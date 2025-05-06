13 nejlepších alternativ a konkurentů ClickUp v roce 2025

ClickUp je výkonná platforma, která pomáhá lidem organizovat práci a život tak, aby maximalizovali svůj čas a zároveň ušetřili peníze.
60,2 % zákazníků ClickUp ušetřilo více než 3 hodiny týdně, zatímco téměř 41 % nahradilo 3 nebo více nástrojů od přechodu na ClickUp.
Kromě toho ClickUp neustále vylepšuje své funkce na základě zpětné vazby od uživatelů.
Některé týmy však možná stále zkoumají jiné možnosti – možná proto, že hledají méně komplexní řešení pro menší týmy, nebo protože potřebují konkrétnější řešení pro své jedinečné potřeby.
S tímto vědomím vám toto komplexní a upřímné srovnání poskytne objektivní pohled, který vám pomůže učinit informované rozhodnutí ohledně alternativ k ClickUp.
Nejlepší alternativy ClickUp v kostce
|Název nástroje
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|Monday. com
|Malé a střední podniky
|Více než 27 pracovních zobrazení, spolupráce v reálném čase, více než 200 integrací
|K dispozici je bezplatný tarif; bezplatná zkušební verze; individuální ceny pro podniky.
|Asana
|Malé a střední podniky
|Nástroj pro tvorbu pracovních postupů, více než 140 šablon, správa zdrojů
|K dispozici je bezplatný tarif; k dispozici jsou také placené tarify.
|Trello
|Střední a velké podniky
|Více zobrazení úkolů, více než 150 vylepšení, více než 200 integrací
|K dispozici je bezplatný tarif; k dispozici jsou také placené tarify.
|Wrike
|Střední a velké podniky
|Vizuální panely, zobrazení Gantt/Kanban/Kalendář, více než 400 integrací
|K dispozici je bezplatný tarif; k dispozici jsou placené tarify; individuální ceny pro podniky
|Airtable
|Malé až velké podniky
|Přizpůsobitelné panely, přístup k datům v reálném čase, tvorba aplikací bez nutnosti programování
|K dispozici je bezplatný tarif; bezplatná zkušební verze; individuální ceny pro podniky.
|Nifty
|Malé a střední podniky
|Přizpůsobitelné panely, přístup k datům v reálném čase a tvorba aplikací bez nutnosti programování.
|K dispozici je bezplatný tarif; bezplatná zkušební verze
|Smartsheet
|Střední a velké podniky
|Rozhraní podobné Excelu, více zobrazení, funkce automatizace
|K dispozici je bezplatný tarif; k dispozici jsou placené tarify; individuální ceny pro podniky
|Hive
|Malé a střední podniky
|Spolupráce založená na umělé inteligenci, sledování času, více zobrazení projektů
|K dispozici je bezplatný tarif; k dispozici jsou také placené tarify.
|Teamwork. com
|Malé a střední podniky
|Sledování času, spolupráce s klienty, podrobné reporty
|K dispozici je bezplatný tarif; k dispozici jsou placené tarify; individuální ceny pro podniky
|Basecamp
|Malé týmy a startupy
|Jednoduché rozhraní, týmová spolupráce, organizace projektů
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; k dispozici jsou placené tarify.
|nTask
|Jednotlivci a freelancerové
|Více zobrazení projektů, sledování úkolů, integrace s více než 1 000 nástroji
|Střední a velké podniky
|Notion
|Pro jednotlivce i středně velké společnosti
|Bloková architektura, integrovaná dokumentace, správa znalostí
|K dispozici je bezplatný tarif; k dispozici jsou placené tarify; individuální ceny pro podniky
|Jira
|Týmy pro vývoj podnikového softwaru
|Sledování problémů a chyb, agilní tabule, integrace s úložišti kódu
|K dispozici je bezplatný tarif; k dispozici jsou placené tarify; individuální ceny pro podniky
Co byste měli hledat v alternativě k ClickUp?
ClickUp vám umožňuje strategicky řídit projekty, úkoly, cíle a téměř všechny obchodní operace. Pokud tedy hledám alternativu, upřednostnil bych následující klíčové funkce:
- Spolupráce týmu: Nástroj musí centralizovat komunikaci a nabízet jednotný pracovní prostor, který zajistí, že všichni členové vašeho týmu budou informováni a budou mít aktuální informace.
- Přizpůsobení: Hledejte flexibilní zobrazení, vlastní pole a šablony. Dobrý nástroj pro správu projektů by se měl přizpůsobovat vašim potřebám, ne naopak.
- Automatizace: ClickUp používám k automatizaci opakujících se úkolů a pracovních postupů, což šetří čas a snižuje počet chyb. Alternativa, kterou si vyberete, vám to musí umožnit (jinak by to nemělo smysl).
- Reporting a analytika: Ujistěte se, že nástroj poskytuje aktualizace v reálném čase a sdílené reporty, které umožňují měřit úspěšnost projektu a informovat zainteresované strany – neměli byste tyto údaje muset ručně shromažďovat a analyzovat.
- Škálovatelné ceny: Flexibilní plány, které rostou s potřebami vašeho týmu, jsou nezbytné, protože náklady se mohou rychle nahromadit. Hledejte předvídatelné plány, které vyhovují jak vašim současným potřebám, tak budoucímu růstu.
- Zabezpečení dat: Vybraná aplikace by měla být vybavena silnými správcovskými kontrolami, oprávněními k ochraně soukromí a úrovněmi přístupu, aby byla vaše data v bezpečí.
- Integrace se stávajícími nástroji: Měla by fungovat s vaší aktuální sadou nástrojů, zjednodušovat pracovní postupy a omezovat zbytečné přepínání mezi aplikacemi.
- Mobilní přístup: Pokud vy a váš tým spravujete úkoly na cestách, praktická mobilní verze vám usnadní život.
- Snadné zapojení a nastavení: Čím snazší je spuštění a uvedení do provozu, tím rychleji jej váš tým může efektivně využívat. Měli byste hledat jednoduchý proces zapojení s bezplatnými zkušebními verzemi, výukovými programy a průvodci pro rychlé osvojení.
Co je třeba zvážit před hledáním alternativy k ClickUp
Než začnete hledat alternativy, stojí za to zvážit, co dělá ClickUp lídrem na trhu a o co přijdete, pokud přejdete na jinou platformu:
Convergence: Veškerá vaše práce, znalosti a konverzace – na jedné platformě
Jako aplikace pro vše, co souvisí s prací (a jediná svého druhu) ClickUp jedinečným způsobem spojuje řízení projektů, spolupráci na dokumentech, sdílení znalostí a komunikaci týmu na jedné platformě. To vše je podporováno a mnohonásobně vylepšeno nativní, kontextově citlivou umělou inteligencí.
ClickUp Chat například kombinuje vaši práci a konverzace do jedné platformy, čímž eliminuje potřebu více nástrojů, snižuje nutnost přepínání mezi kontexty a zvyšuje produktivitu.
Možnosti jsou nekonečné, ale abychom vám poskytli alespoň malou představu, zde je přehled toho, co tato konvergence nabízí:
- Konverzace odrážejí váš pracovní prostor – chatujte přímo v ClickUp Spaces a Lists, abyste se ujistili, že chatové diskuse odpovídají příslušným úkolům nebo projektům.
- Převádějte jakoukoli chatovou zprávu na úkol jediným kliknutím díky umělé inteligenci ClickUp. Tato funkce zachycuje kontext diskusí a vytváří úkoly, které lze provést, takže již není nutné vytvářet úkoly ručně a máte jistotu, že se neztratí žádná důležitá konverzace.
- Využijte AI CatchUp, který shrnuje zmeškané konverzace, a AI CleanUp, který identifikuje úkoly z vašich zpráv, aby vám pomohl zůstat organizovaní a soustředění na to nejdůležitější a snížil tak informační přetížení.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí živých videohovorů a sdílení obrazovky přes SyncUps. Navíc můžete plánovat schůzky a prohlížet pracovní vytížení členů týmu přímo v chatovém rozhraní, což usnadňuje plynulejší komunikaci a lepší řízení projektů.
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkou výkonností mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokou výkonností si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
Všechny modely umělé inteligence, které používáte – na jedné platformě
ClickUp má samozřejmě výkonný nativní AI engine v podobě ClickUp Brain. A ano, dokáže vám poskytnout všechny podrobnosti, odpovědi, rozhodnutí a souhrn aktivit z vašeho pracovního prostoru a také vytvářet obsah od nuly. Ale to není jediná věc, díky které ClickUp mění pravidla hry v oblasti AI workflow.
Přístup k modelům Calude 3. 7 a prémiovým modelům ChatGPT, včetně GPT-4o, o1 a o3-mini, přímo z ClickUp, vše zahrnuto v doplňku ClickUp Brain. Se stále rostoucím počtem LLM v seznamu máte vždy k dispozici nejnovější AI – bez nutnosti externích (a drahých) předplatných.
A třešnička na dortu? ClickUp Brain stojí pouze 7 $ za uživatele a měsíc (účtováno ročně), což je mnohem méně než 20 $ za měsíc u Claude a ChatGPT.
A buďte si jisti, že data z vašeho pracovního prostoru nejsou nikdy používána k trénování těchto modelů, protože máme s veškerými třetími stranami uzavřeny přísné smlouvy, které to zakazují.
Všechny vaše kalendáře – na jedné platformě
Co kdybyste mohli spravovat svůj kalendář Google z ClickUp? (Ano, Microsoft 365/Outlook budou také brzy k dispozici!)
Díky zcela novému kalendáři ClickUp s podporou umělé inteligence můžete hladce spravovat události, automaticky blokovat úkoly a rychle se připojit k další schůzce přímo z ClickUp. Vyhněte se přepínání mezi záložkami, zachovejte kontext a rozlučte se s přetížením nástrojů.
Využijte umělou inteligenci k automatickému plánování úkolů ve vašem kalendáři, abyste nikdy nezmeškali termín. A co víc: pokud úkol nestihnete dokončit v plánovaném termínu, umělá inteligence ho za vás automaticky přeplánuje! Samozřejmě to můžete udělat i ručně přetažením úkolů do kalendáře, abyste si vyhradili čas na jejich dokončení.
Bonus? Nahlédněte do kalendářů svých kolegů, najděte společný volný čas a naplánujte hovor během několika sekund, to vše bez opuštění ClickUp.
A to není ani špička ledovce!
Nejnovější převratné verze ClickUp, které vám možná unikly
Zde je stručný přehled dalších nejnovějších funkcí, které jsme spustili:
- Automatizujte své poznámky z jednání: ClickUp AI Notetaker automaticky přepisuje, shrnuje a vytváří akční položky pro jednání, takže se můžete plně účastnit, aniž byste zmeškali jediný detail. Propojte poznámky s pozvánkami v kalendáři, úkoly, dokumenty a chatem, aby byly vaše poznatky z jednání vždy tam, kde je potřebujete.
- Používejte konverzační příkazy v ClickUp AI: Nyní můžete požádat ClickUp AI, aby za vás provedl různé akce, jako je vytváření podrobných úkolů, aktualizace dokumentů, odesílání chatových zpráv a mnoho dalšího. Vytvořte víceúrovňové příkazy, jako například „Nastavit úkol pro spuštění v příštím měsíci, vytvořit podúkoly a informovat tým v chatu“, a ClickUp AI se postará o každý krok za vás.
- Získejte přehled díky chytřejším a elegantnějším formulářům: Nedělejte jen to, že sbíráte informace – využijte je ve svůj prospěch. Díky novému intuitivnímu prostředí pro tvorbu formulářů je vytváření formulářů ClickUp jednodušší než kdy dříve, což znamená, že získáte ještě více propojených informací, centralizovanou zpětnou vazbu a analýzu založenou na umělé inteligenci.
Díky pochopení těchto rozdílů můžete lépe posoudit, zda by jiný nástroj lépe vyhovoval vašim konkrétním potřebám, nebo zda ClickUp již poskytuje řešení, která hledáte.
Vyzkoušel jsem Trello, Jira, Smartsheet, monday.com a Basecamp a prohlédl si i několik dalších, ale pouze ClickUp nabízí kombinaci flexibility a struktury, která mi umožňuje spravovat svou vlastní práci ve stejném nástroji jako několik týmů, které sdílejí některé, ale ne všechny úkoly.
Vyzkoušel jsem Trello, Jira, Smartsheet, monday.com a Basecamp a prohlédl si i několik dalších, ale pouze ClickUp nabízí kombinaci flexibility a struktury, která mi umožňuje spravovat svou vlastní práci ve stejném nástroji jako několik týmů, které sdílejí některé, ale ne všechny úkoly.
Ceny ClickUp
13 nejlepších alternativ ClickUp
Sestavili jsme seznam 13 nejlepších alternativ ClickUp, které vám pomohou učinit správné rozhodnutí a dosáhnout více za méně času.
1. Monday. com (nejlepší pro vizualizaci přizpůsobených pracovních postupů)
Monday.com je pro mnoho lidí oblíbenou alternativou ClickUp, zejména proto, že nabízí živý přehled úkolů, které procházejí vaší organizací. To vám pomůže rychle identifikovat úzká místa, dominový efekt a problémy s kapacitou. Widget Workload Widget poskytuje barevně označený přehled kapacity týmu v reálném čase. Board Views vám meanwhile umožňuje vytvářet vlastní dashboardy, které spojují časové osy, rozpočty a pracovní zatížení.
Platforma také automatizuje pracovní postupy, aniž byste je museli programovat, a umožňuje vám vytvářet vlastní pracovní postupy v Automation Center. Můžete také využít přizpůsobitelné šablony pro správu projektů, které vám pomohou rychle se zorientovat při přípravě projektových plánů, smluv, zpráv atd.
Co opravdu vyniká, je jeho Column Center. Tato funkce vám umožňuje přidávat sloupce do tabulky, abyste mohli sledovat pokrok nebo načítat data z jiných platforem.
Díky těmto funkcím je tento nástroj silnou alternativou, když porovnáme Monday.com s nástroji jako ClickUp a Asana.
Nejlepší funkce Monday.com
- Spravujte neomezený počet projektů na vizuálním rozhraní s více než 27 pracovními zobrazeními.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí aktualizací, komentářů a sdílení souborů.
- Používejte vlastní pracovní formuláře ke sběru zpětné vazby
- Synchronizujte data s více než 200 integracemi
- Přístup přes mobilní aplikaci pro vzdálené týmy
Omezení Monday.com
- Rozložení může být pro některé uživatele matoucí.
- Někdy automatizace selžou a oznámení se zpozdí.
Ceny Monday.com
Nabízí 14denní zkušební verzi, po jejímž uplynutí si můžete vybrat jeden z následujících plánů:
- Zdarma: až dva uživatelé
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Jak si ClickUp vede v porovnání s Monday.com
ClickUp poskytuje komplexnější řešení než Monday.com, protože nabízí nejen správu projektů, ale také robustní tvorbu dokumentů a správu znalostí na stejné platformě. Zatímco Monday.com je skvělý pro vizualizaci přizpůsobených pracovních postupů, ClickUp to nabízí s více než 15 zobrazeními plus nativní chatovací funkcí, rozsáhlými automatizacemi a asistencí AI prostřednictvím ClickUp Brain – to vše v rámci jediného ekosystému.
Za 12 $ měsíčně na uživatele získáte v Monday pouze základní funkce, zatímco pokročilá umělá inteligence, zobrazení a automatizace jsou dostupné pouze v dražších tarifech. Za stejnou cenu nabízí ClickUp platformu s bohatými funkcemi, velkorysými limity automatizace, neomezeným úložištěm a integrovanou umělou inteligencí – výrazně lepší poměr cena/výkon!
2. Asana (nejlepší pro správu úkolů)
Asana se zaměřuje výhradně na řízení projektů a úkolů bez dalších doplňků, jako jsou dokumenty nebo tabule. Její Work Graph propojuje úkoly, soubory, zprávy a cíle a ukazuje, jak mohou změny v jednom úkolu ovlivnit ostatní. Na základě kontextu vaší práce také navrhuje další kroky, jako je například upozornění recenzentů, když je úkol označen jako dokončený.
Stejně jako Monday.com je i tento software pro správu úkolů stejně chytrý, pokud jde o plánování kapacity. Jeho funkce Workload Intelligence nabízí realističtější časové plány založené na skutečném výkonu, což zajišťuje lepší správu zdrojů a realistické časové plány projektů.
Nejlepší funkce Asany
- Využijte více zobrazení projektů, jako jsou tabule, seznamy a časové osy.
- Použijte šablony pro správu úkolů
- Spolupracujte na dálku pomocí nativních nástrojů
- Vytvářejte pracovní postupy bez nutnosti programování
- Získejte přehled v reálném čase díky nástrojům pro vytváření reportů.
- Integrace s více než 200 aplikacemi, včetně ClickUp
- Přístup přes mobilní aplikaci pro Android a iOS
Omezení Asany
- Složitá křivka učení pro nové uživatele
- Velké projekty mohou být obtížné zvládnout.
- Žádná integrovaná správa dokumentů a znalostí (na rozdíl od ClickUp)
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma (pro až 10 uživatelů)
- Starter: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Vlastní
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
Jak si ClickUp vede v porovnání s Asanou
Work Graph od Asany je skvělý pro sladění úkolů s cíli, ale co když váš tým potřebuje místo pro psaní a ukládání dokumentů? Máte smůlu. Asana nenabízí nativní dokumenty, takže budete muset přecházet mezi nástroji jako Google Docs nebo Notion, abyste měli své poznámky a SOPy uspořádané.
ClickUp naopak obsahuje integrovanou funkci Docs. Můžete vytvářet, upravovat a propojovat dokumenty přímo s úkoly a pracovními postupy, takže váš tým má vždy k dispozici potřebný kontext. A díky propojenému vyhledávání v ClickUp můžete okamžitě najít to, co hledáte, v dokumentech, úkolech, komentářích a dokonce i v externích propojených aplikacích. Je to jako druhý mozek vašeho týmu.
Zde je názor uživatele Redditu na toto téma:
Můj názor je, že Clickup je Asana na steroidech. Má mnohem více funkcí. Mnoho okrajových případů, kdy si často říkáte „Hmm, zajímalo by mě, jestli bych mohl...“, se v Asaně zdá být nemožné, ale v Clickupu možné. Největší problém, se kterým jsem se v Asaně vždy potýkal, bylo to, že úkoly mohly být pouze na jednom místě. To ztěžovalo hledání věcí, zejména když byly prostory maticové – jak funkční, tak projektové. Příklad: Projekt A má svůj prostor a marketing má svůj prostor. Kde se nachází marketingový úkol pro projekt A?…. Věřím, že Clickup je za stejnou cenu nebo levnější…
Můj názor je, že Clickup je Asana na steroidech. Má mnohem více funkcí. Mnoho okrajových případů, kdy si často říkáte „Hmm, zajímalo by mě, jestli bych mohl...“, se v Asaně zdá být nemožné, ale v Clickupu možné. Největší problém, se kterým jsem se v Asaně vždy potýkal, bylo to, že úkoly mohly být pouze na jednom místě. To ztěžovalo hledání věcí, zejména když byly prostory maticové – jak funkční, tak projektové. Příklad: Projekt A má svůj prostor a marketing má svůj prostor. Kde se nachází marketingový úkol pro projekt A?…. Věřím, že Clickup je za stejnou cenu nebo levnější…
Další uživatel se zapojil do stejné diskuze:
Vyzkoušel jsem téměř vše, Asanu, Notion (používal jsem téměř dva roky), Trello, Rock, Clickup atd. A nakonec jsem se rozhodl pro Clickup. Jak někdo řekl, je to Asana na steroidech... protože jsem používal Notion, řekl bych, že je to Notion na steroidech. Množství věcí, které můžete dělat, je šílené. Kdykoli jsem chtěl udělat něco na míru, Notion a Asana vždy narazily na překážku, ale Clickup dokázal udělat většinu věcí, které jsem chtěl pro svou agenturu zabývající se video marketingem. Také podpora je skvělá a neustále pracují na tom, aby byla platforma každý den lepší. Nikdy jsem neviděl společnost, která by se tak věnovala tomu, aby tak rychle vydávala tolik funkcí. Také neustále naslouchají požadavkům zákazníků na nové funkce a rychle je implementují. Každý měsíc je to lepší a lepší.
Vyzkoušel jsem téměř vše, Asanu, Notion (používal jsem téměř dva roky), Trello, Rock, Clickup atd. A nakonec jsem se rozhodl pro Clickup. Jak někdo řekl, je to Asana na steroidech... protože jsem používal Notion, řekl bych, že je to Notion na steroidech. Množství věcí, které můžete dělat, je šílené. Kdykoli jsem chtěl udělat něco na míru, Notion a Asana vždy narazily na překážku, ale Clickup dokázal udělat většinu věcí, které jsem chtěl pro svou agenturu zabývající se video marketingem. Také podpora je skvělá a neustále pracují na tom, aby byla platforma každý den lepší. Nikdy jsem neviděl společnost, která by se tak věnovala tomu, aby tak rychle vydávala tolik funkcí. Také neustále naslouchají požadavkům zákazníků na nové funkce a rychle je implementují. Každý měsíc je to lepší a lepší.
3. Trello (nejlepší pro svou jednoduchost)
Kanbanové tabule jsou velkým přínosem pro řízení složitých projektů s více zúčastněnými stranami a Trello se stalo synonymem pro seznamy ve stylu Kanban. Zatímco většina nástrojů pro řízení projektů Kanban nabízí podobné funkce, já miluji barevné, intuitivní Kanbanové tabule v Trello.
Co však vyniká, je jeho automatizační nástroj Butler, který nevyžaduje žádné programování. Vytváří přizpůsobené pracovní postupy pro automatizaci opakujících se úkolů pomocí spouštěčů založených na pravidlech.
Další zajímavou funkcí je Card Aging. Zvýrazňuje zanedbané úkoly tím, že je vizuálně vybledne a popraská jako starý papír. Je to nenápadné, ale můžete rychle najít zablokované úkoly na první pohled, aniž byste museli prohledávat zprávy nebo nastavovat připomenutí.
Díky své jednoduchosti je Trello oblíbeným nástrojem pro správu úkolů pro začátečníky a organizace, které provádějí menší úkoly.
Základní funkce Trello
- Vyberte si různé zobrazení úkolů, včetně kalendářů, časových os, tabulek a dalších.
- Využijte více než 150 vylepšení nebo mini integrací.
- Integrujte více než 200 nástrojů pro marketing, produktivitu a komunikaci.
Omezení Trello
- Omezené pokročilé funkce pro správu složitých projektů, zatímco ClickUp nabízí komplexní nativní tabulkové a Ganttovy pohledy pro lepší vizualizaci projektů.
- Při používání více tabulek mohou být oznámení matoucí.
- Chybí integrovaný systém správy dokumentů a znalostí, který ClickUp poskytuje přímo v rámci stejné platformy.
Ceny Trello
- Zdarma (umožňuje až 10 tabulek)
- Standard: 6 $/měsíc na uživatele
- Premium: 12,50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
Jak si ClickUp vede ve srovnání s Trello
Tato srovnávací tabulka ukazuje, jak ClickUp nabízí všechny funkce Trella – a ještě něco navíc:
|Funkce
|ClickUp
|Trello
|Kanbanové tabule
|✅
|✅
|Více zobrazení (více než 15 typů)
|✅
|❌
|Vlastní pole
|✅
|✅ (Omezená)
|Vlastní stavy úkolů
|✅
|❌
|Vložený e-mail
|✅
|❌
|Sjednocený přehled „všeho“
|✅
|❌
|Komentáře Přiřazení
|✅
|❌
|Nativní dokumenty a Wiki
|✅
|❌
|Sledování času a odhady
|✅
|❌
|Dashboardy s widgety
|✅
|✅ (Omezená)
|Sledování cílů
|✅
|❌
|Úkoly ve více seznamech
|✅
|❌
|Podmíněné automatizace
|✅
|✅ (Omezená)
|Vložené tabulky
|✅
|❌
|Sprinty a agilní nástroje
|✅
|❌
|Panel úloh (rychlý přístup)
|✅
|❌
|Bezplatná podpora 24/7
|✅
|❌
|Chytrá oznámení
|✅
|❌
|Chat v reálném čase
|✅
|❌
|Domovská stránka
|✅
|❌
Přečtěte si také: Trello vs. ClickUp: Který nástroj pro správu projektů funguje nejlépe?
4. Wrike (nejlepší pro pokročilé sledování výkonu a reporting)
Wrike je již více než dvě desetiletí populární značkou v oblasti řízení projektů, a to je vidět. Pokrývá všechny standardní funkce, které byste očekávali, a nabízí jedinečné nástroje, jako jsou škálovatelné pracovní postupy, kontrola a plánování projektů v reálném čase, aby týmy zůstaly synchronizované.
Wrike AI, který analyzuje vzorce týmové práce, je působivý. Například dokáže identifikovat, že váš designový tým potřebuje o 20 % více času na video projekty, a automaticky upraví časové plány.
Skvělá je také funkce reportingu tohoto nástroje. Vytváří výkonnostní otisky, které ukazují ideální způsob práce každého týmu. Dalším plusem jsou živé dashboardy. Přizpůsobují se tomu, kdo je prohlíží: vedoucí pracovníci vidí celkové KPI, zatímco vedoucí týmů získávají podrobné denní metriky.
Další informace najdete v této podrobné recenzi aplikace Wrike.
Nejlepší funkce Wrike
- Vytvářejte vizuální projektové panely s personalizovanými přehledy
- Spolupracujte napříč týmy díky funkcím podporujícím zpětnou vazbu.
- Prohlížejte projekty a úkoly ve formátech Ganttův diagram, Kanban nebo Kalendář.
- Analyzujte pokrok pomocí podrobných zpráv o výkonu projektu.
- Propojte se s více než 400 integracemi třetích stran.
Omezení Wrike
- Pro některé uživatele může být naučení se používání tohoto nástroje náročné.
- Pokročilé funkce, jako je rozpočtování, jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
- Pinnacle: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
Jak si ClickUp vede ve srovnání s Wrike
Ačkoli ClickUp i Wrike nabízejí robustní funkce Ganttova diagramu, nedávná vylepšení ClickUp poskytují interaktivnější a přizpůsobitelnější zážitek. ClickUp vám umožňuje zobrazit a barevně označit úkoly na základě vlastních polí přímo v zobrazení Ganttova diagramu. Navíc časové osy na vašem Ganttově diagramu zůstávají zachovány i při přiblížení a oddálení, což z ClickUp dělá flexibilnější nástroj pro pokročilou vizualizaci projektů.
Business plán Wrike za 24,80 $/měsíc na uživatele nabízí pokročilé funkce, ale postrádá intuitivní rozhraní a jednotný ekosystém, které poskytuje ClickUp. Mnoho týmů považuje Wrike za složitější, než je pro jejich potřeby nutné. Pro týmy, které hledají komplexní řešení s jednodušším ovládáním, nabízí ClickUp lepší hodnotu.
Přečtěte si také: Jak vytvořit projektový plán v 5 krocích
5. Airtable (nejlepší pro správu velkých databází)
Airtable může být ideální pro podniky, které spoléhají na komplexní databáze, které jsou příliš velké pro jednoduché nástroje, jako jsou Excel a Google Sheets.
Airtable se od ostatních alternativ odlišuje tím, že udržuje vaše databáze intuitivně propojené. Například jeho Relationship Engine propojuje záznamy o zákaznících s objednávkami, skladovými zásobami a dodavateli v reálném čase, čímž udržuje informace synchronizované.
Můžete vytvářet aplikace přímo z našich dat bez jediného řádku kódu. Vytvářejte nástroje, jako jsou plánovače produktů a fakturační systémy, pomocí widgetů typu drag-and-drop, jako jsou grafy, tabulky a obrázky.
To znamená, že můj prodejní tým by jej mohl používat jako CRM, skladový tým by jej mohl používat pro správu zásob a finanční tým by jej mohl začlenit do svého fakturačního systému – a to vše ze stejného synchronizovaného zdroje dat.
Nejlepší funkce Airtable
- Přizpůsobte si dashboardy a šablony pro jednotlivé role a funkce.
- Navigujte pomocí intuitivního rozhraní a několika zobrazení.
- Získejte přístup k propojeným datům v reálném čase
- Automatizujte opakované pracovní postupy
- Integrace s oblíbenými nástroji třetích stran
Omezení Airtable
- Omezené funkce reportingu pro komplexní databáze
- Náročná křivka učení pro uživatele, kteří přecházejí z jednodušších tabulek
Ceny Airtable
Kromě těchto plánů je k dispozici 14denní zkušební verze plánu Team:
- Zdarma
- Tým: 24 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 54 $/uživatel/měsíc
- Podniková úroveň: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
Jak si ClickUp vede v porovnání s Airtable
Airtable vyniká ve správě databází, ale je dražší, cena za týmový tarif začíná na 24 $ měsíčně, zatímco nejlevnější placený tarif ClickUp stojí 12 $ měsíčně.
Vlastní pole, flexibilní zobrazení tabulek a robustní automatizační funkce ClickUp odpovídají silným stránkám databáze Airtable a zároveň poskytují kompletní operační systém za dostupnější cenu. Týmy používající Airtable často potřebují další nástroje pro správu projektů, zatímco uživatelé ClickUp mohou spravovat své databáze a projekty na jedné jednotné platformě.
6. Nifty (nejlepší pro sledování cílů a plánování roadmapy)
Nifty vyniká ve sledování cílů a milníků. Jeho funkce Goal Forecasting využívá strojové učení k předpovědi, zda váš tým dosáhne cílů projektu na základě minulých výsledků. Poté vás upozorní na potenciální rizika, než ovlivní postup projektu. Málokterý nástroj poskytuje tak pokročilou úroveň přehledu.
Nifty vizuálně propojuje milníky a ukazuje jejich dopad na krátkodobé projekty a větší cíle, čímž v podstatě poskytuje integrovaný plán.
Díky funkcím, jako jsou kolaborativní Ganttovy diagramy a živé prezentace projektů, se Nifty stal jedním z nejchytřejších softwarů pro správu projektů, které jsou dnes k dispozici.
Nejlepší funkce Nifty
- Automatizujte reporting a sledujte průběh projektu
- Spravujte více projektových portfolií na jednom místě
- K sledování projektů můžete využít několik zobrazení: Kanban, Seznam, Gantt a Swimlane.
- Spolupracujte pomocí integrovaných diskusních kanálů a videokonferencí.
- Používejte zjednodušený systém správy úkolů
Omezení Nifty
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Chybí opakované připomenutí
Výhodné ceny
Bez ohledu na zvolený tarif získáte 14denní bezplatnou zkušební verzi, abyste si software mohli vyzkoušet.
- Zdarma
- Starter: 49 $/měsíc
- Pro: 99 $/měsíc
- Podnikání: 149 $/měsíc
- Neomezený: 499 $/měsíc
Skvělá hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
Jak si ClickUp vede v porovnání s Nifty
Nifty si vede dobře v oblasti sledování cílů, ale ClickUp jde ještě o krok dál. Poskytuje týmům mnohem větší flexibilitu při organizování práce tak, aby skutečně odpovídala jejich způsobu fungování. S ClickUpem jsou cíle přímo propojeny s úkoly a lze je sledovat několika způsoby pomocí cílů, takže nejste omezeni na univerzální nastavení.
Navíc získáte integrované nástroje pro spolupráci na dokumentech a komunikaci v týmu, díky kterým bude snazší mít vše na jednom místě. A díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení může váš tým vytvářet pracovní postupy, které budou přirozené – bez nutnosti se přizpůsobovat nástroji.
7. Smartsheet (nejlepší pro podniky, které preferují Excel a řídí komplexní projekty)
Pokud spojíte Excel a výkonné funkce pro správu projektů, dostanete Smartsheet. Jedná se o vynikající alternativu ClickUp pro odvětví zdravotnictví, stavebnictví a vzdělávání.
Smartsheet vyniká v řešení opakujících se úkolů v rámci velkých týmů a oddělení. Vezměte si například funkci Data Mesh: synchronizuje aktualizace napříč týmy, aniž by narušila pracovní postupy. Když například někdo z týmu HR přidá nového zaměstnance, Smartsheet automaticky aktualizuje list IT s informacemi o notebooku a softwaru, list Finance s podrobnostmi o platu a vytvoří kontrolní seznam pro zaškolení v listu Training.
Pokročilé vzorce Smartsheet navíc přesahují rámec výpočtů a spouštějí pracovní postupy, jako je například upozornění zúčastněných stran, když rozpočet projektu dosáhne 80 %. Tyto jedinečné funkce odlišují Smartsheet od jiných nástrojů pro správu projektů. Pro lepší pochopení si prohlédněte podrobné srovnání Smartsheet a ClickUp.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Optimalizujte pracovní postupy pomocí integrovaných nástrojů pro kontrolu a schvalování.
- Komunikujte s týmy v reálném čase
- Používejte šablony pro agilní řízení projektů
- Propojte se s více než 100 integracemi třetích stran
Omezení Smartsheet
- Omezené možnosti přizpůsobení dashboardů
- Hodily by se nějaké další šablony
Ceny Smartsheet
- Pro: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 17 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Jak si ClickUp vede ve srovnání se Smartsheet
Největší předností Smartsheet je jeho schopnost podporovat složité vzorce a datové vztahy.
Ale s tabulkovým zobrazením a vzorcovými poli ClickUp můžete provádět pokročilé výpočty u většiny typů polí, což usnadňuje sledování dat, jako je počet jedinečných hodnot a prázdná pole. ClickUp kombinuje výkonnou správu dat s intuitivní vizualizací projektů.
Závěr?
Pokud váš tým pracuje s tabulkami a preferuje tradičnější rozložení ve stylu mřížky, Smartsheet vám možná bude připadat povědomý. Pokud však chcete modernější a flexibilnější pracovní prostor, který podporuje vše od řízení projektů po úpravy dokumentů v reálném čase a produktivitu založenou na umělé inteligenci, ClickUp vám za vaše peníze nabídne mnohem více.
|Funkce
|ClickUp
|Smartsheet
|Vložené tabulky
|✅
|✅
|Relační databáze bez nutnosti programování
|✅
|❌
|Zobrazení seznamu
|✅
|✅ Zobrazení mřížky
|Panel nástrojů hromadných akcí
|✅
|✅
|Nativní dokumenty a poznámkový blok
|✅
|❌
|Automatické globální sledování času
|✅
|❌
|Vložený e-mail
|✅
|❌
|Vlastní stavy úkolů
|✅
|✅
|Cíle
|✅
|❌
|Dashboardy pro agilní týmy
|✅
|✅
|Automatizujte své aplikace
|✅
|❌
|Ganttovy diagramy
|✅
|✅
|Dynamické opakující se úkoly
|✅
|❌
|Nahrávání videa v aplikaci
|✅
|❌
|Přiřazené komentáře
|✅
|❌
|Chat v reálném čase
|✅
|❌
|Zmínky uživatelské skupiny
|✅
|❌
|Myšlenkové mapy
|✅
|❌
|Sprinty
|✅
|❌
8. Hive (nejlepší pro spolupráci týmů založenou na umělé inteligenci)
Hive vyniká spíše svými funkcemi pro týmovou spolupráci než funkcemi pro správu projektů.
Nechápejte nás špatně – správa projektů na této platformě je téměř stejně plynulá jako u konkurence. Zjistili jsme však, že má působivou schopnost předvídat chování týmu. Často hlásila věci jako „Designový tým dokončí kreativní úkoly o 30 % rychleji, když začne po 11:00“. A měla pravdu!
Hive’s Team Flow analyzuje pracovní vzorce týmu. Ukázalo se, že náš obsahový tým podával lepší výkony, když mezi psaním a editací byl dvoudenní odstup.
Další funkcí je Meeting Action Center, které automaticky přepisuje poznámky a přiřazuje úkoly. Navrhuje také způsoby, jak zvýšit efektivitu schůzek.
Nejlepší funkce Hive
- Snadno převádějte zprávy na úkoly
- Spolupracujte při psaní poznámek a chatování
- Pořádejte a sledujte interaktivní schůzky
- Sledujte čas a vytvářejte výkazy práce
- Využijte vestavěného asistenta AI (HiveMind).
- Automatizujte úkoly pomocí nástroje bez nutnosti programování
- Propojte se s více než 1000 aplikacemi, jako jsou Slack a Google Drive.
Omezení Hive
- Omezené funkce v mobilní aplikaci ve srovnání s desktopovou verzí
- Omezený počet integrací
Ceny Hive
- Zdarma
- Starter: 5 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
(Zdroj: G2)
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
Jak si ClickUp vede ve srovnání s Hive
Analýza Team Flow od Hive poskytuje zajímavé informace o pracovních vzorcích, ale uživatelé často poukazují na omezení funkčnosti mobilní aplikace, což je zásadní nedostatek pro týmy, které potřebují zůstat v kontaktu i na cestách. Meeting Action Center může nabídnout užitečné funkce pro správu schůzek, ale není propojen s ostatními znalostními databázemi a dokumentací vašeho týmu.
ClickUp Meetings, Calendar a AI Notetaker společně vytvářejí výkonný ekosystém , který vám umožní:
- Vytvářejte a připojujte se k schůzkám přímo z ClickUp
- Během schůzek automaticky zaznamenávejte podrobné, prohledávatelné poznámky označené mluvčím, abyste nikdy nezmeškali důležité diskuse nebo úkoly.
- Automaticky vytvářejte úkoly a přiřazujte akční položky z klíčových bodů a dalších kroků v zápisech ze schůzek.
- Propojte úkoly a dokumenty s jednáními a poznámkami, abyste získali kompletní kontext.
Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Hive, které stojí za vyzkoušení
9. Teamwork.com (nejlepší pro agentury a firmy pracující s klienty)
Používáte Teamwork.com poprvé? Oceníte jeho komplexní přehled o vašich klientech a ziscích na jednom místě.
Profit Engine sleduje ziskovost v reálném čase a ukazuje, kteří klienti a projekty byli ziskoví.
Díky přizpůsobitelnému systému rolí uživatelů klientů můžete klientům poskytnout přístup k relevantním informacím, jako jsou milníky nebo hodinový pokrok.
Informace z Teamwork.com také podporují alokaci a plánování zdrojů. Například v našem případě nástroj Resource Scheduling Optimizer ukazuje, že přidělování seniorních designérů na menší úkoly nebylo nákladově efektivní. To mi poskytlo návrhy na lepší párování klientů s cílem zvýšit ziskovost.
Nejlepší funkce Teamwork.com
- Používejte nástroje pro sledování času pro přesné fakturace a sledování.
- Vytvářejte podrobné zprávy pro lepší přehled o projektech
- Snadná spolupráce s klienty díky pokročilým funkcím
- Zlepšete organizaci kategorizací projektů
Omezení Teamwork.com
- Pro nové uživatele to může být zpočátku obtížné.
- Chybí zobrazení kalendáře
Ceny Teamwork.com
- Deliver: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele
- Cena: 69,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Teamwork.com
- G2: 4,4/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
Jak si ClickUp vede ve srovnání s Teamwork
|Funkce
|ClickUp (bezplatný tarif)
|Teamwork (placený tarif)
|Dashboardy
|✅ Ano
|❌ Ne
|Cíle
|✅ Ano
|❌ Ne
|Kanbanové tabule s vlastním seskupením
|✅ Ano
|❌ Ne
|Vlastní stavy úkolů
|✅ Ano
|✅ Ano
|Vlastní pole
|✅ Ano
|✅ Ano
|Dokumenty s vnořenými stránkami
|✅ Ano
|❌ Ne
|Sledování času
|✅ Ano
|✅ Ano
|E-mail v aplikaci
|✅ Ano
|❌ Ne
|Koučování a podpora 24/7
|✅ Ano
|❌ Ne
|Podmíněné automatizace
|✅ Ano
|❌ Ne
|Profily pracovní zátěže
|✅ Ano
|❌ Ne
|Úkoly ve více seznamech
|✅ Ano
|❌ Ne
|Obousměrná synchronizace s Google Kalendářem
|✅ Ano
|❌ Ne
|Panel úkolů
|✅ Ano
|❌ Ne
|Nahrávání videa v aplikaci
|✅ Ano
|❌ Ne
|Vložit zobrazení
|✅ Ano
|❌ Ne
|Myšlenkové mapy
|✅ Ano
|❌ Ne
|Kontrola
|✅ Ano
|❌ Ne
|/Slash příkazy
|✅ Ano
|❌ Ne
10. Basecamp (nejlepší pro týmy, které preferují vysoce specializované řízení projektů)
Někdy méně opravdu znamená více.
Basecamp přistupuje k řízení projektů podle Marie Kondo – vše je jednoduché a zaměřené na nejdůležitější nástroje.
Nejvýraznější funkcí jsou Hill Charts, které sledují postup projektu a ukazují, zda je úkol stále náročný, nebo se blíží k dokončení.
Basecamp také organizuje komunikaci v týmu: rychlé dotazy se posílají jako pingy, důležité aktualizace se zveřejňují na nástěnkách a neformální konverzace probíhají v chatovacích místnostech. Tato přehledná struktura pomáhá uživatelům snadno najít to, co potřebují.
Díky minimálnímu nastavení a specializovaným funkcím je Basecamp ideální pro netechnické týmy, které upřednostňují jednoduchost před pokročilými nástroji.
Nejlepší funkce Basecampu
- Komunikujte v reálném čase pomocí chatů, komentářů a sdílení souborů.
- Vytvářejte seznamy úkolů s úkoly, podúkoly a termíny
- Automatizujte kontroly pro pravidelné aktualizace úkolů
- Spravujte projekty pomocí metodik Agile a Scrum.
- Zůstaňte v obraze díky diskusním fórům v reálném čase.
- Integrace s více než 50 zdroji dat
Omezení Basecampu
- Chybí sledování času a přehledy napříč projekty
- Někteří uživatelé považují za náročné orientovat se v aplikaci a plně využívat všechny její funkce.
Ceny Basecamp
Basecamp nabízí 30denní bezplatnou zkušební verzi a dva jednoduché tarify:
- Basecamp: 15 $/uživatel za měsíc
- Basecamp Pro Unlimited: 349 $/organizace za měsíc
Hodnocení a recenze Basecampu
- G2: 4,1/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 000 recenzí)
Jak si ClickUp vede ve srovnání s Basecamp
Grafy Hill Charts od Basecampu pomáhají vizualizovat pokrok, ale jejich záměrně minimalistický přístup se stává omezením pro týmy s komplexními projekty, které vyžadují přehledy napříč projekty nebo sledování času. Na rozdíl od omezených možností vizualizace Basecampu nabízí ClickUp více než 15 přehledů, které se přizpůsobují různým potřebám pracovního toku.
Díky nativnímu sledování času, meziprojektovým dashboardům a komplexním funkcím pro vytváření reportů v ClickUp se týmy nebudou muset rozšiřovat, jak se budou vyvíjet jejich potřeby, zatímco sjednocené dokumenty a chatové funkce zachovají efektivní komunikační prostředí, které uživatelé Basecampu oceňují.
Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné a placené alternativy Basecampu
11. nTask (nejlepší pro freelancery a samostatné podnikatele)
Plánování, správa, spolupráce a analýza – nTask to vše zvládne za přijatelné ceny, což z něj dělá ideální volbu pro freelancery a samostatné podnikatele.
I v rámci trvale bezplatného tarifu máte přístup k neomezenému počtu pracovních prostorů, úkolů, správě schůzek, sledování času a integracím.
Přechodem na placené tarify získáte přístup k pokročilým funkcím, jako je Ganttův časový graf, který upravuje úkoly na základě dostupnosti a závislostí.
Plán Premium zahrnuje také nástroje pro rozpočtování, které analyzují data projektu a navrhují rezervní fondy. Zahrnuje také generování faktur a sledování plateb, což poskytuje komplexní přehled o financích projektu.
Nejlepší funkce nTask
- Přepínejte mezi několika zobrazeními projektů (tabulka, mřížka, seznam a kalendář).
- Sledujte úkoly pomocí podrobných nástrojů pro sledování
- Nastavte opakující se úkoly pro denní, týdenní nebo měsíční plány.
- Integrujte více než 1 000 nástrojů, jako jsou Apple Calendar, Zoom a Microsoft Teams.
Omezení nTask
- Připojování dokumentů a obrázků k úkolům může být obtížné (na rozdíl od ClickUp, kde je to snadné jako kliknutí na tlačítko).
- Uživatelské rozhraní by mohlo být intuitivnější.
Ceny nTask
- Základní: zdarma
- Premium: 4 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze nTask
- G2: 4,4/5 (více než 10 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
Jak si ClickUp vede v porovnání s nTask
Zatímco nTask nabízí cenově dostupnou správu úkolů, ClickUp poskytuje komplexnější řešení s intuitivním rozhraním, které je škálovatelné od samostatných freelancerů až po podnikové týmy. Správa dokumentů v ClickUp je hladce integrována se sledováním úkolů, což usnadňuje připojování a odkazování na soubory přímo ve vašem pracovním postupu.
Pro freelancery a samostatné podnikatele, kteří potřebují platformu, která může růst spolu s jejich podnikáním, ClickUp poskytuje dokonalou rovnováhu mezi okamžitou použitelností a dlouhodobou škálovatelností.
12. Notion (nejlepší pro integrovanou dokumentaci a znalostní báze)
Notion není jen další nástroj pro pořizování poznámek. Pohodlně stírá hranici mezi dokumentací a správou znalostí.
Díky architektuře bloků můžete dokumenty okamžitě transformovat a měnit odstavce na tabulky, kanbanové tabule nebo kalendáře bez ztráty dat. Všechny vaše dokumenty a znalostní báze jsou propojeny. Tímto způsobem lze do specifikace produktu zahrnout zpětnou vazbu od zákazníků, propojit ji s technickými úkoly a zobrazit živé metriky v jednom přehledném zobrazení, které se automaticky aktualizuje.
Stručně řečeno, Notion poskytuje živý znalostní systém, který se přizpůsobuje potřebám vašeho týmu. Díky tomu je ideální pro marketingové, vývojové nebo provozní týmy, které potřebují mít po ruce dynamické, propojené informace.
Když porovnáte Notion s ClickUp, uvidíte, že oba nástroje mají vestavěnou spolupráci a AI pro práci s opakujícími se úkoly.
Nejlepší funkce Notion
- Pořizujte poznámky z jednání, zjednodušte úkoly a udržujte si přehled.
- Spojte se s ostatními v reálném čase při práci na dokumentech nebo médiích.
- Efektivní tvorba a správa obsahu
- Integrujte s Trello, Slack, Google Drive a dalšími
Omezení Notion
- Chybí sledování času a Ganttovy diagramy
- Správa více projektů může být náročná.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/místo za měsíc
- Podnikání: 18 $/místo za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Jak si ClickUp vede v porovnání s Notion
Notion může být ideální pro jednotlivce nebo malé týmy, které se zaměřují na správu znalostí a dokumentaci. Osloví také uživatele, kteří preferují minimalistický a flexibilní pracovní prostor pro pořizování poznámek a tvorbu obsahu.
ClickUp je však vhodnější pro týmy, které vyžadují rozsáhlé přizpůsobení a flexibilitu v rámci komplexního řešení, které nabízí integrované dokumenty, cíle a pokročilé reportování.
Zde je názor jednoho uživatele Redditu:
Před několika měsíci jsem přešel z Notion na ClickUp. Zatím se mi ClickUp jeví jako vhodnější pro mé potřeby (databáze znalostí, seznamy úkolů, správa osobních projektů, plánování dovolených atd.). Pro mě je nejvýraznější funkcí ClickUp jeho hladká integrace s Google Kalendářem, která je k dispozici ihned po instalaci. Našel jsem několik způsobů, jak toho dosáhnout s Notion, ale byly nepohodlné (zkusil jsem automatizaci s N8N, ale výsledek nebyl uspokojivý). Navíc se mi více líbí uživatelské rozhraní ClickUp; lze jej přizpůsobit tak, aby bylo buď velmi přehledné, nebo velmi minimalistické, což opravdu oceňuji. Jediným aspektem, ve kterém Notion stále přitahuje, je jeho studentský plán, který nabízí neomezené úložiště. Předpokládám však, že brzy budu muset upgradovat svůj bezplatný účet ClickUp na osobní licenci, což jsem více než ochoten udělat. 😄
Před několika měsíci jsem přešel z Notion na ClickUp. Zatím se mi ClickUp jeví jako vhodnější pro mé potřeby (databáze znalostí, seznamy úkolů, správa osobních projektů, plánování dovolených atd.). Pro mě je nejvýraznější funkcí ClickUp jeho hladká integrace s Google Kalendářem, která je k dispozici ihned po instalaci. Našel jsem několik způsobů, jak toho dosáhnout s Notion, ale byly nepohodlné (zkusil jsem automatizaci s N8N, ale výsledek nebyl uspokojivý). Navíc se mi více líbí uživatelské rozhraní ClickUp; lze jej přizpůsobit tak, aby bylo buď velmi přehledné, nebo velmi minimalistické, což opravdu oceňuji. Jediným aspektem, ve kterém Notion stále přitahuje, je jeho studentský plán, který nabízí neomezené úložiště. Předpokládám však, že brzy budu muset upgradovat svůj bezplatný účet ClickUp na osobní licenci, což jsem více než ochoten udělat. 😄
Zde je stručný přehled jejich funkcí:
|Funkce
|ClickUp
|Notion
|Spolupráce na živých dokumentech
|✅ Ano
|✅ Ano
|Vztahy mezi dokumenty a úkoly
|✅ Ano
|✅ Ano
|Hierarchie dokumentů
|✅ Ano
|✅ Ano
|Archivovatelné dokumenty
|✅ Ano
|✅ Ano
|Osobní poznámkový blok
|✅ Ano
|❌ Ne
|Přiřazené komentáře
|✅ Ano
|❌ Ne
|Dashboardy
|✅ Ano
|❌ Ne
|Úkoly ve více seznamech
|✅ Ano
|❌ Ne
|Cíle a OKR
|✅ Ano
|❌ Ne
|Dynamické opakující se úkoly
|✅ Ano
|❌ Ne
|E-mail v aplikaci
|✅ Ano
|❌ Ne
|Podmíněné automatizace
|✅ Ano
|❌ Ne
|Opakující se připomenutí
|✅ Ano
|❌ Ne
|Sledování času a odhady
|✅ Ano
|❌ Ne
|Ganttovy diagramy
|✅ Ano
|❌ Ne
|Chat v reálném čase
|✅ Ano
|❌ Ne
|Zobrazení pracovní zátěže
|✅ Ano
|❌ Ne
|Myšlenkové mapy
|✅ Ano
|❌ Ne
|Kontrola
|✅ Ano
|❌ Ne
|Nahrávání videa v aplikaci
|✅ Ano
|❌ Ne
💡 Tip pro profesionály: Prohledávejte všechny své stránky a databáze Notion přímo z ClickUp pomocí propojeného vyhledávání! Nebo jděte ještě o krok dál: všechny plány ClickUp zahrnují neomezený import z Notion.
13. Jira (nejlepší pro týmy zabývající se vývojem softwaru)
Jira není známá svou uživatelsky přívětivou povahou, ale přesto ji preferují někteří manažeři IT projektů a odborníci v oblasti financí, marketingu a lidských zdrojů.
Jira, původně nástroj pro sledování problémů pro vývojáře softwaru, je nyní výkonnou platformou pro řízení projektů používanou v několika odvětvích. Je obzvláště užitečná pro agilní řízení projektů: vytvářejte uživatelské příběhy, plánujte sprinty, přidělujte úkoly a sledujte pokrok pomocí Kanban tabulek a Ganttových diagramů.
Když náš tým nastavil vzorový agilní pracovní postup, Jira jej rozdělila na sprinty a úkoly rozdělila do dvou typů projektů:
- Projekty spravované společností: Pracovní postupy řízené administrátorem pro větší týmy
- Projekty řízené týmem: Flexibilní pracovní prostory pro menší týmy
Jira nabízí několik zobrazení, aktualizace v reálném čase, automatizované pracovní postupy a přizpůsobitelné šablony, které zvyšují produktivitu a udržují projekty na správné cestě.
Nejlepší funkce Jira
- Snadná automatizace pracovních postupů
- Získejte přístup k šablonám pro HR, marketing, IT a další oblasti.
- Integrujte s Atlassian Work Management a více než 2000 oblíbenými aplikacemi.
- Efektivní správa úkolů na Androidu a iOS
Omezení Jira
- Složité rozhraní s náročnou křivkou učení
- Pomalé načítání může mít vliv na efektivitu a výkon.
Ceny Jira
- Zdarma: až 10 uživatelů
- Standard: Až 8,60 $/měsíc na uživatele
- Premium: Až 17 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 14 000 recenzí)
Jak si ClickUp vede v porovnání s Jira
Mnoho týmů, včetně týmů inženýrů, úspěšně (a dlouho očekávaně) přešlo ze starého a neohrabaného rozhraní Jira na moderní způsob práce ClickUp.
Uživatel TrustRadius říká:
Jako profesionál pracuji již asi 20 let v týmech, které vytvářejí digitální projekty. Vždy mi vadila nudná rozhraní navržená inženýry a uživatelské prostředí platforem, jako jsou Jira a Trello, které jsem dříve používal. ClickUp naučil odvětví význam „lidského faktoru“. Stal se nejlepším příkladem využití konstruktivní a prospěšné síly designu.
Jako profesionál pracuji již asi 20 let v týmech, které vytvářejí digitální projekty. Vždy mi vadila nudná rozhraní navržená inženýry a uživatelské prostředí platforem, jako jsou Jira a Trello, které jsem dříve používal. ClickUp naučil odvětví význam „lidského faktoru“. Stal se nejlepším příkladem využití konstruktivní a prospěšné síly designu.
Další uživatel dodává:
Dříve jsme pro správu některých projektů používali Jira a řadu nástrojů na úrovni malého týmu, ale potřebovali jsme najít něco, co by bylo stejně flexibilní jako Jira, ale zároveň nebylo tak zastrašující pro technicky neznalé zaměstnance. ClickUp byl nejlepší kombinací snadného použití, funkcí a výkonu.
Dříve jsme pro správu některých projektů používali Jira a řadu nástrojů na úrovni malého týmu, ale potřebovali jsme najít něco, co by bylo stejně flexibilní jako Jira, ale zároveň nebylo tak zastrašující pro technicky neznalé zaměstnance. ClickUp byl nejlepší kombinací snadného použití, funkcí a výkonu.
Zde je několik dalších důvodů, proč:
|Funkce
|ClickUp
|Jira
|Sprinty a projekty
|✅ Ano
|✅ Ano
|Vlastní sprinty
|✅ Ano
|✅ Ano
|Roadmapy pro více týmů
|✅ Ano
|❌ Ne
|Ganttovy diagramy
|✅ Ano
|❌ Vyžaduje plugin
|Vlastní typy úkolů
|✅ Ano
|✅ Ano
|Shrnutí dat
|✅ Ano
|❌ Ne
|Vnořené podúkoly
|✅ Ano
|✅ Ano
|Vlastní vztahy
|✅ Ano
|❌ Ne
|Agilní reporting
|✅ Ano
|✅ Ano
|Cíle a OKR
|✅ Ano
|❌ Placený doplněk
|Přiřazené komentáře
|✅ Ano
|❌ Ne
|Chytrá oznámení
|✅ Ano
|❌ Ne
|@zmínky v celém pracovním prostoru
|✅ Ano
|❌ Ne
|Sledování času
|✅ Ano
|✅ Ano
|Časové rozvrhy
|✅ Ano
|❌ Placený doplněk
|Soukromé úkoly
|✅ Ano
|❌ Ne
|Intuitivní ovládací prvky pro správce
|✅ Ano
|❌ Ne
|Přehledy na řídicím panelu
|✅ Ano
|❌ Omezení počtu zpráv
|Dokumenty
|✅ Ano
|❌ Placený doplněk
|Wikis
|✅ Ano
|❌ Placený doplněk
|Tabule
|✅ Ano
|❌ Placený doplněk
|Vlastní pole AI
|✅ Ano
|✅ Ano
|Agenti
|✅ Ano
|✅ Ano
|Propojené vyhledávání
|✅ Ano
|✅ Ano
|DM, kanály a vlákna
|✅ Ano
|❌ Ne
|Vytvářejte úkoly z chatu
|✅ Ano
|❌ Ne
|Video a hlasové hovory
|✅ Ano
|❌ Ne
Přečtěte si také: ClickUp vs. Jira: Který nástroj pro řízení projektů je nejlepší?
Proč je ClickUp stále předním nástrojem pro řízení projektů
Všechny tyto nástroje nabízejí užitečné funkce, ale mají také významné nevýhody, které jim brání být výjimečnými.
Uživatelé si často stěžují například na pomalost a složitost Jira nebo považují AI Notion za drahou. Basecamp a Trello jsou dobré v tom, co dělají, ale postrádají pokročilé funkce, bez kterých se větší týmy neobejdou.
Platforma pro správu projektů ClickUp možná není dokonalá, ale rozhodně se nebojí jít do toho naplno – bez ohledu na to, jak malý nebo velký je váš tým a jak jednoduchý nebo složitý je váš pracovní postup. Nevěřte mi jen na slovo. Tady je názor jednoho z našich zákazníků:
Řízení projektů se mezi všemi odděleními ve společnosti výrazně zjednodušilo. Když přijde nový projekt, můžeme použít šablonu, která za nás okamžitě vygeneruje všechny úkoly. Navíc jsou všem automaticky přiděleny jejich úkoly, takže není žádná nejistota ohledně toho, kdo má kterou část práce vykonat.
Řízení projektů se mezi všemi odděleními ve společnosti výrazně zjednodušilo. Když přijde nový projekt, můžeme použít šablonu, která za nás okamžitě vygeneruje všechny úkoly. Navíc jsou všem automaticky přiděleny jejich úkoly, takže není žádná nejistota ohledně toho, kdo má kterou část práce vykonat.
Takovéto ocenění motivuje tým ClickUp k neustálému vylepšování a zdokonalování platformy. Každý druhý měsíc zavádíme nové funkce a vlastnosti!
Nejnovější aktualizace, které jsme spustili
Pokud se rozhodnete pro jednu z alternativ z výše uvedeného seznamu, můžete přijít o novější funkce.
Dashboardy ClickUp
Funkce jako ClickUp Dashboards nedávno prošly několika zajímavými aktualizacemi. Tato přizpůsobitelná funkce vám nyní umožňuje přidávat karty a vytvářet různé zprávy přímo z vašeho dashboardu, čímž se stává ještě univerzálnější.
Ve svých zprávách můžete také použít data úkolů. Standardní datová pole svých úkolů (například kdy byly vytvořeny, zahájeny, aktualizovány, dokončeny nebo uzavřeny) můžete vizualizovat v koláčových, sloupcových nebo čárových grafech, abyste mohli snadno sledovat pokrok.
Získáte tak jasný přehled o KPI, pokroku a výkonu týmu v reálném čase. Navíc můžete sdílet celé dashboardy se zainteresovanými stranami, což usnadní všem udržet si stejný přehled.
Automatizace ClickUp
Dokonce i ClickUp Automations se staly chytřejšími. Nyní mohou automaticky aktualizovat souhrny AI pokaždé, když se úkoly změní – bez jediného pohybu prstem. Stačí použít spouštěč „Task Updated“ (Úkol aktualizován) pro vlastní pole AI a vaše úkoly budou vždy odrážet nejnovější změny.
Další užitečná novinka? Nyní můžete automatizace duplikovat, místo abyste je pokaždé vytvářeli ručně. Chcete, aby se zobrazovaly na jiných místech? I to můžete automatizovat.
Kompletní sada funkcí ClickUp, která doplní vaši sadu nástrojů
A to zdaleka není vše. K dispozici máte ještě celou řadu dalších funkcí, které vám pomohou zvýšit produktivitu.
- Automatizace úkolů: S ClickUp Brain můžete automatizovat úkoly, jako je psaní popisů, shrnování dokumentů a vytváření obsahu, a ušetřit tak svému týmu drahocenný čas.
- Spolupracujte na dokumentech: Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet, upravovat a spravovat sdílené dokumenty, wiki a znalostní báze v rámci platformy.
- Začněte s šablonami: Knihovna hotových šablon vám pomůže rychle se pustit do práce.
- Sledujte a spravujte úkoly: Pomocí ClickUp Tasks můžete vytvářet, přiřazovat a sledovat úkoly pomocí přizpůsobitelných polí, priorit a závislostí. Můžete také použít ClickUp Views, který zahrnuje List, Board, Calendar, Gantt a Timeline, což umožňuje flexibilitu při vizualizaci úkolů.
- Sledujte pokrok: Sledujte milníky projektu, termíny a celkový pokrok pomocí interaktivních grafů a časových os s funkcí ClickUp Project Tracking. Použijte také ClickUp Goals k vytvoření měřitelných cílů, jako jsou čísla nebo měna, a propojte je s příslušnými úkoly.
- Lepší správa času: Díky nativní funkci ClickUp pro sledování času můžete zaznamenávat odpracované hodiny přímo v rámci úkolů a generovat komplexní časové přehledy.
- Spravujte projekty na cestách: Plně funkční aplikace ClickUp pro iOS a Android, která vám pomůže zůstat produktivní kdykoli a kdekoli.
Věděli jste, že většinu z nich můžete využívat již v rámci našeho bezplatného tarifu?
Dejte nám vědět, pokud nám něco chybí nebo se vám na ClickUp nelíbí.
Pokud jste tak ještě neučinili, zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!