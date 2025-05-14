10 nejlepších softwarů pro správu kanceláře pro efektivní pracoviště

Vaše kancelář může na první pohled vypadat produktivně – úkoly se odškrtávají, konají se schůzky, létají e-maily. Ale kolik času se ve skutečnosti ztrácí hledáním souborů, čekáním na schválení nebo řešením nedorozumění?
Neefektivita na pracovišti není vždy zřejmá, ale rychle se sčítá.
Proto se firmy obracejí k softwaru pro správu kanceláře, který jde nad rámec základní organizace. Chtějí automatizované pracovní postupy, zefektivněnou komunikaci a systém, který zajistí hladký chod bez obvyklého chaosu.
Ale jak najít ten správný, když je k dispozici tolik možností? Provedli jsme průzkum a sestavili seznam nejlepších softwarových řešení pro správu kanceláře, která jsou navržena tak, aby pomáhala firmám pracovat chytřeji, hladce spolupracovat a mít pod kontrolou své operace.
Přehled nejlepších softwarů pro správu kanceláře
|Software
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny (USD)
|ClickUp
|Kompletní správa pracovních postupů v kanceláři pro podniky
|Správa úkolů/projektů, dokumenty, chat, automatizace, dashboardy, integrace, AI
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Asana
|Intuitivní správa projektů a úkolů pro malé a střední týmy
|Sledování úkolů, automatizace, integrace, více zobrazení
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13,49 $ za uživatele a měsíc.
|Basecamp
|Jednoduchá komunikace v týmu a sledování projektů pro malé týmy
|Nástěnky, chat, přihlášení, Hill Charts
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 USD/uživatel/měsíc.
|Monday. com
|Vizuální plánování projektů a automatizace pro spolupracující týmy
|Barevně odlišené tabule, šablony, sledování času, integrace
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 USD/uživatel/měsíc.
|Zoho One
|Komplexní správa obchodních operací pro velké týmy
|Více než 45 aplikací, HR/mzdy, automatizace, dashboardy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 45 USD/zaměstnanec/měsíc (všichni zaměstnanci)
|Flowlu
|Automatizace obchodních procesů a sledování financí pro startupy
|Myšlenkové mapy, CRM, automatizace, chat, reportování
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 49 USD/uživatel/měsíc.
|Nifty
|Automatizované pracovní postupy pro týmy spravující více projektů
|Sledování milníků, automatizace, přehled napříč projekty, chat
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 49 $/uživatel/měsíc.
|Hive
|Řízení projektů založené na datech pro střední podniky
|Více zobrazení, chat, sledování času, integrace e-mailů, analytika
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7 $/uživatel/měsíc.
|ProofHub
|Centralizovaná spolupráce na projektech a v týmech pro agentury
|Gantt/Kanban/Kalendář, diskuze, chat, sledování času, zprávy
|Ceny začínají na 50 $/měsíc.
|OfficeSpace
|Správa a optimalizace pracovního prostoru pro osobní kancelářské prostředí
|Rezervace stolů/místností, mapy kanceláří, analytika, správa návštěvníků
|Ceny na míru
Co byste měli hledat v softwaru pro správu kanceláře?
Při výběru softwaru pro správu podniku potřebujete nástroj, který zvýší efektivitu, odstraní překážky a zjednoduší každodenní provoz.
Jako vedoucí kanceláře byste měli v softwarových nástrojích pro správu kanceláře hledat následující funkce:
- Správa úkolů a projektů: Hledejte nástroje, které vám umožní přiřazovat, sledovat a automatizovat úkoly pomocí Kanban tabulek, Ganttových diagramů a automatizace pracovních postupů.
- Spolupráce a komunikace: Vyberte si software s integrovaným chatem, sdílením souborů a editací v reálném čase, aby váš tým zůstal propojený, aniž by musel přepínat mezi několika platformami.
- Plánování a kalendáře: Vyberte si řešení s inteligentním plánováním, synchronizací kalendáře a automatickými připomenutími, abyste předešli konfliktům a zmeškání termínů.
- Správa dokumentů: Vyberte systém, který nabízí centralizované úložiště, sledování verzí a bezpečné zálohování v cloudu pro snadný přístup k důležitým souborům.
- Automatizace a umělá inteligence: Využijte funkce založené na umělé inteligenci, jako jsou automatizovaná schvalování, přehledy a chatboty, abyste omezili opakující se úkoly a zvýšili efektivitu.
- Integrace: Ujistěte se, že se software snadno integruje s nástroji CRM, HR a účetními nástroji a poskytuje přístup k API pro vlastní pracovní postupy.
- Zabezpečení a kontrola přístupu: Vyberte si platformu s oprávněními založenými na rolích, dvoufaktorovým ověřováním (2FA) a dodržováním průmyslových standardů, která ochrání citlivá data.
- Snadné použití a přizpůsobení: Hledejte intuitivní rozhraní, přizpůsobitelné pracovní postupy a škálovatelnost, aby se software přizpůsobil vašim měnícím se obchodním potřebám.
10 nejlepších softwarů pro správu kanceláře
Zde jsou nejlepší systémy pro správu kanceláře, které vám pomohou udržet pořádek, zvýšit produktivitu agentury a zajistit synchronizaci vašeho týmu:
1. ClickUp (nejlepší pro kompletní správu pracovních postupů v kanceláři)
Správa kanceláře znamená žonglování s úkoly, termíny, schůzkami, dokumenty, komunikací a kancelářským prostorem – často pomocí několika nesouvislých nástrojů. Pokud neustále přepínáte mezi aplikacemi a komunikačními nástroji, abyste udrželi věci v chodu, ClickUp nabízí lepší řešení.
ClickUp je více než jen software pro správu úkolů nebo projektů – je to aplikace pro vše, co souvisí s prací. Integruje projekty, úkoly, správu dokumentů, správu zásob, komunikaci a automatizaci do snadno použitelné platformy s uživatelsky přívětivým rozhraním.
Funkce správy úkolů ClickUp jsou navrženy tak, aby vašemu týmu poskytly přehlednost a kontrolu. Můžete vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly s vlastními stavy, termíny, prioritami a závislostmi, čímž zajistíte, že každý úkol bude organizovaný a sladěný s vaším pracovním postupem.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Díky několika zobrazením ClickUp, jako jsou Seznam, Tabule (Kanban), Gantt a Kalendář, můžete vizualizovat své projekty způsobem, který dává smysl pro váš tým. Potřebujete strukturovaný seznam úkolů nebo flexibilní tabuli pro agilní pracovní postupy? Ať už je váš styl jakýkoli, ClickUp vám poskytne správnou perspektivu.
Jste unaveni přeskakováním mezi e-maily, Slackem a Google Docs? Nástroje pro správu projektů ClickUp spojují vše a všechny na jednom místě, takže váš tým zůstává v souladu bez přeskakování mezi aplikacemi.
Díky ClickUp Chat se diskuse odehrávají přímo v místě, kde se pracuje, takže není nutné přepínat mezi platformami, jen aby se získaly aktuální informace. Už žádné ztracené zprávy ani nekonečné hledání kontextu – vše je přímo propojeno s vašimi úkoly.
ClickUp není určený jen pro digitální pracovní postupy – pomáhá také spravovat fyzický prostor vaší kanceláře. Šablona ClickUp Office Space Management Template vám umožní snadno plánovat přidělování pracovních stolů a uspořádání sedadel.
Nejlepší funkce ClickUp
- Brainstormujte a vytvářejte dokumenty pomocí Whiteboards a Docs.
- Získejte přehled o svém pracovním prostoru díky přizpůsobitelným dashboardům.
- Označujte kolegy, stanovujte priority a udržujte všechny v obraze díky @zmínkám a oznámením.
- Využijte umělou inteligenci ClickUp Brain k řešení opakujících se úkolů a snížení pracovní zátěže.
- Sledujte pokrok týmu a čas strávený na úkolech.
- Integrujte jej se Slackem, Google Drive, Trello a dalšími aplikacemi.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení mohou být zpočátku trochu matoucí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp
Toto říká Dayana Mileva, Account Director ve společnosti Pontica Solutions:
Hledal jsem platformu pro správu projektů a našel jsem tu nejlepší. Hned jsem měl pocit, že ClickUp může vyřešit všechny naše problémy a vytvořit originální řešení, která nám přinesou výhody, jaké jsem si ani nedokázal představit.
🧠 Zajímavost: Průměrný Američan spotřebuje ročně přes 700 liber papíru. Navzdory digitálnímu pokroku zůstává spotřeba papíru vysoká, což vede k tlakům na zavedení bezpapírových kanceláří.
2. Asana (nejlepší pro intuitivní správu projektů a úkolů)
Pokud se vaše kancelářské projekty zdají chaotické, Asana vám pomůže vytvořit strukturu díky intuitivnímu řízení úkolů, organizačním nástrojům, jasným termínům a hladké spolupráci.
Jeho vizuální přístup – nabízející zobrazení seznamu, Kanban a časové osy – pomáhá vašemu týmu přizpůsobit pracovní postupy a udržet se na správné cestě. Automatizace zpracovává opakující se úkoly, aby uvolnila čas pro smysluplnější práci a zlepšila produktivitu.
Nejlepší funkce Asany
- Přiřazujte, sledujte a automatizujte úkoly bez námahy.
- Sladěte úsilí týmu s cíli společnosti
- Omezte manuální práci pomocí pravidel a šablon
- Propojte Asanu se Slackem, Zoomem, Google Drive a dalšími aplikacemi.
Omezení Asany
- Omezené možnosti reportingu v nižších tarifech
- Žádné nativní sledování času (vyžaduje integraci třetí strany)
Ceny Asany
- Zdarma
- Starter: 13,49 $/uživatel za měsíc
- Pokročilá: 30,49 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 11 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně
Zde je názor uživatele G2:
Snadné použití a skvělá integrace! Jedná se o skvělý nástroj pro firmy i osobní použití, když máte spoustu věcí, které potřebujete sledovat.
3. Basecamp (nejlepší pro jednoduchou komunikaci v týmu a sledování projektů)
Pro týmy, které hledají jednoduché nástroje pro spolupráci bez zbytečné složitosti, nabízí Basecamp komplexní pracovní prostor, který nahrazuje e-mailové řetězce, různé nástroje pro zadávání pracovních úkolů, zprávy ve Slacku a roztříštěné seznamy úkolů.
Eliminuje nepořádek tím, že poskytuje jediné místo pro administrativní úkoly, soubory, plány a diskuse.
Nejlepší funkce Basecampu
- Zjednodušte komunikaci pomocí diskusních fór, která udržují diskuse strukturované a přístupné.
- Chatujte pomocí integrované funkce Campfire a usnadněte si rychlé a neformální týmové diskuse.
- Eliminujte zbytečné statusové schůzky díky automatickým kontrolám, které všechny informují o aktuálním stavu.
- Vizualizujte průběh projektu pomocí Hillových grafů, abyste získali jasnější představu o tom, co vás čeká.
Omezení Basecampu
- Chybí pokročilé nástroje pro správu projektů (žádné Ganttovy diagramy ani závislosti)
Ceny Basecamp
- Zdarma: Zdarma
- Plus: 15 $/uživatel za měsíc
- Pro Unlimited: 299 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 5 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Basecampu
Zde je názor uživatele G2:
Líbí se mi, že Basecamp je velmi přehledný a snadno se používá/integruje pro správu mých webových stránek mezi mnou jako klientem a webovým designérem. Basecamp používáme každý měsíc od dokončení migrace našich webových stránek a pro mého webového vývojáře je velmi snadné a přehledné jej používat, když potřebuji provést úpravy nebo navrhnout webový design. Také se mi líbí, že mohu označit své spolupracovníky, když potřebuji, aby zkontrolovali úkol nebo se zapojili do spolupráce na něčem.
4. Monday. com (nejlepší pro vizuální plánování projektů a automatizaci)
Monday.com je vysoce přizpůsobitelný nástroj pro správu kanceláře, který kombinuje sledování projektů, automatizaci kanceláře a integraci do jedné vizuálně přitažlivé platformy.
Jeho flexibilita vychází z funkcí, jako jsou barevně odlišené tabule, které poskytují jasnou vizualizaci projektu, takže je snadné na první pohled vidět stav úkolů.
Monday. com nejlepší funkce
- Spouštějte projekty rychleji pomocí předem připravených šablon
- Sledujte čas a automatizujte úkoly, abyste zvýšili efektivitu.
- Propojte se s více než 50 aplikacemi prostřednictvím integrací třetích stran.
Omezení Monday.com
- Platforma může být pro uživatele, kteří potřebují jednoduché nástroje, příliš složitá.
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 12 $/uživatel za měsíc
- Standard: 14 $/uživatel za měsíc
- Pro: 24 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 420 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com
Zde je názor uživatele G2:
Monday Work Management umožnil mému týmu a mně efektivně spolupracovat na široké škále projektů napříč odděleními. Je velmi užitečný pro udržení pořádku, sledování pokroku a podporu spolupráce.
💡 Tip pro profesionály: Podporujte pravidelné uklízení pracovních prostor. Uklizené prostředí může zvýšit soustředění a produktivitu.
5. Zoho One (nejlepší pro komplexní správu podnikových operací)
Zoho One je komplexní sada více než 45 integrovaných obchodních aplikací navržených pro správu celého provozu vaší kanceláře z jedné platformy.
Pomáhá týmům snadno plánovat, sledovat a spolupracovat na řízení projektů a úkolů, čímž zajišťuje plynulý pracovní postup a jasnou odpovědnost.
Nejlepší funkce Zoho One
- Snadno spravujte záznamy o zaměstnancích, sledujte docházku a zpracovávejte mzdy bez manuálních potíží pomocí nástrojů pro řízení lidských zdrojů a mezd.
- Automatizujte opakující se pracovní postupy napříč odděleními, od prodeje a financí až po lidské zdroje.
- Spravujte a sledujte úkoly v reálném čase pomocí přizpůsobených dashboardů.
Omezení Zoho One
- Přizpůsobení vyžaduje určitou dobu učení
Ceny Zoho One
- Flexibilní ceny pro uživatele: 105 $/uživatel za měsíc
- Cena pro všechny zaměstnance: 45 $/zaměstnanec za měsíc
Hodnocení a recenze Zoho One
- G2: 4,4/5 (více než 21 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho One
Zde je názor uživatele G2:
Flexibilita, kterou nabízí z hlediska přizpůsobení. Snadné použití. Zoho Projects používám už dlouhou dobu. Zoho People používám ke sledování výkonu svých spolupracovníků a Zoho Cliq pro interní komunikaci v týmu a moje zkušenosti jsou výjimečné.
6. Flowlu (nejlepší pro automatizaci obchodních procesů a sledování financí)
Flowlu je ideální volbou pro firmy, které potřebují více než jen správu úkolů. Kombinuje správu projektů s CRM, fakturací a sledováním financí.
Týmy mohou efektivně plánovat, přidělovat a sledovat práci, zatímco automatizace se postará o opakující se procesy a zajistí, že projekty budou probíhat podle plánu.
Nejlepší funkce Flowlu
- Vizualizujte obchodní strategie pomocí interaktivních myšlenkových map pro brainstorming a plánování.
- Automatizujte opakující se procesy pomocí přizpůsobených pracovních postupů a spouštěčů úkolů.
- Snadno spolupracujte díky integrovanému chatu, komentářům, sdílení dokumentů a klientským portálům.
- Získejte přehled v reálném čase díky pokročilým reportům o projektech, prodeji a finančních výsledcích.
Omezení Flowlu
- Omezené integrace třetích stran ve srovnání s konkurencí
Ceny Flowlu
- Zdarma: až pro 2 uživatele
- Team: 49 $/měsíc pro až 8 uživatelů
- Business: 99 $/měsíc pro až 16 uživatelů
- Professional: 199 $/měsíc pro až 25 uživatelů
- Enterprise: 329 $ za tým za měsíc
Hodnocení a recenze Flowlu
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 350 recenzí)
Co o Flowlu říkají skuteční uživatelé
Zde je názor uživatele G2:
Sekce Onboarding se mi opravdu líbila. Provází vás krok za krokem.
👀 Věděli jste? Hybridní modely práce se stávají normou. V roce 2024 přijalo 28 % pracujících dospělých ve Velké Británii hybridní pracovní uspořádání, které vyvažuje práci na dálku a v kanceláři.
7. Nifty (nejlepší pro automatizované pracovní postupy projektů)
Díky sledování milníků v reálném čase promění Nifty nejasné časové plány projektů v jasné plány. Týmy mohou přesně vidět, kde se nacházejí, co je čeká dál a jak každý úkol přispívá k celkovému výsledku.
Integrovaný chat umožňuje okamžité diskuse bez nutnosti přepínání mezi nástroji, zatímco správa dokumentů udržuje soubory a zpětnou vazbu v kontextu.
Nejlepší funkce
- Automatizujte pracovní postupy a snižte tak množství manuální práce díky inteligentní automatizaci.
- Stanovte jasné milníky projektu a sledujte pokrok vizuálně.
- Dohlížejte na více projektů najednou díky přehledům napříč projekty.
Šikovná omezení
- Žádné nástroje pro podrobné reportování
Výhodné ceny
- Zdarma: Až 2 projekty
- Starter: 49 $ měsíčně
- Pro: 99 $ měsíčně
- Podnikání: 149 $ měsíčně
- Neomezený: 499 $ měsíčně
Skvělá hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 430 recenzí)
8. Hive (nejlepší pro správu projektů založenou na datech)
Hive je určen pro týmy, které se při efektivní správě kancelářských pracovních postupů spoléhají na informace a analýzy v reálném čase. Kombinuje úkoly, online spolupráci a automatizaci s informacemi založenými na umělé inteligenci.
Díky několika zobrazením projektů, včetně Kanban, Gantt, Kalendář a Tabulka, mohou týmy vizualizovat práci způsobem, který jim nejlépe vyhovuje.
Nejlepší funkce Hive
- Spolupracujte s členy týmu prostřednictvím chatu, komentářů a oznámení v reálném čase.
- Sledujte čas strávený na úkolech pomocí integrovaného sledování času.
- Spravujte e-maily v rámci platformy díky nativní integraci e-mailů pro plynulou komunikaci.
Omezení Hive
- Časové rozvrhy, automatizace a přizpůsobené ovládací panely jsou k dispozici pouze jako placený doplněk.
Ceny Hive
- Zdarma
- Začátečník: 7 $/uživatel za měsíc
- Teams: 18 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
9. ProofHub (nejlepší pro centralizovanou spolupráci na projektech a v týmech)
Pokud váš tým potřebuje komplexní centrum pro spolupráci, aniž by musel přepínat mezi několika nástroji, Proofhub je ideální volbou. S tímto softwarem pro správu kanceláře můžete rozdělit projekty na jasné, strukturované pracovní postupy, které odpovídají procesům vašeho týmu.
Místo toho, abyste sledovali zpětnou vazbu prostřednictvím příloh e-mailů, můžete přímo označovat soubory, požadovat změny a schvalovat finální verze na jednom místě – ideální pro designérské týmy, domácí kanceláře, schvalování marketingových materiálů nebo právní dokumenty.
Nejlepší funkce ProofHub
- Sledujte projekty pomocí zobrazení Gantt, Kanban a Kalendář.
- Komunikujte plynule pomocí integrovaných diskusí a chatu, čímž snížíte závislost na externích aplikacích.
- Měřte produktivitu kanceláře pomocí sledování času a podrobných zpráv.
Omezení ProofHub
- Žádné pokročilé funkce automatizace
Ceny ProofHub
- Essential: 50 $/měsíc
- Ultimate Control: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze ProofHub
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
🧠 Zajímavost: Práce na dálku zvýšila spotřebu energie v domácnostech. Zaměstnanci pracující z domova hlásí vyšší účty za energie, což poukazuje na potřebu energeticky úsporného vybavení domácí kanceláře.
10. OfficeSpace (nejlepší pro správu a optimalizaci pracovního prostoru)
OfficeSpace je specializovaný nástroj pro správu kanceláří zaměřený na plánování pracovního prostoru, rezervaci stolů a správu zařízení, který je ideální pro hybridní a osobní týmy.
Díky interaktivním mapám kanceláří můžete v reálném čase sledovat dostupnost pracovních prostor, což usnadňuje přidělování stolů a zdrojů bez zmatků. Systém rezervace stolů a zasedacích místností vám pomůže efektivně spravovat sdílené prostory.
Nejlepší funkce OfficeSpace
- Snadno rezervujte stoly a místnosti a zvyšte tak efektivitu hybridní práce.
- Posilte bezpečnost na pracovišti pomocí adresáře zaměstnanců a správy návštěvníků.
- Analyzujte využití prostoru pomocí datových přehledů a analýz.
Omezení OfficeSpace
- Není ideální pro správu úkolů/projektů
Ceny OfficeSpace
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze OfficeSpace
- G2: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
Spravujte svou kancelář efektivně s ClickUp
Nejlepší řešení pro správu kanceláře neslouží pouze ke sledování úkolů, ale také eliminuje neefektivitu, omezuje manuální práci a udržuje týmy v synchronizaci bez nekonečných e-mailových řetězců nebo roztříštěných nástrojů.
Právě v tom vyniká ClickUp. Na rozdíl od rigidního softwaru pro správu kanceláře, který nutí týmy pracovat v pevně daných pracovních postupech, je ClickUp navržen tak, aby byl flexibilní podle potřeby.
Ať už se zabýváte provozem kanceláře, požadavky personálního oddělení nebo celofiremními projekty, ClickUp vám umožní přizpůsobit vše – od zobrazení úkolů (seznam, tabule, Ganttův diagram nebo dokonce kalendář) až po automatizované pracovní postupy, které za vás vyřizují schvalování, aktualizace a připomenutí.
Jste připraveni změnit způsob práce svého týmu? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma!