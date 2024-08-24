Recenze Wrike 2025 (funkce, ceny, výhody a nevýhody)

Pokud se zabýváte jakoukoli stránkou projektového řízení, pravděpodobně jste o Wrike již slyšeli.
Wrike je jednou z nejoblíbenějších platforem pro řízení projektů a týmovou spolupráci. Nabízí širokou škálu užitečných funkcí, které vám mohou usnadnit život.
Je to ale nejlepší nástroj pro správu projektů, který můžete přidat do svého arzenálu? Možná ne.
Wrike není nejjednodušší nástroj na používání (zejména na mobilních zařízeních), má omezené možnosti správy úkolů a někteří uživatelé ho kritizují za problémy s výkonem.
Má ale také své silné stránky? Rozhodně ano. Pokud jste například milovníkem čísel a užitečných datových bodů, Wrike z vás udělá šťastného projektového manažera.
V této recenzi Wrike se podrobně zabýváme tím, co je na Wrike dobré a co ne, a jak si vede ve srovnání s ClickUp.
Co je Wrike?
Wrike je software pro správu projektů, který vám pomáhá organizovat projekty, spolupracovat s týmem a sledovat postup prací.
Pomáhá vám řídit úkoly v rámci projektu, usnadňuje spolupráci a sdílení souborů s vaším týmem a sleduje postup práce.
Tento software může používat kdokoli, ale nejvíce z něj vytěží podnikové týmy. Wrike nabízí pokročilé funkce, jako jsou Ganttovy diagramy a podrobné pokročilé reporty, díky čemuž je oblíbený zejména u větších organizací.
Co přesně tedy Wrike může nabídnout týmům projektového řízení?
Klíčové funkce Wrike
1. Třípanelové zobrazení
Třípanelové zobrazení Wrike zajišťuje, že všechny vaše aktivity související se správou úkolů jsou snadno přístupné v jediném zobrazení.
Takto to funguje:
- Levý panel umožňuje rychlý přístup k vašim projektům, týmům a financím, což zjednodušuje správu zdrojů.
- Střední panel slouží k vytváření nových úkolů, nastavování termínů a jejich efektivnímu přiřazování členům týmu.
- V pravém panelu se zobrazují všechny vaše úkoly najednou, což poskytuje ucelený přehled o vašem pracovním postupu a vylepšené řízení podúkolů.
Pokud jste součástí marketingového týmu, Wrike vám umožní rychle spravovat úkoly kampaně, sledovat rozpočty a monitorovat termíny, aniž byste museli přepínat mezi obrazovkami.
2. Vlastní formuláře žádostí
Chcete přizpůsobit své formuláře pro konkrétní potřeby? Wrike nabízí nástroj pro tvorbu formulářů, který vám umožní vytvářet responzivní formuláře pomocí podmíněné logiky.
Wrike je jedinečný v tom, že kdykoli jsou odeslány žádosti, Wrike může automaticky přiřadit úkoly nebo projekty, vyplnit položky úkolů informacemi z formuláře a uložit formuláře pro jednoho nebo více uživatelů.
Například týmy zákaznické podpory mohou Wrike využít k automatizaci přiřazování a sledování ticketů, což může pomoci zrychlit dobu řešení.
3. Vizualizace dat
Wrike nabízí 360stupňový přehled o projektu díky svým rozmanitým vizualizačním funkcím.
Aplikace pro správu projektů nabízí analytické údaje a podrobné informace prostřednictvím grafů a infografik, které se aktualizují každých 15 minut. Týmy mají kdykoli přístup k metrikám výkonu, aktualizacím stavu projektů a údajům o dokončení úkolů.
4. Štítky a složky pro snadné sdílení a přístup
Wrike podporuje značky a složky, což vám umožňuje třídit data podle projektu, úkolu a dalších metrik.
Týmy produktového managementu mohou například kategorizovat uživatelské příběhy, sprinty a backlogy, což usnadňuje správu a přístup k projektovým datům, správu zdrojů a sdílení pokroku se zainteresovanými stranami.
5. Sledujte pokrok pomocí nástroje pro správu úkolů
Chcete sledovat stav každé aktivity? Funkce správy úkolů Wrike umožňuje týmům rozdělit projekty na menší úkoly a právě to dělat.
Marketingové a kreativní týmy mohou tento software pro správu projektů využít například k monitorování postupu kampaní a zajištění včasného dodání.
Jako jeden z nejlepších nástrojů pro správu projektů nabízí Wrike samozřejmě komplexní funkce pro správu projektů a poskytuje jasný přehled o pracovním vytížení, což projektovým manažerům pomáhá efektivně přidělovat zdroje a dodržovat termíny.
Ceny Wrike
- Bezplatný tarif
- Tým: 9,80 $/uživatel za měsíc
- Podnikání: 24,80 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: K dispozici na vyžádání
- Pinnacle: K dispozici na vyžádání
Výhody používání Wrike
Zde je několik věcí, které uživatelé na Wrike chválí:
1. Špičkové funkce pro lepší řízení projektů
Wrike není určen pouze pro malé týmy, ale je navržen pro firmy, které zpracovávají komplexní projekty.
Od Ganttových diagramů, které vám pomohou vizualizovat celý projekt, až po nástroj pro kontrolu a poskytování zpětné vazby k souborům – Wrike vám pokryje všechny situace.
Navíc vám umožňuje vytvářet vlastní pracovní postupy, které odpovídají stylu vašeho týmu.
2. Pomáhá vám mít přehled o vašem týmu
Chcete vědět, kam mizí čas všech zaměstnanců?
Wrike nabízí integrovaný časovač, který vám pomůže sledovat, jak dlouho úkoly trvají. To je zásadní změna, která vám pomůže odhalit úzká místa v týmech a zjistit, na co se má váš tým zaměřit.
3. Chytré statistiky, které vedou k chytřejším rozhodnutím
Analytické nástroje Wrike vám poskytnou jasný přehled o vašich projektech. Můžete vidět, které úkoly trvají příliš dlouho, kdo je nejvýkonnější a dokonce i případné konflikty v plánování.
Časté problémy, s nimiž se uživatelé Wrike potýkají
Wrike však není úplně dokonalý.
Jako každý software na trhu má i tento své nevýhody, které mohou týmům způsobit problémy.
Zde je seznam běžných problémů, s nimiž se potýkají uživatelé Wrike:
|Nevýhody
|Problém
|Náročná křivka učení
|Složité rozhraní a proces zapracování ztěžují práci novým uživatelům, zejména těm, kteří nemají žádné předchozí zkušenosti s řízením projektů.
|Omezená mobilní zkušenost
|Mobilní aplikace Wrike postrádá základní funkce, což brání produktivitě na cestách.
|Drahé pro malé týmy
|Ceny Wrike jsou ve srovnání s jinými aplikacemi pro správu projektů drahé, týmový plán začíná na 9,80 USD za uživatele a měsíc a obchodní plán Wrike začíná na 11,50 USD za uživatele a měsíc. Navíc je nutné zakoupit licence v sadách po pěti kusech.
|Nedostatečná správa úkolů
|Nedostatečné stanovení priorit úkolů, obtížná změna stavu úkolů a nemožnost převést komentáře na aktivní úkoly omezují efektivitu.
|Nedostatečné nástroje pro spolupráci
|I když se Wrike Integrate propojuje s více aplikacemi, absence vestavěné chatovací funkce a zpožděné oznámení z integrací brání komunikaci.
|Problémy s rozhraním
|Matoucí uživatelské rozhraní, omezené možnosti přizpůsobení a neměnné výchozí filtry mají negativní vliv na uživatelský komfort.
|Problémy s výkonem
|Dlouhé načítání a nahrávání souborů mohou snižovat produktivitu.
|Zákaznický servis Wrike
|Zatímco většina recenzí na G2 uvádí, že Wrike nabízí uspokojivou zákaznickou podporu, někteří si stěžují, že je pomalá a neochotná.
Recenze Wrike na Redditu
Hlavní stížnost uživatelů Wrike se zdá být jeho mobilní aplikace. Redditoři mají podobné výhrady.
Přechod jednoho týmu na Wrike proběhl hladce a jeho členové shledali výkonné funkce Wrike, jako je správa pracovní zátěže, přidělování zdrojů a přizpůsobené zprávy, velmi užitečnými.
Zde však začaly potíže: Naučit se s ním pracovat bylo obtížné, rozhraní působilo nepřehledně a všem trvalo dlouho, než se s ním naučili pracovat.
Můj tým nedávno přešel na Wrike pro řízení projektů. Byli jsme ohromeni jeho výkonnými funkcemi – řízení pracovní zátěže, přidělování zdrojů, vlastní zprávy – které se zdály ideální pro naše komplexní projekty.
Ale je tu háček:
Naučná křivka: Počáteční nastavení a přijetí uživateli bylo obtížné. Rozhraní působilo nepřehledně a všem trvalo nějakou dobu, než se seznámili s jeho funkcemi.
Přílišné přizpůsobování: Nakonec jsme strávili příliš mnoho času přizpůsobováním pracovních postupů a dashboardů našim potřebám. Bylo by dobré, kdyby existovalo více předem připravených šablon pro designové agentury.
Zvláštnosti desktopové aplikace: Desktopová aplikace působila ve srovnání s webovou verzí neohrabaně. Některé funkce se občas zdály být chybové.
Nechápejte to špatně, Wrike je nástroj pro správu projektů s bohatými funkcemi. Ale pro velikost našeho týmu a pracovní postupy byly požadavky na zaučení a přizpůsobení trochu příliš vysoké.
V současné době zkoumáme některé alternativy, které nabízejí lepší rovnováhu mezi výkonem a uživatelskou přívětivostí. Může někdo doporučit něco méně složitého, ale ne tak jednoduchého jako tabule Trello?
Můj tým nedávno přešel na Wrike pro řízení projektů. Byli jsme ohromeni jeho výkonnými funkcemi – správou pracovní zátěže, přidělováním zdrojů, přizpůsobenými zprávami – které se zdály ideální pro naše komplexní projekty.
Ale je tu háček:
Naučit se s ním pracovat: Počáteční nastavení a osvojení si uživatelů bylo náročné. Rozhraní působilo nepřehledně a všem trvalo nějakou dobu, než se seznámili s jeho funkcemi.
Přílišné přizpůsobování: Nakonec jsme strávili příliš mnoho času přizpůsobováním pracovních postupů a dashboardů našim potřebám. Bylo by dobré, kdyby existovalo více předem připravených šablon pro designové agentury.
Zvláštnosti desktopové aplikace: Desktopová aplikace působila ve srovnání s webovou verzí neohrabaně. Některé funkce se občas jevily jako chybové.
Nechápejte to špatně, Wrike je nástroj pro správu projektů s bohatými funkcemi. Ale pro velikost našeho týmu a pracovní postupy byly požadavky na zaučení a přizpůsobení trochu příliš vysoké.
V současné době zkoumáme některé alternativy, které nabízejí lepší rovnováhu mezi výkonem a uživatelskou přívětivostí. Může někdo doporučit něco méně složitého, ale ne tak jednoduchého jako tabule Trello?
Navzdory bohatým funkcím tým shledal složitost softwaru přílišnou a hledal uživatelsky přívětivější software pro správu projektů.
Je čas hledat lepší nástroj pro správu projektů? Ano, a máte na výběr z mnoha alternativ Wrike, včetně ClickUp.
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Wrike
Ideální nástroj pro řízení projektů vám poskytne možnosti spolupráce, zefektivní pracovní postupy a především jasný přehled o postupu řízení projektů.
Na rozdíl od Wrike splňuje ClickUp všechny tyto požadavky (a ještě některé další).
Více než 15 zobrazení ClickUp v kombinaci s přizpůsobitelnými stavy úkolů a automatizací jsou neuvěřitelně užitečné pro lepší vizualizaci a správu vašich pracovních postupů.
ClickUp má také užitečnou funkci přiřazování komentářů, kterou lze použít k vytvoření zpětné vazby mezi různými odděleními a týmy. To zlepšuje komunikaci v rámci týmů a zabraňuje vzniku chyb.
Výhody používání ClickUp pro řízení projektů
ClickUp Spaces vám pomůže s organizací
To, co dělá ClickUp nejlepším softwarem pro správu projektů, je jeho intuitivní struktura, která se skládá z pracovních prostorů, složek, seznamů, probíhajících úkolů, podúkolů a kontrolních seznamů.
Díky snadnému rozhraní ClickUp mohou týmy rozdělit složité projekty na zvládnutelné části. To je v naprostém kontrastu s obtížně ovladatelným rozhraním Wrike.
Funkce jako ClickUp Spaces výrazně zjednodušují správu projektů.
Například marketingové týmy mohou používat Spaces k oddělení svých kampaní, zatímco vývojové týmy mohou mít své vlastní oddělené Spaces pro vývoj produktů. Tím je zajištěno, že každý přesně ví, kde najít relevantní informace a úkoly.
ClickUp Docs a ClickUp Brain jsou skvělé pro obsah založený na umělé inteligenci.
ClickUp Brain je integrován do ClickUp Docs, aby vylepšil správu dokumentů a spolupráci.
Zjednodušeně řečeno – pokud často trpíte tvůrčí krizí, editace s podporou umělé inteligence navrhuje vylepšení a pomáhá zlepšit kvalitu obsahu. Funkce spolupráce v reálném čase navíc umožňují více uživatelům pracovat na stejném dokumentu současně.
Díky tomu může někdo z marketingového oddělení rychle informovat produktový tým o nové verzi a zajistit, že všechny relevantní informace budou sdíleny rychle a přesně.
ClickUp Tasks pro správu úkolů
Většina úspěšných projektů je řízena rozdělením výstupů na malé úkoly. Nyní, s Wrike nebo dokonce jednoduchou tabulkou, může být řízení těchto úkolů od začátku do konce docela bolestivé. Navíc vždy existuje možnost, že něco unikne pozornosti a nikdo za to nebude skutečně zodpovědný.
ClickUp Tasks to vše mění. Umožňuje vám nastavit vlastní stavy úkolů a související pole, prioritizovat přiřazené úkoly, propojit závislé úkoly a vizualizovat svou práci pomocí seznamů.
Navíc praktické příkazy slash umožňují rychlé akce pro efektivní správu úkolů, jako je přiřazování úkolů, nastavování termínů a změna stavu úkolů. Tento efektivní přístup snižuje čas strávený administrativními úkoly, což v konečném důsledku uvolňuje týmu spoustu času.
Automatizace, které skutečně šetří čas
Říct, že každý nesnáší opakující se práci, by bylo slabé slovo.
Jsme v 21. století – pokud vám ClickUp Automations umožňuje automatizovat manuální opakující se úkoly, proč toho nevyužít?
Automatizované Ganttovy diagramy například poskytují aktualizace v reálném čase, schvalování úkolů a úpravy, čímž zajišťují, že časové plány projektů jsou vždy dodržovány.
Podobně automatizované závislosti úkolů udržují projektový management na správné cestě tím, že dynamicky upravují plány na základě postupu úkolů.
Výsledek? Získáte úplnou kontrolu nad svými projekty. Žádné opakování, pouze pokrok.
Snadná integrace
ClickUp je navržen tak, aby se přizpůsobil specifickým potřebám jakékoli organizace díky integraci ClickUp. Největším důkazem jsou jeho vlastní integrace prostřednictvím přístupu k API.
Snadno se také integruje s různými aplikacemi třetích stran, jako jsou Google Drive, Slack a Zoom.
ClickUp Views pro celkový přehled o vašem pokroku
Ačkoli ClickUp nepoužívá termín „360 stupňů“ stejně jako Wrike, ClickUp Views rozhodně nabízí více zobrazení, aby vyhověl různým potřebám projektů.
Postupujte takto:
- Zobrazení tabule je ideální pro ty, kteří preferují metodu Kanban, protože umožňuje uživatelům přetahovat úkoly mezi různými fázemi pracovního postupu.
- Zobrazení seznamu je ideální pro příznivce metodiky GTD (Getting Things Done), která úkoly seřazuje chronologicky, aby bylo snadné je sledovat a dokončit projekt.
- Box View poskytuje přehled o rozložení pracovní zátěže, což usnadňuje sledování úkolů a pokroku týmu.
- Zobrazení kalendáře nabízí komplexní možnosti plánování s přehledy pro jednotlivé dny, čtyřdenní období, týdny a měsíce, což umožňuje podrobné plánování a rozvrhování.
- Režim Me poskytuje personalizovaný přehled přidělených úkolů a řízení projektů, což pomáhá jednotlivcům soustředit se na své povinnosti a efektivně řídit své pracovní zatížení.
ClickUp Cíle pro dosažení cílů
Zatímco organizace jako celek pracuje na dosažení stejných cílů, ClickUp Goals se stará o menší, měřitelné cíle, jako je například zvýšení zapojení na sociálních médiích o určité procento.
Tato funkce vám umožňuje sledovat úkoly a kategorizovat je, čímž zajistíte, že vaše cíle v oblasti řízení projektů budou vždy splněny.
Možnosti přizpůsobení cílů zahrnují číselné rozsahy, možnosti pravda/nepravda, sledování měny a šablony seznamů úkolů, což poskytuje flexibilitu pro dosažení různých cílů v rámci projektu.
ClickUp Dashboards pro snadné sdílení vizuálních dat
Zaměstnanci a vedoucí pracovníci v roce 2024 kladou velký důraz na vizuální stránku, a naštěstí to platí i pro ClickUp.
Dashboardy ClickUp jsou vysoce přizpůsobitelné. Obsahují užitečné funkce a widgety, jako jsou vlastní grafy, indikátory stavu, úrovně priority a integrované aplikace třetích stran.
Jste fanouškem grafů? ClickUp nabízí různé možnosti, jako jsou grafy rychlosti, grafy burndown, grafy burnup a kumulativní grafy toku. Všechny tyto grafy poskytují podrobné informace o postupu projektu a pomáhají týmům držet se plánu a dodržovat termíny.
Přesné odhady času s funkcí Project Time Tracking
Funkce sledování času v ClickUp pomáhají týmům vést podrobné záznamy o čase stráveném na úkolech. Toto sledování času pomáhá při správě zdrojů a zajišťuje, že projekty zůstanou v rámci rozpočtu a harmonogramu.
Hladká spolupráce s Chat View a ClickUp Clips
I když se o týmové spolupráci zmiňujeme jako o samostatném bodu, je přítomna v celé platformě pro správu projektů. Integrovaná funkce chatu, nahrávání obrazovky pomocí ClickUp Clips a tabule – to vše zajišťuje efektivní komunikaci týmu v reálném čase.
Šablony pro každou příležitost
Začít s projektovou dokumentací od nuly může být náročné. Proto 800 000 týmů každý den využívá rozsáhlou sbírku připravených a plně přizpůsobitelných šablon ClickUp, aby dosáhly svých cílů.
- Každá šablona obsahuje několik zobrazení, jako jsou dokumenty, formuláře a seznamy, aby vyhovovala různým stylům práce.
- Stavy jako Uzavřeno, Vlastní, Hotovo a Otevřeno pomáhají sledovat pokrok. Vlastní pole umožňují zadávat odpovědi na OKR, podrobnosti o oddělení, výkonné sponzory, klíčové zainteresované strany, fáze projektu a metriky úspěchu.
Díky tomu je ClickUp lepším softwarem pro správu projektů: Šablony pro správu projektů ClickUp poskytují strukturovaný přístup, který zajišťuje pokrytí všech aspektů projektu a obchodního plánu.
Šablona pro řízení projektů ClickUp poskytuje strukturovaný prostor pro organizaci vaší práce do fází. Flexibilní zobrazení seznamu a dokumentů v šabloně usnadňují sledování pokroku a vizualizaci úkolů. Vlastní stavy úkolů vám pomohou identifikovat úkoly, které jsou v procesu, otevřené nebo dokončené.
Získejte více kombinací této šablony s ClickApps, která nabízí funkce jako sledování času, priority, tagy, vlastní pole, varování o závislostech, více přiřazených osob a synchronizaci e-mailů.
I když jste v oblasti řízení projektů nováčkem, tato šablona vám může pomoci:
- Vizualizujte a sledujte zdroje svého projektu
- Přiřazujte, spravujte a stanovujte priority úkolů pomocí různých zobrazení pracovního postupu.
- Hladká spolupráce se zainteresovanými stranami a vaším týmem
Ceny ClickUp
Pojďme si promluvit o ceně – rozhodujícím faktoru.
Je všeobecně známo, že platforma Wrike je drahá. ClickUp je pravý opak.
Pro začátek nabízí možnost bezplatného účtu. Upřímně řečeno, bezplatný tarif je skvělým startem pro menší týmy. Ostatní tarify mají velkou hodnotu:
- Navždy zdarma, neomezený počet uživatelů
- Neomezený tarif: 7 $ za uživatele a měsíc
- Obchodní plán: 12 $ za uživatele a měsíc
- Plán Enterprise: Ceny dostupné na vyžádání
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ na uživatele a měsíc.
Projekty se spravují samy v ClickUp
Pro napsání této recenze Wrike jsme provedli rozsáhlý průzkum a zde je náš verdikt: Wrike je skvělé řešení pro správu projektů pro větší týmy, ale jeho náročná křivka učení a vysoká cena nemusí být pro malé a střední týmy výhodné.
ClickUp výrazně usnadňuje spolupráci, nabízí skvělé funkce pro správu úkolů, je velmi snadno použitelný, funguje předvídatelně dobře, přizpůsobuje se velikosti vašeho týmu a nezatěžuje váš rozpočet na technologie.
Ať už máte malý nebo rostoucí tým, ClickUp vám pomůže dostat vaše projektové řízení na správnou kolej. Stačí si vytvořit bezplatný účet ClickUp a můžete začít.