Jak vytvořit pozitivní pracovní prostředí: Komplexní průvodce

Jaké je tajemství pozitivního pracovního prostředí?
Jak můžete zvýšit morálku týmu, zejména když tým nesdílí stejné fyzické kancelářské prostory?
A jaké strategie pomáhají podpořit spolupráci v týmu?
Výzkumy ukazují, že mít efektivního manažera je pro zapojení a pohodu vašeho týmu čtyřikrát důležitější (oproti tomu, kde pracují).
Použijte tohoto průvodce jako praktickou pomůcku k zavedení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem do vaší firemní kultury a naučte se, jak vytvořit pozitivní pracovní prostředí, které budou ostatní chtít napodobovat.
Co tvoří pozitivní pracovní prostředí?
Když hovoříme o „pracovním prostředí“, nemáme na mysli fyzický prostor, který zabíráte. Pracovní prostředí přesahuje fyzickou rovinu – jde o to, jak se vaši zaměstnanci cítí při práci pro vaši organizaci.
V tomto bodě je na místě si položit otázku:
- Cítí se plní energie, aby se mohli pustit do nového dne a podat co nejlepší výkon?
- Jsou emocionálně zapojeni do přispívání k vizi vaší společnosti?
- Cítí se oceněni vedením? Je s nimi zacházeno správně?
Pozitivní pracovní prostředí odpovídá na všechny tyto otázky jednoznačným ano! Podporuje spokojenost, pohodu a růst zaměstnanců a zvyšuje produktivitu.
3 klíčové charakteristiky pozitivního pracovního prostředí
Kultura vaší společnosti je důležitá – definuje pracovní styly, hodnoty a doslovnou atmosféru, kterou vaši zaměstnanci na pracovišti prožívají a dýchají.
A to, jak se rozhodnete zacházet se svými zaměstnanci, má vliv na produktivitu, ať už v dobrém, nebo ve zlém.
Skutečná otázka tedy zní: „Jak vytvořit pozitivní pracovní prostředí, které podpoří udržení zaměstnanců a dá jim pocit, že jsou oceňováni?“
Pozitivní pracovní prostředí v zásadě začíná následujícími faktory, které definují kulturu:
1. Pracoviště, které upřednostňuje spolupráci mezi zaměstnanci, nikoli chaos v práci
Dynamika týmu hraje zásadní roli při utváření pracovního prostředí.
Zamyslete se nad tím:
- Jsou vaši zaměstnanci schopni snadno navazovat sociální kontakty na pracovišti?
- Jsou zejména zaměstnanci pracující na dálku schopni podporovat spolupráci na všech úrovních?
Chcete-li zlepšit spolupráci v týmu, vyzkoušejte cvičení na budování týmu, ať už virtuální nebo osobní, a pravidelně provádějte kontroly, abyste navázali vztah a budovali důvěru.
2. Pracoviště, které se chová k zaměstnancům pozitivně, nikoli negativně
Přijetí pozitivního myšlení je součástí budování zdravé pracovní kultury. Stejně důležitou součástí je také dodržování hodnot vaší organizace.
Ale jak toho dosáhnout?
Tyto otázky použijte jako spolehlivý kontrolní seznam pro prokázání pozitivního přístupu:
- Je kultura vaší společnosti jasně formulována?
- Existuje způsob, jak propojit firemní kulturu s obchodními výsledky? Jste schopni tuto skutečnost transparentně sdělit zaměstnancům?
- Je duševní zdraví zaměstnanců prioritou vaší organizace?
- Cítí se vaši zaměstnanci podporováni a opečováváni a mají pocit, že ve své práci dosahují úspěchů?
Ať už se tyto otázky mohou jevit jakkoli složité a znepokojivé, vedení společnosti je musí položit a přijmout nezbytná opatření k nápravě situace.
3. Pracoviště, které respektuje zaměstnance a není konzervativní v myšlení
Zaměstnanci si nemohou stanovit profesní cíle, pokud jejich pracoviště nerespektuje jejich rozhodnutí.
Vzájemný respekt mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci je pro vytvoření pozitivního pracovního prostředí nezbytný.
Využijte tyto tipy, aby se vaši zaměstnanci cítili vyslyšeni a oceňováni:
- Projevujte respekt všem zaměstnancům prostřednictvím každodenního chování i rozsáhlejších iniciativ.
- Povzbuzujte manažery, aby se snažili snižovat úroveň stresu zaměstnanců na pracovišti.
- Vnímejte produktivitu zaměstnanců v přímé souvislosti s růstem a duševní pohodou – pokud se vaši zaměstnanci cítí přirozeně inspirovaní, přispějí k živějšímu a spolupracujícímu pracovišti.
Jaké jsou výhody vytvoření pozitivního pracovního prostředí?
Pozitivní pracovní prostředí má přímý vliv na angažovanost zaměstnanců.
Mezi výhody vytvoření pozitivního pracovního prostředí patří:
- Lepší rovnováha mezi pracovním a soukromým životem vede k vyšší produktivitě: Firemní kultura, která zaměstnancům umožňuje vést vyváženější život, bude těžit z produktivnějších zaměstnanců. Produktivní pracovníci se cítí šťastní a zapojení, lépe chápou, jak jejich role zapadá do poslání společnosti – což je výhodné pro všechny. Vaše organizace musí také zaměstnancům poskytovat pozitivní zpětnou vazbu a oceňovat je za dobře odvedenou práci.
- Spokojenější zaměstnanci a nižší fluktuace: Další přímou výhodou pozitivní pracovní kultury je vyšší retence zaměstnanců díky zvýšení míry spokojenosti zaměstnanců. Když jsou zaměstnanci spokojení a s stejným elánem dosahují svých profesních i osobních cílů, sníží se míra fluktuace.
- Snížení stresu: Prevence vyhoření by měla být nejvyšší prioritou každé organizace, ale bohužel, jak uvádí Harvard Business Review, vyhoření je primárně výsledkem psychologicky nebezpečných faktorů, které se vyskytují na pracovišti. Mezi známé spouštěče vyhoření patří nedostatek zdrojů nebo času na zvládání pracovní zátěže, nedostatečná kontrola a autonomie a další. Pozitivní pracovní prostředí umožňuje zaměstnancům pracovat ve svém vlastním čase a tempu a zároveň klást nepříjemné otázky, například jak zvládat stres nebo minimalizovat absenci.
- Zlepšení morálky zaměstnanců: Morálka zaměstnanců zahrnuje jejich přístup, pohled na věc a celkovou spokojenost s prací. Pokud vaši zaměstnanci zažívají pozitivní a spolupracující pracovní prostředí, budou pracovat s větší sebedůvěrou a spokojeností.
Úloha zapracování a školení při vytváření pozitivní pracovní atmosféry
Nejnovější odhady z Harvard Business Review tvrdí:
- Pouze 52 % zaměstnanců je spokojeno se svým zaškolením.
- 32 % považuje tuto situaci za matoucí.
- 22 % má pocit, že je neorganizované
Chcete rychle zapracovat nové zaměstnance, aniž byste ztráceli čas nebo vynakládali přílišné úsilí.
Pozitivní pracovní prostředí také znamená, že zapracování nových zaměstnanců zahrnuje více než jen představení v kanceláři. Mít připravenou šablonu pro zapracování nových zaměstnanců, jako je šablona ClickUp Employee Onboarding Template, ušetří vašim týmům lidských zdrojů spoustu času:
Abyste tuto šablonu využili na maximum, doplňte ji zdroji pro neformální učení o organizaci a kultuře na pracovišti, aby vaši zaměstnanci měli vše, co potřebují k produktivní práci, ještě předtím, než nastoupí do zaměstnání!
Zde je několik dalších tipů, jak začlenit dobré zapracování nových zaměstnanců do základních hodnot vaší organizace a do pracovního prostředí obecně:
- Zaměřte se na snahy o zapojení zaměstnanců a zajistěte, aby se vaši zaměstnanci cítili zapojení – výzkumy předpovídají, že nezapojení zaměstnanci stojí podniky částku odpovídající 18 % jejich platu.
- Začleňte zaškolování jako důležitou součást firemní kultury tím, že zaměstnancům poskytnete jasné informace o tom, co jejich pracovní pozice obnáší, provedete je fyzickým prostorem nebo virtuálním pracovním prostředím atd.
Navrhněte si svou kancelář pomocí softwaru pro plánování prostoru!
Síla rozmanitosti a inkluze v pozitivním pracovním prostředí
Úspěšné podniky chápou potřebu uznat požadavky různých zaměstnanců na pracovišti.
Každý tým lidských zdrojů, který si chce udržet špičkové talenty, musí přijmout rostoucí roli diverzity a inkluze při vytváření pozitivního pracovního prostředí tím, že:
- Otázka: Je firemní kultura při přijímání nových zaměstnanců otevřená lidem všech etnických skupin, věkových kategorií, náboženského vyznání a pohlaví?
- Probing: Jsou týmy dostatečně rozmanité a inkluzivní, aby mohly budovat užitečné sociální vazby?
- Strategie: Nabízíte zaměstnancům jasnou cestu k postupu v rámci společnosti?
Pokud hodnoty vaší společnosti neberou v úvahu rozmanitost a inkluzivitu, bude to mít negativní dopad na pracovní zkušenosti vašich rozmanitých zaměstnanců od prvního dne.
Jak udržovat pozitivní pracovní prostředí na pracovišti
Až 78 % zaměstnanců odchází z důvodů, kterým mohl zaměstnavatel zabránit.
Nezdravé pracovní prostředí odsouvá potřeby zaměstnanců na druhou kolej, což je v dnešním propojeném pracovním prostředí, kde jsou zaměstnanci na prvním místě, fatální chyba.
Chcete-li změnit situaci ve vaší organizaci, využijte nástroj ClickUp pro řízení lidských zdrojů a náboru zaměstnanců.
Tento univerzální software podporuje všechny procesy v oblasti lidských zdrojů a je klíčovým nástrojem, který vám pomůže při vytváření pozitivního pracovního prostředí.
Postupujte takto:
Podporujte odpovědnost a pocit sounáležitosti a posilujte týmového ducha
Povzbuzujte tým, aby převzal odpovědnost za výsledky, přijímal rozhodnutí a řešil problémy, místo aby se „tvrdil, že je zaneprázdněn“ – což je problém, který dnes trápí 50 % zaměstnanců.
Nic tak neposiluje odpovědnost a morálku zaměstnanců jako připravený seznam úkolů, které je třeba splnit. A vytvoření seznamu úkolů může být s ClickUp Tasks velmi snadné .
Aby se vaši zaměstnanci pracující na dálku necítili odstrčení a odloučení, pomozte jim být na stejné vlně jako ostatní členové týmu pomocí nástrojů pro spolupráci v rámci ClickUp.
Týmy mohou například používat ClickUp Tasks ke sdílení svých obrazovek pomocí funkce Record Screen Feature a zlepšit tak komunikaci mezi vzdálenými týmy:
Podporujte transparentní a otevřenou komunikaci
Cílem je motivovat všechny zaměstnance, aby praktikovali to, co kážou – tím, že budou jednat v souladu se svými slovy, získáte větší důvěru svých zaměstnanců.
Zaveďte politiku otevřených dveří, kdy kdokoli může hovořit s vedením a sdělit mu své obavy nebo starosti.
Navíc ne všechny týmy pracují z fyzického pracoviště, vzhledem k povaze jejich práce.
V tomto uspořádání by posláním společnosti mělo být:
- Budujte pozitivní vztahy mezi zaměstnanci
- Provádějte kontroly s týmem, abyste vytvořili otevřené komunikační kanály.
- Poskytněte týmům potřebné nástroje, které podporují komunikaci a spolupráci.
ClickUp Docs a ClickUp Tasks pomáhají týmům komunikovat a spolupracovat transparentně. Týmy mohou spolupracovat v Docs, společně upravovat dokumenty v reálném čase, označovat ostatní komentáři, přiřazovat jednotlivým vlastníkům úkoly a převádět text na sledovatelné úkoly, aby měli přehled o všech nápadech.
Propojením dokumentů a úkolů mohou týmy přistupovat ke všem svým pracovním úkolům na jednom místě a dokonce vytvářet vlastní pracovní postupy, které zefektivní jejich práci.
Manažeři mohou pomocí Docs vytvářet a sdílet zásady, standardní operační postupy a další dokumenty se všemi příslušnými členy týmu.
Sledujte průběh projektu, ale také udržujte rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
Dnešní týmy musí řešit několik nových projektů současně a potřebují centralizované místo, kde mohou sledovat, jak se každý projekt vyvíjí.
Vstupte do ClickUp Dashboards.
Dashboardy ClickUp jsou nejlepším způsobem, jak sledovat pokrok týmu v reálném čase a udržet všechny na stejné vlně. Zobrazení výsledků a poznatků o jejich projektech také podporuje větší spolupráci a spokojenost týmu.
Považujte jej za své řídící centrum pro správu mnoha zaměstnanců a více projektů.
Využijte přizpůsobenou funkci Dashboard k získání hlubších poznatků a zároveň získejte přehled o své práci a podpořte spolupráci v pracovním prostředí.
Pokud chcete sledovat závislosti a spravovat priority na sdílené vizuální časové ose se svým týmem, zvažte použití zobrazení Ganttova diagramu ClickUp:
Pokud chcete více alternativ, vyzkoušejte tyto bezplatné softwarové možnosti pro tvorbu Ganttových diagramů a vizualizujte si svou cestu k úspěchu!
Profesionální tip: Musíte také nabídnout benefity, které podporují duševní pohodu, jako je bezplatné členství v posilovně, předplatné meditačních aplikací, bezplatné poradenské sezení atd., aby se tým necítil vyčerpaný.
Nabídněte různorodé pracovní postupy, aby tým mohl pracovat tak, jak chce
Poskytnout svému týmu autonomii je skvělé, ale stejně důležité je umožnit mu pracovat tak, jak chce.
ClickUp Views umožňuje členům týmu přizpůsobit správu úkolů, sledování projektů a vizualizaci pracovních postupů podle svých preferencí, a to díky více než 15 přizpůsobitelným zobrazením! Pokud máte zaměstnance pracující na dálku, funkce ClickUp Views jim pomůže získat jasnější přehled o nové práci na první pohled.
Mezi běžné možnosti zobrazení patří Seznam, Tabule a Kalendář.
Díky pozitivní firemní kultuře bude práce zábavou
Vedoucí pracovníci společností často diskutují o vytváření pozitivního pracovního prostředí, ale nemají dostatek znalostí ani zdrojů, aby s tím mohli začít.
Celkovou spokojenost a štěstí zaměstnanců však můžete zlepšit správnou kombinací organizačních hodnot, strategických nástrojů v oblasti lidských zdrojů a soustředěním se na budování zdravé pracovní kultury.
Zvažte hmotné i nehmotné aspekty budování pozitivního pracovního prostředí a můžete se pustit do práce.
Posilte své týmy nástroji zvyšujícími produktivitu, jako je ClickUp, a vytvořte pracovní kulturu, ve které se zaměstnancům daří. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.
Časté dotazy
1. Jak mohu vytvořit pozitivní pracovní prostředí?
Postupujte podle těchto kroků, abyste vytvořili pozitivní pracovní prostředí:
- Upřednostněte proces zapracování nových zaměstnanců v rámci firemní kultury.
- Podporujte otevřenou a upřímnou komunikaci
- Zvyšte možnosti spolupráce
- Nabídněte pozitivní posilování ze strany vedení a oceňujte zaměstnance za jejich tvrdou práci.
- Poskytněte svým zaměstnancům možnosti osobního a profesního rozvoje.
- Snižte stres na pracovišti tím, že se zaměříte na duševní zdraví svých zaměstnanců.
2. Jaké jsou charakteristiky pozitivního pracovního prostředí?
Pozitivní pracovní prostředí podporuje pozitivní myšlení, které vede k budování důvěry, vzájemného respektu, spolupráce a odpovědnosti zaměstnanců. Umožňuje zaměstnancům navazovat sociální kontakty a sdílet nápady bez obav z odsuzování nebo posměchu.
3. Jak pozitivní pracovní prostředí ovlivňuje produktivitu?
Výzkumy ukazují, že spokojení zaměstnanci jsou o 13 % produktivnější, což naznačuje jednoznačnou souvislost mezi pozitivním pracovním prostředím a produktivitou. Čím spokojenější jsou vaši zaměstnanci, tím efektivněji a výkonněji budou pracovat, což povede k vyšší produktivitě.
4. Jak může ClickUp pomoci při vytváření pozitivního pracovního prostředí?
Velký rozdíl mezi používáním platformy jako ClickUp a jakýmkoli jiným nástrojem spočívá v tom, že ClickUp vám umožňuje:
- Vštěpujte týmu kulturu odpovědnosti, spolupráce a inovace.
- Vytvořte produktivní prostor, který usnadňuje pravidelné kontroly.
- Podporujte spolupráci, zvyšujte produktivitu a minimalizujte absenci.
- Podporujte spolupráci a sjednoťte týmy společnými cíli
- Přilákejte talenty pro úspěch ve podnikání