11 bezplatných šablon seznamů úkolů v Excelu a ClickUp

Pokud často bojujete s tím, abyste zvládli pracovní úkoly, osobní povinnosti a nekonečné seznamy úkolů, které vám život neustále předkládá, nebojte se – nejste sami. Ačkoli vyniknout v práci a zároveň si udržet naplňující osobní život je pro mnoho profesionálů velkou hádankou, lze ji vyřešit, pokud se vybavíte správnými nástroji.
Skromný seznam úkolů je jednoduchý, ale mimořádně užitečný nástroj, který zvyšuje produktivitu a pomáhá znovu získat kontrolu nad vašimi osobními a profesními závazky. Poskytuje jasný plán toho, co a kdy je třeba splnit, a pomáhá vám moudře spravovat čas a efektivně stanovovat priority úkolů. 📑
Aby byl seznam úkolů praktický, potřebuje dobře strukturovaný formát, ale vytvoření takového seznamu od nuly může být další povinností.
Naštěstí je k dispozici spousta vynikajících šablon zdarma. V tomto článku vám představíme 11 nejlepších šablon seznamů úkolů, které revolučním způsobem změní způsob, jakým spravujete své každodenní povinnosti.
⏰ 60sekundové shrnutí
Snažíte se skloubit práci, život a vše mezi tím? Šablona seznamu úkolů může být vaším novým nejlepším přítelem.
Tento blog shrnuje 11 bezplatných šablon seznamů úkolů, které vám pomohou zůstat organizovaní, chytře stanovovat priority a odškrtávat úkoly bez stresu. Ať už spravujete práci na plný úvazek, projekty na volné noze nebo své každodenní úkoly, tyto šablony promění chaos v přehlednost.
Mezi nejoblíbenější patří:
- Šablona denního seznamu úkolů ClickUp – pro každodenní soustředění
- Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp – pro sladění úkolů s vaším rozvrhem
- Šablony Excel a Google Sheets – pro jednoduché a přizpůsobitelné sledování
📌 Proč vyniká ClickUpDíky šablonám pro vše od řízení projektů po každodenní úkoly vám ClickUp pomáhá plánovat úkoly, sledovat pokrok a automatizovat pracovní postupy – vše na jednom místě.
Jste připraveni začít pracovat? Vyzkoušejte ClickUp zdarma a získejte zpět svůj čas. ✅
Co je šablona seznamu úkolů?
Šablona seznamu úkolů je předem navržený rámec pro efektivní seřazení, stanovení priorit, organizaci a sledování úkolů nebo činností. Existuje v různých formách, od jednoduchých po složité, a lze ji použít pro profesionální i osobní účely.
⭐ Doporučená šablona
Jste zahlceni seznamem úkolů? Bezplatná šablona denního seznamu úkolů ClickUp vám pomůže zůstat soustředění, organizovaní a bez stresu. Vyzkoušejte ji hned teď!
Tyto šablony obvykle obsahují základní komponenty , jako jsou názvy úkolů, popisy, termíny splnění a indikátory stavu. Některé mohou nabízet další atributy, jako jsou úrovně priority, závislosti úkolů a kategorie, které dále zlepšují správu úkolů a stanovení priorit.
Šablony seznamů úkolů poskytují systematický přístup ke správě vašeho denního rozvrhu, koordinaci složitých projektů nebo organizaci úkolů týmu. Pomáhají vám sledovat odpovědnosti a zajišťují, že důležité úkoly jsou dokončeny včas, čímž podporují odpovědnost a transparentnost.
Ještě cennější je jejich flexibilita – lze je přizpůsobit vašim konkrétním požadavkům, ať už spravujete projekt pro klienta nebo pořádáte narozeninovou oslavu. ⏳
Co dělá šablonu seznamu úkolů dobrou?
Pokud jde o organizaci úkolů, neexistuje univerzální řešení. Měli byste však zajistit, aby vaše šablona seznamu úkolů měla následující vlastnosti:
- Jasnost: Názvy a popisy úkolů by měly být stručné a jednoznačné, aby uživatelé rychle pochopili, co je třeba udělat.
- Organizace: Šablona poskytuje logickou strukturu pro seznam úkolů, často v pořadí nebo podle priority.
- Flexibilita: Uživatelé by měli mít možnost přizpůsobit si je svým konkrétním osobním nebo profesním požadavkům.
- Správa termínů: Umožňuje nastavit termíny nebo lhůty, což uživatelům pomáhá sledovat časově náročné úkoly a podle toho stanovovat priority práce.
- Sledování stavu: Dobré šablony obsahují indikátory stavu nebo zaškrtávací políčka, které uživatelům umožňují označit úkoly jako nedokončené, rozpracované nebo dokončené.
- Připomenutí a oznámení: Pomáhají uživatelům mít přehled o nadcházejících úkolech nebo úkolů po termínu.
11 bezplatných šablon seznamů úkolů pro sledování úkolů
V této pečlivě sestavené kolekci jsme vybrali 11 nejlepších šablon seznamů úkolů a věcí k vyřízení v Excelu a ClickUp.
Každá z nich je odborně navržena tak, aby vyhovovala konkrétním potřebám a zlepšila vaše zkušenosti s řízením úkolů. Jsou také snadno použitelné, přizpůsobitelné a zcela zdarma. 🆓
1. Šablona denního seznamu úkolů ClickUp
Šablona denního seznamu úkolů ClickUp je vaším partnerem při organizování každodenních úkolů, od těch nejběžnějších až po ty nejdůležitější. Umožňuje vám převzít kontrolu nad svým dnem tím, že si stanovíte cíle, přiřadíte termíny, roztřídíte úkoly, nastavíte připomenutí a určíte priority práce.
A to nejlepší? Jsou vysoce přizpůsobitelné, takže je můžete přizpůsobit svým potřebám a preferencím.
S touto šablonou můžete posunout organizaci úkolů na vyšší úroveň díky vlastním polím. Úkoly můžete organizovat podle konkrétních kategorií, jako je typ, umístění nebo jakákoli jiná relevantní kritéria, což usnadňuje vizualizaci a uspořádání vaší pracovní zátěže.
Snadno sledujte a udržujte sérii pomocí přizpůsobitelných atributů pro efektivní správu denních úkolů. ✅
Použijte zobrazení seznamu šablony pro podrobné zobrazení vašich úkolů, přepněte do zobrazení Kanban pro snadnou správu stavů úkolů nebo vyberte zobrazení tabulky, pokud dáváte přednost formátu podobnému tabulce. Tuto šablonu můžete také integrovat do svých stávajících nástrojů pro správu úkolů, čímž zajistíte, že se snadno přizpůsobí vašemu každodennímu pracovnímu postupu.
2. Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp
Pokud chcete přesně zvládnout své pracovní hodiny, očekávání a cíle, šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp vám pomůže. Není to jen kalendář, ale výkonný organizační nástroj, který nabízí ucelený přehled vašich týdenních, čtrnáctidenních nebo měsíčních povinností.
Použijte je jako jasný plán pro plánování a stanovení priorit všech svých úkolů na základě své role a odpovědností nebo jako šablonu týdenního seznamu úkolů pro více projektů. 🗓️
Co činí tuto šablonu mimořádně praktickou a funkční, jsou její přizpůsobitelné zobrazení. Představte si, že máte před sebou celý týden plný schůzek. Zobrazení Žádost o schůzku vám poskytne rychlý přehled všech vašich nadcházejících schůzek, souvisejících úkolů a jejich termínů. Díky tomu budete vždy dobře připraveni a budete mít své závazky pevně pod kontrolou.
Nyní si představte práci v týmu, kde jsou úkoly přidělovány na základě rolí. Zobrazení Podle role vám pomůže třídit úkoly podle toho, kdo za ně odpovídá. Díky tomu je přidělování úkolů hračkou a podporuje se odpovědnost, protože každý ví, co má dělat a kdy.
A nakonec je tu zobrazení plánů. Je to jako vizuální mapa vašeho dne nebo týdne, která chronologicky rozvrhuje úkoly. To vám pomůže efektivně plánovat čas přidělováním časových úseků pro úkoly, schůzky a dokonce i krátké přestávky. Jde o to mít vše pod kontrolou a co nejlépe využít svůj drahocenný čas.
Můžete také sledovat průběh úkolů pomocí vlastních stavů, jako jsou Otevřeno a Dokončeno, a kategorizovat úkoly pomocí vlastních polí, jako jsou Kategorie, Zdroje, Úroveň produktivity a Role.
3. Šablona úkolů ClickUp
S šablonou ClickUp Work To Do můžete snadno řadit úkoly podle důležitosti, náročnosti nebo naléhavosti, takže se můžete soustředit na to, co je nejdůležitější. Organizujte projekty do seznamů s příslušnými úkoly, podúkoly a termíny, abyste vždy stihli termíny. Navíc můžete vizuálně sledovat svůj pokrok pomocí intuitivních Kanban tabulek nebo Ganttových diagramů.
Tato šablona nabízí tři odlišné zobrazení přizpůsobené vašim potřebám:
- Seznam úkolů
- Týdenní kalendář úkolů
- Měsíční kalendář
V zobrazení Seznam úkolů najdete komplexní seznam aktivit seřazených podle stavu dokončení, ať už denního, týdenního nebo měsíčního. Na pravé straně šablony můžete sledovat další podrobnosti, jako je stav úkolu, termíny splnění a priorita. Pole Typ úkolu vám navíc umožňuje určit odpovědné oddělení, čímž do správy úkolů přidáte prvek odpovědnosti. 💼
Kalendářové zobrazení je místem, kde se děje kouzlo. Pomocí jednoduchého editoru drag-and-drop můžete plánovat nebo přeplánovat úkoly a vytvářet tak vizuální plán své práce.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
4. Šablona pro správu úkolů ClickUp
Šablona pro správu úkolů ClickUp je dokonalým řešením pro udržení přehledu a efektivní řešení úkolů, bez ohledu na cíle projektu. Tato šablona vezme informace, které zadáte, a automaticky je seskupí podle priority, oddělení nebo stavu úkolu. Díky předem připraveným vlastním polím získáte rychlý přehled o vlastnictví úkolů a očekávaných termínech dokončení, což zajistí transparentnost a přehlednost. 🌞
Váš tým může pomocí zobrazení Seznam šablony pečlivě organizovat podrobnosti úkolů, jako je vlastnictví a termíny, podobně jako v pokročilém seznamu úkolů. Úkoly projektu jsou roztříděny do tří hlavních seznamů – Akční položky, Nápady a Backlog – což vám umožní snadno najít potřebné informace.
Zobrazení Tabule vám umožňuje plánovat a prioritizovat nejdůležitější úkoly pomocí poznámkových lístků na tabuli Kanban. Zobrazení Box nabízí přehled o rozložení práce a pomáhá při inteligentním přidělování úkolů, zatímco zobrazení Kalendář zjednodušuje plánování díky uživatelsky přívětivému rozhraní typu drag-and-drop.
5. Šablona jednoduchých úkolů ClickUp
Představujeme šablonu ClickUp Simple To-Dos, kde se efektivita snoubí s jednoduchostí. Tato šablona nabízí přímý přístup ke správě úkolů bez zbytečných komplikací a rozptýlení. 🎯
Začněte s zobrazením seznamu jako hlavním seznamem úkolů, kde sloupce zobrazují základní podrobnosti, jako jsou přidělené osoby, termíny, značky priority a komentáře. Sloupec stavu obsahuje rozevírací nabídku s přizpůsobitelnými kategoriemi, jako jsou Blokováno, Dokončeno, Probíhá a K provedení.
Chcete mít přehled o všech svých úkolech? Přejděte do zobrazení Všechny úkoly .
Potřebujete stanovit priority? Zobrazení Prioritizované úkoly vám s tím pomůže.
Zlepšete informativnost svých úkolů přidáním podúkolů, kontrolních seznamů a příloh. Vyzkoušejte různé zobrazení, jako je tabule a Ganttův diagram, a vylepšete zobrazení úkolů pomocí filtrů, abyste našli to, co nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu.
6. Šablona ClickUp pro jednoduchou správu úkolů
Jste unaveni z toho, jak se snažíte zapamatovat si své denní úkoly a schůzky? Šablona ClickUp Simple Task Management Template je navržena tak, aby zjednodušila nejen pracovní činnosti, ale i každodenní povinnosti, jako je úklid, vysávání nebo chození do posilovny.
Šablona seznamu úkolů obsahuje základní formát seznamu pro vizualizaci osobních nebo pracovních úkolů rozdělených do kategorií „Úkoly“ a „Dokončeno“.
Tato šablona pro správu úkolů poskytuje přehlednou strukturu pro přidávání vašich denních úkolů, doplněnou o štítky pro termíny splnění, priority a stavy úkolů. Je to váš klíč k strukturování vašeho dne a udržení přehledu o úkolech, bez ohledu na jejich velikost nebo význam.
Najdete zde řadu zobrazení, včetně Seznamu, Tabule a Dokumentu, které vám umožní přistupovat k úkolům způsobem, který nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Tato šablona se vyznačuje výkonnými možnostmi přizpůsobení – můžete přidávat pole, stanovovat priority úkolů a snadno nastavovat připomenutí.
7. Šablona seznamu aktivit ClickUp
Šablona seznamu aktivit ClickUp dokáže proměnit chaos vašich úkolů v dobře organizovaný a efektivní systém. Jedná se o univerzální šablonu, která pokrývá vše od vytváření seznamů úkolů a kontrolních seznamů až po správu časových os projektů a sprintů. S touto šablonou můžete organizovat všechny své aktivity na jednom místě, což usnadňuje jejich prioritizaci a přesné plánování. 🙌
Pomocí vlastních polí šablony můžete:
- Zadejte název projektu
- Přiřaďte úkoly projektovému manažerovi
- Sledujte průběh dokončování úkolů
Ještě pohodlnější je, že tato šablona strukturová aktivity a sekundární úkoly jako podúkoly, což vám umožňuje poskytnout podrobné informace o každém z nich, včetně závislostí mezi aktivitami. Jedná se o komplexní řešení pro efektivní správu aktivit a plánování projektů, které zjednodušuje složité úkoly a zajišťuje hladký průběh vašich projektů.
8. Šablona seznamu úkolů podle priority v Excelu od Vertex42
Milovníci Excelu, tady je užitečný nástroj pro vaše potřeby v oblasti správy úkolů: šablona seznamu úkolů podle priority v Excelu od Vertex42. Tato šablona zjednodušuje sběr, vyhodnocování a sledování vašich každodenních úkolů. Má tisknutelný, ručně vyplnitelný design s vyhrazeným prostorem pro vaše tři nejvyšší priority. 🖨️
V prvním sloupci uveďte své úkoly nebo projekty. V dalších sloupcích nastavte termíny, aktualizujte stavy, určete priority a přidejte poznámky. Máte možnost upřednostnit úkoly pomocí různých metod, jako jsou symboly, čísla nebo formátování.
9. Šablona seznamu úkolů v Excelu od TeamGantt
Šablona seznamu úkolů v Excelu od TeamGantt je vaší vstupenkou k úspěchu v řízení úkolů. Tato šablona zjednodušuje plánování, přidělování a sledování úkolů pro různé projekty, což z ní činí cenný přírůstek do vaší sbírky šablon seznamů úkolů v Excelu. Nabízí přizpůsobivost, ať už zpracováváte důležité pracovní úkoly nebo osobní projekty.
Šablona zjednodušuje správu úkolů tím, že vám umožňuje vytvořit komplexní seznam úkolů. Můžete snadno přidávat úkoly, přiřazovat jim vlastníky, nastavovat termíny splnění a sledovat stav úkolů. Díky přehledným možnostem stavu je sledování pokroku vizuálně velmi snadné a úkoly můžete snadno prioritizovat přiřazením termínů splnění.
Můžete sledovat svůj pokrok v pracovních úkolech, abyste nikdy nezmeškali termín, nebo efektivněji spravovat své domácí projekty, udržovat náklady pod kontrolou a plnit úkoly podle plánu.
10. Šablona pro sledování denních úkolů v Excelu
Šablona Excel Daily Task Tracker je univerzální nástroj pro efektivní správu více úkolů. Její uživatelsky přívětivý a vizuálně atraktivní design zahrnuje vestavěné ovládací prvky pro filtrování, které vám umožňují třídit a filtrovat projekty podle termínů splnění, priority a stavu. Ať už dáváte přednost digitální nebo tištěné verzi, tato šablona vyhovuje oběma možnostem.
Díky kompletním možnostem přizpůsobení máte svobodu upravovat text, obrázky a další prvky tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným požadavkům. Můžete se ponořit do světa kreativity s přístupem k široké škále fotografií, grafiky, fontů a dynamických funkcí, jako jsou animace, přechody a videa. 🎨
Tato šablona nabízí jednoduché a efektivní řešení pro sledování úkolů, které vám pomůže předejít přehlédnutím a zvýšit vaši produktivitu.
11. Šablona seznamu úkolů pro Google Sheets od GooDocs
Šablona seznamu úkolů v Google Sheets je ideální pro sledování týdenních úkolů a představuje přístupný a organizovaný přístup k dohledu nad úkoly.
Tato šablona kontrolního seznamu vám umožňuje spravovat týdenní úkoly v jednoduchém a vizuálně sdíleném pracovním prostoru, ke kterému lze přistupovat a koordinovat jej plynule napříč různými platformami. Je speciálně navržena tak, aby vám pomohla vytvořit pevný základ pro vaše úkoly a zároveň zajistila, že všechny důležité podrobnosti budou vizualizovány a snadno přístupné.
S šablonou seznamu úkolů Google Sheets můžete své úkoly zahrnout do přehledného rozvržení listu s nezbytnými parametry úkolů, jako jsou názvy úkolů, stav dokončení, termíny splnění, přidělené role, úrovně priority a doprovodné poznámky. 🗓️
Své úkoly můžete spravovat v přehledném formátu s barevným kódováním, které zvýrazňuje nevyřízené úkoly, splněné úkoly a úkoly v procesu. Funkce drag-and-drop vám umožňuje přeskupovat úkoly podle priority, což usnadňuje soustředit se nejprve na urgentní úkoly.
Šablony seznamů úkolů: přehled
Zde je stručný přehled toho, co můžete od jednotlivých šablon očekávat:
|Šablona
|K čemu se používá?
|Šablona denního seznamu úkolů ClickUp
|Správa denních úkolů a jejich prioritizace pro dosažení maximální produktivity
|Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp
|Využijte kalendář na maximum a spravujte pracovní dobu, očekávání a cíle.
|Šablona úkolů ClickUp
|Snadné stanovení priorit úkolů, jejich uspořádání do seznamů a vizualizace pokroku
|Šablona pro správu úkolů ClickUp
|Přizpůsobení a zefektivnění správy úkolů pomocí více zobrazení, včetně seznamů, tabulek a kalendáře.
|Šablona jednoduchých úkolů ClickUp
|Udržujte přehlednou strukturu denních úkolů, včetně termínů, priorit a stavu.
|Šablona pro jednoduchou správu úkolů v ClickUp
|Snadná správa úkolů díky přizpůsobitelným stavům a polím, možnostem prioritizace a různým zobrazením.
|Šablona seznamu aktivit ClickUp
|Organizujte, stanovujte priority a spolupracujte na různých projektových činnostech na jednom centralizovaném místě.
|Šablona seznamu úkolů s prioritami pro Excel od Vertex42
|Flexibilní shromažďování, vyhodnocování a sledování úkolů pomocí tabulkového procesoru
|Šablona seznamu úkolů v Excelu od TeamGantt
|Využijte jeho uživatelsky přívětivé rozhraní k vytváření seznamů, stanovování priorit a sledování úkolů a zároveň flexibilně přizpůsobujte podrobnosti a stavy úkolů.
|Šablona Excel pro sledování denních úkolů
|Snadné přidávání, přiřazování a sledování úkolů, včetně termínů, priorit a aktualizací stavu.
Zvládněte své úkoly s nejlepšími šablonami seznamů úkolů a věcí, které je třeba udělat.
Pokud by úkoly byly vašimi vojáky, šablony seznamů úkolů by byly strategiemi a taktikami, které používáte k jejich řízení a vedení k vítězství. Nesnažte se tedy úkoly jen spravovat – velte jim pomocí správné šablony! 💂
Od jednoduchých seznamů úkolů až po podrobné nástroje pro sledování projektů – těchto 11 šablon kombinuje jednoduchost, flexibilitu a efektivitu, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám. Pokud potřebujete více hotových rámců pro zefektivnění všech druhů profesionálních a osobních činností, doporučujeme vám podívat se na rozsáhlou knihovnu šablon ClickUp a zvýšit svou produktivitu.