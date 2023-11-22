10 nejlepších online certifikátů v oblasti stavebnictví v roce 2025

Stavebnictví je jedním z nejvíce regulovaných a konkurenčních odvětví v USA, a to z dobrého důvodu. Budovy – kanceláře, domy, nákupní centra nebo veřejná zařízení, jako jsou nádraží a autobusové zastávky – musí být pevné, odolné vůči extrémním povětrnostním podmínkám a bezpečné pro všechny, včetně osob se zdravotním postižením nebo se speciálními potřebami.
Navíc budovy nelze rychle zbourat a znovu postavit, pokud se něco pokazí. Požadavky na licence jsou proto přísné.
To je však jen začátek. Aby mohli stavitelé a technici vytvářet bezpečné a použitelné prostředí pro rychle se vyvíjející svět, musí prokázat své dovednosti a spolehlivost. Právě v tom jim pomáhají stavební certifikáty.
Jak mohou stavební certifikáty pomoci vaší kariéře?
Certifikát v oblasti stavebnictví je písemné potvrzení od příslušného orgánu, že jste se naučili a získali specifické dovednosti ve zvolené specializaci. Certifikát vydává často obchodní organizace, vládní agentura nebo soukromé sdružení odborníků v oblasti stavebnictví.
Typická certifikace vyžaduje absolvování kurzu, prostudování materiálů, shlédnutí videí a složení zkoušky. Jakmile splníte kritéria pro úspěšné složení zkoušky, získáte certifikát odborníka v dané oblasti. To může vaši kariéru posunout vpřed nespočtem způsobů.
Důvěryhodnost
Absolvování nejoblíbenějších certifikací v oblasti stavebnictví buduje důvěryhodnost u potenciálních zaměstnavatelů nebo zákazníků a ujišťuje je, že máte všechny základy pokryté.
Například certifikace zeleného podnikání okamžitě potvrzuje váš závazek k udržitelnosti. Certifikáty v oblasti stavebnictví mohou být ještě cennější při ucházení se o velké vládní projekty.
Sebevědomí
Od začátku pandemie jsme byli svědky rychlého vývoje světa. Stále více domácností vyžaduje vyhrazené pracovní prostory. Kanceláře se mění na místa pro spolupráci. I v případě těch nejvíce fyzických zážitků, jako jsou koncerty nebo hry, se zvýšila nabídka digitálních služeb.
Relevantní certifikace buduje důvěru, že se můžete vyvíjet s dobou. Pomáhá vám rychle se učit a přizpůsobovat se.
Networking
Online kurzy jsou skvělým způsobem, jak navázat kontakty s kolegy z celé země. Společným studiem můžete budovat kamarádské vztahy a sdílet znalosti, které vám budou dlouhodobě k užitku.
Specializace
Certifikáty v specializovaných oblastech, jako je obsluha jeřábů nebo finanční řízení ve stavebnictví, vám pomohou vyniknout při ucházení se o práci. Některé certifikáty v oblasti projektového řízení vám mohou otevřít cestu k manažerským/vedoucím pozicím.
Kariérní růst
Investice do vzdělávání a certifikace vám mohou přinést vyšší plat a pomoci vám k rychlejšímu povýšení. Společnost Indeed zjistila, že stavební manažeři s certifikací LEED vydělávají přibližně o 28 % více než je průměrný základní plat.
V závislosti na vaší lokalitě, zkušenostech, specializaci, stávajících dovednostech a čase, který jste ochotni věnovat učení, můžete získat desítky stavebních certifikátů.
Ne všechny certifikáty jsou však stejné. Proto jsme vybrali deset nejlepších certifikátů v oblasti stavebnictví, které vám pomohou posunout vaši kariéru vpřed.
10 stavebních certifikátů, které vám pomohou posunout vaši kariéru vpřed
Než se pustíme do podrobností jednotlivých funkcí, podívejme se na obecné certifikační programy v oblasti řízení staveb.
1. Certifikovaný stavební manažer (CCM)
Tato certifikace, kterou nabízí Americká asociace pro řízení staveb ( CMAA ), má za cíl ověřit vaše kvalifikační předpoklady v oblasti plánování, navrhování, výstavby a finančního řízení stavebních projektů.
Požadovaná kvalifikace: Abyste se mohli stát certifikovaným stavebním manažerem, potřebujete čtyřletý bakalářský titul nebo osm let praxe.
Cena: 325–425 USD za certifikaci. Certifikaci je nutné obnovovat každé tři roky.
CMAA také nabízí programy Certified Associate Construction Manager (Certifikovaný pomocný stavební manažer) a Construction Manager In-Training (Stavební manažer v přípravě) pro ty, kteří mají méně zkušeností.
2. Certifikovaný profesionální stavitel (CPC)
Americký institut stavitelů (AIC) nabízí program Certified Professional Contractor (Certifikovaný profesionální dodavatel) pro zavedené dodavatele s několika lety zkušeností.
Kromě různých oblastí řízení staveb, jako je rozsah projektu, nábor, řízení zdrojů, kontrola nákladů a řízení bezpečnosti, se tento program zaměřuje také na etiku a profesionalitu.
Cena: 575–675 USD za složení certifikační zkoušky.
AIC také nabízí program Certified Associate Contractor Level I vhodný pro čerstvé absolventy.
3. Certifikovaný finanční odborník ve stavebnictví
Tato certifikace vydávaná Construction Financial Management Association (CFMA) pokrývá osm oblastí znalostí: účetnictví a výkaznictví, uznávání výnosů, rozpočtování, řízení rizik, daně, lidské zdroje, právo a IT.
Všechny tyto kapitoly jsou přizpůsobeny stavebnímu průmyslu, což vás odliší od obecně zaměřených finančních profesionálů.
Požadovaná kvalifikace: Abyste mohli získat certifikaci, musíte mít bakalářský titul nebo vyšší, 12 kreditů z kurzů souvisejících s obchodem a celkem 4000 hodin praxe. Pokud máte titul associate nebo diplom, potřebujete odpovídající počet dalších hodin praxe.
Cena: 850 $ pro uchazeče, kteří se účastní poprvé.
Pojďme se nyní podívat na jeden z nejdůležitějších aspektů řízení staveb: zdraví a bezpečnost.
4. Program školení OSHA pro osvětu
Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) amerického ministerstva práce nabízí vzdělávací programy přizpůsobené pro profesionály ve stavebnictví. Tento program se zaměřuje na zdraví a bezpečnost na pracovišti, rizika při práci, potenciální rizika a způsoby jejich zmírnění.
Nabízí dvě varianty:
- 10hodinový kurz pro začínající pracovníky, který stojí 59,99 $.
- 30hodinový kurz pro předáky, vedoucí a ředitele bezpečnosti, který stojí 159,99 $.
5. Certifikovaný bezpečnostní manažer: Stavebnictví (CSMC)
Národní asociace bezpečnostních profesionálů (NASP) nabízí dovednosti a schopnosti, které vám pomohou kvalifikovat se jako bezpečnostní vedoucí ve stavebnictví.
Osnova kurzu zahrnuje bezpečnost na pracovišti, metodiku školení, výklad předpisů, navrhování bezpečnostních programů, vyhýbání se občanskoprávní a trestní odpovědnosti a řízení bezpečnostních auditů.
Kurz trvá obvykle asi 40 hodin a na jeho absolvování máte šest měsíců.
Cena: 1995 $. Každé tři roky musíte absolvovat recertifikaci, která stojí 395 $.
6. Technik pro bezpečnost a ochranu zdraví ve stavebnictví (CHST)
Rada certifikovaných bezpečnostních profesionálů (BCSP) nabízí certifikaci CHST, která je speciálně navržena pro činnosti zaměřené na prevenci nemocí a úrazů ve stavebnictví.
Požadovaná kvalifikace: Tři roky praxe ve stavebnictví, přičemž „nejméně 35 % hlavních pracovních povinností musí souviset s bezpečností, zdravím a ochranou životního prostředí“, abyste se mohli ucházet o tuto certifikaci.
Cena: 450–550 $ za složení zkoušky. Každých pět let musíte předložit 20 recertifikačních bodů.
BCSP také nabízí certifikaci Safety Trained Supervisor Construction (STSC) pro vedoucí pracovníky, manažery, supervizory a zaměstnance, pro které bezpečnost nemusí být primární odpovědností.
Ve stavebnictví vyžadují různé specializované role vysoce kvalifikované pracovníky. Certifikace je skvělý způsob, jak prokázat dovednosti a schopnosti v těchto oblastech. Některé z nejpopulárnějších certifikátů jsou uvedeny níže.
7. Zkouška OSHA pro výškové a nůžkové plošiny
Pokud jste obsluhou výtahu na staveništi, je tento kurz určen právě vám. Školicí kurz OSHA Aerial and Scissor Lifts (Výškové a nůžkové plošiny) nabízí stavebním dělníkům základní informace o typech výtahů, platných bezpečnostních normách, provádění inspekcí a konkrétních bezpečnostních opatřeních k prevenci běžných rizik, jako jsou pády nebo úrazy elektrickým proudem.
Cena: 49,95 $, doba absolvování až 180 dní.
Tento kurz můžete absolvovat také v Hard Hat Training.
8. Certifikace pro obsluhu jeřábu
Jeřábníci zajišťují velkou část manipulace a přesunu břemen na jakékoli stavbě. Jedná se o složitou a rizikovou práci. Certifikát jeřábníka vás kvalifikuje jako odborníka, který může okamžitě začít pracovat.
Národní komise pro certifikaci jeřábníků nabízí 28 různých certifikačních označení v 14 kategoriích. Mezi klíčové certifikace patří obsluha mobilního jeřábu, obsluha věžového jeřábu, obsluha bagru, signalista, montér a inspektor jeřábů.
Cena: Mezi 100 a 400 dolary za každou, v závislosti na způsobu zkoušky a zahrnutých modulech.
Kromě výše uvedených specializací souvisejících se stroji existují také technické certifikace, jako je například certifikace Residential Concrete Foundation Technician(technik pro betonové základy obytných budov) nabízená Americkým betonovým institutem.
9. Certifikace LEED Green Associate
Rostoucí prioritou pro stavební firmy po celém světě je udržitelnost. Certifikace LEED Green Associate potvrzuje vaše znalosti v oblasti ekologického stavebnictví a připraví vás na budoucnost ve stavebnictví.
Měří vaše znalosti procesu LEED, integračních strategií a standardů, umístění a dopravy, účinnosti využívání vody, energie a atmosféry, materiálů a zdrojů, kvality vnitřního prostředí, okolí projektu a informovanosti veřejnosti.
Cena: 350 $. Mohou vám vzniknout další náklady na přípravné materiály ke zkoušce a registraci.
10. Stavební profesionál v projektech zastavěného prostředí (PMI-CP)
Tato certifikace od Project Management Institute je přizpůsobena pro profesionály ve stavebnictví. Zahrnuje mikro-kvalifikace v oblasti komunikace, technologií a inovací v projektech stavebního prostředí a řízení výkonu a materiálů.
Budete také muset absolvovat čtyři e-learningové kurzy v oblasti správy rozhraní, změnových příkazů, rizik a plánování realizace.
Požadovaná kvalifikace: Minimálně tři roky praxe v oblasti stavebních projektů.
Cena: 500 $ za složení zkoušky a téměř 5000 $ za absolvování všech e-learningových kurzů. Certifikaci je také nutné každé tři roky obnovovat.
Další nástroje pro stavební týmy
Zatímco pokrok v oblasti stavebních technologií za posledních několik desetiletí zaznamenal obrovský rozmach, správa informací zaostává. Práce se provádí na starším softwaru pro řízení stavebních projektů nebo pomocí obecně používaných nástrojů, jako jsou tabulkové kalkulátory.
Mnoho procesů je buď manuálních, nebo částečně digitalizovaných, což má vliv na celkovou efektivitu realizace projektů.
Kromě výše uvedených certifikátů vás v mnoha ohledech odliší také ovládání robustního nástroje, jako je ClickUp, který je speciálně navržen pro stavebnictví. To platí jak pro stavitele, kteří realizují projekty, tak pro firmy, které zadávají stavební práce externím dodavatelům.
Přizpůsobte pracovní postupy pro vaše stavební týmy
Ať už stavíte dům nebo vícepodlažní nákupní centrum, rozdělte proces na jasný, závislý pracovní postup, který zohlední všechna omezení projektu.
Spravujte zdroje, plánujte činnosti a provádějte scénářové plánování v Ganttově diagramu v softwaru ClickUp pro řízení stavebních projektů.
Využijte šablony projektů s Ganttovým diagramem od ClickUp a pusťte se do práce!
Zjednodušte složité procesy
Pokud se vám zdá, že nějaký proces má příliš mnoho kroků nebo zahrnuje příliš mnoho lidí, sdružte je všechny a brainstormujte na ClickUp Mind Maps. Přidejte vše na prázdné plátno, vytvořte propojení, identifikujte závislosti a přidejte komentáře, abyste mohli realizovat své metodiky zlepšování procesů.
Řízení pracovní zátěže týmu
Používejte ClickUp jako software pro plánování stavebních prací s ohledem na dostupnost členů týmu. Pomocí zobrazení pracovní zátěže zjistíte, kdo co dělá. Přiřazujte úkoly na základě jejich dostupnosti bez zbytečného posílání zpráv sem a tam. Pozvěte je, aby synchronizovali své kalendáře, aby byly automaticky aktualizovány i dny dovolené.
Mějte přehled o auditech a inspekcích
Pomocí funkce kontrolních seznamů ClickUp můžete pečlivě provádět audity napříč odděleními. Můžete je také nastavit jako cíle, které je třeba splnit před dosažením odpovídajících milníků.
Pokud podléháte externím auditům, můžete snadno přidělit přístup dodavatelům/vládním agenturám.
Spolupracujte s mezifunkčními týmy
Od manažerů mimo pracoviště po techniky v terénu – s ClickUp Tasks budou všichni na stejné vlně. Přiřazujte úkoly uživatelům, přidávejte komentáře, označujte svůj tým a chatujte v reálném čase ze svého počítače nebo mobilního zařízení.
Sledujte čas a spravujte rozpočty
Použijte software ClickUp pro sledování času k zaznamenávání času stráveného každou úlohou/podúlohou. Můžete spustit a zastavit časovač nebo přidat čas později, když je úloha dokončena.
Využijte data z modulu pro sledování času k vytvoření odhadů náročnosti budoucích projektů. Převádějte výpočty času a náročnosti na rozpočty, které můžete navrhnout vedoucím pracovníkům organizace nebo klientům.
Vyzkoušejte šablony projektového rozpočtu ClickUp, které vám pomohou začít.
Vybírejte zdroje
Všechny prostředky a zdroje můžete mít k dispozici na jednom místě v ClickUp Docs. Vkládejte soubory, nastavujte SOP a zaznamenávejte podrobnosti o každé činnosti. Používejte ClickUp jako nástroj pro zlepšování procesů, který poskytuje jasný přehled o celém kontextu projektu.
Začněte hned s šablonami
Ještě jste nikdy nepoužívali moderní nástroj pro řízení projektů? Žádný problém. Šablona ClickUp pro řízení stavebních projektů vám nabízí skvělý odrazový můstek.
Pomůže vám spravovat všechny vaše stavební operace na jednom místě pomocí předem připravených zobrazení, vlastních stavů, vlastních polí, dokumentů a dalších funkcí.
Spojte svůj stavební tým na ClickUp
I ty největší stavební projekty se staví cihla po cihle. Abyste zajistili, že každá cihla je efektivní, vyhovuje normám, je bezpečná a udržitelná, potřebujete detailní přehled a pohled z ptačí perspektivy.
Software pro řízení staveb ClickUp je navržen tak, aby přesně toto poskytoval stavitelům, technikům a projektovým manažerům.
Díky robustním funkcím pro reportování v reálném čase, spolupráci, řízení projektů, sdílení znalostí, automatizaci a mnohem více je ClickUp tím nejlepším nástrojem, který vám pomůže rychle se rozběhnout. Navíc můžete na jednom místě zefektivnit prodej, spravovat dodavatele a spolupracovat s klienty. Vyzkoušejte si to sami. Zdarma. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.