10 nejlepších softwarů pro správu pracovních zakázek v oblasti údržby v roce 2025

Podnikání funguje na základě výměny hodnot. Když vytvoříte hodnotu prostřednictvím produktu nebo služby, vaši zákazníci za ni zaplatí. Každodenním projevem tohoto principu jsou pracovní příkazy.
Ať už se jedná o požadavky vznesené klientem nebo interní, preventivní nebo opravné, efektivní zpracování požadavků na pracovní příkazy zajišťuje plynulý chod podniku.
Software pro správu pracovních zakázek vám pomůže snadno zpracovávat pracovní zakázky bez ruční práce, která často vede k chybám, nadbytečnostem a nesouladu s předpisy. Kdykoli můžete čelit auditu – musíte zajistit, abyste měli jasný záznam všech informací, dodržovali správné postupy a měli zavedená vhodná bezpečnostní opatření.
Správný software pro správu pracovních zakázek vám pomůže zpracovávat a sledovat příchozí a odchozí pracovní zakázky, čímž zlepší koordinaci týmu a správu majetku.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších softwarů pro správu pracovních zakázek pro rok 2024. Tento seznam obsahuje různé možnosti, od pokročilých funkcí po uživatelsky přívětivé designy, a pomůže vám najít ten, který nejlépe vyhovuje potřebám vaší organizace.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu pracovních zakázek?
Při výběru softwaru pro správu pracovních příkazů zvažte funkce, které zefektivňují správu údržby a zvyšují provozní efektivitu. Zde jsou důležité aspekty, na které se zaměřit:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Software musí mít jednoduché ovládací panely a intuitivní procesní tok, aby se v něm snadno orientovalo.
- Komplexní správa údržby: Hledejte funkce, jako je automatické plánování údržby a aktualizace stavu v reálném čase, které podporují podrobné sledování požadavků na údržbu, plánování a provádění.
- Nástroje pro komunikaci v reálném čase: Komunikační kanály, jako jsou zprávy v aplikaci a upozornění v rámci softwaru, zlepší koordinaci mezi členy týmu.
- Mobilní přístupnost: Funkce přizpůsobené pro mobilní zařízení, jako jsou push notifikace a responzivní design, umožňují vzdálený přístup a aktualizace.
- Reporting a analytika: Přehled o údržbářských činnostech, jako je sledování prostojů a analýza nákladů, a jejich dopady jsou klíčové pro neustálé zlepšování.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Možnost přizpůsobit software vašim konkrétním provozním procesům, například upravit pravidla pro stanovení priority úkolů nebo přizpůsobit formuláře požadavků.
- Škálovatelnost: Ujistěte se, že software zvládá zvýšenou pracovní zátěž a další funkce, jako je správa více lokalit a pokročilé přizpůsobení rolí uživatelů.
- Cenová efektivita: Zvažte cenovou strukturu, abyste se ujistili, že odpovídá vašemu rozpočtu a nabízí dobrý poměr ceny a výkonu.
10 nejlepších softwarů pro správu pracovních zakázek pro rok 2024
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších softwarových řešení pro správu pracovních zakázek. Design těchto nástrojů pomáhá zefektivnit procesy a zlepšuje koordinaci týmu, čímž zajišťuje efektivní správu údržby.
1. ClickUp
ClickUp je oblíbený komplexní software pro správu projektů. Obsahuje vše, co organizace potřebuje ke správě projektů a spolupráci údržbářských týmů.
Funkce Form View od ClickUp je ideální pro zpracování požadavků na pracovní příkazy. Díky 360stupňovému přehledu můžete snadno spravovat pracovní příkazy a shromažďovat podrobné informace. Zachycuje odpovědi a okamžitě směruje práci správnému týmu ve správný čas.
Funkce Form View pomáhá vytvářet vlastní formuláře pro zaznamenávání konkrétních relevantních údajů nebo informací potřebných pro požadavky na údržbu.
Manažeři údržby mohou přizpůsobit formuláře pomocí vlastních polí, aby mohli kategorizovat a organizovat typy dat. Shromažďují zpětnou vazbu o službách za účelem zlepšení objednávek, požadavků na údržbu a požadavků na služby.
Form View vyniká svou funkcí automatického vytváření sledovatelných úkolů na základě odpovědí ve formuláři. To znamená, že všechny informace z požadavku na pracovní příkaz převádí na úkoly, které lze realizovat.
Funkce automatizace proaktivně šetří čas a zároveň organizuje veškerou komunikaci a data na jedné platformě.
Zkušeným uživatelům nabízí ClickUp Form View flexibilitu při zaznamenávání relevantních dat pomocí podmíněné logiky. Formuláře se dynamicky aktualizují na základě odpovědí, díky čemuž lépe zachycují relevantní informace.
Pokud vám nevyhovuje funkce Form View nebo vám něco připadá složité, šablona formuláře pro pracovní požadavky ClickUp je velmi užitečná. Použití šablony formuláře pro pracovní požadavky vám pomůže eliminovat potřebu e-mailových požadavků, dobře spravovat zdroje a snadno sledovat průběh různých projektů.
Tyto šablony objednávkových formulářů vám pomohou využít formulář k přijímání potenciálních zakázek, shromažďování požadavků před schválením úkolů a sledování práce od začátku do konce.
Funkce ClickUp
- ClickUp AI : Využijte generativní AI k vytváření úkolů, psaní e-mailů, shrnování poznámek a nastavování připomínek, abyste vylepšili správu projektů klientů.
- Agilní řízení projektů : Využijte funkce agilního řízení projektů, které jsou vhodné pro celou řadu projektů.
- Dokumenty : Využijte výhody stylu Google Docs s podporou umělé inteligence pro společnou tvorbu a správu dokumentů.
- Všestranné zobrazení : Využijte více než 15 způsobů zobrazení postupu projektu, včetně zobrazení seznamu, rámečku, kalendáře, tabule, Ganttova diagramu, myšlenkové mapy, pracovní zátěže a aktivity.
- Možnosti bez kódování: Využijte rozsáhlé možnosti přizpůsobení pomocí vlastních polí a dashboardů, abyste se přizpůsobili různým pracovním postupům a obchodním modelům.
- Reporty v reálném čase : Využijte pokročilé funkce reportování s přizpůsobitelnými dashboardy pro komplexní přehled o projektech a úkolech.
- Spolupráce : Zapojte se do týmové spolupráce a komunikace díky funkcím, jako je zobrazení chatu, úpravy dokumentů a integrace e-mailů.
- Sledování času : Využijte flexibilní funkce sledování času, včetně možností označování fakturovatelných hodin a úpravy sledovaného času.
- Mobilní aplikace : Spravujte úkoly a projekty na cestách pomocí plně responzivní mobilní aplikace.
Omezení ClickUp
- Bezplatný tarif nabízí omezenou kapacitu úložiště.
- Vyšší prémiové tarify jsou pro malé podniky drahé.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. MaintainX
MaintainX je webový software pro správu pracovních příkazů, údržbu a CMMS, který zlepšuje dokončování pracovních postupů a komunikaci týmu při údržbářských úkolech.
Je snadno přístupný z počítačů i mobilních zařízení, což z něj činí praktickou volbu pro výrobní, facility management a pohostinský průmysl.
Nejlepší funkce MaintainX
- Vyzkoušejte přehledné uživatelské rozhraní pro snadnou navigaci.
- Spravujte vše na cestách pomocí mobilní aplikace
- Vytvářejte a spravujte pracovní příkazy s přiloženými fotografiemi.
- Získejte dynamické SOP, které se přizpůsobují zadáním uživatelů.
- Využijte vestavěný chat pro lepší komunikaci v týmu.
Omezení MaintainX
- Pokročilé funkce, jako je integrace senzorů IoT, jsou k dispozici pouze v podnikových tarifech.
- Problémy s kompatibilitou s konkrétními systémy nebo zařízeními
Ceny MaintainX
- Základní: zdarma
- Essential: 16 $/měsíc na uživatele
- Premium: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze MaintainX
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
3. BlueFolder
BlueFolder je komplexní software pro správu terénních služeb, který je známý svým snadným nastavením a přizpůsobením.
Optimalizuje provoz údržby služeb díky uživatelsky přívětivým funkcím, od sledování pracovních příkazů až po zapojení zákazníků.
Nejlepší funkce BlueFolder
- Sledujte pracovní příkazy od začátku do konce, včetně úkolů a protokolů.
- Synchronizujte plány práce týmu a rozesílání s Outlookem a Google Kalendářem.
- Spravujte majetek, sledujte historii servisu a připojujte fotografie.
- Podpora více úkolů na jeden pracovní příkaz
- Nastavte opakující se úlohy pro rutinní úkoly.
- Vytvářejte pracovní postupy schvalované klienty na smartphonech a tabletech.
Omezení BlueFolder
- Potenciální náročnost učení pro nové uživatele
- Kompatibilita se stávajícími systémy nebo specifickými obchodními požadavky se liší.
Ceny BlueFolder
- Výhoda: Cena začíná na 100 USD/měsíc
- Pro Plus: Od 210 $/měsíc
- Enterprise: Od 440 $/měsíc
Hodnocení a recenze BlueFolder
- G2: 4,3/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 60 recenzí)
4. UpKeep
Software pro správu pracovních zakázek UpKeep nabízí kompletní řešení pro správu pracovních zakázek v oblasti údržby. Pomáhá organizovat plány údržby a zjednodušuje optimalizaci pracovních postupů, čímž zvyšuje produktivitu.
Tento software umožňuje uživatelům spravovat pracovní příkazy přímo ze smartphonů a usnadňuje řešení úkolů přímo na místě.
Nejlepší funkce UpKeep
- Zefektivněte vytváření, hodnocení, stanovení priorit a měření pracovních příkazů údržby.
- Přiřazujte a filtrujte pracovní příkazy podle kritérií, jako jsou technik, místo a priorita.
- Zkraťte dobu řešení a automatizujte sběr dat a reporting.
- Funkce přizpůsobené pro mobilní zařízení pro správu pracovních příkazů na cestách
Omezení UpKeep
- Potenciální náročnost učení pro nové uživatele
- Kompatibilita se stávajícími systémy nebo specifickými obchodními potřebami vyžaduje další přizpůsobení nebo integraci.
Ceny UpKeep
- Lite: 20 $/měsíc za základní správu objednávek
- Starter: 45 $/měsíc s řízením zásob
- Profesionální: 75 $/měsíc s pokročilými analytickými funkcemi
- Business +: Ceny na míru
Hodnocení a recenze UpKeep
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1300 recenzí)
5. Fracttal
Fracttal One, software pro správu pracovních příkazů od společnosti Fracttal, je řešením pro plánování, dokumentaci, sledování a dokončování údržbářských úkolů a pracovních příkazů.
Jedná se o řešení určené především pro mobilní zařízení, které je k dispozici pro hlavní operační systémy, jako jsou Android a iOS. Vyznačuje se responzivním designem pro pohodlnou správu pracovních příkazů a maximální využití zdrojů.
Nejlepší funkce Fracttal
- Vytvářejte plány údržby na základě konkrétních lokalit, přiřazujte úkoly a aktiva.
- Digitalizujte procesy správy pro lepší sledování úkolů a pracovních příkazů.
- Podpora bezpečné integrace s jiným softwarem
- Umožněte mobilní přístup pro provoz a rozhodování z jakéhokoli zařízení.
Omezení Fracttal
- Někteří uživatelé se domnívají, že metoda výpočtu odhadované průměrné hodnoty měřiče je nedostatečná.
- Chybí mu funkce pozastavení úkolů a neposkytuje důvody pro pozastavení, když k nim dojde.
Ceny Fracttal
- Komunita: Zdarma
- Starter: 229 $/měsíc při roční fakturaci nebo 2 748 $/rok
- Pro plán: 539 $/měsíc fakturovaných ročně nebo 6 468 $/rok
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Fracttal
- G2: 4,6/5 (390+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 850 recenzí)
6. Connecteam
Connecteam je software pro správu zaměstnanců a pracovních příkazů, který zefektivňuje řízení pracovní síly. Zjednodušuje plánování, komunikaci a rozvoj zaměstnanců.
Connecteam je známý svými nástroji zaměřenými na zaměstnance, které zvyšují produktivitu a zapojení týmu. Komplexní funkce platformy zajišťují hladký každodenní provoz a pomáhají rozvíjet vaše pracovní síly.
Nejlepší funkce Connecteam
- Vytvářejte plány, sledujte pracovní dobu a snadno integrujte systémy pro výplatu mezd.
- Vytvářejte vlastní formuláře a kontrolní seznamy pro správu úkolů v reálném čase a terénní zprávy.
- Získejte několik nástrojů pro propojení zaměstnanců, včetně pracovního chatu, průzkumů a správce událostí.
- Usnadněte zapracování, školení a uznání zaměstnanců, abyste udrželi motivovanou pracovní sílu.
Omezení Connecteam
- Některé pokročilé funkce vyžadují vyšší úroveň tarifu.
- Je třeba zhodnotit kompatibilitu se stávajícími systémy nebo specifickými obchodními požadavky.
Ceny Connecteam
- Plán pro malé podniky: zdarma
- Základní: 29 $/měsíc
- Pokročilý: 49 $/měsíc
- Expert: 99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
7. FMX
Software pro správu servisních zakázek FMX vybavuje techniky nezbytnými nástroji pro efektivní provoz v terénu.
Tento software vylepšuje správu úkolů, správu smluv a koordinaci, čímž zajišťuje včasné dokončení a efektivní komunikaci v týmu. Jeho schopnost integrovat se s několika softwarovými systémy a zároveň nabízet služby přizpůsobené integrace z něj činí hodnotný software pro správu pracovních zakázek.
Nejlepší funkce FMX
- Vytvářejte a upravujte formuláře požadavků, abyste zachytili všechny důležité podrobnosti.
- Získejte přístup k kompletnímu produktu FMX na mobilních zařízeních.
- Zefektivněte procesy pracovních příkazů pomocí automatického směrování.
- Efektivní správa a sledování zásob
- Připojte k zařízení čárové kódy pro snadný přístup k informacím pomocí značení QR kódy.
- Vytvářejte přehledy v reálném čase a získejte přehled o výkonnostních metrikách pomocí reportovacích dashboardů.
Omezení FMX
- Příležitostná zpoždění v rozevíracích polích
- Inspekce automaticky nevytvářejí pracovní příkazy pro neúspěšné inspekce.
Ceny FMX
Ceny na míru
Hodnocení a recenze FMX
- G2: 4,8/5 (4+ recenze)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
8. ManagerPlus
Software pro správu pracovních příkazů ManagerPlus zjednodušuje procesy počítačového systému správy údržby prostřednictvím centralizované platformy pro generování, přiřazování, sledování a ukládání pracovních příkazů.
Je známý tím, že zahrnuje cloudový přístup, který umožňuje vedoucím údržby, operátorům a technikům získávat důležité údaje z připojených zařízení pomocí mobilních aplikací.
Tento software také nabízí funkce pro správu zásob, sleduje díly potřebné pro pracovní příkazy a optimalizuje programy údržby.
Nejlepší funkce ManagerPlus
- Plánujte kritické a preventivní údržbářské práce, abyste předešli poruchám a sledovali náklady na pracovní příkazy.
- Zabezpečte a sdílejte znalosti o údržbě pomocí vlastních šablon pracovních příkazů.
- Zjednodušte systém správy pracovních příkazů dodavatelů automatizací a centralizací procesů.
- Optimalizujte aktiva pro lepší návratnost investic díky cloudovému přístupu k datům v reálném čase.
Omezení ManagerPlus
- Někteří uživatelé považují tento software za obtížně ovladatelný.
- Chybí flexibilita při vytváření vlastních reportů pro získání konkrétních informací.
- Absence zpráv o prostojích
Ceny ManagerPlus
- Lightning Plus: 85 $/měsíc na uživatele
- Lightning Experience: 125 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ManagerPlus
- G2: 3,4/5 (9+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
9. Wrike
Wrike je nástroj pro správu projektů typu Software-as-a-Service (SaaS), který podporuje uživatele při správě a sledování projektů, termínů, pracovních plánů a různých pracovních postupů.
Vyniká svým vertikálním přístupem – nástroj vytvořený pro specializované funkce, který nabízí podrobnější zážitek než jeho konkurenti.
Nejlepší funkce Wrike
- Získejte více než 400 integrací s různými aplikacemi.
- Prohlédněte si různé možnosti zobrazení, jako jsou Ganttovy diagramy a Kanban tabule.
- Využijte pokročilé funkce pro vytváření reportů v rámci plánů Enterprise a Pinnacle.
- Využijte flexibilní časové osy pro sledování postupu projektu.
- Prozkoumejte funkce pro sledování problémů
Omezení Wrike
- Pokročilé bezpečnostní funkce jsou k dispozici pouze v rámci plánu Enterprise.
- Dražší ve srovnání s konkurencí Wrike.
Ceny Wrike
- Zdarma: Neomezený počet uživatelů a projektů, 2 GB úložného prostoru
- Tým: 9,80 $/měsíc na uživatele pro malé týmy
- Podnikání: 24,80 $/měsíc na uživatele za pokročilé nástroje
- Enterprise: Individuální ceny za pokročilé zabezpečení a škálovatelnost
- Pinnacle: Individuální ceny za přístup ke všem funkcím
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2500 recenzí)
10. EZOfficeInventory
EZOfficeInventory je cloudový software, který představuje špičkové řešení pro správu pracovních příkazů, majetku a údržby vhodné pro společnosti všech velikostí.
Nabízí funkce, jako je sledování položek napříč lokalitami, skenování čárových kódů pomocí mobilního telefonu, optimalizovaná správa skladových zásob a komplexní správa uživatelů a dodavatelů. Jeho GPS sledování je ideální pro monitorování polohy majetku.
Nejlepší funkce EZOfficeInventory
- Sledujte všechny své licence na jednom místě
- Vyzkoušejte cloudové řešení s přístupem pro více uživatelů.
- Navrhujte a tiskněte štítky majetku, podporující čárové kódy, QR kódy a RFID štítky.
Omezení EZOfficeInventory
- Placené přístupy k určitým klíčovým funkcím
- Chybová mobilní aplikace
Ceny EZOfficeInventory
- Essential: 35 $/měsíc
- Pokročilá verze: 45 $/měsíc
- Premium: 55 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze EZOfficeInventory
- G2: 4,4/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1400 recenzí)
Vaše cesta k chytřejšímu řízení pracovních zakázek a údržby
Seznámili jste se s nejlepším softwarem pro správu pracovních zakázek roku 2024 a ten správný nástroj může změnit způsob, jakým zpracováváte požadavky na údržbu. Nejde jen o rychlejší opravy, ale také o inteligentní správu, jasnou komunikaci a udržení náskoku.
Ať už jste malý tým nebo velká společnost, řešení zde vám bude sedět jako ulité. Pokud však chcete něco, co vám nejen sedí, ale přináší i něco navíc, zaregistrujte se na ClickUp a přesvědčte se sami! ?