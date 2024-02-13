10 bezplatných šablon návrhů rozpočtu v Excelu a ClickUp

Pokud hledáte šablonu návrhu rozpočtu, abyste mohli požádat o finanční prostředky od akcionářů, investorů, dárců nebo interních zdrojů financování, dobrá šablona vám pomůže dosáhnout správného výsledku hned napoprvé.
V našem přehledu 10 bezplatných šablon pro návrh rozpočtu najdete vše, co potřebujete vědět o výběru správné šablony. Podívejte se na naše doporučení níže!
Co je šablona návrhu rozpočtu?
Šablona návrhu rozpočtu je předem navržený dokument, který vám pomůže vytvořit strategickou prezentaci pro žádost o financování nebo schválení projektu či podnikání. Tyto prezentace podrobně popisují odhadované náklady, prognózy příjmů a potřebné zdroje.
Podrobná šablona návrhu rozpočtu poskytuje zainteresovaným stranám, investorům nebo rozhodovacím orgánům komplexní přehled o finanční proveditelnosti projektu.
Při efektivním využití pomáhají návrhy rozpočtu zajistit potřebné financování a usnadňují efektivní alokaci zdrojů.
Co dělá šablonu návrhu rozpočtu dobrou?
Dobré návrhy rozpočtu by měly být přehledné, snadno přizpůsobitelné a měly by umožňovat kontrolu a revize. Užitečné jsou také funkce aktualizací v reálném čase a spolupráce, zejména při práci s týmy.
Zde je několik klíčových vlastností, které byste měli hledat v šabloně návrhu rozpočtu:
- Přehlednost: Šablona návrhu rozpočtu by měla být nastavena tak, aby čtenáři snadno pochopili cíle projektu, jeho rozsah, rozpočet a přímé náklady (nebo nepřímé náklady).
- Snadné přizpůsobení: Vyberte si šablonu, kterou lze přizpůsobit vašemu odvětví a typu finančních informací, které potřebujete dokumentovat.
- Komplexní: Nešetřete na prezentaci důležitých informací. Hledejte šablonu, která pokryje všechny důležité detaily konkrétního projektu, včetně nepřímých a přímých nákladů pro váš vzorový návrh rozpočtu.
- Revize a kontrola: Dobrá šablona návrhu rozpočtu by měla umožňovat pravidelné revize a kontroly, aby bylo možné zohlednit změny okolností nebo cílů.
- Zdarma nebo za nízkou cenu: Proč platit za šablonu návrhu rozpočtu, když je k dispozici tolik kvalitních šablon?
Díky začlenění těchto prvků se vaše šablona návrhu rozpočtu stane cenným nástrojem pro prezentaci dobře strukturovaného a přesvědčivého finančního plánu.
10 šablon návrhů rozpočtu, které můžete použít
Správné obchodní šablony vám výrazně usnadní vytváření návrhů rozpočtu. Zde je deset bezplatných šablon pro návrhy rozpočtu, které vám pomohou začít!
1. Šablona návrhu rozpočtu ClickUp
Skvělá šablona návrhu rozpočtu od ClickUp je dokonalým nástrojem, který vám pomůže zajistit financování budoucích projektů a zároveň zapůsobit na zainteresované strany a potenciální investory.
V této šabloně najdete vše přehledně uspořádané. Nejprve stránka „Personální přehled“ pokrývá všechny výdaje související s pracovní silou a zajišťuje, že každý dostane spravedlivý podíl.
Dále se stránka „Materiály a vybavení“ zabývá materiály a vybavením nezbytnými pro projektový plán, které zajišťují hladký průběh projektu.
Samozřejmě nesmíme zapomenout na „logistiku“! Ta se stará o všechny přepravní náklady, aby se vše dostalo tam, kam má, a vy tak měli přehled o všech přímých i nepřímých nákladech.
Stránka „Událost“ sleduje všechny výdaje, které vzniknou během samotného průběhu události!
V neposlední řadě máme stránku „Shrnutí“. Zde se spojuje vše dohromady a rozpis rozpočtu je prezentován v přehledném koláčovém grafu. Navíc zde najdete „Podmínky“ a „Podpisové listiny“ pro konečné schválení!
Díky bezplatné šabloně návrhu rozpočtu od ClickUp jsou prezentace a návrhy rozpočtů snadnější než kdy dříve. Připravte se na to, že vaši akcionáři, investoři, dárci a rozhodující osoby budou mít důvod k úsměvu! ?
2. Jednoduchá šablona rozpočtu ClickUp
Zaznamenávejte a sdílejte základní příjmy a výdaje pomocí šablony Simple Budget Template od ClickUp, bezplatné šablony, která vám pomůže spravovat jednoduchý rozpočet.
Šablona obsahuje přehledy a vlastní pole, které vám pomohou odhadnout vaše měsíční a roční příjmy a výdaje.
Šablonu jednoduchého rozpočtu lze použít pro návrhovou zprávu mnoha způsoby:
- Správa výdajů: Zaznamenávejte odhadované výdaje na náklady projektu nebo obchodní návrh, rozepište výdaje a udržujte svůj rozpočtový plán přehledný.
- Prognóza příjmů: Předpovězte potenciální příjmy pro prezentaci vašeho návrhu potenciálním investorům nebo zainteresovaným stranám.
- Spolupráce: Více uživatelů může aktualizovat a sledovat rozpočet v reálném čase nebo se naučit delegovat úkoly pomocí nástrojů pro spolupráci.
- Aktualizace stavu: Sledujte stav úkolů, abyste mohli monitorovat pokrok a zajistit, že se vejdete do rozpočtu, a nastavte si oznámení, abyste informovali členy týmu o změnách.
- Přizpůsobitelnost: Vysoce přizpůsobitelná šablona vám umožňuje přizpůsobit příjmy a výdaje požadavkům vašeho obchodního návrhu a podle potřeby přidávat nebo odebírat sekce.
Chcete-li je použít, stačí zadat své údaje do příslušných polí v šabloně. Šablony lze také snadno sdílet s ostatními zúčastněnými stranami, což zvyšuje transparentnost a usnadňuje spolupráci.
3. Šablona rozpočtu akce ClickUp
Šablona rozpočtu akce od ClickUp je výkonný nástroj navržený k zefektivnění a zjednodušení procesu plánování akcí a sestavování rozpočtů. Ať už organizujete malé setkání nebo velkou akci, tato šablona vám pomůže! ?
S šablonou rozpočtu akce můžete snadno zaznamenat všechny výdaje související s akcí a zajistit, že vám nic neunikne. Umožňuje vám odhadnout a přidělit náklady na různé aspekty vaší akce, včetně celkových nákladů, jako jsou pronájem prostor, catering, dekorace, marketing, zábava a další.
Vysoce přizpůsobitelná šablona vám pomůže vytvořit podrobné a přesvědčivé návrhy. Můžete potenciálním investorům nebo zainteresovaným stranám představit jasný obraz nákladů na akci, příjmů a celkové proveditelnosti, čímž zvýšíte své šance na získání schválení nebo financování.
4. Šablona osobního rozpočtu ClickUp
Chcete převzít kontrolu nad svým osobním bankovním účtem? S šablonou osobního rozpočtu ClickUp zvládnete umění správy peněz bez námahy!
Objevte sílu dobře naplánovaného rozpočtu, když stanovujete priority svých cílů, spoříte na budoucnost a činíte lepší finanční rozhodnutí. Uživatelsky přívětivá šablona ClickUp vám umožní snadno zaznamenávat příjmy, výdaje a úspory, díky čemuž bude sestavování rozpočtu hračkou.
Postupujte podle našich jednoduchých kroků a vytvořte si svůj osobní rozpočet, rozdělte prostředky rozumně a podle potřeby je upravujte. Díky sledování v reálném čase budete mít své finance pod kontrolou jako profesionál!
Vyhněte se běžným úskalím při sestavování rozpočtu tím, že si stanovíte realistické cíle, budete pravidelně sledovat své výdaje a vytvoříte si rezervu pro případ nouze.
Ačkoli není šablona osobního rozpočtu ClickUp speciálně navržena pro obchodní návrhy, lze ji pro tento účel určitě přizpůsobit, zejména pro menší podniky nebo startupy, kde mohou být osobní a obchodní finance úzce propojeny.
5. Šablona obchodního rozpočtu ClickUp
Šablona obchodního rozpočtu ClickUp je skvělý nástroj, který vám pomůže vytvářet efektivnější prezentace, návrhy a žádosti o financování.
Vysoce přizpůsobitelná bezplatná šablona návrhu rozpočtu poskytuje jasný finanční přehled, který přehledně prezentuje podrobné výdaje, předpokládané příjmy, prognózy a předpokládané zisky.
Šablona obchodního rozpočtu obsahuje mnoho přehledů, složek a seznamů, které vám pomohou zaznamenávat klíčové obchodní výdaje.
Například můžete sledovat svůj celkový rozpočet pomocí „Složky obchodního rozpočtu“. Obsahuje pohledy „Celkový rozpočet“ a „Sledování rozpočtu podle obchodu“, které vám pomohou analyzovat výdaje, identifikovat faktory ovlivňující náklady a maximalizovat zisky.
Složka „Seznam prodejů“ vám poskytuje komplexní přehled o prodejích vaší společnosti, seskupených podle typu produktu a obchodu. „Náklady na prodané zboží“ vám pomohou efektivně spravovat přímé mzdové náklady, suroviny a režijní náklady.
Díky zobrazením „Provozní náklady“ a „Seznam mezd“ budete mít pod kontrolou provozní náklady i mzdy zaměstnanců!
Šablona ClickUp Business Budget Template vám pomůže zaznamenávat obchodní výdaje a může být skvělým bezplatným nástrojem, který vám pomůže připravit obchodní nabídky!
6. Šablona rozpočtové zprávy ClickUp
Vytvářejte jasné a stručné návrhy rozpočtu pomocí šablony rozpočtové zprávy od ClickUp. Obsahuje několik předem připravených polí, která můžete použít k shrnutí navrhovaného rozpočtu, jako jsou příjmy, výdaje a zisk. Šablona navíc umožňuje přizpůsobit pole tak, aby vyhovovala konkrétním potřebám vašeho návrhu.
Šablona rozpočtové zprávy vám také pomůže sledovat váš rozpočet v průběhu času, abyste mohli potenciálním klientům nebo partnerům prokázat, že vaše firma je finančně zdravá a že máte plán pro správu svých výdajů.
Šablona návrhu vám pomůže automatizovat proces sestavování rozpočtu, ušetří vám čas a zajistí, že váš rozpočet bude vždy aktuální.
Potenciální klienti a partneři ocení vaši organizovanost a přehlednost díky šabloně rozpočtové zprávy od ClickUp.
7. Šablona rozpočtu filmu ClickUp
Až budete připraveni hledat financování pro svůj film, šablona filmového rozpočtu od ClickUp vám pomůže spravovat rozpočty projektů a vytvářet podrobné návrhy.
Šablona rozpočtu filmu je vysoce přizpůsobitelná a umožňuje vám zahrnout všechny výdaje související s vaším filmem, jako jsou platy, poplatky za servery, kancelářské prostory, náklady na pracovní sílu, kostýmy, catering, kulisy a cestovní výdaje.
Klepnutím na libovolnou položku výdajů otevřete podrobný náhled, kde můžete přidávat úkoly a podúkoly, kontrolní seznamy a přílohy souborů jako podpůrné dokumenty.
Jakmile bude váš návrh schválen, komplexní software pro správu projektů ClickUp vám pomůže rychle se pustit do práce se vším, co potřebujete k řízení úkolů, výstupů projektu, lidí, rozpočtů, návrhů a projektů pro váš film.
Ať už se jedná o velké nebo malé filmy, bezplatná šablona rozpočtu filmu vám pomůže sledovat výdaje a sdílet je s rozhodujícími osobami.
8. Šablona jednoduchého měsíčního rozpočtu v Excelu od společnosti Microsoft
Bezplatná šablona jednoduchého měsíčního rozpočtu od společnosti Microsoft poskytuje vizuální srovnání vašich měsíčních příjmů a výdajů.
Jedná se o uživatelsky přívětivou šablonu, kterou můžete přizpůsobit téměř jakémukoli finančnímu scénáři a která vám umožňuje přizpůsobit text, obrázky a další prvky.
Zábavná a uživatelsky přívětivá šablona podporuje kreativitu díky celé knihovně fotografií, grafiky a fontů, které můžete přidat do svého rozpočtu.
Vytváříte prezentaci nebo návrh? S touto šablonou můžete přidat poutavé prvky, jako jsou animace, přechody nebo videa, aby vaše prezentace byla ještě působivější. Díky funkcím pro rychlé sdílení můžete snadno sdílet a publikovat své finanční plánování na několika platformách.
9. Šablona osobního měsíčního rozpočtu v aplikaci Sheets od Vertex42
Fanoušci Google Sheets mohou využít bezplatnou šablonu osobního měsíčního rozpočtu od Vertex42.
Tato šablona, kterou lze přizpůsobit pro Google Sheets, Excel a Open Office, vám umožní sledovat a porovnávat vaše příjmy a výdaje.
Tuto šablonu můžete použít k přípravě návrhů nebo prezentací pro osobní účely, a to v téměř jakémkoli formátu, který vám vyhovuje.
10. Šablona měsíčního rozpočtu podniku od Vertex42
Jakmile budete mít svůj osobní rozpočet hotový, vraťte se zpět a zorganizujte své podnikové finance pomocí šablony Business Budget Template od Vertex42.
Tato jednoduchá šablona vám umožní sepsat příjmy a výdaje a poté automaticky vypočítá váš čistý příjem, abyste věděli, jak na tom finančně jste.
Vertex42 nabízí pracovní listy pro poskytovatele služeb a maloobchodníky, takže jsou uspořádány podle potřeb vaší společnosti bez ohledu na to, v jakém odvětví působíte.
Bonus: Nástroje pro správu návrhů a šablony rozpočtu v Excelu
Výběr nejlepší šablony návrhu rozpočtu pro váš tým
A je to! Máte na výběr z 10 bezplatných šablon návrhů v Excelu a ClickUp.
Dobrá prezentace nebo návrh vyžaduje co nejlepší finanční prezentaci, a právě zde se hodí bezplatná šablona návrhu rozpočtu. Pokrývají všechny nákladové položky, které si dokážete představit, od cestovních nákladů, nepřímých nákladů, přímých nákladů a dalších, aby zaznamenaly a ukázaly výdaje pro jakýkoli připravovaný projekt.
Při výběru nejlepší šablony rozpočtu pro váš projekt hledejte šablony, které lze snadno přizpůsobit a které umožňují provádět četné kontroly a revize.
Pokud pracujete s velkým týmem, budete také chtít najít šablonu s aktualizacemi v reálném čase a funkcemi pro spolupráci v týmu, které vám umožní spolupracovat a zajistit co nejlepší návrh. Šablony pro plánování účtů, šablony pro operační plány a software pro správu kanceláře jsou také skvělými nástroji, které byste měli mít k dispozici při vytváření efektivních návrhů.
Sestavení návrhu rozpočtu je s ClickUp hračkou a umožňuje vám provádět monitorování projektu ze stejné platformy.
ClickUp je výkonný nástroj pro správu projektů, který vám pomůže řídit proces tvorby rozpočtových návrhů od začátku do konce.
Chcete-li začít zefektivňovat proces tvorby rozpočtových návrhů, přejděte na platformu ClickUp a prozkoumejte naši širokou nabídku šablon rozpočtů.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!