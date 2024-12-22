Krátkodobé vs. dlouhodobé cíle (příklady, často kladené otázky)

Věci se nedělají samy od sebe.
Ať už chcete dosáhnout čehokoli, budete muset stanovit jak krátkodobé, tak dlouhodobé cíle, abyste toho dosáhli.
Porozumění procesu stanovování cílů vám také pomůže odpovědět na otázky při pracovním pohovoru, jako například „Kde se vidíte za pět let?“.
Ale počkejte, jaký je rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli?
A proč byste si měli stanovit oba?
V tomto článku porovnáme krátkodobé a dlouhodobé cíle a podělíme se o několik příkladů kariérních cílů a tipů, jak si stanovit dosažitelné kariérní cíle. Odpovíme také na časté dotazy týkající se krátkodobých a dlouhodobých cílů a podělíme se o několik velmi užitečných zdrojů a šablon!
Cíle: krátkodobé i dlouhodobé, jdeme na to!
⏰ 60sekundové shrnutí
- Cíle jsou nezbytné pro dosažení úspěchu, ať už krátkodobého nebo dlouhodobého. Pomáhají stanovit jasnou cestu jak pro osobní, tak pro profesní rozvoj.
- Krátkodobé cíle jsou dosažitelné v blízké budoucnosti, například dnes, tento týden nebo tento rok. Slouží jako odrazový můstek k dlouhodobým cílům.
- Dlouhodobé cíle vyžadují více času, plánování a trpělivosti a jejich dosažení často trvá roky. Poskytují směr a skládají se z několika dílčích cílů.
- Při stanovování kariérních cílů se vyplatí být konkrétní a měřitelný: Definujte jasné cíle s měřitelnými výsledky realistický: Stanovte si dosažitelné cíle v rámci svých schopností flexibilní a pozitivní: Upravujte cíle podle potřeby a zachovávejte pozitivní přístup
- Konkrétní a měřitelné: Definujte jasné cíle s měřitelnými výsledky.
- Realistické: Stanovte si dosažitelné cíle v rámci svých možností.
- Flexibilní a pozitivní: Upravujte cíle podle potřeby a zachovávejte pozitivní přístup.
- K snadné správě cílů použijte aplikaci ClickUp, která umí všechno. Stanovte si cíle a sledujte jejich plnění pomocí jasných časových os a ukazatelů pokroku pomocí vestavěné funkce Cíle a zobrazení Ganttova diagramu.
- Stanovení a správa cílů pomocí ClickUp poskytuje plán k úspěchu. Použijte ClickUp ke sledování a vizualizaci pokroku a proměňte své sny v realizovatelné plány.
Co jsou krátkodobé a dlouhodobé cíle?
Při stanovování cílů je třeba zohlednit jak krátkodobé, tak dlouhodobé cíle.
A. Co je to krátkodobý cíl?
Krátkodobý cíl je něco, čeho chcete dosáhnout v blízké budoucnosti.
Jak dlouhé jsou krátkodobé cíle?
Jedná se o krátkodobé potřeby, které můžete splnit dnes, tento týden, tento měsíc nebo dokonce tento rok. Můžete si například stanovit kariérní cíl, jako je absolvování kurzu pro zdokonalení dovedností, nebo krátkodobý cíl v oblasti úspor, jako je odložení peněz do fondu pro případ nouze.
Krátkodobé cíle mohou být také odrazovým můstkem nebo praktickými kroky k dosažení dlouhodobého cíle, který je mnohem vzdálenější.
Je to jako běhat na běžeckém pásu rychlostí úrovně dva, abyste nakonec dosáhli rychlosti úrovně šest.
Začněte v šest a vaším konečným cílem může být pohotovost. Au!
Stanovte si krátkodobé cíle a sledujte, jak se vám daří naplňovat vize, které změní váš život. 💃
B. Co je to dlouhodobý cíl?
Dlouhodobý cíl je něco, čeho chcete dosáhnout v daleké budoucnosti a co vyžaduje více času, plánování a trpělivosti. Nelze ho dosáhnout za pár týdnů a pak si utřít ruce; může to trvat i deset let.
Tyto cíle se obvykle skládají z několika mini cílů nebo kroků, proto je důležité stanovit si kromě dlouhodobého plánu také krátkodobé cíle.
Dá se říci, že dlouhodobé cíle se obvykle používají k podpoře vašich krátkodobých cílů.
Vaším dlouhodobým cílem může být například založení vlastního podniku, spoření na důchodový účet atd.
Vidíte, jak každý z nich představuje velký cíl nebo dlouhodobou vizi, která vám dává směr v životě?
Jistě, dlouhodobé cíle mohou někdy působit ohromujícím dojmem nebo dokonce nemožné. Ale když budete postupně plnit každý krátkodobý cíl, nakonec se k nim dostanete. 💪
A co cíl, který není ani krátkodobý, ani dlouhodobý?
Své cíle můžete rozdělit do tří kategorií: krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle.
Střednědobý, mezilehlý nebo střednědobý cíl přichází na řadu, když potřebujete najít střední cestu mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli.
Zatímco střednědobé cíle lze obvykle dosáhnout v období šesti měsíců až pěti let, může se to lišit od osoby k osobě a od cíle k cíli.
Bonus: SMART cíle pro studenty!
Krátkodobé vs. dlouhodobé cíle
Jaký je rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli?
Hlavní rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli spočívá v tom, že dlouhodobé cíle mají tendenci určovat směr a strategii, zatímco krátkodobé cíle souvisejí s vaší aktuální situací a jsou obvykle snáze dosažitelné. Nejviditelnější rozdíl je samozřejmě v množství času a zdrojů, které jsou k dosažení jednotlivých cílů potřebné.
Porovnejme dlouhodobé a krátkodobé cíle, abychom zjistili některé klíčové rozdíly.
1. Strategie
V zásadě je dlouhodobý cíl strategický.
Abyste je dosáhli, musíte ve svém každodenním životě provést malé změny.
Proto je dobré rozdělit dlouhodobý cíl na menší, lépe zvládnutelné cíle a zajistit si nějakou formu připomenutí, abyste je dosáhli.
Dlouhodobé cíle jsou zkouškou vaší motivace a vytrvalosti a na cestě k nim často narazíte na velké překážky.
Na druhou stranu krátkodobé cíle vyžadují strategie, které více souvisejí s vaším aktuálním výkonem. Svou strategii budete zakládat především na tom, jak blízko jste k dosažení svého konečného cíle.
2. Počet cílů
Obvykle můžete mít na mysli dva nebo možná tři dlouhodobé cíle. Obvykle se jedná o velké cíle, jako jsou kariérní, finanční nebo osobní cíle. Ale ne mnoho.
Máte-li příliš mnoho dlouhodobých cílů, budete se cítit přetížení a vyčerpaní. 😓
Ani váš spolehlivý přítel, káva, vám nepomůže.
Díky kratšímu časovému horizontu se však můžete soustředit na více krátkodobých cílů najednou. A můžete je všechny splnit, jeden po druhém!
Zde je praktická tabulka, která vám pomůže vizualizovat rozdíl mezi dlouhodobými a krátkodobými cíli.
|Krátkodobé cíle
|Dlouhodobé cíle
|Strategie
|Krátkodobé cíle jsou obvykle spojeny s vaším aktuálním výkonem a situací.
|Dlouhodobé cíle jsou úzce spojeny s vaším posláním a strategickou vizí pro váš život a kariéru.
|Číslo
|Můžete mít několik krátkodobých cílů v různých kategoriích, které probíhají současně.
|V životě budete mít pravděpodobně omezený počet dlouhodobých cílů.
|Časová osa
|Krátkodobé cíle se obvykle měří v týdnech, měsících nebo čtvrtletích.
|Dlouhodobé cíle lze měřit v letech a mohou mít neurčitý časový rámec.
|Obtížnost
|Krátkodobé cíle je mnohem snazší dosáhnout, protože můžete snadno sledovat pokrok.
|Dlouhodobé cíle jsou obtížné a vyžadují trpělivost, protože nepřinášejí okamžitý zisk.
|Flexibilita
|Protože krátkodobé cíle mají jasnější a bližší termíny, jsou poměrně nepružné.
|Vzhledem k tomu, že dlouhodobé cíle mají širší časový rámec, snadno je ovlivňují životní okolnosti nebo měnící se zájmy.
Příklady krátkodobých a dlouhodobých kariérních cílů
Kariérní cíl je cíl, který sledujete ve svém profesním životě.
Získáte jasnou představu o tom, čeho chcete dosáhnout. Také pochopíte, jak toho dosáhnout.
Podívejme se na několik příkladů krátkodobých a dlouhodobých cílů pro vaši kariéru:
A. Jaké jsou některé krátkodobé kariérní cíle?
Krátkodobé cíle pro vaši kariéru mají jasné výsledky, kterých můžete dosáhnout během několika měsíců až jednoho roku. Mohou být součástí velkého plánu nebo samostatnými cíli, které podpoří vaši kariéru. Zde je několik krátkodobých cílů:
1. Naučte se novou dovednost
Naučit se novou dovednost může být trvalým cílem. Musíte držet krok s požadavky odvětví a vybrat si konkrétní dovednosti pro své povolání.
Pokud jste výživový poradce, který není obeznámen se silovým tréninkem, můžete se stát certifikovaným trenérem.
Někdo, kdo se vyzná v jídle a cvičení?
Váš životopis bude zářit. 🔥
2. Vytvořte si profesionální webové stránky
Silná digitální stopa je klíčová pro profesní úspěch a spuštění webových stránek je jedním z nejlepších krátkodobých cílů.
Potenciální zaměstnavatel nebo klient by vás totiž mohl vyhledat na internetu, aby se o vás a vaší práci dozvěděl více. Stejně jako jsme všichni někdy vygooglili sami sebe. 😛
A chcete, aby vás lidé našli, že?
Poté vytvořte webovou stránku, na které:
- Zdůrazněte své dovednosti a minulé projekty
- Vytvořte si vlastní značku
- Zaměřte se na správné klienty a zaměstnavatele
Pokud jste fitness trenér, vytvořte si fitness blog nebo sdílejte svá videa na kanálu YouTube. Tím se vaše jméno dostane před správné publikum.
3. Zvyšte produktivitu
Jedním z nejjednodušších kariérních cílů je zlepšit kvalitu, kvantitu a efektivitu své práce.
Tyto metriky budou záviset na vašem povolání a společnosti. Obvykle však zahrnují zvyšování spokojenosti zákazníků, dodávání projektů v termínech a snižování výdajů společnosti.
Pracujte na těchto metrikách každý den a možná se vám podaří proměnit dlouhodobý cíl v podobě povýšení na cíl krátkodobý. 🎉
B. Jaké jsou některé dlouhodobé kariérní cíle?
Dlouhodobý kariérní cíl je širší než krátkodobý. Některé cíle nemají definovaný časový rámec a jejich dosažení může trvat několik let.
Zde je několik příkladů:
1. Získejte vysokoškolský titul
Absolvování univerzity a získání bakalářského titulu může být prvním dlouhodobým cílem, který si stanovíte pro zajištění své kariéry. Určí vaši kariérní dráhu, pozici pro začátek kariéry, plat atd.
Získejte vysokoškolský titul a připravte se na další kroky!
2. Získejte povýšení
Povýšení je běžným dlouhodobým kariérním cílem.
Získání povýšení může trvat rok i déle. Přesto všichni toužíme po této poctě, která vypovídá o našich skvělých výkonech a pracovní morálce.
A co je nejdůležitější: čeká vás tučná výplata! 💰
3. Vybudujte si síť kontaktů
Abyste byli úspěšní v jakékoli kariéře, musíte si vybudovat síť kontaktů.
Můžete kontaktovat podobně smýšlející lidi a přední osobnosti v oboru prostřednictvím portálů jako LinkedIn, Twitter atd. Nebo se setkat s dalšími lidmi s podobným zázemím na profesionálních setkáních, konferencích nebo retreatových akcích.
Chytré, že?
Budování sítě vám pomůže:
- Buďte v obraze ohledně nejnovějších trendů v oboru
- Sledujte pulz na trhu práce
- Seznamte se s potenciálními mentory, partnery a klienty.
A co je nejdůležitější, lidé ve vaší síti mohou být vašimi zastánci, když hledáte práci.
Nebo ještě lépe, možná vám to otevře dveře ke všem vašim budoucím podnikatelským možnostem. 💼
Potřebujete inspiraci pro stanovení svých kariérních cílů? AI asistent ClickUp vám může pomoci s přemýšlením!
Pro lepší představu si prohlédněte další příklady profesních cílů .
Jak si stanovit krátkodobé a dlouhodobé kariérní cíle
Stanovení dlouhodobých a krátkodobých cílů závisí na tom, co je pro vás důležité a co může přispět k vašemu profesnímu růstu.
Zde je několik tipů, jak si stanovit krátkodobé a dlouhodobé kariérní cíle:
1. Mějte konkrétní a měřitelné cíle
Řekněme, že vaším cílem je být šťastný.
To ale není konkrétní.
Pro vás může být štěstím povýšení. 😎
Pro jinou osobu to může být například odejít v pátek z práce dříve. 🍸
Při vytváření cílů je proto nutné zajistit, aby každý cíl byl konkrétní .
Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je odpovědět na tři otázky začínající písmenem „W“:
- Co chci dosáhnout?
- Proč chci tohoto cíle dosáhnout?
- Kdy chci tento cíl splnit?
😎 Bezplatný zdroj
Vyjasněte si, stanovte a sledujte své profesní cíle pomocí šablony kariérního plánu od ClickUp.
Cíl by měl být také měřitelný .
Jak?
Položte si otázky jako:
- Jaký je časový rámec pro dosažení cílů?
- Co je to ukazatel pokroku?
- Jak poznám, že jsem dosáhl svého cíle?
Nejste si jisti, v čem se cíle liší od záměrů?
Podívejte se na naše srovnání cílů a záměrů .
2. Buďte realističtí
Vaše cíle by měly být v rámci vašich možností.
Nemůžete říci: „Chci, aby každý můj blogový příspěvek získal 500 komentářů“, zejména pokud teprve začínáte. To vás předurčuje k neúspěchu.
Místo toho si stanovte týdenní cíle, kterých můžete dosáhnout, například „Budu se snažit získat každý týden 1–10 komentářů“.
Realistické cíle jsou snáze dosažitelné a když je skutečně splníte, budete mít pocit úspěchu. To vás motivuje k dalšímu úsilí.
3. Buďte flexibilní a pozitivní
Překážky jsou prostě součástí života. Nenechte se jimi odradit.
Spíše upravte své cíle podle toho a zachovejte si pozitivní přístup.
Vytrvalost a optimismus jsou receptem na úspěch.
⚡️ Doporučená šablona
Šablona SMART Goals Template od ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla vytvořit a sledovat cíle pro vás nebo váš tým. Tato šablona vám pomůže stanovit a dosáhnout cílů tím, že:
- Rozdělte úkoly na zvládnutelné části, aby nic nezůstalo opomenuto.
- Definování cílů, které jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené (SMART)
- Vizualizace pokroku pro udržení motivace všech
Bonus: Zajímá vás digitální sledování vašich cílů? Přečtěte si našeho průvodce nejlepším softwarem pro stanovení cílů!
Jak řídit krátkodobé a dlouhodobé cíle
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených nástrojů pro zvýšení produktivity na světě, který umožňuje každému jednotlivci i firmě stanovit a dosáhnout svých dlouhodobých, střednědobých i krátkodobých cílů.
ClickUp vám v tom pomůže následujícím způsobem:
1. Cíle
Cíle v ClickUp vám pomohou udržet se na správné cestě k dosažení vašich cílů díky jasným časovým harmonogramům, OKR (cíle a klíčové výsledky) a automatickému sledování pokroku.
Využijte je k nastavení cílů na vysoké úrovni a poté je rozdělte na zvládnutelné cíle.
Cíl (menší cíl) může mít OKR, které můžete sledovat ve formě čísel, peněz, úkolů nebo pravdivých/nepravdivých tvrzení.
Dosáhněte každého cíle a vizualizujte svůj pokrok směrem k dosažení cíle!
Chcete dosáhnout svých OKR?
Podívejte se na několik příkladů OKR a tento seznam nejlepšího softwaru pro OKR !
2. Zobrazení Ganttova diagramu
Funkce Ganttův diagram v ClickUp vám umožňuje vytvořit jasný časový plán pro vaše krátkodobé a dlouhodobé cíle.
Můžete to využít k:
- Naplánujte si úkoly nebo cíle
- Přesouvejte je a měňte jejich pořadí pomocí funkce drag-and-drop.
- Vizualizujte a spravujte závislosti
Podívejte se na našeho průvodce jak používat ClickUp k nastavení cílů pro váš tým .
Často kladené otázky o krátkodobých a dlouhodobých cílech
Potřebujete více odpovědí ohledně cílů?
Pomohou vám tyto často kladené otázky:
1. Co jsou cíle SMART?
Formule SMART je roztomilá zkratka, která vám pomůže definovat dobrý cíl. Stanovení cílů SMART je prospěšné, protože se nad nimi musíte zamyslet.
- Specifické: Stanovte požadovaný výsledek jasně a konkrétně.
- Měřitelné: Měly by být měřitelné pomocí konkrétních kritérií, jako jsou klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a milníky, abyste mohli sledovat jejich úspěšnost.
- Achievable (dosažitelné): Realistické a v rámci možností
- Relevantní: V souladu s vašimi obchodními cíli a mělo by přispívat k vašemu celkovému plánu.
- Timely (včasnost): Stanovte si jasný časový harmonogram, včetně data zahájení a cílového data.
Bonus: Podívejte se na tyto SMART HR cíle!
2. Jaké jsou příklady krátkodobých a dlouhodobých cílů pro podnikání?
Zde je několik běžných krátkodobých obchodních cílů:
- Stanovte konkrétní prodejní OKR a marketingové cíle.
- Snižte své každodenní výdaje
- Zaveďte strategii marketingu na sociálních médiích
- Zlepšete zákaznický servis
- Zlepšete reporting prodeje
- Testování marketingových strategií
Zde je několik příkladů dlouhodobých obchodních cílů:
- Otevřete nové kanceláře v různých městech nebo zemích.
- Zvyšte podíl vaší společnosti na trhu
- Zvyšte celkovou povědomost o značce
- Získejte více klientů
- Najměte více zaměstnanců
3. Jaké jsou běžné otázky týkající se cílů, které se kladou při pohovorech?
Zde je několik tipů, které vám pomohou zodpovědět otázky týkající se kariérních cílů při pohovoru:
1. Kde se vidíte za pět let?
Nenechte se zviklat klišé odpověďmi na tuto otázku.
Využijte tuto příležitost a sdělte více o své osobnosti tím, že popíšete:
- Jak plánujete přispět k růstu společnosti?
- Rozvoj dovedností nebo certifikace, které chcete získat
- Jak chcete růst v rámci společnosti a dosáhnout vedoucí pozice?
2. Jaké dovednosti nebo znalosti by vás zlepšily ve vaší současné pozici?
Tato otázka vyžaduje, abyste znali požadavky svého odvětví.
Zkuste zjistit, zda jsou to výzkumné, marketingové nebo komunikační dovednosti, které vás činí ideálním kandidátem. Ujistěte se, že přesně víte, jak na tom s těmito dovednostmi jste.
Pokud jste například v oblasti výzkumu na úrovni začátečníka, zmíňte to zaměstnavateli. Zároveň ale nezapomeňte zdůraznit své současné dovednosti a silné stránky.
3. Jak dosáhnout svých profesních cílů?
Tady máte příležitost zdůraznit svou profesionalitu a pracovní morálku.
V odpovědi sdělte personalistovi, jaké profesní cíle jste si stanovili. Tím mu dáte najevo svou motivaci. Poté popište, jak si ve svém rozvrhu vytváříte prostor pro dosažení svých cílů.
Podívejte se na tyto šablony pro stanovení cílů!
Začněte si stanovovat cíle s ClickUp
Stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů je vaším plánem k úspěchu.
Ale cíl, který si nezapíšete nebo nepodpoříte strategií, je pouhým snem.
Proč si nestanovit cíle pomocí výkonného nástroje pro správu projektů, jako je ClickUp, abyste je mohli sledovat a vizualizovat jejich pokrok?
Na jedné platformě můžete spravovat projekty, úkoly a plánovat své krátkodobé i dlouhodobé cíle.
Stanovte si pevné cíle pomocí ClickUp zdarma, přestaňte snít o tom, co chcete, a začněte pracovat správným směrem. 😜