Top 10 certifikací CRM, které podpoří váš profesní růst v roce 2025

Společným jmenovatelem všech úspěšných podniků jsou hluboké vztahy se zákazníky. Všechny zdravé vztahy jsou založeny na důvěře. A lidé obchodují s lidmi, kterým důvěřují.
Manažeři vztahů se zákazníky jsou mostem mezi vaší firmou a vašimi zákazníky. Jsou to lidé, kterým vaši zákazníci důvěřují, že vyřeší jejich problémy a pomohou jim rozvíjet jejich podnikání.
Manažer vztahů se zákazníky musí řídit očekávání klientů, sledovat zpětnou vazbu, rozumět prodejním procesům a automatizaci marketingu, spravovat komunikaci a data a zajišťovat spokojenost zákazníků. Nemluvě o nastavení správných očekávání a znalosti toho, jak zvládat obtížné lidi a situace.
Tak vysoká očekávání vyžadují důsledné školení a zdokonalování dovedností, abyste mohli splnit požadavky a růst jako manažer vztahů se zákazníky.
Přihlášení se k certifikaci CRM je vynikajícím způsobem, jak rozvíjet odborné znalosti a znalosti osvědčených postupů CRM. Naštěstí vám mnoho certifikací CRM pomůže rozvíjet dovednosti a znalosti potřebné k tomu, abyste se stali specializovaným profesionálem v oblasti CRM.
Co je certifikace CRM?
Certifikace v oblasti řízení vztahů se zákazníky (CRM) potvrzuje znalosti jednotlivce v oblasti řízení vztahů se zákazníky a vývoje CRM reportů, platforem, prodeje, automatizace marketingu a správy dat.
Tato certifikace zahrnuje analýzu zákaznických dat, zákaznický servis, prodej a automatizaci marketingu. Certifikační programy CRM vám pomohou získat rozsáhlé znalosti o různých strategiích CRM, platformách CRM, příkladech použití, technikách a osvědčených postupech.
Výhody získání certifikace CRM
Organizace velmi cení certifikaci CRM, zejména tu, která je akreditována renomovanou organizací. Díky ní se stanete vysoce ceněným členem týmu, zejména při vývoji nových strategií pro zapojení zákazníků. A výhody jsou ještě další:
- Zvýšená produktivita: Certifikační kurz CRM poskytuje nástroje a techniky pro využití dostupných zdrojů a zvýšení produktivity. Kromě posílení vaší schopnosti plnit úkoly zvyšuje také prodej, marketing a míru spokojenosti zákazníků společnosti.
- Konkurenční výhoda a přizpůsobivost: Certifikace vám pomůže udržet si náskok před konkurencí. Také vás positionuje jako osobu, která se dokáže snadno přizpůsobit nejnovějším trendům a technologiím v oboru, a jako potenciálního lídra v oblasti CRM.
- Globální uznání: Některé certifikace CRM jsou uznávány na mezinárodní úrovni, což vám pomůže objevovat příležitosti v zahraničí.
- Příležitosti k navazování kontaktů: Jakmile se stanete profesionálem s certifikací CRM, stanete se součástí exkluzivní komunity odborníků v oboru. Navazujte kontakty s dalšími odborníky na CRM, jejichž znalosti a kontakty můžete využít v pozdější fázi své kariéry.
- Růst podnikání: Jako odborník na CRM změňte způsob, jakým vaše organizace spravuje vztahy se zákazníky, podporuje prodej a implementuje automatizaci marketingu. Výsledkem je vyšší retence zákazníků a vyšší tržby.
- Posílení kariéry: Organizace mají zájem o zaměstnance s certifikací CRM, kteří jsou schopni poskytovat dlouhodobá CRM řešení, zavádět plynulejší pracovní postupy a maximalizovat spokojenost zákazníků.
Nyní již víte, jak cenná je certifikace CRM. Dalším úkolem je najít ten správný certifikační program CRM. Existuje mnoho možností a jde o to vybrat tu správnou.
Jak najít nejlepší certifikaci CRM pro vaši kariéru
Sestavili jsme seznam deseti nejlepších certifikací CRM. Vyberte si tu správnou na základě následujících aspektů.
- Kariérní cíl: Začněte tím, že si určíte konkrétní dovednosti, které chcete zdokonalit. Certifikační programy CRM jsou určeny pro profesionály z různých oborů, jako je marketing, zákaznický servis, prodej a správa dat. Vyberte si tedy program, který vám pomůže zaplnit mezery ve vaší kariérní dráze.
- Specializace: Vyberte si certifikační program CRM zaměřený na oblast, ve které chcete získat odborné znalosti. Pokud se chcete naučit marketingovou automatizaci, vyberte si program, který se na ni specializuje.
- Reputace na trhu: Hledejte certifikační program CRM, který má vysoké doporučení, dobré recenze a dobrou pověst v oboru.
- Aplikace v podnikání: Projděte si osnovy programu, abyste se ujistili, že nástroje a techniky, které se v něm učí, jsou použitelné pro vaše podnikání a odvětví. Některé certifikace se například zaměřují pouze na budování odborných znalostí v oblasti prodeje, zatímco jiné programy se zaměřují na správu dat. Místo absolvování dvou samostatných kurzů zvažte jeden, který se zaměřuje na obojí, pokud to vaše podnikání vyžaduje.
- Obsah a formát programu: Projděte si obsah programu a zkontrolujte, zda kurikulum učí dovednosti, které jsou na trhu velmi žádané. Dobrý program musí kombinovat teoretické a praktické lekce vedené zkušenými odborníky z oboru.
- Další zdroje: Zvažte, co vám program kromě certifikace a studijních materiálů ještě nabízí. Vyberte si certifikace s globální komunitou certifikovaných manažerů, fóry atd.
- Cena a délka trvání: Zhodnoťte návratnost investic z hlediska času a peněz, které do programu vložíte, a zda takové investice přinesou vašemu profilu významnou přidanou hodnotu.
- Požadavky na certifikaci: Zkontrolujte, zda splňujete podmínky pro účast v programu, protože některé z nich vyžadují určité povinné dovednosti.
10 certifikací CRM
Zde je 10 certifikací CRM, které byste si měli prohlédnout. Uvedli jsme ceny, úroveň kurzů, délku trvání a klíčová témata každé certifikace, abychom vám pomohli vybrat program, který vám nejlépe vyhovuje.
1. Základy Microsoft Dynamics 365 (CRM)
Tato certifikace vás seznámí se základy Microsoft 365 a jeho použitím při správě CRM funkcí, jako je marketing, zákaznický servis a prodej. Je vhodnější pro osoby se základními znalostmi obchodních funkcí, jako je prodej, marketing a zákaznický servis.
Program pomáhá rozvíjet odborné znalosti v oblasti základů CRM a zdokonalit vaše dovednosti v oblasti řízení projektů. Tato certifikace je platná po dobu jednoho roku a lze ji prodloužit o další rok. Obnovení je zdarma.
Úroveň kurzu: začátečníci až pokročilí
Klíčová témata: Prodej, zákaznický servis, terénní služby, poznatky o zákaznících
Délka zkoušky: 65–140 minut
Cena: 99 $
Tento program je určen pro profesionály, kteří se připravují na pozici funkčních konzultantů zabývajících se nastavováním marketingových a prodejních programů. Osnova kurzu zahrnuje funkce, jako je konverze potenciálních zákazníků, omnichannelové komunikační strategie a budování značky. Tento program vás naučí používat platformu Dynamics 365 k automatizaci marketingových funkcí s cílem zvýšit prodej.
Mezi společnostmi poskytujícími IT služby je velmi ceněné zaměstnávat kandidáty s touto certifikací CRM. Tato certifikace je platná po dobu jednoho roku a lze ji prodloužit o další rok. Obnovení certifikace je zdarma.
Úroveň kurzu: Středně pokročilí až pokročilí profesionálové
Klíčová témata: Správa potenciálních zákazníků, segmentace, e-mailový marketing, zákaznická cesta
Délka zkoušky: 65–140 minut
Cena: 165 USD
3. Funkční konzultant zákaznických služeb Microsoft Dynamics 365
Jedná se o nejrelevantnější ze tří certifikací CRM poskytovaných společností Microsoft, protože se zaměřuje na zákaznický servis, kvalitu, spolehlivost, efektivitu a spokojenost zákazníků. Tato certifikace CRM vám pomůže specializovat se na nástroje a techniky CRM související se zákaznickým servisem.
Moduly business intelligence, automatizace a správy případů jsou mimo jiné zásadní pro zákaznický servis a podporu. Přihlášení do tohoto programu však vyžaduje alespoň jeden až tři roky praxe.
Úroveň kurzu: Středně pokročilí až pokročilí profesionálové
Klíčová témata: Správa znalostí, analýza dat a poznatky, zákaznický servis
Délka zkoušky: 65–140 minut
Cena: 165 USD
4. Úvod do CRM s HubSpot
Úroveň kurzu: Začátečník
Tato certifikace CRM je nejzákladnější a seznámí vás se základy řízení vztahů se zákazníky.
Tento kurz, vedený odborníky z projektové sítě Coursera, vám ukáže, jak založit účet HubSpot, spravovat prodejní kanály, osvojit si osvědčené postupy v e-mailové komunikaci a přizpůsobit si dashboard pro reporting.
Klíčová témata: Zákaznický servis, CRM, prodejní operace, marketing, správa dat
Délka trvání: 2 hodiny
Cena: zdarma
5. Akreditace pro implementaci CRM HubSpot
Tato akreditace na podnikové úrovni potvrzuje schopnost vaší organizace úspěšně implementovat platformu HubSpot CRM pro velké podniky v uplynulém roce. Před podáním žádosti o tuto akreditaci musíte na úrovni organizace absolvovat specifické certifikace, které jsou předpokladem.
HubSpot vám pomůže spojit se se správnými zákazníky, jakmile si prostřednictvím akreditace vybudujete organizační kredibilitu. Proces podávání žádostí má tři kola a je otevřený pro partnery HubSpot Platinum, Diamond a Elite.
Úroveň kurzu: podniková úroveň nebo pokročilá úroveň
Hlavní témata: Prezentace řešení reálných obchodních problémů, předložení videokazety s případovou studií, pohovor a otázky a odpovědi.
Doba trvání: 3 měsíce na posouzení žádosti
Cena: K dispozici pro předplatitele Platinum, Diamond nebo Elite
6. Certifikovaný správce Salesforce
Program certifikace Salesforce Administrator je vhodný pro profesionály specializující se na oblasti související s CRM. Osnova kurzu je pokročilá a studijní materiály jsou rozsáhlé.
Jedná se o vysoce uznávanou certifikaci CRM, která vám nabízí možnost připojit se ke komunitě (Trailblazers) ostatních studentů. Osnovy kurzu jsou přizpůsobitelné.
Úroveň kurzu: začátečník až mírně pokročilý
Klíčová témata: Porozumění aplikacím Salesforce CRM
Délka trvání: podle vlastního tempa
Cena: Poplatek za registraci ke zkoušce 200 $ + daně; poplatek za opakování zkoušky 100 $ + daně
7. Certifikace správce NetSuite
Certifikace NetSuite Administrator potvrzuje dovednosti a zkušenosti jednotlivce v oblasti správy řešení NetSuite. Nejprve však musíte získat certifikaci NetSuite SuiteFoundation, která potvrzuje vaše znalosti funkcí a možností NetSuite.
Před podáním žádosti o tuto certifikaci musíte prokázat alespoň roční praxi v práci s účty NetSuite.
Úroveň kurzu: Středně pokročilí až pokročilí
Klíčová témata: Zabezpečení dat, nastavení a správa, práce s NetSuite
Délka trvání: 90 minut
Cena: 250 USD
8. Certifikace Freshdesk Product Expert
Získejte certifikaci Freshdesk Product Expert bez absolvování jakýchkoli kurzů. Abyste však zkoušku složili, potřebujete praktické zkušenosti se správou platformy Freshdesk, jejím nastavením a řešením problémů s pracovním tokem.
Úroveň kurzu: začátečníci až pokročilí
Klíčová témata: Nastavení Freshdesk, zákaznická podpora, pracovní postupy a automatizace
Délka: 60 minut
Cena: zdarma
9. Certifikace: Zendesk Support Administrator Expert Exam
Pokud máte zkušenosti jako správce podpory Zendesk a pracovali jste s ním alespoň tři měsíce, je tato certifikace pro vás. Musíte také absolvovat základní vzdělávací program podpory. Kurz začíná online školením, následuje přípravná zkouška a závěrečná zkouška, po jejímž úspěšném absolvování získáte certifikát.
Získáním této certifikace prohloubíte své znalosti o systému Zendesk Support, stanete se specializovaným členem týmu a zvýšíte své kariérní vyhlídky.
Úroveň kurzu: Středně pokročilý
Klíčová témata: Dokonalé zvládnutí podpory Zendesk
Délka: 105 minut
Cena: 350 USD
10. Strategie marketingových kanálů a specializace na B2B2C cesty na trh
Tato certifikace CEM hostovaná na Coursera vás naučí, jak vytvářet hodnotu prostřednictvím správné marketingové strategie. Tento kurz je užitečný pro profesionály v oblasti CRM s několika lety zkušeností.
Naučte se, jak poskytovat hodnotu prostřednictvím spolupráce se správnými partnery, multikanálového marketingu a řízení a implementace jedinečných cenových a balíčkových strategií.
Úroveň kurzu: Středně pokročilý
Klíčová témata: Tvorba hodnot, distribuce, B2B, partnerství
Délka trvání: 6 hodin
Cena: 100 $ za tři měsíce
Zvláštní zmínku si zaslouží certifikace Zoho CRM Certified Consultant, kterou nabízí certifikovaní partneři. Zoho je oblíbený CRM software používaný miliony malých podniků po celém světě.
Jak spravovat úkoly a projekty CRM pomocí ClickUp
Nyní, když znáte některé z nejlepších certifikací CRM, je dalším krokem pochopit, jak nastavit software CRM, který vám bude nejlépe vyhovovat.
Dobrý manažer vztahů se zákazníky bude vynikat v oblasti CRM hygieny – udržování kontaktů v aktuálním stavu, aktualizace správného stavu obchodů, označování rizik ve vztazích atd.
K tomu potřebujete agilitu a přizpůsobivost, platformu, která vyhovuje vašim potřebám v oblasti CRM, spravuje interakce s klienty a pečuje o vztahy s nimi.
Potřebujete nástroj typu „vše v jednom“, zatímco nástroj CRM má všechny funkce softwaru pro správu projektů. Ale existuje takový nástroj? Ano, ClickUp umí toto vše a ještě mnohem více!
ClickUp jako platforma pro CRM a řízení projektů
Jako software pro řízení projektů pomáhá ClickUp sledovat projekty od začátku do konce. ClickUp zlepšuje komunikaci a spolupráci v týmu , informuje zaměstnance o stavu projektů, zefektivňuje pracovní postupy a automatizuje úkoly.
Jako platforma CRM vám ClickUp pomáhá hladce integrovat vaše CRM funkce na jednom místě pro lepší přehled o zákaznících a úkolech, správu dat a pracovní postupy.
Software CRM od ClickUp nabízí řešení pro sledování a péči o zákazníky a potenciální zákazníky. Získáte:
- Více než 15 vysoce flexibilních zobrazení: Hladce spravujte interakce se zákazníky, objednávky a prodejní pipeline tím, že svým prodejním a marketingovým týmům poskytnete více zobrazení, jako je seznam, Kanban tabule, tabulka a další.
- Milníky: Sledujte pokrok svých úkolů. ClickUp vám pomůže rozdělit vaše úkoly na menší projekty, které budete sledovat, abyste zajistili včasné dodání v rámci rozpočtu.
- Šablony ClickUp CRM : Vytvořte si vlastní nastavení CRM a použijte jednu z předem připravených šablon CRM na platformě ClickUp. Obsahuje více než 12 předem připravených šablon, které jsou přizpůsobeny konkrétním obchodním cílům, jako je šablona Google Sheets CRM, šablona Sales CRM, šablona Commission Tracking CRM a šablona Real Estate CRM.
- Více než 50 vizualizací zákaznických dat: Získejte přístup k přehledným zobrazením, abyste mohli analyzovat zákaznická data, jako je jejich celková hodnota a průměrná velikost obchodů.
- Centralizovaný kontakt se zákazníky: Urychlete automatizaci marketingu, včetně nových obchodů a profilů zákazníků, a to vše prostřednictvím centralizovaného e-mailového centra.
- Optimalizovaná databáze zákazníků: Ukládejte a analyzujte všechna data o zákaznících na jednom místě.
- Integrace: Díky nativním a externím integracím ClickUp se můžete rozloučit s nepořádkem způsobeným otevíráním více záložek.
- Přístup na cestách: Posilte svůj tým tím, že mu umožníte přístup k datům kdykoli a kdekoli je potřebuje, aby mohl rychleji plnit úkoly.
- Portfolia: Zaznamenávejte všechny interakce s klienty a procesy zahájené za účelem jejich získání. Jelikož jsou všechny informace k dispozici na stejné platformě, mají k nim přístup i ostatní zúčastněné strany, které na jejich základě plánují své strategie.
Ať už jste mladá společnost, která chce rozšířit svou databázi zákazníků, nebo zkušená firma, která se snaží dále rozšiřovat své aktivity, náš CRM software pokryje všechny tyto oblasti.
Související články:
Šablony CRM od ClickUp
Naše šablony CRM jsou předem navržené formáty nebo rámce v rámci softwaru CRM, které slouží k zefektivnění a standardizaci procesů souvisejících se správou vztahů se zákazníky. Tyto šablony můžete přizpůsobit konkrétním potřebám vaší firmy.
ClickUp vám nabízí několik předem připravených šablon, které můžete přizpůsobit podle svých potřeb.
Níže uvádíme některé z nejpoužívanějších šablon ClickUp.
- Šablona CRM pro prodejní pipeline: Tato šablona zpracovává všechny podrobnosti a aktualizace týkající se vaší prodejní pipeline. Tato šablona CRM nabízí skvělý způsob, jak organizovat a procházet všechny informace o prodeji, od potenciálních zákazníků až po obnovení smluv s klienty. Mezi skvělé funkce této šablony patří čtyři zobrazení, sedm ClickApps a 30 stavů úkolů, jako jsou „K obnovení“, „Demo“ a „Onboarding“. Integrovaná automatizace, která se stará o stavy úkolů a osoby pověřené úkoly. Rozhraní typu drag-and-drop, které usnadňuje správu zákaznických dat. Snadné stanovení priorit potenciálních zákazníků na základě naléhavosti, hodnoty a potenciálu.
- Čtyři pohledy, sedm ClickApps a 30 stavů úkolů, jako například „Připraveno k obnovení“, „Demo“ a „Onboarding“.
- Integrovaná automatizace pro správu stavu úkolů a jejich přiřazení
- Rozhraní typu drag-and-drop, které usnadňuje správu zákaznických dat
- Snadné stanovení priorit potenciálních zákazníků na základě naléhavosti, hodnoty a potenciálu
- Šablona CRM pro správu zákaznických služeb: Poskytování bezkonkurenčních zákaznických služeb je prvním krokem k budování úspěšných vztahů se zákazníky. A právě to vám pomůže dosáhnout tato šablona, která zvládne všechny požadavky, chaty a problémy, které se objeví. Mezi skvělé funkce této šablony patří šest základních stavů úkolů, pět vlastních polí, sedm zobrazení a automatizační funkce pro zpracování a sledování každé zakázky v procesu. Přesné organizování klientů, zpětné vazby a prioritních úkolů. Odesílání předem připravených dotazníků k požadavkům na zákaznický servis a sledování hodnocení spokojenosti zákazníků a partnerů. Umožnění snadné spolupráce mezi týmy při řešení problémů s tikety.
- Šest základních stavů úkolů, pět vlastních polí, sedm zobrazení a automatizační funkce pro zpracování a sledování každé transakce v rámci procesu.
- Precizní organizace klientů, zpětné vazby a prioritních úkolů
- Zasílání předem připravených dotazníků k požadavkům na zákaznický servis a sledování hodnocení spokojenosti zákazníků a partnerů
- Umožňuje snadnou spolupráci mezi týmy a zároveň řeší problémy s tikety.
Získejte certifikaci a budujte lepší vztahy se zákazníky
Vaši zákazníci jsou vašimi nejlepšími reklamními agenturami. Investice do jejich trvalé spokojenosti s vaší značkou je zásadní, pokud chcete, aby vás doporučovali dalším potenciálním zákazníkům.
Naučit se, jak udržet své klienty spokojené, je umění samo o sobě a vyžaduje širokou škálu dovedností – a díky těmto certifikacím se můžete tyto dovednosti naučit, rozvíjet a zdokonalovat.
Dobrý manažer vztahů s klienty ví, jak správně využívat nástroje ve svůj prospěch. Využijte nástroj jako ClickUp, který vám usnadní pracovní postupy CRM a zlepší vaše schopnosti v oblasti řízení projektů. ClickUp CRM je vynikajícím doplňkem pro vaše podnikání, zejména proto, že kombinuje dvě klíčové funkce CRM a řízení projektů.
Pokud máte řešení pro správu projektů, které slouží zároveň jako platforma CRM, ušetříte čas, úsilí a náklady a v dlouhodobém horizontu zvýšíte marže a efektivitu.
Zaregistrujte se a začněte s ClickUp ještě dnes!