100 příkladů základních hodnot týmu, které vám pomohou vybudovat silnou firemní kulturu

Co jako společnost považujete za důležité?
To je otázka, se kterou se potýká mnoho podnikatelů. Může být obtížné sestavit seznam základních hodnot, které přesně reprezentují vaši organizaci, ale je důležité to udělat správně.
Hodnoty vaší společnosti jsou základem vaší firemní kultury – umožňují ostatním nahlédnout do vnitřního fungování vaší společnosti a mohou mít obrovský vliv na vaše úsilí v oblasti náboru a přijímání zaměstnanců, zapojení zaměstnanců a celkový úspěch.
Abychom vám pomohli inspirovat vaši společnost a definovat vaši pracovní kulturu, přinášíme vám 50 příkladů základních hodnot pro váš tým a 50 příkladů základních hodnot od úspěšných společností z různých odvětví. Ať už teprve začínáte, nebo podnikáte již řadu let, těchto 100 příkladů vám poskytne inspiraci pro určení toho, co je důležité pro vás a váš tým!
Jak mohou základní hodnoty společnosti pomoci vašemu týmu
Zjednodušeně řečeno, základní hodnoty jsou kolektivní a fundamentální přesvědčení, vize, poslání, osobní a pracovní etika a základní principy vaší organizace.
Jsou to osobnost vaší společnosti, DNA vaší organizace, důvod, proč vaše společnost existuje, a severní hvězda, která neustále vede vaše podnikání směrem k vaší misi a vizi. A aby se vaše podnikání ubíralo správným směrem, budou muset týmy z různých oddělení spolupracovat, věřit ve stejné hodnoty a důsledně je uplatňovat v práci.
Pokud si kladete otázku „Proč je to důležité?“, zde je několik důvodů:
- Výkonnost: Týmy se cítí motivovány k podávání nejlepších výkonů, když jsou základní hodnoty v souladu s firemní strategií a cíli.
- Získávání talentů: Vaše organizační kultura může potenciálním zaměstnancům pomoci rozhodnout se, zda vaše společnost odpovídá jejich osobním základním hodnotám, prioritám a cílům při hledání nového zaměstnání.
- Konkurenceschopnost: Pokud víte, co společnost reprezentuje, jste konkurenceschopnější na trhu i jako zaměstnavatel.
- Obchodní rozhodnutí: Znalost firemní kultury může pomoci vedoucím pracovníkům a projektovým manažerům činit informovaná rozhodnutí a podstupovat chytřejší, promyšlená rizika.
Podívejte se na níže uvedený seznam běžných základních hodnot, ze kterých si můžete vybrat pro formování svého týmu!
50 příkladů základních hodnot týmu pro vaši firmu
1. Respekt a integrita 2. Kvalita 3. Inovace 4. Týmová práce 5. Odpovědnost 6. Transparentnost 7. Spolupráce 8. Neustálé učení 9. Pozitivní přístup 10. Loajalita 11. Empatie 12. Inkluzivita 13. Kreativita 14. Vášeň 15. Čestnost 16. Rozmanitost 17. Přizpůsobivost 18. Flexibilita 19. Otevřenost 20. Komunikace 21. Respekt k individualitě 22. Přesnost 23. Zábava 24. Vděčnost 25. Profesionalita
26. Proaktivita 27. Řešení problémů 28. Sebezlepšování 29. Závazek k dokonalosti 30. Objektivita 31. Pozitivní přístup 32. Ambicióznost 33. Kvalita služeb 34. Dokonalost 35. Spolehlivost 36. Dodržování závazků 37. Růstové myšlení 38. Rovnováha mezi prací a soukromým životem 39. Zaměření na řešení 40. Jít nad rámec povinností 41. Respektování soukromí 42. Naslouchání zákazníkům 43. Vyhledávání příležitostí k růstu 44. Vynalézavost 45. Sebeuvědomění 46. Spolupráce 47. Týmová práce 48. Ochota učit se 49. Rozvíjení profesních sítí 50. Stát se odborníkem ve svém oboru
Příklad prohlášení o základních hodnotách společnosti
Prohlášení o základních hodnotách je deklarací principů, které řídí fungování a chování společnosti.
Naše základní hodnoty nejsou jen slova na papíře; utvářejí naši kulturu a definují, kým jsme jako tým. 📌 Příklad:
Ve společnosti ClickUp se zavazujeme dodržovat následující základní hodnoty:
- Inovace: Věříme v neustálé posouvání hranic a zkoumání nových nápadů, abychom našim zákazníkům mohli poskytovat špičková technologická řešení, která překračují jejich očekávání.
- Integrita: Ceníme si upřímnosti, transparentnosti a etického chování ve všech aspektech našeho podnikání, od interakcí se zákazníky až po interní rozhodovací procesy.
- Spolupráce: Věříme, že týmová práce a spolupráce jsou nezbytné pro dosažení našich cílů a vytvoření pozitivního pracovního prostředí, kde se každý cítí oceněn a podporován.
- Neustálé zlepšování: Zavázali jsme se k neustálému učení a zdokonalování našich dovedností a procesů, abychom našim zákazníkům poskytovali ty nejlepší možné řešení a služby.
- Zaměření na zákazníka: Potřeby a spokojenost našich zákazníků jsou pro nás prioritou a snažíme se poskytovat personalizované a výjimečné služby, které překračují jejich očekávání.
Věříme, že důsledným uplatňováním těchto hodnot v naší práci můžeme dosáhnout našeho cíle stát se předním poskytovatelem technologických řešení a zároveň mít pozitivní dopad na naše zákazníky, zaměstnance a společnost jako celek.
Použijte tuto šablonu prohlášení o základních hodnotách k vytvoření prohlášení o základních hodnotách vaší společnosti:
Ve společnosti [název společnosti] se zavazujeme dodržovat následující základní hodnoty:
- [Popis nebo vysvětlení, proč je tato hodnota pro naši společnost důležitá]
- [Popis nebo vysvětlení, proč je tato hodnota pro naši společnost důležitá]
- [Popis nebo vysvětlení, proč je tato hodnota pro naši společnost důležitá]
- [Popis nebo vysvětlení, proč je tato hodnota pro naši společnost důležitá]
- [Popis nebo vysvětlení, proč je tato hodnota pro naši společnost důležitá]
Věříme, že důsledným uplatňováním těchto hodnot v naší práci můžeme dosáhnout svého poslání a poskytnout našim zákazníkům, zaměstnancům a akcionářům co nejlepší zkušenosti.
⭐ Vybraná šablona
Definujte, zdokumentujte a sdílejte to, co dělá váš tým jedinečným, pomocí šablony firemní kultury ClickUp – vašeho průvodce pro budování silného, hodnotami řízeného pracoviště.
💡 Tip pro profesionály: Usnadněte členům týmu vyhledávání základních hodnot vaší společnosti pomocí šablony firemní kultury ClickUp!
50 nejinspirativnějších příkladů základních hodnot společnosti pro váš tým
Nyní je čas prozkoumat některé z nejlepších a nejběžnějších základních hodnot, které formovaly některé z nejúspěšnějších společností současnosti. Zde je 50 společností a jejich nejdůležitější hodnoty!
1. ClickUp
Základní hodnoty:
Poskytujte nejlepší zákaznickou zkušenost
Jsme zaměřeni na zákazníky, vytváříme prostor pro otevřenou komunikaci a zpětnou vazbu a dáváme si prostor k řešení problémů a přijímání rozhodnutí s ohledem na společný zájem zákazníků. Tato hodnota platí i interně při mezifunkční spolupráci s jinými týmy!
Rostěte každý den o 1 %
Podporujeme profesní růst našich zaměstnanců a věříme v pokrok směrem k dokonalosti. Brzdíme se tím, že se snažíme dosáhnout dokonalosti, zatímco nejrychlejší růst je postupný, a nebojíme se lehce selhat, pokud se poučíme a neopakujeme stejné chyby.
Bavte se, najděte radost a buďte sami sebou
Osobní základní hodnoty a pohoda jsou pro nás důležité a velké cíle vyžadují tvrdou práci, ale čas je příliš drahocenný na to, abychom si ho neužili. Podporujeme zábavnou firemní kulturu prostřednictvím teambuildingu, povzbuzujeme naše zaměstnance, aby usilovali o dokonalost, transparentnost a respekt, a vytváříme bezpečné prostředí, kde se mohou projevit a být zranitelní, odvážní, skutečně smělí, souhlasit, nesouhlasit, smát se, plakat, experimentovat a hrát si.
Pracujte tvrdě a buďte majitelem
Baví nás práce, přemýšlíme kreativně o řešení problémů, vidíme výsledky naší práce a sdílíme odpovědnost za rozhodnutí, problémy a výsledky.
Normální život je na hovno
Snažíme se budovat organizaci, která podporuje svobodu a odpovědnost. Ačkoli má každý své cíle, které chce dosáhnout, podporujeme naše zaměstnance v tom, aby měli tvůrčí svobodu v tom, jak těchto cílů dosáhnout způsobem, který jim dává smysl.
Oplácejte laskavost náhodnými skutky dobroty
Vytváříme a udržujeme bezpečnou a podpůrnou kulturu a pomáháme, kdykoli je to možné. Povzbuzujeme naše zaměstnance, aby se zajímali o své kolegy a sledovali, jak se jim daří nejen v profesním, ale i v osobním životě, což vede k otevřeným a upřímným vztahům mezi spolupracovníky.
2. Slack
Základní hodnoty:
Podporujte empatii
Podporuje vedoucí pracovníky a zástupce, aby byli empatičtí a zdvořilí k sobě navzájem i ke svým zákazníkům.
Zrychlete řemeslné zpracování
Projevujte integritu a přejímejte odpovědnost za všechny své činy.
Podporujte diverzitu na pracovišti
Podporujte harmonii, poskytujte rovné příležitosti a praktikujte inkluzi prostřednictvím interních programů.
3. Apple
Základní hodnoty:
Přístupnost
Věříme v poskytování přístupu spotřebitelům, malým podnikům a dalším organizacím k hardwaru, softwaru, službám a technologiím, které jsou nezbytné k dosažení jejich cílů.
Podpora vzdělávání
Vzdělání dává každému více možností, jak realizovat svůj potenciál. Proto se snažíme poskytovat lidem ze všech prostředí možnost učit se prostřednictvím partnerství ve více než 100 zemích.
Inkluzivita, rasová rovnost a spravedlnost
Jako globální lídr si Apple uvědomuje svou odpovědnost za podporu rovnosti a boj proti nespravedlnosti po celém světě.
4. Adobe
Základní hodnoty:
Upřímnost
Jsme upřímní, důvěryhodní a spolehliví.
Inovativní
Jsme velmi kreativní a vždy se snažíme propojovat nové nápady s realitou podnikání.
Zapojení
Jsme inkluzivní, otevření a aktivně spolupracujeme s našimi zákazníky, partnery, zaměstnanci a komunitami, kterým sloužíme.
5. LinkedIn
Základní hodnoty:
Důvěra a péče
Budujte důvěru tím, že budete jednat čestně, soucitně, upřímně a s respektem.
Inovace
Udržujte si růstový přístup, abyste mohli vytvářet velké nápady, a zároveň poskytujte hodnotu a nacházejte radost v každodenních interakcích.
Oceňování pracovní síly
Upřednostňujte úspěch každého zaměstnance, abyste pomohli rozvíjet vedoucí pracovníky a produktivní týmy.
6. Spotify
Základní hodnoty:
Inovativní
Jsme originální a kreativní v našem myšlení. Inovace je pro nás přirozeným způsobem uvažování – vrozenou touhou zlepšovat věci.
Upřímnost
Nejlepší vztahy jsou založeny na vzájemné důvěře a respektu. Chceme být spravedliví a transparentní ve všem, co děláme. Nezaměřujeme se na detaily, věříme si navzájem, že odvedeme skvělou práci.
Hravost
Říkáme ano zábavě. Jsme hravá společnost a hravá značka. Vždy jsme byli. Nikdy se nebereme příliš vážně.
7. Lyft
Základní hodnoty:
Ohromte své zákazníky
Jdeme nad rámec běžných standardů, abychom ostatním poskytovali vysoce kvalitní produkty a pohostinnost, na kterou se mohou spolehnout. Tvrdě pracujeme, aby naši zákazníci odcházeli s úsměvem.
Vlastnictví všeho
Máme odhodlání. Žádná práce není příliš malá, žádná výzva příliš velká. Jdeme do toho všichni. Myslíme dlouhodobě a vždy optimalizujeme pro Lyft jako celek. Nikdy neříkáme: „To není moje práce.“
Buďte hrdí, buďte skromní
Jsme hrdí na svou práci a cokoli děláme, děláme dobře. Kriticky hodnotíme svou vlastní práci, jako první poukazujeme na své nedostatky a neustále se snažíme zlepšovat a nastavovat si vyšší laťku.
8. Airbnb
Základní hodnoty:
Prosazujte poslání
Spolu s naší komunitou vytváříme svět, ve kterém má každý své místo.
Vrhněte se do dobrodružství
Hnací silou naší práce je zvědavost, optimismus a přesvědčení, že každý člověk se může rozvíjet.
Buďte podnikatelem v oblasti cereálií
Jsme odhodlaní a kreativní v proměňování našich smělých ambicí v realitu.
9. Národní parky
Základní hodnoty:
Upřímnost
Když jsou zaměstnanci upřímní, automaticky se to odráží na naší práci.
Týmový duch a neustálé vzdělávání
Věříme v Kaizen, japonský koncept, podle kterého každý člen týmu přispívá k neustálému zlepšování.
Skromnost
Buďte otevření zpětné vazbě a prokazujte ostatním respekt
Snažíme se inspirovat a rozvíjet ochranu a zachování přírodních zdrojů světa nacházejících se v národních parcích prostřednictvím vzdělávání, propagace a globálního povědomí veřejnosti.
K dosažení tohoto cíle hraje velkou roli firemní kultura. Tyto firemní hodnoty nám pomáhají být inkluzivnější a přispívají k růstu společnosti.
10. Starbucks
Základní hodnoty:
Kultura vřelosti
Věříme v budování kultury vřelosti a sounáležitosti, kde je každý vítán.
Odpovědnost
Ve všem, co děláme, podáváme nejlepší výkony a zodpovídáme za výsledky.
Buďte přítomní
Buďte přítomní, komunikujte transparentně, s důstojností a respektem.
11. Salesforce
Základní hodnoty:
Důvěra
Působíme jako důvěryhodní poradci a získáváme důvěru našich zákazníků, zaměstnanců a širší rodiny díky transparentnosti, bezpečnosti, dodržování předpisů, ochraně soukromí a výkonu.
Úspěch zákazníků
Inovujeme a rozšiřujeme naše obchodní nabídky, abychom všem našim stakeholderům poskytli nové možnosti k dosažení ještě většího úspěchu.
Rovnost
Poslech různých názorů podněcuje inovace, prohlubuje vztahy mezi lidmi a dělá z nás lepší společnost.
12. Donorbox
Základní hodnoty:
Kreativní vedení
Podporujeme rozvoj a inovace prostřednictvím výzkumu a odvážných kroků.
Vášeň pro pokrok
Klademe důraz na dokonalost a efektivitu.
Odpovědnost
Chováme se slušně, morálně a ohleduplně.
13. Cíl
Základní hodnoty:
Inkluzivita
Ceníme si rozmanitých názorů a přístupů. Jednáme autenticky a s respektem. Vytváříme spravedlivé podmínky pro všechny.
Propojení
Budujeme důvěryhodné vztahy. Spolupracujeme napříč obchodními funkcemi. Uznáváme a oceňujeme pokrok.
Motivace
Děláme to, co je správné pro Target, náš tým a hosty. Dosahujeme výsledků, na kterých záleží. Neustále se učíme a upřednostňujeme pokrok před dokonalostí.
14. Netflix
Základní hodnoty:
Upřímná a produktivní zpětná vazba
Poskytovat nebo přijímat smysluplnou zpětnou vazbu může být obtížné. Ale jako u každého nového zvyku, s praxí to jde stále lépe. Pomáháme proto lidem naučit se poskytovat a přijímat zpětnou vazbu prostřednictvím koučování a modelování chování, které chceme v celé společnosti vidět.
Svoboda a odpovědnost
Naším cílem je spíše inspirovat lidi než je řídit. Chceme, aby naše týmy dělaly to, co je pro Netflix nejlepší. To zase vede k pocitu odpovědnosti, zodpovědnosti a sebekázně, které nás motivují k vynikající práci.
Lidé před procesy
Náš přístup, který klade na první místo lidi, nám umožňuje budovat tým snů a být flexibilnější, kreativnější a úspěšnější ve všem, co děláme.
15. Aplikace Ling
Základní hodnoty:
Na základě dat
Při rozhodování se opíráme o data.
Zvědavost a otevřená mysl
Každý den vnímáme jako novou příležitost k učení a využíváme otevřenou zpětnou vazbu k tomu, abychom se zlepšovali.
Podnikatelský přístup
Zkoušíme nové věci. Jednáme rychle.
16. Hubspot
Základní hodnoty:
Autonomie
Ve společnosti HubSpot vás povzbuzujeme, abyste přemýšleli jako zakladatelé a převzali odpovědnost. Věříme, že úžasným lidem je třeba důvěřovat, že odvedou úžasnou práci.
Transparentnost
V HubSpot neexistuje žádný uzavřený kruh. Informace sdílíme otevřeně a často, aby zaměstnanci mohli činit rozhodnutí a mít vliv na naše zákazníky.
Flexibilita
Vždy jsme věřili, že výsledky jsou důležitější než místo a čas, kdy jsou dosaženy. Zaměstnanci HubSpotters mají flexibilitu pracovat na dálku, čerpat neomezenou dovolenou a budovat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, která odpovídá jejich osobním a profesním cílům.
17. Checkr
Základní hodnoty:
Skromnost
Všichni jsme v jednom týmu a pracujeme na stejném cíli, a každý je ochoten se od ostatních učit. To vytváří kulturu soucitu a empatie.
Transparentnost
Chceme slyšet dobré, špatné i ošklivé věci, abychom se mohli jako tým neustále zlepšovat. Díky tomu je naše pracoviště bezpečným prostředím plným důvěry.
Odhodlání
Naši práci děláme s nadšením a vytrvale překonáváme obtížné časy. Z našich neúspěchů se poučujeme a rosteme.
18. IKEA
Základní hodnoty:
Přijímejte a přebírejte odpovědnost
Věříme v posilování postavení lidí. Přijímání a převzetí odpovědnosti jsou způsoby, jak růst a rozvíjet se jako jednotlivci. Vzájemná důvěra, pozitivní přístup a orientace na budoucnost inspirují všechny k tomu, aby přispívali k rozvoji.
Obnovte a vylepšete
Neustále hledáme nové a lepší cesty vpřed. Ať už dnes děláme cokoli, zítra to můžeme dělat ještě lépe. Hledání řešení téměř nemožných výzev je součástí našeho úspěchu a zdrojem inspirace pro další výzvy.
Jděte příkladem
Vedení vnímáme jako činnost, nikoli jako pozici. Před kompetencemi a zkušenostmi hledáme osobní hodnoty. Lidi, kteří „dělají, co říkají“ a jdou příkladem. Jde o to být nejlepšími verzemi sebe samých a přinášet to nejlepší v ostatních.
19. Wizve
Základní hodnoty:
Pracovitost
Členové našeho týmu neustále hledají nové způsoby, jak se zlepšovat a růst, a neustále se snaží být nejlepší.
Laskavost
Členové našeho týmu se navzájem podporují a v případě potřeby jsou vždy připraveni pomoci.
Dokonalost
Snažíme se dosahovat co nejlepších výsledků a neustále pracujeme na zlepšování našich výkonů.
20. Google
Základní hodnoty:
Zaměřte se na uživatele a vše ostatní přijde samo
Od samého začátku se zaměřujeme na poskytování co nejlepšího uživatelského zážitku. Ať už navrhujeme nový internetový prohlížeč nebo vylepšujeme vzhled domovské stránky, dbáme na to, aby vám v konečném důsledku sloužily, a ne našim interním cílům nebo ziskům.
Nejlepší je dělat jednu věc opravdu dobře
Díky jedné z největších výzkumných skupin na světě, která se zaměřuje výhradně na řešení problémů souvisejících s vyhledáváním, víme, co děláme dobře a jak to můžeme dělat ještě lépe.
Můžete být seriózní i bez obleku
Naši zakladatelé vybudovali Google na myšlence, že práce by měla být náročná a výzvy by měly být zábavné. Věříme, že skvělé a kreativní věci se snáze podaří v prostředí správné firemní kultury.
21. Figma
Základní hodnoty:
Milujte své řemeslo
Budujeme pro stavitele a snažíme se, aby složité věci vypadaly jednoduše. Ptáme se „proč“, dokud se nedostaneme k jádru věci, a neustále se soustředíme na řešení správného problému, ne jen na dodání práce.
Rostěte za pochodu
Každý z nás se neustále vyvíjí a my jsme tu proto, abychom si navzájem pomáhali růst.
Využijte je
Budování Figma znamená převzít iniciativu, být odvážný a vytyčit nový směr, ne se řídit podle příručky. Figmates budují budoucnost designu tím, že se pouštějí do velkých, děsivých a vzrušujících výzev, jako by na tom závisela budoucnost Figma. Protože na tom závisí.
22. American Express
Základní hodnoty:
Respektujeme lidi
Vzájemně si důvěřujeme a respektujeme se za to, kým jsme a čím přispíváme. Jsme si navzájem zodpovědní a podporujeme každý hlas prostřednictvím otevřeného a odvážného dialogu, aby se ostatní cítili vyslyšeni.
Podporujeme naše zákazníky
Vztahy jsou jádrem našeho podnikání. Snažíme se být pro naše zákazníky nepostradatelní tím, že jim každý den dodáváme výjimečné produkty, služby a zážitky – a slibujeme, že je budeme podporovat ve všem, co děláme.
Děláme to, co je správné
Zákazníci si nás vybírají, protože důvěřují naší značce a našim lidem. Tuto důvěru si získáváme tím, že vše, co děláme, je spolehlivé, konzistentní a na nejvyšší úrovni integrity.
23. Techtopia
Základní hodnoty:
Čestnost
Zavázali jsme se dělat to, co je správné, a být v tom upřímní, i když to není snadné nebo populární. Tato hodnota řídí naše jednání a rozhodnutí.
Týmová práce
Když spolupracujeme, vytváříme prostředí důvěry a respektu, které nám umožňuje vzájemně se motivovat a posouvat se k lepším výkonům.
Inovace
Věříme, že abychom zůstali relevantní a úspěšní, musíme se neustále vyvíjet a hledat nové způsoby, jak věci dělat.
24. Headspace
Základní hodnoty:
Nezištná motivace
Navzájem se motivujeme a jsme si zodpovědní za naplnění naší vize.
Odvážné srdce
Odvážně se vydáváme na nová místa, protože víme, že máme podporu svého týmu.
Zvědavá mysl
Učíme se, že když nasloucháme ostatním, pěstujeme zvědavost a empatii, které odemykají inovace.
25. Amazon
Základní hodnoty:
Odpovědnost
Lídři jsou majitelé. Myslí dlouhodobě a neobětují dlouhodobou hodnotu pro krátkodobé výsledky. Jednají jménem celé společnosti, nejen svého vlastního týmu. Nikdy neříkají „to není moje práce“.
Učte se a buďte zvědaví
Lídři se nikdy nepřestávají učit a vždy se snaží zlepšovat. Jsou zvědaví na nové možnosti a snaží se je prozkoumat.
Vymýšlejte a zjednodušujte
Vedoucí pracovníci očekávají a vyžadují od svých týmů inovace a vynálezy a vždy hledají způsoby, jak věci zjednodušit. Jsou vnímaví k vnějšímu prostředí, hledají nové nápady všude a nejsou omezeni myšlenkou „to jsme nevynalezli my“. Když děláme nové věci, smíříme se s tím, že nám může být dlouho nerozuměno.
26. Hodnocení bezpečnosti
Základní hodnoty:
Poctivost a transparentnost
V našich vztazích se zaměstnanci i zákazníky prosazujeme transparentnost, což buduje důvěru.
Budování trvalých vztahů se zákazníky
Efektivní komunikace, řešení jejich obav a nabízení řešení pro budování vztahů a loajality.
27. Semrush
Základní hodnoty:
Důvěra
To je to, co tu máte jako standard. Mluvte nahlas a buďte sami sebou.
Pocit sounáležitosti
Všichni sdílíme touhu věci uvádět do pohybu. Realizujte projekty, které pro vás mají smysl, protože nemá smysl ztrácet čas na
Neustálé změny
Neustále se snažíme věci zlepšovat. Změna je vzrušující, nemusí být děsivá.
28. Aldi
Základní hodnoty:
Odpovědnost
Zastupuje náš závazek vůči našim zaměstnancům, zákazníkům, partnerům a životnímu prostředí.
Jednoduchost
Vytváří efektivitu, přehlednost a jasný směr v rámci naší organizace i pro naše zákazníky.
Konzistentnost
Myslíme to vážně. Jsme důslední v jednání s lidmi, produkty, cenami a ve všech dalších aspektech našeho každodenního profesního života.
29. Kizik
Základní hodnoty:
Inkluzivita
Máme hybridní flexibilní pracovní dobu, která každému zaměstnanci umožňuje vytvořit si vlastní rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Skromnost
Oceňujte to, co každý přináší do své role a do společnosti.
Inovace
Podporujte učení, abyste umožnili inovace a pokračovali v růstu jako celá organizace.
30. Trader Joe’s
Základní hodnoty:
Péče o komunitu
V rámci našeho dlouhodobého programu Neighborhood Shares Program darují naše obchody produkty, které se neprodaly, ale jsou stále vhodné ke konzumaci, místním agenturám zabývajícím se sběrem potravin.
Udržitelnost
Udržitelnost je více než kdy jindy ústředním bodem naší práce jako vašeho místního obchodu s potravinami.
Integrita
Zavázali jsme se poskytovat prostředí, které je bezpečné, přívětivé, inkluzivní a respektující pro všechny členy posádky a zákazníky.
31. Fig Loans
Základní hodnoty:
Vážíme si času našich zákazníků
Jsme efektivní a transparentní, což nám pomáhá budovat skutečné a důvěryhodné vztahy s našimi zákazníky.
Nabízejte skutečnou pomoc
Poskytujeme cestu k finanční stabilitě pro všechny.
Poskytujte kvalitní služby
Stojíme za svým závazkem nabízet našim zákazníkům finanční produkty sociálně odpovědným způsobem.
32. Mayo Clinic
Základní hodnoty:
Integrita
První hodnota ukazuje snahu kliniky dodržovat vysoké standardy etiky, profesionality a osobní odpovědnosti, aby pacienti měli důvěru v toto zdravotnické zařízení.
Uzdravení
Inspirujeme naději a pečujeme o blaho lidí tím, že respektujeme jejich emocionální, fyzické a duchovní potřeby.
Respekt
Věříme v princip „projevuj respekt, abys získal respekt“. Proto pěstujeme hodnotu respektu a důstojného zacházení se všemi členy rozmanité komunity. To zahrnuje pacienty, kolegy a jejich rodiny.
33. Okta
Základní hodnoty:
Nikdy nepřestávejte inovovat
Na vše, co děláme, reagujeme rychle a strategicky a vždy myslíme na budoucnost – jsme odhodláni posouvat hranice transformace pomocí inteligentních řešení založených na potřebách zákazníků.
Jednejte čestně
Integrita znamená poctivost, slušnost a respekt, které projevujeme každý den při spolupráci s kolegy, zákazníky, partnery a širší komunitou.
Posilujte své zaměstnance
Chceme, aby každý zaměstnanec věděl, že Okta patří jim a že mají podíl na našich společných úspěších.
34. Crediful
Základní hodnoty:
Závazek vůči zákazníkům
Očekáváme, že náš tým bude spolupracovat se zákazníky, aby pro ně našel ta nejlepší řešení.
Neustálé učení
Oblast, ve které pracujeme, se neustále vyvíjí, a pro podnikání je zásadní, aby se s ní vyvíjel i tým.
Rozmanitost
Věříme, že talent lze najít u lidí všech typů.
35. Soul Cycle
Základní hodnoty:
Jsme komunita
Jsme nadšení účastníci a lídři v našich komunitách. Společně pracujeme na vytvoření útočiště, kde jsou všichni vítáni.
Vítáme změny
Přizpůsobujeme se, zdokonalujeme se a vyvíjíme se s tím, jak rosteme, vítáme zpětnou vazbu a ke každé výzvě přistupujeme s otevřenou myslí a srdcem.
Doplňujeme energii
Přizpůsobujeme se, zdokonalujeme se a vyvíjíme se spolu s naším růstem. Vítáme zpětnou vazbu a ke každé výzvě přistupujeme s otevřenou myslí a srdcem.
36. Marriott
Základní hodnoty:
Dejte lidem přednost
Pečujte o své spolupracovníky a oni se postarají o zákazníky.
Jednejte čestně
Dodržujeme nekompromisní etické a právní standardy. To se týká našeho každodenního obchodního chování, politiky vůči zaměstnancům, politiky dodavatelského řetězce, environmentálních programů a postupů a našeho závazku k dodržování lidských práv a sociální odpovědnosti.
Přijměte změnu
Jsme motivováni neustále zpochybňovat status quo a předvídat měnící se potřeby našich zákazníků pomocí nových značek, nových globálních poboček a nových zážitků pro hosty.
37. Snackable Solutions
Základní hodnoty:
Naděje
Věříme, že úspěšné malé podniky a start-upy dávají lidem naději. Jsou zářivým příkladem toho, čeho lze dosáhnout díky soustředění a odhodlání.
Posílení postavení a komunita
Náš podcast zaměřený na poslání pomáhá naší komunitě podnikatelů prosperovat tím, že transformuje je samotné i jejich podnikání. Toto poslání formuje kulturu malého týmu, který za podcastem stojí.
Vlastnit a provozovat podnik je těžké. Vyžaduje to odborné znalosti ve vaší klíčové kompetenci. Vyžaduje to také kreativitu, abyste každý den nacházeli řešení nových problémů.
Naše základní hodnoty, jako je naděje, komunita, posílení a transformace, zvyšují pravděpodobnost dosažení tohoto úspěchu.
Vlastnit a provozovat podnik je těžké. Vyžaduje to odborné znalosti ve vaší klíčové kompetenci. Vyžaduje to také kreativitu, abyste každý den nacházeli řešení nových problémů.
Naše základní hodnoty, jako je naděje, komunita, posílení a transformace, zvyšují pravděpodobnost dosažení tohoto úspěchu.
38. Tinuiti
Základní hodnoty:
Nestačí to jen dělat. Musíte si to osvojit
Bereme odpovědnost za naše kolegy, naše klienty a naše vlastní osobní štěstí. Podporujeme naše zaměstnance, aby byli odborníky ve svém oboru. Pokud o tom můžete snít a můžete to dokázat, budeme s vámi spolupracovat, aby se to stalo skutečností.
Talent nad geografickou polohou
I když bychom vás velmi rádi přivítali v jedné z našich kanceláří – všechny je můžete vidět níže – můžete se k nám připojit i jinak. Talent a motivace překračují hranice států.
Posílení postavení a vzdělávání
Ať už máte zájem získat náskok v oblasti analytiky nebo pracovat na svých komunikačních dovednostech s klienty, chceme vám pomoci se učit. Je to jen další způsob, jak investujeme do našich zaměstnanců, a vždy se to vyplatí.
39. Přední strana
Základní hodnoty:
Transparentnost
Být transparentní znamená zpřístupnit relevantní informace a souvislosti, aby všichni mohli pracovat efektivněji a produktivněji.
Nízké ego
Věříme si navzájem, že děláme správná rozhodnutí, a podporujeme se při dosahování našich cílů. Víme však, že nejsme dokonalí a že věci ne vždy jdou podle plánu. Když se tedy něco pokazí, promluvíme si o tom a poučíme se ze svých chyb.
Inkluze
Uznáváme naše rozdíly a vítáme nové perspektivy, které tyto rozdíly mohou přinést, a také chápeme, že každý má své předsudky. Namísto toho, abychom je ignorovali, snažíme se pochopit, proč existují a jak je můžeme překonat.
40. GoodHire
Základní hodnoty:
Spokojenost zákazníků
Chceme překonávat očekávání v každém ohledu, s důrazem na detail a kvalitu.
Zachovejte integritu
To znamená jednat vždy eticky a morálně správným způsobem.
41. Life Time Fitness
Základní hodnoty:
Podporujte kulturu inkluze
Vytvořte bezpečné a respektující prostředí, aby se všichni cítili motivováni k účasti.
Rozšiřte komunitu
Budujte strategické vztahy, které mají dopad přesahující sociální a ekonomické bariéry.
Překonejte propast
Posuďte a revidujte naše postupy při náboru a výběru zaměstnanců.
42. Kupte zde, zaplaťte zde
Základní hodnoty:
Integrita
Ve všem, co děláme, jednáme čestně. V našich vztazích s ostatními jsme upřímní, transparentní a etičtí.
Inovace
Neustále hledáme nové a lepší způsoby, jak věci dělat. Podporujeme kreativitu a nekonvenční myšlení.
Dopad
Snažíme se mít pozitivní vliv ve všem, co děláme. Chceme změnit svět k lepšímu a zanechat ho v lepším stavu, než jsme ho našli.
43. SocialBee
Základní hodnoty:
Odpovědnost
Chováme se jako majitelé. K podnikání našich zákazníků přistupujeme jako k našemu vlastnímu – s pozorností, péčí a s ohledem na jejich nejlepší zájmy.
#BeeBetter
Zvolili jsme si neustálé vzdělávání, neustálé zdokonalování našich dovedností a osobní růst.
Innovvy
Ano, je to vymyšlené slovo. Kdo říká, že to nemůžeme udělat? Ukazuje to, že jsme inovativní, kreativní, digitálně zdatní a ochotní podstupovat rizika.
44. Centrum asistovaného bydlení
Základní hodnoty:
Transparentnost
Věříme v otevřenost a upřímnost ohledně poplatků a procesů podávání žádostí, aby se naši klienti necítili odvedeni od tématu.
Přístupnost
Poskytováním bezplatných informací o péči také umožňujeme seniorům přístup k pomoci, kterou potřebují.
Důvěrnost
Stejně důležité je, abychom v těchto situacích respektovali jejich soukromí; každý uchazeč má příběh, který stojí za ochranu.
45. BetterUp
Základní hodnoty:
Řemeslné umění
Najděte smysl v tom, co děláme, prostřednictvím vytváření dokonalosti.
Odhodlání
Vytrvalost je poháněna odhodláním a vášní.
Zest
To, co vás odlišuje, nás činí jedinečnými.
46. Clario
Základní hodnoty:
Ochrana soukromí a online bezpečnost
Věříme v základní lidské právo na soukromí a bezpečnost online. Právo našich zaměstnanců na soukromí na pracovišti je také důležité, proto je dodržování hranic mezi pracovním a soukromým životem výsledkem našich základních hodnot.
Zákaznická podpora
Jsme společnost, která klade na první místo lidi, a víme, jak důležitá je lidská podpora, zejména v technologickém odvětví.
47. Calendly
Základní hodnoty:
Najděte způsob
Nikdy se nespokojíme s „to funguje dost dobře“ nebo „tak jsme to vždycky dělali“. Naši lidé jednají, rychle se přizpůsobují a vytrvale překonávají překážky, dokud nedosáhnou významného pokroku.
Zaměřte se moudře
Pracujeme jako štíhlý a efektivní tým, ale uvědomujeme si, že kvalita a rychlost se navzájem vyvažují – ani jedna z nich nestačí sama o sobě.
Usilujte o dokonalost
Jsme iniciativní lidé, kteří touží po posílení své role, aktivně vyhledávají příležitosti k ovlivnění a jsou motivováni k dosažení výjimečných výsledků.
48. Jolly SEO
Základní hodnoty:
Závazek
Projevujte stejné odhodlání poskytovat trvale vysoce kvalitní práci.
Čestnost
Spoléháme na to, že tým zaznamenává svou práci přesně a poctivě.
49. AIG
Základní hodnoty:
Převezměte odpovědnost
Stanovujeme jasná očekávání, jsme proaktivní a zodpovědní.
Společně k vítězství
Jsme jednotní, společně silnější a fungujeme jako jeden tým.
Buďte spojencem
Usilujeme o inkluzi, nasloucháme, učíme se a komunikujeme prostřednictvím našich činů.
50. Zach Grove
Základní hodnoty:
Integrita
Ceníme si integrity a přebíráme odpovědnost za všechny své činy.
Inovace
Hodnota „Přinášet inovace“ povzbuzuje členy týmu, aby přicházeli s novými nápady pro růst.
Chill Work
To znamená, že se neztotožňujeme s toxickou „kulturou dřiny“ a „kulturou shonu“.
Definujte základní hodnoty svého týmu a řiďte se jimi
Při určování základních hodnot je třeba mít na paměti několik věcí.
V první řadě je důležité si ujasnit, co je pro vás jako podnik důležité. Za čím si stojíte? A co je nejdůležitější, jaké jsou základní hodnoty vašich zaměstnanců?
Je také důležité si uvědomit, že ne všechny hodnoty jsou univerzální nebo rovnocenné. Některé mohou být dokonce v rozporu; budete si muset vybrat ty, které jsou v souladu s vašimi vlastními základními hodnotami a vizí. Použijte tento seznam základních hodnot, který vám pomůže vytvořit silné a autentické vodítko, které bude rezonovat s vaším podnikáním, zaměstnanci a zákazníky.
Jakmile určíte hodnoty vaší společnosti, nezapomeňte je pravidelně sdílet se svým týmem, aby zůstali motivovaní a soustředění na vaše cíle. Nastavení tónu vaší firemní kultury vám pomůže přilákat a udržet podobně smýšlející lidi, kteří sdílejí vaše hodnoty a touhu uspět, což pomůže vašemu podnikání prosperovat v následujících letech.