5 příkladů reálného projektového řízení pro váš tým

Ať už se jedná o domácí nebo obchodní projekt, jednoduchý nebo složitý, tajemstvím úspěšného dokončení projektu je silný start s správnou strategií a plánem realizace.
S odhodlaným přístupem, správnými postupy projektového řízení a vhodnými nástroji to zvládnete (a zvládnete to dobře).
V tomto článku se dozvíte o základních prvcích projektového řízení, včetně klíčových faktorů úspěchu a fází, a také o tom, jak je mohou nástroje projektového řízení spojit dohromady. Poté vám na pěti příkladech z praxe ukážeme, jak to vše funguje! 👌
⏰ 60sekundové shrnutí
- Životní cyklus projektového řízení se skládá ze čtyř fází: zahájení, plánování, realizace a uzavření.
- Mezi klíčové faktory úspěchu patří cíle SMART, řízení rozsahu, plánování rizik, jasné role, efektivní komunikace a viditelnost projektu.
- Software pro řízení projektů, jako je ClickUp, pomáhá týmům udržet si přehled díky přizpůsobitelným zobrazením, automatizaci, stavům úkolů a dalším funkcím.
- Příklady z praxe demonstrují principy projektového řízení v oblasti marketingu, SEO, podpory zákazníků, vzdělávání a uvádění produktů na trh.
- Funkce ClickUp podporují různé metodiky projektového řízení a usnadňují spolupráci, řízení rizik a efektivní pracovní postupy.
4 fáze životního cyklu projektového řízení
Řízení projektů od začátku do konce může být spojeno s dlouhými a složitými procesy. Aby se usnadnila práce všem, byl zaveden koncept životního cyklu projektu.
Životní cyklus projektu, neboli proces řízení projektu, se skládá ze čtyř fází: zahájení, plánování, realizace a uzavření. Jedná se o strukturovaný postup, kterým vaše projekty procházejí, aby se dostaly od koncepce k dokončení a aby byly v každé fázi splněny cíle projektu.
Podívejme se, za co je projektový manažer zodpovědný v jednotlivých fázích:
1. Zahajovací fáze
Zapojte všechny. Projektový manažer definuje cíle organizace, klienta nebo zákazníka, identifikuje klíčové zainteresované strany, projektový tým a rozsah práce na projektu a stanoví měřitelné cíle pro tým.
2. Fáze plánování
Strategicky připravte a naplánujte projekt. Projektový manažer je zodpovědný za vytvoření podrobného plánu projektu a nastínění harmonogramu projektu, který zahrnuje hlavní milníky projektu a popisuje, jaké úkoly nebo výstupy tvoří každý milník. To je důležité, protože plán projektu poskytuje strategii a kontrolní seznam projektu, které pomáhají správně spravovat zdroje, rozpočet a časový harmonogram v průběhu celého životního cyklu projektu.
3. Fáze realizace
Je čas začít. V této fázi je hlavním úkolem projektového manažera dohlížet na práci týmu a zajistit, aby všichni chápali, co se od nich očekává, jaké úkoly je třeba splnit a jak a kdy je dokončit, aby bylo vše hotovo v rámci harmonogramu projektu.
4. Závěrečná fáze
Je čas projekt uzavřít. Projektový manažer musí ověřit, že jeho tým splnil všechny požadované výsledky, a poté předložit finální produkt zainteresovaným stranám k podpisu a oficiálnímu uzavření projektu.
📌 Klíčové body:
Dodržováním životního cyklu projektu zajistíte, že:
- Zachycení očekávání vašich zákazníků
- Připravte svůj projekt na úspěch pomocí plánu
- Provádění projektových úkolů a řešení případných problémů nebo rizik projektu
- Ukončení projektu za účelem získání zkušeností a zlepšení dalších projektů
Metodiky projektového řízení, ze kterých si můžete vybrat 💪🏻
- Vodopád: Lineární, sekvenční proces, ve kterém musí být každá fáze (např. plánování, návrh, implementace, testování, nasazení) dokončena před přechodem k další fázi.
- Agilní: Iterativní přístup, při kterém týmy pracují v krátkých cyklech (sprinty), často dodávají malé přírůstky a přizpůsobují se na základě zpětné vazby.
- Scrum: Využívá definované role ( Scrum Master, Product Owner, Development Team), časově ohraničené sprinty (obvykle 2–4 týdny) a denní stand-upy k udržení pokroku.
- Kanban: Používá vizuální tabuli se sloupci (Úkoly, Probíhá, Hotovo) ke sledování úkolů a omezení rozpracovaných úkolů (WIP).
- Lean: Zaměřuje se na poskytování hodnoty s minimálním plýtváním prostřednictvím optimalizace pracovních postupů a zvyšování efektivity.
- Six Sigma: Využívá rozhodování založené na datech a statistickou analýzu ke snížení počtu vad a neefektivnosti ( DMAIC: Definovat, Měřit, Analyzovat, Zlepšovat, Kontrolovat )
- PRINCE2: Strukturovaná metoda s definovanými rolemi, fázemi a zaměřením na správu a řízení rizik.
- Metoda kritické cesty (CPM): Identifikuje nejdelší posloupnost závislých úkolů, aby určila nejkratší dobu potřebnou k dokončení projektu.
Chcete získat strategickou výhodu? Naučte se, jak využívat umělou inteligenci pro řízení projektů. 👇🏼
Klíčové faktory úspěšného projektového managementu
Kritické faktory pro úspěšné řízení projektů se mohou lišit od projektu k projektu, ale zde je několik faktorů, které by měly zůstat neměnné bez ohledu na typ projektu nebo odvětví, ve kterém působíte:
- Stanovte si cíle SMART
- Pochopte rozsah projektu a zabraňte jeho rozšiřování
- Identifikujte rizika projektu a vytvořte plán řízení rizik
- Jasně definované role a odpovědnosti
- Efektivní komunikace v týmu
- Udržujte vysokou úroveň viditelnosti projektu
Jak software pro řízení projektů poskytuje týmům flexibilitu
Vzhledem k tomu, že existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit úspěch projektu, může použití softwaru pro řízení projektů pomoci udržet všechny a vše na správné cestě a předejít neočekávaným překážkám.
Dobrá aplikace pro řízení projektů vám může výrazně ulehčit práci, protože poskytuje týmům nástroje, které potřebují k získání přehledu o své práci, zefektivnění obchodních procesů, vytvoření efektivních pracovních postupů, efektivnější komunikaci a hladší a příjemnější spolupráci.
ClickUp například pomáhá projektovým manažerům a týmům plánovat, spravovat a sledovat projekty a spolupracovat mezi sebou – vše na jednom místě. Jeho plně přizpůsobitelná platforma poskytuje týmům flexibilitu a pokročilé nástroje, které potřebují k vytvoření nejúčinnějšího pracovního postupu, který nejlépe vyhovuje jejich projektovým potřebám a preferencím.
Díky projektovým úkolům, dokumentaci a komunikaci na jedné propojené platformě založené na umělé inteligenci je ClickUp komplexní aplikací pro projektové manažery.
A protože je platforma plně přizpůsobitelná, týmy v ClickUp jsou plně vybaveny pro zvládnutí jakéhokoli typu projektu a podporu jakékoli metodiky projektového řízení, včetně nejběžnějších přístupů, jako jsou Waterfall, Agile (Scrum a Kanban), Lean, Six Sigma a další.
Mezi klíčové funkce ClickUp pro efektivní projektové řízení patří:
- Přizpůsobitelné zobrazení: Prohlížejte si projekty podle svých představ; vyberte si z více než 15 zobrazení, včetně Ganttova diagramu, časové osy a zobrazení pracovní zátěže.
- Automatizace na míru: Ušetřete čas, zajistěte konzistentnost procesů a zefektivněte pracovní postupy.
- Vlastní stavy úkolů: Přidejte a přiřaďte svým úkolům různé fáze, abyste zlepšili přehlednost projektu.
- Vlastní pole: Přidejte k úkolům více kontextu a zobrazte důležité informace.
- Kontextová komunikace: Chat integrovaný s úkoly a dokumenty, takže každý ví, co se děje.
- Cíle: Držte se plánu a dosáhněte svých SMART cílů díky jasným časovým harmonogramům, měřitelným cílům a automatickému sledování pokroku.
- Milníky projektu: Snadno nastavte milníky, které vám pomohou udržet přehled o důležitých termínech a sledovat pokrok vašeho týmu v porovnání s hlavními kontrolními body.
- Závislosti: Přidejte mezi úkoly „blokující“ nebo „čekající“ závislosti, abyste stanovili jasné pořadí operací, takže váš tým vždy bude vědět, na čem má pracovat jako první.
- Kontrolní seznam úkolů: Vytvořte si v rámci každého úkolu seznam věcí, které je třeba udělat, abyste se ujistili, že jsou všechny kroky dokončeny, než budete pokračovat dál.
- Dashboardy: Vytvořte řídicí centrum pro každý projekt, člena týmu a další, abyste zajistili, že všichni zúčastnění budou mít k dispozici informace potřebné k řízení rizik projektu a dodržení časového harmonogramu.
- Globální sledování času: Sledujte čas strávený na úkolech, nastavujte odhady, přidávejte poznámky a prohlížejte si přehledy svého času odkudkoli.
- Spolupráce: Pracujte s týmem na dokumentech a tabulkách v reálném čase.
- Přiřazené komentáře: Vytvářejte a přiřazujte úkoly přímo v komentáři.
- Mobilní aplikace: Mějte své projekty vždy po ruce, ať jste kdekoli, díky mobilní aplikaci ClickUp.
- Integrace: Propojte ClickUp s více než 1 000 vašich oblíbených pracovních nástrojů a zefektivněte tak svůj pracovní postup.
Nyní se podívejme na několik příkladů projektového řízení z praxe a zjistěme, jak jiní odborníci v oboru úspěšně realizovali projekty pomocí správné metodiky a nástrojů!
📮ClickUp Insight: 92 % pracovníků používá nekonzistentní metody ke sledování akčních položek, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
5 příkladů projektového řízení a tipů pro úspěšnou realizaci projektů
1. Příklad marketingového projektu: Vytvoření mezifunkčního pracovního postupu
Jakub Grajcar, marketingový manažer ve společnosti STX Next, vede tým specialistů na obsah a sociální média, řídí strategii marketingového oddělení v oblasti generování potenciálních zákazníků a zvyšování povědomí o značce a spolupracuje s několika odděleními na realizaci projektů. Typický den týmu zahrnuje realizaci až pěti obsahových výstupů, přičemž Jakub často kontroluje více než 10 různých projektů najednou.
Problém?
Spolupráce s naším oddělením produktového designu byla chaotická. Naše týmy měly potíže s komunikací, protože nám chyběla přehlednost projektů – často jsme neměli jasné informace o tom, zda jsou úkoly stále v procesu schvalování, nebo zda je třeba na nich dále pracovat.
Absolutně jsme potřebovali systém, který by mi a vedoucímu produktového designu umožnil získat přehled o celém procesu a zvládnout veškerou probíhající práci i nadcházející úkoly.
Spolupráce s naším oddělením produktového designu byla chaotická. Naše týmy měly potíže s komunikací, protože nám chyběla přehlednost projektů – často jsme neměli jasné informace o tom, zda jsou úkoly stále v procesu schvalování, nebo zda je třeba na nich dále pracovat.
Absolutně jsme potřebovali systém, který by mi a vedoucímu produktového designu umožnil získat přehled o celém procesu a zvládnout veškerou probíhající práci i nadcházející úkoly.
Cíl?Pomáhat zlepšovat globální spolupráci mezi odděleními a procesy content marketingu, urychlovat dokončování a dodávání projektů a udržovat týmy v souladu s cíli, časovými plány projektů atd. prostřednictvím vytvoření mezifunkčního workflow a standardizace procesů v ClickUp.
Jak Jakub a jeho tým tuto iniciativu realizovali:
Počáteční fáze
- Identifikujte projekt: Vytvořte šablony marketingových sprintů a týmové dashboardy.
- Definujte požadovaný výsledek: Spravujte více projektů, zefektivněte komunikaci s partnery a zrychlete proces tvorby obsahu.
Fáze plánování
- Metodika projektového řízení: Agile
Fáze realizace
Kontrolní seznam úkolů:
- Nastavte hierarchii v ClickUp Vytvořte složky pro každé oddělení a nastavte seznamy v každé složce V každém seznamu vytvořte úkoly a podúkoly, abyste práci rozdělili ještě podrobněji Uložte úkoly jako šablonu, kterou lze použít tolikrát, kolikrát je potřeba
- Vytvořte složky pro každé oddělení a nastavte seznamy v každé složce.
- V rámci každého seznamu vytvořte úkoly a podúkoly, abyste práci rozdělili ještě podrobněji.
- Uložte úkoly jako šablonu, kterou můžete použít tolikrát, kolikrát potřebujete.
- Nastavte vlastní stavy úkolů, abyste každé fázi projektu přidělili konkrétní název.
- Přidejte do každého seznamu vlastní pole, abyste mohli snadno zobrazit a uchovat klíčové informace.
- Přidána vlastní automatizace, která automaticky spustí akci a posune projekt do další fáze.
- Uložte složku jako šablonu, kterou můžete znovu použít pro další sprint a zajistit tak konzistentnost procesů.
- Vytvořte si vlastní dashboard s reportováním v reálném čase, který zobrazuje klíčová data a zlepšuje přehlednost úkolů.
- Vytvořte složky pro každé oddělení a nastavte seznamy v každé složce.
- V rámci každého seznamu vytvořte úkoly a podúkoly, abyste práci rozdělili ještě podrobněji.
- Uložte úkoly jako šablonu, kterou můžete použít tolikrát, kolikrát potřebujete.
Závěrečná fáze
Na konci projektu Jakub a týmy ve společnosti STX Next otestovali novou šablonu Marketing Sprints a dashboard, aby se ujistili, že proces proběhl hladce pro všechny zúčastněné a že veškerá automatizace v ClickUp byla nastavena správně.
📌 Použijte tuto šablonu složky Marketing Sprint Folder k plánování projektů, přehlednému a organizovanému sledování projektových aktivit a zefektivnění procesů. Začněte hned s přednastavenými zobrazeními tabulek a seznamů, funkcemi pro odhad úkolů a přizpůsobitelnou automatizací!
2. Příklad projektu SEO: Škálování produkce obsahu
Adele Payant, specialistka na SEO ve společnosti ClickUp, má na starosti vyhledávání příležitostí a vytváření obsahových briefů, které autoři používají jako vodítko při psaní článků pro blog. Aby mohla psát poutavé obsahové briefy, musí provádět výzkum klíčových slov, analýzu konkurence a další důležité související úkoly a zajistit, aby byl obsahový brief podrobný a pro autory snadno srozumitelný.
Problém?
Největší výzvou v našem pracovním postupu SEO blogu bylo soustředit se na škálování produkce obsahu bez dopadu na kvalitu jednotlivých blogů.
Největší výzvou v našem pracovním postupu SEO blogu bylo soustředit se na škálování produkce obsahu bez dopadu na kvalitu jednotlivých blogů.
Cíl?
Vytvořit jasný a opakovatelný systém, který pomůže našemu SEO týmu zvýšit objem briefů bez snížení jejich kvality a omezit zbytečnou komunikaci tam a zpět.
Takto Adele tento projekt realizovala:
Počáteční fáze
- Identifikujte projekt: Vytvořte podrobnou a strukturovanou šablonu briefu pro SEO obsah.
- Definujte požadovaný výsledek: Vytvořte strukturovaný a konzistentní pracovní postup pro výzkum a tvorbu obsahových briefů a urychlete schvalovací proces.
Fáze plánování
- Metodika projektového řízení: Agile
Fáze realizace
Kontrolní seznam úkolů:
- Spojte se s týmem autorů a získejte zpětnou vazbu k aktuálnímu procesu.
- Vytvořte kontrolní seznam pro SEO blog v ClickUp Docs. Otevřete nový dokument a pomocí nástrojů pro bohatou úpravu strukturovejte svou stránku. Přidejte záhlaví, abyste jasně definovali sekce ve svém dokumentu. Vložte odkazy na příkladové články a další klíčová data z výzkumu klíčových slov. Přidejte vnořené stránky, abyste zachytili poznámky, které má přidělený autor zkontrolovat před sepsáním článku. Uložte dokument jako šablonu.
- Otevřete nový dokument a pomocí nástrojů pro pokročilé úpravy strukturovejte svou stránku.
- Přidejte záhlaví, abyste jasně definovali sekce ve svém dokumentu.
- Vložte odkazy na příkladové články a další klíčová data z výzkumu klíčových slov.
- Přidejte vnořené stránky, abyste mohli zaznamenat poznámky, které přidělený autor zkontroluje před sepsáním článku.
- Uložte dokument jako šablonu
- Otevřete nový dokument a pomocí nástrojů pro pokročilé úpravy strukturovejte svou stránku.
- Přidejte záhlaví, abyste jasně definovali sekce ve svém dokumentu.
- Vložte odkazy na příkladové články a další klíčová data z výzkumu klíčových slov.
- Přidejte vnořené stránky, abyste mohli zaznamenat poznámky, které přidělený autor zkontroluje před sepsáním článku.
- Uložte dokument jako šablonu
Závěrečná fáze
- Aby bylo zajištěno, že obsah blogu bude na požadované úrovni, senior SEO manažer, senior SEO specialista a senior content manažeři dokument zkontrolovali a předložili šablonu autorům obsahu, aby zkontrolovali čitelnost a shromáždili zpětnou vazbu. Projekt je oficiálně uzavřen poté, co jej schválili všichni zúčastnění.
📌 Použijte tuto šablonu SEO Content Brief, abyste jasně stanovili své cíle a záměry, a sdílejte ji se svými autory, abyste zlepšili dodávku obsahu.
Další tipy pro řízení SEO projektů najdete v článku vedoucího SEO manažera společnosti ClickUp: Tipy pro optimalizaci pracovního postupu .
3. Projekt podpory zákazníků: Spuštění nového programu
Robin Wisner, správce LMS v ClickUp, je zodpovědný za realizaci nové iniciativy, která zákazníkům ClickUp nabízí zábavný a interaktivní způsob, jak se naučit používat ClickUp a maximálně využít funkce této platformy.
Tým Customer Enablement, jehož členem je Robin, spustil v listopadu 2021 ClickUp University (CUU). Nový program se setkal s velmi pozitivním ohlasem uživatelů ClickUp a nakonec dal týmu zelenou k spuštění další možnosti, která pomůže dále zlepšit uživatelský zážitek.
Za tímto účelem vedla iniciativu k zavedení certifikátů CUU – programu, jehož cílem je ocenit znalosti uživatelů ClickUp o produktu a odměnit je za absolvování zkoušek v rámci kurzu.
Problém?
Největší výzvou pro projekt tohoto rozsahu bylo řízení tolika týmů s konkurenčními prioritami.
Největší výzvou pro projekt tohoto rozsahu bylo řízení tolika týmů s protichůdnými prioritami.
Cíl?
Účinně delegovat práci a včas spustit nový certifikační program, který zákazníkům poskytne měřitelný proces pro úspěšné zapojení a zlepšení jejich zkušeností jako uživatelů ClickUp.
Takto to Robin a členové projektového týmu realizovali:
Počáteční fáze
- Identifikujte projekt: Spusťte a propagujte nový certifikační program.
- Definujte požadovaný výsledek: Spolupracovat s různými týmy na návrhu a spuštění nového certifikačního programu.
Fáze plánování
- Metodika projektového řízení: Waterfall
Fáze realizace
Kontrolní seznam úkolů:
- Nastavte cíle pro každou úroveň certifikace a kurz v ClickUp Docs.
- Vytvořte beta testovací skupinu a SOP pro testování v ClickUp Docs
- Nakreslete taxonomii diagramu a cestu zákazníka v ClickUp Whiteboards.
- Vytvořte úkoly ClickUp pro vývoj obsahu a přiřaďte je určeným členům týmu.
- Pomocí formuláře ClickUp odešlete žádost o návrh certifikátů.
- Odeslat žádost o vytvoření nového článku s přehledem centra nápovědy
- Spolupracujte s týmem Dev Ops na kódování a správě designu webových stránek.
- Proveďte testy s beta testovací skupinou a sbírejte zpětnou vazbu
- Vytvořte interní a externí podpůrné materiály
- Odeslat žádost o marketingové propagační materiály
Závěrečná fáze
- Aby mohli tento projekt dokončit a uzavřít, zúčastněné strany zkontrolovaly kreativní návrhy a otestovaly výkonnost webových stránek a uživatelský komfort. Po splnění požadavků projektu bylo uděleno schválení.
📌 Pomocí této šablony formuláře pro zpětnou vazbu můžete přizpůsobit sběr zpětné vazby, zobrazit veškerou zpětnou vazbu na jednom místě a vylepšit své produkty a služby.
Bonus: Software pro řízení projektů pro freelancery
4. Příklad projektu v oblasti vzdělávání: Vytvoření celopodnikových dashboardů pro reporting dat
Morey Graham, ředitelka oddělení Alumni and Donor Services (ADS) na Wake Forest University, vede a řídí fundraisingové kampaně, vztahy s absolventy, identitu značky a publikace v rámci komunity Wake Forest.
Problém?
Protože týmy pracovaly na samostatných platformách, vznikly pracovní silosy, které vedly k duplicitě úsilí a špatné komunikaci v týmu. Také nám chyběl přehled o našich datech, což mělo dopad na naši schopnost činit silná obchodní rozhodnutí pro organizaci.
Protože týmy pracovaly na samostatných platformách, vznikly pracovní silosy, které vedly k duplicitě úsilí a špatné komunikaci v týmu. Také nám chyběl přehled o našich datech, což mělo dopad na naši schopnost činit silná obchodní rozhodnutí pro organizaci.
Cíl?
Najít nový nástroj pro řízení projektů, který je uživatelsky přívětivý pro všechna oddělení, a vytvořit obchodní dashboard, který zobrazuje a aktualizuje data v reálném čase, aby pomohl zlepšit viditelnost projektů v celé organizaci.
Takto Morey a oddělení ADS tento projekt realizovali:
Počáteční fáze
- Identifikujte projekt: Vytvořte přesný a spolehlivý projektový dashboard pro vedení a členy týmu.
- Definujte požadovaný výsledek: Zlepšete reporting dat a přehlednost úkolů napříč odděleními a sjednoťte cíle týmu.
Fáze plánování
- Metodika projektového řízení: Agile
Fáze realizace
Kontrolní seznam úkolů
- Konsolidujte pracovní nástroje a integrujte aplikace, abyste zefektivnili proces reportování dat.
- Svolávejte porady s celým oddělením, abyste získali zpětnou vazbu o aktuálním procesu, a zaznamenávejte poznámky z porad do dokumentu nebo poznámkového bloku.
- Nastavte si pracovní prostor a vytvořte vyhrazené místo pro každé oddělení. Vytvořte prostor pro každé oddělení, abyste mohli organizovat práci podle oddělení. V rámci každého prostoru vytvořte složku pro každý projekt. V rámci každé složky vytvořte seznam pro každého člena týmu.
- Vytvořte prostor pro každé oddělení, aby mohlo organizovat práci podle oddělení.
- V každém prostoru vytvořte složku pro každý projekt.
- V každé složce vytvořte seznam pro každého člena týmu.
- Přizpůsobte si zobrazení projektu a přidejte klíčové informace ke každému úkolu. Vytvořte vlastní stavy pro každou fázi projektu. Nastavte a přidejte značky k úkolům, abyste je mohli kategorizovat a propojit související úkoly.
- Vytvořte vlastní stavy pro každou fázi projektu
- Nastavte a přidejte k úkolům štítky, abyste je mohli kategorizovat a propojit související úkoly.
- Stanovte cíle a zdokumentujte cíle pro každý z nich v ClickUp Goals.
- Vytvořte vlastní dashboard pro celou organizaci, jednotlivá oddělení a projekty. Definujte cílovou skupinu dashboardu a datový příběh. Vyberte správné KPI, které podpoří datový příběh. Vyberte widget, který odpovídá vašim požadavkům na reporting.
- Definujte publikum svého dashboardu a datový příběh
- Vyberte si správné KPI, které podpoří datový příběh
- Vyberte widget, který odpovídá vašim požadavkům na reporting.
- Vytvořte prostor pro každé oddělení, aby mohlo organizovat práci podle oddělení.
- V každém prostoru vytvořte složku pro každý projekt.
- V každé složce vytvořte seznam pro každého člena týmu.
- Vytvořte vlastní stavy pro každou fázi projektu
- Nastavte a přidejte k úkolům štítky, abyste je mohli kategorizovat a propojit související úkoly.
- Definujte publikum svého dashboardu a datový příběh
- Vyberte si správné KPI, které podpoří datový příběh
- Vyberte widget, který odpovídá vašim požadavkům na reporting.
Závěrečná fáze
- Předložte projekt vedoucímu oddělení a klíčovým zainteresovaným stranám k posouzení a schválení, aby mohl být projekt uzavřen.
📌 Vytvořte si v ClickUp vlastní dashboardy, abyste získali přehled o všech svých iniciativách, zdůraznili KPI, stav projektu a pokrok, a všichni tak mohli být neustále v obraze a sladěni.
5. Příklad projektu uvedení produktu na trh: Uvedení nové funkce produktu
Aby společnost ClickUp dále rozšířila seznam funkcí pro řízení projektů, zahájila rozsáhlou iniciativu s cílem vyvinout a úspěšně uvést na trh novou funkci produktu, ClickUp Whiteboards. V čele projektu stojí produktový manažer skupiny ClickUp, Zach Blodgett.
Vizí společnosti bylo vytvořit výkonný, ale snadno použitelný nástroj pro digitální spolupráci, který by projektoví manažeři, vedoucí pracovníci a členové týmů mohli využívat k zefektivnění procesů brainstormingu, plánování a realizace.
Problém?
Největší výzvou byla velikost týmu a rychle se blížící termín. Termín byl neměnný a měli jsme spoustu zainteresovaných stran z GTM, prodeje, cenové politiky a balení, růstu, podpory, CSM a EPD. Museli jsme zajistit, aby věděli, co se chystá, co bude dál a jak mluvit o Whiteboards.
Největší výzvou byla velikost týmu a rychle se blížící termín. Termín byl neměnný a měli jsme spoustu zainteresovaných stran z GTM, prodeje, cenové a balicí politiky, růstu, podpory, CSM a EPD. Museli jsme zajistit, aby věděli, co se chystá, co bude dál a jak mluvit o Whiteboards.
Cíl?
Pomocí nástroje pro řízení projektů můžete spravovat úkoly, komunikovat se zainteresovanými stranami po celém světě a minimalizovat rizika a překážky, abyste mohli dodat novou a velmi očekávanou funkci produktu v dohodnutém termínu.
Takto Zach a jeho společnost úspěšně spustili projekt:
Počáteční fáze
- Identifikujte projekt: Zavedení nové funkce
- Definujte požadovaný výsledek: Úspěšně dodat novou funkci, která bude responzivní a funkční, a vytvořit GTM kampaně pro den spuštění.
Fáze plánování
- Metodika projektového řízení: Lean
Fáze realizace
Kontrolní seznam úkolů:
- Přeneste úkoly na příslušné členy týmu v rámci produktového a technického týmu.
- Pomocí integrace ClickUp-Github si můžete prohlédnout náhledy větví vyplněných v úkolech.
- Vytvářejte videoklipy, abyste mohli nahlásit chyby ve vývoji a snadno předat složité problémy ostatním týmům.
- Spojte se s kreativním týmem a natočte propagační videa a reklamy.
- Spojte se s celou společností, abyste mohli provést beta testování a shromáždit zpětnou vazbu.
- Proveďte testy s bezpečnostním týmem
- Spolupracujte s oddělením prodeje a stanovte cenový model
- Spolupracujte s týmem produktového marketingu GTM na vytvoření plánu marketingové kampaně pro uvedení produktu na trh.
- Stanovte důležité milníky a harmonogram pro vydání beta verze
Závěrečná fáze
- Generální ředitel, senior viceprezident pro inženýrství a další klíčové osoby zapojené do projektu zkontrolovali vlastnosti produktu a schválili finální produkt před dnem uvedení na trh.
Tady je konečný výsledek – podívejte se!
📌 Vytvořte podrobný plán, jak vaše organizace uvede produkt na trh, a použijte tuto šablonu strategie uvedení na trh, která vám pomůže urychlit dodání!
Další užitečné šablony pro řízení projektů
Zvládněte jakýkoli projekt s jistotou pomocí ClickUp
Úspěšné řízení projektů začíná porozuměním konečnému cíli projektu, pochopení klíčových prvků inteligentního projektového plánu a vytvoření plynulé a proveditelné strategie k dosažení tohoto cíle – podívejte se na výše uvedené příklady řízení projektů, které vám pomohou najít inspiraci.
Budete také muset zajistit implementaci vhodné metodiky, která vás provede celým procesem, a využít životní cyklus projektu, abyste se udrželi na správné cestě.
A aby byl váš život projektového manažera co nejjednodušší, potřebujete nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp, který vám pomůže udržet vše v pořádku a soustředit veškerou práci na jednom místě. Použijte jej ke sledování postupu projektu, efektivnímu řízení rizik a zdrojů projektu, spolupráci s celou organizací a mnohem více.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše díky umělé inteligenci, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Díky rozsáhlému seznamu přizpůsobitelných a funkčních funkcí budete plně vybaveni pro zvládnutí jakéhokoli typu projektového řízení, správu více složitých projektů najednou, nastavení nejúčinnějšího pracovního postupu, podporu vašich vzdálených a hybridních týmů a sebevědomé dodávání kvalitních projektů včas, pokaždé.
