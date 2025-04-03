10 bezplatných šablon hlavní účetní knihy pro účetnictví v Excelu a ClickUp

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona hlavní účetní knihy?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Šablona hlavní účetní knihy je předem připravený rámec, který poskytuje standardizovaný formát pro zaznamenávání a organizování těchto finančních transakcí" } } ] }
Víme, že jste perfekcionista. A víme, že když přijde na počítání čísel, jste nezastavitelný.
Víme ale také, že je čas přestat... vytvářet hlavní účetní knihy od nuly! Vaše úžasné schopnosti jsou sice působivé, ale proč si neužít radost ze šablon?
Pokud jde o správu a organizaci finančních záznamů, šablona hlavní účetní knihy je tou nejlepší tajnou zbraní účetnictví. Rozlučte se s monotónní rutinou a soustřeďte svou energii na to, co je opravdu důležité – udržet vaše čísla pod kontrolou.
Zjednodušte si práci s 10 bezplatnými šablonami hlavní účetní knihy, které vám ušetří nudné úkoly v tabulkách a zároveň vám zajistí přesnost a více volného času!
Co je to šablona hlavní účetní knihy?
Jako profesionál víte, že hlavní účetní kniha je komplexní záznam všech finančních transakcí a zůstatků účtů v rámci podniku nebo organizace. Šablona hlavní účetní knihy je předem připravený rámec, který poskytuje standardizovaný formát pro zaznamenávání a organizování těchto finančních transakcí.
Šablony hlavní knihy rychle vytvoří základ pro přesné a komplexní účetní záznamy a často kombinují tuto funkci s dalšími nástroji, které vám usnadní práci. To vše umožňuje efektivní a konzistentní účetní postupy s menším množstvím nudné práce.
Šablony hlavní knihy, které se obvykle vytvářejí v aplikaci Excel, pokrývají aktiva, pasiva, vlastní kapitál, výnosy, náklady a všechny další aspekty podnikových financí. A samozřejmě také odpovídající sloupce pro data, popisy, částky a referenční čísla.
Každá firma má jiné potřeby a požadavky, proto nejlepší šablony hlavní knihy umožňují přizpůsobení a adaptabilitu.
Šablony hlavní účetní knihy v Excelu nejsou jediným řešením. Software pro správu projektů, jako je ClickUp, může sloužit jako centrální platforma pro hlavní účetní knihy, denní úkoly a vše ostatní, co by mohl zaneprázdněný účetní potřebovat.
Šablony hlavní knihy jsou často optimalizovány pro generování finančních výkazů, analýzu finančních výsledků a zajištění přesného vedení účetnictví. ✨
Co dělá šablonu hlavní účetní knihy dobrou?
Nebojte se jít o krok dál při hledání fantastické šablony hlavní účetní knihy. Díky automatizaci obchodních procesů si můžete vést záznamy a proměnit nudnou práci v zábavu mnohem rychleji!
Toto je to, co dělá šablonu hlavní knihy výjimečnou:
- Přizpůsobitelné: Dobrá šablona hlavní účetní knihy by měla usnadňovat organizaci vašich finančních informací pomocí různých možností přizpůsobení. Od výdajů přes příjmy až po aktiva – vaše šablona by vám měla umožnit zaznamenat vše, co potřebujete, aniž by zaplnila vaši obrazovku věcmi, které nepoužíváte.
- Tisknutelné: Svět se zdá být založen na cloudovém úložišti a sdílení souborů, ale někdy potřebujeme fyzické kopie finančních dokumentů, proto hledejte možnost tisku.
- Jednoduché: Smyslem šablon je zjednodušit vám život, proto si vyberte takovou, která vám usnadní organizaci obchodních transakcí, sledování cash flow a zefektivnění finančních výkazů nebo dat. Návody pro začátečníky a průvodce pro první kroky by neměly být volitelné.
- Konkrétní: Najděte typ šablony účetní knihy, který vyhovuje vašim konkrétním potřebám, ať už se jedná o hlavní knihu, rozvahu pohledávek, pomocnou knihu, zprávu o prodeji, pracovní list finanční zprávy nebo vše výše uvedené.
- Zábava: Ano, čtete správně – řekli jsme zábava! Šablony účetních knih nemusí být nudné. Hledejte možnosti, které vám umožní přidat trochu barvy, poznámky plné emodži a několik zkušených spolupracovníků, kteří vám budou dělat společnost ?
Jen pět věcí? Ano. Protože jsme tu, abychom vám pomohli zjistit, jak být produktivnější, ne jak být zaneprázdněnější.
Pamatujte, že šablony hlavní knihy nejsou jen o sloupcích a číslech. Jsou o přesnosti, efektivitě a (troufáme si říci) radosti z účetnictví vaší firmy.
10 šablon hlavní účetní knihy k použití
Jste připraveni na to nejlepší? My také! Bez dalších okolků vám představujeme náš výběr 10 nejlepších bezplatných šablon hlavní účetní knihy v Excelu a ClickUp.
1. Šablona hlavní účetní knihy ClickUp
Šablona hlavní účetní knihy ClickUp je navržena tak, aby se stala vaší základnou pro neuvěřitelnou cestu známou jako účetnictví. Jedná se o šablonu seznamu vhodnou pro začátečníky, která zjednodušuje vyplňování čísel a pomáhá vám udržovat přehledný účetní rozvrh bez zbytečných komplikací. ?️
Tuto šablonu lze použít ke sledování debetních a kreditních transakcí, porovnávání aktiv a pasiv a k udržení pořádku ve vašem účetním systému – a to vše stylově! Vše je přizpůsobitelné, barevné a vhodné pro spolupráci.
Šablona hlavní účetní knihy ClickUp nabízí praktické přehledy, včetně transakcí, rozvah, finančních údajů o ziscích a ztrátách a (samozřejmě) hlavní účetní knihy. Můžete také použít vlastní stavy, například:
- Účtenka
- Název účtu
- Úvěr
- Debet
- DrCr
- Datum transakce
- Typ účtu
- Číslo záznamu
- Typ deníku
Stejně jako u všeho od ClickUp, registrace k používání této šablony přináší velký bonus – přístup k více než 100 bezplatným nástrojům. Jistě, je to nestydatá reklama, ale jsme hrdí na náš bezplatný CRM software.
Je optimalizován pro velké i malé podniky a nabízí více než 1 000 integrací a funkcí, které usnadní všechny aspekty vaší práce, od spolupráce po vedení účetnictví. Nemáte co ztratit, když to zkusíte.
Podívejte se na tyto šablony ceníků!
2. Šablona deníku a hlavní knihy ClickUp
Šablona ClickUp Journal and Ledger Template je šablona ve formě složky, která usnadňuje všem, včetně začátečníkům, přesné zaznamenávání a organizování obchodních transakcí, sledování finančních údajů, kontrolu výdajového plánu a získávání přehledu o finančním zdraví vaší společnosti.
Tato šablona vám umožní rychle vytvářet účetní zápisy a sledovat celkové kredity, celkové debety a kreditní zůstatky. Můžete zadávat názvy účtů, typy účtů, ID úkolů, názvy úkolů a cokoli dalšího, co potřebujete k zefektivnění svého účetnictví. ✨
Díky integraci ClickUp s Excelem, Google Sheets a mnoha dalšími nástroji můžete shromažďovat všechna svá data na jednom jednoduchém dashboardu. Co říkáte na takové zjednodušení účetnictví?
3. Šablona pro správu financí ClickUp
Šablona ClickUp Finance Management Template je komplexní řešení pro účetnictví. Jedná se o plně přizpůsobitelný prostor, který je ideální pro všechny, od malých podniků až po živnostníky. Díky zobrazením jako Seznam a Kalendář a průvodci pro začátečníky se nemusíte obávat, že se budete muset dlouho učit.
Tento nástroj pro spolupráci vám pomůže vytvářet nabídky a faktury, sledovat hotovostní účty, organizovat čísla účtů, generovat zprávy a udržovat přesný výkaz zisku a ztráty. Má funkce včetně sledování času, priorit, značek, více přiřazených osob, varování o závislostech, odhadů času a další.
Tato šablona vám umožní automatizovat prvky vašeho CRM workflow pomocí vlastních polí a stavů založených na různých kritériích, což vám výrazně usnadní život.
Tip pro profesionály: Automatizujte účetní úkoly pomocí umělé inteligence. Zjistěte, jak na to! ??
4. Šablona ClickUp pro závazky
Šablona ClickUp Accounts Payable Template je pro začátečníky vhodná šablona pro záznamy o objednávkách faktur. Tato šablona ve formě seznamu zajistí, že nikdy nezmeškáte termíny plateb a budete mít přehled o všech nákupech.
Staňte se profesionálem, který má vše pod kontrolou, díky přizpůsobitelným polím pro položky jako nesplacené zůstatky, částky faktur, počáteční splatnosti plateb, celkové splatnosti zůstatků, konečné platby, typy plateb, e-maily a platební podmínky. Podle potřeby přepínejte mezi zobrazeními jako Proces platby, Typ platby a Závazky.
Pokud jste si toho nevšimli, tato šablona jde trochu nad rámec šablony účetní knihy a vstupuje do sféry opravdu úžasného CRM softwaru. A díky nízké ceně Free Forever nemáte co ztratit! ?
5. Šablona souhrnu finančních účtů ClickUp
Šablona ClickUp Summary of Financial Accounts je navržena tak, aby vše, co potřebujete vědět o svých účtech hlavní knihy, bylo přehledně uvedeno v jednom seznamu. Je určena jak pro začátečníky, tak pro zkušené profesionály a umožňuje vám kategorizovat názvy účtů do příslušných skupin účtů, abyste měli přehled o svých financích.
Tuto souhrnnou šablonu můžete uspořádat pomocí vlastních polí, jako jsou:
- DrCr
- Úvěr
- Debet
- Skupiny účtů
- Číslo skupiny
- Typ účtu
- Likvidita
Zde si můžete vybrat mezi zobrazeními, jako jsou Účty a Skupiny účtů, abyste měli své finanční informace přehledně uspořádané. Díky tomu získáte snadno přehled o základních údajích, jako jsou částky úvěrů a celková likvidita.
6. Šablona účetního deníku ClickUp
Šablona účetního deníku ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla přesně sledovat každou obchodní transakci v přehledném seznamu. Každý záznam v deníku bude obsahovat informace o všech účtech, na které má transakce vliv, aby vám nic neuniklo.
Budete mít přehled o čísle záznamu, datu transakce, typu deníku, příjmu, debetech a kreditech spojených se záznamem. A pro větší pohodlí můžete přepínat mezi zobrazením knih a deníku.
Protože ClickUp je navržen pro snadnou spolupráci, nemusíte vše sledovat sami. Pozvěte členy týmu, aby upravovali a spravovali váš účetní deník a cokoli jiného na ClickUp, aby byl každý pracovní den snazší. ?
7. Šablona měsíční zprávy o výdajích ClickUp
Použijte tuto šablonu ClickUp, abyste měli přehled o svých měsíčních výdajových zprávách.
Kdo říká, že výkaz výdajů musí být otrava? Šablona měsíčního výkazu výdajů ClickUp je velmi jednoduchá šablona dokumentu, která vám usnadní sledování výdajů. Udržuje vaše účetnictví v pořádku díky funkcím, které vám umožňují sledovat podrobnosti rozpočtu a mít pod kontrolou finanční záležitosti vaší firmy.
Díky přehlednému zobrazení a designu vhodnému pro začátečníky může s tímto nástrojem vytvořit měsíční výkaz výdajů opravdu každý. Sledujte informace o zaměstnancích, souhrny výdajů a poznámky o všech vzniklých nákladech.
A stejně jako vše na ClickUp, i tyto šablony lze vytisknout, abyste měli k dispozici také fyzické záznamy. ?
8. Šablona čtvrtletní finanční zprávy ClickUp
Šablona čtvrtletní finanční zprávy ClickUp je snem každého účetního – usnadňuje sestavování čtvrtletní finanční zprávy (staré dobré QFR), takže se můžete každé tři měsíce vyhnout bolestem hlavy.
Tento dokument je určen jak pro začátečníky, tak pro profesionály a obsahuje jednu snadno použitelnou šablonu a nástroj pro vaše zprávy za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí. Každý výkaz může kromě čtvrtletních údajů obsahovat také srovnávací výsledky a výsledky za celý rok, takže máte vše, co potřebujete, po ruce.
A to nejlepší? Tato šablona vám také pomůže zjednodušit přípravu zkušebních rozvah.
9. Šablona tabulky hlavní účetní knihy v Excelu od Beginner Bookkeeping
Šablona Excel Accounts Receivable Ledger Template od Beginner Bookkeeping je ideální pro účetní, kteří chtějí místo šablony ClickUp používat tabulku Excel. Chápeme to – procesy každé firmy jsou jiné!
Tato bezplatná kniha pohledávek uspořádá vaše obchodní faktury a platby na jedné přehledné stránce. Je určena pro zákazníky, kteří mají dohodu o nákupu nyní/platbě později namísto okamžité platby za zboží.
Šablona obsahuje formátované řádky a sloupce, vzorový list, aktuální celkovou částku neuhrazených prodejních faktur a automatické výpočty, které zajistí, že vše bude vždy aktuální. Informace můžete také filtrovat, abyste během několika sekund viděli neuhrazené nebo uhrazené faktury.
A pokud stále chcete mít veškerou svou práci na jednom místě, ClickUp se integruje s Excelem, takže právě to můžete udělat!
?ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
10. Šablona hlavní účetní knihy pro Google Sheets od Sample Templates
Šablona pro odsouhlasení hlavní účetní knihy v Google Sheets od Sample Templates je navržena tak, aby zajistila přesnost vašich finančních záznamů v každém okamžiku. Pomůže vám udržet soulad s předpisy, identifikovat a vyřešit nesrovnalosti a stát se superhrdinou finančního výkaznictví vaší společnosti. Můžete si ji stáhnout pro Excel nebo Google Sheets. ?
Za 49 dolarů můžete nechat společnost Sample Templates přizpůsobit tuto šablonu hlavní účetní knihy nebo zaplatit měsíční poplatek za předplatné a přizpůsobit si šablonu sami.
Vzhledem k tomu, že ClickUp je integrován jak s Google Sheets, tak s Excelem, můžete svou práci uchovávat na jednom pohodlném místě, bez ohledu na to, jak tuto šablonu používáte. A pokud chcete více podobných šablon, máme také 10 bezplatných šablon určených speciálně pro správu projektů v Google Sheets!
Jste připraveni rozluštit kód hlavní účetní knihy?
Je čas vybrat si svou oblíbenou šablonu a sledovat, jak se mraky neštěstí s tabulkami rozplynou a odhalí slunečný horizont. Využijte příležitost mít více volného času, abyste se mohli věnovat svým koníčkům, užít si rodinu nebo se prostě jen kochat pocitem uspokojení z dobře odvedené práce. ?
Nezapomeňte, že když si vyberete ClickUp, můžete se zaregistrovat do plánu Free Forever a získat přístup k více než 100 nástrojům a 1 000 integracím. Jsme kompletní balíček – cloudový nástroj pro řízení projektů, platforma pro spolupráci a software pro rozdělení práce pro každou firmu.
Komunikační nástroje, nástroje pro spolupráci, upozornění, stavy, úkoly, velmi užitečná lišta úkolů a tvorba obsahu pomocí umělé inteligence jsou jen některé z mnoha věcí, které ClickUp nabízí. Na co tedy čekáte? Je čas tyto šablony využít!