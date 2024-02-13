10 bezplatných šablon obchodních plánů ve formátech Word, Excel a ClickUp

Proměnit svou vizi v jasný a soudržný podnikatelský plán může být matoucí a náročné.
Hodiny brainstormingu a pohled na prázdnou stránku mohou vyvolat více otázek než odpovědí. Pokrýváte vše? Co kam patří? Jak zajistit, aby každá část byla důkladná, ale stručná?
Pokud vás tyto otázky nenechávají spát a brzdí váš pokrok, vězte, že v tom nejste sami. Proto jsme sestavili 10 nejlepších šablon obchodních plánů v programech Word, Excel a ClickUp, které vám poskytnou odpovědi, jasnost a strukturovaný rámec pro práci. Takto si můžete být jisti, že zachytíte všechny relevantní informace, aniž byste ztráceli čas.
A to nejlepší? Plánování podnikání už nebude taková otrava, ale spíš zábava.
Co je to šablona obchodního plánu?
Šablona obchodního plánu je strukturovaný rámec pro podnikatele a vedoucí pracovníky, kteří chtějí vytvořit obchodní plány. Obsahuje předem připravené sekce a nadpisy, které pokrývají klíčové prvky, jako je shrnutí, přehled podnikání, cílová skupina zákazníků, jedinečná hodnotová nabídka, marketingové plány a finanční výkazy.
Co dělá šablonu obchodního plánu dobrou?
Dobrá šablona obchodního plánu pomáhá s důkladným plánováním, jasnou dokumentací a praktickou realizací. Zde je několik tipů, na co se zaměřit:
- Komplexní struktura: Dobrá šablona obsahuje všechny relevantní části pro nastínění obchodní strategie, jako je shrnutí, průzkum a analýza trhu a finanční prognózy.
- Přehlednost a vodítko: Dobrá šablona je snadno srozumitelná. Obsahuje stručné pokyny nebo nápovědy pro každou část, které vám pomohou hlouběji se zamyslet nad vaším podnikáním a zajistí, že nevynecháte žádné důležité detaily.
- Čistý design: Estetika je důležitá. Vyberte si šablonu, která je nejen funkční, ale také profesionálně navržená. Tím zajistíte, že váš plán bude prezentovatelný pro zainteresované strany, partnery a potenciální investory.
- Flexibilita: Vaše šablona by měla snadno umožňovat změny bez potíží, jako je přidávání nebo odebírání sekcí, změna obsahu a stylu a přeskupování částí ?️
Šablona poskytuje strukturu, ale teprve informace, které do ní vložíte, ji oživí. Tyto tipy vám pomohou vybrat šablonu, která odpovídá vašim obchodním potřebám a jasně prezentuje vaši vizi.
10 šablon obchodních plánů, které můžete použít
Příprava na obchodní úspěch v roce 2024 (a dále) vyžaduje komplexní a organizovaný obchodní plán. Vybrali jsme ty nejlepší šablony, které vám pomohou vést váš tým, přilákat investory a zajistit financování. Podívejme se na ně.
1. Šablona obchodního plánu ClickUp
Pokud chcete nahradit tradiční dokument obchodního plánu, pak je šablona obchodního plánu ClickUp právě pro vás!
Tato jednostránková šablona obchodního plánu, navržená v ClickUp Docs, je přehledně rozdělena do následujících sekcí:
- Popis společnosti: Přehled, poslání, vize a tým
- Analýza trhu: Problém, řešení, cílový trh, konkurence a konkurenční výhoda
- Prodejní a marketingová strategie: Produkty/služby a marketingové kanály
- Provozní plán: Umístění a zařízení, vybavení a nástroje, pracovní síla a finanční prognózy
- Milníky a metriky: Cíle a KPI
Šablonu přizpůsobte logem vaší společnosti a kontaktními údaji a snadno přecházejte mezi jednotlivými sekcemi pomocí rozbalovacího obsahu. Mini nápovědy pod každou sekcí vám poradí, co zahrnout, a nabídnou návrhy, jak data prezentovat (např. odrážky, obrázky, grafy a tabulky).
Dokument můžete sdílet s kýmkoli prostřednictvím URL a spolupracovat v reálném čase. A když je podnikatelský plán hotový, máte možnost jej vytisknout nebo exportovat do formátu PDF, HTML nebo Markdown.
Ale to není vše. Tato šablona je vybavena základními a podnikovými funkcemi pro řízení projektů, které zefektivňují proces vytváření obchodního plánu. Zobrazení seznamu témat obsahuje seznam všech různých sekcí a podsekcí šablony a umožňuje vám přiřadit je členovi týmu, nastavit termín splnění a připojit relevantní dokumenty a odkazy.
Přepněte z pohledu Seznam na pohled Tabule, abyste mohli sledovat a aktualizovat stav úkolů podle následujících kategorií: K provedení, Probíhá, Vyžaduje revizi a Dokončeno.
Tato šablona je komplexní sadou nástrojů pro dokumentaci různých částí vašeho podnikatelského plánu a zefektivnění procesu jeho tvorby, aby byl dokončen včas. ?️
2. Šablona obchodního plánu ClickUp
Pokud hledáte nástroj pro zahájení nebo aktualizaci svého prodejního plánu, šablona prodejního plánu ClickUp je pro vás to pravé. Tato šablona prodejního plánu obsahuje souhrnný seznam projektů s úkoly, které vám pomohou vytvořit komplexní a efektivní prodejní strategii. Mezi tyto úkoly patří například:
- Stanovte prodejní cíle a záměry
- Návrh prohlášení o pozici
- Proveďte analýzu konkurence
- Návrh ideálního profilu zákazníka
- Vytvořte strategii pro generování potenciálních zákazníků
Přiřaďte každý úkol konkrétní osobě nebo týmu, nastavte úrovně priority a přidejte termíny splnění. Určete, do které části obchodního plánu každý úkol patří (např. shrnutí, cíle tržeb, struktura týmu atd.), typ výstupu (např. dokument, úkol nebo schůzka) a stav schválení (např. čeká na schválení, vyžaduje revizi, schváleno).
A ve stylu ClickUp můžete přepínat mezi několika zobrazeními: Seznam pro seznam všech úkolů, Tabule pro vizuální správu úkolů, Časová osa pro přehled o délce trvání úkolů a Gantt pro zobrazení závislostí úkolů.
Tato jednoduchá šablona obchodního plánu je ideální pro jakýkoli typ podnikání, který chce vytvořit úspěšnou prodejní strategii, zároveň vyjasnit role týmu a udržet úkoly organizované. ✨
3. Šablona akčního plánu pro rozvoj podnikání ClickUp
Uvažujete o rozšíření působnosti a činnosti své firmy, ale nevíte, kde a jak začít? Bezpochyby to může být náročné – potřebujete jasnou vizi, měřitelné cíle a realizovatelný plán, za kterým se může postavit každý člen vašeho týmu.
Naštěstí je šablona akčního plánu pro rozvoj podnikání od ClickUp navržena tak, aby pomocí automatizace zjednodušila tento proces, takže každý krok směrem k růstu vašeho podnikání je jasný, sledovatelný a proveditelný.
Začněte tím, že zhodnotíte svou současnou situaci a rozhodnete se pro svůj hlavní cíl růstu. Chcete zvýšit tržby, proniknout na nové trhy nebo zavést nové produkty nebo služby? S pomocí nástrojů ClickUp Whiteboards nebo Docs můžete s týmem brainstormovat a spolupracovat na tomto rozhodnutí.
Nastavte a sledujte své krátkodobé a dlouhodobé cíle růstu pomocí nástroje Goals od ClickUp, rozdělte je na menší cíle a přiřaďte je členům týmu spolu s termíny splnění. Přidejte tyto cíle do nového panelu ClickUp Dashboard, abyste mohli sledovat pokrok v reálném čase a oslavovat malé úspěchy. ?
Ať už jste začínající nebo malý podnikatel, který se snaží dosáhnout dalšího významného milníku, nebo zavedená firma, která hledá nové příležitosti, tato šablona zajistí, že váš tým bude koordinovaný, zapojený a informovaný v každé fázi procesu.
📮 ClickUp Insight: 78 % respondentů našeho průzkumu vytváří podrobné plány jako součást procesu stanovování cílů. Překvapivých 50 % však tyto plány nesleduje pomocí specializovaných nástrojů. 👀
S ClickUpem můžete hladce převést cíle na proveditelné úkoly, které můžete postupně plnit. Navíc naše dashboardy bez nutnosti programování poskytují jasné vizuální znázornění vašeho pokroku, ukazují vaše výsledky a dávají vám větší kontrolu a přehled nad vaší prací. Protože „doufat v to nejlepší“ není spolehlivá strategie.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp tvrdí, že zvládnou o ~10 % více práce, aniž by se vyčerpali.
4. Šablona obchodního plánu ClickUp
Šablona obchodního plánu ClickUp je ideální pro mapování hlavních strategií a iniciativ v oblastech, jako je růst tržeb, povědomí o značce, zapojení komunity a spokojenost zákazníků.
Pomocí zobrazení Seznamu vyplňte úkoly v rámci každé iniciativy. Pomocí vlastních polí můžete zaznamenat, do které obchodní kategorie (např. Produkt, Provoz, Prodej a marketing atd.) úkoly spadají a na které čtvrtletí jsou naplánovány. Můžete také propojit relevantní dokumenty a zdroje a vyhodnotit úkoly podle náročnosti a dopadu, abyste zajistili, že nejdůležitější úkoly dostanou pozornost, kterou si zaslouží. ?
V závislosti na vašem zaměření nabízí tato šablona různé pohledy, které zobrazují přesně to, co potřebujete. Například pohled „Všechny iniciativy za čtvrtletí“ vám umožňuje soustředit se na to, co vás čeká, protože zobrazuje úkoly, které je třeba dokončit v daném čtvrtletí. To zajišťuje včasné provedení a pomáhá efektivně sladit zdroje v krátkodobém horizontu.
Tato šablona je ideální pro vedoucí pracovníky a manažerské týmy, které potřebují koordinovat více krátkodobých a dlouhodobých iniciativ a obchodních strategií.
5. Šablona plánu kontinuity podnikání ClickUp
V podnikání mohou kdykoli nastat neočekávané hrozby pro provoz. Ať už se jedná o ekonomické turbulence, globální zdravotní krizi nebo přerušení dodavatelského řetězce, každá společnost musí být připravena. Šablona plánu kontinuity podnikání ClickUp vám umožní proaktivně se připravit na tyto nepředvídané výzvy.
Šablona rozděluje úkoly do tří hlavních kategorií:
- Priority: Úkoly, které vyžadují okamžitou pozornost
- Kontinuita pokrytí: Úkoly, které musí pokračovat i přes výzvy
- Základní zásady: Zdroje a protokoly pro zajištění hladkého chodu
Zobrazení tabule usnadňuje vizualizaci všech úkolů v jednotlivých kategoriích. Seznam priorit třídí úkoly podle těch, které jsou po termínu, těch, které jsou na spadnutí, a těch, které mají termín později.
V nejistých dobách je nejlepší strategií být připraven. Tato šablona pomůže vaší firmě nejen přežít, ale i prosperovat v náročných situacích a udržet spokojenost vašich zákazníků, zaměstnanců a investorů. ?
6. Šablona podnikatelského plánu ClickUp Lean
Chcete svůj podnikatelský plán realizovat „štíhlým“ způsobem? Využijte šablonu štíhlého podnikatelského plánu od ClickUp. Je navržena tak, aby vám pomohla optimalizovat využití zdrojů a omezit zbytečné kroky, čímž dosáhnete lepších výsledků s menším úsilím.
V zobrazení Seznam shrnutí plánu uveďte všechny úkoly, které je třeba splnit. Přidejte konkrétní podrobnosti, jako kdo daný úkol provádí, kdy je termín jeho splnění a do které části Business Model Canvas (BMC) spadá. Zobrazení Podle priority třídí tento seznam podle priorit, jako jsou Naléhavé, Vysoké, Normální a Nízké. Díky tomu je snadné najít nejdůležitější úkoly a vyřídit je jako první.
Navíc vám zobrazení Board poskytuje přehled o postupu úkolů od začátku do konce. A zobrazení BMC tyto úkoly přeskupuje na základě různých komponent BMC.
Každý úkol lze dále rozdělit na dílčí úkoly a několik kontrolních seznamů, aby bylo zajištěno provedení všech souvisejících akcí. ✔️
Tato šablona je neocenitelným zdrojem pro start-upy a velké podniky, které chtějí maximalizovat efektivitu procesů a výsledky racionálním a nákladově efektivním způsobem.
7. Šablona akčního plánu pro malé podniky ClickUp
Šablona akčního plánu pro malé podniky od ClickUp je šitá na míru malým podnikům, které chtějí proměnit své podnikatelské nápady a cíle v konkrétní kroky a nakonec i v realitu.
Poskytuje jednoduchý a přehledný rámec pro vytváření, přiřazování, stanovování priorit a sledování úkolů. A v konečném důsledku zajišťuje, že cíle nejsou jen stanoveny, ale také dosaženy. Prostřednictvím nativního dashboardu a funkcí pro stanovování cílů můžete sledovat průběh úkolů a to, jak vás přibližují k dosažení vašich cílů.
Díky robustním komunikačním funkcím ClickUp, jako je chat, komentáře a @zmínky, je snadné sjednotit všechny členy týmu a rychle řešit otázky nebo připomínky.
Pomocí této šablony akčního plánu dosáhnete svých obchodních cílů zefektivněním interních procesů a sladěním úsilí týmu.
8. Šablona strategického obchodního plánu ClickUp
Pro větší firmy a rozšiřující se podniky může být náročné zajistit, aby různé oddělení spolupracovaly na dosažení velkého cíle. Šablona strategického obchodního plánu ClickUp vám to usnadní tím, že vám poskytne jasný plán, který můžete následovat.
Tato šablona je zabalena ve složce a rozdělena do různých seznamů pro každé oddělení ve vaší firmě, jako je prodej, produkt, marketing a podpora. Tímto způsobem se každý tým může soustředit na své úkoly a zároveň společně přispívat k dosažení většího cíle.
Pro členy týmu je k dispozici několik možností zobrazení. Mezi ně patří:
- Tabule pokroku: Zobrazte úkoly, které jsou na dobré cestě, úkoly, které jsou ohroženy, a úkoly, které jsou pozadu.
- Ganttův diagram: Získejte přehled o časových harmonogramech a závislostech projektu.
- Zobrazení týmu: Podívejte se, na čem každý člen týmu pracuje, abyste mohli vyvážit pracovní zátěž a dosáhnout maximální produktivity.
Ačkoli se tato šablona může zpočátku zdát složitá, průvodce pro začátečníky nabízí podrobný návod, který vám pomůže se v ní snadno orientovat. A stejně jako všechny šablony ClickUp ji můžete snadno přizpůsobit potřebám a preferencím vaší firmy.
9. Šablona obchodního plánu Microsoft Word od společnosti Microsoft
20stránková šablona tradičního obchodního plánu od společnosti Microsoft zjednodušuje proces přípravy komplexních obchodních plánů. Skládá se z různých částí, včetně:
- Shrnutí: Hlavní body, cíle, poslání a klíče k úspěchu
- Popis podnikání: Vlastnictví a právní struktura společnosti, provozní doba, produkty a služby, dodavatelé, finanční plány atd.
- Marketing: Analýza trhu, segmentace trhu, konkurence a cenová politika
- Příloha: Počáteční náklady, výkazy peněžních toků, výkazy zisků a ztrát, prognózy tržeb, milníky, analýza rentability atd.
Obsah usnadňuje přechod mezi jednotlivými částmi dokumentu. A zástupné symboly textu pod každou částí poskytují jasné informace o konkrétních požadovaných detailech, což usnadňuje proces uživatelům, kteří nemusí být obeznámeni s určitou obchodní terminologií.
10. Šablona obchodního plánu v Excelu od Vertex42
Žádný přehled obchodních šablon není kompletní bez šablony Excel. Tato šablona obchodního plánu vám umožní pracovat na finančních údajích vaší firmy v Excelu. Obsahuje přizpůsobitelné tabulky, vzorce a grafy, které vám pomohou zkontrolovat následující oblasti:
- Zvýrazněte grafy
- Analýza trhu
- Milníky
- Počáteční aktiva a výdaje
- Prognózy prodeje
- Zisk a ztráta
- Rozvaha
- Prognózy cash flow
- Rozpočet
- Analýza bodu zvratu
Tato šablona Excelu je obzvláště užitečná, pokud chcete vytvořit přehlednou a vizuálně atraktivní finanční část svého podnikatelského plánu – což je zásadní prvek pro přilákání investorů a věřitelů. Pokud však nejste obeznámeni s finančním plánováním podnikání a používáním Excelu, může být používání této šablony poměrně náročné.
Vyzkoušejte bezplatnou šablonu obchodního plánu v ClickUp
Zahájení a provozování úspěšného podnikání vyžaduje dobře promyšlený a pečlivě vypracovaný podnikatelský plán. Proces plánování podnikání však nemusí být složitý, nudný ani časově náročný. Využijte některý z výše uvedených 10 bezplatných formátů podnikatelského plánu, abyste tento proces zjednodušili a urychlili.
Šablony ClickUp nabízejí více než jen pevný základ pro vytvoření vašich podnikatelských plánů. Obsahují rozsáhlé funkce pro řízení projektů, které vám pomohou proměnit vaši vizi v realitu. A to není vše – knihovna šablon ClickUp nabízí více než 1 000 dalších šablon, které vám pomohou spravovat různé aspekty vašeho podnikání, od rozhodování přes vývoj produktů až po správu zdrojů.
Zaregistrujte se ještě dnes do programu ClickUp Free Forever Plan a urychlete růst svého podnikání!