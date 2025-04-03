10 bezplatných šablon prodejních plánů ve formátech Word, Excel a ClickUp

Každý prodejní tým chce získat více potenciálních zákazníků a uzavřít více obchodů. Ale jak toho dosáhnout? Samozřejmě pomocí solidního prodejního plánu!
Prodejní plán dává vašemu týmu možnost soustředit se na vaše cíle a zároveň podnikat pouze kroky nezbytné k jejich dosažení. Obsahuje vše, co potřebujete k úspěchu, což znamená, že se často jedná o komplexního průvodce – a to vyžaduje čas.
A hádáme, že už máte málo času. ⏲️
Naštěstí nemusí být vytvoření plánu složité – se správnou šablonou můžete tento proces zjednodušit.
Proto s vámi sdílíme tento seznam nejlepších šablon prodejních plánů. Tyto šablony prodejních strategií jsou nejen zcela zdarma, ale také vám ušetří čas, takže můžete začít uzavírat obchody rychleji. ⚡
Co je prodejní plán a proč ho vytvořit?
Prodejní plán je vaším návodem, jak efektivně prodávat. Přistupujte k němu stejně jako k obchodnímu plánu, který určuje strategii vaší společnosti, nebo k marketingovému plánu, který stanoví, jak najít, oslovit a obsloužit vaše ideální zákazníky.
Dobrý prodejní plán stanoví vaše prodejní cíle, záměry a prodejní aktivity. Zohledňuje vaši cílovou skupinu, značku, produkty, služby a potřeby a zahrnuje prodejní taktiky a strategie, které použijete k uzavření obchodů, stejně jako metriky, které použijete k měření úspěchu.
Váš prodejní plán je praktický plán, který stanoví, kdo je za co zodpovědný, jaké zdroje budete potřebovat a jaké jsou vaše celkové cíle. Bez něj se váš prodejní tým bude cítit ztracený a bude mít potíže s navázáním kontaktu se zákazníky.
Díky strategickému prodejnímu plánu však vedoucí prodeje a celý tým budou přesně vědět, čeho se snažíte dosáhnout a jaké kroky jsou k tomu nutné. 📚
Jak vybrat nejlepší šablonu prodejního plánu
Existuje mnoho různých šablon prodejních plánů. Některé jsou určeny pro konkrétní cílovou skupinu, jiné jsou obecnější a snáze přizpůsobitelné. Jak poznáte, která šablona je pro vás ta pravá?
Pokud uvažujete o použití šablony prodejního plánu, zvažte následující:
- Snadné použití: Je šablona snadno použitelná? Budou ji všichni členové týmu a všichni, kdo se podílejí na plánování prodeje, plně rozumět?
- Přizpůsobení: Mohu šablonu přizpůsobit tak, aby odpovídala mým prodejním cílům?
- Spolupráce v oblasti prodeje: Může můj prodejní tým pracovat na této šabloně společně?
- Integrace: Když vytvořím prodejní plán, mohu tuto šablonu integrovat s dalšími aspekty mého prodejního procesu nebo pracovního postupu, jako je například správa úkolů?
- Umělá inteligence: Mohu k vyplnění šablony použít vestavěný nástroj pro psaní nebo copywriting založený na umělé inteligenci? Existují funkce pro automatizaci prodeje, které tento proces urychlují?
- Platforma: Pro kterou prodejní aplikaci je tato šablona určena? Mám ji již k dispozici, nebo bych do ní měl investovat? Jaká je cena?
Položením si těchto otázek zjistíte, jaké jsou vaše potřeby, a poté si můžete vybrat vhodnou šablonu.
10 bezplatných šablon prodejních plánů ve formátech Word, Excel a ClickUp
Nyní, když máte lepší představu o tom, co hledáte, pojďme se podívat, co je k dispozici. Prohlédněte si náš pečlivě vybraný výběr nejlepších šablon prodejních plánů, které jsou dnes k dispozici pro Microsoft Word a nástroje pro podporu prodeje, jako je ClickUp.
1. Šablona prodejního plánu ClickUp
Chytré prodejní týmy používají prodejní plán k naplánování své cesty k úspěchu. Nejlepší prodejní týmy používají šablonu prodejního plánu od ClickUp, aby zjednodušily proces a zajistily, že nic nevynechají.
Tato šablona obsahuje veškerou strukturu, kterou potřebujete k vytvoření komplexního prodejního plánu, který přinese výsledky. Pomocí této šablony můžete stanovit SMART (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené) obchodní cíle, naplánovat strategie a taktiky a uspořádat všechny své prodejní nápady na jednom místě.
Šablona ve formě seznamu je rozdělena do sekcí, které pokrývají vše od shrnutí až po konkrétní taktiky a strategie. Pod tímto seznamem můžete uspořádat úkoly a podúkoly a na první pohled vidět pokrok. Zobrazte názvy úkolů, termíny, odpovědné osoby, stav schválení a vizuální ukazatel pokroku.
Tuto šablonu použijte, pokud chcete konsolidovat všechny své prodejní úkoly a iniciativy na jednom místě. Přidejte své prodejní úkoly a taktiky, poté označte členy týmu, abyste mohli sledovat, co se děje, a zajistit, že všichni plní své povinnosti. ✅
2. Šablona prodejního a marketingového plánu ClickUp
Ačkoli prodejní a marketingové týmy často pracují nezávisle, někdy je užitečné spolupracovat na společných cílech. S šablonou prodejního a marketingového plánu od ClickUp můžete organizovat a řídit své prodeje a operace z jednoho místa.
Naše šablona pro spolupráci usnadňuje stanovení prodejních a marketingových cílů, vizualizaci úkolů, spolupráci na prodejních a marketingových kampaních a sledování výsledků v reálném čase. Zobrazte stav svých prodejních a marketingových projektů, upravte své plány a sledujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) – vše z jednoho místa.
Tato šablona prodejního a marketingového plánu vám umožňuje rozdělit úkoly do jednotlivých sekcí. Příklady v šabloně zahrnují cíle v oblasti výnosů, analýzu konkurence a akční položky, ale můžete je přizpůsobit tak, aby přesně odpovídaly vašim potřebám.
Prohlédněte si úkoly v těchto kategoriích a na první pohled zjistíte, zda existují nějaké překážky při splnění úkolu a kdo za něj odpovídá.
Přidejte si tuto šablonu do své sbírky, pokud chcete lépe spolupracovat se svým marketingovým týmem, zejména při přípravě podkladů pro obchodní hovory nebo propagační programy. 📞
3. Šablona průvodce prodejní strategií ClickUp
Než začnete plánovat své prodejní taktiky, musíte nejprve určit své celkové cíle. Šablona průvodce prodejní strategií od ClickUp je vaším základním zdrojem informací pro určení vašeho přístupu.
Tato šablona prodejního procesu vysvětluje výhody dobře definovaného přístupu a poskytuje vám centrální místo pro vytváření, kontrolu a ukládání vašich vlastních plánů. Všichni členové vašeho týmu pak mají přístup k vaší příručce prodejní strategie, která jim pomůže pochopit, co mají dělat při vyhledávání potenciálních zákazníků a uzavírání obchodů.
Naše šablona pro prodejní cíle a strategický průvodce je k dispozici ve formátu dokumentu. Některé sekce a nadpisy vám umožňují rozdělit průvodce do různých oblastí, což usnadňuje jeho čtení a porozumění.
Pomocí pokynů vyplňte podrobnosti svého strategického průvodce, jako je cílový trh, prodejní strategie a způsob sledování pokroku.
Pomocí této šablony průvodce prodejní strategií vytvořte zdroj informací pro svůj tým. Ať je to jediné místo, kde vaši obchodní zástupci najdou vše, co potřebují vědět k realizaci efektivního prodejního plánu. 📝
4. Šablona prodejního procesu ClickUp
Prodejní strategie jsou nezbytností pro každý skvělý prodejní tým, ale kromě toho potřebujete také způsob, jak zaznamenávat a sledovat konkrétní úkoly nebo iniciativy. Právě v tom vám pomůže šablona prodejního procesu od ClickUp, ať už potřebujete vizuální přehled o prognózách prodeje nebo o svých konkrétních prodejních cílech.
Tato šablona prodejního procesu vám poskytuje jedno místo, kde můžete ukládat všechny své denní úkoly související s prodejem. S touto šablonou je snadné pracovat na dosažení vašich prodejních cílů, sledovat potenciální zákazníky, naplánovat každý krok prodejního procesu a organizovat všechny své úkoly na jednom místě.
Můžete zobrazit název úkolu, přidělenou osobu, stav, termín, úroveň složitosti, datum zahájení a oddělení – nebo si přizpůsobit prostředí pomocí vlastních polí.
5. Šablona prodejních KPI ClickUp
S pomocí šablony prodejních KPI od ClickUp můžete vy a váš tým vytvářet a spravovat cíle související s vašimi prodejními iniciativami. Okamžitě uvidíte, co je v procesu a kdy je termín splnění, spolu s úrovní dopadu úkolu.
Díky tomu můžete identifikovat úkoly s vysokou prioritou, na které se zaměřit, a rychle reagovat, pokud se objeví překážka.
Tato šablona KPI prodeje obsahuje:
- Vlastní stavy: Vytvářejte úkoly s vlastními stavy, jako jsou Otevřeno a Dokončeno, abyste mohli sledovat pokrok každého KPI.
- Vlastní pole: Využijte 15 různých vlastních atributů, jako jsou pokusy o upselling, hodnota nabídek, náklady na produkt, počet nabídek podle jednotky, tržby z opakovaných prodejů, abyste uložili důležité informace o KPI a snadno vizualizovali údaje o výkonu.
- Vlastní zobrazení: Otevřete 4 různá zobrazení v různých konfiguracích ClickUp, jako jsou týdenní zpráva, měsíční zpráva, přehled příjmů za měsíc a průvodce pro začátečníky, aby byly všechny informace snadno přístupné a přehledně uspořádané.
- Řízení projektů: Vylepšete sledování KPI pomocí značek, varování o závislostech, e-mailů a dalších funkcí.
Tato šablona vám nabízí jednoduchý způsob, jak zjistit, které úkoly jsou dokončené nebo v procesu, takže můžete sledovat pokrok svého projektu a překonat své KPI prodeje. 📈
6. Šablona prodejní strategie ClickUp B2B
Ačkoli v dnešní době není velký rozdíl v tom, jak prodáváme zákazníkům v oblasti business-to-business (B2B) nebo business-to-consumer (B2C), je stále užitečné mít konkrétní šablony pro specifické potřeby. Pokud se zabýváte prodejem v oblasti B2B, potřebujete šablonu B2B Sales Strategy Template od ClickUp.
Stejně jako naše první šablona prodejního plánu vám i tato šablona poskytuje prostor pro sdělení vašich prodejních cílů a cílů v oblasti výnosů, ale zavádí také další oblasti, jako je průzkum trhu, analýza zainteresovaných stran, vztahy se zákazníky, profil kupujícího a problémy zákazníků.
Tato šablona ve formátu dokumentu je vysoce přizpůsobitelná, takže ji můžete přizpůsobit stylu vaší značky a prodejnímu přístupu. Vyplňte jednotlivé sekce a pomocí dodaných pokynů dokončete dokument s B2B prodejní strategií ještě rychleji.
Přidejte si tuto šablonu do své sbírky, pokud pracujete v oblasti B2B prodeje a chcete k tomuto procesu přistupovat organizovanějším způsobem. Pomocí šablony vytvořte silnou prodejní strategii a poté ji sdílejte s ostatními členy svého prodejního týmu, aby věděli, jak dosáhnout vašich prodejních a firemních cílů. 🎯
7. Šablona prodejních hovorů ClickUp
Šablona prodejních hovorů ClickUp je navržena tak, aby zefektivnila prodejní proces, od sledování kontaktů a hovorů až po správu prodejních příležitostí.
Šablona obsahuje vlastní stavy pro vytváření jedinečných pracovních postupů, které zajišťují, že každý hovor a interakce s klientem jsou zaznamenány. Poskytuje také snadno použitelný CRM systém pro správu a sledování potenciálních zákazníků, vizualizaci prodejních příležitostí v prodejním trychtýři a organizaci všech kontaktů.
Díky dalším funkcím, jako je šablona SOP pro prodejní telefonáty, mohou obchodní profesionálové posílit své týmy, aby každý hovor byl efektivní a uzavřelo se více obchodů. Šablona prodejních hovorů ClickUp je univerzálním řešením pro prodejní týmy, které pomáhá ve všem od každodenních hovorů až po dlouhodobé prognózy prodeje.
8. Šablona prodejního plánu ve formátu Word od Business News Daily
Jsme velkými zastánci používání ClickUp jako místa, kde můžete ukládat vše, co se týká vašeho prodejního workflow, ale pokud jste omezeni na používání Microsoft Word nebo Google Docs, pak je tato šablona skvělou volbou.
Tato šablona obchodního plánu obsahuje sekce pro shrnutí, poslání, cílové zákazníky, prodejní cíle, měřítka a další. Každá sekce obsahuje užitečné pokyny, které vám pomohou při vyplňování nového obchodního plánu.
Tuto šablonu použijte, pokud jste vázáni na používání aplikace Microsoft Word a chcete komplexního průvodce, jak vytvořit vlastní prodejní plán nebo prodejní strategii. 📄
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování akčních položek, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
9. Šablona prodejního plánu ve formátu Word od TemplateLab
Pokud chcete bezplatnou šablonu prodejního plánu nebo si chcete vybrat z řady možností, tato kolekce šablon Word od TemplateLab je k tomu ideálním místem.
K dispozici je široká škála možností, včetně plánů prodejního procesu, plánů generování potenciálních zákazníků, akčních plánů prodeje a šablon prodejních zpráv. Každá šablona je kompatibilní s aplikací Microsoft Word a můžete ji přizpůsobit tak, aby odpovídala vaší značce nebo vašim prodejním cílům.
Tento zdroj využijte, pokud dáváte přednost přehledu šablon na jedné stránce nebo pokud si nejste jisti, co přesně hledáte, dokud to neuvidíte. Můžete snadno nastavit své prodejní cíle a kroky potřebné k jejich dosažení. 📃
Úspěšné prodejní strategie musí být integrovány s ostatními týmy, například s marketingovým oddělením, aby byly vaše prodejní cíle jasné a pokud možno v souladu s celkovou marketingovou strategií. Vyberte si konkrétní prodejní cíle, stanovte cíle v oblasti tržeb a vše podrobně popište pomocí těchto šablon pro plánování prodeje a prodejní procesy ve formátu Word.
10. Šablona prodejního plánu v Excelu od Spreadsheet.com
Šablona prodejního plánu v Excelu od Spreadsheet.com je komplexní a uživatelsky přívětivý nástroj navržený tak, aby pomáhal firmám při vývoji efektivních prodejních strategií a řízení jejich prodejních aktivit.
Tato šablona byla vytvořena s cílem poskytnout strukturovaný rámec pro plánování prodeje, který organizacím umožní stanovit jasné cíle, sledovat výkonnost a optimalizovat jejich prodejní procesy.
Typy prodejních strategií
Je důležité si uvědomit, že neexistuje jediná „nejlepší“ strategie, která by fungovala pro každou firmu nebo každý prodejní tým. Vše závisí na vašich obchodních cílech, povaze vašeho produktu nebo služby, demografii vaší cílové skupiny a různých dalších faktorech. Zde je přehled nejběžnějších typů prodejních strategií, které můžete zvážit začlenit do svého prodejního plánu:
Prodej řešení: Tato strategie zahrnuje identifikaci problému, se kterým se potýká váš potenciální zákazník, a positioning vašeho produktu nebo služby jako nejlepšího řešení. To vyžaduje hluboké pochopení problémů vašich zákazníků a toho, jak vaše nabídky mohou tyto problémy řešit.
Prodej založený na hodnotě: Prodej založený na hodnotě je strategie často používaná v B2B prodeji, kde se zaměřuje na sdělování celkové hodnoty, kterou produkt nebo služba přináší podnikání zákazníka. Zahrnuje demonstraci toho, jak se vlastnosti a výhody promítají do významné návratnosti investic, úspor nebo zvýšení produktivity pro vašeho zákazníka.
Sociální prodej: S rozšířením sociálních médií v dnešním obchodním prostředí se sociální prodej stal velmi účinným. Zahrnuje využití sociálních sítí, jako jsou LinkedIn, Twitter nebo Facebook, k vyhledávání potenciálních zákazníků a navazování kontaktů s nimi. Poskytováním užitečného obsahu, odpovídáním na otázky a zapojováním se do konverzací mohou prodejci budovat vztahy a generovat potenciální zákazníky.
Inbound Selling: Inbound Selling klade zákazníka na první místo. Jedná se o prodejní metodiku, která se zaměřuje na personalizaci prodejního zážitku na základě toho, kde se kupující nachází ve své cestě. Tato strategie sladí prodejní úsilí s potřebami kupujícího, aby poskytla řešení, která nejlépe vyhovují jeho individuálním výzvám.
Konzultativní prodej: Tato strategie spočívá v tom, že se chováte jako důvěryhodný poradce potenciálních zákazníků. Zaměřujete se na budování vztahů, porozumění potřebám a problémům zákazníka a následné doporučení řešení. Jde spíše o dialog než o prodejní argumenty.
Prodej založený na účtech: Prodej založený na účtech je strategický přístup, který zachází s jednotlivými účty jako s samostatnými trhy. Zahrnuje vytváření personalizovaných nákupních zkušeností, které vyhovují jedinečným potřebám a výzvám účtů s vysokou hodnotou.
Každá z těchto prodejních strategií může zvýšit efektivitu a účinnost vašeho prodejního procesu. Klíčem k úspěchu je však pochopení a výběr strategie, která nejlépe odpovídá vašemu obchodnímu modelu a zákaznické základně. Poté ji začleňte do svého prodejního plánu a podpořte ji správnou šablonou prodejního plánu.
Tipy a strategie pro plánování prodeje
Plánování je klíčovým aspektem úspěšné prodejní strategie. Zde je několik cenných tipů a strategií, které vám pomohou zlepšit proces plánování prodeje:
1. Stanovte si jasné cíle: Jasně definujte, čeho chcete dosáhnout. Vaše cíle jsou vaším vodítkem a udávají směr vašemu plánování prodeje. Tyto cíle by měly být v souladu s širšími obchodními cíli.
2. Poznejte své publikum: Proveďte rozsáhlý průzkum svého cílového publika. Poznejte jeho potřeby, přání a slabá místa. Čím více budete vědět o svých potenciálních zákaznících, tím lépe budete schopni efektivně positionovat svůj produkt nebo službu.
3. Implementujte cíle SMART: Váš prodejní plán by měl být založen na cílech SMART (konkrétních, měřitelných, dosažitelných, relevantních a časově ohraničených). Tímto způsobem budou vaše cíle jasné, realistické a sledovatelné.
4. Buďte informováni o tržních trendech: Obchodní prostředí se neustále mění. Buďte informováni o nejnovějších trendech v oboru a strategiích konkurence, aby váš prodejní plán zůstal flexibilní a efektivní.
5. Začleňte prodejní nástroje: Efektivní využití technologie může zcela transformovat váš prodejní proces. Vybudujte si svou prodejní technologii pomocí CRM softwaru, analýzy dat a platforem pro řízení prodejních projektů, jako je ClickUp, abyste automatizovali procesy a poskytli svému prodejnímu týmu vysoce účinnou podporu.
6. Pravidelně plán kontrolujte a upravujte: Váš prodejní plán by měl být dynamickým dokumentem. Pravidelné přezkoumávání a úpravy plánu na základě výkonnostních metrik, změn na trhu nebo posunů v cílech společnosti zajistí, že vaše prodejní strategie zůstane relevantní a efektivní.
7. Proškolte a posilte svůj prodejní tým: Úspěch každého plánu spočívá v jeho realizaci. Poskytněte svému prodejnímu týmu řádné školení a zdroje, které potřebuje k efektivní implementaci prodejního plánu. Povzbuďte je, aby přicházeli také s inovativními nápady.
8. Udržení zákazníků: Nesoustřeďte se pouze na získávání nových zákazníků. Do svého prodejního plánu zahrňte strategie pro udržení stávajících zákazníků, protože je často nákladově efektivnější udržet si loajální zákaznickou základnu, než neustále hledat nové zákazníky.
9. Vylepšete svůj prodejní argument: Ujistěte se, že vaše hodnotová nabídka je silná a přesvědčivá. Váš prodejní argument by měl zdůrazňovat jedinečné hodnoty a výhody vašeho produktu nebo služby.
10. Měření výkonu: K měření účinnosti vašeho prodejního plánu použijte klíčové ukazatele výkonu (KPI). Ty vám mohou poskytnout cenné informace o tom, co funguje a co je třeba zlepšit.
Začleněním těchto tipů a strategií pro plánování prodeje do svých procesů můžete zlepšit účinnost svého plánu prodeje a zvýšit své šance na úspěch. Jako vždy buďte otevřeni úpravám a vylepšením, které se mohou během procesu objevit!
Dosáhněte prodejních cílů s bezplatnými šablonami prodejních strategií
Strategický prodejní plán usnadňuje dosažení vašich cílů. Poskytněte svému týmu potřebné vedení a podporu pomocí dobře zpracované bezplatné šablony prodejního plánu.
Pokud uvažujete o dalším zlepšení svého způsobu práce, vyzkoušejte ClickUp zdarma. Nemáme jen úžasné šablony prodejních procesů: naše řada funkcí a AI nástrojů pro prodej vám usnadní optimalizaci a provoz celého prodejního trychtýře a CRM systému z jednoho místa. ✨