10 SMART cílů pro vysokoškolské studenty (tipy a příklady pro stanovení cílů)

Vysoká škola je vzrušující období a úžasná příležitost a je mnoho aspektů vysokoškolského života, na které se můžete těšit! Od mimoškolních aktivit, společenských akcí a kultury kampusu až po stáže, dobrovolnické příležitosti a výzkumné projekty – svět je vám otevřený. 😌👌
Všechny tyto věci však mohou být také trochu ohromující: rozvrh hodin, akademické cíle, život na kampusu a samozřejmě také vaše budoucí kariéra, o které musíte přemýšlet. Proto je důležité si stanovit cíle – ne jen tak nějaké cíle, ale cíle SMART.
Studie ukázaly, že mnoho studentů vysokých škol nedosahuje svých cílů kvůli nedostatečnému plánování. Nedopusťte, aby se to stalo i vám. Začněte plánovat své cíle pomocí metody SMART.
V tomto příspěvku vám poskytneme rychlokurz o cílech SMART a o tom, jak je využít k maximálnímu využití svého vysokoškolského vzdělání, připravit se na den promoce a pomoci vám připravit se na vysněnou práci!
⏰ 60sekundové shrnutí
Stanovení cílů je důležité, protože vám poskytuje směr a motivaci, pomáhá vám soustředit se na vaše akademické snažení a dosáhnout požadovaných výsledků.
- Použijte aplikaci pro stanovení cílů a šablony, abyste měli přehled o svých cílech SMART.
- Vytvořte si přehledný rozvrh hodin a chodte na přednášky
- Nedělejte si jen tak nějaké poznámky – dělejte si efektivní poznámky ve třídě.
- Vyhraďte si každý den čas na studium
- Zachovejte odpovědnost a vysoký průměr známek (GPA)
- Spolupracujte se spolužáky a profesory
- Procvičujte měkké a tvrdé dovednosti
- Zlepšete své dovednosti v oblasti správy rozpočtu
- Začněte plánovat své kariérní cíle
- Přihlaste se k dobrovolnické práci nebo stážím
Co jsou cíle SMART pro vysokoškolské studenty?
Je jasné, proč si stanovujeme cíle – abychom dosáhli požadovaného výsledku. Není však vždy jasné, jak začít nebo jak se k nim dostat.
A právě zde přicházejí na řadu SMART cíle.
Použití rámce SMART cílů dává vašim vysokoškolským cílům časový rámec a konkrétní cíle, které vám pomohou vytvořit realistický plán a cestu k úspěchu. Je to také efektivní, protože vás nutí stanovit si měřitelné cíle, které vám pomohou sledovat váš pokrok.
Co tedy zkratka SMART znamená? Tady je odpověď:
Konkrétní
Zvykněte si stanovovat konkrétní vysokoškolské cíle a zapisujte si, čeho přesně chcete dosáhnout, kdo za to nese odpovědnost, jaké kroky jsou k tomu nutné atd. Čím podrobnější bude váš cíl, tím snazší pro vás bude na něm pracovat.
Měřitelné
Stanovte si měřitelné cíle, které vám pomohou sledovat váš pokrok a dá vám představu o tom, co je třeba upravit ve vaší strategii nebo tempu, abyste se dostali na správnou cestu k dosažení svého cíle.
Dosažitelné
Zjistěte, kde se momentálně nacházíte ve vztahu k vašemu celkovému cíli, a stanovte si cíl, který je dosažitelný, ale přesto náročný, protože bez dobré výzvy není možný žádný růst.
Relevantní
Stanovte si akademické cíle, které jsou relevantní pro vaši kariéru nebo vzdělání, a ujistěte se, že váš cíl souvisí s vašimi obecnými cíli. Tímto způsobem vás každý krok přiblíží k vašemu cíli a pomůže vám postupovat správným směrem.
Časově ohraničené
Každý cíl by měl mít termín. Stanovení termínu pro každý cíl může vyvolat pocit naléhavosti a pomoci vám efektivně stanovit priority.
Na použití metody stanovování cílů SMART není nikdy příliš brzy ani příliš pozdě. Začněte ji praktikovat hned teď, abyste rozdělili své cíle na zvládnutelné kroky a dosáhli jich s menším stresem.
Proč je důležité si stanovit vysokoškolské cíle?
Jako vysokoškolský student pravděpodobně musíte zvládat různé aspekty svého života najednou. Od splnění předpokladů přes psaní seminárních prací až po přípravu na vstup do pracovního života – je toho rozhodně hodně. Právě proto je nutné si stanovit vysokoškolské cíle. A ještě důležitější je naučit se, jak jich dosáhnout.
Stanovení vysokoškolských cílů je účinným způsobem, jak vytvořit komplexní vizi a konkrétní akční plány, díky nimž se vše podaří realizovat.
Vaše cíle vám navíc pomohou soustředit se na to, co chcete a co je důležité, a vyhnout se věcem, které vám a vašim cílům neslouží.
Abyste mohli vykročit správnou nohou, můžete použít nástroj pro správu projektů s funkcí stanovení a sledování cílů, který vám pomůže spravovat školní práci, projekty a další úkoly a sledovat vaše cíle – vše na jednom místě.
Ať už jste student střední školy, který se snaží dostat na vysokou školu, současný student vysoké školy, který hledá efektivní způsob, jak řídit své cíle, nebo absolvent, který pracuje na svém závěrečném projektu, využijte tyto tipy a příklady, které vám pomohou vytvořit si vlastní SMART cíle!
Jak dosáhnout svých akademických cílů (tipy a příklady)
1. Používejte aplikaci pro stanovení cílů a šablony, abyste měli přehled o svých cílech SMART.
Je čas se ponořit do toho, jak by měly vypadat vaše SMART cíle.
Řekněme, že vám profesor zadal 12stránkovou akademickou práci na dané téma s několika částmi, kterou musíte odevzdat na konci druhého semestru, což je u většiny vysokých škol obvykle 15 týdnů.
A protože napsání dobře zpracované zprávy vyžaduje hodně času a úsilí, budete ji muset rozdělit na menší části, abyste se mohli soustředit na jednu část po druhé (a vyhnuli se pocitu přetížení a... prokrastinaci). 👀
Příklad cíle SMART
Zde je příklad efektivního cíle SMART, který vám pomůže dosáhnout cíle napsat dobře zpracovanou práci a dokončit ji včas: Během 12 týdnů dokončím jednu část každý týden, poté věnuji 13. a 14. týden úpravám mé práce, abych ji dokončil do 15. týdne (nebo vložte termín odevzdání).
Profesionální tip
Nyní, když máte SMART plán, budete také potřebovat systém pro sledování pokroku.
Abychom vám s tím pomohli, ClickUp nabízí bezplatnou šablonu SMART Goals, která vám pomůže vytvořit přehledný seznam vašich týdenních cílů, přidat k jednotlivým úkolům důležité podrobnosti, jako jsou termíny splnění, a další.
A protože ClickUp je zcela přizpůsobitelný, můžete platformu nakonfigurovat tak, aby vyhovovala vašim potřebám a podporovala vaše jedinečné cíle.
Vytvořte si vlastní stav, abyste každé fázi mohli přiřadit konkrétní název a snáze sledovat svůj pokrok, přidejte vlastní pole pro přizpůsobení zobrazení a mnoho dalšího.
2. Vytvořte si přehledný rozvrh hodin a chodte na přednášky
Pro většinu studentů vysokých škol může být řízení osobního i školního rozvrhu samo o sobě zkouškou. Jste zodpovědní za to, abyste chodili do školy, dělali úkoly a zároveň stíhali všechny povinnosti, které život přináší. Pokud nemáte organizovaný plán a rozvrh, může to vést k vyhoření! Mějte přehled o svém kalendáři a prospějte ve škole na výbornou tím, že si vytvoříte měsíční rozvrh, který jasně ukazuje všechny úkoly, projekty, hodiny a vše ostatní, co vás v daném měsíci čeká.
Příklad cíle SMART
Každý čtvrtý týden v měsíci vytvořím měsíční kalendář, ve kterém si zaznamenám své hodiny, termíny a důležité aktivity na nadcházející měsíc.
Profesionální tip
Využijte tuto bezplatnou šablonu měsíčního plánu od ClickUp, která vám pomůže vytvořit přehledný měsíční plán a předvídat nadcházející hodiny nebo důležité aktivity, abyste na ně náhodou nezapomněli nebo se nedostavili na hodinu nepřipraveni na nečekaný test. 👀
3. Nedělejte si jen tak nějaké poznámky – dělejte si efektivní poznámky ve třídě
Během přednášek je vždy dobré si dělat poznámky, zejména když se učíte něco nového nebo složitého. Vysokoškolští studenti se musí naučit, jak vytvářet funkční a přehledné poznámky, které jim pomohou zlepšit učení a zapamatovat si informace.
Během přednášek si zapisujte klíčová slova, nápady a nové pojmy. A dávejte pozor, když váš profesor něco říká pomalu a zřetelně – snaží se vám naznačit, že je to důležité. 😉
Pokud jde o zapamatování informací, pamatujte, že frekvence má velký vliv. Pro lepší zapamatování byste si měli poznámky zopakovat alespoň 5–7krát.
Příklad cíle SMART
Budu si dělat poznámky v každé hodině a na konci každého školního dne si je zopakuji, aby mi informace lépe utkvěly v paměti.
Profesionální tip
Zlepšete své schopnosti psaní poznámek tím, že se naučíte efektivní strategie, které nejlépe vyhovují vašemu stylu učení, a budete používat aplikace pro psaní poznámek.
Rychle si pořiďte poznámky do poznámkového bloku nebo použijte funkci ClickUp Docs k vytvoření podrobných a přehledně uspořádaných poznámek. Tyto funkce jsou skvělé pro pořizování poznámek díky svým bohatým formátovacím funkcím, které vám umožňují měnit fonty, přidávat barevné pruhy pro zvýraznění důležitých poznámek, přidávat vnořené stránky pro lepší organizaci poznámek a mnoho dalšího.
Můžete také využít bezplatného Kompletního průvodce používáním ClickUp Docs, který vám poskytne podrobný návod, jak pomocí stylových možností vytvářet přehledné a formátované poznámky.
A co je nejlepší, ClickUp je k dispozici v mobilní aplikaci – pořizujte si poznámky, ať jste kdekoli, a zapisujte si nové poznámky přímo do svého smartphonu nebo zařízení. (Jen dejte svým profesorům vědět, že si děláte poznámky – ne že si hrajete s telefonem ve třídě. 😉)
4. Vyhraďte si každý den čas na studium
Jako vysokoškolský student jste pravděpodobně neustále zaneprázdněn snahou skloubit školní povinnosti a život mimo školu. To je skvělá příležitost naučit se, jak zlepšit své schopnosti time managementu – důležitou soft skill, kterou budete v životě potřebovat!
Bonus: Šablony pro plánování života!
Příklad cíle SMART
Věnovat se budu studiu a školním úkolům tři hodiny denně.
Profesionální tip
Zlepšete si organizaci svého nabitého rozvrhu pomocí časového blokování a sledování času stráveného na jednotlivých úkolech.
Začněte si vyhradit čas věnovaný studiu nebo práci na školních úkolech, abyste měli k dispozici nepřerušovaný čas na dokončení své práce. Vyhrazení času vám pomůže efektivněji stanovit priority a vytvořit zdravé pracovní návyky, které vám zůstanou i po skončení studia.
Můžete také použít tuto šablonu rozvrhu hodin a studia od ClickUp, která vám poskytne rámec, od kterého můžete začít. Je zdarma ke stažení a obsahuje dokument Start Here Doc, který vás provede při vytváření rozvrhu hodin a kalendáře studia.
5. Udržujte si odpovědnost a vysoký průměr známek (GPA)
Vysoký GPA znamená, že máte dobré známky a vynikáte ve studiu.
Studenti vysokých škol a středních škol musí udržovat vysoký průměr známek (GPA), aby prokázali své schopnosti ve škole a získali akademická ocenění a stipendia. Navíc vám to zajistí větší konkurenceschopnost na trhu práce a zvýší vaše šance na přijetí na postgraduální studium.
Příklad cíle SMART
Do konce semestru zvýším svůj průměr známek z 3,0 na 3,5.
Profesionální tip
Získejte vysoké známky a udržujte si dobré výsledky tím, že budete mít přehled o svých školních povinnostech. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je nastavení systému pro správu úkolů, který vám pomůže snadno vidět, co máte na seznamu úkolů a kdy jsou termíny jejich splnění, abyste nikdy nezmeškali termín, který by mohl ovlivnit vaše známky!
Můžete také použít tuto šablonu úkolů do školy od ClickUp, která vám pomůže udržet přehled o současných i budoucích úkolech a všechny vaše poznámky na jednom místě.
6. Spolupracujte se spolužáky a profesory
Jak možná již víte, škola není jen o individuální práci. Musíte se naučit také spolupracovat s ostatními – další měkká dovednost, na které musíte pracovat, abyste se připravili na budoucí zaměstnání.
Vysokoškolští studenti musí hledat příležitosti ke spolupráci, zapojit se do studentských organizací a spolupracovat se svými kolegy a profesory, aby si rozšířili své znalosti a učili se od ostatních.
📮ClickUp Insight: 83 % znalostních pracovníků využívá pro komunikaci v týmu především e-mail a chat.
Podle výzkumu společnosti ClickUp fragmentovaná komunikace, zahrnující rozptýlené zprávy napříč několika kanály, brání produktivitě. Abyste předešli zbytečnému přeskakování mezi platformami a izolované komunikaci, vyzkoušejte ClickUp , aplikaci pro vše, co souvisí s prací*.
Příklad cíle SMART
Během prvního semestru se zapojím do života na kampusu a připojím se ke studentské skupině.
Profesionální tip
A aby byla spolupráce co nejplynulejší, použijte nástroje pro správu projektů s funkcemi pro spolupráci, jako jsou Whiteboards a Docs. ClickUp Whiteboards vám umožňují pracovat se svými spolužáky a profesory na stejném místě současně, což usnadňuje realizaci skupinových projektů, zejména při spolupráci na dálku.
Vyzkoušejte to a využijte bezplatnou šablonu Úvod do tabulek od ClickUp, která vám pomůže začít!
7. Procvičujte měkké a tvrdé dovednosti
Soft skills označují mezilidské dovednosti, jako je komunikace, řešení problémů, vedení lidí, týmová práce a flexibilita.
Hard skills, na druhou stranu, jsou velmi specifické schopnosti související s konkrétním povoláním nebo odvětvím, jako je programování nebo účetnictví.
Proč je tedy důležité pracovat na těchto dovednostech?
Je důležité pracovat jak na měkkých, tak na tvrdých dovednostech, protože obě jsou nezbytné pro úspěšnou kariéru. Měkké dovednosti jsou nezbytné pro interakci s ostatními a navazování vztahů, zatímco tvrdé dovednosti vám poskytují znalosti a odbornost v konkrétní oblasti.
Společně mohou být účinnými nástroji, které vám pomohou dosáhnout vašich krátkodobých i dlouhodobých cílů.
Příklad cíle SMART
Do 14. února se přihlásím na 12týdenní online workshop tvůrčího psaní na Coursera, abych zlepšil své psací schopnosti.
Profesionální tip
Zaznamenejte si svůj cíl, nezapomeňte zkontrolovat termín registrace a použijte šablonu osobního rozvojového plánu od ClickUp, abyste měli přehled o svých plánech osobního růstu, aktivitách v kurzu, termínech odevzdání a mnohem více.
8. Zlepšete své dovednosti v oblasti správy rozpočtu
Jako mladý dospělý je důležité naučit se efektivně spravovat své finance, abyste získali kontrolu nad svou finanční budoucností.
Znalost toho, jak sestavit rozpočet, šetřit peníze a plánovat budoucnost, vám může pomoci dosáhnout finanční nezávislosti. K dispozici je několik nástrojů, které vám s tím pomohou, například sestavení rozpočtu, založení spořicího účtu a sledování výdajů.
Příklad cíle SMART
Rozdělím své výdaje podle typu a vytvořím měsíční rozpočet.
Profesionální tip
Zobrazte si své výdaje a naplánujte si týdenní nebo měsíční rozpočet pomocí šablony osobního rozpočtu od ClickUp.
Tato přizpůsobitelná šablona rozpočtu obsahuje podrobné pokyny, jak optimalizovat svůj rozpočet pomocí snadno použitelných vzorců, které vám pomohou udržet přehled o svých financích.
9. Začněte plánovat své kariérní cíle
Bez ohledu na to, jaké odvětví jste si vybrali, vytvoření kariérního plánu vám pomůže uvidět vaši vysněnou budoucnost a případné překážky a určit, jaké kroky je třeba podniknout. Můžete začít tím, že si ujasníte, o jakou oblast máte zájem, abyste získali obecnou představu o tom, jak by mohla vypadat vaše potenciální kariérní dráha.
Jakmile zjistíte, které odvětví nebo obor vás zajímá, proveďte průzkum, abyste zjistili, jaké dovednosti a kvalifikace jsou nezbytné pro úspěch. Může se jednat například o studium aktuálních trendů, získání certifikátů nebo absolvování specializovaných kurzů.
Příklad cíle SMART
Do pátku si zjistím informace o kariéře v oboru informatiky a do neděle si vytvořím kariérní plán, který mi pomůže vizualizovat můj pětiletý plán.
Profesionální tip
Můžete použít šablonu kariérní dráhy od ClickUp k vytvoření kariérních plánů a drah, které hladce integrují vaše osobní kariérní aspirace s cíli organizace – a zároveň ukazují příležitosti pro růst a učení zaměstnanců.
10. Přihlaste se k dobrovolnické práci nebo stážím
Dobrovolnická práce a stáže jsou skvělým způsobem, jak získat cenné profesionální zkušenosti, navázat kontakty s odborníky z oboru a prozkoumat možné kariérní cesty.
To vám nejen pomůže zvýšit vaši konkurenceschopnost na trhu práce, ale také vám poskytne skvělou příležitost nahlédnout do pracovní kultury v různých odvětvích.
Díky znalostem a zkušenostem, které získáte při dobrovolnické práci a stážích, můžete s důvěrou podniknout další kroky ve své kariéře.
Vaše univerzitní kariérní centrum pravděpodobně pořádá několik akcí, workshopů a veletrhů kariéry a stáží, aby propojilo zaměstnavatele s vysokoškolskými studenty, jako jste vy.
Setkání a komunikace s náborovými pracovníky je skvělý způsob, jak na sebe upozornit ještě před podáním přihlášky.
Informujte se ve svém školním centru o nadcházejících akcích a příležitostech k zapojení!
Příklad cíle SMART
Vyberu si tři nejlepší stážové programy a do konce prvního semestru si s každým z nich domluvím neformální pohovor, abych se dozvěděl více o jejich požadavcích.
Profesionální tip
Nastartujte svou kariéru a sledujte své stáže a žádosti o zaměstnání pomocí šablony pro hledání zaměstnání od ClickUp. Spravujte své žádosti, přidávejte poznámky a termíny, abyste nezmeškali uzávěrku, a mnoho dalšího.
Bonusová šablona: Šablona ročních cílů ClickUp
Chytrý způsob, jak si stanovit a dosáhnout svých akademických cílů
Vysoká škola je vzrušující cesta plná nekonečných možností.
A abyste mohli co nejlépe využít své vzdělání, měli byste si začít stanovovat akademické cíle pomocí metody SMART. Na stanovení nových cílů nemusíte čekat až do nového roku, můžete si je vytvořit kdykoli!
Stanovení cílů SMART a použití intuitivního nástroje pro sledování cílů, jako je ClickUp, vám pomůže rozdělit vaše vysokoškolské, kariérní a osobní cíle na menší a dosažitelné kroky, což vám umožní soustředit se na jednu věc najednou a zároveň pracovat na celkovém obrazu.
Můžete také využít bezplatné zdroje, jako jsou šablony pro stanovení cílů, které vám pomohou rychleji nastartovat vaše akademické cíle a stát se celkově produktivnějším studentem.
Nezapomeňte tedy brát jeden den po druhém, užívejte si cestu a vážte si každého okamžiku. Bavte se, zapojujte se, budujte si síť kontaktů, buďte organizovaní a vytěžte ze svého studia na vysoké škole maximum!
Zvládnete to! 🎓🎉