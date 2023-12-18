Jak stanovit efektivní cíle SMART v roce 2025 (s příklady!)

„Možná se podívám ještě na jeden díl.“ „Zítra se do toho pustím.“ „Radši to vzdám. Nikdy se nezlepším.“
Pokud jste si někdy řekli některou z těchto vět, víte, jak těžké může být dosáhnout cílů.
Může se stát, že vás rozptýlí Netflix nebo ztratíte motivaci, protože váš cíl získat břišní svaly hodinovým smíchem se ukázal jako nereálný. 😢
Naštěstí můžete k nastavení efektivních cílů a udržení motivace využít rámec pro stanovení cílů, jako jsou cíle SMART.
Ale co znamená pojem SMART cíl a jak jej můžete využít k dosažení úspěchu?
Nebojte se!
V tomto článku se podíváme na to, co jsou cíle SMART, jak je formulovat, uvedeme několik příkladů a představíme nejlepší nástroj pro stanovení cílů, který vám pomůže je dosáhnout. Zaměříme se také na klíčové výhody cílů SMART.
Připravit, pozor, cíl!
Co je to cíl SMART?
Pokud si myslíte, že SMART cíl je jen super chytrý cíl, který někdo vymyslel, nemáte úplně špatně.
Cíle SMART vám pomohou stanovit dosažitelné a dobře promyšlené cíle. Akronym SMART definuje soubor kritérií, které týmům a jednotlivcům umožňují zůstat realističtí, doslova.
SMART znamená cíle, které jsou:
Pokud jste někdy pracovali na dosažení vágního cíle bez možnosti sledovat pokrok, potřebujete si stanovit cíle SMART. Ať už se jedná o osobní nebo profesní cíle, kritéria SMART vám pomohou vytvořit realistický cíl, stanovit jasný časový plán a identifikovat případné nesplněné cíle.
Bonus: Šablony pro stanovení cílů
Jak formulovat SMART cíl
Nezapomeňte, že SMART cíl znamená specifický, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově ohraničený cíl. Chcete-li napsat SMART cíle, musíte projít všech pět prvků, abyste vytvořili sledovatelné a jasné cíle.
Pojďme si nyní projít jednotlivé kroky rámce cílů SMART:
1. Konkrétní
Abyste se vyhnuli stanovení obecného cíle, musíte vytvořit konkrétní akční plán.
Stačí odpovědět na běžné otázky začínající písmenem „w“:
- Co: podrobně popište, čeho přesně chcete dosáhnout.
- Kdo: sepište seznam lidí, kteří by se měli podílet na vašem cíli. To je zásadní, pokud pracujete na cíli týmu .
- Kdy: vyberte datum zahájení a datum ukončení pro váš stanovený cíl
- Kde: v případě potřeby budete muset vybrat místo pro svůj cíl
- Proč: definujte důvod, proč chcete dosáhnout tohoto konkrétního cíle. Měli byste získat přehled o tom, jak váš cíl souvisí s tím, kde chcete být v budoucnosti.
- Které: určete všechny výzvy nebo požadavky, které ovlivní pokrok v dosahování cíle, abyste věděli, zda jste si stanovili dosažitelný cíl. Například pokud je vaším cílem spustit nový web, ale nemáte žádné zkušenosti s vývojem webových stránek, pravděpodobně narazíte na některé překážky.
Konkrétní příklad cíle: Zvýšit organický provoz na vašem webu o 10 %.
2. Měřitelné
Dalším krokem je rozhodnout se, jak budete měřit pokrok směrem k vašemu cíli.
Když definujete tyto metriky, váš cíl se stane hmatatelnějším*, protože můžete jasně vidět, jak blízko jste k jeho dosažení.
Pokud jste si navíc stanovili dlouhodobý cíl, můžete se motivovat stanovením milníků.
Co jsou milníky?
Milníky jsou klíčové úspěchy v časové ose vašeho cíle. Pokud je například vaším cílem spustit nákupní web, milníkem může být vytvoření uživatelského rozhraní.
Oslava vašich milníků vám pomůže zůstat motivovaní k dosažení ještě více cílů! 🥳
Příklad měřitelného cíle: Každý měsíc kontrolujte analytické údaje, abyste do konce prvního čtvrtletí zvýšili organický provoz na svém webu o 10 %.
3. Dosažitelné
Nyní budete muset určit, jak dosažitelný je váš cíl.
Stanovení velmi náročného cíle (například ambiciózního cíle ) vám sice může pomoci dosáhnout ještě lepších výsledků, ale pokud ho nedokážete splnit, může vás to demotivovat.
Místo toho byste měli přemýšlet o nových dovednostech, změně přístupu, softwaru pro stanovení cílů, vybavení, kurzech atd., které budete potřebovat k dosažení svého cíle.
Pokud zjistíte, že vám chybí nějaká dovednost nebo certifikát, budete muset určit, jak je získat.
Nezapomeňte však zohlednit své finanční a časové omezení!
Příklad dosažitelného cíle: Chcete-li rozvíjet své online podnikání, pravděpodobně budete muset najmout webové vývojáře. Musíte se ale také rozhodnout, zda si můžete dovolit tyto vývojáře zaplatit. 💰
4. Relevantní
Stanovení relevantních cílů vám pomůže zajistit, že si stanovíte dobrý cíl, který má pro vaši budoucnost skutečně smysl.
Pokud si stanovíte cíle SMART, které nejsou v souladu s vaším kariérním rozvojem nebo dlouhodobými osobními cíli, pravděpodobně se budete cítit dost „meh“, až jich dosáhnete.
Pokud například plánujete v příštích několika měsících zahájit vlastní online maloobchodní podnikání, měli byste si stanovit cíle absolvovat kurzy prodeje a marketingu.
Místo toho si ale stanovte cíl absolvovat kurzy stand-up komedie během následujících tří měsíců...
Až všechny tyto kurzy absolvujete, nebudete se cítit o nic blíže svému konečnému cíli.
Relevantní příklad cíle: Na základě údajů, že organický provoz vašeho webu vzrostl v minulém čtvrtletí o 8 %, je logické stanovit si cíl zvýšit organický provoz v tomto čtvrtletí o 10 %.
5. Časově ohraničené
Cíle by měly mít termín.
Bez něj se vaše cíle budou táhnout do nekonečna a ještě dál, stejně jako vaše prokrastinace!
Chcete-li například vytvořit realistický časový plán pro online podnikání, musíte zvážit například následující věci:
- Musím najímat členy týmu?
- Musím si pronajmout prostor?
- Jaké administrativní dokumenty musím předložit?
- Jak dlouho bude trvat zajištění dodavatelů?
Příklad časově ohraničeného cíle: Zvýšit organickou návštěvnost vaší webové stránky o 10 % do konce prvního čtvrtletí.
Jakmile odpovíte na tyto otázky, budete vědět, kolik času potřebujete k dosažení svého cíle.
Bonus: Cíle SMART v oblasti lidských zdrojů
Výhody psaní SMART cílů
Zde jsou dvě fantastické výhody používání cílů SMART:
1. Cíle SMART mohou zlepšit seberealizaci
Rámec pro stanovení cílů, jako jsou cíle SMART, nám pomáhá psychologicky.
Než si stanovíme SMART cíl, musíme pochopit naše základní hodnoty a ujistit se, že cíl, který si stanovíme, je s těmito hodnotami v souladu. Tímto způsobem máme větší šanci, že z našich cílů budeme mít dlouhodobý prospěch.
Kromě toho, když stanovujeme akční plán SMART cílů, musíme akceptovat své schopnosti a stanovit si realistická očekávání.
Pokud se například chcete stát senior marketingovým manažerem, musíte si zajistit potřebné certifikáty, abyste se nedostali do situace, jako je tato:
Ale jakmile dosáhneme úspěchu, cítíme se sebevědomější a motivovanější stanovit si a dosáhnout dalších cílů!
2. S cíli SMART se snadno pracuje
Kritéria SMART cílů jsou velmi snadno srozumitelná a k jejich realizaci nepotřebujete žádné speciální školení ani drahé nástroje pro stanovení cílů.
Proto je to vynikající proces stanovování cílů pro jednotlivce i týmy všech velikostí.
Můžete například sladit své osobní cíle s cíli a KPI projektového managementu, abyste mohli sledovat pokrok, aniž byste utratili jmění.
Pojďme se na to podívat chytře!
Rámec SMART se týká vytvoření strategického plánu, který vám pomůže soustředit se na dosažitelné cíle.
Ačkoli systém cílů SMART vám může pomoci stanovit praktické osobní a kariérní cíle, nástroj pro stanovení cílů, jako je ClickUp, může tento proces výrazně usnadnit.
Díky funkcím jako Priority, Složky cílů a spousta integrací nebudete muset ztrácet čas ručním zaznamenáváním a sledováním cílů.
Buďte chytří a začněte ještě dnes zdarma používat ClickUp, abyste dosáhli SMART cílů, které jsou stejně dobré jako vaše fyzická kondice! 🥊