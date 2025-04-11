10 nejlepších softwarových systémů CRM na míru v roce 2025

Software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) pomáhá firmám organizovat a spravovat informace o zákaznících a prodejní operace. S růstem organizace se rozšiřují i její pracovní postupy a požadavky na data. Aby si společnost udržela a zlepšila efektivitu, měla by být schopna přizpůsobit své systémy tak, aby tyto požadavky splňovaly.
Přizpůsobitelné CRM řešení se tak stává základem úspěchu v oblasti prodeje. Od rozhraní typu drag-and-drop až po přizpůsobené reporty, které poskytují přehled o prodejních kanálech a zákaznických datech, může správný CRM software na míru proměnit vaše řízení prodeje v umění.
V tomto blogu se budeme zabývat nejlepšími možnostmi pro prodejní týmy, které se snaží maximalizovat růst prodeje a tržeb pomocí vysoce přizpůsobitelného CRM softwaru.
Představíme vám několik alternativních CRM řešení na míru – nástroje určené k ukládání kontaktních údajů, obohacování interakcí se zákazníky a posouvání vašich prodejních strategií na novou úroveň.
Co byste měli hledat v přizpůsobitelném CRM softwaru?
Při hledání přizpůsobitelného CRM systému je důležité upřednostnit funkce, které odpovídají vašim prodejním a obchodním potřebám. Hledejte:
- Přizpůsobení a flexibilita: Vyberte si flexibilní CRM software, který nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení, včetně vlastních polí, rozhraní drag-and-drop a přizpůsobitelných dashboardů, abyste systém přizpůsobili specifickým požadavkům svého prodejního týmu.
- Integrační možnosti: Zajistěte, aby se přizpůsobitelný CRM systém hladce integroval s ostatními obchodními nástroji a platformami, které váš tým používá. Patří sem nástroje pro automatizaci marketingu, řízení projektů a zapojení zákazníků, které zajistí jednotný pracovní postup.
- Škálovatelnost: Vyberte si přizpůsobitelný CRM software, který poroste spolu s vaší firmou. Měl by podporovat malé a střední podniky a být škálovatelný, aby se přizpůsobil rostoucímu objemu zákaznických dat, prodejních kanálů a obchodních procesů.
- Pokročilé funkce pro vytváření reportů a analýzu dat: Hledejte software pro správu vztahů se zákazníky, který umí generovat přizpůsobitelné reporty a podrobné analýzy. To vám pomůže činit informovaná rozhodnutí na základě dat, prognóz prodeje a interakcí se zákazníky.
- Automatizace prodejních a marketingových úkolů: Vyberte si nástroj pro správu vztahů se zákazníky s automatizací pracovních postupů, který automatizuje opakující se úkoly a zvyšuje produktivitu obchodních zástupců. Mnoho platforem také nabízí nástroje umělé inteligence pro CRM, které agentům pomáhají s rutinními úkoly.
- Spolehlivá zákaznická podpora: Vyberte si poskytovatele CRM systému, který nabízí vynikající zákaznickou podporu, včetně školicích materiálů, nabídek pro zapojení zákazníků a technické pomoci, aby byla zajištěna hladká implementace a používání.
- Zabezpečení dat: Upřednostněte přizpůsobitelný CRM software s účinnými opatřeními pro zabezpečení dat, který chrání údaje zákazníků a zajišťuje soulad s předpisy na ochranu osobních údajů.
10 nejlepších systémů přizpůsobitelného CRM softwaru
Existuje mnoho výkonných CRM softwarů, které firmám pomáhají efektivně řídit prodejní procesy. Seřadili jsme nejlepší přizpůsobitelné CRM nástroje, které jsou připraveny předefinovat prodejní a zákaznické procesy.
1. ClickUp
Platforma ClickUp pro správu projektů na míru umí víc než jen spravovat úkoly; nabízí plně přizpůsobitelný systém CRM pro spolupráci, který je přizpůsoben jedinečnému pracovnímu postupu a preferencím vašeho prodejního týmu.
S řešením ClickUp CRM pro týmy můžete využít přizpůsobitelné zobrazení a řídicí panely k navržení nástroje pro správu vztahů se zákazníky, který dokonale odráží váš provozní styl.
Díky této možnosti přizpůsobení se mohou podniky soustředit na data, která jsou pro ně nejdůležitější, a zajistit tak informované rozhodování.
Díky robustním automatizačním funkcím a přizpůsobitelným polím této platformy můžete vytvořit dashboard CRM systému, který bude stejně jedinečný jako vaše podnikání, zvýší efektivitu a zefektivní mapování prodejních procesů.
Navíc vestavěná asistence AI zajišťuje, že týmy ušetří čas a úsilí při všech činnostech, od psaní e-mailů až po sledování postupu úkolů.
Pomocí ClickUp můžeme zobrazit, jaké výsledky přinesly naše iniciativy, a to buď z regionálního hlediska, nebo z hlediska kampaně. Zahrnuje to přehled o typech aktivit, které provádíme, a o fázi prodejního trychtýře, ke které jsme je přiřadili. Díky tomu může vrcholový management snadno získat přehled o stavu projektu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledování v reálném čase: Přizpůsobitelné panely ClickUp Dashboards vám umožňují vybrat si z více než 50 widgetů, které lze přizpůsobit tak, aby vytvářely přehledné zobrazení důležitých metrik, jako je celková hodnota zákazníka, průměrná velikost obchodu, výkonnost prodeje a další. Týmy mohou zobrazit všechny důležité metriky prodeje a marketingu v jednom přehledu, který se aktualizuje v reálném čase.
- Efektivita díky automatizaci: Nastavte spouštěče pro opakující se úkoly pomocí ClickUp Automation a zajistěte tak hladký a efektivní průběh prodejního procesu bez neustálých ručních zásahů, což vám ušetří čas a sníží počet lidských chyb. Můžete například nastavit, aby se pro váš prodejní tým vytvořil nový úkol fakturace pokaždé, když se stav potenciálního zákazníka v CRM změní na „Uzavřeno – získáno“.
- Integrace a správa e-mailů: Integrujte e-mailovou komunikaci do platformy pro správu projektů, což týmům umožní spolupracovat na obchodních případech, zasílat aktualizace projektů a přímo zapojovat zákazníky. Tuto funkci lze přizpůsobit tak, aby vyhovovala komunikačnímu toku jakéhokoli týmu, a zajistit tak plynulou interakci s klienty i v rámci týmu. ClickUp se integruje s Gmailem, Outlookem a většinou dalších e-mailových klientů.
- Vysoce flexibilní zobrazení: Vyberte si z více než 15 přizpůsobitelných zobrazení, včetně zobrazení Seznam, Kanbanová tabule a Tabulka. Vizualizujte své vztahy se zákazníky, prodejní kanály a průběh projektů způsobem, který nejlépe vyhovuje vašim provozním preferencím a požadavkům. Například můžete zobrazit data svých zákazníků ve formátu tabulky pomocí zobrazení Tabulka.
- Specializované šablony: Vyberte si z předdefinovaných šablon nebo si vytvořte vlastní a implementujte struktury, které vám vyhovují. Ať už jde o správu prodejního procesu, sledování požadavků zákazníků nebo správu účtů, tyto šablony lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly jedinečným procesům každého týmu. Použijte jednoduchou šablonu CRM od ClickUp k nastavení prodejních procesů a pracovních postupů.
Šablona CRM od ClickUp vám poskytuje nástroje pro vytvoření efektivního systému pro správu celého zákaznického cyklu. Maximalizujte své vztahy se zákazníky pomocí nástrojů pro sledování potenciálních zákazníků a příležitostí pomocí pipeline, organizujte kontaktní informace v jedné centralizované databázi a stanovujte priority úkolů pro lepší správu. Obsahuje 8 přizpůsobitelných polí a 4 různé zobrazení.
- Integrace s dalšími nástroji: Integrujte širokou škálu aplikací a nástrojů a přizpůsobte si své CRM prostředí tak, aby zahrnovalo nástroje, které již používáte a máte rádi. Tato funkce zvyšuje kontinuitu pracovních postupů a snižuje náročnost učení pro vaše týmy.
- ClickUp Brain: Využijte AI Knowledge Manager k okamžitému zodpovězení dotazů týkajících se úkolů, dokumentů a kontaktů – není třeba ručně vyhledávat informace. To může výrazně zlepšit dobu odezvy na dotazy zákazníků. AI Project Manager automatizuje aktualizace a zprávy o postupu, čímž uvolňuje čas pro personalizované interakce se zákazníky. AI Writer for Work navíc pomáhá při vytváření přesných a tónově vhodných sdělení, návrhů a e-mailů, čímž zajišťuje vysokou kvalitu interakcí se zákazníky.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé považují počáteční nastavení a přizpůsobení za časově náročné kvůli široké škále možností a funkcí.
- Mobilní aplikace někdy nemusí nabízet všechny funkce, které jsou k dispozici v desktopové verzi.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za příplatek 7 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Pipedrive
Přizpůsobitelné CRM řešení Pipedrive zrychluje vaše prodejní procesy díky personalizaci a efektivitě. Jeho uživatelsky přívětivá platforma umožňuje personalizované fáze prodejního procesu, které odrážejí vaše jedinečné prodejní postupy a podporují zaměření na konkrétní kroky spíše než na konečný cíl.
Díky robustnímu sledování pokroku při dosahování cílů funguje Pipedrive jako virtuální kouč, který poskytuje zprávy a analýzy v reálném čase pro zdokonalení strategií. Jeho automatizační funkce snižují administrativní úkoly a nabízí více než 350 integrací pro rozšíření jeho funkčnosti.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Upravte fáze a pole tak, aby vyhovovaly vašemu prodejnímu procesu, a zajistěte si tak personalizovaný přístup ke sledování obchodů a aktivit.
- Automatizujte opakující se úkoly a nastavte vlastní spouštěče, abyste ušetřili čas a zvýšili efektivitu v rámci svého prodejního cyklu.
- Získejte cenné informace o vašich prodejních výsledcích díky přizpůsobitelným reportům a dashboardům
- Integrujte jej s celou řadou aplikací třetích stran, abyste vylepšili jeho funkčnost a přizpůsobivost potřebám vašeho podnikání.
Omezení Pipedrive
- Platforma se zaměřuje na prodejní procesy, což znamená, že nemusí nabízet tak rozsáhlé funkce pro správu projektů nebo zákaznický servis jako některé platformy typu „vše v jednom“.
- Pokročilé funkce a rozsáhlejší přizpůsobení mohou vyžadovat delší dobu zaučení pro nové uživatele nebo ty, kteří nejsou technicky zdatní.
Ceny Pipedrive
- Základní tarif: 11,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý tarif: 24,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální tarif: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Tarif Power: 59,90 $/měsíc na uživatele
- Plán Enterprise: 74,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (1 738 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 900 recenzí)
3. Caspio
Caspio vám umožňuje vytvořit CRM přesně na míru vašim potřebám bez nutnosti programování. Můžete získat praktické zkušenosti, vytvořit základní aplikaci a postupně přidávat pokročilé funkce podle toho, jak vaše firma roste.
Umožňuje flexibilní uživatelské úrovně, takže zaměstnanci a manažeři mají přístup k přizpůsobeným dashboardům podle svých potřeb. Pomáhá vám spravovat prodejní pipeline, zadávat nové potenciální zákazníky a generovat podrobné zprávy. Manažeři mohou získat přehled o prodejních aktivitách společnosti, spravovat úkoly týmu a podle potřeby se podrobně zabývat podrobnostmi o potenciálních zákaznících.
Nejlepší funkce Caspio
- Vytvářejte vlastní CRM aplikace bez námahy a bez znalosti programování pomocí vizuálního nástroje pro tvorbu aplikací.
- Přizpůsobte si CRM tak, aby vyhovovalo vašim jedinečným obchodním požadavkům, včetně přidávání sdílených vlastních objektů, polí, tabulek a rozhraní.
- Rozšiřte své podnikání s Caspio, které je navrženo tak, aby podporovalo rostoucí objemy dat a potřeby uživatelů při zachování vysokého výkonu.
- Rychle integrujte externí systémy a služby, abyste vylepšili funkčnost CRM a zajistili plynulý tok dat mezi aplikacemi.
Omezení Caspio
- Ačkoli přístup bez nutnosti programování zjednodušuje přizpůsobení, podniky s velmi složitými nebo jedinečnými požadavky mohou narazit na určitá omezení v možnostech platformy.
- Cenová struktura, založená na ukládání dat a jejich využívání spíše než na poplatcích za uživatele, může být méně předvídatelná pro podniky s kolísavými vzorci využívání.
Ceny Caspio
- Základní tarif: 44,06 $/měsíc
- Profesionální tarif: 527,48 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Plán Enterprise: 1979,57 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Caspio
- G2: 4,4/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
4. Maximizer
Maximizer CRM je výkonné, přizpůsobitelné řešení, které vyhovuje potřebám každého – ať už začínáte, rozšiřujete se nebo již jste velká společnost.
Pomocí Maximizeru můžete organizovat všechny své zákaznické vztahy a prodejní data. Získáte jasný přehled o svém prodejním trychtýři a interakcích se zákazníky, díky čemuž budou vaše data snadno přístupná a využitelné.
S Maximizerem můžete přizpůsobit CRM potřebám svého podnikání a zajistit plynulý prodej, automatizaci marketingu a přehledné reporty. To nejen zvýší produktivitu vašeho týmu, ale také nastaví vaše podnikání na cestu k rychlejšímu růstu.
Nejlepší funkce Maximizeru
- Přizpůsobte si dashboardy, reporty a pole tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným obchodním procesům
- Získejte sadu komplexních nástrojů pro správu potenciálních zákazníků, e-mailový marketing a sledování výkonu, vše v rámci jednotného systému.
- Zajistěte bezpečnost a dostupnost dat pomocí Maximizeru, který podporuje vzdálený přístup bez ohrožení integrity dat.
Omezení Maximizeru
- Někteří uživatelé mohou mít pocit, že počáteční nastavení a přizpůsobení vyžaduje trochu času na osvojení.
- Platforma nemusí nabízet tak širokou škálu integrací třetích stran jako někteří její konkurenti.
Ceny Maximizer
- Základní verze: 65 $/měsíc na uživatele (fakturace ročně, minimálně 3 uživatelé)
- Edice Sales Leader: 79 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně, minimálně 5 uživatelů)
Hodnocení a recenze Maximizer
- G2: 3,9/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 300 recenzí)
5. Zendesk Sell
Zendesk Sell CRM mění způsob fungování prodejních týmů a spojuje efektivitu s inteligencí pro růst tržeb a produktivity. Poskytuje týmům nástroje pro méně náročnou práci a úspěšnější obchody.
CRM nabízí jednotnou platformu, která zahrnuje správu kontaktů a obchodů, sledování aktivit a generování potenciálních zákazníků. To zefektivňuje váš prodejní proces a usnadňuje udržování přehlednosti prodejního procesu.
Poskytuje vám flexibilitu pro hladkou integraci s vaší stávající technologií. Díky tomu zůstává váš tým agilní, informovaný a připravený poskytovat personalizované služby odkudkoli.
Nejlepší funkce Zendesk Sell
- Zjednodušte sledování a správu potenciálních zákazníků a obchodních příležitostí a zvyšte tak efektivitu svého prodejního týmu.
- Pomocí přizpůsobitelných pipeline, polí a vlastních reportů přizpůsobte CRM konkrétním obchodním potřebám
- Získejte podrobný přehled o svých prodejních aktivitách a výkonech a pomozte svým týmům činit rozhodnutí na základě dat.
- Snadno integrujte aplikace třetích stran do širší platformy Zendesk a získejte komplexní řešení pro interakci se zákazníky.
Omezení Zendesk Sell
- Platforma nabízí rozsáhlé možnosti přizpůsobení a integrace, ale pro některé funkce může být nutné investovat do aplikací třetích stran.
- Některé pokročilé funkce a analytické nástroje jsou k dispozici pouze v rámci vyšších úrovní předplatného, které nemusí vyhovovat všem rozpočtům.
Ceny Zendesk Sell
- Tým: 25 $/měsíc na uživatele
- Růst: 69 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 149 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zendesk Sell
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 800 recenzí)
6. HubSpot
Platforma CRM od HubSpot vám poskytuje vše, co potřebujete, abyste mohli sledovat potenciální zákazníky a zákazníky v každé fázi jejich cesty.
Tento CRM vám umožňuje zobrazit podrobné informace o každém zákazníkovi, sledovat jeho interakce s vaší společností, kolegy, aktivity, komunikaci a další. Jeho schopnost nabídnout jednotný pohled na zákazníka napříč celou platformou je vynikající funkcí, která zefektivňuje vaše marketingové, prodejní a servisní aktivity.
Formuláře Hubspot vám umožňují shromažďovat data přímo z vašich webových stránek, sociálních médií nebo vstupních stránek. Můžete zaznamenávat širokou škálu informací o svých potenciálních zákaznících a zákaznících, od jejich chování na webových stránkách až po osobní údaje a minulé interakce s vaší značkou.
Systém CRM můžete přizpůsobit svým konkrétním potřebám a vytvořit komplexní řešení, které podporuje všechny aspekty vaší strategie růstu podnikání.
Nejlepší funkce HubSpot
- Využijte jedinou platformu pro zpracování všech fází interakcí se zákazníky, od prvního kontaktu až po poprodejní podporu.
- Přizpůsobte si záznamy o kontaktech a společnostech, pipeline obchodů a reportovací dashboardy tak, aby vyhovovaly různým obchodním požadavkům.
- Využijte robustní tržiště integrací HubSpot k propojení vašeho CRM s širokou škálou obchodních nástrojů a aplikací
- Automatizujte rutinní úkoly v oblasti marketingu a prodeje a umožněte svým týmům soustředit se na strategii a zapojení zákazníků.
Omezení HubSpot
- Ačkoli nabízí velkorysou bezplatnou verzi, pro pokročilé funkce a vyšší limity využití je nutné přejít na placené tarify, což může být pro malé podniky při jejich rozšiřování nákladné.
- Rozsáhlé funkce platformy mohou pro nové uživatele nebo menší týmy bez specializované IT podpory představovat náročnou výzvu.
Ceny HubSpot
- Starter: 20 $/měsíc
- Profesionální: 500 $/měsíc
- Enterprise: 1500 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Hubspot
- G2: 4,4/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
7. Nutshell
Nutshell CRM zefektivňuje váš prodejní proces a usnadňuje automatizaci pracovních postupů, centralizaci zákaznických dat a zlepšení spolupráce týmu. Díky funkcím, jako je intuitivní automatizace prodeje a přehledné reporty, budete vybaveni tak, abyste mohli omezit časově náročné úkoly a přesně určit oblasti, které je třeba zlepšit.
Efektivní e-mailové nástroje Nutshell vám umožní rychle odesílat personalizované e-maily a získávat potenciální zákazníky přímo z vašeho webu. Zjednodušená správa kontaktů a univerzální zobrazení pipeline poskytují kompletní přehled o interakcích se zákazníky.
Nejlepší funkce Nutshell
- Procházejte a efektivně dohlížejte na svůj prodejní proces, abyste zvýšili svou celkovou produktivitu
- Upravte prodejní procesy, reportování a automatizaci CRM tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným obchodním procesům
- Automatizujte opakující se úkoly a následné činnosti a zajistěte, aby vám neunikl žádný potenciální zákazník.
- Získejte přehledné zprávy a analýzy, které vašim týmům pomohou činit rozhodnutí na základě dat
Omezení Nutshell
- Někteří uživatelé mohou považovat sadu funkcí za omezenou ve srovnání s přizpůsobitelnějším CRM softwarem, zejména při rychlém škálování.
- Integrace platformy s aplikacemi třetích stran se rozšiřuje, ale nemusí být tak rozsáhlá jako u větších konkurentů.
Ceny Nutshell
- Základní verze: 19 $/měsíc na uživatele
- Výhody: 49 $/měsíc na uživatele
- Power AI: 59 $/měsíc na uživatele
- Služby Pro+: 79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nutshell
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (448 recenzí)
8. Apptivo
Přizpůsobitelný CRM software Apptivo zefektivňuje váš prodejní proces, od správy potenciálních zákazníků až po fakturaci, a zajišťuje tak rychlejší výsledky a vyšší tržby. Převádí surová data na praktické informace, které zvyšují prodej, produktivitu a efektivitu.
Díky intuitivní funkci drag-and-drop můžete s Apptivo přizpůsobit svůj CRM systém bez jediného řádku kódu. Ať už jste v kanceláři nebo v terénu, mobilní CRM vám umožní zůstat ve spojení kdekoli a kdykoli. Díky integračním funkcím se navíc můžete hladce propojit se svými každodenními nástroji, což posílí důvěru a loajalitu zákazníků.
Nejlepší funkce Apptivo
- Rozsáhle přizpůsobte CRM aktivity tak, aby byly dokonale sladěny s vašimi obchodními procesy
- Získejte přístup k řadě integrovaných aplikací pokrývajících vše od řízení projektů po finance, které zvýší provozní efektivitu.
- Zefektivněte procesy prodeje a marketingu pomocí výkonné automatizace a omezte manuální práci
Omezení Apptivo
- Noví uživatelé mohou kvůli rozsáhlým funkcím platformy potřebovat určitý čas na osvojení si jejích funkcí.
- Některé pokročilé funkce a integrace jsou k dispozici pouze v dražších tarifech, což může zvýšit náklady pro malé podniky.
Ceny Apptivo
- Lite: 20 $/měsíc na uživatele
- Premium: 30 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Apptivo
- G2: 4,4/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
9. Salesforce
Salesforce mění způsob, jakým firmy komunikují se svými zákazníky v oblasti marketingu, prodeje, obchodu, služeb a IT.
Je vysoce přizpůsobitelný a škálovatelný a nabízí rozsáhlé integrační možnosti a pokročilé funkce umělé inteligence.
S Salesforce sjednotíte své týmy kolem zákazníků a využijete praktické poznatky z dat k udržení loajálních zákazníků. Můžete ukládat, sledovat a analyzovat všechny informace o zákaznících a potenciálních zákaznících na jednom místě, čímž získáte kompletní přehled, který je v reálném čase přístupný pro jakýkoli tým.
Nejlepší funkce Salesforce
- Využijte jeho bezkonkurenční možnosti přizpůsobení a přizpůsobte funkce tak, aby se hladce začlenily do jakéhokoli obchodního procesu.
- Přidejte nástroje, které splní vaše specifické potřeby, prostřednictvím rozsáhlého tržiště platformy.
- Získejte informace a doporučení založené na umělé inteligenci, abyste mohli vylepšit prodejní strategie a zlepšit interakci se zákazníky.
- Získejte ucelený přehled o cestě zákazníka napříč prodejem, marketingem, zákaznickou podporou a dalšími oblastmi
Omezení Salesforce
- Seznámení se s širokou škálou funkcí a možností přizpůsobení této platformy může nějakou dobu trvat.
- Cena je vyšší než u jiných CRM softwarů, zejména při přidávání více modulů a přizpůsobení.
Ceny Salesforce
- Starter: 24 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Profesionální: 80 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Enterprise: 165 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Neomezený: 330 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Einstein 1 sales: 500 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,3/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1 800 recenzí)
10. CompanyHub
Díky plně přizpůsobitelné platformě CRM nabízí CompanyHub plynulou obousměrnou synchronizaci e-mailů, robustní automatizaci, dynamické reportování a mnoho dalšího. Tento CRM systém organizuje vaše data pomocí nástrojů typu drag-and-drop.
Umožní vám zefektivnit prodejní procesy, vytvářet dokumenty jedním kliknutím a poskytovat podrobné analytické údaje. Můžete jej použít ke zjednodušení složitých prodejních procesů, zlepšení správy potenciálních zákazníků a vylepšení interakcí se zákazníky s minimálními náklady na nastavení.
Nejlepší funkce CompanyHub
- Přizpůsobte CRM svým konkrétním procesům a potřebám v oblasti správy zákazníků
- Automatizujte opakující se úkoly, následné činnosti a e-mailové kampaně, abyste zvýšili svou efektivitu a snížili manuální práci.
- Rychle přizpůsobte a optimalizujte své prodejní procesy díky zjednodušenému designu a navigaci
- Využijte dynamické nástroje pro vytváření reportů a přehledové panely, které vám poskytnou v reálném čase informace o řízení prodeje a chování zákazníků.
Omezení CompanyHub
- Může postrádat rozsáhlý trh s aplikacemi třetích stran a integrační ekosystém větších platforem, jako je Salesforce.
- Pokročilé funkce přizpůsobení a automatizace mohou vyžadovat určité období učení pro firmy, které s přizpůsobitelným CRM začínají.
Ceny CompanyHub
- Produktivita: 21 $/uživatel za měsíc
- Automatizace: 36 $/uživatel za měsíc
- Accelerate: 64 $/uživatel za měsíc
Hodnocení a recenze CompanyHub
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (22 recenzí)
Najděte nejvhodnější CRM řešení pro váš tým
Ať už jste malý startup nebo velká společnost, tyto přizpůsobitelné CRM systémy vám poskytnou nástroje pro vytvoření vaší prodejní strategie, prohloubení vztahů se zákazníky a urychlení růstu.
Plně přizpůsobitelná softwarová řešení CRM jsou základním kamenem pro každý prodejní tým, který chce uspět v konkurenčním obchodním prostředí.
Jste připraveni změnit svou strategii řízení prodeje a zapojení zákazníků? Prozkoumejte ClickUp ještě dnes a zjistěte, jak jeho přizpůsobitelná CRM řešení posunou vaše podnikání na novou úroveň.