Otestovali jsme nejlepší alternativy a konkurenty Wrike v roce 2025.

Když hledáte robustní a uživatelsky přívětivou alternativu k široce uznávanému řešení, jako je Wrike, může se vám zdát, že se budete muset spokojit s méně. Ať už hledáte alternativu z důvodu omezeného rozpočtu, specifických požadavků na funkce nebo preference jiného uživatelského prostředí, nalezení správného nástroje, který splní všechny vaše potřeby v oblasti řízení projektů, je významné rozhodnutí, které může ovlivnit celé vaše podnikání.
Jako šéfredaktor, který pracoval s celou řadou projektových managementů u svých klientů, vím, že každý nástroj má svůj jedinečný přístup k tradičním funkcím, potenciálu pro zefektivnění spolupráce a nevýhodám neefektivního projektového managementu. V tomto blogu se podíváme na 15 nejlepších alternativ a konkurentů Wrike v roce 2024.
Každá z těchto alternativ nabízí jedinečné funkce a výhody, které rozvíjejí konkurenci pro Wrike. Dozvíte se o nich vše, abyste mohli učinit informované rozhodnutí ohledně potřeb vašeho týmu v oblasti řízení projektů. Najděte pro svůj tým nejlepší platformu pro zvýšení produktivity vašich pracovních postupů!
15 nejlepších alternativ k Wrike
1. ClickUp – nejlepší software pro správu projektů typu „vše v jednom“
Vizualizujte úkoly, projekty a pracovní postupy způsobem, který vám nejlépe vyhovuje, pomocí více než 15 přizpůsobitelných zobrazení aplikace ClickUp.
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která každému týmu umožňuje spravovat projekty, spolupracovat chytřeji a sjednotit veškerou práci pod jedním nástrojem. Ať už jste nováčkem v oblasti aplikací pro správu projektů nebo zkušeným uživatelem, přizpůsobení ClickUp se může rozšířit na týmy jakékoli velikosti – vzdálené i kancelářské – a zajistit vám tak nejlepší produktivitu v životě.
Členové vašeho projektového týmu nejsou nuceni pracovat určitým způsobem. Místo toho vám umožňuje přirozeně reagovat na aktuální práci a poskytuje vám užitečné funkce. Projektoví manažeři nejsou vázáni na pevný systém. Místo toho jej můžete přizpůsobit tak, aby vyhovoval vašemu týmu. Můžete dokonce nastavit ClickUp tak, aby zvládal sprinty, scrum a další agilní metodiky projektového řízení.
Novinkou v rozsáhlé sadě funkcí ClickUp je ClickUp Brain, průlomový nástroj využívající umělou inteligenci k vylepšení úkolů v oblasti řízení projektů. S ClickUp Brain mohou týmy automatizovat rutinní procesy, dostávat inteligentní návrhy pro stanovení priorit úkolů a využívat asistenta psaní k sumarizaci poznámek, brainstormingu, vytváření akčních položek a dalším činnostem. ClickUp Brain zefektivňuje pracovní postupy, minimalizuje lidské chyby a uvolňuje týmům čas, aby se mohly soustředit na kreativní a strategické úkoly, které vyžadují lidskou vynalézavost.
Mezi oblíbené pohledy na jednoduché nebo složité řízení projektů patří:
- Zobrazení seznamu: Získejte přehled o stavu všech svých úkolů díky flexibilním možnostem třídění, filtrování a seskupování.
- Zobrazení ClickUp Board: Seskupte tabule podle stavu, přiřazeného pracovníka, priority a dalších kritérií, abyste identifikovali úzká místa a udrželi své projekty v pohybu.
- ClickUp Gantt view: Získejte přehled o prioritách, závislostech a úkolech, abyste mohli držet krok se změnami v projektu.
- Zobrazení pracovní zátěže: Nastavte a sledujte pracovní kapacitu svého týmu, abyste snadno zjistili, kdo má nedostatečnou nebo nadměrnou kapacitu.
Výhody ClickUp
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp pro přiřazování úkolů, projektů a pracovních postupů způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.
- Vlastní pole, díky kterým si ClickUp přizpůsobíte podle svých představ a budete moci spravovat vše, co si dokážete představit.
- Více příjemců pro přidělení jedné úlohy více než jedné osobě
- Přiřazené komentáře k delegovaným komentářům, které vyžadují akci
- Task Tray pro minimalizaci úkolů namísto otevírání nových karet prohlížeče
- Šablony pro CRM, správu webových stránek, prodej a další
Nevýhody ClickUp
- Někteří uživatelé mohou považovat rozsáhlé funkce a možnosti přizpůsobení aplikace ClickUp za příliš složité, což může vést k náročnějšímu zaučení nových členů týmu.
- Funkčnost mobilních aplikací někdy nemusí být tak robustní jako u desktopové verze.
Ceny ClickUp
- Plán Free Forever (nejlepší pro osobní použití)
- Neomezený tarif (nejvhodnější pro malé týmy, 7 $/člen za měsíc)
- Business Plan (nejlepší pro středně velké týmy, 12 $/člen za měsíc)
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
? Pokud potřebujete kompletní softwarovou sadu pro zpracování pracovních úloh a procesů ve vaší společnosti, rádi vám pomůžeme nastavit vše tak, abyste dosáhli úspěchu! Až budete připraveni, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (3 880+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 480 recenzí)
Jste připraveni vyzkoušet ClickUp? Importujte CSV soubor z Wrike a můžete začít.
2. Asana – nejlepší pro řízení práce
via Asana
Je to finální souboj: Wrike vs. Asana!
Pokud hledáte nejlepší alternativy k Wrike a chcete se vyhnout jeho komplikacím, pak je Asana rozumným nástrojem pro řízení projektů. Je snadno ovladatelná a má úžasný design s jednoduchými a snadnými funkcemi pro řízení projektů.
Jedná se však o downgrade oproti Wrike a Asana nemá tolik užitečných funkcí ani pokročilých funkcí pro správu projektů. Obě aplikace mají vlastní možnosti pracovních postupů a úkolů, což je výhodné, pokud je třeba jeden projekt trochu upravit v případě, že se vymyká normálu.
Jednou z klíčových předností Wrike oproti Asaně je stream aktivit. Tato funkce vám umožňuje zobrazit aktualizace a oznámení z různých projektů, takže můžete v případě potřeby okamžitě jednat.
Jak Asana, tak Wrike nabízejí zajímavé přehledy na dashboardu, které vám pomohou rychle zjistit stav projektů, aktualizace a správu pracovní zátěže.
S aplikací Asana však narazíte na podobné problémy jako s aplikací Wrike. Konkrétně je obtížné zapojit celou organizaci. Asana je jednou z lepších alternativ aplikace Wrike, ale stále nenabízí mnoho různých zobrazení ani přizpůsobení, které můžete potřebovat, a často nefunguje.
Bonus: Asana vs Monday !
Výhody Asany
- Správa úkolů
- Opakující se úkoly
- Vlastní pole
- Data zahájení
- Mobilní aplikace
- Šablony
Nevýhody Asany
- Není ideální pro složité projekty s více pracovními postupy.
- Chybí funkce více přiřazených osob
Ceny Asany
- Osobní (zdarma): neomezený počet zpráv, projektů a úkolů
- Starter (13,49 $/uživatel za měsíc): formuláře, milníky a časová osa
- Advanced (30,49 $/uživatel za měsíc): pracovní zátěž, schvalování a portfolia
Hodnocení zákazníků Asana
- G2: 4,3/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
Podívejte se, jak si ClickUp vede v porovnání s Asanou a dalšími alternativami k Asaně .
Používáte nyní Asanu? Importujte svá data a přejděte ještě dnes na ClickUp !
3. Monday – Nejlepší pro vizualizaci časových os projektů
via Monday
Monday nabízí skvělý přehled na vysoké úrovni, což je něco, v čem Wrike příliš nevyniká. Díky mřížkovému stylu je to atraktivní systém pro správu projektů. Navíc se snadno používá. Uživatelsky přívětivé rozhraní vám umožňuje uspořádat věci podle preferencí každého uživatele.
Jejich vizuální časová osa také poskytuje rychlý přehled o tom, na čem členové vašeho týmu pracují. Projektoví manažeři to mohou využít k odhadu pracovního zatížení, zdrojů a času.
Problém je v tom, že Monday.com nabízí pouze obecné přehledy. Jako jedna z populárních alternativ Wrike, Monday neobsahuje úkoly ani projekty. Stává se tak dalším nástrojem pro správu projektů, který musíte přidat ke svému skutečnému seznamu úkolů a stávajícímu pracovnímu postupu.
A vážně, proč se jmenujete Monday? Nikdo nemá rád pondělky.
Máte pochybnosti? Podívejte se na naši komplexní pondělní recenzi
Výhody Monday
- Vlastní pole a stavy
- Barevné kódování
- Zobrazení tabule
- Ganttovy diagramy
- Mobilní aplikace
Nevýhody aplikace Monday
- Funkce nejsou tak propracované ve srovnání s jinými alternativami Asany v tomto seznamu.
- Dashboardy jsou placenou prémiovou funkcí.
Ceny Monday
- Individuální (zdarma): neomezený počet tabulek, více než 200 šablon a 500 MB úložného prostoru
- Základní (9 $/uživatel za měsíc): sdílené formuláře, sekce aktualizací a 5 GB úložného prostoru
- Standard (12 $/uživatel za měsíc): integrace Zoom, zobrazení Kanban a 20 GB úložného prostoru
- Pro (19 $/uživatel za měsíc): soukromé tabule, zobrazení grafů a 100 GB úložného prostoru
- Podniky: Kontaktujte prodejní oddělení
Hodnocení zákazníků Monday
- G2: 4,6/5 (3 290+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 540 recenzí)
Podívejte se, jak ClickUp v porovnání s Monday jako jedna z nejlepších alternativ Wrike.
Líbí se vám ClickUp a chcete přejít z Monday? Importujte svá data z Monday ještě dnes .
4. Toggl – nejlepší pro sledování času
via Toggl
Toggl je software pro řízení projektů a někdy také jedna z méně známých alternativ Wrike. Skládá se ze tří různých řešení: Toggl Track, Toggl Plan a Toggl Hire. Vizuální plány Toggl Plan doplňují řízení změn, když správa více projektů v tabulkách přináší více práce než podpory.
Ve srovnání s Wrike nabízí Toggl omezenou flexibilitu v oblasti reportingu, nepodporuje blokování webových stránek a vyžaduje zakoupení samostatných tarifů pro sledování času, správu projektů a nábor zaměstnanců.
Výhody aplikace Toggl
- Zefektivněte komunikaci pomocí komentářů a sdílených časových os projektů.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí opakujících se úkolů
Nevýhody aplikace Toggl
- Export dat projektu pro použití s jinými nástroji je placená prémiová funkce (řešení pro export najdete u alternativ k Toggl ).
- Hostující uživatelé pracovního prostoru (externí zainteresované strany nebo členové týmu) platí za prémiové funkce.
Ceny Toggl
- Tým (8 $/měsíc na uživatele): neomezené časové osy týmu, vizuální správa pracovní zátěže a neomezené plánovací tabule
- Business (13,35 $/měsíc na uživatele): pozvěte hostující uživatele do pracovního prostoru, exportujte data z projektů a získejte prioritní podporu
Hodnocení zákazníků Toggl
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
5. Flow – nejlepší pro správu úkolů
prostřednictvím Flow
Flow se prezentuje jako jednoduchý nástroj pro správu úkolů, a přesně tím také je. Úkoly jsou uspořádány přehledným způsobem, takže uživatelé mohou rychle aktualizovat, kde se právě nacházejí.
Další výhodou je jejich reporting o postupu úkolů a projektů. Díky němu víte, jak daleko je úkol od dokončení a jak k němu přispívá každý člen týmu.
Problémem je, že projekty nejsou propojeny s žádnými většími pracovními prostory, což může způsobit zmatek. Z tohoto důvodu nemá smysl, aby celá vaše organizace používala pouze určitou podmnožinu.
Kromě toho za tuto cenu nezískáte příliš mnoho funkcí pro správu projektů.
Ano, jsou levnější a dostupnější než Wrike, ale co za to skutečně dostanete?
Jednoduchý software pro správu úkolů nedokáže vyřešit mnoho problémů, které vám řešení pro správu projektů, jako je ClickUp, mohou poskytnout zdarma!
Flow pros
- Správa zdrojů
- Sledování času
- Mobilní aplikace
- Zobrazení tabule
- Zobrazení seznamu
Nevýhody Flow
- Chybí centralizovaný koordinátor, který by pomáhal s centralizovaným nasazením a monitorováním.
Ceny Flow
- Základní (6 $/uživatel za měsíc): 25 uživatelů, neomezený počet úkolů a projektů
- Plus (8 $/uživatel za měsíc): opakující se úkoly, vyhledávání a 250 GB úložného prostoru
- Pro (10 $/uživatel za měsíc): soukromé týmy, bohaté komentáře a neomezené úložiště
Hodnocení zákazníků Flow
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (90+ recenzí)
Podívejte se, jak si ClickUp vede v porovnání s Flow jako alternativa k Wrike. Importujte svá data z Flow do ClickUp pomocí souboru CSV !
6. Jira – nejlepší pro softwarové týmy
prostřednictvím Jira
Nechápejte mě špatně, Jira je velmi výkonný nástroj pro řízení projektů. Má spoustu funkcí, včetně sledování problémů, sledování chyb a dalších, které mohou být užitečné pro týmy agilního řízení projektů.
Funkce vyhledávání je úžasná, pokud víte, jak ji používat. A to je klíčová věc u Jira jako jedné z nejlepších alternativ Wrike – musíte často nahlížet do dokumentů nápovědy.
Jira byla vytvořena pro týmy zabývající se vývojem softwaru, ale využívá tradiční design a metodiku. Proto se nehodí pro mezioborové týmy, které řídí komplexní projekty.
Je skvělý pro vývojové a IT týmy, které potřebují opravit mnoho věcí, ale rozhodně nebude fungovat pro všechny bez rozdílu. Pokud se pokusíte, aby fungoval pro všechny, nikdo ho nebude chtít používat. Přechod z Wrike na Jira bude jistě obtížný, což bude další frustrující zkušenost.
Hledáte alternativy? Podívejte se na nejlepší alternativy k Jira .
Výhody Jira
- Vlastní stavy
- Upravit komentáře
- Sledování chyb
- Šablony
Nevýhody Jira
- Složité uživatelské rozhraní a migrace ztěžují správu úkolů.
- Pro nové uživatele není nastavení produktů intuitivní.
Ceny Jira
- Zdarma: 10 uživatelů, agilní reporting a automatizace
- Standard (8,15 $/uživatel za měsíc): pokročilá oprávnění, integrace a 250 GB úložného prostoru
- Premium (16 $/uživatel za měsíc): role v projektu, přehled pro správce a neomezené úložiště
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení zákazníků Jira
- G2: 4,2/5 (více než 4 440 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 11 180 recenzí)
Podívejte se, jak ClickUp v porovnání s Jira jako alternativa k Wrike.
Používáte nyní Jira? Importujte místo toho do ClickUp !
7. Smartsheet – nejlepší pro správu projektů v tabulkách
prostřednictvím Smartsheet
Smartsheet je nástroj pro správu projektů, který vám umožňuje spravovat, sledovat a plánovat více projektů. Zobrazení karet je jedním ze čtyř zobrazení, které usnadňuje organizaci úkolů pomocí karet s funkcí drag-and-drop. Po aktivaci se list změní na strukturu Kanban tabule založenou na hodnotách v rozevíracím seznamu, seznamu kontaktů nebo sloupcích symbolů. Další informace najdete v naší příručce pro správu projektů Smartsheet!
Výhody Smartsheet
- Karty lze přeskupit pro lepší stanovení priorit v rámci stejného sloupce tabule Kanban.
- Na celý účet lze aplikovat vlastní branding.
Nevýhody Smartsheet
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif (podívejte se na alternativy Smartsheet s bezplatnými tarify).
- Nevhodné pro malé agentury
Ceny Smartsheet
- Pro (7 $/měsíc na uživatele): zobrazení kalendáře, závislosti a formuláře
- Business (25 $/měsíc na uživatele): neomezená automatizace, tvorba dokumentů a korektury
- Enterprise (ceny na vyžádání u Smartsheet): jednotné přihlášení/SAML, neomezené úložiště příloh a přehledy o práci
Hodnocení zákazníků Smartsheet
- G2: 4,4/5 (7 220+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 250 recenzí)
Porovnejte Smartsheet Vs Asana !
8. Trello – nejlepší pro Kanban tabule
prostřednictvím Trello
Trello vyniká při zahájení osobních projektů a rychlém vytváření seznamů úkolů. Jeho minimalistická povaha má však i nevýhodu – samo o sobě toho totiž moc nedokáže. Kvůli jeho integraci musíte vrstvit nástroj za nástrojem, abyste mohli realizovat jakékoli komplexní projekty.
A pokud nejde o dort, mnoho vrstev není zábavné. ?
Nechápejte nás špatně. Jsme všichni pro přizpůsobení a integraci. Trello však téměř znemožňuje cokoli dokončit bez přidání další integrace.
Pokud máte velký a/nebo rostoucí tým, funkce aplikace Trello vám budou vyhovovat.
Trello nefunguje dobře při velkém pracovním zatížení, přeskakování z projektu na projekt nebo u jakéhokoli portfolia, které vyžaduje více projektů. Je obtížné vědět, co je určeno pro vás a co je přiděleno týmu, a komunikovat se zúčastněnými stranami projektu.
Nejste si jisti ohledně Trello? Podívejte se na tyto alternativy k Trello .
Výhody Trello
- Zpracování přirozeného jazyka
- Funkce drag-and-drop
- Správa úkolů
- Spolupráce
- Připomenutí
Nevýhody Trella
- Plánování termínů a uzávěrů je téměř nemožné.
- Časové plány projektů je obtížné sestavit
Ceny Trello
- Zdarma: neomezený počet karet, protokol aktivit a členů
- Standard (5 $/uživatel za měsíc): neomezený počet tabulek, pole zákazníků, uložené vyhledávání
- Premium (10 $/uživatel za měsíc): časová osa, kalendář a zobrazení dashboardu
- Enterprise (17,50 $/uživatel za měsíc): neomezený počet pracovních prostorů, oprávnění pro celou organizaci, bezplatné SSO
Hodnocení zákazníků Trello
- G2: 4,5/5 (20 410+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 12 390 recenzí)
Zjistěte, jak ClickUp v porovnání s Trello jako alternativa k Wrike.
Používáte Trello? Importujte do ClickUp hned teď !
9. GanttPro – nejlepší pro Ganttovy diagramy
via GanttPro
Pokud máte rádi Ganttovy diagramy pro řízení projektů, GanttPro si zamilujete. Stačí vám jen pár minut, abyste se stali zkušenými uživateli, protože je tak snadné se v něm zorientovat.
Vy plánujete projekty a GanttPro je automaticky zařadí do vašeho časového plánu. Časová osa s funkcí drag-and-drop je také úžasnou funkcí, která vám umožní rychle přeplánovat pracovní postup, pokud se příliš mnoho věcí překrývá.
Můžete také stanovovat priority úkolů, odsazovat a odsazovat, nastavovat závislosti, trvání a sledovat průběh projektu na Ganttově diagramu.
GanttPro je jednou z nejlepších alternativ k Wrike, zejména pro ty, kteří dávají přednost softwaru pro tvorbu Ganttových diagramů.
Výhody GanttPro
- Plánování
- Ganttovy diagramy
- Zobrazení kalendáře
Výhody a nevýhody Gantt
- Nevhodné pro týmy, které nechtějí pracovat výhradně s Ganttovými diagramy pro většinu projektů.
- Drahé placené tarify
Ceny GanttPro
- Základní (9,99 $/uživatel za měsíc): sledování nákladů, správa pracovní zátěže a týmová spolupráce
- Pro (15,99 $/uživatel za měsíc): úkoly, správa zdrojů a správa času
- Business (24,99 $/uživatel za měsíc): sledování času, správa pracovní zátěže, plánování rozpočtu
- Podniky: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení zákazníků GanttPro
- G2: 4,8/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
Importujte z GanttPro a začněte používat ClickUp !
10. Basecamp – nejlepší pro malé týmy
prostřednictvím Basecamp
Pokud chcete uniknout složkám Wrike, pak by Basecamp mohl být dobrou volbou pro správu projektů.
Wrike bohužel nemá skutečný Ganttův diagram, zatímco Basecamp integruje svůj diagram spíše do kalendáře s termíny splatnosti. Wrike má také stream aktivit, kde můžete dostávat oznámení a aktualizace, zatímco Basecamp volí model fóra.
Basecamp i Wrike však zaostávají jako spolehlivé nástroje pro řízení projektů ve dvou klíčových oblastech: designu a použitelnosti.
Basecamp je bezpochyby velmi jednoduchý na používání. Jeho tvůrci se však rozhodli zachovat jednoduché rozhraní, které neumožňuje přílišnou kreativitu ani spolupráci. Design aplikace Wrike je podobně zastaralý, na obrazovce je příliš mnoho položek.
Basecamp vám nevyhovuje? Podívejte se na tyto alternativy k Basecampu .
Výhody Basecampu
- Skupinový chat v reálném čase
- Snadné použití
- Šablony
Nevýhody Basecampu
- Nevhodné pro malé agentury, které realizují více projektů současně.
- Omezený bezplatný tarif
Ceny Basecamp
- Basecamp: (15 $/uživatel za měsíc) měsíční platba podle skutečného využití
- Basecamp Pro Unlimited (299 $/měsíc): neomezený počet uživatelů, projektů a 500 GB úložného prostoru
Hodnocení zákazníků Basecamp
- G2: 4,1/5 (více než 4 940 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 13 350 recenzí)
Podívejte se, jak ClickUp v porovnání s Basecamp jako alternativa k Wrike.
Importujte své úkoly z Basecampu do ClickUp pomocí souboru CSV !
11. Scoro – Nejlepší pro středně velké týmy
via Scoro
Scoro je software pro správu práce určený pro malé a střední podniky, které chtějí řídit aktivity generující příjmy za účelem zefektivnění fakturace klientům. Tato alternativa k Wrike umožňuje týmům změnit svůj způsob práce z reaktivního na proaktivní.
Zjistěte, proč ClickUp je lepší řešení než Scoro !
Výhody Scoro
- Digitální plánovač s funkcí drag-and-drop a úkolová tabule Kanban
- Cenové nabídky a sledování pipeline
Nevýhody Scoro
- Vlastní funkce postrádají pokročilé možnosti
- Nevhodné pro agilní týmy
Ceny Scoro
- Essential (26 $/měsíc na uživatele): projekty, kalendáře a řídicí panely
- Standard (37 $/měsíc na uživatele): sledování času, šablony projektů a opakující se úkoly
- Pro (63 $/měsíc na uživatele): sledování fakturovatelného času, matice úkolů a zamykání časových rozpisů
- Ultimate (cenu si vyžádejte u společnosti Scoro): jednotné přihlášení, neomezený počet vlastních polí a zákaznický portál
Hodnocení zákazníků Scoro
- G2: 4,5/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
12. LiquidPlanner – Nejlepší pro správu portfolia
prostřednictvím LiquidPlanner
LiquidPlanner je aplikace pro řízení projektů, která nabízí funkce jako automatické plánování úkolů, stanovení priorit úkolů, odhady času a další. Klíčovou funkcí, kterou projektoví manažeři LiquidPlanner ocení, je prediktivní plánování. Pro všechny projekty se provádí několik simulací, aby se vytvořily realistické a přesné prognózy.
Ve srovnání s Wrike postrádá LiquidPlanner vizuální nástroje pro spolupráci, jako jsou myšlenkové mapy pro týmy provádějící kreativní brainstormingové sezení.
Výhody LiquidPlanner
- Nabízí automatické vyrovnávání zdrojů, aby se eliminovalo přetížení a zlepšilo využití zdrojů.
- Inteligentní informace na podporu klíčových rozhodnutí v průběhu celého životního cyklu programu
- Inteligentní odhad pro úplné snížení rizika
Nevýhody LiquidPlanner
- Nevhodné pro malé agentury, které realizují více projektů současně.
- Omezený bezplatný tarif
Ceny LiquidPlanner
- Essentials (15 $/měsíc na uživatele): prediktivní plánování, odhad rozsahu a integrované sledování času
- Professional (28 $/měsíc na uživatele): import úkolů, kontrola a export časových rozvrhů a přizpůsobitelné panely pracovního prostoru
- Ultimate (42 $/měsíc na uživatele): skupiny členů, neomezený počet pracovních prostorů a neomezený počet projektů
Hodnocení zákazníků LiquidPlanner
- G2: 4,2/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 600 recenzí)
13. Podio – nejlepší pro přizpůsobené pracovní postupy
prostřednictvím Podio
Podio je jednou z mnoha bezplatných alternativ Wrike, které vám nabízejí více možností přizpůsobení než Wrike ve stejném strukturovaném formátu.
Tento systém pro správu projektů není nijak převratný ani příliš inovativní, ale je to spolehlivý nástroj, který vám pomůže dokončit práci a zlepšit spolupráci vašeho týmu.
Stav, přístup správce a strukturu svých projektů můžete přizpůsobovat flexibilněji než u mnoha jiných softwarů pro správu projektů.
Citrix Systems vlastní Podio, které je skvělou volbou, pokud již používáte mnoho programů Citrix pro cloud, VPN nebo virtualizaci desktopů.
Kvůli tomuto pozadí však Podio není tak intuitivní, i když se dá srovnat s rozhraním Facebooku. Projektoví manažeři mohou potřebovat pomoc, aby se s ním naučili pracovat a porozuměli mu, a to nejen v tom, jak používat některé jeho funkce.
Výhody Podio
- Správa úkolů
- Sledování času
- Bezplatná verze
- Zobrazení tabule
- Zobrazení seznamu
Nevýhody Podio
- Omezený bezplatný tarif
- Prodejní dashboardy jsou placenou prémiovou funkcí.
Ceny Podio
- Zdarma: správa úkolů a pracovní prostory
- Základní (7,20 $/uživatel za měsíc): neomezený počet externích uživatelů a položek
- Plus (11,20 $/uživatel za měsíc): automatizované pracovní postupy a správa uživatelů
- Premium (19,20 $/uživatel za měsíc): synchronizace kontaktů a vizuální přehledy
Hodnocení zákazníků Podio
- G2: 4,1/5 (více než 370 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 280 recenzí)
Podívejte se, jak si ClickUp vede v porovnání s Podio jako alternativa k Wrike!
Importujte svá data z Podio do ClickUp .
14. Paymo – Nejlepší pro jednotlivé uživatele
prostřednictvím Paymo
Paymo je bezplatná intuitivní platforma pro správu projektů určená pro jednotlivé uživatele a vedoucí týmů, kteří se zabývají správou zdrojů. Nabízí také Kanban tabule a sledování času, které umožňuje freelancerům snadno sledovat čas strávený prací pro každého klienta.
Ve srovnání s Wrike a dalšími konkurenty v tomto seznamu není Paymo vhodné pro mezifunkční agilní týmy, které pravidelně zpracovávají složité projekty.
Výhody Paymo
- Vlastní pracovní postupy s Kanban tabulemi
- Více přiřazených osob ke stejnému úkolu
- Šablony úkolů
Nevýhody Paymo
- Ganttovy diagramy jsou placenou prémiovou funkcí.
- Omezený bezplatný tarif
Ceny Paymo
- Zdarma: zobrazení úkolů, nativní sledování času, projekty
- Starter (9,90 $/uživatel za měsíc): neomezený počet klientů, neomezený počet faktur a integrací
- Small Office (15,90 $/uživatel za měsíc): neomezený počet úkolů, neomezený počet časových záznamů a opakující se úkoly
- Business (23,90 $/uživatel za měsíc): Ganttovy diagramy, prioritní podpora a online vzdálená pomoc
Hodnocení zákazníků Paymo
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
15. Planview Clarizen – nejlepší pro řízení projektů na podnikové úrovni
prostřednictvím Planview Clarizen
Poslední na tomto seznamu je Planview Clarizen. Jedná se o další skvělou aplikaci pro řízení projektů, která nabízí projektová portfolia, správu úkolů a spolupráci.
Umí také automatizovat pracovní postupy, obchodní procesy a upozornění, což výrazně šetří čas.
Jediným problémem je, že se jedná o nástroj na podnikové úrovni.
To je skvělá zpráva pro velké týmy, které na to mají rozpočet.
Pokud však jde o malé týmy, musíte hledat jiné řešení pro správu projektů. Cenový plán Planview Clarizen (který na svých webových stránkách neuvádějí) může být pro vás příliš drahý.
Výhody Planview Clarizen
- Integrace SAP pro fakturaci
- Správa zdrojů
- Rozpočtování nákladů na projekt
- Sociální spolupráce
- Kanbanová tabule
- Bot pro Slack
- Časové rozvrhy
Nevýhody Planview Clarizen
- Omezená mobilní funkčnost
- Obtížné použití na více zařízeních
Ceny Planview Clarizen
- Plán Enterprise (cena na vyžádání): sociální spolupráce, přizpůsobení a analytika
- Neomezený tarif (cena na vyžádání): neomezený počet projektů, programů a úložného prostoru
Hodnocení zákazníků Planview Clarizen
- G2: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 160 recenzí)
Podívejte se, jak si ClickUp vede v porovnání s Clarizen jako alternativa k Wrike. Importujte svá data z Clarizen do ClickUp ještě dnes !
Co hledat v nástrojích pro správu projektů, jako je Wrike?
Stále si nejste jisti, kterou alternativu k Wrike si vybrat?
Zde je několik klíčových funkcí, na které byste se měli zaměřit při výběru správné alternativy k Wrike:
- Uživatelská přívětivost: Dobrá alternativa k Wrike by měla být navržena s ohledem na uživatele a měla by být od začátku snadno použitelná. Hledejte platformy, které nabízejí podrobné pokyny, jak začít a jak rychle a snadno přizpůsobit uživatelské profily. Kromě toho funkce jako nabídky typu drag-and-drop, šablony úkolů a intuitivní nástroje pro správu projektů pomohou zajistit hladký přechod od Wrike.
- Nástroje pro spolupráci: Silné nástroje pro spolupráci jsou nezbytné pro jakoukoli alternativu Wrike, kterou si vyberete. Hledejte platformy, které nabízejí zasílání zpráv v reálném čase mezi členy týmu, komentáře k projektům, sdílení souborů a další funkce pro spolupráci, aby týmy mohly spolupracovat bez ohledu na to, kde se nacházejí nebo k jakým zařízením mají přístup.
- Integrace: Většina zefektivněných pracovních postupů vyžaduje řadu aplikací a služeb, aby bylo vše hotovo včas, proto je důležité se ujistit, že všechny potenciální alternativy Wrike nabízejí řadu integrací s oblíbenými aplikacemi třetích stran, jako jsou Slack, Gmail a Dropbox. To pomůže týmům ještě více zefektivnit procesy řízení projektů tím, že eliminuje ruční zadávání dat a zajistí, že všechna relevantní data přijatá z externích zdrojů budou k dispozici na jednom místě.
- Funkce reportingu a analytiky: Funkce analytiky a reportingu jsou nezbytné pro informované rozhodování o úkolech a projektech v rámci pracovního toku vaší organizace. Hledejte platformy, které poskytují přehled o úrovni produktivity jednotlivých týmů i metriky výkonu související s konkrétními úkoly nebo projekty, abyste mohli identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a zvýšit tak celkovou efektivitu při používání alternativ k Wrike.
Více informací najdete v naší Komplexní recenzi Wrike !
Najděte nejlepší konkurenci Wrike pro váš tým
Pokud jste začali hledat alternativu k Wrike, brzy zjistíte jednu věc:
Je jich opravdu mnoho.
Ale zatímco hledáte, nezapomeňte na svůj cíl: dosáhnout vyšší produktivity způsobem, který bude celý váš tým rád používat.
Čím jednodušší je software pro správu projektů, tím více času zbývá na samotnou práci. Zamyslete se nad tím, jak můžete zefektivnit svůj pracovní postup a sdílení souborů, zlepšit spolupráci a ponořit se do kreativních projektů, a to vše bez náročného učení.
V podstatě se zamyslete nad tím, jak může platforma pro řízení projektů a produktivitu, jako je ClickUp, skutečně změnit způsob, jakým pracujete a spolupracujete.
Stáhněte si ClickUp ještě dnes zdarma, seznamte se s dokonalým řešením pro správu projektů a rozlučte se s Wrike. ?