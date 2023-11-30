Stručný průvodce 6 pracovními styly, které byste měli znát

Tým není homogenní skupinou lidí – i když všichni pracují na stejném cíli, každý člen týmu volí k jeho dosažení jedinečnou cestu. Někteří se soustředí na celkový obraz, zatímco jiní se zabývají detaily. Někteří členové týmu vynikají v kolektivu, zatímco jiní si cení samoty a nezávislosti.
Ať už chcete porozumět své vlastní profesní osobnosti nebo zjistit, co motivuje členy vašeho týmu, odpovědi najdete v hodnocení různých pracovních stylů. Tento průvodce rozebírá šest nejčastějších stylů, aby vám pomohl naučit se přizpůsobit svůj pracovní postup různým profesním přístupům.
Co je to pracovní styl?
Pracovní styl je váš dominantní přístup k práci, konkrétním úkolům a pracovnímu prostředí. Je určen celou řadou faktorů, zejména:
- Osobnostní rysy
- Styl komunikace
- Zvyky
- Přesvědčení a hodnoty
- Minulé zkušenosti
- Preference
Váš pracovní styl ovlivňuje téměř všechny aspekty vaší každodenní práce. Odráží to, jak organizujete své úkoly, přijímáte zpětnou vazbu a zvládáte náročná období plná stresu a chaosu. Ukazuje také, zda se vám daří v týmu, nebo zda dáváte přednost práci na vlastní pěst. 🐺
Ačkoli jsou pracovní styly relativně konstantní, nejsou neměnné. Váš dominantní styl se může v průběhu času vyvíjet nebo měnit, aby vyhovoval konkrétním úkolům a projektům.
Porozumění vašemu stylu je klíčové pro maximalizaci vaší produktivity a úrovně radosti, kterou vám práce přináší. Pokud jste vedoucí týmu nebo manažer, znalost pracovních stylů členů vašeho týmu přináší řadu výhod, zejména:
- Efektivní delegování práce
- Efektivní spolupráce
- Větší inkluzivita
- Lepší synergie týmu
Šest typů pracovních stylů
Pracovní styly lze rozdělit do šesti širokých kategorií, z nichž každá má své specifické silné a slabé stránky. Níže najdete přehled jednotlivých stylů a několik užitečných rad, jak řídit tým s různými profesionálními přístupy. Podělíme se také o několik přátelských tipů, jak zlepšit svůj vlastní pracovní styl, takže zůstaňte s námi! 🤩
1. Logický/nezávislý
Lidé s logickým pracovním stylem jsou nadšení řešitelé problémů, kteří si cení rozumu a autonomie více než čehokoli jiného. Řídí se svým vlastním kompasem a mají velmi systematický přístup k práci, přičemž analyzují vše až do nejmenších nuancí. 🔬
Díky svému proaktivnímu přístupu lze logickým/nezávislým pracovníkům důvěřovat, že svou práci vykonají bez zbytečného zdržování. Nepotřebují (a často nesnášejí) neustálé vedení, takže mikromanagement je pro ně jednou z nejhorších nočních můr. Tito lidé podávají nejlepší výkon, když jim dáte potřebné informace a necháte je pracovat.
Mezi hlavní silné stránky lidí s logickým stylem patří efektivita, laserově přesné soustředění a vynikající kritické myšlení. Také nevyžadují mnoho dohledu, což z nich dělá vysoce spolehlivé a důvěryhodné osoby.
Na druhou stranu, zaměstnanci, kteří spadají do této kategorie, ne vždy vycházejí dobře s ostatními. V jejich životopise pravděpodobně nenajdete „vynikající týmový hráč“ a jejich komunikační dovednosti by mohly být lepší. V některých případech mohou mít také problémy s autoritou, protože věří, že buď bude po jejich, nebo vůbec.
Pokud členovi týmu s tímto pracovním stylem poskytnete svobodu a prostor, můžete si být jisti, že práce bude provedena správně.
2. Kooperativní
V ostrém kontrastu s předchozí kategorií pracovníků jsou členové kooperativního týmu zaměřeni na soudržnost. Najdete je při brainstormingu nápadů, vzájemné pomoci a jako první v řadě na drink po práci. 🍹
S takovými lidmi se snadno pracuje a díky jejich společenskému talentu je s nimi zábava. To však neznamená, že se jen baví a nepracují, protože jsou velmi produktivní v týmových projektech a mohou svými nápady významně přispět.
Mezi nejlepší vlastnosti lidí s kooperativním pracovním stylem patří:
- Otevřenost a extroverze
- Vysoká energie
- Skvělé komunikační schopnosti
Hlavní slabinou kooperativních zaměstnanců je nedostatek samostatnosti, pokud jde o důležitou práci a rozhodování. Mohou váhat s velkými kroky, pokud nemají nikoho, s kým by danou záležitost prodiskutovali, a práce o samotě u nich může vést k neproduktivní neklidnosti.
3. Podpůrný
Členové týmu s podpůrným pracovním stylem mají mnoho společných rysů se svými spolupracujícími kolegy, i když jsou méně nápadní a asertivní. Obvykle je neuvidíte na kormidle, jak vedou loď, ale pod palubou, kde využívají svou sílu a vytrvalost, aby loď plula dál. ⚓
To neznamená, že podpůrní profesionálové nejsou dobrými manažery. Naopak – mohou se prosadit v organizacích, které zavádějí participativní styl řízení a motivují tým k podávání maximálních výkonů.
Členové týmu s podpůrným pracovním stylem jsou páteří úspěšného týmu z následujících důvodů:
- Jsou aktivními posluchači a empatičtí
- Mohou povzbudit ostatní a vytvořit atmosféru důvěry.
- Jsou ochotni zasáhnout a pomoci, kdykoli je to nutné.
Tento poslední bod je dvojsečný meč, protože je také zdrojem největších problémů podpůrných pracovníků. Mají tendenci nezištně přeplňovat svůj rozvrh, aby pomohli ostatním, což může vést k vyčerpání. V kombinaci s jejich neochotou hledat pomoc to může snadno vést k chronickému vyhoření.
Podporující členové týmu také vyhýbají se konfliktům a často nevyjadřují své názory, takže dobré nápady se možná nikdy nedostanou na světlo světa. Proto by měli být povzbuzováni, aby se více vyjadřovali a byli sebevědomější.
4. Blízkost
Pracovní styl založený na blízkosti se vyznačuje neustálým kontaktem. Lidé, kteří jej preferují, dávají přednost přímému osobnímu kontaktu s ostatními před soukromými zprávami a e-maily a upřednostňují spolupráci v reálném čase před asynchronními dohodami.
Členové týmu orientovaní na blízkost jsou vysoce přizpůsobiví, což je zároveň výhoda i nevýhoda. Na jedné straně jsou díky tomu vynikajícími týmovými hráči, kteří dobře pracují v různých skupinách a prostředích a přijímají změny snadněji než většina ostatních.
Tato flexibilita však může přerůst v neovladatelnou situaci a bránit členům týmu v rozvoji vlastních procesů a názorů. Mohou se příliš ztratit v pozadí a nedokázat nabídnout jedinečné pohledy. 😶
Jedinec zaměřený na blízkost je také velmi závislý na okamžité, průběžné zpětné vazbě, takže může potřebovat více podpory než ostatní. Proto pro něj nemusí být práce na dálku tou nejlepší volbou.
5. Orientace na detaily
Znáte toho člověka, který třikrát kontroluje zprávu, aby se ujistil, že se do ní nevkloubila ani jedna překlep? Nebo toho milovníka tabulek, který se nemůže dočkat, až vám vysvětlí funkci VLOOKUP? To jsou ideální představitelé pracovního stylu zaměřeného na detaily. Vždycky jdou o krok dál, aby se ujistili, že jim nic neunikne, a těžko najdete někoho, kdo umí lépe organizovat svůj pracovní postup. 🤓
S ohledem na to není překvapením, že tito lidé vynikají jako účetní, analytici a odborníci v jiných pozicích, které vyžadují pečlivou práci. Kromě bezkonkurenční pozornosti k detailům patří mezi jejich hlavní silné stránky:
- Spolehlivost
- Pracovitost
- Promyšlenost
Pokud jde o nevýhody, není neobvyklé, že lidé zaměřeni na detaily ztrácejí ze zřetele konečný cíl. Mohou se zaseknout v detailech do té míry, že se to stane obsesí, což je může výrazně zpomalit.
6. Orientace na nápady
Každý tým potřebuje vizionáře, který má větší sny než ostatní, jinak známého jako člen týmu orientovaný na nápady. Na rozdíl od těch z předchozí kategorie se nezabývají maličkostmi ani detaily problému – chtějí jen najít inovativní způsob, jak jej vyřešit. 💡
Pracovní styl orientovaný na nápady přirozeně dominuje brainstormingovým sezením a je velmi vnímavý k názorům a zpětné vazbě ostatních. Tito lidé jsou vaší první volbou, když narazíte na překážku, protože oni najdou způsob, jak ji překonat. Klíčové výhody takových zaměstnanců jsou:
- Kreativita a výjimečná představivost
- Ambice a optimismus
- Pozitivní přístup
Neustálé nekonvenční myšlení činí lidi orientované na nápady velmi nestrukturovanými. Milují svůj kreativní chaos, který může být někdy až příliš těžko zvládnutelný. Takoví zaměstnanci mohou mít potíže dodržovat harmonogram nebo rozpočet projektu, což může vést k mnoha komplikacím.
Jak řídit tým s různými pracovními styly
Jednou z vašich hlavních povinností jako manažera je porozumět pracovním stylům vašeho týmu a přizpůsobit se jim. Není to snadný úkol, proto vám přinášíme několik užitečných tipů, které mohou znamenat velký rozdíl. 🏆
1. Používejte správné nástroje pro každý pracovní styl
Ať už je váš tým na místě nebo pracuje zcela na dálku, pravděpodobně používáte různé nástroje pro řízení lidí a projektů, od aplikací pro plánování až po nástroje pro sledování produktivity. Jsou však tyto nástroje dostatečně přizpůsobivé, aby zohledňovaly různé pracovní styly?
Pokud ne, potřebujete univerzální řešení, které bude vyhovovat všem výše uvedeným specifikům. Jinými slovy, potřebujete nástroj jako ClickUp. Nabízí komplexní sadu funkcí pro řízení projektů, které vám pomohou vytěžit maximum z každého člena týmu a udržet jejich zapojení.
Díky různým zobrazením ClickUp můžete prezentovat informace různými způsoby, které vyhovují konkrétním pracovním stylům zaměstnanců. Použijte myšlenkové mapy a časové osy k mapování procesů pro vizuální myslitele nebo přepněte na seznamy nebo tabulky pro ty, kteří preferují jednodušší struktury.
ClickUp také nabízí flexibilitu, díky které můžete každému členovi týmu poskytnout přesně takové množství informací, jaké potřebuje. Pomocí ClickUp Clip můžete nezávislému zaměstnanci poskytnout rychlý přehled jeho úkolů pomocí nahrávky obrazovky a nechat ho, aby odvedl co nejlepší práci.
Pro kooperativní a na nápady orientované členy týmu je ClickUp Whiteboards dokonalým řešením. Podporuje týmovou práci a komplexní uvažování, díky čemuž jsou všichni na stejné vlně. A pro lidi orientované na detaily nabízí ClickUp Docs neomezenou svobodu ponořit se do hloubky a vytvořit robustní SOP, které nic nevynechávají. Ať už potřebujete nastínit malý jednorázový projekt nebo celý obchodní plán, ClickUp Docs může být vynikajícím pomocníkem.
A konečně, členové týmu, kteří jsou ochotni pomáhat a mají rádi blízkost, ocení přiřazené komentáře – snadný způsob, jak vytvářet úkoly při spolupráci v reálném čase. Bez ohledu na to, které pracovní styly ve vašem týmu převládají, ClickUp má funkci pro každého! 🙌
2. Přizpůsobte svou komunikaci různým pracovním stylům
Pokud chcete z rozmanitého týmu vytěžit maximum, musíte opustit zastaralé postupy, jako jsou pevně stanovené hodnocení výkonu nebo jednotné schůzky. Místo toho byste měli přijmout flexibilnější přístup, který zohledňuje konkrétní pracovní styly, zejména v souvislosti s preferencemi v oblasti komunikace. 🗣️
Například zaměstnanci, kteří preferují blízkost, ocení denní porady nebo jiné časté schůzky, zatímco nezávislí členové týmu možná nebudou potřebovat více než jednu schůzku za měsíc.
Podobně lidé orientovaní na detaily obvykle preferují pevný rytmus schůzek s předem stanovenými termíny, zatímco lidé orientovaní na nápady nemají problém s volnějším přístupem. První skupina také oceňuje zpětnou vazbu a podněty založené na datech, zatímco druhá skupina ráda klábosí a brainstormuje.
Pokud si nejste jisti, jak přistupovat k jednotlivým zaměstnancům podle jejich pracovního stylu, nejlepší a nejjednodušší je se jich zeptat. Povzbuďte členy týmu, aby sdělili své preference, a oni ocení, že je vyslechnete.
3. Přizpůsobte úkoly silným stránkám
Jedním z hlavních důvodů, proč se seznámit s pracovními styly svého týmu, je využití těchto znalostí při přidělování úkolů. V opačném případě byste mohli promarnit talent někoho z týmu na práci, která mu nesedí. Jak řekl Einstein: „Pokud budete rybu soudit podle její schopnosti lézt na strom, bude celý život žít v přesvědčení, že je hloupá. “
Dobrou zprávou je, že jakmile zjistíte pracovní styl každého člena týmu, přidělování správných úkolů jednotlivým členům týmu by nemělo být problémem. Pokud je třeba zpracovat velké množství dat, budete vědět, že tento úkol by měl být přidělen osobě orientované na detaily, nikoli osobě orientované na nápady. Pokud má projekt mnoho proměnných a závislostí, budete chtít zapojit spolupracující zaměstnance a najít samostatný úkol pro nezávislého zaměstnance.
Toto sladění nemusí být snadné, zejména na začátku, než se ustálí určité pracovní postupy. Pokud potřebujete pomoc s udržováním přehledu o pracovní zátěži svého týmu, ClickUp Tasks vám může pomoci udržet vše přehledně zorganizované.
Díky více než 35 univerzálním aplikacím ClickApps můžete ClickUp Tasks používat pro vše od denního plánování až po strategické operace. Nastavte úkoly s vlastními stavy, závislostmi a kontrolními seznamy, aby všichni byli na stejné vlně a zajistili hladkou spolupráci.
ClickUp také nabízí spoustu automatizací a užitečných funkcí, jako jsou opakující se úkoly, díky kterým se můžete vyhnout rutinní práci a ušetřit více času na optimalizaci pracovního postupu podle různých pracovních stylů.
Jak zlepšit svůj pracovní styl
Porozumění vašemu osobnímu stylu práce není jen o tom, jak využít své silné stránky. Jak jste viděli, každý přístup má své specifické nedostatky, které můžete řešit, abyste se profesně posunuli na vyšší úroveň. Konkrétní kroky k dosažení tohoto cíle se liší podle stylu, ale zde jsou dva univerzální tipy, které můžete následovat.
1. Pozorujte svůj pracovní den
Pokud děláte stejnou práci již delší dobu, je přirozené, že v určitém okamžiku přepnete do režimu autopilota. To ztěžuje rozpoznání oblastí, které je třeba zlepšit, proto se zastavte a pečlivě zhodnoťte svůj pracovní den.
Při tom se zaměřte na věci, které vám mohou připadat nepříjemné, zbytečné nebo příliš náročné. Můžete například zjistit, že nepotřebujete tolik kontaktů s vedoucím týmu nebo že je pro vás obtížné stanovit priority ve své práci.
Jakmile tyto problematické body identifikujete, zkuste zjistit, co můžete udělat sami, abyste je vyřešili. Můžete například použít ClickUp Task Priorities k organizaci své pracovní zátěže nebo ClickUp Goals k vizuálnímu přehledu o svém pokroku. 📈
Vyzkoušejte různé taktiky pro doladění pracovního postupu podle svého preferovaného stylu. Budete překvapeni, jak velký rozdíl může pár drobných úprav udělat!
2. Promluvte si se svými nadřízenými
Možná nemáte úplnou svobodu přizpůsobit práci svému preferovanému stylu. Některé procesy jsou záležitostí firemních politik nebo rozhodnutí vedení, které musíte dodržovat, dokud nedostanete zelenou ke změnám.
Proto je důležité prodiskutovat svůj vlastní pracovní styl s vedoucím týmu a dalšími rozhodujícími osobami. Neváhejte vyjádřit své obavy nebo navrhnout změnu kurzu. Koneckonců, změna může být prospěšná pro celý tým, takže váš manažer by měl být otevřený jejímu zavedení.
Pokud máte pocit, že vaše dovednosti a přístup k práci lze lépe využít, podívejte se, co lze udělat, aby se tomu přizpůsobilo. Budete spokojenější a produktivnější, takže se budete moci soustředit na to, abyste odváděli co nejlepší práci. 🌟
Vytvořte silnou synergii
Pokud máte na starosti tým s různými pracovními styly, máte příležitost vytvořit efektivní pracovní postupy, ve kterých se všichni navzájem doplňují. Kombinování úkolů s ohledem na silné stránky umožňuje každému členovi týmu vyniknout a zároveň minimalizuje riziko neefektivity a vyhoření.
Díky použití výkonné platformy pro správu projektů, jako je ClickUp, si můžete být jisti, že se neztratíte ve všech specifikách a procesech pracovních stylů. Vytvořte si účet ClickUp a proměňte svůj tým v špičkové hráče! 🥇