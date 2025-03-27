10 bezplatných šablon pro vedení účetnictví v Excelu a ClickUp

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona pro vedení účetnictví?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Šablona pro vedení účetnictví je předem navržený rámec, který usnadňuje organizaci, sledování a vizualizaci vašich denních transakcí, abyste měli přehled o finančním zdraví vaší firmy. " } } ] }
Pokud vás při pomyšlení na správu financí vaší firmy propadá studený pot, pak je pro vás prohlédnutí šablon pro vedení účetnictví skvělým začátkem. Dobrou zprávou je, že bez ohledu na vaši úroveň odborných znalostí nebo zkušeností je začátek práce s těmito šablonami velmi snadný a přímočarý. ✨
Bez dalších okolků se tedy ponořme do světa šablon pro vedení účetnictví a plánování účtů a objevme 10 bezplatných skvostů v Excelu, ClickUp a Google Sheets, které vám pomohou lépe organizovat a stabilizovat proces vedení účetnictví.
Co je to šablona pro vedení účetnictví?
Šablona pro vedení účetnictví je předem navržený rámec, který usnadňuje organizaci, sledování a vizualizaci vašich denních transakcí, abyste měli přehled o finančním zdraví vaší firmy. 💸
Tyto šablony obsahují předdefinované sloupce, vzorce a přizpůsobené funkce, které vyhovují konkrétním potřebám účetnictví – nemusíte tak hádat, jak nastavit účetnictví, a můžete se rovnou pustit do účetních činností.
Od sledování dokumentů výkazu zisku a ztráty a výdajů až po správu rozpočtu a generování finančních zpráv – tyto šablony zefektivní váš účetní proces, ušetří vám stres a uvolní vám drahocenný čas, který můžete věnovat důležitým činnostem ve vašem podnikání.
Co dělá šablonu pro vedení účetnictví dobrou?
Účetnictví může být samo o sobě náročné a poslední věc, kterou chcete, je vybrat šablony, které tento proces ještě více zkomplikují. Při hodnocení různých šablon proto nezapomeňte věnovat pozornost následujícím klíčovým oblastem:
- Přehledný a intuitivní design: Navigace, přizpůsobení polí a zadávání nových dat by mělo být jednoduché. Měli byste také dbát na přehledné sloupce a jasné popisky, které usnadňují zaznamenávání klíčových údajů a udržování přehledného přehledu o vašich finančních záznamech nebo rozvaze.
- Přizpůsobení: Předem navržená šablona pro vedení účetnictví nebo výkaz zisku a ztráty je sice skvělá, ale ještě lepší je mít možnost ji přizpůsobit konkrétním potřebám vaší firmy. Hledejte tedy šablonu účtů, která vám umožní přidávat nebo upravovat řádky a sloupce, měnit vzorce a přizpůsobit rozložení podle vašich představ 🤩.
- Uživatelská příručka: Některé šablony mohou na první pohled působit trochu matoucím nebo zastrašujícím dojmem, proto je užitečné, pokud šablona obsahuje krátkou příručku nebo návod, který vás seznámí s jejím rozhraním, vysvětlí klíčové oblasti a navede vás, jak začít přidávat nové záznamy.
10 šablon pro vedení účetnictví
Nyní, když už máte představu o tom, co hledat v šabloně pro vedení účetnictví, pojďme se pustit do podstaty tohoto článku. Zde je náš seznam 10 nejlepších šablon pro vedení účetnictví – pomohou vám udržet si přehled o vaší finanční situaci po celý rok.
1. Šablona základního účetnictví ClickUp
Správa účetních úkolů pro více klientů může připomínat žonglování s desítkami různých míčků!
Vyzkoušejte šablonu pro účetní firmy od ClickUp, která je navržena tak, aby vaší účetní firmě pomohla spravovat finanční data a záznamy klientů, dodržovat termíny a zajistit hladkou spolupráci jak s vaším týmem, tak s klienty.
Tato šablona je uložena ve složce, kterou můžete snadno duplikovat pro každého klienta ve vašem seznamu. Složka obsahuje úkoly seskupené do tří seznamů: Začlenění klienta, Měsíční úkoly a Roční úkoly.
Úkoly v seznamech mohou mít jeden ze čtyř stavů – otevřený, v procesu, zablokovaný a uzavřený – aby bylo možné vizualizovat váš pokrok, identifikovat omezení zdrojů a zajistit, že žádný úkol neunikne vaší pozornosti. K dispozici jsou vlastní pole (tzv. sloupce), jako je přiřazená osoba, priorita a ukazatel pokroku, který se automaticky aktualizuje, jakmile jsou dílčí úkoly označeny jako dokončené.
A to není vše... existuje také několik způsobů, jak zobrazit vaše seznamy. Přepněte do zobrazení Kanban board, abyste mohli přesouvat úkoly mezi jednotlivými fázemi pracovního postupu, do zobrazení Calendar, abyste mohli sledovat blížící se termíny, a do zobrazení Docs, abyste mohli ukládat dokumenty a spolupracovat na nich – ať už se jedná o výkaz cash flow, rozvahu nebo obecné finanční údaje.
Tato šablona za vás zvládne náročnou práci spojenou se správou více klientů, takže se můžete soustředit na to, co umíte nejlépe – vykonávat svou práci a udržovat spokojenost svých klientů!
2. Šablona cen účetnictví ClickUp
Pokud jde o nabídku účetních služeb, žádný klient není stejný jako druhý. Zatímco jeden klient může potřebovat pomoc s účetním softwarem, jiný klient může chtít outsourcovat celé své účetnictví.
Šablona cenové nabídky pro účetnictví od ClickUp vám umožní vytvořit individuální cenovou nabídku pro potřeby každého klienta a zajistí, že budete odpovídajícím způsobem odměněni. Je to jako nabídka různých poplatků a služeb, které můžete svým klientům nabídnout.
Může se jednat o základní sazbu až po specializovanější služby, jako je odsouhlasení kreditních karet a výkaz cash flow. Toto „menu“ můžete přizpůsobit nabídce vaší účetní firmy a vytvořit vlastní duplikáty, které můžete zaslat potenciálním klientům.
Pro každou položku jsou k dispozici vlastní pole pro nastavení jednotky, jednotkové ceny, celkové ceny, typu služby (např. výkaz zisku a ztráty, ceník, zpracování mezd, účetní služby atd.) a fakturačního cyklu (např. měsíční, čtvrtletní a roční). Navíc je k dispozici užitečný dokument „Začínáme“, který vám pomůže se orientovat v šabloně, abyste mohli začít provádět úpravy.
Nyní můžete v noci klidně spát s vědomím, že potřeby každého klienta budou dobře postarány a že za své úsilí budete dobře odměněni.
Podívejte se na tyto šablony nabídek!
3. Šablona účetnictví ClickUp
Pokud vaše firma nakupuje nebo prodává produkty nebo služby na úvěr, pak je pro vás šablona účetnictví od ClickUp tou pravou volbou. Tato šablona dva v jednom se skládá z části Závazky, která vám umožňuje sledovat platby dlužné vašim dodavatelům a dodavatelům, a části Pohledávky pro sledování zůstatků, které vám dluží.
Šablona vám umožňuje zaznamenat klíčové údaje, jako je jméno klienta, kontakt, číslo faktury, peněžní tok, dlužná částka, způsob platby a datum splatnosti. Můžete také nastavit úroveň spolehlivosti, abyste mohli vyhodnotit pravděpodobnost plateb a inkasa v celé vaší rozvaze.
Díky nim můžete identifikovat a vyřešit potenciální problémy, které by mohly ovlivnit váš cash flow. K dispozici je také praktická funkce poznámek, která je ideální pro doplnění dalších souvislostí nebo důležitých informací o transakci.
Stejně jako všechny šablony ClickUp, i tuto můžete přizpůsobit svým potřebám. Ať už chcete přidat pruhy postupu a vzorce nebo nastavit připomenutí pro nadcházející platby, vše je možné.
S touto šablonou rozvahy můžete zajistit plynulý a stabilní cash flow ve vaší firmě a mít přehled o finančních transakcích a stavu financí.
4. Šablona procesu správy velkých účtů ClickUp
V obchodním světě platí Paretův princip (známý také jako pravidlo 80/20), podle kterého 80 % vašich příjmů pochází pouze od 20 % vašich klientů. Představte si, jaký rozdíl by to znamenalo pro vaše podnikání, kdybyste mohli tyto cenné klienty identifikovat, upřednostnit a věnovat jim pozornost, kterou si zaslouží. S šablonou procesu správy velkých účtů od ClickUp můžete přesně to udělat!
Tato šablona vám umožní identifikovat vaše nejvýznamnější klienty (tzv. „velké účty“), abyste mohli vytvořit strategie na míru pro péči o tyto vztahy a dosáhnout dlouhodobého úspěchu.
Jsou velmi snadno použitelné a pro začátečníky obsahují pět hlavních úkolů v rozvržení práce (WBS) – od identifikace klíčových účtů, na které se chcete zaměřit, až po implementaci a sledování vašich plánů pro jejich růst a úspěch.
Můžete přiřazovat úkoly členům týmu a nastavovat složitost úkolů a úrovně priority. A samozřejmě ClickUp nezklame, pokud jde o nabídku dynamických zobrazení pro vizualizaci pokroku. Zobrazení Kanban usnadňuje přesun úkolů od začátku do dokončení.
Na druhou stranu, zobrazení časové osy vám umožňuje vizualizovat délku trvání úkolů a zobrazení Ganttův diagram jde ještě dále a zobrazuje tok úkolů a jejich závislosti. Použijte tuto šablonu, abyste strategicky soustředili své zdroje na budování silných vztahů s vašimi nejvýznamnějšími klienty.
Výsledek? Vyšší spokojenost zákazníků, vyšší míra retence a v konečném důsledku výrazné zvýšení prodeje.
5. Šablona účetního deníku ClickUp
Vedení podrobných záznamů o každé jednotlivé obchodní transakci by nemělo být žádná věda, a to ani bez účetního softwaru.
Šablona účetního deníku ClickUp usnadňuje tento proces díky použití metody dvojitého záznamu pro zaznamenávání všech vašich obchodních transakcí. Stačí nejprve zadat údaje o debetním zůstatku a poté kreditním zůstatku – přidáním čísla záznamu, data transakce, typu deníku (obecný, prodej, platba, příjem a další) a souboru s účtenkou.
Ale tady je skutečný poklad: zobrazení „Seznam knih“. Umožňuje vám vizualizovat transakce seskupené podle typu deníku. To je velmi užitečné pro identifikaci trendů, jako jsou časté transakce v konkrétních oblastech, jako jsou tržby nebo výdaje, a také usnadňuje a urychluje vyhledávání informací z konkrétních typů deníků.
Pokud chcete vést přesné finanční výkazy a záznamy a ušetřit si spoustu starostí a stresu, pak je tato šablona účtů nezbytnou součástí vaší výbavy.
6. Šablona rozpočtové zprávy ClickUp
Šablona rozpočtové zprávy ClickUp – navržená v ClickUp Docs – vám pomůže vytvářet zprávy tím, že zvýrazní měsíční a roční výkonnost vaší firmy a souhrn rozpočtu.
Souhrn rozpočtu je dále rozdělen do sekcí Zisk a ztráta, Rozpis tržeb, Výdaje, Rozvaha a Souhrn konkurence, které poskytují komplexní přehled o finančních výsledcích vaší firmy.
A to nejlepší? ClickUp automaticky generuje obsah, který usnadňuje navigaci v různých částech dokumentu. Kromě toho práce v prostředí ClickUp Docs nabízí velkou flexibilitu, od vkládání externího obsahu (např. Google Drive, Sheets, YouTube, Figma atd.) až po přizpůsobení šablony účtu a vzhledu tak, aby vyhovovaly vaší obchodní značce a pokynům.
Až dokončíte přípravu rozpočtového přehledu nebo rozvahy, můžete jej sdílet s klíčovými zainteresovanými stranami prostřednictvím odkazu nebo exportovat jako soubor PDF, který lze odeslat e-mailem nebo vytisknout. Můžete jej doplnit zprávou o prodeji, která slouží k přezkoumání a vykazování prodejních cílů a výkonnosti.
7. Jednoduchá šablona rozpočtu ClickUp
Tato jednoduchá šablona rozpočtu od ClickUp zjednodušuje proces odhadování rozpočtu, takže můžete mít své finance pod kontrolou.
Šablona jednoduchého rozpočtu od ClickUp usnadňuje vytváření měsíčních a ročních odhadů příjmů, cash flow a výdajů vaší firmy.
Nastavte odhady příjmů pro různé služby, které nabízíte, a obchodní investice, které jste provedli. Můžete také nastavit odhady výdajů v různých kategoriích, jako je zdraví, doprava, dovolené a závazky – stačí zadat měsíční odhady pro každou položku příjmů a výdajů a sloupec s mezisoučty za vás automaticky spočítá součty.
Pokud chcete podrobnější rozpis, můžete přepnout do zobrazení Seznam příjmů nebo Seznam výdajů, kde uvidíte své příjmy a výdaje seskupené podle jejich zdrojů a příjemců.
Tato šablona rozvahy – v kombinaci s efektivním řízením rozpočtu projektu – má mnoho výhod, například vám pomůže optimalizovat přidělování zdrojů, zabránit nadměrným výdajům a činit informovaná rozhodnutí o tom, kam investovat nebo kde šetřit.
8. Šablona tabulky pokladní knihy v Excelu od Beginner Bookkeeping
Zatímco předchozí šablona vám umožňuje vytvářet odhady rozpočtu, tato šablona pro vedení účetnictví v Excelu vám umožňuje zaznamenávat a sledovat vaše skutečné příjmy a výdaje, abyste se co nejlépe drželi odhadovaného rozpočtu.
Tato šablona výkazu zisku a ztráty má čtyři verze, ze kterých si můžete vybrat:
- Pokladní kniha pro jeden bankovní účet
- Pokladní kniha pro jeden bankovní účet + funkce daně z prodeje
- Pokladní kniha pro více bankovních účtů
- Pokladní kniha pro více bankovních účtů + funkce daně z prodeje
Každá z těchto sešitů se skládá z samostatných listů pro každý měsíc, které slouží ke sledování vašich příjmů a výdajů na sedmi příjmových účtech a 20 výdajových účtech.
Získáte také výkaz zisku a ztráty (tzv. ziskovou a ztrátovou zprávu), který vám poskytne přehled o čistém příjmu a ziskovosti vaší firmy, a pracovní list pro bankovní rekonsiliaci, který zajistí přesnost a soulad mezi vašimi zaznamenanými transakcemi a bankovními výpisy. Pokud hledáte bezplatné šablony pro vedení účetnictví v Excelu, je to skvělá volba.
9. Šablona Excel pro obchodní výdaje od Business Accounting Basics
Bez strukturovaného systému pro sledování výdajů, zejména pokud máte tým, riskujete chyby, přehlédnutí a neuspořádané finanční záznamy.
Tato šablona pro vedení účetnictví v Excelu usnadňuje zaměstnancům zaznamenávat a nárokovat si výdaje vynaložené z vlastní kapsy. Tyto výdaje lze sledovat v několika kategoriích, jako jsou cestovní výdaje, kilometrovné, parkování, telefon a kancelářské potřeby.
Každá položka v této účetní šabloně Excel umožňuje zaznamenat základní údaje. Datum výdaje? Ano. Informace o zákazníkovi nebo dodavateli? Samozřejmě. Číslo účtenky nebo faktury? Ano. Jasný popis, účetní kód a částka výdaje? Vše je zde.
Tato šablona výkazů výdajů usnadňuje vašim zaměstnancům žádat o proplacení výdajů a vaší firmě vést přesné záznamy o výdajích.
10. Šablona účetní knihy Google Sheets od Spreadsheetpoint
Tato šablona hlavní knihy jde ruku v ruce se šablonou účetního deníku ClickUp.
Zatímco deník zaznamenává denní transakce (seřazené chronologicky podle data), šablona hlavní knihy je souhrnem těchto transakcí (v rámci účetního období) seskupených podle následujících typů účtů: aktiva, pasiva, výnosy, náklady a kapitál.
Tato šablona obsahuje sedm typů sloupců, které vám pomohou zaznamenat klíčové podrobnosti transakcí: datum, odkaz, účet, vysvětlení, kredit, debet a zůstatek. Šablonu můžete snadno duplikovat a zaznamenávat účetní knihy pro jednotlivá účetní období, abyste získali lepší přehled o své finanční situaci.
Při správném vedení poskytuje tato šablona účetní tabulky pevný základ pro vytváření přesných zkušebních rozvah a finančních výkazů pro další analýzu a rozhodování.
Získejte kontrolu nad financemi své firmy díky bezplatným šablonám pro vedení účetnictví
Ať už jste freelancer, podnikatel, majitel malé firmy nebo součástí dynamického startupu, těchto 10 šablon vám zjednoduší účetní systém a pomůže vám vést přesné finanční výkazy. Nezapomeňte si ale vybrat šablonu ClickUp, Sheets nebo Excel, která nejlépe odpovídá vašim obchodním požadavkům, a přizpůsobte ji podle potřeby. 🛠️
Při práci v účetním softwaru, jako je ClickUp, budete mít přístup k předformátovaným sloupcům, které usnadňují zadávání různých typů dat, a k několika dynamickým zobrazením, která vám poskytují neomezenou flexibilitu při vizualizaci dat. Jediným kliknutím můžete importovat soubory Microsoft Excel a CSV do ClickUp nebo exportovat data z ClickUp do formátu CSV nebo Excel, což vám poskytne to nejlepší z obou světů. 🌻
Prozkoumejte rozsáhlou knihovnu šablon ClickUp, kde najdete širokou škálu nástrojů pro zefektivnění řízení a provozu vaší firmy.