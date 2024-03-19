20 bezplatných šablon projektových plánů v Excelu a ClickUp

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona projektového plánu?“, „acceptedAnswer“: { „@type“: „Answer“, „text“: „Šablona projektového plánu je nepostradatelným nástrojem pro úspěšné řízení projektů, který vám pomůže přizpůsobit proces tak, abyste dosáhli cílů, záměrů, rozpočtu nebo překonali výzvy projektu.“ } } ] }
Chaos. 😳
To je riziko, které podstupujete, když neplánujete. Víme, že teď zníme jako váš otec, ale je to pravda.
Ať už plánujete úspěch nebo se připravujete na potenciální překážky, projektové plánování je klíčové pro dokončení úkolů. A pro ty z nás, kteří řídí týmy nebo jednotlivé přispěvatele, je ještě větší potřeba strategického plánování, aby bylo dosaženo efektivity projektu.
Buďme realističtí – plánování je zásadní, ať už jde o uvedení produktu na trh nebo mezinárodní dovolenou. Když plánujeme, předvídáme problémy (tj. vhodné přidělení zdrojů ), stanovujeme jasnější cíle projektu (tj. dodržování termínů) a lépe spravujeme rozpočty projektu (tj. vyhýbáme se neočekávaným cestovním výdajům).
Sestavit plán z prázdné stránky však není snadný úkol. S pomocí podrobných šablon projektových plánů máte větší šanci úspěšně zahájit úkoly a zorganizovat časové osy projektů. Bez projektového plánu totiž vaše práce upadne do nepořádku a nastane chaos.
Udržme tedy pořádek a podívejme se na 20 nejlepších šablon projektových plánů pro váš příští projekt!
Co je to šablona pro plánování projektů?
Nejprve si vysvětlíme základní pojmy a klíčové vlastnosti, které je třeba hledat v šablonách projektových plánů.
Šablona projektového plánu je nepostradatelným nástrojem pro úspěšné řízení projektů, protože umožňuje přizpůsobit proces tak, aby bylo možné dosáhnout cílů, záměrů, rozpočtu nebo překonat výzvy projektu.
S pomocí šablony pro plánování můžete vypočítat kroky nezbytné k dokončení projektu a flexibilně je uspořádat buď do statického časového plánu projektu, nebo do dynamického Ganttova diagramu. To vám umožní jasně definovat rozsah a harmonogram projektu a zároveň organizovat úkoly co nejefektivnějším způsobem.
Projektoví manažeři a vedoucí týmů používají šablony pro plánování projektů, aby ušetřili čas a peníze tím, že organizují úkoly a vyhýbají se zbytečným chybám. Tento proces řízení projektů je nezbytný pro udržení harmonogramu projektu v pořádku.
Co dělá šablonu pro plánování projektů dobrou?
Dobrá šablona projektového plánu usnadňuje podrobné popsání rozsahu projektu a celkového účelu práce potřebné k jeho dokončení. Funkční šablona by měla také nastínit vaše cíle a očekávané výsledky vašeho projektového plánu.
To funguje nejlépe, když máte podrobný popis toho, co je třeba udělat, a všech omezení, která by mohla změnit časový harmonogram nebo rozpočet projektu. Skvělé šablony pro plánování projektů také zahrnují krátkodobé i dlouhodobé cíle a zároveň řeší veškeré omezení týkající se zdrojů, časového harmonogramu projektu nebo rozpočtu.
Je užitečné používat šablonu pro plánování projektů, kterou lze snadno integrovat do vašeho softwaru pro správu projektů, abyste mohli hladce zadávat údaje, jako jsou termíny, klíčové milníky, průběh projektu, role a odpovědnosti a dostupné zdroje, které máte k dispozici.
Bez tohoto propojení – a tady zase přichází hlas otce – riskujete, že projektový plán bude nepřehledný, bude se točit v kruhu a bude plýtvat časem všech zúčastněných.
20 nejlepších bezplatných šablon projektových plánů
Kdo by neměl rád věci zdarma? Proto se vám bude líbit náš seznam nejlepších bezplatných šablon projektových plánů, které můžete použít hned teď! Podívejme se, co se dostalo na náš seznam:
1. Šablona pro plánování projektů od ClickUp
Poslouchejte – tuto šablonu bychom nezařadili na první místo, kdybychom nevěřili, že vám snadno (a rychle) pomůže vytvořit projektový plán. Šablona projektového plánovače od ClickUp využívá váš pracovní prostor na maximum tím, že vytváří úkoly v libovolném seznamu a poté je snadno přesouvá do jiných seznamů.
Tato šablona projektového plánovače je navržena tak, aby pomohla projektovým týmům dosáhnout požadovaných výsledků v daném rozsahu, harmonogramu, rozpočtu a zdrojích. Umožňuje zúčastněným stranám snadno sledovat pokrok prostřednictvím vizuálně přitažlivých a srozumitelných harmonogramů projektů, aby mohly co nejlépe plánovat změny a zároveň proaktivně řídit rizika.
Šablona ClickUp slouží také jako komunikační médium mezi projektovým týmem a zúčastněnými stranami. Tento proces plánování projektu lze provést prostřednictvím platformy pomocí přiřazených komentářů, takže váš tým ví, čemu je třeba věnovat pozornost – a to vše bez ztráty konverzací v obávaných e-mailových řetězcích.
Tuto šablonu použijte, abyste měli jistotu, že všichni mají přístup ke stejným informacím, očekáváním, rozhodnutím a předpokladům.
2. Šablona projektu pro konzultační služby od ClickUp
Dalším skvělým zdrojem pro projektové manažery nebo ty, kteří spravují klienty – zejména v oblasti profesionálních služeb – je šablona plánu konzultačního projektu od ClickUp. Tato šablona pro plánování projektů slouží jako průvodce, který poskytuje směr a strukturu pro úspěšný výsledek.
Získejte lepší přehled o úkolech ve vašem projektu pomocí zobrazení seznamu ClickUp, které umožňuje rychlý rozpis úkolů podle stavu. Zainteresované strany mohou kliknout na jednotlivé úkoly a zobrazit si podrobnější informace o každém úkolu nebo jeho podúkolech.
Vlastní pole ještě více usnadňují prohlížení důležitých detailů projektového plánu, jako jsou termíny, stav postupu úkolů, fáze projektu a zdroje. Pozvěte klienty jako hosty do ClickUp, aby měli přístup k tomuto zobrazení seznamu a nemuseli prohledávat každý úkol, aby našli důležité informace.
Účinné poradenství analyzuje potenciální výzvy a problémy a zároveň vyvíjí účinné strategie k identifikaci příležitostí pro spolupráci a tvorbu hodnot. Dobrá zpráva pro vás – tato šablona vám umožní toto a ještě více, abyste mohli lépe řídit očekávání klientů a vytvářet transparentní komunikační plány.
3. Šablona pro mezifunkční projektový plán od ClickUp
Většinou potřebujete projektový plán, který funguje napříč týmy. To znamená, že váš plán by měl dobře zapadat do různých pracovních postupů, aniž by obtěžoval vaše stakeholdery a různé týmy.
Šablona pro mezifunkční projektový plán od ClickUp zajišťuje, že se do rozhodovacího procesu zapojí všechny zainteresované strany. Navíc vytváří lepší podmínky pro komunikaci mezi týmy, takže se v projektu zohlední zkušenosti a odborné znalosti všech zúčastněných.
Čím se tedy tato šablona liší od ostatních? S touto šablonou se můžete plně spolehnout na vlastní pole ClickUp, která týmům poskytují nejjednodušší – nebo nejdetailnější – přehled o tom, co je potřeba k posunu projektu vpřed.
Snadno přidávejte přiřazené osoby, zúčastněné strany, pozorovatele projektu a schvalovatele k úkolům a podúkolům pro různé pracovní postupy ve vašem projektovém plánu. Tím se sníží zmatek mezi týmy ohledně jakéhokoli procesu a získáte přizpůsobitelný souhrn projektu s informacemi o tom, co je potřeba k zahájení a dokončení každého úkolu.
4. Šablonu plánu projektu pro dodržování předpisů od ClickUp
Soulad projektu je Robinem vašeho projektu Batman – Georgem vašeho cíle Jerry. A použití šablony plánu souladu projektu od ClickUp funguje jako váš pomocník, který zajistí, že dosáhnete svých cílů, zůstanete na správné cestě a poskytnete další zabezpečení pro ochranu vašeho projektu.
Možná George Costanza není nejlepší analogií, ale tato šablona ClickUp poskytuje fantastický vizuální přehled pro identifikaci a posouzení požadavků na soulad vašeho projektu. Opět platí, že vlastní pole ClickUp jsou neocenitelnou funkcí pro dokumentaci, organizaci a poskytování podrobných informací o tom, jak zajistíte soulad obchodních operací v tomto projektovém plánu.
Tyto pohledy jsou vhodné pro týmy, které se podílejí na přijímání opatření a opravování nesouladů ve vašem projektovém plánu. Klid a pohoda!
5. Šablonu plánu projektu události od ClickUp
Plánování akce může být náročné, zejména pokud nemáte k dispozici šablonu pro plánování, která vám poskytne dostatek zdrojů.
Šablona pro plánování událostí od ClickUp vám to usnadní!
Tato šablona obsahuje všechny funkce, které vám pomohou zbavit se obav z plánování událostí. Díky přizpůsobitelným stavům úkolů, zobrazení chatu v aplikaci a jedinečným zobrazením mapy můžete snadno sledovat jakoukoli událost přesně tak, jak chcete.
Nezáleží na typu události – ať už se jedná o uvedení produktu na trh nebo místní sbírku, můžete použít dvě předem připravená vlastní pole a sedm automatizací ke sledování drobných detailů. Nejlepší na tom je, že tuto šablonu lze přizpůsobit vašemu konkrétnímu rozpočtu nebo cílům, bez ohledu na velikost projektu.
Přestaňte se stresovat kvůli projektovému plánu pro vaši příští akci a vykročte správnou nohou díky této podrobné šabloně projektu.
6. Šablona plánu projektu webových stránek od ClickUp
Vytvoření produktivního plánu webového projektu vyžaduje podrobný rozsah projektu, časový harmonogram, rozpočet a odpovědnosti zúčastněných stran.
Je velmi důležité mít tyto komponenty připravené před spuštěním jakékoli webové stránky, proto doporučujeme šablonu plánu projektu webové stránky od ClickUp. Projekty webových stránek mají obvykle více vrstev a v každé vrstvě hrozí riziko neočekávaných problémů, které jste ve svých plánech projektu nepředpokládali.
Vyhněte se nejistotám a použijte tuto šablonu jako komplexní nástroj pro sledování všech různých úkolů, procesů a rozhodnutí, které jsou nutné k realizaci projektu webových stránek. Uspořádejte si práci pomocí vlastních polí a přiřaďte každý úkol správnému vlastníkovi, aby ve fázi plánování projektu nezůstala žádná podrobnost opomenuta.
7. Šablonu technologického projektového plánu od ClickUp
Využití konceptu řízení podnikových procesů (BPM) může výrazně zlepšit projekt webových stránek. To zahrnuje využití fází analýzy, návrhu, implementace a monitorování k zmapování stávajících procesů, vytvoření nových, jejich implementaci v organizaci a průběžné kontrole, zda přinášejí požadované výsledky.
Šablona technologického projektového plánu od ClickUp je ideální pro ty, kteří chtějí zlepšit způsob, jakým jejich tým nebo oddělení implementuje technologie. Plánování tohoto procesu vyžaduje podrobné časové harmonogramy, přístup k důležitým zdrojům a zprávy o pokroku.
Vyplatí se, když všechny strany vědí, co bude v rámci celého projektu následovat. Tato šablona obsahuje vlastní pole, typy zobrazení a stavy, které vám pomohou správně naplánovat vaše technologické projekty.
8. Šablona pro plánování projektů datových center od ClickUp
Migrace datových center vyžaduje přenos dat a aktiv z jednoho místa na druhé. Jednoduše řečeno – jedná se o mnoho pohyblivých částí.
Může to být náročný a složitý proces, proto doporučujeme šablonu plánu projektu datového centra od ClickUp. Tato šablona pro plánování projektů poskytuje jednoduchý rámec, který pomáhá týmům pro migraci dat zvládnout tento proces efektivně a účinně.
Ze všech šablon projektových plánů je tato schopna zvládnout nejjednodušší i nejsložitější úkoly, projektové cíle a projektové rozpočty, aby zajistila, že celý váš projektový tým úspěšně migruje vaše data.
9. Šablonu pro plánování virtuálních akcí od ClickUp
Věřte nám – známe složitost plánování velké virtuální akce! Časový harmonogram projektu je vše (a pro projektového manažera ještě více).
Tyto akce vyžadují spoustu plánování napříč týmy, aby všichni mohli pracovat na stejném cíli. Šablona pro plánování virtuálních akcí od ClickUp zjednodušuje úkol organizovat kompletní a úspěšnou virtuální akci.
Tato šablona plánu také zefektivňuje všechny různé prvky zapojené do procesu pro projektového manažera. To znamená, že celý váš projektový tým ušetří čas a úsilí díky této šabloně plánu a zároveň zajistí úspěšný výsledek.
10. Šablona akčního plánu od ClickUp
Šablona akčního plánu ClickUp pomáhá týmům strukturovat, prioritizovat a sledovat úkoly, aby dosáhly svých cílů.
Tato šablona obsahuje integrované metriky pro hodnocení výsledků, usnadňuje přiřazování úkolů a nabízí prostor pro spolupráci při stanovování a sledování cílů. Tuto šablonu můžete použít jako vodítko pro osobní růst, startupy, marketingové iniciativy a kreativní pracovní postupy.
11. Šablona pro řízení projektů od ClickUp
Šablona pro řízení projektů ClickUp je komplexní nástroj navržený pro usnadnění efektivního plánování projektů. Poskytuje strukturovaný základ, který zahrnuje všechny podstatné kroky plánování projektů a podporuje jasnou komunikaci mezi členy týmu a zúčastněnými stranami.
Tato šablona pomáhá týmům procházet jednotlivými fázemi projektu, umožňuje jim porozumět klíčovým aspektům projektu, přizpůsobit plány jejich konkrétním potřebám, efektivně organizovat úkoly a koordinovat úsilí týmu pro hladký průběh projektu. Je obzvláště užitečná při řízení složitých situací, které s sebou plánování projektů přináší.
12. Šablona plánovacího dokumentu od ClickUp
Tato šablona plánovacího dokumentu od ClickUp pomáhá týmům vytvořit základy projektu, aby se během jeho realizace vyskytlo méně rizik a problémů.
Šablona plánovacího dokumentu ClickUp usnadňuje organizaci a zahájení práce. S touto šablonou může váš tým:
- Zachyťte klíčové cíle, záměry a akční položky
- Rozdělte úkoly na zvládnutelné části pro rychlejší dodání
- Sjednoťte týmy kolem toho, co je nejdůležitější pro společný úspěch
13. Šablona plánu záznamů od ClickUp
Využijte šablonu plánu záznamů ClickUp k zaznamenání svých obchodních cílů, podrobností o cílech, metrikách úspěchu a cílovém časovém harmonogramu do jednoho digitálního dokumentu.
Šablona plánu záznamů ClickUp je navržena tak, aby vám právě s tím pomohla. S její pomocí můžete:
- Zajistěte jasnou komunikaci mezi zúčastněnými stranami
- Sladění týmů kolem společných cílů
- Sledujte pokrok a milníky, abyste měli přehled o termínech
14. Šablona Pi Planning od ClickUp
Šablona ClickUp PI Planning pomáhá strukturovat a zefektivnit proces plánování projektů. Je navržena tak, aby zefektivnila tento proces, zejména pro agilní týmy.
Šablona ClickUp Pi Planning pomáhá týmům:
- Rozdělte složité úkoly na menší, zvládnutelné části
- Organizujte úkoly pro větší přehlednost a soustředění
- Efektivně přidělujte zdroje a plánujte dopředu, abyste dosáhli úspěšného provedení.
15. Šablona pro plánování projektu od ClickUp
Šablona pro plánování projektu ClickUp poskytuje dobře organizovanou základnu, která zaručuje, že plán obsahuje všechny nezbytné kroky, a podporuje transparentní komunikaci mezi členy týmu a zúčastněnými stranami.
Tato šablona vás provede každou fází projektu a pomůže vám pochopit podstatu projektu, přizpůsobit plány podle vašich požadavků, efektivně uspořádat úkoly a koordinovat členy týmu pro bezchybné provedení.
16. Šablona pracovní tabule od ClickUp
Šablona Work Plan Whiteboard od ClickUp je strukturována tak, aby poskytovala systematického vizuálního průvodce pro váš projekt. Slouží jako komplexní řešení pro vizualizaci, správu a monitorování všech úkolů vašeho týmu dobře strukturovaným způsobem.
Šablona Work Plan Whiteboard od ClickUp nejen pomáhá s plánováním, ale také zajišťuje, že každý úkol je efektivně sledován a spravován, což vede k produktivnějšímu a efektivnějšímu pracovnímu postupu.
17. Šablona výstupů projektu od ClickUp
Dobře zpracovaný plán je základem pro výjimečné provedení! Efektivně realizujte výstupy svého projektu pomocí šablony výstupů projektu ClickUp. Tato šablona je navržena tak, aby poskytovala komplexní přehled o výstupech vašeho projektu, určených vlastnících, časových harmonogramech a rozpočtu. Slouží jako užitečný nástroj pro sledování pokroku vašich výstupů.
Tato šablona neslouží pouze ke sledování výstupů, ale také k vytvoření prostoru, kde se snoubí transparentnost, odpovědnost a efektivita. Díky jasnému přehledu o tom, kdo je za co zodpovědný a kdy jsou úkoly splatné, můžete zajistit, že všichni členové vašeho týmu budou na stejné vlně.
18. Šablona projektového plánu od ClickUp
Vývoj projektu s sebou nese řadu složitostí a četných prvků, které je třeba řídit. Bez ohledu na velikost nebo složitost vašeho projektu je šablona Project Roadmap od ClickUp vybavena všemi nástroji nezbytnými pro váš úspěch!
Ať už se chystáte spustit novou funkci nebo řídit dlouhodobou vizi produktu, naše šablona projektového plánu pomůže vašemu produktovému týmu pracovat efektivně.
19. Šablona bílé tabule pro rozsah projektu od ClickUp
Šablona Project Scope Whiteboard od ClickUp je nástroj navržený tak, aby pomáhal strukturovat a zefektivnit proces definování rozsahu projektu. Poskytuje stručný přehled činností, zdrojů, termínů a výstupů souvisejících s konkrétním projektem.
Tuto šablonu použijte k organizaci projektů, sledování aktuálních úkolů a sledování výstupů.
20. Šablona pro plánování projektů v Excelu
Pro ty, kteří rádi pracují v Microsoft Excelu – máme pro vás řešení!
Tato jednoduchá šablona projektového plánu z aplikace Microsoft Excel funguje jako časová osa v tabulce, která vám pomůže vytvořit jasný a přehledný plán vašeho projektu. Do buněk můžete přidat klíčové milníky projektu, měnit text a obrázky a sdílet je se svým týmem.
Kromě toho můžete přidat své milníky do tabulky podrobnosti projektu v jednoduché tabulce šablony projektového plánu, abyste získali vizuálně přitažlivější přehled o svém časovém harmonogramu. Pomocí této přizpůsobitelné šablony můžete nastavit celý nástin projektu a určit základní kroky, které musíte podniknout, abyste dosáhli úspěchu.
Začněte plánovat s šablonami projektových plánů
A je to – 20 šablon pro řízení projektů, které můžete zcela zdarma použít k plánování svého nového projektu!
Pokud stále nemůžete vybrat nejlepší šablonu projektu, můžete si být jisti, že s ClickUp získáte nejen výkonný nástroj pro plánování projektů, ale také intuitivní platformu, kterou může používat celý váš tým. Využijte vysoce přizpůsobitelné zobrazení ClickUp a získejte přehled o termínech, rozsahu projektu, postupu projektu a přidělených zúčastněných stranách.
ClickUp nabízí řadu funkcí speciálně navržených pro zefektivnění vašeho plánu řízení projektů a pracovního postupu. Můžete snadno vytvářet úkoly, přiřazovat je členům týmu a sledovat pokrok v reálném čase, abyste dosáhli cílů projektu a jeho výstupů.
Nepřemýšlejte příliš nad svými projektovými plány. Místo toho využijte ClickUp zdarma ještě dnes a sdílejte nápady a pracovní postupy napříč týmy na svých nejsložitějších projektech.