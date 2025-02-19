ClickUp blog
5 příkladů reálného projektového řízení pro váš tým

Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
19. února 2025

Ať už se jedná o domácí nebo obchodní projekt, jednoduchý nebo složitý, tajemstvím úspěšného dokončení projektu je silný start s správnou strategií a plánem realizace.

S odhodlaným přístupem, správnými postupy projektového řízení a vhodnými nástroji to zvládnete (a zvládnete to dobře).

V tomto článku se dozvíte o základních prvcích projektového řízení, včetně klíčových faktorů úspěchu a fází, a také o tom, jak je mohou nástroje projektového řízení spojit dohromady. Poté vám na pěti příkladech z praxe ukážeme, jak to vše funguje! 👌

⏰ 60sekundové shrnutí

  • Životní cyklus projektového řízení se skládá ze čtyř fází: zahájení, plánování, realizace a uzavření.
  • Mezi klíčové faktory úspěchu patří cíle SMART, řízení rozsahu, plánování rizik, jasné role, efektivní komunikace a viditelnost projektu.
  • Software pro řízení projektů, jako je ClickUp, pomáhá týmům udržet si přehled díky přizpůsobitelným zobrazením, automatizaci, stavům úkolů a dalším funkcím.
  • Příklady z praxe demonstrují principy projektového řízení v oblasti marketingu, SEO, podpory zákazníků, vzdělávání a uvádění produktů na trh.
  • Funkce ClickUp podporují různé metodiky projektového řízení a usnadňují spolupráci, řízení rizik a efektivní pracovní postupy.

4 fáze životního cyklu projektového řízení

Řízení projektů od začátku do konce může být spojeno s dlouhými a složitými procesy. Aby se usnadnila práce všem, byl zaveden koncept životního cyklu projektu.

Životní cyklus projektu
prostřednictvím ClickUp

Životní cyklus projektu, neboli proces řízení projektu, se skládá ze čtyř fází: zahájení, plánování, realizace a uzavření. Jedná se o strukturovaný postup, kterým vaše projekty procházejí, aby se dostaly od koncepce k dokončení a aby byly v každé fázi splněny cíle projektu.

Podívejme se, za co je projektový manažer zodpovědný v jednotlivých fázích:

1. Zahajovací fáze

Zapojte všechny. Projektový manažer definuje cíle organizace, klienta nebo zákazníka, identifikuje klíčové zainteresované strany, projektový tým a rozsah práce na projektu a stanoví měřitelné cíle pro tým.

2. Fáze plánování

Strategicky připravte a naplánujte projekt. Projektový manažer je zodpovědný za vytvoření podrobného plánu projektu a nastínění harmonogramu projektu, který zahrnuje hlavní milníky projektu a popisuje, jaké úkoly nebo výstupy tvoří každý milník. To je důležité, protože plán projektu poskytuje strategii a kontrolní seznam projektu, které pomáhají správně spravovat zdroje, rozpočet a časový harmonogram v průběhu celého životního cyklu projektu.

3. Fáze realizace

Je čas začít. V této fázi je hlavním úkolem projektového manažera dohlížet na práci týmu a zajistit, aby všichni chápali, co se od nich očekává, jaké úkoly je třeba splnit a jak a kdy je dokončit, aby bylo vše hotovo v rámci harmonogramu projektu.

4. Závěrečná fáze

Je čas projekt uzavřít. Projektový manažer musí ověřit, že jeho tým splnil všechny požadované výsledky, a poté předložit finální produkt zainteresovaným stranám k podpisu a oficiálnímu uzavření projektu.

📌 Klíčové body:

Dodržováním životního cyklu projektu zajistíte, že:

Metodiky projektového řízení, ze kterých si můžete vybrat 💪🏻

  • Vodopád: Lineární, sekvenční proces, ve kterém musí být každá fáze (např. plánování, návrh, implementace, testování, nasazení) dokončena před přechodem k další fázi.
  • Agilní: Iterativní přístup, při kterém týmy pracují v krátkých cyklech (sprinty), často dodávají malé přírůstky a přizpůsobují se na základě zpětné vazby.
  • Scrum: Využívá definované role ( Scrum Master, Product Owner, Development Team), časově ohraničené sprinty (obvykle 2–4 týdny) a denní stand-upy k udržení pokroku.
  • Kanban: Používá vizuální tabuli se sloupci (Úkoly, Probíhá, Hotovo) ke sledování úkolů a omezení rozpracovaných úkolů (WIP).
  • Lean: Zaměřuje se na poskytování hodnoty s minimálním plýtváním prostřednictvím optimalizace pracovních postupů a zvyšování efektivity.
  • Six Sigma: Využívá rozhodování založené na datech a statistickou analýzu ke snížení počtu vad a neefektivnosti ( DMAIC: Definovat, Měřit, Analyzovat, Zlepšovat, Kontrolovat )
  • PRINCE2: Strukturovaná metoda s definovanými rolemi, fázemi a zaměřením na správu a řízení rizik.
  • Metoda kritické cesty (CPM): Identifikuje nejdelší posloupnost závislých úkolů, aby určila nejkratší dobu potřebnou k dokončení projektu.

Chcete získat strategickou výhodu? Naučte se, jak využívat umělou inteligenci pro řízení projektů. 👇🏼

Klíčové faktory úspěšného projektového managementu

Kritické faktory pro úspěšné řízení projektů se mohou lišit od projektu k projektu, ale zde je několik faktorů, které by měly zůstat neměnné bez ohledu na typ projektu nebo odvětví, ve kterém působíte:

  • Stanovte si cíle SMART
  • Pochopte rozsah projektu a zabraňte jeho rozšiřování
  • Identifikujte rizika projektu a vytvořte plán řízení rizik
  • Jasně definované role a odpovědnosti
  • Efektivní komunikace v týmu
  • Udržujte vysokou úroveň viditelnosti projektu

Jak software pro řízení projektů poskytuje týmům flexibilitu

Vzhledem k tomu, že existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit úspěch projektu, může použití softwaru pro řízení projektů pomoci udržet všechny a vše na správné cestě a předejít neočekávaným překážkám.

Dobrá aplikace pro řízení projektů vám může výrazně ulehčit práci, protože poskytuje týmům nástroje, které potřebují k získání přehledu o své práci, zefektivnění obchodních procesů, vytvoření efektivních pracovních postupů, efektivnější komunikaci a hladší a příjemnější spolupráci.

ClickUp například pomáhá projektovým manažerům a týmům plánovat, spravovat a sledovat projekty a spolupracovat mezi sebou – vše na jednom místě. Jeho plně přizpůsobitelná platforma poskytuje týmům flexibilitu a pokročilé nástroje, které potřebují k vytvoření nejúčinnějšího pracovního postupu, který nejlépe vyhovuje jejich projektovým potřebám a preferencím.

Díky projektovým úkolům, dokumentaci a komunikaci na jedné propojené platformě založené na umělé inteligenci je ClickUp komplexní aplikací pro projektové manažery.

A protože je platforma plně přizpůsobitelná, týmy v ClickUp jsou plně vybaveny pro zvládnutí jakéhokoli typu projektu a podporu jakékoli metodiky projektového řízení, včetně nejběžnějších přístupů, jako jsou Waterfall, Agile (Scrum a Kanban), Lean, Six Sigma a další.

Mezi klíčové funkce ClickUp pro efektivní projektové řízení patří:

  • Přizpůsobitelné zobrazení: Prohlížejte si projekty podle svých představ; vyberte si z více než 15 zobrazení, včetně Ganttova diagramu, časové osy a zobrazení pracovní zátěže.
  • Automatizace na míru: Ušetřete čas, zajistěte konzistentnost procesů a zefektivněte pracovní postupy.
  • Vlastní stavy úkolů: Přidejte a přiřaďte svým úkolům různé fáze, abyste zlepšili přehlednost projektu.
  • Vlastní pole: Přidejte k úkolům více kontextu a zobrazte důležité informace.
  • Kontextová komunikace: Chat integrovaný s úkoly a dokumenty, takže každý ví, co se děje.
  • Cíle: Držte se plánu a dosáhněte svých SMART cílů díky jasným časovým harmonogramům, měřitelným cílům a automatickému sledování pokroku.
  • Milníky projektu: Snadno nastavte milníky, které vám pomohou udržet přehled o důležitých termínech a sledovat pokrok vašeho týmu v porovnání s hlavními kontrolními body.
  • Závislosti: Přidejte mezi úkoly „blokující“ nebo „čekající“ závislosti, abyste stanovili jasné pořadí operací, takže váš tým vždy bude vědět, na čem má pracovat jako první.
  • Kontrolní seznam úkolů: Vytvořte si v rámci každého úkolu seznam věcí, které je třeba udělat, abyste se ujistili, že jsou všechny kroky dokončeny, než budete pokračovat dál.
  • Dashboardy: Vytvořte řídicí centrum pro každý projekt, člena týmu a další, abyste zajistili, že všichni zúčastnění budou mít k dispozici informace potřebné k řízení rizik projektu a dodržení časového harmonogramu.
  • Globální sledování času: Sledujte čas strávený na úkolech, nastavujte odhady, přidávejte poznámky a prohlížejte si přehledy svého času odkudkoli.
  • Spolupráce: Pracujte s týmem na dokumentech a tabulkách v reálném čase.
  • Přiřazené komentáře: Vytvářejte a přiřazujte úkoly přímo v komentáři.
  • Mobilní aplikace: Mějte své projekty vždy po ruce, ať jste kdekoli, díky mobilní aplikaci ClickUp.
  • Integrace: Propojte ClickUp s více než 1 000 vašich oblíbených pracovních nástrojů a zefektivněte tak svůj pracovní postup.

Nyní se podívejme na několik příkladů projektového řízení z praxe a zjistěme, jak jiní odborníci v oboru úspěšně realizovali projekty pomocí správné metodiky a nástrojů!

📮ClickUp Insight: 92 % pracovníků používá nekonzistentní metody ke sledování akčních položek, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.

Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.

5 příkladů projektového řízení a tipů pro úspěšnou realizaci projektů

1. Příklad marketingového projektu: Vytvoření mezifunkčního pracovního postupu

Jakub Grajcar, marketingový manažer ve společnosti STX Next, vede tým specialistů na obsah a sociální média, řídí strategii marketingového oddělení v oblasti generování potenciálních zákazníků a zvyšování povědomí o značce a spolupracuje s několika odděleními na realizaci projektů. Typický den týmu zahrnuje realizaci až pěti obsahových výstupů, přičemž Jakub často kontroluje více než 10 různých projektů najednou.

Problém?

Spolupráce s naším oddělením produktového designu byla chaotická. Naše týmy měly potíže s komunikací, protože nám chyběla přehlednost projektů – často jsme neměli jasné informace o tom, zda jsou úkoly stále v procesu schvalování, nebo zda je třeba na nich dále pracovat.

Absolutně jsme potřebovali systém, který by mi a vedoucímu produktového designu umožnil získat přehled o celém procesu a zvládnout veškerou probíhající práci i nadcházející úkoly.

Spolupráce s naším oddělením produktového designu byla chaotická. Naše týmy měly potíže s komunikací, protože nám chyběla přehlednost projektů – často jsme neměli jasné informace o tom, zda jsou úkoly stále v procesu schvalování, nebo zda je třeba na nich dále pracovat.

Absolutně jsme potřebovali systém, který by mi a vedoucímu produktového designu umožnil získat přehled o celém procesu a zvládnout veškerou probíhající práci i nadcházející úkoly.

Cíl?Pomáhat zlepšovat globální spolupráci mezi odděleními a procesy content marketingu, urychlovat dokončování a dodávání projektů a udržovat týmy v souladu s cíli, časovými plány projektů atd. prostřednictvím vytvoření mezifunkčního workflow a standardizace procesů v ClickUp.

Jak Jakub a jeho tým tuto iniciativu realizovali:

Počáteční fáze

  • Identifikujte projekt: Vytvořte šablony marketingových sprintů a týmové dashboardy.
  • Definujte požadovaný výsledek: Spravujte více projektů, zefektivněte komunikaci s partnery a zrychlete proces tvorby obsahu.

Fáze plánování

  • Metodika projektového řízení: Agile

Fáze realizace

Kontrolní seznam úkolů:

  • Nastavte hierarchii v ClickUp Vytvořte složky pro každé oddělení a nastavte seznamy v každé složce V každém seznamu vytvořte úkoly a podúkoly, abyste práci rozdělili ještě podrobněji Uložte úkoly jako šablonu, kterou lze použít tolikrát, kolikrát je potřeba
  • Vytvořte složky pro každé oddělení a nastavte seznamy v každé složce.
  • V rámci každého seznamu vytvořte úkoly a podúkoly, abyste práci rozdělili ještě podrobněji.
  • Uložte úkoly jako šablonu, kterou můžete použít tolikrát, kolikrát potřebujete.
  • Nastavte vlastní stavy úkolů, abyste každé fázi projektu přidělili konkrétní název.
  • Přidejte do každého seznamu vlastní pole, abyste mohli snadno zobrazit a uchovat klíčové informace.
  • Přidána vlastní automatizace, která automaticky spustí akci a posune projekt do další fáze.
  • Uložte složku jako šablonu, kterou můžete znovu použít pro další sprint a zajistit tak konzistentnost procesů.
  • Vytvořte si vlastní dashboard s reportováním v reálném čase, který zobrazuje klíčová data a zlepšuje přehlednost úkolů.
  • Vytvořte složky pro každé oddělení a nastavte seznamy v každé složce.
  • V rámci každého seznamu vytvořte úkoly a podúkoly, abyste práci rozdělili ještě podrobněji.
  • Uložte úkoly jako šablonu, kterou můžete použít tolikrát, kolikrát potřebujete.

Závěrečná fáze

Na konci projektu Jakub a týmy ve společnosti STX Next otestovali novou šablonu Marketing Sprints a dashboard, aby se ujistili, že proces proběhl hladce pro všechny zúčastněné a že veškerá automatizace v ClickUp byla nastavena správně.

Tato přizpůsobená šablona byla vytvořena, aby pomohla marketingovým profesionálům lépe plánovat, snadněji realizovat a rychleji dodávat.
Získejte šablonu zdarma
Tato přizpůsobená šablona byla vytvořena, aby pomohla marketingovým profesionálům lépe plánovat, snadněji realizovat a rychleji dodávat.

📌 Použijte tuto šablonu složky Marketing Sprint Folder k plánování projektů, přehlednému a organizovanému sledování projektových aktivit a zefektivnění procesů. Začněte hned s přednastavenými zobrazeními tabulek a seznamů, funkcemi pro odhad úkolů a přizpůsobitelnou automatizací!

2. Příklad projektu SEO: Škálování produkce obsahu

Adele Payant, specialistka na SEO ve společnosti ClickUp, má na starosti vyhledávání příležitostí a vytváření obsahových briefů, které autoři používají jako vodítko při psaní článků pro blog. Aby mohla psát poutavé obsahové briefy, musí provádět výzkum klíčových slov, analýzu konkurence a další důležité související úkoly a zajistit, aby byl obsahový brief podrobný a pro autory snadno srozumitelný.

Problém?

Největší výzvou v našem pracovním postupu SEO blogu bylo soustředit se na škálování produkce obsahu bez dopadu na kvalitu jednotlivých blogů.

Největší výzvou v našem pracovním postupu SEO blogu bylo soustředit se na škálování produkce obsahu bez dopadu na kvalitu jednotlivých blogů.

Cíl?

Vytvořit jasný a opakovatelný systém, který pomůže našemu SEO týmu zvýšit objem briefů bez snížení jejich kvality a omezit zbytečnou komunikaci tam a zpět.

Takto Adele tento projekt realizovala:

Počáteční fáze

  • Identifikujte projekt: Vytvořte podrobnou a strukturovanou šablonu briefu pro SEO obsah.
  • Definujte požadovaný výsledek: Vytvořte strukturovaný a konzistentní pracovní postup pro výzkum a tvorbu obsahových briefů a urychlete schvalovací proces.

Fáze plánování

  • Metodika projektového řízení: Agile

Fáze realizace

Kontrolní seznam úkolů:

  • Spojte se s týmem autorů a získejte zpětnou vazbu k aktuálnímu procesu.
  • Spojte se s týmem autorů a získejte zpětnou vazbu k aktuálnímu procesu.
  • Vytvořte kontrolní seznam pro SEO blog v ClickUp Docs. Otevřete nový dokument a pomocí nástrojů pro bohatou úpravu strukturovejte svou stránku. Přidejte záhlaví, abyste jasně definovali sekce ve svém dokumentu. Vložte odkazy na příkladové články a další klíčová data z výzkumu klíčových slov. Přidejte vnořené stránky, abyste zachytili poznámky, které má přidělený autor zkontrolovat před sepsáním článku. Uložte dokument jako šablonu.
  • Otevřete nový dokument a pomocí nástrojů pro pokročilé úpravy strukturovejte svou stránku.
  • Přidejte záhlaví, abyste jasně definovali sekce ve svém dokumentu.
  • Vložte odkazy na příkladové články a další klíčová data z výzkumu klíčových slov.
  • Přidejte vnořené stránky, abyste mohli zaznamenat poznámky, které přidělený autor zkontroluje před sepsáním článku.
  • Uložte dokument jako šablonu
  • Otevřete nový dokument a pomocí nástrojů pro pokročilé úpravy strukturovejte svou stránku.
  • Přidejte záhlaví, abyste jasně definovali sekce ve svém dokumentu.
  • Vložte odkazy na příkladové články a další klíčová data z výzkumu klíčových slov.
  • Přidejte vnořené stránky, abyste mohli zaznamenat poznámky, které přidělený autor zkontroluje před sepsáním článku.
  • Uložte dokument jako šablonu

Závěrečná fáze

  • Aby bylo zajištěno, že obsah blogu bude na požadované úrovni, senior SEO manažer, senior SEO specialista a senior content manažeři dokument zkontrolovali a předložili šablonu autorům obsahu, aby zkontrolovali čitelnost a shromáždili zpětnou vazbu. Projekt je oficiálně uzavřen poté, co jej schválili všichni zúčastnění.
Šablona SEO obsahu ClickUp
Získejte šablonu zdarma
Překlenujte propast mezi vaším briefingovým týmem a vašimi autory pomocí šablony ClickUp SEO Content Brief Template.

📌 Použijte tuto šablonu SEO Content Brief, abyste jasně stanovili své cíle a záměry, a sdílejte ji se svými autory, abyste zlepšili dodávku obsahu.

Další tipy pro řízení SEO projektů najdete v článku vedoucího SEO manažera společnosti ClickUp: Tipy pro optimalizaci pracovního postupu .

3. Projekt podpory zákazníků: Spuštění nového programu

Robin Wisner, správce LMS v ClickUp, je zodpovědný za realizaci nové iniciativy, která zákazníkům ClickUp nabízí zábavný a interaktivní způsob, jak se naučit používat ClickUp a maximálně využít funkce této platformy.

Tým Customer Enablement, jehož členem je Robin, spustil v listopadu 2021 ClickUp University (CUU). Nový program se setkal s velmi pozitivním ohlasem uživatelů ClickUp a nakonec dal týmu zelenou k spuštění další možnosti, která pomůže dále zlepšit uživatelský zážitek.

Za tímto účelem vedla iniciativu k zavedení certifikátů CUU – programu, jehož cílem je ocenit znalosti uživatelů ClickUp o produktu a odměnit je za absolvování zkoušek v rámci kurzu.

Problém?

Největší výzvou pro projekt tohoto rozsahu bylo řízení tolika týmů s konkurenčními prioritami.

Největší výzvou pro projekt tohoto rozsahu bylo řízení tolika týmů s protichůdnými prioritami.

Cíl?

Účinně delegovat práci a včas spustit nový certifikační program, který zákazníkům poskytne měřitelný proces pro úspěšné zapojení a zlepšení jejich zkušeností jako uživatelů ClickUp.

Takto to Robin a členové projektového týmu realizovali:

Počáteční fáze

  • Identifikujte projekt: Spusťte a propagujte nový certifikační program.
  • Definujte požadovaný výsledek: Spolupracovat s různými týmy na návrhu a spuštění nového certifikačního programu.

Fáze plánování

  • Metodika projektového řízení: Waterfall

Fáze realizace

Kontrolní seznam úkolů:

  • Nastavte cíle pro každou úroveň certifikace a kurz v ClickUp Docs.
  • Vytvořte beta testovací skupinu a SOP pro testování v ClickUp Docs
  • Nakreslete taxonomii diagramu a cestu zákazníka v ClickUp Whiteboards.
  • Vytvořte úkoly ClickUp pro vývoj obsahu a přiřaďte je určeným členům týmu.
  • Pomocí formuláře ClickUp odešlete žádost o návrh certifikátů.
  • Odeslat žádost o vytvoření nového článku s přehledem centra nápovědy
  • Spolupracujte s týmem Dev Ops na kódování a správě designu webových stránek.
  • Proveďte testy s beta testovací skupinou a sbírejte zpětnou vazbu
  • Vytvořte interní a externí podpůrné materiály
  • Odeslat žádost o marketingové propagační materiály

Závěrečná fáze

  • Aby mohli tento projekt dokončit a uzavřít, zúčastněné strany zkontrolovaly kreativní návrhy a otestovaly výkonnost webových stránek a uživatelský komfort. Po splnění požadavků projektu bylo uděleno schválení.
Šablona formuláře pro zpětnou vazbu ClickUp
Získejte šablonu zdarma
Přijímejte rozhodnutí na základě dat díky zefektivnění sběru zpětné vazby pomocí šablony formuláře zpětné vazby ClickUp.

📌 Pomocí této šablony formuláře pro zpětnou vazbu můžete přizpůsobit sběr zpětné vazby, zobrazit veškerou zpětnou vazbu na jednom místě a vylepšit své produkty a služby.

Bonus: Software pro řízení projektů pro freelancery

4. Příklad projektu v oblasti vzdělávání: Vytvoření celopodnikových dashboardů pro reporting dat

Morey Graham, ředitelka oddělení Alumni and Donor Services (ADS) na Wake Forest University, vede a řídí fundraisingové kampaně, vztahy s absolventy, identitu značky a publikace v rámci komunity Wake Forest.

Problém?

Protože týmy pracovaly na samostatných platformách, vznikly pracovní silosy, které vedly k duplicitě úsilí a špatné komunikaci v týmu. Také nám chyběl přehled o našich datech, což mělo dopad na naši schopnost činit silná obchodní rozhodnutí pro organizaci.

Protože týmy pracovaly na samostatných platformách, vznikly pracovní silosy, které vedly k duplicitě úsilí a špatné komunikaci v týmu. Také nám chyběl přehled o našich datech, což mělo dopad na naši schopnost činit silná obchodní rozhodnutí pro organizaci.

Cíl?

Najít nový nástroj pro řízení projektů, který je uživatelsky přívětivý pro všechna oddělení, a vytvořit obchodní dashboard, který zobrazuje a aktualizuje data v reálném čase, aby pomohl zlepšit viditelnost projektů v celé organizaci.

Takto Morey a oddělení ADS tento projekt realizovali:

Počáteční fáze

  • Identifikujte projekt: Vytvořte přesný a spolehlivý projektový dashboard pro vedení a členy týmu.
  • Definujte požadovaný výsledek: Zlepšete reporting dat a přehlednost úkolů napříč odděleními a sjednoťte cíle týmu.

Fáze plánování

  • Metodika projektového řízení: Agile

Fáze realizace

Kontrolní seznam úkolů

  • Konsolidujte pracovní nástroje a integrujte aplikace, abyste zefektivnili proces reportování dat.
  • Svolávejte porady s celým oddělením, abyste získali zpětnou vazbu o aktuálním procesu, a zaznamenávejte poznámky z porad do dokumentu nebo poznámkového bloku.
  • Nastavte si pracovní prostor a vytvořte vyhrazené místo pro každé oddělení. Vytvořte prostor pro každé oddělení, abyste mohli organizovat práci podle oddělení. V rámci každého prostoru vytvořte složku pro každý projekt. V rámci každé složky vytvořte seznam pro každého člena týmu.
  • Vytvořte prostor pro každé oddělení, aby mohlo organizovat práci podle oddělení.
  • V každém prostoru vytvořte složku pro každý projekt.
  • V každé složce vytvořte seznam pro každého člena týmu.
  • Přizpůsobte si zobrazení projektu a přidejte klíčové informace ke každému úkolu. Vytvořte vlastní stavy pro každou fázi projektu. Nastavte a přidejte značky k úkolům, abyste je mohli kategorizovat a propojit související úkoly.
  • Vytvořte vlastní stavy pro každou fázi projektu
  • Nastavte a přidejte k úkolům štítky, abyste je mohli kategorizovat a propojit související úkoly.
  • Stanovte cíle a zdokumentujte cíle pro každý z nich v ClickUp Goals.
  • Vytvořte vlastní dashboard pro celou organizaci, jednotlivá oddělení a projekty. Definujte cílovou skupinu dashboardu a datový příběh. Vyberte správné KPI, které podpoří datový příběh. Vyberte widget, který odpovídá vašim požadavkům na reporting.
  • Definujte publikum svého dashboardu a datový příběh
  • Vyberte si správné KPI, které podpoří datový příběh
  • Vyberte widget, který odpovídá vašim požadavkům na reporting.
  • Vytvořte prostor pro každé oddělení, aby mohlo organizovat práci podle oddělení.
  • V každém prostoru vytvořte složku pro každý projekt.
  • V každé složce vytvořte seznam pro každého člena týmu.
  • Vytvořte vlastní stavy pro každou fázi projektu
  • Nastavte a přidejte k úkolům štítky, abyste je mohli kategorizovat a propojit související úkoly.
  • Definujte publikum svého dashboardu a datový příběh
  • Vyberte si správné KPI, které podpoří datový příběh
  • Vyberte widget, který odpovídá vašim požadavkům na reporting.
Pomocí ClickUp Brain můžete vytvářet agilní dokumentaci, automatizovat pracovní postupy a mnoho dalšího!
Vyzkoušejte ClickUp Brain
Pomocí ClickUp Brain můžete vytvářet agilní dokumentaci, automatizovat pracovní postupy a mnoho dalšího!

Závěrečná fáze

  • Předložte projekt vedoucímu oddělení a klíčovým zainteresovaným stranám k posouzení a schválení, aby mohl být projekt uzavřen.

📌 Vytvořte si v ClickUp vlastní dashboardy, abyste získali přehled o všech svých iniciativách, zdůraznili KPI, stav projektu a pokrok, a všichni tak mohli být neustále v obraze a sladěni.

5. Příklad projektu uvedení produktu na trh: Uvedení nové funkce produktu

Aby společnost ClickUp dále rozšířila seznam funkcí pro řízení projektů, zahájila rozsáhlou iniciativu s cílem vyvinout a úspěšně uvést na trh novou funkci produktu, ClickUp Whiteboards. V čele projektu stojí produktový manažer skupiny ClickUp, Zach Blodgett.

Vizí společnosti bylo vytvořit výkonný, ale snadno použitelný nástroj pro digitální spolupráci, který by projektoví manažeři, vedoucí pracovníci a členové týmů mohli využívat k zefektivnění procesů brainstormingu, plánování a realizace.

Problém?

Největší výzvou byla velikost týmu a rychle se blížící termín. Termín byl neměnný a měli jsme spoustu zainteresovaných stran z GTM, prodeje, cenové politiky a balení, růstu, podpory, CSM a EPD. Museli jsme zajistit, aby věděli, co se chystá, co bude dál a jak mluvit o Whiteboards.

Největší výzvou byla velikost týmu a rychle se blížící termín. Termín byl neměnný a měli jsme spoustu zainteresovaných stran z GTM, prodeje, cenové a balicí politiky, růstu, podpory, CSM a EPD. Museli jsme zajistit, aby věděli, co se chystá, co bude dál a jak mluvit o Whiteboards.

Cíl?

Pomocí nástroje pro řízení projektů můžete spravovat úkoly, komunikovat se zainteresovanými stranami po celém světě a minimalizovat rizika a překážky, abyste mohli dodat novou a velmi očekávanou funkci produktu v dohodnutém termínu.

Takto Zach a jeho společnost úspěšně spustili projekt:

Počáteční fáze

  • Identifikujte projekt: Zavedení nové funkce
  • Definujte požadovaný výsledek: Úspěšně dodat novou funkci, která bude responzivní a funkční, a vytvořit GTM kampaně pro den spuštění.

Fáze plánování

  • Metodika projektového řízení: Lean

Fáze realizace

Kontrolní seznam úkolů:

  • Přeneste úkoly na příslušné členy týmu v rámci produktového a technického týmu.
  • Pomocí integrace ClickUp-Github si můžete prohlédnout náhledy větví vyplněných v úkolech.
  • Vytvářejte videoklipy, abyste mohli nahlásit chyby ve vývoji a snadno předat složité problémy ostatním týmům.
  • Spojte se s kreativním týmem a natočte propagační videa a reklamy.
  • Spojte se s celou společností, abyste mohli provést beta testování a shromáždit zpětnou vazbu.
  • Proveďte testy s bezpečnostním týmem
  • Spolupracujte s oddělením prodeje a stanovte cenový model
  • Spolupracujte s týmem produktového marketingu GTM na vytvoření plánu marketingové kampaně pro uvedení produktu na trh.
  • Stanovte důležité milníky a harmonogram pro vydání beta verze

Závěrečná fáze

  • Generální ředitel, senior viceprezident pro inženýrství a další klíčové osoby zapojené do projektu zkontrolovali vlastnosti produktu a schválili finální produkt před dnem uvedení na trh.

Tady je konečný výsledek – podívejte se!

📌 Vytvořte podrobný plán, jak vaše organizace uvede produkt na trh, a použijte tuto šablonu strategie uvedení na trh, která vám pomůže urychlit dodání!

Další užitečné šablony pro řízení projektů

Zvládněte jakýkoli projekt s jistotou pomocí ClickUp

Úspěšné řízení projektů začíná porozuměním konečnému cíli projektu, pochopení klíčových prvků inteligentního projektového plánu a vytvoření plynulé a proveditelné strategie k dosažení tohoto cíle – podívejte se na výše uvedené příklady řízení projektů, které vám pomohou najít inspiraci.

Budete také muset zajistit implementaci vhodné metodiky, která vás provede celým procesem, a využít životní cyklus projektu, abyste se udrželi na správné cestě.

A aby byl váš život projektového manažera co nejjednodušší, potřebujete nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp, který vám pomůže udržet vše v pořádku a soustředit veškerou práci na jednom místě. Použijte jej ke sledování postupu projektu, efektivnímu řízení rizik a zdrojů projektu, spolupráci s celou organizací a mnohem více.

ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše díky umělé inteligenci, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.

Díky rozsáhlému seznamu přizpůsobitelných a funkčních funkcí budete plně vybaveni pro zvládnutí jakéhokoli typu projektového řízení, správu více složitých projektů najednou, nastavení nejúčinnějšího pracovního postupu, podporu vašich vzdálených a hybridních týmů a sebevědomé dodávání kvalitních projektů včas, pokaždé.

(cue „To bylo snadné“ zvukový efekt 😉)

