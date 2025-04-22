10 bezplatných šablon cenových nabídek pro firmy ve formátech Word a Excel

Přesné cenové nabídky pro potenciální klienty jsou klíčové pro každou firmu, která poskytuje služby s individuálními cenami. Profesionální cenové nabídky zákazníkům poskytují jasnou představu o rozsahu práce a jejích nákladech, což jim pomůže rozhodnout se, zda vaši firmu využijí, nebo ne.
Místo toho, aby pokaždé začínali od nuly, používají zkušení podnikatelé šablony nabídek. To šetří čas, zajišťuje konzistentnost všech vašich nabídek a snižuje možnost chyb. Navíc vypadají profesionálně, což pomáhá budovat důvěru u potenciálních zákazníků.
Díky tomuto seznamu šablon cenových nabídek pro ClickUp, Word a Excel najdete ten správný výchozí bod pro typy odhadů nákladů na práci, které zasíláte zákazníkům.
Co je to šablona cenové nabídky?
Šablona cenové nabídky je předformátovaný dokument, který obsahuje informace o službě a její ceně. Je přizpůsobitelná a obsahuje podrobnosti, které se u jednotlivých zakázek nemění, takže můžete rychle zadat pouze nové informace a rychleji se pustit do práce. ✨
Díky šabloně nemusíte pokaždé, když posíláte cenovou nabídku, vymýšlet kolo znovu. Při prvním použití šablony cenové nabídky zadáte všechny údaje o své firmě, jako je název firmy, logo, kontaktní informace a odkazy na sociální sítě, a poté šablonu uložíte pro budoucí použití.
Poté můžete vytvořit libovolný počet vlastních nabídek, stačí vyplnit proměnné údaje, jako jsou odhady nákladů na materiál a předpokládaný počet pracovních hodin.
Co dělá šablonu cenové nabídky dobrou?
Při výběru nejvhodnějších bezplatných šablon cenových nabídek pro vaši firmu je třeba hledat některé funkce:
- Měla by vypadat profesionálně a nastavit očekávání, aby se předešlo pozdějším neshodám.
- Pokud spolupracujete s ostatními, měla by vám umožnit spolupráci při přípravě nabídek.
- Kromě informací o vaší společnosti by šablona měla obsahovat prostor pro jméno zákazníka, číslo nabídky, datum nabídky a datum platnosti.
- Měla by umožňovat zadání několika položek, z nichž každá bude mít přiřazenou cenu, abyste mohli poskytnout dobrý přehled o tom, co vše je zahrnuto – i když možná budete muset k cenové nabídce přiložit podrobnější popis rozsahu projektu.
- Celková cena by měla být jasně uvedena spolu s platebními podmínkami.
- Dokument by měl být ve formátu, který se vám snadno používá, například šablona ClickUp Doc, Google Docs, Word nebo Excel.
- Může také obsahovat řádek pro podpis, aby klient mohl nabídku schválit.
- Nejlepší šablony lze integrovat s dalšími špičkovými softwarovými nástroji pro správ u dokumentů nebo úkolů, což usnadní váš pracovní postup.
10 šablon obchodních nabídek, které můžete použít
S nesčetným množstvím šablon nabídek, které jsou k dispozici, je vaším největším úkolem najít tu, která vám nejlépe vyhovuje.
Zamyslete se nad tím, jaký typ podnikání provozujete, jak podrobné musí být vaše nabídky a v jakém formátu nejraději pracujete. Zvažte také, zda vám postačí samostatný dokument, nebo zda jej chcete integrovat do širšího pracovního postupu.
Podívejme se na některé z nejlepších šablon cenových nabídek pro týmy z různých odvětví.
1. Šablona formuláře nabídky od ClickUp
Šablona formuláře nabídky od ClickUp vám pomůže snadno vytvářet, sledovat a kontrolovat nabídky. Provede vás procesem vytváření nabídky od začátku do konce a zefektivní váš pracovní postup.
Tato šablona cenové nabídky obsahuje všechny správné otázky, které vám pomohou efektivně shromáždit potřebné informace od vašich klientů, včetně jejich jména, kontaktních údajů a jakýchkoli specifických požadavků. Tyto informace pak můžete použít k přesnému odhadu nákladů na pracovní dobu a materiál a ke stanovení časového harmonogramu projektu. Vlastní pole ClickUp, jako jsou Hodinová sazba, Požadovaný počet hodin a Počet zaměstnanců, činí tuto šablonu ještě informativnější a cennější pro váš tým.
Zadejte příslušné informace o zakázce, přidejte své smluvní podmínky a získáte profesionálně vypadající cenovou nabídku, která na vašeho klienta udělá skvělý dojem.
Spolupráce s členy týmu při vytváření nebo finalizaci cenové nabídky je také hračkou. Stačí vytvořit úkol a termín pro každou nabídku a poté přiřadit úkoly konkrétním členům týmu. Nabídky lze poté interně zkontrolovat a schválit pomocí vlastních stavů úkolů, jako jsou Probíhá, Připraveno, V kontrole, Nabídka odeslána nebo Zamítnuto, takže vždy víte, v jaké fázi procesu se nacházejí.
ClickUp vám dokonce pomůže odeslat zákazníkovi e-mail s přiloženou cenovou nabídkou. Poté můžete nastavit opakující se úkol, který vám připomene, abyste se s ním spojili.
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
2. Šablona žádosti o cenovou nabídku od ClickUp
Žádná osoba ani firma nemůže zvládnout vše sama a někdy je nutné požádat o nabídky od jiných dodavatelů, aby podpořili váš projekt.
Začněte tím, že stanovíte cíle svého projektu a určíte časový harmonogram a rozpočet, aby se potenciální dodavatelé mohli rozhodnout, zda se chtějí ucházet o zakázku. Poté můžete použít šablonu žádosti o cenovou nabídku od ClickUp a zaslat jim žádost o cenovou nabídku služeb.
Šablona obsahuje údaje o vaší společnosti, potenciálním dodavateli i klientovi. Dodavatel pak může vyplnit informace o tom, co může dodat, spolu s příslušnými náklady. Může také uvést jakékoli zvláštní pokyny, jako jsou platební podmínky nebo způsoby platby.
Jakmile obdržíte všechny cenové nabídky, můžete je snadno porovnat a rozhodnout se, která z nich je pro váš projekt nejvhodnější.
3. Šablona nabídky v aplikaci Microsoft Word od Template.net
Tato přizpůsobitelná šablona vzorové cenové nabídky je jednoduchá, ale účinná. Hodí se, pokud produkt nebo služba, kterou poskytujete, je poměrně jednoduchá, ale nemusí být ideální pro složitější cenové nabídky.
Šablona obsahuje prostor pro údaje o vaší společnosti a klientovi. Poté můžete zdokumentovat položky, které poskytujete, a veškeré podrobnosti, včetně jednotkové ceny, množství a částky. K dispozici je také malý prostor pro některé podmínky a podpisový řádek pro přijetí cenové nabídky.
Tuto šablonu cenové nabídky můžete použít v aplikacích Word, Excel, Google Sheets, Google Docs, Apple Numbers, Apple Pages nebo jako dokument PDF. Lze ji také vytisknout, takže při schůzce s klientem můžete mít po ruce tištěnou kopii.
4. Šablona cenové nabídky pro stavebnictví pro Microsoft Word od Template.net
Pokud realizujete složitý stavební projekt, software pro řízení stavebních projektů vám může ušetřit čas a energii. Než se však dostanete do této fáze, musíte nechat od klienta podepsat cenovou nabídku na stavební projekt.
Právě v tom vám pomůže tato šablona cenové nabídky pro stavebnictví. Provede vás podrobným rozpisem všech souvisejících výdajů, včetně vybavení, materiálů a služeb.
Tato šablona cenové nabídky je již naformátována tak, aby vytvořila profesionálně vypadající dokument, a je snadno editovatelná. Jakmile ji vyplníte, můžete ji předložit klientovi k další diskusi a poté snadno provést všechny potřebné změny pro konečné schválení.
Lze je stáhnout ve formátu Word nebo Excel, případně ve formátech Google nebo Apple.
5. Šablona nabídky v Excelu od Vertex42
Tato bezplatná šablona nabídky v Excelu je založena na šabloně faktury s několika úpravami. Můžete si vybrat ze dvou různých designů – i když pouze druhý z nich umožňuje zadat množství a náklady na jednotku – a stáhnout si jej v Excelu nebo Google Sheets.
Stačí vyplnit údaje o vaší společnosti a o vašem klientovi. Pokud jste si vybrali první návrh, popište službu nebo produkt, který poskytujete, uveďte, zda je zdanitelný, a uveďte cenovou nabídku pro danou položku. Můžete také uvést případné slevy, pokud se na danou položku vztahují.
Pokud jste zvolili druhou možnost, uveďte množství a jednotkové ceny.
Je zde také prostor pro několik podmínek a vaše kontaktní údaje pro případ, že by klient měl před podpisem nějaké dotazy.
6. Šablona pro správu financí od ClickUp
Bez ohledu na to, jak velká nebo malá je vaše firma, šablona pro správu financí od ClickUp vám pomůže udržet přehled o cenových nabídkách za služby a všech dalších finančních záležitostech. Bezplatné šablony obsahují přizpůsobitelné možnosti pro cenové nabídky a faktury, stejně jako řešení pro účetnictví.
Vytvářejte a sledujte cenové nabídky pomocí stavů jako Připraveno k odeslání, Odesláno zákazníkovi, Zákazník odmítl a Zákazník přijal. Pak na první pohled uvidíte, které faktury jsou ještě K vyřízení, které jsou Ve zpracování a které jsou Dokončené.
Jako bonus můžete také spravovat výdaje, včetně objednávek, plateb a refundací, a vést evidenci produktů a služeb, které nabízíte. Automatizace určitých úkolů zefektivňuje váš pracovní postup, šetří vám čas a udržuje vše pod kontrolou.
Díky celkem 28 stavům, čtyřem zobrazením ClickUp a sedmi aplikacím ClickApps, se kterými můžete pracovat, budete mít velmi jasnou představu o tom, co se děje v různých oblastech vašeho podnikání.
7. Šablona obecné smlouvy o poskytování služeb od ClickUp
Vyjasněte si pracovní vztahy s klienty a dodavateli pomocí šablony obecné smlouvy o poskytování služeb od ClickUp.
Ať už vytváříte cenovou nabídku jako dodavatel nebo ji požadujete od jiného dodavatele, je dobré přesně vědět, co tento pracovní vztah může obnášet.
Když jsou vztahy a očekávání jasně popsány písemně na začátku projektu, je větší pravděpodobnost, že všichni splní svou část dohody. Také se tím výrazně snižuje pravděpodobnost pozdějších neshod.
Tato bezplatná šablona cenové nabídky vám pomůže vypracovat podrobnosti smlouvy. Obsahuje základní části, se kterými můžete pracovat, a poté můžete odstranit části, které nepotřebujete, a přidat další části pro váš konkrétní projekt.
Vaše smlouva o poskytování služeb by měla přesně specifikovat, jaké jsou výsledky. Měla by také obsahovat informace o tom, kdo je zodpovědný za jednotlivé části projektu a kdo je vlastníkem všech použitých nebo vytvořených zdrojů, například vybavení nebo duševního vlastnictví.
Můžete také přidat časové harmonogramy, ceny a platební podmínky. A pokud jsou potenciálním problémem důvěrnost nebo bezpečnost, je třeba se jimi také zabývat.
8. Šablona rámcové smlouvy o poskytování služeb od ClickUp
Šablona rámcové smlouvy o poskytování služeb od ClickUp je podobná výše uvedené obecné šabloně, ale je napsána spíše z pohledu poskytovatele služeb. Je také mnohem podrobnější, takže je vhodná pro složitější projekty.
Tato šablona například jasně uvádí, že jste nezávislý dodavatel, nikoli zaměstnanec nebo zástupce. Rovněž stanoví, že neexistuje žádná exkluzivita, takže obě strany mohou podobným způsobem spolupracovat i s jinými subjekty.
Navíc tato šablona podrobněji popisuje, jak budou řešeny spory a jaké právní poplatky budou v rámci tohoto procesu účtovány. A také konkrétně umožňuje elektronické podpisy, které jsou dnes v obchodních transakcích velmi běžné.
Kromě samotné smlouvy je zde stránka, která popisuje konkrétní služby, které se zavazujete poskytovat, a které náklady budou proplaceny. K dispozici je také další stránka, na které je uveden seznam materiálů a vybavení, které bude poskytovat každá ze stran.
Až budete hotovi, budete mít vše potřebné pokryté.
9. Šablona nabídky služeb od ClickUp
Šablona nabídky služeb od ClickUp je bezplatná šablona pro cenové nabídky – a mnohem více. Jedná se v podstatě o prodejní dokument, který potenciálním zákazníkům sděluje, co pro ně můžete udělat a proč jste kvalifikovaní k řešení jejich problémů nebo dosažení jejich cílů.
V cenové nabídce je prostor pro dokumentaci přehledu projektu, což dokazuje, že rozumíte tomu, co je třeba udělat. Dále je zde část, kde můžete uvést některé informace o své společnosti, abyste si u klienta vybudovali důvěryhodnost a důvěru.
Odtud se můžete dostat ke konkrétním cílům a popsat svůj přístup, výstupy a případné závislosti. Nakonec poskytnete podrobnou cenovou nabídku, kterou může váš klient podepsat v určeném prostoru.
10. Šablona návrhu rozpočtu od ClickUp
Šablona návrhu rozpočtu od ClickUp se zaměřuje výhradně na finance. Jejím cílem je přesvědčit zainteresované strany, že projekt stojí za financování, a poté získat jejich souhlas s navrhovaným rozpočtem.
Začněte přehledem projektu a jeho výhod. Poté rozčleňte jednotlivé prvky a podrobně popište každý z nich, včetně konkrétních nákladů.
Například na stránce Personál uvedete projektový tým a odhadnete, kolik hodin bude každý člen týmu potřebovat, a to podle jeho hodinové sazby. Uvedete také účastníky projektu a každému z nich přidělíte rozpočet. Na stránce Materiály a vybavení popíšete přesně, co budete muset koupit nebo koho budete muset najmout, aby byl projekt úspěšný.
Až budete hotovi, vaši partneři by měli mít jasnou představu o tom, co přesně navrhujete, a být přesvědčeni, že to stojí za investici.
Optimalizujte svůj pracovní postup pomocí šablon nabídek
Získání nových zakázek je prvním a nejdůležitějším krokem pro každého podnikatele. Optimalizace tohoto procesu za účelem úspory času a úsilí tedy dává velký smysl!
Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je použít bezplatnou šablonu cenové nabídky.
Jakmile do šablony zadáte všechny údaje o své společnosti, stačí vyplnit položky, na které se nabídka vztahuje, a získáte profesionální nabídkový dokument, který vám zajistí důvěryhodnost a (snad) nové zakázky pokaždé.
Kromě šablon uvedených v tomto článku nabízí ClickUp stovky dalších funkcí pro správu práce, rozsáhlou knihovnu šablon a více než 1 000 integrací, které vám pomohou řídit vaše podnikání. Jedná se o komplexní řešení, které vám pomůže optimalizovat všechny vaše procesy, abyste se mohli soustředit na to, co je opravdu důležité: péči o vaše klienty a zvýšení vašich zisků. ✨
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!