20 nejlepších alternativ a konkurentů Smartsheet pro projektové řízení 2025

Hledáte nejlepší alternativy Smartsheet?
Smartsheet je sice schopná platforma se základními funkcemi pro správu projektů, má však některé závažné nevýhody. Smartsheet je známý tím, že je při aktualizaci nebo obecné správě projektů, které jsou trochu složitější, poněkud neohrabaný. Zadruhé je to drahá volba pro agilní projekty a sledování zdrojů, které najdete v mnoha alternativách Smartsheet.
Pokud nejste fanouškem řízení projektů pomocí tabulek, máte na výběr i jiné možnosti! Proto jsme tady – abychom vám představili nejlepší nástroje, které vám nejen pomohou organizovat projekty, ale také platformy, které to dokážou pomocí různých zobrazení.
Zde je 20 nejlepších alternativ Smartsheet, které byste měli zvážit (včetně podrobných informací o hlavních funkcích, výhodách a nevýhodách, cenách a hodnoceních zákazníků každého nástroje).
Proč hledat alternativy Smartsheet?
Smartsheet je v podstatě software pro práci s tabulkami . Lze jej však použít i pro řízení projektů. A to je jeho hlavní nevýhoda, protože s tímto konkrétním zobrazením lze dělat jen omezený počet věcí.
Zjednodušeně řečeno, tabulky jsou pro moderní projektové řízení, kde se – přiznejme si to – soustředíme především na produktivitu, nepraktické. Pokud hledáte komplexní řešení, které pomůže týmům zvýšit produktivitu, Smartsheet není vždy tou nejlepší volbou.
Pokud však chcete spravovat obrovské množství dat (a prohledávat je 😬) nebo se spoléhat na ruční zadávání dat pro škálování správy portfolia podnikových projektů, pak by to mohl být nástroj pro vás. Pro většinu lidí je však velmi nepohodlné pracovat se vším v buňkách a sloupcích, zejména pokud je pro vaši organizaci nezbytná spolupráce na projektech.
Smartsheet postrádá základní funkce pro spolupráci a reporting, které pomáhají týmům prosperovat.
Týmy, které spolupracují, prostě podávají lepší výkony. Průzkumy dokonce ukazují, že hlavním důvodem, proč zaměstnanci a vedoucí pracovníci považují projekt za neúspěšný, je špatná spolupráce.
Komplexní nástroj pro řízení projektů musí být vybaven integrovanými funkcemi chatu a komentářů, aby všichni byli v obraze. Smartsheet vyžaduje více e-mailové komunikace, což způsobuje překážky při hledání informací.
Stejně důležité jsou také funkce pro vytváření reportů o postupu projektu. Ve Smartsheet však musíte při vytváření podrobných Ganttových diagramů vše zadávat ručně.
Smartsheet sice disponuje funkcí týmového reportingu, ale není příliš uživatelsky přívětivá. Pro efektivní sledování projektů potřebujete přehlednější zobrazení pomocí grafů Velocity, Burnup a Burndown, které ve Smartsheetu nenajdete.
Smartsheet nemá funkce pro sledování času, které by vám pomohly vyvážit vaše zdroje.
Každý projektový manažer potřebuje ve své výbavě funkci pro sledování času.
Proč?
Tyto nástroje pro řízení projektů umožňují týmům být flexibilnější, takže mohou odhadovat produktivitu, implementovat efektivní řízení zdrojů, měřit fakturovatelný čas nebo sčítat čas strávený na více úkolech a projektech.
A co Smartsheet?
Smartsheet bohužel neobsahuje pokročilé a automatické funkce pro sledování času. To znamená, že nemáte možnost zjistit, kolik času jste strávili na konkrétním úkolu.
Smartsheet je jednou z dražších možností – i pro velké podniky.
Za prvé, Smartsheet nenabízí bezplatný tarif.
Cena plánu Pro začíná na 9 USD za uživatele a měsíc (až 10 uživatelů), zatímco cena plánu Business je 32 USD za uživatele a měsíc (minimálně tři uživatelé). To znamená 96 USD za měsíc za nejlevnější plán Business. Smartsheet nabízí také plán Enterprise s individuální cenou.
Závěrem lze říci, že Smartsheet je drahý, protože neposkytuje podrobnou správu zdrojů, více zobrazení projektů a funkce pro sledování času. Pokud ve své organizaci používáte Smartsheet A další nástroj pro zvýšení produktivity, možná je na čase zvážit jiné možnosti.
20 nejlepších alternativ Smartsheet, které musíte vyzkoušet
1. ClickUp
ClickUp je komplexní nástroj pro řízení projektů, který zahrnuje výkonné funkce pro řízení projektů, reporting, sledování a spolupráci. Budete mít vše, co potřebujete.
Zde je důvod, proč je ClickUp na prvním místě v tomto seznamu alternativ Smartsheet a jak jeho bezplatná verze dokáže více než placené plány Smartsheet! ClickUp Views vám umožní vizualizovat pracovní prostor vašeho projektu přesně tak, jak se vám líbí.
Ať už chcete zobrazit seznam, pole, Ganttův diagram, Kanbanovou tabuli nebo kalendář, ClickUp je přizpůsobitelný, takže všechny vaše různé týmy mohou pracovat z pohledu, který dává smysl. Představte si, že máte svůj prodejní tým v CRM, tým pro obsahový marketing v Kanbanu, IT v seznamu a produktový tým v kalendáři – vše propojené, aniž byste museli opustit platformu!
Každý úkol v ClickUp má vestavěnou sekci Komentáře pro diskuse týkající se projektu. Ať už chcete sdílet soubor nebo použít Přiřazené komentáře k označení kteréhokoli člena týmu k úkolu, ClickUp je dokonalým řešením pro spolupráci.
Na rozdíl od Smartsheet, vestavěná funkce ClickUp pro sledování času monitoruje práci vašeho týmu, sleduje fakturovatelné hodiny nebo shromažďuje čas strávený na projektech. ClickUp se také dokonale integruje s téměř jakýmkoli nástrojem pro sledování času od třetích stran, jako jsou Time Doctor, Timely a Everhour.
Šablona tabulky ClickUp vám pomůže organizovat a spravovat data ve strukturovaném formátu s přidanými funkcemi pro spolupráci a řízení projektů.
Klíčové vlastnosti
- Více než 100 předem připravených šablon pro automatizaci pracovních postupů: Automatizujte opakující se úkoly nebo si přizpůsobte a vytvořte vlastní automatizované pracovní postupy.
- Přetažení myší: Přetáhněte profil libovolného člena týmu z postranní lišty, abyste mu přidělili úkoly nebo přesunuli úkoly do jiného stavu.
- Myšlenkové mapy: Plánujte a organizujte nové nebo stávající úkoly, nápady nebo projekty pomocí vysoce vizuálního přehledu.
- Seznamy úkolů: Vytvářejte seznamy úkolů v rámci jednotlivých projektů, abyste jim dodali více detailů a zodpovědnosti.
- ClickUp Docs: Snadno vytvářejte, přiřazujte, označujte a organizujte dokumenty do úkolů a podúkolů, aby vše zůstalo na jednom místě.
- Vlastní stavy: Ne všechny týmy pracují stejně a přizpůsobitelné štítky a stavy usnadňují přizpůsobení pracovních postupů konkrétním potřebám.
Výhody
- Výkonný plán Free Forever s mnoha pokročilými funkcemi
- Skvělé pro Scrum, Kanban a další agilní projekty vývoje softwaru.
- Vizualizujte úroveň aktivity svého týmu pomocí podrobných zpráv.
- Velmi uživatelsky přívětivé uživatelské rozhraní pro zábavný a snadný software pro správu projektů
- Vlastní oprávnění, aby byli účastníci projektu neustále informováni
- Výkonné řídicí panely pro lepší správu práce
- S ClickUp Docs snadno vytvoříte projektový plán nebo propracované znalostní báze.
- Funguje s celou řadou integrací třetích stran ( Microsoft Office 365, Zoom, Slack a další).
- Závislosti pomáhají organizovat úkoly ve správném pořadí.
- Pohodlné šablony úkolů a funkce automatizace zabraňují začínat od nuly.
Nevýhody
- Nelze exportovat panely
- Není k dispozici white-labeling.
- Pro Docs nejsou k dispozici žádné tagy.
ClickUp neustále pracuje na odstranění těchto drobných nedostatků. Více informací o produktovém plánu ClickUp najdete zde a zde je náš seznam nejlepších alternativ ClickUp.
Ceny
ClickUp nabízí bezplatný tarif na dobu neurčitou a další čtyři cenové varianty, ze kterých si můžete vybrat:
- Navždy zdarma: Neomezený počet úkolů a členství Free Forever s 100 MB úložného prostoru
- Neomezený: 7 $ za uživatele a měsíc za neomezený počet dashboardů, Ganttových diagramů, členů, integrací a úložiště
- Business: 12 $ za uživatele a měsíc za neomezený počet týmů, myšlenkové mapy, správu pracovních postupů, sledování času a pokročilé automatizace.
- Enterprise: Individuální ceny pro white labeling, podnikové API a pokročilá oprávnění
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,7/5 (více než 1100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
2. Basecamp
Basecamp je agilní nástroj pro řízení projektů a spolupráci l zaměřený na malé a střední podniky. Ačkoli Basecamp usiluje o to, aby byl jedinou platformou uspokojující všechny potřeby projektů, má však některé nevýhody.
Klíčové vlastnosti
- Seznamy úkolů pomáhají při správě úkolů
- Chatovací platforma (Campfire a Pings) se skupinovými chatovacími místnostmi pro komunikaci v reálném čase
- Týmové zprávy pro podrobný přehled o jakémkoli úkolu nebo členovi týmu
- Hillovy grafy pomáhají sledovat průběh projektu v reálném čase.
- Funkce správy dokumentů pro přehledné uspořádání vašich dokumentů
Výhody
- Jednoduché rozhraní s nenáročnou křivkou učení
- Snadná funkce drag and drop pro sdílení souborů
- Praktický univerzální vyhledávací panel vám umožní snadný přístup k jakýmkoli informacím.
- Hodinové automatické zálohy zajišťují bezpečnost vašich projektových souborů.
Nevýhody
- Nemá pokročilé funkce pro organizaci úkolů nebo rozpočtování projektů.
- Žádné nativní funkce pro sledování času znamenají, že musíte používat integrace třetích stran.
- Aplikace Basecamp není zrovna nejlepší, pokud jde o seznamy úkolů.
- Funkce sledování projektů jsou omezeny pouze na Hillovy grafy.
Ceny
Paušální cena 99 $ měsíčně za neomezený počet uživatelů a neomezený počet projektů s 500 GB úložného prostoru pro soubory.
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,1/5 (více než 4400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 11 900 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Basecampu!
3. Asana
Asana je jednoduché softwarové řešení pro správu projektů, které je velmi oblíbené mezi projektovými manažery. Díky snadno použitelnému uživatelskému rozhraní a mnoha integracím je Asana alternativou Smartsheet, která je vhodnější pro menší a jednodušší projekty.
Porovnejte Asanu a Smartsheet!
Klíčové vlastnosti
- Kanbanová tabule pro snadnou správu pracovních postupů
- Sdílení souborů a komentáře k úkolům pro lepší spolupráci týmu
- Pokročilé funkce pro správu úkolů s podúkoly a kontrolními seznamy
- Výkonné přehledy projektů pro lepší správu zdrojů
Výhody
- Umožňuje spolupráci s členy vašeho týmu v reálném čase.
- Rychle delegujte úkoly pomocí automatických oznámení, když se jakýkoli úkol blíží ke svému termínu splnění.
- Speciální funkce určené pro agilní týmy, jako je správa backlogu a automatizace pracovních postupů.
- Vhodné pro správu více projektů a velkých týmů
Nevýhody
- Žádné nativní funkce pro sledování času
- Nelze přiřadit komentář členovi týmu
- Bezplatný tarif má omezenou funkčnost (chybí funkce jako cíle a vlastní pole).
- Úkoly nemohou mít více přiřazených osob.
Ceny
Platforma Asana vám nabízí čtyři možnosti, ze kterých si můžete vybrat:
- Základní verze zdarma
- Premium: 10,99 $ za uživatele a měsíc
- Podnikání: 24,99 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,3/5 (více než 6600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8700 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Asaně !
4. Trello
Trello je známý nástroj pro správu založený na Kanbanu, který díky automatizaci a integraci zvládá jednoduché projekty. Podívejme se, proč je toto SaaS řešení jedním z lepších konkurentů Smartsheetu:
Klíčové vlastnosti
- Interaktivní a přizpůsobitelné karty
- Power-upy pomáhají přidat další funkce do tabulek Trello.
- Kontrolní seznamy pro lepší organizaci úkolů
- Přehledné zobrazení pro lepší spolupráci týmu
- Barevně odlišené štítky usnadňují organizaci úkolů.
Výhody
- Plynulá křivka učení s přátelským uživatelským rozhraním
- Úkoly přiřazujte jednoduše přetažením názvu z postranní lišty na kartu.
- Spousta klávesových zkratek pro větší pohodlí
- Mobilní aplikace pro iOS a Android
Nevýhody
- Chybí nativní funkce pro vytváření reportů (možná budete muset dokoupit power-up).
- Nevhodné pro správu složitých projektů
- Nabízí pouze zobrazení Kanban tabule (zobrazení tabulky je ve fázi beta).
Ceny
Platforma Trello nabízí tři možnosti:
- Zdarma
- Podnikání: 9,99 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: 17,50 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,3/5 (více než 10 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 16 600 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Trello!
5. Jira
Jira je softwarové řešení pro sledování chyb a řízení projektů určené pro týmy Agile a Scrum. Na rozdíl od některých jiných nástrojů můžete dokonce použít jeho open-source verzi pro větší přizpůsobitelnost.
Podívejme se, proč se tento nástroj dostal na seznam nejlepších konkurentů Smartsheet.
Klíčové vlastnosti
- Výkonné agilní zobrazení s tabulemi Scrum a Kanban
- Vlastní šablony pracovních postupů a funkce automatizovaných pracovních postupů
- Plány pro vytvoření struktury vašich projektů
- Výkonné nástroje pro vytváření reportů, jako jsou grafy rychlosti a Ganttovy diagramy.
- Funkce sledování chyb a problémů
Výhody
- Pokročilý software pro řízení projektů pro agilní a Scrum management
- Umožňuje integraci třetích stran
- Vysoce přizpůsobitelné řídicí panely
- Výkonná mobilní aplikace, díky které budete mít své projekty vždy pod kontrolou
- Umí spravovat větší a komplexní podnikové projekty.
Nevýhody
- Složité nastavení a konfigurace
- Náročná křivka učení kvůli složitému uživatelskému rozhraní
- Drahé placené tarify
- Žádné funkce pro týmovou spolupráci pro efektivní koordinaci
Ceny
- Zdarma: až 10 členů týmu
- Standard: 7 $ za uživatele a měsíc za 250 GB úložného prostoru a až 5 000 uživatelů
- Premium: 14 $ za uživatele a měsíc za neomezené úložiště a až 5 000 uživatelů
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,2/5 (více než 3600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8900 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Jira !
6. Wrike
Wrike je další výkonný software pro řízení projektů a jedna z nejlepších alternativ Smartsheet. Díky svým funkcím na podnikové úrovni se stal oblíbenou volbou projektových manažerů po celém světě.
Zde je důvod, proč je to dobrá alternativa k Smartsheet:
Klíčové vlastnosti
- Funkce na podnikové úrovni
- Výkonné analytické nástroje pro vytváření zpráv o projektech
- Spolupráce s daty v reálném čase
- Unikátní třípanelový dashboard
Výhody
- Integrované sledování času
- Spousta integrací s aplikacemi pro sdílení souborů a sociální sítě
- Dobrá zákaznická podpora
Nevýhody
- Uživatelské rozhraní je komplikované a má strmou křivku učení.
- Mobilní aplikace postrádá funkčnost desktopové verze.
- Nelze přiřadit komentáře členům týmu
Ceny
Wrike nabízí tři varianty a omezenou bezplatnou zkušební verzi svého profesionálního tarifu, pro kterou není nutná kreditní karta.
- Zdarma: až pět členů
- Professional: 9,80 $ měsíčně za uživatele pro až 15 členů
- Obchodní aplikace: 24,80 $ měsíčně za uživatele pro až 200 členů
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,2/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1500 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Wrike!
7. Workzone
Workzone je oblíbený nástroj pro správu projektů, který existuje již od roku 2000. Díky svým jednoduchým funkcím pro správu projektů je skvělou alternativou k Smartsheet.
Klíčové vlastnosti
- Jednoduché funkce pro správu procesů
- Uživatelsky přívětivé uživatelské rozhraní
- Dobré funkce pro spolupráci
- Výkonné reportování
Výhody
- Jednoduchá křivka učení pro nové uživatele
- Software s mnoha možnostmi přizpůsobení
- Dobrá zákaznická podpora
Nevýhody
- Mobilní aplikace pro iOS a Android potřebují vylepšit.
- Omezené zobrazení projektů
- Nelze přiřadit komentáře
- Tato aplikace nemá bezplatnou verzi.
Ceny
Workzone nabízí 14denní bezplatnou zkušební verzi bez nutnosti zadávání údajů o kreditní kartě a má tři různé typy účtů:
- Týmový tarif: 24 $ měsíčně na uživatele za 100 GB úložného prostoru
- Profesionální tarif: 34 $ měsíčně za uživatele za 150 GB úložného prostoru
- Plán Enterprise: 43 $ měsíčně na uživatele za 200 GB úložného prostoru
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
8. Microsoft Projects
Microsoft Project, lépe známý jako MS Project, je platforma pro práci s tabulkami a jeden z nejstarších a nejrobustnějších nástrojů pro řízení projektů na trhu. MS Project můžete použít k řízení jednoduchých projektů, ale je vhodnější pro komplexní projekty nebo větší podniky.
Jednou z hlavních nevýhod MS Project je však náročná křivka učení. Tento nástroj nebude ideální volbou, pokud hledáte nástroj pro řízení projektů, který vám umožní začít okamžitě pracovat.
Klíčové vlastnosti
- Sledování času pomocí funkce pro odesílání časových rozpisů
- Správa zdrojů
- Vysoká úroveň a snadné vytváření přizpůsobených reportů vhodných pro komplexní projekty
- Pokročilé rozpočtování projektů
- Sdílené týmové kalendáře
Výhody
- Centralizované zobrazení domovské obrazovky pro snadný přístup k vašim projektům, vytváření nových projektů nebo prohlížení důležitých informací o projektech.
- Podporuje více metodik řízení projektů (agilní, vodopádové nebo hybridní) a pracovních postupů (Scrum, Kanban a dokonce i vlastní pracovní postupy).
- Umožňuje podrobné popisy úkolů
- Ms Project se hladce integruje s dalšími nástroji v Microsoft 365.
Nevýhody
- Náročná křivka učení, protože nástroj je určen pro pokročilé projektové manažery.
- Nepodporuje populární integrace, jako jsou Zapier nebo SalesForce.
- Chybí interaktivní dashboardy
- Drahé a často matoucí cenové modely
Ceny
Microsoft Project nabízí dvě cenové funkce. Existuje cloudový cenový model a lokální cenový model.
Cloudové řešení
- Projektový plán 1: 10 $ za uživatele za měsíc
- Projektový plán 3: 30 $ za uživatele za měsíc
- Projektový plán 5: 55 $ za uživatele za měsíc
On-premise řešení
- Project Standard 2021: Jednorázová platba ve výši 679,99 $.
- Project Professional 2021: Jednorázová platba ve výši 1 129,99 USD.
- Project Server: Ceny na míru dostupné na vyžádání
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,0/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 300 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Microsoft Projects!
9. Tabulky Google
Jednou z jednodušších alternativ Smartsheet je Google Sheets. Jedná se o bezplatný nástroj pro práci s tabulkami od společnosti Google, který má různé využití, například pro správu dat nebo dokonce pro řízení projektů. Google Sheets byl vytvořen na stejném principu jako Excel, ale je jednodušší a má přehlednější rozhraní.
Ačkoli je Google Sheets zdarma, jako nástroj pro řízení projektů má mnoho nevýhod. Pokud hledáte robustní nástroj pro moderní řízení projektů, nemusí být pro vás vhodný.
Klíčové vlastnosti
- Spolupráce týmu v reálném čase v Google Drive s možností zpracování až 100 uživatelů v jednom dokumentu najednou.
- Šablony projektů, jako jsou projektové plány, časové sledovače a časové osy projektů
- Ganttovy diagramy pro sledování postupu projektu
- Pokročilá analýza dat pomocí kontingenčních tabulek, podmíněného formátování a ověřování dat
Výhody
- 15 GB zdarma pro každého uživatele
- Snadné a intuitivní použití
- Podrobné uživatelské příručky, které vám pomohou, pokud narazíte na potíže
- Cloudový software, který zajišťuje snadný přístup k projektům kdykoli
- Bezplatné použití
Nevýhody
- Google Sheets nepodporuje přílohy, jako jsou fotografie.
- Ve výchozím nastavení není Google Sheets nástrojem pro správu projektů.
- Google Sheets neumožňuje přiřazovat úkoly přímo z aplikace.
- Vytváření projektových dashboardů v Google Sheets znamená překonávat různé překážky a provádět ruční aktualizace.
- Chybí podpora pro dlouhé dokumenty.
- Chybí nativní sledování času
Ceny
- Zdarma: Omezený úložný prostor
- Balíček Google Workspace: 12 USD za uživatele a měsíc s 1 TB úložného prostoru na uživatele
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,7/5 (více než 39 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Google Sheets!
10. Podio
Podio je v podstatě nástroj s nízkými požadavky na programování, který pomáhá firmám přizpůsobit práci a komunikaci. Jak přesně se Podio hodí jako nástroj pro řízení projektů? Podio vám umožňuje sjednotit všechna data o projektech, konverzace a pracovní postupy do centrálního centra pro spolupráci.
Klíčové vlastnosti
- Centrální administrační portál, který vám pomůže spravovat role a nastavovat přístupová oprávnění
- Integrované komunikační nástroje, které podporují sdílení souborů
- Přizpůsobené pracovní postupy pro správu projektů podle vašich potřeb a potřeb vašeho týmu
- Osobní panely pro navrhování práce podle vašich představ
- Umožňuje přiřazování úkolů prostřednictvím komentářů.
- Propojené CRM pro intuitivnější správu projektů zaměřených na klienty
Výhody
- Neomezená spolupráce pro snadné škálování
- Snadno použitelná mobilní aplikace pro správu projektů na cestách
- Integruje se s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Google Drive, DropBox, FreshBooks a další.
Nevýhody
- Základní funkce pro vytváření reportů
- Podio je náročné na nastavení a přizpůsobení pro vaši organizaci.
- Uživatelské rozhraní může působit složitě a zastarale.
- Chybí robustní knihovna šablon, což ztěžuje nastavení.
Ceny
Podio nabízí placené i bezplatné tarify. Bezplatný tarif však nabízí pouze základní funkce pro úkoly v rámci projektového řízení.
- Zdarma
- Základní: 7,20 $ za měsíc
- Plus: 11,20 $ měsíčně
- Premium: 19,20 $ měsíčně
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
11. Assembla
Na rozdíl od ostatních alternativ Smartsheet v tomto seznamu je Assembla čistě systémem pro řízení projektů pro týmy zabývající se vývojem softwaru. Tato platforma pro vývoj softwaru vám umožňuje hostování na Assembla nebo na vašich vlastních serverech. Jelikož je Assembla určena čistě pro řízení vývoje softwaru, funguje neuvěřitelně dobře pro týmy Agile a Scrum.
Klíčové vlastnosti
- Plánujte projekty s využitím různých pohledů a metodik, jako jsou Scrum, Gantt, Kanban, Waterfall a SAFe.
- Přenášejte úkoly členům týmu prostřednictvím zmínek nebo komentářů.
- Integrace projektů Git, SVN a Perforce
- Automatické aktualizace úkolů
- Karetní stěny a tabule úkolů pro snadnou vizualizaci projektů
Výhody
- Aplikace pro iOS pro správu projektů na cestách
- Více zobrazení projektů pro snazší sledování projektů
- Hladká spolupráce díky integrované komunikaci
- Sledování problémů je díky raketám a filtrování ticketů naprosto plynulé.
Nevýhody
- Postrádá robustní správu a kvantitativní zprávy.
- V porovnání s jinými nástroji poměrně drahé.
- Obtížná konfigurace
- Zastaralé a těžko ovladatelné rozhraní
Ceny
Assembla nemá bezplatný tarif, ale nabízí uživatelům 14denní bezplatnou zkušební verzi.
- Starter: 12 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise Cloud: 19 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise Self-Hosted: 16 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 80 recenzí)
12. Teamwork
Teamwork je snadno použitelná alternativa Smartsheet pro systém řízení projektů. Tato aplikace pro správu klientů je moderní, intuitivní a nabízí správnou rovnováhu mezi jednoduchostí a funkčností.
Klíčové vlastnosti
- Nástěnky, tabule a kalendáře pro snadné sledování a vizualizaci projektů
- Funkce plánování zdrojů a rozpočtování
- Burndown reporting
- Značky projektů a vlastní pole
- Šablony úkolů a projektů
- Fakturace a vystavování faktur pro snazší správu klientů
Výhody
- Integruje se se všemi důležitými nástroji, které potřebujete, jako jsou Google Drive, Chrome, Slack a další.
- Neomezený počet klientů pro podporu růstu vašeho podnikání
- Vlastní branding ve vašich zprávách a panelech
Nevýhody
- Poměrně drahé vzhledem k nabízeným funkcím.
- Nepodporuje audio hovory a zasílání zpráv v rámci aplikace.
- Mobilní aplikace není tak intuitivní a je poměrně nestabilní.
Ceny
Teamwork nabízí bezplatný tarif a několik placených tarifů.
- Navždy zdarma
- Cena: 9,99 $ za uživatele a měsíc
- Grow: 17,99 $ za uživatele a měsíc
- Rozsah: Ceny na míru dostupné na vyžádání
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,4/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
13. Intervals
Pokud jste malý tým a hledáte nástroj pro sledování času a správu úkolů, Intervals by mohl být tím pravým nástrojem. Intervals je na našem seznamu alternativ Smartsheet, protože vám poskytuje důležité informace o tom, jak dlouho vám trvá provádění úkolů v rámci projektu, a na základě toho můžete činit rozhodnutí.
Klíčové vlastnosti
- Sledování času pro zjištění fakturovatelných hodin
- Správa úkolů z centralizovaného a kolaborativního portálu
- Podrobné a flexibilní zprávy pro lepší pochopení vašich úkolů a postupu projektu
- Auditovatelná historie úkolů
- Fronty pracovních požadavků umožňující přiřazování úkolů a aktualizace úkolů v reálném čase
- Šablony pro projektové pracovní postupy
- Funkce prioritizace úkolů a stav úkolů
Výhody
- Rychlý odhad rozpočtů projektů
- Komplexní funkce pro sledování času a správu úkolů
- Více formátů exportních souborů
- Fantastická zákaznická podpora
Nevýhody
- Chybí mobilní aplikace
- Nepřátelské rozhraní ve srovnání s dnešními standardy
- Základní oprávnění na úrovni rolí
Ceny
Cenový model Intervals je flexibilní a nabízí mnoho balíčků, ze kterých si můžete vybrat. Zde je jejich přehled:
- Lite: 29 $ měsíčně za 3 aktivní projekty, 3 uživatele a 5 GB
- Základní: 49 $ měsíčně za 10 aktivních projektů, neomezený počet uživatelů a 10 GB
- Ne tak základní: 69 $ měsíčně za 15 základních projektů, neomezený počet uživatelů a 25 GB
- Professional: 99 $ měsíčně za 30 aktivních projektů, neomezený počet uživatelů a 50 GB
- Premium: 159 $ měsíčně za 50 aktivních projektů, neomezený počet uživatelů a 100 GB
- Top Shelf: 219 $ měsíčně za 100 aktivních projektů a neomezený počet uživatelů a úložného prostoru
- Neomezený: 299 $ měsíčně za neomezený počet projektů, uživatelů a úložného prostoru
Hodnocení zákazníků
- G2: 3,9/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (70 recenzí)
14. Microsoft Excel
Microsoft Excel je nástroj pro správu tabulek, který lze pomocí přizpůsobení použít jako nástroj pro správu projektů. Jelikož však jeho výchozím účelem není správa projektů, není Microsoft Excel nejuniverzálnější alternativou Smartsheet na trhu. MS Excel však nabízí několik užitečných funkcí, které vám pomohou spravovat projekty.
Klíčové vlastnosti
- Vizuální časová osa pro snadnou správu a kontrolu harmonogramu projektu
- Podmíněné formátování, které se hodí pro rozpočtování a plánování projektů
- Rozsáhlé úložiště dat s integrovanou funkcí zálohování dat
Výhody
- Snadný způsob, jak ukládat velké množství dat, aniž by vám došel prostor
- Pokročilá analýza dat a reportování s možností zobrazení výsledků analýzy dat pomocí grafů
- Spousta bezplatných šablon, které vám pomohou začít
Nevýhody
- Chybí vestavěný automatický sledovač úkolů.
- Spolupráce vyžaduje nástroj třetí strany
- MS Excel nepodporuje okamžitou komunikaci.
- Chybí adekvátní podpora pro individuální seznamy úkolů, a pokud se vám podaří nějaký vytvořit, skončíte s nepřehlednou a přeplněnou tabulkou.
Ceny
Stejně jako Microsoft Project je i MS Excel součástí balíčku Microsoft Workspace. Na rozdíl od MS Projectu však můžete MS Excel zakoupit jako samostatný produkt.
- Samostatný Microsoft Excel: 159,99 $ za PC nebo Mac
- Microsoft Excel jako součást Microsoft 365: 6,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 17 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Microsoft Excel!
15. Workfront
Workfront je online systém pro správu práce v celé vaší organizaci. Kromě toho tato databázová platforma, která je jednou z alternativ Smartsheet, zajišťuje, že vedoucí pracovníci dostávají v reálném čase informace o projektech, zdrojích a lidech.
Klíčové vlastnosti
- Oznámení v reálném čase a přizpůsobené inteligentní formuláře pro snadnou spolupráci
- Rozhodovací panely pro plánování, implementaci a kontrolu projektů a úkolů
- Funkce správy zdrojů zajišťující, že projekty budou dokončeny včas a v rámci rozpočtu.
- Automatizace procesů pro úsporu času a rychlejší škálování
- Zefektivněné schvalovací procesy pro dodržování firemních standardů
- Automatické verzování a sledování komentářů
Výhody
- Zprávy v reálném čase, aby byli všichni informováni o aktuálním stavu
- Pokročilé úrovně rolí a oprávnění pro velké podniky
- Vysoce přizpůsobitelné pro organizace všech typů
- Skvělé nástroje pro kontrolu robustních projektů a pokročilých pracovních postupů
Nevýhody
- Dlouhý proces učení se efektivnímu používání softwaru
- Není tak intuitivní, což vede k mnoha opakovaným krokům a procesům.
- Mobilní aplikace může být neohrabaná a pomalá.
Ceny
Všechny cenové plány Workfront jsou přizpůsobené s různými funkcemi a doplňky.
- Enterprise: Prémiové API a integrace, vylepšené zabezpečení a pokročilá podpora
- Podnikání: Prémiové integrace, vylepšené analytické funkce a neomezený počet recenzentů
- Pro: Správa zdrojů, správa poptávky, kontrola obsahu a schvalování
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,1/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Workfront!
16. Celoxis
Celoxis kombinuje moderní agilní trendy, funkce přizpůsobení a automatizaci pracovních postupů, takže jeho funkce pro správu projektů zůstávají flexibilní. Tato alternativa k tabulkovým procesorům je zaměřena na detaily a nabízí výkonné řídicí panely a funkce pro vytváření reportů, které vyhovují týmům jakéhokoli druhu.
Klíčové vlastnosti
- Sledování požadavků na projekty prostřednictvím vlastních polí
- Automatické plánování projektů a deklarace závislostí projektů
- Sledování projektů prostřednictvím analýzy kritické cesty, indikátorů stavu RAG a EVA
- Účetnictví projektů s vlastními finančními KPI, sledováním zisku a marže a prognózováním výnosů
- Přezkoumání a správa portfolia
- Dynamické panely a přehledy
Výhody
- Umožňuje „vypnout“ funkce, které nepotřebujete.
- Více sdílených dashboardů pro zefektivnění řízení projektů
- Doručení zprávy můžete naplánovat prostřednictvím e-mailů.
- Přizpůsobitelná rozvržení a widgety
Nevýhody
- Neohrabané konfigurace
- Pomalý zákaznický servis a podpora
- Chybí push notifikace v aplikaci
Ceny
S Celoxisem si můžete vybrat mezi lokálním balíčkem nebo ročním cloudovým balíčkem.
- Cloud: 22,50 $ za uživatele a měsíc
- On-Premise: 450 $ účtováno jednorázově s neomezeným počtem uživatelů a bezplatnou podporou po dobu jednoho roku
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,3/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
17. Zoho Projects
Jednou z nejoblíbenějších alternativ Smartsheet je Zoho Projects. Tento nástroj má cloudové funkce pro správu projektů a je součástí Zoho Suite. Online nástroj kombinuje správu úkolů, spolupráci a automatizaci pracovních postupů projektů a vytváří tak výkonný software pro správu projektů.
Klíčové vlastnosti
- Správa dokumentů v cloudu
- Ganttovy diagramy a kanbanové tabule pro sledování závislostí a kontrolu postupu projektu
- Podpora více platforem pro plynulé používání na různých zařízeních
- Časové rozvrhy pro sledování projektových hodin projektového týmu
- E-mailová upozornění, aby byli členové týmu vždy v obraze
- Stránky pro dokumentaci všech informací o vašem projektu
Výhody
- Hladká integrace s aplikacemi třetích stran
- Integrovaný chat pro snadnou komunikaci a rychlé aktualizace projektů
- Týmová fóra s možností uspořádat diskuse do složek
Nevýhody
- Složitá integrace s jinými nástroji Zoho
- Přehledné a komplikované uživatelské rozhraní
- Chybí specializovaná zákaznická podpora
Ceny
Zoho má jeden z nejjednodušších cenových modelů na tomto seznamu.
- Zdarma
- Premium: 5 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 10 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
18. Scoro
Scoro je software pro správu práce, který využívá důležité projektové údaje, aby pomohl vašemu týmu rychleji se rozvíjet. Tento nástroj pro správu práce také automatizuje fakturaci a využití zdrojů. Ještě důležitější je, že ze všech alternativ Smartsheet v tomto seznamu nabízí Scoro vestavěný CRM systém, který usnadňuje fakturaci a předpovídání výnosů.
Klíčové vlastnosti
- Platforma pro spolupráci na projektech všeho druhu
- Plánovač s funkcí drag and drop, Kanbanové tabule pro plánování úkolů
- Ganttův diagram v reálném čase pro sledování závislostí, úkolů a pokroku
- Automatizace rutinních úkolů s automatickými oznámeními a připomenutími termínů
- Integrovaný CRM
Výhody
- Mnoho možností přizpůsobení podle potřeb vaší organizace
- Rozsáhlé zprávy jediným kliknutím
Nevýhody
- Opakující se úkoly nejsou integrovány do celkového pracovního postupu, což může způsobit kolizi úkolů během provádění.
- Funkce plánovače vyžaduje ruční sledování, aby nedošlo k promeškání termínu zadání času.
Ceny
- Essential: 26 $ za uživatele a měsíc
- Standard: 37 $ za uživatele za měsíc
- Pro: 63 $ za uživatele za měsíc
- Ultimate: Individuální ceny
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
19. nTask
Na našem seznamu nejlepších alternativ Smartsheet je také nTask. Z nejlepších nástrojů pro řízení projektů se nTask zaměřuje na sledování úkolů a problémů pro širokou škálu týmů. Tento nástroj je nejen lehký, ale nabízí také robustní funkce pro sledování úkolů v reálném čase.
Funkce
- Kanbanové tabule s funkcí drag and drop pro snadné stanovení priorit úkolů
- Předem připravené šablony, které vám pomohou začít
- Propojení projektů a úkolů pro vytvoření automatizovaných pracovních postupů
- Sledování problémů a přiřazování stavu problémů
- Správa schůzek
- Řízení rizik pomocí matice rizik a aktualizací opatření ke zmírnění rizik
- Nativní sledování času
Výhody
- Hromadné pozvánky pro týmy, které šetří čas
- Vyhrazené pracovní prostory pro přehlednější uživatelské rozhraní
- Komentáře k úkolům pro lepší spolupráci v reálném čase
- Automatický časovač pro sledování příspěvků členů týmu
Nevýhody
- Chybné možnosti třídění úkolů
- Omezené a základní funkce v bezplatné verzi
- Omezené integrace
Ceny
- Základní: zdarma pro 100 MB úložného prostoru a až 5 členů týmu
- Premium: 3 $ měsíčně za uživatele za 5 GB úložného prostoru
- Podnikání: 8 $ měsíčně za uživatele za 10 GB úložného prostoru
- Enterprise: Individuální cena za 100 GB úložného prostoru
Hodnocení a recenze
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (90+ recenzí)
20. Airtable
Airtable je především software pro správu tabulek a databází. S několika úpravami však můžete tuto platformu přeměnit na nástroj pro správu projektů. Jednou z výhod Airtable je jeho univerzálnost. Jedná se spíše o prázdné plátno, které lze přizpůsobit jakémukoli týmu, projektu, použití a organizaci pomocí dobře strukturovaných úprav.
Klíčové vlastnosti
- Vlastní zobrazení včetně tabulky, kanbanu, galerie a kalendáře
- Předem připravené šablony pro rychlé nastavení
- Úložiště dokumentů od 2 GB na uživatele
Výhody
- Více možností přizpůsobení kalendáře
- Velmi univerzální pro různé projekty a použití.
- Databáze Airtable umožňují komplexní manipulaci, analýzu a ukládání dat.
- Snadná spolupráce a přizpůsobení projektových tabulek
- Snadný import dat z Excelu
Nevýhody
- Automatizace přestane fungovat, když dosáhnete limitů.
- Nemožnost přidávat komentáře k konkrétním buňkám
- Chybí automatické aktualizace úkolů.
- Neúplné úrovně oprávnění
- Omezené funkce v mobilní aplikaci
Ceny
- Zdarma: Neomezený počet základen a až 5 tvůrců nebo editorů
- Plus: 10 $ za uživatele za měsíc
- Pro: 20 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,6/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Airtable!
Vyzkoušejte ClickUp! Nejlepší alternativa k Smartsheet
Ačkoli vám Smartsheet může pomoci, není to zrovna nejlepší řešení, na které se můžete spolehnout, pokud jde o funkce pro správu projektů.
Proč se spokojit s tabulkou, když máte k dispozici nástroj pro správu projektů, který vám nabízí možnosti a přizpůsobení pro všechny vaše týmy?
A zde přichází ClickUp. ClickUp nejenže nabízí všechny funkce, které mají ostatní nástroje, ale navíc přináší další výhody, jako jsou priority úkolů, správa zdrojů, závislosti a mnoho dalšího.
Nejlepší na tom je, že většina zde zmíněných funkcí ClickUp je 100% ZDARMA a jejich používání je opravdu zábavné!
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a posuňte svou produktivitu na vyšší úroveň!