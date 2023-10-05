Co je realizace projektu? 10 strategií pro fázi realizace projektu

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je realizace projektu?“, "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Realizace projektu nastává po dokončení fáze tvorby nápadů prostřednictvím projektového plánu. Je to ta příjemná část – když jste připraveni skutečně věci uvést do pohybu a projekt dotáhnout do konce. Může to být také nejnáročnější fáze, protože je nejdelší, nejnáročnější a nejsložitější. " } } ] }
Pojďme si nastínit situaci. 🎭
Jste projektový manažer, jehož tým je připravený učinit další krok v procesu plánování projektu. Společně jste vyvinuli koncept a vytvořili perfektní strategii řízení projektů, aby se vaše myšlenka stala skutečností.
Nyní je čas přejít k činu. 🥳
Jakmile máte před sebou podrobný plán všech kroků projektu, můžete přejít do fáze realizace projektu. Než však získáte 200 dolarů a postoupíte na další pole, je důležité si uvědomit výzvy a změny, které by mohly projekt zbrzdit nebo dokonce zastavit na neurčito.
Nechte se touto příručkou inspirovat, abyste mohli zvládnout realizaci projektu jako skutečný profesionál. Následujte všechny pokyny, abyste se dozvěděli vše, co potřebujete vědět o úspěšné realizaci projektu, mezerách, které mohou bránit vašemu pokroku, a 10 strategiích řízení projektů, které pomáhají manažerům udržet se na správné cestě.
Co je to realizace projektu?
Realizace projektu nastává poté, co jste dokončili fázi tvorby nápadů prostřednictvím projektového plánu. Je to ta příjemná část – když jste připraveni skutečně věci uvést do pohybu a projekt dotáhnout do konce. Může to být také nejnáročnější fáze, protože je nejdelší, nejnáročnější a nejsložitější.
Projektoví manažeři musí zůstat soustředění, připraveni reagovat a informovaní o postupu projektu a případných překážkách. Zatímco tým provádí kroky, které jste všichni společně vytvořili, vy jako projektový manažer dohlížíte na postup týmu a podporujete ho tím, že:
- Dohled, povzbuzování a oceňování týmu při realizaci projektu
- Řízení pokroku v reálném čase
- Návrhy na korekci kurzu nebo změny harmonogramu
- Řízení vztahů se zainteresovanými stranami a korespondence
- Dokumentace a zaznamenávání všech problémů, změn a významných aktualizací
Snadněji se to řekne, než udělá, že? 😅
Ale jako obecné pravidlo platí, že pokud se budete držet prioritizace lidí, procesů a komunikace, budete na dobré cestě! Bez ohledu na typ projektu zajistí efektivní řízení těchto tří oblastí, že projekt bude pokračovat podle plánu, v rámci rozpočtu a dosáhne svých hlavních milníků.
To je klíčové, protože je také odpovědností projektového manažera pomáhat členům týmu nahradit ztracený čas, změnit směr nebo se přeorientovat, pokud se některá část plánu zvrtne – jinak známé jako mezery v realizaci projektu.
Co jsou mezery v realizaci projektů
Mezery v realizaci projektu, známé také jako mezery ve strategii, nastávají, když projektový plán, který jste vytvořili, neprobíhá podle očekávání.
Ať už byl váš projekt pozastaven z důvodu nejasností, zkrácení časového harmonogramu, snížení zdrojů nebo změny cílů, všechny tyto situace se považují za mezery v realizaci projektu.
Ačkoli za většinu nedostatků může nedostatek zdrojů – včetně rozpočtu, materiálů a šířky pásma –, existuje několik dalších klíčových překážek, kterých je třeba si být vědom před fází realizace projektu:
- Nedostatek podpory nebo souhlasu ze strany nadřízených nebo zainteresovaných stran
- Náročné nebo nereálné časové harmonogramy
- Nedefinovaná vize projektu
- Nedostatečné stanovení priorit, které vede k překážkám
A další. 🫣
Jako projektový manažer může být obtížné najít rovnováhu mezi dohledem nad realizací projektu, aby se předešlo mezerám, a mikromanagementem týmu nebo neustálým dohlížením na jeho pracovní postupy. To je v konečném důsledku neproduktivní, protože vysílá signál, že členům týmu není důvěřováno, že zvládnou svou práci, a zjednodušeně řečeno, není to dobré pro morálku.
Jsme tu, abychom tento problém vyřešili pomocí 10 strategií, které pomohou projektovým manažerům obejít potenciální mezery v realizaci a dodávat projekty bez problémů.
Bonus: Plánování pro případ nouze
Co se děje během úspěšné fáze realizace projektu?
- Přiřazení úkolů: Projektový manažer přiřazuje členům týmu konkrétní úkoly na základě jejich dovedností a odborných znalostí.
- Realizace práce: Členové týmu plní přidělené úkoly podle projektového plánu a harmonogramu.
- Sledování pokroku: Projektový manažer sleduje pokrok jednotlivých úkolů a zajišťuje, aby práce byla dokončena podle plánu.
- Komunikace a spolupráce: Členové týmu pravidelně komunikují, aby sdíleli aktuální informace, řešili problémy a koordinovali své úsilí.
- Kontrola kvality: Procesy zajištění kvality jsou implementovány s cílem zajistit, aby výstupy projektu splňovaly požadované standardy.
- Řízení rizik: Projektový tým identifikuje a řeší potenciální rizika, která mohou během realizace vzniknout, aby minimalizoval jejich dopad.
- Řízení zdrojů: Projektový manažer zajišťuje, aby byly k dispozici potřebné zdroje, jako je vybavení, materiály a personál, a aby byly efektivně využívány.
- Zapojení zainteresovaných stran: Projektový tým udržuje pravidelnou komunikaci se zainteresovanými stranami, informuje je a řeší případné obavy.
- Řízení změn: Pokud dojde ke změnám v rozsahu projektu nebo požadavcích, jsou tyto změny zdokumentovány, posouzeny a řízeny podle stanovených postupů.
- Dokumentace a podávání zpráv: Pokrok, milníky a veškeré problémy, které se vyskytnou, jsou dokumentovány a hlášeny příslušným zainteresovaným stranám.
- Řešení problémů: Projektový tým identifikuje a řeší všechny problémy nebo konflikty, které vzniknou během realizace, a zajišťuje tak hladký průběh projektu.
- Průběžné sledování a úpravy: Projektový manažer průběžně sleduje průběh projektu a podle potřeby provádí úpravy, aby projekt pokračoval podle plánu.
10 strategií realizace projektů
Existuje řada proaktivních kroků, které lze podniknout před fází realizace projektu, aby se překlenula mezera mezi nesourodými cíli, strategiemi nebo úkoly. Tajemství spočívá v jejich implementaci do procesu řízení projektu v dostatečném předstihu předtím, než nastane čas jednat! Zde je 10 našich oblíbených strategií pro úspěšnou realizaci projektů, které udrží váš tým motivovaný, na správné cestě a vždy v pohybu vpřed.
1. Využijte software pro řízení projektů
Pokud váháte, zda je software pro řízení projektů nezbytný pro efektivní realizaci projektů, odpověď zní: ano, je.
Zejména pokud trávíte značné množství času komunikací se zainteresovanými stranami, prací s mezifunkčními týmy nebo řízením více projektů najednou, tyto nástroje vám pomohou zajistit plnou transparentnost projektu pro všechny zúčastněné, aniž byste museli posílat jediný e-mail.
Software pro řízení projektů je nezbytný i pro zkušené projektové manažery, aby mohli co nejefektivněji dohlížet na čas, pracovní zátěž, projekty a, upřímně řečeno, i na své duševní zdraví. Tyto nástroje jsou navrženy tak, aby eliminovaly zbytečnou práci a zefektivnily procesy plánování projektů prostřednictvím automatizace pracovních postupů, závislostí úkolů, rozhraní typu drag-and-drop a dalších funkcí. 😍
Nejlepší nástroje pro řízení projektů jsou škálovatelné, flexibilní a intuitivní, takže bez ohledu na velikost vašeho týmu nebo složitost projektu bude software vždy přinášet výsledky. Mezi konkrétní klíčové funkce, které byste měli hledat v kvalitním softwaru pro řízení projektů, patří:
- Více zobrazení na podporu kanbanových tabulek, tradičních Ganttových diagramů, kalendáře, diagramů, seznamů úkolů a dalších prvků.
- Funkce pro spolupráci v aplikaci, jako jsou komentáře, @zmínky, chat, přiřazené úkoly a sledující.
- Dashboardy a okamžité reporty, které projektovým manažerům poskytují komplexní přehled o celkovém stavu jejich projektů.
- Vlastní stavy úkolů pro jasné a vizuální znázornění pokroku u všech akčních položek.
- Více integrací pro sladění s vaší aktuální technologickou infrastrukturou a získání cennějších informací do vaší platformy pro řízení projektů.
Toto je pouze několik našich oblíbených funkcí pro řízení projektů, ale v závislosti na vaší konkrétní situaci je třeba sledovat i další. Před výběrem správného řešení je třeba zvážit zejména snadnost použití, rozpočet vašeho týmu a nástroje, do kterých jste již investovali. V tomto rostoucím odvětví je však důležité vědět, že máte k dispozici spoustu možností!
2. Používejte šablony pro plánování a realizaci projektů
V dnešní době najdete šablonu pro cokoli.
Vážně! Není žádným tajemstvím, že každý výkonný nástroj pro řízení projektů přichází s robustní sadou funkcí, které je třeba osvojit. V konečném důsledku se tyto funkce stanou vaším nejlepším přítelem. Ale v daném okamžiku? Naučit se nový nástroj může být proces sám o sobě. Šablony tento problém omezují díky předem připravenému a přizpůsobitelnému rámci, který vám pomůže nastartovat proces realizace projektu co nejproduktivnějším způsobem.
Šablony jsou navíc skvělým způsobem, jak vám ukázat, k čemu byly vytvořeny funkce vašeho softwaru pro řízení projektů. Předem připravené stavy, téměř kompletní tabulky, seznamy úkolů pro plánování projektů a nápověda jsou jen některé z mnoha způsobů, jak mohou šablony vést váš tým k úspěchu.
Nejlepší tip, který vám můžeme dát, je začít zde, s šablonou plánu realizace projektu od ClickUp.
Tento dokument ClickUp Doc, vhodný pro začátečníky, obsahuje sedm stránek přizpůsobitelných sekcí, které vám pomohou strategicky a důkladně definovat rozsah projektu, cíle, požadavky, harmonogram, komunikační plán a další. Je to ideální zdroj, který pomáhá projektovým manažerům standardizovat proces realizace projektu pomocí kolaborativního a dynamického editoru dokumentů ClickUp – a zmínili jsme, že je zdarma? 💸
Zde je několik funkcí, které na ClickUp Docs oceňujeme nejvíce:
- Text z dokumentu ClickUp Doc lze přímo převést na proveditelný úkol.
- Komentáře lze delegovat na jiné členy jednoduchým zmíněním nebo označením.
- Tým může společně prohlížet a upravovat dokumenty bez překrývání pomocí funkce detekce živé spolupráce.
A protože ClickUp Docs se automaticky aktualizuje a ukládá historii verzí, bude vaše šablona pro realizaci projektu vždy sloužit jako spolehlivý zdroj informací, ke kterému se projektový tým může kdykoli vrátit. 😍
3. Sladění cílů realizace projektu
Nejde jen o to, aby se strany shodly na konečných výstupech projektu, ale také o to, aby věděly, jak projekt zapadá do dlouhodobé vize vaší organizace.
Porozumění „proč“ vašeho projektu zajistí, že projektový tým bude v souladu s celkovou strategií a že budou správně stanoveny priority úkolů. Jasná komunikace začíná tím, že se všichni před zahájením realizace shodnou na základních věcech.
Úvodní schůzky k projektu, stanovení cílů SMART a aktualizace pokroku jsou skvělé pro podporu transparentnosti a důvěry v rámci týmu, pokud jde o dosažení krátkodobých a dlouhodobých cílů. Navíc posilují spolupráci v každé fázi projektu tím, že zajišťují, že každý člen týmu není den co den uvězněn ve svém vlastním silu.
4. Buďte inovativní
Pokud jde o nové nápady, nikdy není příliš mnoho kuchařů v kuchyni – jako projektový manažer je důležité povzbuzovat členy týmu, aby sdíleli své myšlenky.
Členové vašeho týmu jsou ti, kteří jsou přímo v centru dění – řídí plán, dodržují časový harmonogram a plní své sliby. Oni vědí, o čem mluví!
Při vstupu do fáze realizace můžete mít obavy přijímat nové nápady ze strachu, že ohrozíte strategii, kterou jste právě vytvořili. Ale změna směru je přirozenou součástí projektového procesu. Vy a váš tým sdílíte stejné cíle a bude pro vás velkou výhodou, když budou vědět, že mají možnost vyjádřit své myšlenky, návrhy a případné obavy, dokud je ještě čas s tím něco udělat.
Formuláře nápadů, brainstormingové sezení a určené komunikační kanály podporují otevřenou diskusi v týmu a ukazují členům týmu, že vám záleží na jejich názorech, protože jste udělali první krok. Místo toho, abyste jim jednoduše řekli, že jste otevřeni jejich názorům, dejte jim příležitost, aby kdykoli během realizace projektu přednesli své nápady nebo problémy, s nimiž se potýkají – z dlouhodobého hlediska to vašemu projektu vždy prospěje.
5. Podporujte sdílení nápadů
Platí to v obou směrech! Povzbuzovat tým, aby sdílel své nápady, je stejně důležité jako zajistit, aby se cítil vyslyšen. Jako projektový manažer máte moc pomoci svému týmu provést pozitivní změny prostřednictvím jeho nápadů. Buďte vnímaví a flexibilní k jejich nápadům, i když se liší od původní strategie.
Navíc se tým bude cítit více zodpovědný za svou práci, pokud bude vědět, že jeho názory jsou během celého procesu brány vážně v úvahu.
6. Delegujte úkoly pro realizaci projektu
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení by projektoví manažeři neměli nést na svých bedrech tíhu celého světa. Mají už tak dost starostí a jako vedoucí projektu mohou delegováním úkolů na ostatní členy podpořit růst a sebedůvěru tím, že rozdělí odpovědnost mezi celý tým.
Díky rozdělení i těch nejmenších odpovědností mají projektoví manažeři více času na to, aby pochopili celkový obraz situace, včetně postupu projektu, pracovní zátěže týmu a stavu.
7. Podporujte spolupráci v týmu
Je odpovědností projektového manažera udržovat všechny v obraze, od ostatních členů týmu až po zainteresované strany.
Konstruktivní a otevřená diskuse je dalším způsobem, jakým může software pro řízení projektů pomoci manažerům ušetřit čas a zvýšit jejich efektivitu, ale nemusí být vždy vyhrazena pouze pro schůzky a e-maily. Zajistěte plnou transparentnost stavu vašeho projektu tím, že klíčovým hráčům poskytnete přístup k prohlížení, komentování nebo dokonce úpravám zpráv na vysoké úrovni nebo dokumentů o postupu prací, jak uznáte za vhodné.
8. Identifikujte závislosti mezi úkoly
Znalost úkolů, které musí být dokončeny v určitém pořadí, pomáhá udržet projekty na správné cestě a správně alokovat zdroje. Vzhledem k tomu, že většina strategických mezer spočívá v nedostatečném řízení zdrojů na určité úrovni, může být někdy rozhodující pro to, zda projekt vůbec projde fází realizace, přehled o závislostech úkolů, milnících a kritické cestě.
9. Sledujte průběh realizace projektu
Pokud jde o dashboardy, reporty a přehledy, je lepší se přiklonit k vizuálnějším řešením projektového řízení. Při použití správného softwaru existuje spousta způsobů, jak určit celkový stav vašeho projektu, a to i na detailní úrovni.
Funkce jako vlastní stavy úkolů jsou vynikající pro rychlý přehled o aktualizacích jednotlivých úkolů, ale pro sledování pokroku na vyšší úrovni jsou pro každého projektového manažera nepostradatelné dashboardy, diagramy a digitální tabule. Další výhodou používání vysoce vizuálních forem reportingu je to, že jsou snadněji čitelné a přístupnější pro zainteresované strany, nadřízené a vedoucí jiných oddělení, kteří je mohou rychle pochopit.
10. Projděte si výsledky s zainteresovanými stranami
Dodržování kterékoli z těchto strategií vede k lepšímu časovému managementu a vyšší produktivitě a zároveň zabraňuje mezerám v realizaci projektového řízení. Co tedy dělat s nově získaným časem? Využijte ho k tomu, abyste zajistili spokojenost klíčových stakeholderů v každé fázi projektu!
I když to nemusí být vždy nutné nebo možné, přezkoumání výstupů projektu se zainteresovanými stranami během celé fáze realizace zajistí, že budou spokojeni, až bude projekt dokončen. Navíc vám to dodá na prestiži!
Zejména pokud pracujete s novými klienty, tento přístup posiluje vztahy se zainteresovanými stranami a uklidňuje váš tým, že se ubírá správným směrem.
Jak software pro řízení projektů pomáhá při realizaci projektů
Pokud si z tohoto průvodce odnesete něco, ať je to význam dynamického softwaru pro řízení projektů, který zefektivní a automatizuje proces realizace vašich projektů.
Investice času a zdrojů do správného softwaru vám pomůže snadno a efektivně realizovat všech 10 těchto strategií, bez ohledu na typ nebo složitost vašeho projektu.
Díky rozsáhlé knihovně šablon, která doplňuje jeho bohatou sadu funkcí, je ClickUp ideálním softwarem, který pomáhá manažerům a týmům realizovat projekty, zefektivňovat procesy a slaďovat klíčové cíle. Je to jediná platforma pro zvýšení produktivity, která je dostatečně výkonná, aby centralizovala vaši práci napříč aplikacemi do jednoho kolaborativního centra.
Díky funkcím, jako jsou ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards, více zobrazení a vlastní stavy dostupné v každém cenovém plánu, vytváří ClickUp řešení pro týmy s jakýmkoli rozpočtem. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a začněte jej používat se svým týmem zcela zdarma.