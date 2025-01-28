10 nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity agentur a týmů v roce 2025

V dynamickém světě agentur jsou termíny velmi důležité a komunikace probíhá nepřetržitě. Udržet produktivitu zaměstnanců a zajistit, aby v takovém prostředí nikdo nebyl vystaven stresu, je pro vedoucí pracovníky výzvou i prioritou.
Nástroje pro zvýšení produktivity jsou vynikajícím řešením tohoto problému. Investicí do správných nástrojů mohou agentury posílit své týmy, aby hladce plnily své úkoly a udržovaly si dobrou morálku.
Co byste měli hledat v nástrojích pro zvýšení produktivity?
Produktivita může mít pro různé týmy různý význam. Pro vaše obchodní zástupce to může být komplexní CRM, zatímco pro projektové manažery mohou být nezbytné nástroje pro sledování času, které zajistí spolehlivé řízení projektů.
Zde je několik klíčových faktorů, které je třeba zvážit při výběru nástrojů pro zvýšení produktivity pro vaši agenturu:
- Funkce pro spolupráci: Vyberte si produktivní software s integrovanými nástroji pro spolupráci a správu projektů, které usnadní interní komunikaci týmu během projektů nebo při úpravách dokumentů a prezentací.
- Přizpůsobení: Vyberte si flexibilní nástroj, který se snadno přizpůsobí pracovním postupům a procesům vaší agentury.
- Snadná integrace: Ujistěte se, že můžete zvolenou platformu pro zvýšení produktivity snadno integrovat do svého technologického prostředí, abyste zabránili vzniku datových sil.
- Dobrá uživatelská zkušenost: Vyberte nástroje s intuitivním uživatelským rozhraním, abyste minimalizovali náročnost učení a narušení pracovních postupů.
- Škálovatelnost: Upřednostněte nástroje pro zvýšení produktivity, které jsou vhodné pro správu více projektů pro týmy všech velikostí, protože tak zajistíte, že se nástroj přizpůsobí růstu agentury, aniž byste museli měnit platformu.
- Soulad s předpisy: Mějte přehled o souladu s předpisy (například HIPAA v USA, GDPR v EU a další), abyste se vyhnuli překážkám v budoucnosti.
Když se rozhodnete pro platformy, které se funkčně doplňují, můžete se těšit na pracovní postupy bez zbytečných opakování a se zvýšenou efektivitou.
Jste připraveni posunout svou produktivitu o úroveň výš?
Podívejte se na náš seznam nejlepších nástrojů, ze kterých si můžete v roce 2024 vybrat!
10 nejlepších nástrojů pro zvýšení produktivity, které mohou agentury využívat
Nyní, když jsme si ukázali, jaké vlastnosti je třeba hledat při výběru nástrojů pro zvýšení produktivity, pojďme se podívat na nejlepší nástroje pro agentury a pochopit, jak mohou pomoci vašemu týmu zlepšit jeho výkon.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro produktivitu a řízení projektů. Pomáhá firmám spravovat jejich projekty, vytvářet a ukládat dokumentaci, zpracovávat prodejní a marketingové kampaně a mnoho dalšího.
To je obzvláště užitečné pro agentury, které hledají jednoduché, ale škálovatelné řešení, které splní jedinečné požadavky týmu a podpoří mezifunkční spolupráci.
Například váš marketingový tým může navrhovat a spravovat marketingové kampaně od začátku do konce v ClickUp Docs, zatímco váš projektový manažer může dohlížet na projekty pomocí nástroje ClickUp Task Management. Vaše týmy prodeje a vztahů se zákazníky nezůstanou pozadu: Nechte je používat ClickUp CRM k podpoře generování potenciálních zákazníků a zapojení zákazníků.
ClickUp je nejznámější pro své funkce pro správu projektů. Platforma má pokročilé funkce, jako jsou úkoly a podúkoly (pro rozdělení velkého projektu), popisy úkolů, vlastní pole, stavy (pro přidání relevantních podrobností, přiřazených osob, termínů a příloh atd. k jednotlivým úkolům), sledování cílů (pro měření pokroku a produktivity projektu) a další.
Pomocí nástroje ClickUp pro sledování času můžete rozvrhnout svůj den tak, abyste se mohli soustředit na práci, nastavit odhady času pro jednotlivé úkoly a dokončené projekty, přidávat poznámky k časovým záznamům, abyste pochopili, kde a jak trávíte svůj čas, a prohlížet si své časové zprávy odkudkoli!
Můžete sledovat svůj čas z jakéhokoli zařízení, aktualizovat čas odkudkoli a vytvářet a přizpůsobovat si časové rozvrhy, abyste mohli efektivně spravovat své pracovní hodiny!
A pokud chcete svůj čas využívat ještě rozumněji, použijte ClickUp Automation. Můžete si vybrat z více než 100 vestavěných automatizačních sekvencí nebo je přizpůsobit tak, aby vaše rutinní, všední úkoly běžely na autopilota, zatímco vy se soustředíte na smysluplnější a důležitější práci.
Využití vestavěných šablon ClickUp pro různé projekty, kampaně a správu klientů je také vynikajícím způsobem, jak zvládnout více práce rychleji – bez nutnosti používat více nástrojů. Použití přednastavených formátů pro opakující se pracovní postupy znamená, že nemusíte vytvářet dokumenty, zprávy a další podklady od nuly. Vytváření vlastních šablon je hračka; můžete je použít jako vzory pro budoucí kampaně a procesy.
Šablona produktivity ClickUp nabízí jednoduchý způsob, jak sledovat akce a výsledky v celé vaší agentuře. Můžete nastavit týdenní a měsíční cíle, na kterých budou týmy pracovat. Poté stačí úkoly pro každý cíl rozdělit do jedné ze tří přizpůsobených kategorií – úkoly k provedení, úkoly v procesu a úkoly splněné – a sledovat tak pokrok.
Tato šablona není užitečná pouze pro měření produktivity na pracovišti – můžete ji také použít ke sledování osobní produktivity.
Agentury mohou konečně využít ClickUp Brain jako svého partnera v oblasti produktivity založeného na umělé inteligenci, který jim pomůže dosáhnout lepších výsledků a zároveň snížit manuální úsilí. ClickUp Brain pomáhá agenturám třemi způsoby:
- AI Writer for Work je kreativní partner pro brainstorming, který dokáže psát a upravovat poutavé texty od nuly. Stačí zadat zadání a během několika minut obdržíte obsah specifický pro danou roli – od stručných informací a kompletních blogových příspěvků až po texty pro úvodní stránky a zprávy pro klienty. Umí provádět kontrolu pravopisu a gramatiky a také překládat obsah do různých jazyků.
- AI Knowledge Manager pomáhá všem klást otázky a získávat kontextové a úplné odpovědi z jejich dokumentů, úkolů a projektů.
- AI Project Manager vám pomáhá spravovat a automatizovat vaši práci, včetně zpráv o postupu, individuálních standupů a aktualizací týmu.
Členové vašeho týmu získají asistenta s umělou inteligencí, který jim pomůže pracovat chytřeji a rychleji, takže všichni zůstanou produktivní!
Nejlepší funkce ClickUp
- Hladké řízení projektů: Rozdělte každý projekt klienta na úkoly a podúkoly, nastavte odhadované časy, sledujte své pracovní hodiny a mnoho dalšího.
- Sledujte pokrok pomocí sledování cílů: Analyzujte produktivitu svého týmu propojením projektů s cíli a nastavením měřitelných cílů.
- Vytvářejte dokumenty pro spolupráci: Vytvářejte dokumenty a wiki pomocí ClickUp Docs, sdílejte zpětnou vazbu pomocí komentářů a videoklipů a upravujte dokumenty současně.
- Pracujte chytřeji s ClickUp Brain: Využijte generativní schopnosti umělé inteligence ClickUp k psaní, úpravám a shrnování obsahu, vyhledávání užitečných informací a dalším činnostem.
- Získejte přístup k více než 1000 šablonám: Zvyšte produktivitu týmu díky přístupu k hotovým šablonám ClickUp pro všechny týmy a případy použití, místo abyste vytvářeli dokumenty od nuly.
Omezení ClickUp
- Pro začínající uživatele může být naučení se jejich používání náročné.
- ClickUp Brain je k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/uživatel za měsíc
- Business Plus: 19 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. WorkFlowy
WorkFlowy je textový nástroj pro zvýšení produktivity, který umožňuje uživatelům vytvářet seznamy s libovolným počtem hierarchií. Nabízí jeden z nejjednodušších způsobů, jak může celý váš tým pořizovat poznámky, spravovat projekty a sledovat úkoly.
Díky minimalistickému uživatelskému rozhraní (UI) bez rušivých prvků je tento nástroj skvělou volbou pro malé agentury, které nechtějí trávit čas složitými procesy. Mezi funkce WorkFlowy patří seznamy s odrážkami, sdílené odkazy bez nutnosti přihlášení a komentáře. Tyto funkce usnadňují vašim týmům správu projektů a spolupráci na dokumentech.
Nejlepší funkce WorkFlowy
- Spravujte své projekty na detailní úrovni vytvářením víceúrovňových podúkolů s individuálními termíny a zúčastněnými stranami.
- Zajistěte konzistentnost svých dokumentů při každém kopírování a vkládání informací, protože Workflowy nahrazuje všechny instance těchto informací jinde.
- Poskytněte klientům přístup k vašim dokumentům pomocí odkazu bez nutnosti přihlášení, aby mohli zkontrolovat práci bez nutnosti vytvářet účet Workflowy.
Omezení WorkFlowy
- Bezplatný tarif nabízí minimální funkce.
- Workflowy neposkytuje integraci s jinými nástroji.
- Workflowy upřednostňuje minimální uživatelské rozhraní, což jednotlivým uživatelům ztěžuje jeho přizpůsobení.
Ceny WorkFlowy
- Navždy zdarma
- Pro: 4,99 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze WorkFlowy
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Google Keep
Google Keep je bezplatná aplikace pro pořizování poznámek od společnosti Google, která byla spuštěna v roce 2013. Díky jednoduchému a přehlednému uživatelskému rozhraní mohou uživatelé snadno zaznamenávat své myšlenky, organizovat seznamy úkolů a spravovat práci bez jakýchkoli rušivých vlivů.
Agentury využívající Google Workspace mohou z této aplikace výrazně těžit, protože se hladce synchronizuje s účty Google. Díky tomu je snadné sledovat nápady a spravovat všechny informace na jednom místě.
Google Keep má robustní aplikaci pro iOS a Android, díky které můžete vy i vaše týmy snadno pořizovat poznámky kdykoli a kdekoli!
Nejlepší funkce Google Keep
- Zaznamenávejte nápady pomocí funkce hlasového záznamu Google Keep, když jste na cestách.
- Přístup ke svým poznámkám z jakéhokoli zařízení jednoduše po přihlášení do svého účtu Google.
- Organizujte poznámky pomocí barevných štítků a roztřiďte je do kategorií.
- Sdílejte své poznámky s kolegy a upravujte je společně, abyste mohli spolupracovat.
Omezení služby Google Keep
- Google Keep nabízí omezené možnosti formátování textu.
- Neexistuje žádná historie revizí.
- Omezené funkce ve srovnání s jinými aplikacemi v této kategorii
Ceny služby Google Keep
- Google Keep je zdarma k dispozici v rámci Google Workspace.
Hodnocení a recenze Google Keep
- G2 (Google Workspace): 4,6/5 (více než 42 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
4. DeskTime
DeskTime je nástroj pro sledování času, který firmám umožňuje monitorovat aktivitu zaměstnanců, sledovat čas strávený na úkolech a analyzovat trendy produktivity. Pomáhá agenturám optimalizovat alokaci zdrojů, identifikovat činnosti, které vedou ke ztrátě času, a zlepšit procesy řízení projektů.
Implementací nástroje pro sledování času, jako je DeskTime, mohou agentury také zvýšit odpovědnost, podpořit transparentnost a měřit produktivitu. Může to být užitečné, pokud s dodavateli používáte hodinový platební plán.
Nástroje jako DeskTime, které neustále monitorují čas zaměstnanců, však mohou vést k vytvoření kultury mikromanagementu, proto je důležité stanovit jasné cíle a očekávání, než je začleníte do svého pracovního postupu.
Nejlepší funkce DeskTime
- Automatizujte sledování času pomocí desktopové aplikace DeskTime. Získejte přesné údaje o pracovní době svých zaměstnanců bez nutnosti ručního vyplňování časových rozpisů.
- Získejte podrobné zprávy o produktivitě týmu s přehledem o pracovní době a úrovni výkonu vašeho týmu. Můžete také porovnat trendy výkonu a zkontrolovat, zda nedošlo k poklesu produktivity vašeho týmu.
- Nastavte připomenutí přestávek , abyste povzbudili své zaměstnance k načerpání nové energie.
- Pořizujte v náhodných intervalech snímky obrazovky svých zaměstnanců, abyste získali důkaz o jejich práci a zajistili, že firemní zdroje nejsou zneužívány.
Omezení DeskTime
- Bezplatný tarif podporuje pouze jednoho uživatele.
- DeskTime neposkytuje podrobné úrovně přístupu.
- Hovory se nesledují, což znamená, že čas strávený na schůzkách se nepočítá jako produktivní čas.
Ceny DeskTime
- Lite: Zdarma
- Pro: 5 $/uživatel za měsíc
- Premium: 7 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: 14 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze DeskTime
- G2: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
5. Calendly
Calendly je „platforma pro automatizaci plánování“, která umožňuje jednotlivcům a týmům vytvářet odkazy pro plánování schůzek a přiřazovat schůzky na základě dostupnosti členů týmu.
Používání nástroje pro plánování schůzek, jako je Calendly, agenturám šetří čas, omezuje konflikty v plánování a zajišťuje koordinaci schůzek (a komunikace s klienty). To v konečném důsledku zvyšuje produktivitu, protože se uvolní cenný čas pro důležitější úkoly.
Nejlepší funkce Calendly
- Vytvořte landing page s termíny schůzek a sdílejte ji se svými klienty, aby si mohli snadno rezervovat termín.
- Vytvořte stránku schůzek pro svůj tým a přiřazujte schůzky dostupným členům týmu, když si někdo rezervuje termín.
- Provádějte ankety během schůzek
- Propojte Calendly se svým CRM, nástrojem pro správu projektů nebo kalendářem a mějte přehled o svých schůzkách.
Omezení Calendly
- Stránky pro plánování schůzek nabízejí minimální možnosti přizpůsobení a brandingu.
- Po rezervaci schůzky nelze změnit ani aktualizovat místa.
- Žádné vlastní pracovní postupy na organizační úrovni
Ceny Calendly
- Zdarma: Zdarma
- Standard: 12 $/místo za měsíc
- Týmy: 20 $/místo za měsíc
- Enterprise: Cena začíná na 15 000 USD ročně
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
6. Zapier
Zapier je přední automatizační platforma na trhu, která organizacím umožňuje propojit a integrovat různé aplikace a nástroje bez nutnosti programování. Agentury mohou Zapier využít k automatizaci opakujících se úkolů, synchronizaci dat mezi různými platformami a zefektivnění pracovních postupů v celé organizaci.
Šetří čas, snižuje počet manuálních chyb, zvyšuje efektivitu řízení projektů, zlepšuje komunikaci s klienty a usnadňuje administrativní úkoly.
Zapier obsahuje předem připravené spouštěče a akce, které vám umožní propojit více než 6000 aplikací a spouštět pracovní postupy zahrnující více aplikací.
Nejlepší funkce Zapier
- Nastavte automatizaci bez kódování pomocí nástroje Zapier s funkcí drag-and-drop. Propojte své aplikace a nastavte automatizované pracovní postupy.
- Nastavte víceakční pracovní postupy napříč několika aplikacemi nebo platformami, abyste zajistili plynulé pracovní postupy a synchronizaci dat v reálném čase.
- Vytvořte automatizaci jednoduše zadáním textových pokynů AI botovi Zapier a usnadněte práci svým zaměstnancům, kteří nejsou technicky zdatní.
- Přidejte do pracovních postupů schvalovací formuláře
Omezení Zapieru
- Automatizace s velkým počtem zaps, úkolů nebo akcí může být nákladná.
- Některé pracovní postupy a integrace mají omezené spouštěče a akce.
- Někteří uživatelé hlásí potíže s hledáním chyb a laděním automatizace.
Ceny Zapier
- Navždy zdarma
- Starter: 29,99 $ měsíčně
- Profesionální: 73,50 $ měsíčně
- Tým: 103,50 $ měsíčně
- Společnost: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
7. Slack
Slack je oblíbená aplikace pro interní komunikaci, která usnadňuje zasílání zpráv v reálném čase a spolupráci mezi členy týmu. Slack je obzvláště užitečný pro agentury, které tak mohou snadno zapojit klienty a dodavatele do svého pracovního prostoru.
Na rozdíl od e-mailu vám Slack pomáhá vytvářet skupiny pro vaše týmy a klienty, čímž zajišťuje kontextové konverzace, ve kterých nikdo není vynechán.
Slack také nabízí různé rozšíření třetích stran, které usnadňují implementaci dalších produktivních hacků, jako je získávání oznámení o stavu úkolů a sledování času stráveného na úkolech a projektech.
Nejlepší funkce Slacku
- Přidejte své klienty do svého pracovního prostoru Slack, abyste mohli lépe spolupracovat a mít všechny konverzace přehledně uspořádané.
- Podporujte interní komunikaci týmu pomocí přímých zpráv (DM) a audio a video hovorů.
- Integrujte Slack s dalšími nástroji a dostávejte oznámení na základě přednastavených spouštěčů, například pro důležité e-maily od klientů nebo aktualizace úkolů.
- Organizujte konverzace ve specializovaných kanálech pro klienty, týmy nebo projekty a zajistěte transparentnost mezi všemi členy skupiny.
Omezení aplikace Slack
- Kvalita zvuku a obrazu při hovorech ve Slacku není tak dobrá jako u jiných pokročilých aplikací pro videokonference.
- Navigační lišta Slacku může působit nepřehledně, pokud máte mnoho kanálů a přímých zpráv.
- Aplikace by se mohla stát dražší, zejména s dodatečnými náklady na předplatné rozšíření a integrace třetích stran.
Ceny Slacku
- Bezplatný tarif: Navždy zdarma
- Pro Plan: 8,75 $/uživatel za měsíc
- Plán Business+: 15 $/uživatel za měsíc
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 32 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
8. Asana
Dalším nástrojem, který může zvýšit produktivitu vašeho týmu, je Asana. Tato univerzální softwarová platforma pro řízení projektů umožňuje týmům (a agenturám) efektivně organizovat, spravovat a sledovat své denní plány.
Asana nabízí 50 připravených šablon navržených pro podporu mezifunkční spolupráce. Váš tým navíc může využít možnosti umělé inteligence Asany k vytváření chytrých cílů, získávání aktualizací stavu úkolů a dalším účelům.
Nejlepší funkce Asany
- Vytvářejte individuální projekty pro každého klienta a sledujte jejich průběh pomocí úkolů a podúkolů.
- Prohlédněte si graf pracovního vytížení vašeho týmu v reálném čase a podle toho přidělujte nové projekty.
- Stanovte cíle a KPI pro každého klienta a přiřaďte je k vašim projektům, abyste mohli měřit produktivitu týmu a oslavovat úspěchy.
- Ušetřete čas díky automatizaci. Nastavte spouštěče a akce pro přesun úkolů, přiřazování DRI a odesílání připomínek, abyste zajistili smysluplné rozdělení práce.
Omezení Asany
- Strmá křivka učení pro nové uživatele může být pro velké týmy limitující.
- Úkol lze přiřadit pouze jednomu uživateli, což je problematické, pokud na úkolu pracuje více uživatelů.
- Projekty Asana lze exportovat pouze jako soubory CSV, nikoli jako soubory JSON nebo Excel, což může omezovat flexibilitu.
Ceny Asany
- Osobní: Navždy zdarma
- Starter: 13,49 $/uživatel za měsíc
- Pokročilá: 30,49 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Individuální ceny
- Enterprise+: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
9. Hubspot
Hubspot je „all-in-one“ platforma pro marketingové, prodejní a zákaznické týmy. Nabízí řadu nástrojů pro zvýšení produktivity agentur, které pomáhají firmám zapojit zákazníky v každé fázi jejich cesty.
Hubspot můžete použít pro generování potenciálních zákazníků, provádění marketingových kampaní a vyřizování požadavků zákaznické podpory.
Nejlepší funkce Hubspotu
- Spravujte všechny své prodejní, marketingové a dokonce i zákaznické funkce na této komplexní platformě.
- Automatizujte rutinní práce. Nastavte automatizované pracovní postupy pro vaše prodejní a marketingové procesy, jako je odesílání e-mailů a sledování potenciálních zákazníků.
- Využijte bezplatné nástroje Hubspot, jako je CRM a asistent kampaní, abyste zvýšili efektivitu svého týmu a dosáhli svých cílů v oblasti produktivity.
- Snadno zapojte svůj tým díky modernímu uživatelskému rozhraní Hubspot a propracovaným postupům pro zapojení nových zaměstnanců.
Omezení Hubspotu
- Hubspot může být pro malé a střední týmy drahý, protože základní funkce jsou k dispozici pouze v rámci plánu Professional a dalších vyšších plánů.
- Roční smlouvy Hubspot postrádají flexibilitu
- A/B testování není k dispozici v nižších tarifech.
- Při přizpůsobování šablon Hubspot jsou vyžadovány určité technické znalosti (například CSS).
Ceny Hubspot
- Zdarma
- Starter: 20 $ měsíčně
- Profesionální: 800 $ měsíčně
- Enterprise: 3600 $ měsíčně (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Hubspot
- G2 (Hubspot Marketing Hub): 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra (Hubspot Marketing Hub): 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
10. Miro
Miro je oblíbená online platforma pro spolupráci na tabuli, která týmům umožňuje spolupracovat v reálném čase bez ohledu na jejich umístění. S Miro můžete efektivně vymýšlet, brainstormovat, plánovat a organizovat své nápady.
Aplikace má několik funkcí pro spolupráci, jako je TalkThrough (která vytváří videoklipy a nahrávky obrazovky z tabulek Miro) a Interactive Presentation Mode (který podporuje obousměrnou komunikaci mezi uživateli během schůzek a prezentací).
Miro navíc obsahuje vestavěné šablony produktivity pro vše – od agilních pracovních postupů a řízení projektů až po ledoborce a hry.
Nejlepší funkce Miro
- Pořádejte interaktivní schůzky s obousměrnými prezentacemi a umožněte členům svého týmu přispívat na tabuli v reálném čase.
- Podporujte asynchronní spolupráci. Vytvářejte videonávody svých tabulek (a prezentací) pomocí Talktrack a umožněte svému týmu spolupracovat ve svém volném čase.
- Vytvořte nástroj pro řízení projektů ve stylu Kanban pomocí lepících poznámek, textových polí a tvarů, abyste mohli projekty sledovat vizuálně.
- Kládejte otázky, vytvářejte myšlenkové mapy a mnoho dalšího díky integrovaným funkcím GenAI od Miro.
Omezení Miro
- Omezené funkce v bezplatném tarifu
- Neexistuje žádná výchozí možnost pro uložení vlastních tabulek jako šablon.
- Někteří uživatelé zjistili, že relace náhodně vyprší, což vede ke ztrátě práce.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 10 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 20 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 000 recenzí)
Zvyšte produktivitu své agentury s Clickup
Malé změny vedou k velkým výsledkům. To platí zejména v případě produktivity.
Pro agentury to znamená optimalizovat pracovní postupy a poskytnout zaměstnancům podporu, kterou potřebují k vykonávání své práce – ať už se jedná o nástroj pro správu projektů, komunikaci s kolegy nebo provádění každodenních operací.
Nezapomeňte si vybrat nástroje pro řízení projektů, které podporují vaše operace a procesy. S ClickUpem toho můžete snadno dosáhnout!
Pracujte lépe díky správě projektů, vytváření dokumentů pro spolupráci, brainstormingu pomocí tabulek a dokonce i přístupu k inteligentnímu asistentovi AI – to vše prostřednictvím platformy ClickUp, která nabízí vše v jednom.
Chcete se dozvědět více? Zaregistrujte se zdarma a objevte pohodlí efektivních pracovních postupů na dosah ruky.