10 vynikajících finančních KPI, které musíte sledovat v roce 2025

Ať už jste velká korporace nebo začínající startup, každá společnost musí sledovat své finance.
Ačkoli je finanční svět velmi nepředvídatelný, jedna věc zůstává stejná:
Jako finanční ředitel nebo majitel firmy musíte sledovat finanční výkonnost své organizace.
Díky tomu budete moci plánovat dopředu a vyhnout se ztrátám peněz. 💸
Ale jak na to?
Pomocí finančních KPI!
V tomto článku se zaměříme na to, co jsou finanční KPI, a představíme deset finančních KPI, které by měl sledovat každý podnikatel.
Vydělejme na některých KPI! 💰
Co jsou finanční KPI?
Klíčový Indikátor Performance (KPI) sleduje, jak dobře si vaše společnost vede z hlediska dosahování svých hlavních obchodních cílů.
Jaké jsou tedy hlavní finanční cíle vaší společnosti?
Chcete vydělat více příjmů, než utratíte za provozní náklady?
Chcete zvýšit svůj cash flow?
Nebo chcete diverzifikovat své zdroje příjmů?
Finanční klíčové ukazatele výkonnosti sledují výkonnost vaší společnosti při dosahování těchto cílů.
Stručně řečeno, finanční KPI ilustrují finanční zdraví vaší společnosti a pomáhají vám určit, zda vaše společnost dosáhne zisku.
Nejste si jisti, jak se KPI liší od metrik?
Podívejte se na rozdíly mezi KPI a metrikami .
10 finančních KPI, které musíte sledovat
Zde je deset finančních KPI, do kterých by měl váš finanční tým investovat:
1. Provozní cash flow
Váš provozní cash flow je finanční KPI, který měří celkovou hotovost generovanou každodenními obchodními operacemi vaší společnosti.
Zde je návod, jak jej vypočítat:
Tento KPI popisuje finanční zdraví vaší společnosti.
Zjistíte také, zda vaše společnost dokáže udržet pozitivní cash flow, nebo zda potřebujete externí financování, abyste pokryli všechny výdaje.
Poznámka: při používání této metriky je dobré se podívat na provozní KPI , jako je provozní marže nebo provozní zisk, abyste lépe porozuměli datům.
2. Poměr likvidity
Tento KPI měří schopnost vaší společnosti splatit všechny své dluhy během jednoho roku.
Zde je návod, jak jej vypočítat:
Aktuální poměr nižší než 1,0 naznačuje, že vaše společnost nebude schopna splnit své finanční závazky, pokud nezvýšíte svůj cash flow.
A pokud je to mezi 1,3–5,0, máme pro vás dobrou zprávu!
Ukazuje finanční stabilitu. 😌
Aktuální poměr vyšší než 5 znamená, že vaše společnost má spoustu hotovosti (což je skvělé), ale také to znamená, že společnost s těmito penězi nedělá prakticky nic užitečného:
3. Čistý zisk
Čistý zisk nebo čistý příjem měří částku, kterou má vaše společnost po odečtení všech výdajů (úroky, daně, provozní náklady atd.) od celkových příjmů.
Můžete jej vypočítat automaticky pomocí kalkulačky zisku nebo pomocí jednoduchého vzorce pro ruční výpočet tohoto finančního ukazatele:
Nízký čistý příjem znamená, že vaše společnost může čelit několika problémům, jako je špatné řízení zdrojů nebo neefektivní cenové modely.
Na druhou stranu vysoký čistý příjem naznačuje, že vaše společnost dosahuje dobrých výsledků.
4. Čistá zisková marže
Tento KPI měří procentuální podíl zisku, který společnost vytváří ze svých celkových výnosů.
Vaše čistá zisková marže vám ukazuje ziskovost vašeho podnikání.
Zde je návod, jak jej vypočítat:
5. Hrubá zisková marže
Tento finanční KPI měří částku peněz, která zbývá z tržeb po odečtení pouze nákladů na prodané zboží.
Hrubá zisková marže nebo hrubá marže vám ukáže, zda je vaše společnost finančně zdravá.
Zde je návod, jak jej vypočítat:
Vysoká marže hrubého zisku znamená, že vaše společnost může uhradit všechny své provozní náklady a stále mít peníze na investice do inovací a růstu.
Víte, jak se říká:
6. Aktuální pohledávky a závazky
Aktuální pohledávky jsou KPI, které měří částku, kterou dlužníci dluží vaší společnosti.
Zde je návod, jak jej vypočítat:
Tento ukazatel výkonnosti pomáhá finančním týmům předvídat, kolik peněz přijde a kdy.
Vysoký zůstatek pohledávek však znamená, že vaši dlužníci vám stále dluží spoustu peněz.
Proč je to problém?
Pokud je částka po splatnosti již delší dobu, znamená to, že vaše společnost má možná problém s vymáháním pohledávek nebo nedokáže zvládnout dlouhodobé dlužníky.
Na druhé straně běžné závazky měří částku, kterou vaše firma dluží dodavatelům, bankám a věřitelům.
Zde je návod, jak jej vypočítat:
7. Provozní kapitál
Váš pracovní kapitál je hotovost, která je okamžitě k dispozici pro pokrytí krátkodobých potřeb vaší společnosti.
Tento KPI sleduje aktuální finanční situaci vaší společnosti.
Pracovní kapitál zahrnuje například disponibilní hotovost, krátkodobé investice a běžné pohledávky.
Tento finanční KPI ukazuje, zda má vaše společnost k dispozici aktiva potřebná k uhrazení krátkodobých finančních závazků.
Zde je návod, jak jej vypočítat:
8. Náklady na získání zákazníka
Tento finanční KPI měří množství peněz a zdrojů, které vaše společnost investuje do získávání nových zákazníků.
Obsahuje zdroje jako:
- Náklady na reklamu
- Marketingové náklady
- Kreativní náklady
- Platy
Náklady na získání zákazníka jsou měřítkem zdraví společnosti.
Jedná se o velmi užitečný finanční KPI pro určení budoucí ziskovosti podniku.
Zde je návod, jak jej vypočítat:
9. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
Tento KPI měří, jak efektivně vaše společnost využívá investice svých akcionářů.
Zde je návod, jak jej vypočítat:
Vysoký poměr dluhu k vlastnímu kapitálu naznačuje, že vaše společnost financuje svůj růst pomocí dluhů.
V čem spočívá problém?
Vaše společnost by mohla přestat splácet své úvěry, pokud by se náhle zvýšily úrokové sazby. Jejda!
Na druhou stranu nízký poměr dluhu k vlastnímu kapitálu může naznačovat, že se vaše společnost bojí investovat své peníze do příležitostí k růstu.
Jaký je tedy vhodný poměr dluhu k vlastnímu kapitálu?
Obvykle se poměr dluhu k vlastnímu kapitálu nižší než dva považuje za zvládnutelný.
10. Míra růstu tržeb
Tento finanční KPI měří nárůst a pokles tržeb společnosti mezi dvěma obdobími.
Zde je návod, jak jej vypočítat:
Pokud jste inovativní startup, je dobré sledovat tento obchodní ukazatel.
Proč?
Vysoká míra růstu tržeb naznačuje, že vaše společnost může expandovat, získávat nové talenty a přilákat investory!
Máte zájem o další příklady? Zde je více než 50 příkladů KPI a šablona pro jejich sledování.
Jak sledovat a měřit KPI pomocí ClickUp
Uvažujete o sledování svých finančních cílů pomocí papíru a tužky?
Nebo třeba tabulky Excel?
No, to nestačí!
Proč?
Pero a papír vám procesy neautomatizují ani nezjednodušují.
Navíc s tabulkami nezískáte výkonné automatické připomínky ani funkce pro sledování cílů.
Místo toho potřebujete pouze software pro správu KPI , jako je ClickUp.
ClickUp vám pomůže snadno stanovit strategické cíle a sledovat pokrok při dosahování klíčových obchodních cílů.
Nebojte se, své sliby dodržíme. 🤑
Takto ClickUp usnadňuje sledování finančních KPI:
1. Cíle
Jelikož se KPI zaměřují na klíčové obchodní cíle, musíte si nejprve stanovit několik cílů.
Cíle v ClickUp jsou nadřazené kontejnery, které můžete rozdělit na menší, kvantifikovatelné cíle.
Splňte menší cíle a budete na nejlepší cestě k dosažení svého velkého cíle!
Nejste si jisti, zda děláte pokroky?
Žádné obavy. ClickUp sleduje pokrok vašich cílů v reálném čase , aby vám pomohl pochopit, jak blízko jste k jejich dosažení.
Pokaždé, když splníte cíl, automaticky se zvýší vaše procento pokroku.
Můžete si dokonce vybrat z různých typů cílů, jako jsou:
- Měna: spravujte své zisky, výdaje a rozpočty
- Čísla: číselné údaje, jako je průměrný výnos z prodeje
- Úkoly: zkontrolujte, zda váš účetní tým dělá věci správným způsobem.
Zjistěte, jak pomocí ClickUp stanovit ambiciózní cíle pro svůj tým.
2. Dashboardy
Dashboardy v ClickUp vám poskytnou komplexní přehled o všem, co se děje s vašimi financemi.
Spravujte své finanční cíle, sledujte své výdaje, prohlížejte si své zisky a rozdělení rozpočtu... Dashboardy vám poskytují přesný přehled o vašich finančních výsledcích, takže můžete předvídat, kam se vaše podnikání v budoucnu posune.
Chcete-li získat ještě podrobnější přehled, můžete do svého finančního KPI dashboardu přidat několik vlastních widgetů, například:
- Výpočet: vypočítá numerická data, jako je míra opakujících se výnosů.
- Čárový graf: vytvořte si vlastní čárový graf pro sledování čisté a hrubé marže 📈
- Sloupcový graf: navrhněte vlastní sloupcové grafy pro sledování svých příjmů, výdajů a zisků 📊
- Výsečový graf: použijte vlastní výsečový graf k zobrazení měsíčních výdajů vaší firmy.
- Bateriový graf: vytvořte bateriový graf, který znázorní vaše KPI metriky 🔋
Bonus: Šablony hlavní účetní knihy
3. Zprávy
Stejně jako máte finanční zprávy, potřebujete také zprávy o zaměstnancích, abyste mohli sledovat, zda váš finanční tým pracuje na splnění vašich KPI.
Naštěstí vám ClickUp umožňuje přidat tabulkové widgety do vašeho finančního KPI dashboardu, například:
- Dokončená zpráva: sledujte počet úkolů dokončených každým členem týmu
- Pracoval na: získejte přehled o tom, na kolika úkolech každý člen týmu pracoval v konkrétní den, týden nebo měsíc.
- Workspace Points: gamifikujte své finanční úkoly, aby byly vaše finanční procesy ještě zajímavější.
- Kdo za tím stojí: podívejte se, kteří členové týmu mají nevyřízené oznámení a úkoly po termínu.
4. Výpočty
Rozlučte se s kalkulačkou, protože výpočty můžete provádět přímo v ClickUp!
ClickUp vám umožňuje provádět výkonné výpočty sloupců pomocí číselných údajů ve vašich úkolech. Můžete to provést v zobrazení Seznam a Tabulka.
Kromě toho můžete pomocí vzorců vypočítat náklady na objednávku nového produktu nebo zisk, který jste dosáhli z prodeje.
Můžete dokonce rychle vypočítat KPI, jako je pracovní kapitál a náklady na získání zákazníků!
Díky tomu budete mít všechny své metriky doslova na jednom místě. 🤩
5. Opakující se úkoly
Nastavte opakující se úkoly pro procesy, které opakujete denně, týdně nebo dokonce čtvrtletně.
Můžete například nastavit opakující se úkol pro čtvrtletní termíny podání daňového přiznání nebo dokonce žádosti o faktury.
Stále nejste přesvědčeni?
Nebojte se, opakující se úkoly můžete využít i k placení účtů!
Dostanete upozornění, když jsou platby splatné, a po zaplacení účtu stačí označit jej jako splněný a automaticky se vytvoří nový úkol pro následující měsíc.
6. Vlastní stavy
Ve většině případů nelze úkoly, které se týkají peněz, označit pouze jako „splněné“ nebo „nesplněné“.
Finanční proces zahrnuje mnoho různých fází, jako je fakturace, rozpočtování nákladů a výnosů, finanční výkaznictví a další.
Proto vám ClickUp umožňuje vytvořit si vlastní stavové indikátory, abyste mohli sledovat svůj pokrok tak, jak chcete.
7. Šablony
Znáte takové situace?
Víme, že organizování faktur, shromažďování informací o klientech a sledování faktur může být časově náročné.
Naštěstí vám šablony v ClickUp pomohou spravovat vaše příjmy, klienty, prodeje a další údaje během několika sekund.
Zde je několik šablon, které získáte:
- Fakturace: sledujte všechny typy faktur
- Účetnictví: sledujte své závazky a pohledávky
- Firemní audity: zefektivněte plánování auditů
- Účetnictví: spravujte své účetní procesy
- Onboarding: snadné zapojení nových klientů a spolupráce s nimi
Ale to je jen začátek.
Přečtěte si více o tom, jak vám ClickUp může pomoci s financemi řízením projektů .
Často kladené otázky o finančních KPI
Zde jsou odpovědi na některé palčivé otázky týkající se finančních KPI:
1. Co jsou opožděné ukazatele?
Zpožděné ukazatele informují o událostech, které již nastaly. Mezi běžné příklady patří růst zisku a tržeb.
Vzhledem k tomu, že zpožděné ukazatele potvrzují trendy, které již probíhají, jsou neuvěřitelně užitečné, když se chystáte prodat nebo koupit aktiva.
2. Co jsou předstihové ukazatele?
Předstihové ukazatele jsou ukazatele výkonnosti, které předpovídají budoucí události a trendy v ekonomice. Například počet produktů, které podle vašich očekávání zakoupí každý zákazník.
3. Co jsou kvantitativní ukazatele?
Jedná se o ukazatele, které lze měřit pomocí čísel, procent nebo poměrů.
Například konverzní poměr vaší společnosti nebo provozní zisková marže.
4. Co jsou kvalitativní ukazatele?
Kvalitativní ukazatele jsou nečíselné faktory (názory nebo vnímání), které určují pokrok směrem k cíli.
Kvalitativní ukazatele obvykle měří nefinanční KPI, jako je spokojenost zaměstnanců a zákazníků.
Uzavření účetních knih 📗
Finanční KPI určují, zda se vaše společnost ubírá správným směrem k generování tržeb a zisku.
Výběr několika finančních KPI z naší knihovny KPI je však pouze prvním krokem.
Koneckonců, stačí jen říct, že chcete vydělávat peníze, a doufat v to nejlepší?
Abyste úspěšně dosáhli svých cílů, musíte sledovat a spravovat KPI, které jste si stanovili.
A abyste to mohli dělat efektivně, potřebujete ClickUp.
Od přizpůsobitelných dashboardů, které vám pomohou sledovat vaše finance, až po pole vzorců, která vám umožní provádět výpočty během chvilky, ClickUp má VŠE, co potřebujete k dosažení svých KPI.
Získejte ClickUp zdarma ještě dnes a dosáhněte všech svých finančních cílů. 👊