projektů a nabízí integrovaná řešení, která se snadno integrují do stávajících systémů.
Platforma pro spolupráci při řízení projektů poskytuje bezpečné cloudové úložiště a funkce pro řízení přístupu, které usnadňují zabezpečení a aktualizaci dat všech uživatelů. Díky intuitivnímu designu a přehledným dashboardům umožňuje Karbon snadno získat přehled o výkonu vaší organizace a rychle reagovat na náhlé změny.
Nejlepší funkce Karbonu
- Hromadné nahrávání a stahování pracovních položek nebo kontaktů
- Šablony pro správu klientů a onboardingu
- Integrace Dropboxu a Microsoft OneDrive
- Work Scheduler pro správu zdrojů
- Kanbanové tabule a časové osy aktivit
- Úkoly klientů a automatické připomenutí
- Žebříčky
Omezení Karbonu
Provádění hromadných změn v práci, týmech nebo obecném nastavení není efektivní a není plně dostupné pro administrátory. Chápu proč, ale v některých případech to představuje překážku. Kdyby existovalo více úrovní oprávnění pro uživatele, možná by bylo možné přidat členům týmu s vyšší přístupností možnost provádět rozsáhlejší změny efektivněji. — Recenze G2
V aplikaci My Week nemohu přiřadit některé úkoly/práce na dnešní den. Někdy se stává, že musím procházet celý týden, abych našel, co ještě musím dnes dokončit. Přesunout to do sekce „Working On Now“ také není nejlepší řešení, protože každý den pracuji na mnoha projektech. — Recenze G2
Ceny Karbonu
- Tým: 59 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Business: 79 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte společnost Karbon.
Hodnocení a recenze Karbon
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- G2: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
10. Canopy
Canopy je cloudový software pro správu projektů, který byl navržen tak, aby účetním pomáhal udržovat pořádek a maximalizovat jejich čas. Postará se o nudnou administrativu spojenou se správou klientů, automatizuje opakující se úkoly a poskytuje jednotný přehled všech záznamů o klientech.
Platforma také poskytuje přehledy v reálném čase o výkonu jednotlivých klientů i celé firmy, které lze využít k informovanějšímu rozhodování a identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit. S Canopy jsou účetní firmy lépe vybaveny k tomu, aby se dostaly ve své práci pro klienty o krok napřed.
Nejlepší funkce Canopy
- Synchronizace kalendáře s Microsoftem a Googlem
- Jednorázové, opakované a plánované faktury
- Globální doručená pošta pro prohlížení a správu e-mailů
- Předem připravené formuláře pro požadavky klientů
- Začlenění obchodníků do aplikace
- Nástroj pro hromadné akce
- Uložené filtry
Omezení Canopy
Mají několik nevýhod, jako je nemožnost odesílat textové zprávy (používáme systém třetí strany), nedostatek komplexních reportů (i když je lze snadno vytvořit na straně uživatele pomocí exportu CSV a trochou Excelu) a několik dalších drobných nedostatků, ale Canopy si je uvědomuje (podívejte se na fóra!) a pracuje na jejich postupném odstranění. — Recenze Capterra
Jediná věc, která se mi na Canopy nelíbí, je to, že nemám možnost změnit barevné motivy programu. Myslím, že by se mi Canopy líbilo ještě více, kdybych mohl přizpůsobit jeho barvy barvám naší firmy. Myslím, že Canopy by mohlo mít více designových funkcí. — Recenze G2
Ceny Canopy
- Canopy nabízí bezplatný tarif pro až 500 kontaktů s volitelnými doplňkovými balíčky.
Hodnocení a recenze Canopy
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- G2: 4,6/5 (více než 220 recenzí)
