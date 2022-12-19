Co jsou ambiciózní cíle? (Příklady, časté dotazy)

Všichni máme cíle, které se mohou zdát příliš dobré, aby byly skutečné, jako například investovat peníze na burze a stát se milionářem. 💰
Takové cíle se obvykle obtížně dokumentují, což je činí zdánlivě nedosažitelnými.
Naštěstí můžete pomocí ambiciózních cílů zaznamenávat, sledovat a dosahovat cílů, které přesahují běžné možnosti.
Ambiciózní cíle jsou záměrně nastaveny tak, aby bylo obtížné je dosáhnout, ale motivují společnosti, týmy a jednotlivce k tomu, aby vystoupili ze své komfortní zóny a mířili výš.
V tomto článku definujeme ambiciózní cíle a podíváme se na tři příklady. Probereme také stanovení ambiciózních cílů, jejich čtyři klíčové výhody a tři hlavní omezení. Poté prozkoumáme nejlepší způsob sledování ambiciózních cílů spolu s často kladenými dotazy.
Začněme!
Co jsou ambiciózní cíle?
Ambiciózní cíle jsou cíle, které přesahují vaše stávající pracovní kapacity.
Mají dvě jedinečné vlastnosti.
Za prvé, ambiciózní cíle jsou obvykle náročné na dosažení. Nejsou zcela praktické ani racionální. Ambiciózní cíle také zohledňují nejlepší možný výsledek jakékoli činnosti.
Za druhé, ambiciózní cíle se opírají o novost. Musíte k vašemu stávajícímu cíli zaujmout zcela nový přístup.
Tímto způsobem vás ambiciózní cíle motivují k dosažení větších a lepších výsledků.
Nyní, když jsme si vysvětlili definici ambiciózních cílů, podívejme se na několik příkladů.
3 příklady ambiciózních cílů
Zde je několik příkladů, jak mohou ambiciózní cíle být součástí různých úrovní organizace:
1. Ambiciózní cíle organizace
Na organizační úrovni jsou ambiciózní cíle vizionářskými prohlášeními, která nemají žádný konkrétní časový rámec.
Například pokud by naši oblíbení právníci ze seriálu Suits chtěli zvýšit své tržby v roce 2021, ambiciózní cíl by mohl vypadat takto:
„Zvýšit tržby o 120 % a stát se nejlepším právním zastoupením v USA.“
Pravděpodobně si myslíte, že takové finanční cíle zní šíleně.
Ale o to právě jde!
2. Řízení ambiciózních cílů
Manažeři stanovují očekávání pro své týmy, aby dosáhly skvělých výsledků. V případě prodejního týmu, který podává výjimečně dobré výkony, může manažer stanovit ambiciózní cíl, který vypadá takto:
„Do konce roku 2021 ztrojnásobit individuální prodejní kvóty členů týmu.“
3. Individuální ambiciózní cíle
Stanovení ambiciózních cílů pro jednotlivce v týmu jim může pomoci převzít nové odpovědnosti a rozvíjet jejich talenty. ✨
Například člen týmu, který nikdy nezastával vedoucí pozici, si může stanovit individuální cíle, aby samostatně řídil celý projekt.
Až si příště budete stanovovat osobní cíl, inspirujte se sebevědomím Harveyho Spectera a posuňte své cíle o něco výš.
3 základní kroky k nastavení ambiciózních cílů
Zde je několik klíčových kroků, které musíte podniknout, abyste si stanovili cíle a posunuli je dále:
1. Věnujte čas stanovení cílů
Co mají společného stanovení ambiciózních cílů pro váš tým a příprava na soudní spor?
Obojí vyžaduje čas a rozsáhlé plánování.
Musíte se ujistit, že vaše ambiciózní cíle jsou v souladu s pracovními a osobními rozvojovými cíli vašeho týmu.
Před stanovením ambiciózních cílů je také důležité zvážit aktuální pracovní vytížení vašeho týmu a dostupné zdroje.
2. Zaměřte se na klíčové oblasti
Pokud ve svých ambiciózních cílech pokrýváte příliš mnoho oblastí, riskujete, že se vy i váš tým příliš rozptýlíte. Výsledkem může být, že nakonec nedosáhnete ničeho.
Je lepší vybrat jednu nebo dvě oblasti, na které se váš tým zaměří, a poté je použít k nastavení ambiciózních cílů.
3. Používejte cíle SMART
Dosud jsme hovořili o stanovování ambiciózních cílů, abyste zaznamenali všechny své nepraktické, ale mimořádné cíle.
Možná si ale kladete otázku: jak mohu tyto cíle sledovat a zjistit, zda dosahuji nějakého pokroku?
Zde přicházejí ke slovu cíle SMART (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené).
Podle definice jsou cíle SMART přesným opakem ambiciózních cílů.
Jsou to praktické, dosažitelné a blízké cíle.
Nejde však o scénář „ambiciózní cíle vs. cíle SMART “.
Ambiciózní cíle a cíle SMART jsou ideální kombinací. 😍
Zde je návod, jak je můžete společně používat:
- Krok 1: Zapište si své ambiciózní cíle
- Krok 2: Rozdělte každý ambiciózní cíl na menší kroky a dosažitelné cíle SMART.
Tyto kroky vám usnadní stanovení ambiciózních cílů.
Před použitím ambiciózních cílů by však bylo užitečné zvážit několik faktorů.
Bonus: SMART cíle studentů
2 faktory, které je třeba zvážit před stanovením ambiciózních cílů
Můžete se podívat na dva klíčové faktory, které vám pomohou předpovědět, zda by použití ambiciózních cílů bylo pro váš tým přínosné:
1. Nedávné výsledky
Tým, který v poslední době zaznamenal úspěch, je spíše ochoten přijmout ambiciózní cíle.
Úspěch ovlivňuje přístup vašeho týmu a motivuje jej k přijímání výzev.
Pokud však dosud nepodávali dobré výkony a vy se rozhodnete je přetížit ambiciózními ambiciózními cíli, pravděpodobně na to nebudou reagovat dobře.
Pro lepší řízení výkonu je zásadní pravidelně hodnotit úspěchy vašeho týmu a upravovat vaše cíle.
Podívejte se na příklady nejlepších výkonnostních cílů a záměrů , které můžete použít pro svou společnost!
2. Dostupnost zdrojů
Tým s dostatkem zdrojů dokáže zvládnout neúspěch. Má také lepší předpoklady pro inovace a kreativitu.
Všechny tyto faktory jsou klíčové pro dosažení ambiciózních cílů. ⭐️
Pokud je váš tým v tísni, experimentování s ambiciózním cílem (zejména s ambiciózním finančním cílem) nemusí být nejlepší nápad.
Nechcete přece, aby váš tým stanovil smělé cíle, jen aby pak zjistil, že nemáte prostředky na jejich realizaci. 👀
Výhody ambiciózních cílů
Podívejme se, jak mohou ambiciózní cíle pomoci zvýšit produktivitu vašeho týmu.
1. Podporuje kreativitu
Ve většině případů můžete běžné cíle dosáhnout jednoduše tím, že budete věnovat více času práci.
Na druhou stranu vám ambiciózní cíle mohou pomoci vám i vašemu týmu vystoupit z komfortní zóny a podnítit kreativitu. 💡
Připravte se, zapojte svou mozkovou kapacitu a přistupujte k problému inovativně. Tento kreativní proces může vést k objevům a nápadům na řešení problémů.
2. Motivuje váš tým k ambiciózním cílům
Ambiciózní cíle mohou inspirovat váš tým k tomu, aby si představil zdánlivě nemožný cíl a snažil se ho dosáhnout.
Pokud zjistíte, že váš tým je ve svých cílech a ambicích konzervativní, ambiciózní cíle mu mohou pomoci posunout hranice.
3. Posiluje sebevědomí
Sebevědomí nevzniká z motivačních přednášek.
Vychází to ze skutečných úspěchů.
Stanovení a dosažení ambiciózních cílů může mnohonásobně posílit vaši sebedůvěru.
Řekněme například, že jste produktovým manažerem nové seznamovací aplikace s názvem Rhoo. Stanovili jste si ambiciózní cíl vytvořit plně funkční videochat v aplikaci za 4 týdny.
Vy si myslíte, že je to možné s pomocí API pro videochat, ale váš tým si myslí, že je to obtížné (což je pravda, ale o to právě u ambiciózních cílů jde!) a má obavy.
Abychom vyřešili obavy týmu, rozdělíme tento ambiciózní cíl na několik SMART cílů. Zjistili jsme, že průměrné skóre důvěry týmu je 5 z 10. A zdá se, že motivační citáty a videa tento názor příliš nemění.
O několik měsíců později váš tým dosáhl 2 ze 3 cílů SMART. Nyní požádáte svůj tým, aby ohodnotil, jak se cítí sebejistě – a průměrné skóre je 9 z 10!
4. Udržte si kontrolu
Stanovení ambiciózního cíle je způsob, jak uplatnit sebekontrolu, i když okolnosti nejsou ve váš prospěch.
Vytváří plán pro celý tým. 🗺
Podobně jako Harvey předpovídal výsledek soudu ještě před jeho zahájením. Jaká síla!
Ambiciózní cíle pomáhají všem soustředit se na konkrétní ukazatele a držet se svých obchodních cílů.
Navzdory těmto výhodám mají ambiciózní cíle také svá omezení. Pojďme se na ně podívat.
3 Omezení stanovení ambiciózních cílů
Stejně jako soudní drama se dvěma protichůdnými stranami má i náš případ ambiciózních cílů svou negativní stránku.
Zde jsou tři omezení při stanovování ambiciózních cílů:
1. Zvýšená únava v týmu
Náročný cíl může samozřejmě motivovat náš tým k lepším výkonům.
Pokud však zaměstnanci nedosáhnou svých ambiciózních cílů, může to narušit jejich důvěru ve vlastní schopnosti. Může to také výrazně snížit jejich zapojení do práce.
Nechcete přece, aby váš tým pracoval tvrději jen proto, aby se cítil vyčerpaný a demotivovaný.
Představte si všechny právníky ze seriálu Suits, jak se sklánějí nad svými stoly v kanceláři.
Ano, to také nechceme pro naše týmy! 🙅🏽♀️
2. Nadměrné riskování v rámci týmu
Ambiciózní cíle mohou vést k tomu, že se váš tým bude soustředit pouze na měření výsledků. To může vést k tomu, že budou náchylní k nadměrnému riskování.
Riskování může způsobit, že ztratí přehled o celkové situaci i původním cíli.
Váš tým by se soustředil na „malé ztráty“ místo na „velké výhry“.
3. Neetické chování
Pokud váš tým sleduje nemožné cíle, je pravděpodobné, že se ocitl v slepé uličce a je příliš vytížený. V důsledku toho se může snažit dosáhnout svých cílů za každou cenu... i kdyby to znamenalo jít na kompromisy, aby toho dosáhl.
Problém jako tento se nakonec scvrkne na charakter člena týmu, ale i Harvey Specter pod tlakem porušil zákon. 👀
Nyní, když jsme si popsali výhody a nevýhody ambiciózních cílů, pojďme si povědět něco o jejich sledování.
Jak sledovat ambiciózní cíle
Stanovení správných ambiciózních cílů pro váš tým je pouze začátek. Abyste viděli výsledky, musíte pravidelně sledovat svůj pokrok.
Se správným nástrojem pro správu cílů můžete překonat všechny překážky při sledování cílů!
Nástroj pro stanovení cílů, jako je ClickUp, vám umožňuje sledovat váš pokrok při dosahování ambiciózních cílů pomocí různých parametrů, jako jsou cíle SMART, KPI a OKR.
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených nástrojů pro produktivitu a řízení projektů, který používají produktivní týmy v malých i velkých společnostech.
Obsahuje VŠECHNY funkce, které potřebujete k snadnému vytváření a správě svých ambiciózních cílů.
Zde je stručný přehled některých funkcí ClickUp:
- Cíle ClickUp : vytvořte různé typy sledovatelných cílů, včetně: Týmové cíle : sledujte ambiciózní cíle pro celý tým Cíle sprintu : sledujte pokrok svých agilních a scrumových sprintů Osobní cíle: vytvořte si denní zvyk sledovat svůj pokrok směrem k osobním ambiciózním cílům OKR: Pomocí cílů a záměrů ClickUp nastavte rámec cílů a klíčových výsledků. Pomocí OKR sledujte svůj pokrok při dosahování cílů.
- Týmové cíle : sledujte ambiciózní cíle pro celý tým
- Cíle sprintu : sledujte pokrok svých agilních a scrumových sprintů
- Osobní cíle: udělejte si denní zvyk sledovat svůj pokrok směrem k osobním ambiciózním cílům.
- OKR: Pomocí funkcí Cíle a Úkoly v ClickUp nastavte rámec Cíle a klíčové výsledky. Pomocí OKR sledujte svůj pokrok při dosahování cílů.
- Cíle: cíle, které pomáhají sledovat konkrétní úkol. Cíl můžete měřit různými způsoby, například: Čísla: jakákoli hodnota od nuly do nekonečna Pravda/Nepravda: stav úkolu, který je buď splněn, nebo nesplněn Měna: jakákoli částka peněz Úkoly: úkol nebo seznam úkolů, které je třeba splnit
- Čísla: jakákoli hodnota od nuly do nekonečna
- Pravda/lež: podmínka úkolu, která je buď splněna, nebo nesplněna.
- Měna: libovolná částka peněz
- Úkoly: úkol nebo seznam úkolů, které je třeba splnit.
- Týdenní scorecards: zjistěte, na jakém cíli budou členové vašeho týmu pracovat během týdne.
- Dashboardy : získejte přehled o všech aktivitách ve vašem pracovním prostoru, včetně pokroku v plnění cílů, času stráveného jejich dosažením a dalších informací.
A to nejlepší?
Můžete si zdarma vyzkoušet ClickUp a podívat se na ještě širší škálu funkcí!
Často kladené otázky k ambiciózním cílům
1. Jaký je rozdíl mezi cíli SMART a ambiciózními cíli?
Ambiciózní cíle a cíle SMART se liší na základě dvou klíčových faktorů:
- Rozdíl v účelu: ambiciózní cíl nás inspiruje k větší ambicióznosti a zaměření se na celkový obraz. Cíl SMART se zaměřuje na konkrétní akční plán, který může pomoci dosáhnout ambiciózního cíle.
- Rozdíl v časovém rámci: ambiciózní cíl nemá konkrétní časový rámec. Cíl SMART je naopak časově ohraničený.
Inteligentní cíle a ambiciózní cíle jsou účinnými opatřeními pro zvýšení produktivity. Jejich spojením vznikne praktický cíl orientovaný na výsledky.
2. Co byste měli dělat, pokud se vám nepodaří dosáhnout vašeho ambiciózního cíle?
Dosažení ambiciózního cíle je obvykle považováno za příklad lidské dokonalosti.
Nesplnění cíle by však nemělo být vnímáno negativně.
U ambiciózních cílů není jejich dosažení hlavní prioritou. Jejich hlavním účelem je spíše zvýšit motivaci vašeho týmu a pomoci mu dosáhnout většího cíle.
Obvykle budete od svého týmu požadovat, aby dosáhl 60–70 % OKR pro ambiciózní cíl namísto 100 %.
Je čas dosáhnout svých ambiciózních cílů
Dobrý ambiciózní cíl může vám i vašemu týmu dodat sílu k dosažení velkého cíle a podpořit kreativitu. Jsou skvělým způsobem, jak si udržet motivaci a zůstat na správné cestě k dosažení své vize.
Pohled na vaše ambiciózní cíle prostřednictvím cílů SMART a OKR rozdělí vaše významné a ambiciózní cíle na měřitelné úkoly a malé úspěchy.
A s pomocí nástroje pro tvorbu a správu projektů, jako je ClickUp, je stanovování a sledování ambiciózních cílů snazší než kdykoli předtím!
ClickUp může vaší firmě pomoci řídit její cíle lépe, než Harvey Specter řídí svou advokátní kancelář. 😉
Získejte ClickUp zdarma ještě dnes, probuděte v sobě Harveyho Spectera a začněte rozšiřovat své cíle jako profesionál!