Softwaroví vývojáři, právníci a 11 dalších povolání, která vyžadují časté řešení problémů

Podle Úřadu pro statistiku práce musí pouze asi 14 % civilních pracovníků řešit problémy na denní bázi. Některá povolání se však zaměřují výhradně na řešení problémů.
Na základě údajů BLS 2022 společnost ClickUp zjistila, že softwaroví vývojáři, vedoucí pracovníci a právníci patří mezi 13 nejčastěji zastávaných profesí, které vyžadují nejčastější řešení problémů. Profese na seznamu jsou seřazeny podle odhadovaného procenta pracovníků v každé profesi, kteří museli řešit problémy více než jednou denně.
V analýze bylo posouzeno více než 100 pracovních pozic a do žebříčku se dostaly pouze ty, u nichž více než polovina pracovníků řešila problémy několikrát denně. Téměř polovina pracovních pozic na seznamu zahrnuje manažerské povinnosti.
Manažerské pozice s sebou přinášejí mnoho požadavků na řešení problémů, protože je nutné dohlížet na lidi a procesy, definovat cíle a rozdělit je na menší, přiřaditelné úkoly a přijímat rozhodnutí o správě zdrojů na základě teorie a dat.
Zaměstnavatelé oceňují schopnost řešit problémy na pracovišti, protože pracovníci s těmito dovednostmi jsou schopni lépe samostatně překonávat výzvy, navrhovat nové nápady a zlepšovat procesy, čímž šetří čas a peníze společnosti i jejím zákazníkům.
Zaměření se na rozvoj pokročilých, nuancovaných a rychle reagujících dovedností v oblasti řešení problémů by mohlo do jisté míry pomoci ochránit některé znalostní profese před nejrušivějšími účinky umělé inteligence a automatizačních technologií.
MIT Sloan Management Review zjistil, že nejvíce automatizovatelné jsou dovednosti, které lze „standardizovat a kodifikovat“. Výzkum ukázal, že úkoly vyžadující fyzické nebo okamžité řešení mají obvykle nižší míru automatizace. Důvodem je skutečnost, že vytvoření nástrojů, které by zvládly nepředvídatelnost těchto úkolů, je buď příliš nákladné, vyžaduje příliš mnoho práce, nebo zatím není technologicky proveditelné.
Řešení problémů je dovednost, kterou lze procvičovat a zdokonalovat. Existuje široká škála literatury a kurzů, kde se lze naučit osvědčené metody řešení problémů, se specializací na témata jako paralelní myšlení, rozklad, výzkum a analýza. I procvičování slovních a logických hádanek jako volnočasová aktivita může pomoci zdokonalit dovednosti v řešení problémů.
13. Elektrotechnici
- Podíl pracovníků, kteří řeší problémy více než jednou denně: 51,7 %
- Zaměstnanost v celé zemi: 186 020 (1,32 na 1 000 pracovních míst)
Elektrotechnici navrhují, vyvíjejí, testují a udržují elektrické systémy a komponenty. Mohou identifikovat problémy, navrhovat obvody a další součásti a vytvářet prototypy k testování svých řešení. A mohou se setkat s překvapeními.
Například v roce 1945 pracoval Percy Lebaron Spencer, elektrotechnik ve společnosti Raytheon, na radarovém zařízení a všiml si, že se mu v kapse roztála čokoládová tyčinka. S využitím kritického myšlení a schopností řešit problémy vymyslel sérii testů, pozorování a experimentů, které nakonec vedly k vynálezu mikrovlnné trouby.
Praktické zkušenosti a profesní rozvoj pomáhají elektrotechnikům rozvíjet jejich analytické a kritické myšlení. Účast v profesních asociacích může také přispět k rozvoji jejich komunikačních a týmových schopností, což jim umožní efektivně spolupracovat s kolegy a klienty.
12. Manažeři dopravy, skladování a distribuce
- Podíl pracovníků, kteří řeší problémy více než jednou denně: 52,6 %
- Zaměstnanost v celé zemi: 144 640 (1,027 na 1 000 pracovních míst)
Manažeři dopravy, skladování a distribuce se podílejí na plánování, řízení a koordinaci činností v oblasti dopravy, skladování a distribuce.
Tito logističtí odborníci musí organizovat a řídit práci podřízených, efektivně využívat analytický a inventární software, vyhodnocovat data a zprávy a na jejich základě jednat, komunikovat a spolupracovat s ostatními odděleními.
Pandemie COVID-19 přinesla nekonečnou řadu problémů, které museli řešit manažeři v oblasti dopravy, skladování a distribuce, kteří se potýkali s nárůstem poptávky, nedostatkem řidičů a prudkým zvýšením nákladů na skladování. Nyní rostoucí inflace a ochlazující se poptávka přinesou svou vlastní řadu problémů v opačném směru.
Sledování důležitých údajů, jako jsou změny předpisů, počasí, inovace softwaru a tarify, patří mezi kroky, které manažeři v oblasti dopravy, skladování a distribuce podnikají, aby byli lépe připraveni na řešení problémů. Získání certifikátů a absolvování kurzů v oblasti řízení dodavatelského řetězce a dalších souvisejících oborech je také prospěšné pro procvičování a rozvoj klíčových dovedností v oblasti řešení problémů.
11. Manažeři počítačových a informačních systémů
- Podíl pracovníků, kteří řeší problémy více než jednou denně: 54,0 %
- Zaměstnanost v celé zemi: 485 190 (3,444 na 1 000 pracovních míst)
Manažeři počítačových a informačních systémů jsou odpovědní za plánování a koordinaci činností souvisejících s počítači v rámci své organizace. K efektivnímu výkonu této funkce jsou vyžadovány vysoké úrovně technických znalostí i dovednosti v oblasti řízení lidí.
Mezi povinnosti manažerů počítačových a informačních systémů může patřit řízení všech zaměstnanců organizace, kteří mají vztah k počítačovým systémům, a také konzultace s koncovými uživateli a zainteresovanými stranami s cílem zajistit, aby počítačové plány byly v souladu s cíli organizace.
Držet krok s nejnovějšími výzkumy a technologiemi je důležitým krokem v přípravě na to, abyste se stali lepšími řešiteli problémů jako manažeři počítačových a informačních systémů, abyste byli v obraze ohledně aktuálních osvědčených postupů, když přijde čas učinit nebo poradit s rozhodnutím.
Dalším způsobem, jak zlepšit schopnosti řešení problémů, je pořádat pravidelné schůzky a žádat tým o zpětnou vazbu, aby se zlepšily komunikační dovednosti a zajistilo se, že očekávání a problémy jsou jasně pochopeny a řešeny.
10. Manažeři v oblasti architektury a strojírenství
- Podíl pracovníků, kteří řeší problémy více než jednou denně: 54,6 %
- Zaměstnanost v celé zemi: 187 100 (1,328 na 1 000 pracovních míst)
Podle příručky BLS Occupational Outlook Handbook manažeři v oblasti architektury a strojírenství plánují, řídí a koordinují činnosti v oborech architektury a strojírenství. Mohou například dohlížet na stavební a renovační projekty, vypracovávat a předkládat návrhy projektů a nabídky a dohlížet na nábor zaměstnanců pro týmy zabývající se designem a strojírenstvím.
Manažeři v oblasti architektury a strojírenství musí být schopni efektivně vést a inspirovat své týmy. Musí také přísně dodržovat termíny projektů a prokázat vynikající písemné a ústní komunikační dovednosti, což vše vyžaduje pokročilé schopnosti řešení problémů.
Aby byli lépe připraveni na řešení problémů, účastní se manažeři v oblasti architektury a strojírenství přehlídek designu, kde zkoumají práci jiných profesionálů, využívají možnosti dalšího vzdělávání a využívají příležitosti k získání dalších zkušeností v oboru.
9. Správci vzdělávání K-12
- Podíl pracovníků, kteří řeší problémy více než jednou denně: 54,8 %
- Zaměstnanost v celé zemi: 274 710 (1,95 na 1 000 pracovních míst)
Podle příručky BLS Occupational Outlook Handbook plánují, řídí a koordinují správci školství K-12 akademické, administrativní nebo pomocné činnosti mateřských, základních a středních škol.
Ať už jde o řízení učitelů, pomoc studentům při řešení problémů s učebními osnovami nebo dohled nad zlepšováním vybavení, správci základních škol neustále řeší problémy. A podle studie z roku 2010 se od nich očekává, že budou vytvářet „přesná, rychlá, účinná a přijatelná řešení“ v závislosti na svých vizích „a programech rozvoje školy“.
Účinný školní administrátor musí umět budovat pozitivní vztahy, upřednostňovat kolegy a rodiny a používat strategie k uklidnění konfliktů a stresových situací.
Účast na výzkumných projektech, seminářích a kurzech a členství v profesních vzdělávacích skupinách jsou způsoby, jak se udržet v obraze ohledně nejnovějších nástrojů a trendů v oblasti řešení problémů.
8. Manažeři v oblasti přírodních věd
- Podíl pracovníků, kteří řeší problémy více než jednou denně: 56,4 %
- Celostátní zaměstnanost: 74 760 (0,531 na 1 000 pracovních míst)
Podle příručky BLS Occupational Outlook Handbook se manažeři v oblasti přírodních věd podílejí na dohledu nad prací vědců, včetně chemiků, fyziků a biologů. Tito pracovníci mají na starosti činnosti související s výzkumem a vývojem a koordinují testování, kontrolu kvality a výrobu.
Manažeři v oblasti přírodních věd musí využívat své vysoce rozvinuté výzkumné a vědecké pozorovací schopnosti a využívat schopnosti svých přímých podřízených, aby odhalili odpovědi na složité technické otázky.
Od pracovníků v této funkci se očekává, že budou vykonávat úkoly, jako je vypracovávání strategií a výzkumných projektů, pohovory, najímání a řízení vědců, techniků a podpůrného personálu a administrativní povinnosti.
Vzhledem k tomu, že věda se vyvíjí velmi rychle, musí manažeři v oblasti přírodních věd neustále číst a držet krok s nejnovějšími trendy, aby měli znalosti a nejnovější osvědčené postupy, které mohou uplatnit ve své práci. Účast na veletrzích zdraví, publikování článků a spolupráce s vědeckým mentorem jsou některé ze způsobů, jak manažeři v oblasti přírodních věd rozvíjejí dovednosti a znalosti potřebné k úspěšnému řešení problémů.
7. Vývojáři softwaru
- Podíl pracovníků, kteří řeší problémy více než jednou denně: 58,4 %
- Zaměstnanost v celé zemi: 1 364 180 (9,683 na 1 000 pracovních míst)
Podle příručky BLS Occupational Outlook Handbook mají softwaroví vývojáři na starosti analýzu potřeb uživatelů a navrhování a vývoj softwaru, který tyto potřeby uspokojí. Navrhují všechny části aplikace nebo systému a koordinují jejich vzájemnou spolupráci.
Informatika sama o sobě je studiem řešení problémů, takže schopnosti řešit problémy jsou nedílnou součástí všech aspektů práce softwarového vývojáře. Při navrhování a implementaci kódu, odstraňování problémů a chyb a při přesné a efektivní komunikaci v rámci týmů i mezi nimi jsou softwaroví vývojáři odborníky na řešení problémů.
Softwaroví vývojáři zdokonalují své dovednosti v řešení problémů prostřednictvím pracovních zkušeností, získáváním dalších certifikátů a kvalifikací a udržováním si přehledu o rychlém vývoji v oboru. Mimo své hlavní pracovní povinnosti mohou přispívat kódem do open source projektů, účastnit se kódovacích soutěží a hackathonů nebo dobrovolně věnovat svůj čas neziskovým skupinám zaměřeným na vytváření softwarových řešení občanských problémů, jako je Code for America.
6. Fyzici
- Podíl pracovníků, kteří řeší problémy více než jednou denně: 60,3 %
- Celostátní zaměstnanost: 20 020 (0,142 na 1 000 pracovních míst)
Fyzici jsou vědci, kteří studují interakce hmoty a energie. Ať už se zabývají změnou klimatu, hledáním nových subatomárních částic nebo vymýšlením, jak urychlit kynutí čokoládového dortu, fyzici řeší problémy všude kolem nás.
Od epických úkolů po každodenní činnosti používají fyzici postupné přístupy, aplikují minulá řešení na nové problémy, vytvářejí diagramy postupů a ověřují výsledky.
Fyzici se připravují na řešení problémů tím, že se zabývají základy svého oboru, učí se a praktikují strategie řešení problémů a účastní se odborných organizací. Ve svém volném čase se také mohou zabývat fyzikálními slovními úlohami a hlavolamy a poté sdílet řešení a strategie se svými kolegy.
5. Generální ředitelé
- Podíl pracovníků, kteří řeší problémy více než jednou denně: 61,8 %
- Zaměstnanost v celé zemi: 200 480 (1,423 na 1 000 pracovních míst)
Podle BLS vrcholoví manažeři plánují strategie a politiky, aby zajistili, že organizace splní své cíle, což zahrnuje koordinaci a řízení činností společnosti a organizace.
Uvědomění si rozdílů mezi současným stavem organizace a jejími cíli – a navrhování a implementace řešení, často v reálném čase – je klíčovou součástí role vedoucího pracovníka.
Zavedení struktur pro vývoj nových produktů, překonávání rozpočtových nedostatků, udržování kroku s konkurencí, orientace v předpisech a řízení osobností a kariérního růstu zaměstnanců jsou všechny typy problémů, které musí vedoucí pracovníci řešit.
Vedoucí pracovníci absolvují školicí a rozvojové programy, aby zlepšili své schopnosti v oblasti řešení problémů a řízení. Mohou dobrovolně nabídnout své manažerské zkušenosti neziskové organizaci nebo se stát mentorem pro mladší manažery. Vedoucí pracovníci se účastní konferencí a workshopů a sledují aktuální dění ve svém oboru, aby rozšiřovali své dovednosti, včetně řešení problémů.
4. Zdravotní sestry
- Podíl pracovníků, kteří řeší problémy více než jednou denně: 62,4 %
- Zaměstnanost v celé zemi: 234 690 (1,666 na 1 000 pracovních míst)
Podle BLS sestry diagnostikují a léčí akutní, epizodické nebo chronické nemoci, a to samostatně nebo jako součást zdravotnického týmu, a mohou se zaměřovat na podporu zdraví a prevenci nemocí. Mohou se podílet na objednávání, provádění nebo interpretaci laboratorních vyšetření a rentgenů a mohou předepisovat léky.
Zdravotní sestry jsou povinny uplatňovat své rozmanité znalosti při řešení různých situací během svých směn v neustále se měnícím prostředí. Mohou použít řešení z jedné skupiny pacientů na jinou.
Například jedna zdravotní sestra popsala, jak lék proti bolesti, který pomáhal diabetickým pacientům s neuropatií, pomohl pacientovi po amputaci trpícímu silnými nervovými bolestmi, který nereagoval dobře na tradiční opioidy.
Poskytovatelé zdravotní péče, kteří se drží nejnovějších výzkumných zpráv, dosahují lepších výsledků u pacientů. Zdravotní sestry mohou využít přístup založený na důkazech a aplikovat systematický proces k přezkoumání, analýze a převedení nejnovějších poznatků v oblasti zdravotní péče a vědy do praxe. Školení, konference a sociální média také poskytují další zdroje informací pro zdokonalení dovedností a znalostí.
3. Osobní finanční poradci
- Podíl pracovníků, kteří řeší problémy více než jednou denně: 67,1 %
- Zaměstnanost v celé zemi: 263 030 (1,867 na 1 000 pracovních míst)
Osobní finanční poradci podle BLS posuzují finanční potřeby svých klientů a radí jim v oblasti investičních rozhodnutí, daňových zákonů a pojištění. Pomáhají svým klientům s krátkodobými i dlouhodobými cíli, jako je spoření na studium nebo důchod.
Spoření na důchod v prostředí rostoucích úrokových sazeb, vyrovnávání se s rostoucími náklady na vysokoškolské studium a rozhodování o tom, co udělat s výnosy z prodeje domu, jsou některé z otázek, které mohou nastat u klientů osobního finančního poradce a které vyžadují řešení šitá na míru.
V každém případě osobní finanční poradci definují problémy svých klientů, identifikují příčiny, zkoumají a rozhodují o řešeních a implementují je, podle generálního ředitele společnosti Vesticor Advisors Michaela Sciortina.
Certifikace, jako je certifikovaný finanční plánovač, certifikovaný finanční analytik nebo certifikovaný finanční konzultant, nebo kurzy profesního rozvoje mohou zlepšit tvrdé dovednosti osobních finančních poradců a poskytnout strukturované příležitosti k učení a aplikaci osvědčených strategií řešení problémů.
Účast v pro bono programu prostřednictvím profesní organizace umožňuje poradcům uplatnit své znalosti a pomáhat jednotlivcům, rodinám a komunitám v nouzi, přičemž získávají další příležitosti k řešení nových a naléhavých problémů.
2. Právníci
- Podíl pracovníků, kteří řeší problémy více než jednou denně: 68,1 %
- Celostátní zaměstnanost: 681 010 (4,834 na 1 000 pracovních míst)
Poradenství a zastupování jednotlivců, podniků a vládních agentur v právních otázkách a sporech patří mezi hlavní povinnosti právníků.
Právníci musí zkoumat a analyzovat právní problémy a poskytovat poradenství svým klientům. Hodnotí všechny druhy právních rozhodnutí – například zvažují klady a zápory podání žaloby oproti nabídce mimosoudního vyrovnání v daném případě –, vyjednávají smlouvy a reagují na výzvy k ukončení činnosti. Řešení problémů je pro právnickou profesi tak klíčové, že bylo umístěno na první místo v zprávě Americké advokátní komory o základních dovednostech právníků, ještě před právní analýzou.
Právníci se připravují na řešení problémů tím, že aktivně naslouchají, soustředí se na detaily případu a čtou si o nejnovějších případech a právních strategiích. Specializované workshopy zaměřené na řešení problémů, cvičení, hraní rolí a simulace – někdy organizované prostřednictvím profesních sdružení – jsou dalšími způsoby, jak mohou právníci rozvíjet své dovednosti.
1. Podiatři
- Podíl pracovníků, kteří řeší problémy více než jednou denně: 85,5 %
- Zaměstnanost v celé zemi: 8 840 (0,063 na 1 000 pracovních míst)
Podiatři poskytují lékařskou a chirurgickou péči lidem s problémy s chodidly, kotníky a dolními končetinami, podle příručky BLS Occupational Outlook Handbook.
Pacienti přicházejí ke svým podiatrům s problémy, jako jsou bolesti paty, vbočené palce, zarostlé nehty a potíže s chůzí. Podiatři vyslechnou a diagnostikují problém a předepíší řešení podle potřeby, například ortopedické vložky, léčivé krémy nebo fyzioterapii.
Podiatři zdokonalují své schopnosti řešení problémů tím, že praktikují a učí se nové a osvědčené metodiky diagnostiky a účastní se školení a konferencí. Pravidelně také cvičí a žádají pacienty a kolegy o zpětnou vazbu, aby mohli zdokonalovat své techniky a zlepšovat výsledky léčby pacientů.
Hostující autor: Ben Popken